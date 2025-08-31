Ник Кастельянос из Филлис недоволен сокращением Роли — и почему он должен быть доволен?

Пост "Ник Кастельянос из Филлис недоволен сокращением своей Роли — и почему бы ему не быть недовольным?" появился на BitcoinEthereumNews.com. В дальнейшем всё будет так: "Филадельфия Филлис" будет использовать ротацию из четырех аутфилдеров, и Нику Кастельяносу просто придется с этим смириться. Но ситуация не обходится без намеков — и небольшой драмы — со стороны Кастельяноса, который мало что скрывает, когда ему задают вопросы представители СМИ. Да, Касти недоволен. Аутфилдер "Филлис" Ник Кастельянос выразил обеспокоенность по поводу потери игрового времени. (Фото Mitchell Layton/Getty Images) Getty Images Кастельянос — постоянный правый филдер "Филлис" на протяжении последних трех с половиной сезонов — внезапно теряет игровое время. За последние пару недель его трижды оставляли на скамейке в пользу Макса Кеплера, когда "Филлис" противостояли праворукому стартеру. А в пятницу вечером его заменили в оборонительных целях, когда Харрисон Бейдер вышел на поле в девятом иннинге, чтобы играть в центре, что привело к перемещению Брэндона Марша на левый фланг, а Кеплера — на правый. Это был первый раз, когда Кастельяноса сняли с игры по оборонительным причинам с 16 июня в Майами, когда он сделал "неуместный" комментарий менеджеру "Филлис" Робу Томсону, который оставил Кастельяноса на скамейке в следующей игре. "(Кастельянос) делает почти последний аут в восьмом иннинге," сказал Томсон, "поэтому мы выпустили Бейдера, потому что он наш лучший защитник. ... Я думаю, мы все сейчас в том положении, когда полностью отдаемся игре. Что бы ни было лучше для команды, чтобы выиграть игру в тот вечер, мы все в деле. Оставьте свое эго за дверью и вперед." Но может ли Кастельянос оставить свое эго? "Абсолютно," сказал Томсон. "Нам не нужно делать из этого большую проблему. Он расстроен, потому что хочет играть, и это всё. Я понимаю это. Я бы не уважал парня, если бы он хотел выйти из игры." В этой истории есть еще немного драмы:...