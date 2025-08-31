Автор «Богатый папа, бедный папа» Кийосаки объясняет, почему Биткоин — это долгосрочное удержание

Роберт Кийосаки, автор классики личных финансов "Богатый папа, бедный папа", считает, что Биктоин ничем не отличается от золота и серебра — то есть это актив, который нужно покупать и держать в долгосрочной перспективе, согласно его книге. Для Кийосаки покупка всех трех активов и отказ от их продажи — это правильный путь, потому что он рассматривает Биктоин как способ сохранения стоимости, а не как инструмент для торговли или спекуляций ради краткосрочной прибыли. Это замечание связывает Биктоин с двумя металлами, которые Кийосаки считает решающими для сохранения богатства. На протяжении многих лет он предупреждал о снижении надежности фиатных валют, указывая на инфляцию, растущий долг и неэффективное управление со стороны правительства как на причины для хранения активов вне денежной системы. К сведению: Дополнительный комментарий к уроку о "Разговоре о своей книге", я покупаю золото, серебро и Биктоин. Я редко продаю золото, серебро и Биктоин. — Роберт Кийосаки (@theRealKiyosaki) 31 августа 2025 г. Включение Биктоина в эту группу показывает, что он рассматривает криптовалюту как прочный, надежный актив, роль которого выходит далеко за рамки движения цены. Урок Этот комментарий исходит из повторяющейся критики Кийосаки в адрес преподавателей и промоутеров, которые, по его словам, "говорят о своей книге", маскируя тактику продаж под финансовые советы. Хотя он и провел различие между маркетингом и образованием, его заметка о Биктоине действительно выделяется. Она не имеет ничего общего с продуктом или курсом, это просто его личная стратегия: накапливать и держать. По сути, Кийосаки не рассматривает Биктоин как способ быстро заработать, выбирая правильное время для входа на рынок. Биктоин для него — это "народные деньги", относящиеся к той же категории, что золото и серебро, которые, как он всегда говорил, являются хорошей защитой от недостатков фиатных денег и долгосрочной эрозии доверия к бумажной валюте. Источник: https://u.today/rich-dad-poor-dad-author-kiyosaki-clarifies-why-bitcoin-is-long-term-hold