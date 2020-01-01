БиржаDEX+
Купить криптоРынкиСпотоваяФьючерсы500XСбереженияМероприятия
Еще
MENTO
MENTO
MENTO
--0.00%
Наибольшая цена спроса(--)
--
Наименьшая цена предложения(--)
--
Объем за 24ч(--)
--
Совокупный объем(--)
--
Будет определено ~ Будет определено
Будет определено
0.00%
Посмотреть
Наибольшая цена спроса(--)
--
Наименьшая цена предложения(--)
--
Объем за 24ч(--)
--
Совокупный объем(--)
--
Будет определено ~ Будет определено
Будет определено
0.00%
Посмотреть
Рыночный график
Информация
Рыночный график
Информация
15м
30м
Ценовой тренд
Глубина тренда
Книга ордеров
Исполнено
Книга ордеров
Исполнено
Фильтры
КоличествоСуммаДействие
Цена
КоличествоСуммаДействие
Открытые ордера(0)
История ордеров
История расчета