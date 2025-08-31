Тейлор Таунсенд реагирует на извинения Елены Остапенко после "агрессивных" и "оскорбительных" комментариев
НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 27 АВГУСТА: Елена Остапенко из Латвии (слева) спорит с Тейлор Таунсенд из Соединенных Штатов (справа) после их матча второго круга женского одиночного разряда в четвертый день US Open 2025 в Национальном теннисном центре USTA имени Билли Джин Кинг 27 августа 2025 года в районе Флашинг в боро Куинс города Нью-Йорк (Фото Клайва Бранскилла/Getty Images) Getty Images Елена Остапенко принесла извинения за комментарии, которые она сделала в адрес Тейлор Таунсенд после их матча второго круга на US Open, при этом Таунсенд приняла извинения и назвала первоначальные комментарии «агрессивными» и «оскорбительными». После победы Таунсенд в двух сетах латвийская теннисистка confronted американку, при этом Остапенко сказала, что у Таунсенд, которая является чернокожей, «нет класса» и «нет образования». «Английский не является моим родным языком, поэтому когда я говорила об образовании, я имела в виду только то, что считаю теннисным этикетом, но я понимаю, как слова, которые я использовала, могли оскорбить многих людей за пределами теннисного корта», – написала Остапенко в своей истории в Instagram в субботу. Остапенко, бывшая чемпионка Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде и третья ракетка мира в парном разряде, добавила, что продолжит учиться и расти после этого инцидента – как на теннисном корте, так и за его пределами. Остапенко была расстроена тем, что Таунсенд не извинилась после выигранного американкой очка с касанием сетки. «Она ожидала, что я отреагирую определенным образом, а я этого не сделала, и это разозлило ее», – сказала Таунсенд в субботу. «Что привело к тому, что она сказала вещи, которые причиняют боль, которые агрессивны, которые оскорбительны не только для меня, но, знаете, для спорта и для целой культуры людей, которых я стараюсь представлять наилучшим образом. Хорошо, что она извинилась». В то время как Остапенко выбыла из турнира в...
