Историческая цена League of Kingdoms

Согласно последним данным на странице текущей цены League of Kingdoms, текущая цена League of Kingdoms составляет 0.12825USD. Оборотное предложение League of Kingdoms(LOKA) составляет 0.00 LOKA , что дает ему рыночную капитализацию в 0.00$.

Период Изменение(%) Изменение(USD) Максимум Минимум 24 часа -5.79% $ -0.00789 $ 0.13746 $ 0.12723

7 дней -6.92% $ -0.009530 $ 0.1481 $ 0.12776

30 дней -31.47% $ -0.05889 $ 0.19423 $ 0.09963