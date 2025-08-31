2025-10-11 суббота

Лучшая Крипто для покупки, поскольку JPMorgan прогнозирует цену Биктоин (BTC) в 126 000 $ на конец года

Лучшая Крипто для покупки, поскольку JPMorgan прогнозирует цену Биктоин (BTC) в 126 000 $ на конец года

Пост «Лучшее Крипто для покупки, поскольку JPMorgan прогнозирует цену Биктоина (BTC) в 126 000 долларов к концу года» появился на BitcoinEthereumNews.com. Поскольку Биктоин (BTC) возвращается в центр внимания с амбициозным прогнозом JPMorgan о цене в 126 000 долларов к концу года, крипто рынок гудит от обновленного импульса. Среди платформ, использующих этот момент, находится Mutuum Finance, развивающийся DeFi протокол, переопределяющий децентрализованное кредитование и стейкинг через инновационные модели ликвидности. Mutuum Finance (MUTM) доступен по цене 0,035 долларов во время 6 фазы предпродажи. Он будет на 14,29% дороже по цене 0,04 доллара во время фазы 7. Ранние пользователи, которые уже инвестировали, смогут получить минимум 200% доходности после запуска MUTM. Mutuum Finance (MUTM) уже привлек более 15,25 миллионов долларов и имеет более 15 850 инвесторов на борту. Mutuum Finance хорошо ориентируется на этом рынке. Биктоин держится выше 111 500 долларов на фоне рыночной осторожности Биктоин (BTC) в настоящее время торгуется по цене 111 516 долларов, показывая небольшое движение в пределах своего недавнего диапазона. Аналитики выделяют 109 000 долларов как ключевой уровень поддержки, в то время как прогнозы от институтов, таких как JPMorgan, предполагают потенциал для движения к 126 000 долларов к концу года, если рыночные условия останутся благоприятными. Эта стабильность наступает по мере того, как настроения на более широком крипто рынке стабилизируются, а внимание также обращается к развивающимся проектам децентрализованных финансов, таким как Mutuum Finance. Mutuum Finance (MUTM) запускает 6 фазу предпродажи Mutuum Finance (MUTM) в настоящее время находится в фазе 6 предпродажи. Токены MUTM оцениваются в 0,035 долларов, что на 16,17% больше, чем в предыдущей фазе. Дальнейшее повышение цены на 14% приведет к цене 0,04 доллара в фазе 7. Предпродажа идет хорошо: более 15 850 покупателей и более 15,25 миллионов долларов собрано на сегодняшний день, что указывает на удовлетворительный и растущий интерес к проекту. Кредитование DeFi следующего поколения с двойной моделью Mutuum Finance (MUTM) - это проект кредитования P2P и P2C, где пользователи могут получать исключительную доходность, сохраняя полный контроль над капиталом. Это комплексное решение DeFi, созданное для конкретных потребностей клиентов, более безопасное, простое и адаптируемое, чем...
BitcoinEthereumNews2025/08/31 23:13
Почему рост Ozak AI может опередить Bitcoin, Ethereum и Cardano в 2025 году

Почему рост Ozak AI может опередить Bitcoin, Ethereum и Cardano в 2025 году

Пост «Почему рост Ozak AI может опередить Биктоин, блокчейн Ethereum и Cardano в 2025 году» появился на BitcoinEthereumNews.com. Пост «Почему рост Ozak AI может опередить Биктоин, блокчейн Ethereum и Cardano в 2025 году» впервые появился на Coinpedia Fintech News. Ozak AI становится одним из самых привлекательных криптопроектов с высоким потенциалом роста на 2025 год, аналитики прогнозируют, что его рост может потенциально опередить даже гигантов рынка, таких как Биктоин, Ethereum и Cardano. В настоящее время на пятом этапе предпродажи по цене 0,01 долларов, Ozak AI сочетает в себе управляемую ИИ блокчейн-утилиту, сильную динамику предпродаж, стратегические партнерства и подтвержденные аудиты, создавая основу для экспоненциального роста, которую многие подобные проекты не могут сформировать. Обзор Ozak AI Ozak AI использует ИИ-агенты прогнозирования для предоставления более быстрых, умных торговых аналитических данных, оптимизации портфеля и данных на цепочке в реальном времени. С привлеченными более 2,5 миллионов долларов и уже проданными 830 миллионами токенов, предпродажа OZ продемонстрировала сильный интерес инвесторов. Его токеномика разработана для устойчивости, с 10% разблокировкой при TGE, одномесячным клиффом и шестимесячным линейным вестингом, обеспечивая сохранение стоимости и минимизируя волатильность рынка. Стратегические партнерства с Dex3, HIVE и SINT дополнительно укрепляют экосистему Ozak AI. Dex3 улучшает автоматизированные торговые процессы, используя рыночные сигналы Ozak AI, HIVE интегрирует мультичейн данные для ИИ-агентов, а SINT позволяет голосовое управление исполнением сделок, делая платформу высоко универсальной. Кроме того, аудиты CertiK и внутренние аудиты, а также листинги на CoinMarketCap и CoinGecko, обеспечивают доверие и прозрачность для инвесторов. Youtube встраивание: Следующий 500X AI Альткоин Обзор Биктоин, Ethereum и Cardano Биктоин (BTC) остается лидером рынка и основным хранилищем стоимости в крипто, в настоящее время торгуется около 107 000 долларов. Его рост в основном обусловлен дефицитом, институциональным принятием и положением в качестве защиты от инфляции. Однако потенциал роста BTC ограничен его уже высокой рыночной капитализацией и более медленным циклом инноваций. Ethereum (ETH), торгующийся около 4 335 долларов, продолжает доминировать в смарт-контрактах и децентрализованных приложениях. С масштабированием Layer 2 и предстоящими обновлениями,...
BitcoinEthereumNews2025/08/31 22:44
Цена HBAR готова к обвалу, поскольку Hedera формирует рискованный паттерн

Цена HBAR готова к обвалу, поскольку Hedera формирует рискованный паттерн

Пост "Цена HBAR готова к обвалу, поскольку Hedera формирует рискованный паттерн" появился на BitcoinEthereumNews.com. Цена HBAR упала за последние две недели, перейдя в медвежий рынок, и рискованный паттерн указывает на дальнейшее снижение в ближайшие недели. Краткое содержание: Технический анализ цены Hedera указывает на медвежий прорыв. Сформировался крайне медвежий нисходящий треугольный паттерн. Сильные фундаментальные показатели могут помочь компенсировать медвежий прогноз. Hedera (HBAR) торговалась по цене 0,2243$ сегодня, 31 августа, что на 26% ниже самой высокой точки этого года. Она находится на самом низком уровне с 13 июля. Технический анализ указывает на обвал цены HBAR График дневного таймфрейма показывает, что цена HBAR находилась в нисходящем тренде в течение последних нескольких недель, снизившись с максимума 0,3020$ в августе до 0,2232$. Она упала ниже 50-дневной экспоненциальной скользящей средней, что является признаком того, что медведи контролируют ситуацию. Наиболее примечательно то, что сформировался нисходящий треугольный паттерн, который состоит из горизонтального уровня поддержки на 0,2257$ и нисходящей линии тренда. Уровень поддержки совпал с верхней частью торгового диапазона линий Murrey Math. Между тем, индекс относительной силы упал ниже нейтральной точки на уровне 50, а индикатор MACD пересек нулевую линию. Таким образом, наиболее вероятный сценарий - продолжение падения монеты, при этом следующей точкой наблюдения является психологическая цель на уровне 0,10$, что на 55% ниже текущего уровня. С другой стороны, движение выше верхней стороны треугольника опровергнет медвежий прогноз и приведет к дальнейшему росту, потенциально до окончательного уровня сопротивления на 0,30$. График цены HBAR | Источник: crypto.news Ключевые катализаторы Hedera могут помочь компенсировать медвежьи технические показатели Хотя технические показатели Hedera имеют медвежий характер, несколько фундаментальных факторов могут помочь повысить ее производительность. Наиболее примечательным является то, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США может одобрить спотовый ETF HBAR...
BitcoinEthereumNews2025/08/31 22:42
BitcoinEthereumNews2025/08/31 22:40
BlackRock становится вторым по величине акционером Freedom Holding Corp.

BlackRock становится вторым по величине акционером Freedom Holding Corp.

Пост BlackRock становится вторым по величине акционером Freedom Holding Corp. появился на BitcoinEthereumNews.com. Нью-Йорк, США, 31 августа 2025 г., FinanceWire Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC), глобальная компания финансовых услуг и технологий, объявила, что крупнейшая в мире инвестиционная компания BlackRock, Inc. увеличила свою долю в компании до 0,85%, инвестировав около 89 миллионов долларов. BlackRock стала вторым по величине акционером компании по количеству акций после ее основателя и генерального директора, предпринимателя Тимура Турлова. Согласно Bloomberg, в течение последнего отчетного периода BlackRock приобрела дополнительно 443 965 акций, доведя свою общую долю до 520 565 акций. Наряду с BlackRock, другими международными институциональными инвесторами в Freedom Holding являются State Street Corp., Grace Partners of DuPage L.P. и Geode Capital Management. "Мы приветствуем растущий интерес со стороны глобальных институциональных инвесторов. Присутствие та
BitcoinEthereumNews2025/08/31 22:37
Цена Биткоина готовится к возвращению? Сигналы на цепочке указывают на достижение рыночного дна

Цена Биткоина готовится к возвращению? Сигналы на цепочке указывают на достижение рыночного дна

Пост Цена Биткоина готовится к возвращению? Сигналы на цепочке предполагают, что дно рынка достигнуто появился на BitcoinEthereumNews.com. Цена Биткоина готовится к возвращению? Сигналы на цепочке предполагают, что дно рынка достигнуто | Bitcoinist.com Регистрация для нашей рассылки! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите вашу электронную почту. Опейеми Суле - увлеченный крипто-энтузиаст, опытный контент-писатель и журналист в Bitcoinist. Опейеми создает уникальные материалы, раскрывающие сложности технологии блокчейн и делится информацией о последних тенденциях в мире криптовалют. Помимо сильного интереса к криптовалютам, Опейеми любит читать поэзию, обсуждать политику и слушать музыку. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/bitcoin-price-staging-a-comeback-on-chain-signals/
BitcoinEthereumNews2025/08/31 22:35
Корпоративные казначейства принимают Bitcoin и стейблкоины как финансовые инструменты

Корпоративные казначейства принимают Bitcoin и стейблкоины как финансовые инструменты

Пост «Корпоративные казначейства внедряют Биктоин и стейблкоины как финансовые инструменты» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Интеграция цифровых активов готова переопределить корпоративные финансовые стратегии. Ограниченное предложение Биткоина и инфляционные механизмы Ethereum позиционируют их как ценные резервы. Стейблкоины и разнообразные токены предлагают диверсификацию портфеля и эффективность капитала. Группа QCP выпустила отчет под названием «Новая альфа корпоративного казначейства: цифровые активы», подчеркивающий смещение стратегий корпоративного казначейства в сторону включения цифровых активов. Отчет указывает, что цифровые активы теперь используются как стратегические финансовые инструменты, влияющие на ликвидность и стратегии диверсификации в корпоративных казначействах по всему миру. Корпорации используют Биктоин и стейблкоины для финансовой стратегии Интеграция цифровых активов готова переопределить корпоративные финансовые стратегии, предоставляя новые пути ликвидности и преимущества налоговой оптимизации. Ограниченное предложение Биткоина и инфляционные механизмы Ethereum позиционируют их как ценные резервы. Кроме того, стейблкоины и разнообразные токены предлагают диверсификацию портфеля и эффективность капитала, как подчеркивается решениями и аналитикой по управлению корпоративным казначейством. Реакция рынка показывает растущий институциональный интерес к активам на базе блокчейна. Спотовые ETF Биткоина способствовали институциональному принятию, при этом Биктоин превосходит традиционные активы, такие как доллар США и золото. Хотя в настоящее время нет публичных заявлений от ключевых фигур, таких как Дариус Сит, рынок наблюдает растущее принятие. Исследование от Coincu подчеркивает потенциальные финансовые и регуляторные изменения, при этом рынки блокчейна готовы предложить беспрецедентную ликвидность и прозрачность. Эта трансформация, вероятно, будет стимулировать законодательные адаптации, поскольку цифровые активы становятся неотъемлемой частью корпоративных финансовых структур, согласуясь с финансированием цифровых активов с полным казначейством США в блокчейне. Тенденции цифровых активов и рыночные показатели Знаете ли вы? Дефляционный механизм Ethereum позиционировал его как защиту от инфляции, роль, традиционно занимаемую такими активами, как золото и недвижимость. Данные CoinMarketCap сообщают, что стоимость Биткоина составляет 108 288,87 $, с рыночной капитализацией 2,16 триллиона $, отражая доминирование в 57,09%. Несмотря на небольшое снижение на 0,21% за 24 часа, Биктоин сохраняет долгосрочную восходящую траекторию, повышаясь...
BitcoinEthereumNews2025/08/31 22:12
Мечта Metaplanet о Bitcoin терпит неудачу, поскольку падение акций угрожает стратегии казначейства

Мечта Metaplanet о Bitcoin терпит неудачу, поскольку падение акций угрожает стратегии казначейства

Пост «Биткоин-мечта Metaplanet терпит неудачу, поскольку обвал акций угрожает стратегии казначейства» появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин Более года Metaplanet строил свою идентичность вокруг дерзкой миссии: накопить один из крупнейших в мире корпоративных резервов Биткоина. Но стратегия сейчас сталкивается с суровыми рыночными реалиями. С середины июня акции компании упали на 54%, даже несмотря на то, что сам Биктоин умеренно вырос. Этот обвал привел к сбоям в механизме привлечения средств Metaplanet. Модель фирмы сильно зависела от растущей цены акций для запуска конвертации варрантов от инвестора Evo Fund, который предоставлял свежий капитал для покупки Биткоина. С падением акций этот цикл фактически остановился. Metaplanet по-прежнему владеет почти 19 000 BTC — около 2 миллиардов $, что ставит его на седьмое место среди публичных держателей Биткоина. Генеральный директор Саймон Герович настаивает, что цель в 100 000 BTC к 2026 году и 210 000 BTC к 2027 году остается неизменной. Но стратегия меняется. Ранее на этой неделе фирма объявила о планируемой зарубежной продаже акций на 880 миллионов $, а также о голосовании акционеров для одобрения привилегированных акций на 3,7 миллиарда $ — редкого финансового инструмента в Японии, который предлагает дивиденды до 6%. Герович описал привилегированные акции как защитную меру, разработанную для привлечения денежных средств без дальнейшего размывания обыкновенных акционеров. Время критическое. Так называемая «Биткоин-премия» Metaplanet — рыночная стоимость, которую инвесторы были готовы платить сверх стоимости его резервов BTC — сократилась с более чем 8-кратной в июне до всего лишь 2-кратной сегодня. Аналитики предупреждают, что без восстановления этой премии преимущество фирмы в привлечении капитала может исчезнуть. Остается неясным, стабилизирует ли новый толчок по привлечению средств эту модель. Варранты Evo уже приостановлены на сентябрь, чтобы освободить место для выпуска привилегированных акций. На данный момент будущее компании зависит от двух переменных: аппетита инвесторов к ее нетрадиционному финансированию и способности Биткоина расти выше. Информация, представленная в этой статье, предназначена для...
BitcoinEthereumNews2025/08/31 22:07
Аналитик предсказывает Биткоин за 10M $ по мере набора популярности Bitcoin Hyper

Аналитик предсказывает Биткоин за 10M $ по мере набора популярности Bitcoin Hyper

Пост «Аналитик предсказывает Биктоин стоимостью 10M долларов, поскольку Bitcoin Hyper набирает обороты» появился на BitcoinEthereumNews.com. Аналитик предсказывает Биктоин стоимостью 10M долларов, поскольку Bitcoin Hyper набирает обороты Регистрация для нашей рассылки! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите свою электронную почту. Как крипто-писатель, обязанности Богдана разделены между исследованиями и написанием статей, а также развлечением команды своим юмором на грани политической некорректности, начинающий Билл Бёрр, если хотите. Благодаря своему 12+ летнему опыту написания в столь же многих областях, включая технологии, кибербезопасность, моделирование, фитнес, крипто и другие темы-которые-не-должны-быть-названы, он стал настоящим активом для команды. В то время как его должность старшего писателя в PrivacyAffairs научила его ценным урокам о силе самоуправления, вся его писательская карьера была и остается упражнением в самосовершенствовании. Теперь он готов погрузиться в криптовалюту и научить людей, как взять под контроль свои деньги в блокчейне. С фиатом как вечно обесценивающейся валютой, Биктоин и альткоины кажутся наиболее подходящей альтернативой для Богдана. Самым большим профессиональным достижением Богдана, помимо получения должности главного писателя для Bitcoinist, был его 5-летний опыт работы менеджером по написанию в Blackwood Productions, где он координировал команду из четырех писателей. В течение этого времени он узнал ценность командной работы и создания рабочей среды, которая порождает эффективность, позитив и дружбу. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/analyst-predicts-bitcoin-to-10m-bitcoin-hyper-gains/
BitcoinEthereumNews2025/08/31 22:05
BitcoinEthereumNews2025/08/31 21:31
