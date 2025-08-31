2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Наблюдение за ценой Биткоина: Вызовут ли Перепроданные осцилляторы ралли облегчения?

Наблюдение за ценой Биткоина: Вызовут ли Перепроданные осцилляторы ралли облегчения?

Пост «Наблюдение за ценой Биктоина: Вызовут ли перепроданные осцилляторы восстановительное ралли?» появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин торгуется по цене 108 413 $ с 24-часовым объемом торгов 22,57 миллиарда $ и рыночной капитализацией 2,15 триллиона $. За последние 24 часа криптовалюта колебалась между 108 262 $ и 109 453 $, демонстрируя плотную консолидацию в узком диапазоне. Биктоин Дневной график показывает прочно установившийся медвежий тренд, поскольку биткоин формирует структуру более низких максимумов и более низких минимумов [...] Источник: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-will-oversold-oscillators-spark-a-relief-rally/
BRC20.COM
COM$0.010638-5.00%
Illusion of Life
SPARK$0.004247-29.79%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/08/31 21:44
Поделиться
Биткоин не достиг 112K долларов, но 107K долларов предлагает краткосрочную поддержку - Что дальше?

Биткоин не достиг 112K долларов, но 107K долларов предлагает краткосрочную поддержку - Что дальше?

Пост "Биктоин не удерживает уровень 112K, но 107K предлагает краткосрочную поддержку - Что дальше?" появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые выводы: цена Биктоина была чуть выше средней базовой стоимости краткосрочных держателей на уровне 107,8K, что должно выступать в качестве сплошной уровня поддержки. Процентиль MVRV не показал сильных сигналов роста или падения. Падение Биктоина [BTC] ниже уровня 112K означало, что краткосрочный прогноз был медвежьим. Медведи продолжили давление на рынок, опустив BTC ниже 110K. Более того, всплеск метрики Coin Days Destroyed (CDD) показал, что некоторые держатели покидают рынок. Фактически, реализованная прибыль китов почти в 4 миллиарда добавила осторожности настроениям. Тем не менее, перемещение капитала от Биктоина к Ethereum [ETH] способствовало охлаждению потоков спотовых ETF в BTC. Ралли под руководством Ethereum в четвертом квартале выглядит возможным, но сможет ли Биктоин не отставать? Торговля Биктоином с использованием метрик в сети Источник: Axel Adler Jr на X В публикации на X (ранее Twitter) криптоаналитик Axel Adler Jr отметил, что процентиль MVRV составлял 39%. Это указывало на баланс риска/вознаграждения на нейтральных уровнях. Примечательно, что рынок остыл после пребывания в зонах повышенного риска в последние недели. Источник: CryptoQuant Другой аналитик указал, что Биктоин находился ниже уровня 112,6K, который был базовой стоимостью для держателей на 1-3 месяца. Взвешенная по их соответствующей доле реализованной рыночной капитализации, было подсчитано, что средняя базовая стоимость краткосрочного держателя (STH) составляла 107,8K. Это будет важным уровнем поддержки. Стратегия трейдеров в действии Источник: CryptoQuant XWIN Research Japan объяснили, что комбинирование MVRV, STH SOPR и STH Realized Price может помочь определить время входа и выхода. Их стратегия вращалась вокруг оценки MVRV, со средним значением за 365 дней в пределах полос ±1σ. Если MVRV опускается ниже -1,5σ и не может восстановиться, трейдерам следует оставаться осторожными и воздержаться от активных действий. Источник: CryptoQuant Кроме того, они советовали следить за реализованными ценами за 1-3 месяца и 3-6 месяцев...
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/08/31 21:20
Поделиться
Дело о вымогательстве Биткоина: Индийский суд вынес 14 пожизненных приговоров

Дело о вымогательстве Биткоина: Индийский суд вынес 14 пожизненных приговоров

Пост Дело о вымогательстве Биткоина: Индийский суд вынес 14 пожизненных приговоров появился на BitcoinEthereumNews.com. Дело о вымогательстве Биткоина: Индийский суд вынес 14 пожизненных приговоров – Подробности Зарегистрируйтесь для получения нашей рассылки! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите свой email. Semilore Faleti работает крипто-журналистом в Bitconist, предоставляя последние обновления о развитии блокчейна, криптовалютных регуляциях и экосистеме DeFi. Он является убежденным крипто-энтузиастом, увлеченным освещением растущего влияния технологии блокчейн в финансовом мире. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/bitcoin-extortion-india-court-hand-14-life-sentence/
DeFi
DEFI$0.001589-5.86%
BRC20.COM
COM$0.010638-5.00%
Sign
SIGN$0.05665-8.18%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/08/31 21:17
Поделиться
Рынок Биткоина Вступает в Фазу Восстановления на Фоне Макроэкономического Давления

Рынок Биткоина Вступает в Фазу Восстановления на Фоне Макроэкономического Давления

Пост «Рынок Биктоина вступает в фазу восстановления на фоне макроэкономического давления» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Аксель Адлер-младший из CryptoQuant подчеркивает ограниченное восстановление Биктоина на фоне макроэкономического давления. Цена Биктоина ограничена макроэкономическими факторами и рыночными ограничениями. Рынок остается во власти продавцов с пониженным аппетитом к риску. Аналитик CryptoQuant Аксель Адлер-младший сообщает, что Биктоин переживает фазу «восстановления», ограниченную макроэкономическим давлением по состоянию на 31 августа 2025 года. Макроэкономическое давление поддерживает осторожный рынок, с ценами Биктоина вблизи нижних уровней поддержки, несмотря на нейтральную он-чейн активность, что подчеркивает более широкие экономические проблемы, влияющие на рыночный аппетит к риску. Ограниченное восстановление Биктоина на фоне экономических проблем Рынок Биктоина вступил в фазу «восстановления» на этой неделе, как отмечает аналитик CryptoQuant Аксель Адлер-младший. Динамика цен остается ограниченной нижней Полосой Боллингера из-за преобладающих макроэкономических условий. Поведение рынка указывает на продолжение слабых настроений и осторожную торговую среду. На цену Биктоина влияют глобальные экономические факторы, такие как политика Федерального резерва и тарифные риски. Он-чейн активность описывается как в основном нейтральная, со спотовыми ETF-потоками, показывающими чистые оттоки. Эти условия подчеркивают отсутствие нового накопления на рынке. Рынок Биктоина находится в фазе «восстановления», но с динамикой цен, ограниченной нижней Полосой Боллингера, и рыночным аппетитом к риску, все еще подавленным макроэкономическим давлением. — Аксель Адлер-младший, Аналитик, CryptoQuant Рыночные данные и долгосрочные экспертные выводы Знаете ли вы? Во время предыдущих фаз консолидации после запуска ETF наблюдались аналогичные модели рыночного поведения. Эти фазы часто предшествуют основным направленным сдвигам в ценовых трендах Биктоина. По состоянию на 31 августа 2025 года, цена Биктоина (BTC) составляет 108 273,19 $ с рыночной капитализацией 2,16 триллиона, доминируя на 56,98% рынка. Его объем торгов за 24 часа достиг 44 013 341 744 $, при этом наблюдается незначительное снижение краткосрочных цен. Данные, полученные от CoinMarketCap, рисуют картину осторожной стабильности стоимости на фоне преобладающих рыночных неопределенностей. Биктоин (BTC), дневной график, скриншот на CoinMarketCap в 16:07 МСК 31 августа...
NEAR
NEAR$3.008+5.21%
Биткоин
BTC$117,649.06-2.47%
Capverse
CAP$0.10823-2.75%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/08/31 21:12
Поделиться
Автор «Богатый папа, бедный папа» Кийосаки объясняет, почему Биткоин — это долгосрочное удержание

Автор «Богатый папа, бедный папа» Кийосаки объясняет, почему Биткоин — это долгосрочное удержание

Пост «Автор книги 'Богатый папа, бедный папа' Кийосаки объясняет, почему Биктоин следует Удерживать долгосрочно» появился на BitcoinEthereumNews.com. Роберт Кийосаки, автор классики личных финансов "Богатый папа, бедный папа", считает, что Биктоин ничем не отличается от золота и серебра — то есть это актив, который нужно покупать и держать в долгосрочной перспективе, согласно его книге. Для Кийосаки покупка всех трех активов и отказ от их продажи — это правильный путь, потому что он рассматривает Биктоин как способ сохранения стоимости, а не как инструмент для торговли или спекуляций ради краткосрочной прибыли. Вам также может понравиться Это замечание связывает Биктоин с двумя металлами, которые Кийосаки считает решающими для сохранения богатства. На протяжении многих лет он предупреждал о снижении надежности фиатных валют, указывая на инфляцию, растущий долг и неэффективное управление со стороны правительства как на причины для хранения активов вне денежной системы. К сведению: Дополнительный комментарий к уроку о "Разговоре о своей книге", я покупаю золото, серебро и Биктоин. Я редко продаю золото, серебро и Биктоин. — Роберт Кийосаки (@theRealKiyosaki) 31 августа 2025 г. Включение Биктоина в эту группу показывает, что он рассматривает криптовалюту как прочный, надежный актив, роль которого выходит далеко за рамки движения цены. Урок Этот комментарий исходит из повторяющейся критики Кийосаки в адрес преподавателей и промоутеров, которые, по его словам, "говорят о своей книге", маскируя тактику продаж под финансовые советы. Хотя он и провел различие между маркетингом и образованием, его заметка о Биктоине действительно выделяется. Она не имеет ничего общего с продуктом или курсом, это просто его личная стратегия: накапливать и держать. Вам также может понравиться По сути, Кийосаки не рассматривает Биктоин как способ быстро заработать, выбирая правильное время для входа на рынок. Биктоин для него — это "народные деньги", относящиеся к той же категории, что золото и серебро, которые, как он всегда говорил, являются хорошей защитой от недостатков фиатных денег и долгосрочной эрозии доверия к бумажной валюте. Источник: https://u.today/rich-dad-poor-dad-author-kiyosaki-clarifies-why-bitcoin-is-long-term-hold
Threshold
T$0.01466-3.99%
Union
U$0.000865-70.88%
Trust The Process
TRUST$0.0003384-5.68%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/08/31 21:11
Поделиться
Китайские аналитики предупреждают: следите за этой датой для Биткоина – может быть запущен "Крест смерти"

Китайские аналитики предупреждают: следите за этой датой для Биткоина – может быть запущен "Крест смерти"

Пост «Китайские аналитики предупреждают: Следите за этой датой для Биткоина – может быть запущен «Крест смерти (Паттерн)»» появился на BitcoinEthereumNews.com. Согласно информации, которой поделился макроэкономический исследователь GreeksLive Адам, криптовалютное сообщество обеспокоено тем, что данные о несельскохозяйственных зарплатах (NFP), которые будут опубликованы 5 сентября, создадут волатильность на рынках. Адам в своем брифинге для китайского сообщества заявил, что текущее настроение рынка осторожное и медвежье. Он отметил, что Биктоин (BTC) в последнее время демонстрирует слабость, не находя сильной поддержки, несмотря на повторные тесты уровня 108 000. Члены сообщества обсуждают возможность того, что формирование «Крест смерти (Паттерн)» на недельном MACD может спровоцировать уход с рынка институциональных и крупных инвесторов. Они также отметили волатильность, которую могут создать данные о несельскохозяйственных зарплатах, указывая на отсутствие четкого направления на рынке. Согласно данным на цепочке, вчера было зафиксировано давление продаж на сумму 3,5 миллиарда $. Интересно, что в то время как Биктоин испытал резкое снижение, альткоины оставались относительно устойчивыми, что побудило к более глубокому анализу текущей структуры рынка. На момент написания BTC торгуется по цене 108 507 $ и упал на 5,61% за прошедшую неделю. Цена Ethereum упала на 8,40% за тот же период. *Это не инвестиционный совет. Подписывайтесь на наши аккаунты в Telegram и Twitter прямо сейчас для эксклюзивных новостей, аналитики и данных на цепочке! Источник: https://en.bitcoinsistemi.com/chinese-analysts-warn-watch-this-date-for-bitcoin-death-cross-could-be-triggered/
Биткоин
BTC$117,649.06-2.47%
CROSS
CROSS$0.19731-7.53%
BRC20.COM
COM$0.010638-5.00%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/08/31 21:08
Поделиться
Трейдеры BTC остаются далеко от зоны капитуляции -12%

Трейдеры BTC остаются далеко от зоны капитуляции -12%

Пост BTC Трейдеры остаются далеко от Зоны Капитуляции -12% появился на BitcoinEthereumNews.com. Семилоре Фалети - криптовалютный писатель, специализирующийся в области журналистики и создания контента. Хотя он начинал писать на различные темы, Семилоре вскоре обнаружил талант к раскрытию сложностей и тонкостей в увлекательном мире блокчейнов и криптовалют. Семилоре привлекает эффективность цифровых активов с точки зрения хранения и передачи стоимости. Он является убежденным сторонником внедрения криптовалюты, поскольку считает, что она может улучшить цифровизацию и прозрачность существующих финансовых систем. За два года активного написания о криптовалютах Семилоре осветил множество аспектов пространства цифровых активов, включая блокчейны, децентрализованные финансы (DeFi), стейкинг, невзаимозаменяемые токены (NFT), регулирование и обновления сетей, среди прочего. В свои ранние годы Семилоре оттачивал навыки как контент-писатель, создавая образовательные статьи, ориентированные на широкую аудиторию. Его работы были особенно ценны для людей, новых в криптопространстве, предлагая проницательные объяснения, которые демистифицировали мир цифровых валют. Семилоре также создавал материалы для опытных пользователей криптовалют, обеспечивая их актуальной информацией о последних блокчейнах, децентрализованных приложениях и обновлениях сети. Эта основа в образовательном письме продолжает влиять на его работу, обеспечивая доступность, точность и информативность его текущих работ. В настоящее время в NewsBTC Семилоре посвящает себя освещению последних новостей о движении цен на криптовалюты, ончейн разработках и активности китов. Он также освещает последний анализ токенов и прогнозы цен от ведущих рыночных экспертов, предоставляя читателям потенциально полезную и действенную информацию. Благодаря своим тщательным исследованиям и увлекательному стилю письма, Семилоре стремится утвердить себя как надежный источник в области криптожурналистики, чтобы информировать и обучать свою аудиторию о последних тенденциях и разработках в быстро развивающемся мире цифровых активов. За пределами своей работы у Семилоре есть и другие увлечения, как у всех людей. Он...
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/08/31 20:53
Поделиться
Продажи старого альбома Van Halen выросли почти на 23 000%

Продажи старого альбома Van Halen выросли почти на 23 000%

Пост «Продажи десятилетнего альбома Van Halen выросли почти на 23 000%» появился на BitcoinEthereumNews.com. Альбом Van Halen «Balance» вновь появляется в чарте Top Album Sales и дебютирует на 7 месте в списке Vinyl Albums после роста продаж на 23 000%. (ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗАТЬ АВТОРСТВО David Tan/Shinko Music/Getty Images) Van Halen позируют в Аризоне в Соединенных Штатах, октябрь 1978 года. (Фото: David Tan/Shinko Music/Getty Images) Getty Images 30 лет назад Van Halen выпустили свой десятый альбом Balance. Этот релиз стал еще одной огромной победой для хард-рок группы, поскольку он породил множество хитов и взлетел на вершины чартов. Десятилетия спустя Van Halen выпустили расширенное издание любимого альбома в честь его юбилея, и фанаты в Америке снова сделали его бестселлером. Массовый рост продаж Van Halen Общие продажи Balance стремительно выросли за неделю, поскольку все версии альбома объединяются для целей чартов. В период до выпуска расширенной версии Balance продавался лишь двузначным числом копий, что не является необычным для такого старого альбома. В следующий период это число увеличилось до более чем 4 800 покупок. Luminate сообщает, что от одной недели к следующей Balance испытал рост продаж почти на 23 000%. Такой тип показателей обычно ограничивается проектами многолетней или многодесятилетней давности, получившими новую жизнь благодаря какому-то захватывающему ходу. Balance возвращается в чарт продаж Billboard Все эти покупки помогли Balance появиться на двух чартах Billboard на этой неделе. Альбом возвращается в список Top Album Sales, заняв позицию сразу за пределами топ-10. Balance является одним из трех альбомов Van Halen, достигших первого места в списке самых продаваемых альбомов Billboard в стране, наряду с For Unlawful Carnal Knowledge и Best Of, Volume 1. Van Halen получает новый альбом в топ-10 Когда Balance находит свой путь обратно в чарт Top Album Sales, полноформатный альбом также дебютирует в другом рейтинге. Десятилетний альбом Van Halen...
Threshold
T$0.01466-3.99%
Seed.Photo
PHOTO$0.95+11.76%
Moonveil
MORE$0.02906-16.15%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/08/31 20:40
Поделиться
Тейлор Таунсенд реагирует на извинения Елены Остапенко после "агрессивных" и "оскорбительных" комментариев

Тейлор Таунсенд реагирует на извинения Елены Остапенко после "агрессивных" и "оскорбительных" комментариев

Пост «Тейлор Таунсенд реагирует на извинения Елены Остапенко после «агрессивных» и «оскорбительных» комментариев» появился на BitcoinEthereumNews.com. НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 27 АВГУСТА: Елена Остапенко из Латвии (слева) спорит с Тейлор Таунсенд из Соединенных Штатов (справа) после их матча второго круга женского одиночного разряда в четвертый день US Open 2025 в Национальном теннисном центре USTA имени Билли Джин Кинг 27 августа 2025 года в районе Флашинг в боро Куинс города Нью-Йорк (Фото Клайва Бранскилла/Getty Images) Getty Images Елена Остапенко принесла извинения за комментарии, которые она сделала в адрес Тейлор Таунсенд после их матча второго круга на US Open, при этом Таунсенд приняла извинения и назвала первоначальные комментарии «агрессивными» и «оскорбительными». После победы Таунсенд в двух сетах латвийская теннисистка confronted американку, при этом Остапенко сказала, что у Таунсенд, которая является чернокожей, «нет класса» и «нет образования». «Английский не является моим родным языком, поэтому когда я говорила об образовании, я имела в виду только то, что считаю теннисным этикетом, но я понимаю, как слова, которые я использовала, могли оскорбить многих людей за пределами теннисного корта», – написала Остапенко в своей истории в Instagram в субботу. Остапенко, бывшая чемпионка Открытого чемпионата Франции в одиночном разряде и третья ракетка мира в парном разряде, добавила, что продолжит учиться и расти после этого инцидента – как на теннисном корте, так и за его пределами. Остапенко была расстроена тем, что Таунсенд не извинилась после выигранного американкой очка с касанием сетки. «Она ожидала, что я отреагирую определенным образом, а я этого не сделала, и это разозлило ее», – сказала Таунсенд в субботу. «Что привело к тому, что она сказала вещи, которые причиняют боль, которые агрессивны, которые оскорбительны не только для меня, но, знаете, для спорта и для целой культуры людей, которых я стараюсь представлять наилучшим образом. Хорошо, что она извинилась». В то время как Остапенко выбыла из турнира в...
Threshold
T$0.01466-3.99%
Manchester City Fan
CITY$0.9462-2.38%
Brainedge
LEARN$0.01515-2.25%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/08/31 20:28
Поделиться
Преодоление рыночной Волатильности: советы для основателей Web3

Преодоление рыночной Волатильности: советы для основателей Web3

Пост Навигация по Волатильности рынка: советы для основателей Web3 появился на BitcoinEthereumNews.com. Joerg Hiller 31 авг 2025 10:06 Изучите советы от a16z crypto о выживании в рыночных циклах и создании устойчивых стартапов Web3. Узнайте о стратегиях инвестирования, рыночных тенденциях и проблемах основателей. Криптоиндустрия известна своими волатильными рыночными циклами, представляющими как вызовы, так и возможности для основателей в пространстве Web3. Недавний подкаст от a16z crypto углубляется в основные стратегии навигации по этим колебаниям и создания долговечных компаний. Понимание рыночных циклов В дискуссии под руководством генерального партнера a16z crypto Арианны Симпсон и Жаклин Мелинек, соучредителя и генерального директора Token Relations, подкаст исследует уроки прошлых криптоциклов. Эти выводы имеют решающее значение для основателей, стремящихся процветать среди рыночных взлетов и падений. Беседа изначально транслировалась в подкасте Talking Tokens. Ключевые тенденции и стратегии Симпсон и Мелинек обсудили эволюцию стейблкоинов и растущее пересечение искусственного интеллекта и криптовалют. Они подчеркнули роль блокчейнов в обеспечении подлинности и верификации, жизненно важного компонента в цифровую эпоху. Кроме того, в разговоре затрагивались будущее ИИ-агентов и потенциальные модели монетизации. Черты успешных основателей По словам Симпсон, успешные крипто-основатели обладают адаптивностью и устойчивостью, что является решающими чертами при работе с быстрыми изменениями рынка. В подкасте также рассматривались общие проблемы стартапов, такие как борьба с конкурентами-подражателями, управление спорами между соучредителями и преодоление проблем масштабирования. Привлечение средств и рыночные идеи Дискуссия предоставила ценные сведения о текущем состоянии рынка и о том, как основатели могут подходить к привлечению средств в 2025 году. Подчеркивая важность стратегических поворотов и использования соответствия продукта рынку (PMF), подкаст предложил практические советы по поддержанию импульса в конкурентной среде. Для всестороннего понимания этой динамики прослушайте полный эпизод подкаста на веб-сайте a16z crypto. Источник изображения: Shutterstock Источник: https://blockchain.news/news/navigating-market-volatility-insights-for-web3-founders
Brainedge
LEARN$0.01515-2.25%
TokenFi
TOKEN$0.01168-4.02%
BRC20.COM
COM$0.010638-5.00%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/08/31 20:05
Поделиться

Популярные новости

Еще

Акции Lyft, Inc. ($LYFT): Резервирует автономные роботакси Tensor, акции упали на 3,19%

Кит был ликвидирован на 247.62 WETH на платформе Aave, стоимостью примерно 1.05 миллиона $

Morgan Stanley с активами 8T долларов открывает доступ к Биткоину для всех состоятельных клиентов

Прогноз цены XRP в ожидании решений по ETF с 18 по 25 октября, предпродажа DeepSnitch AI собирает 337K $

Xyra Labs запускает Split Routing для предложения ценообразования уровня CEX для DeFi свопов