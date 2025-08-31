BlackRock становится вторым по величине акционером Freedom Holding Corp.
Пост BlackRock становится вторым по величине акционером Freedom Holding Corp. появился на BitcoinEthereumNews.com. Нью-Йорк, США, 31 августа 2025 г., FinanceWire Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC), глобальная компания финансовых услуг и технологий, объявила, что крупнейшая в мире инвестиционная компания BlackRock, Inc. увеличила свою долю в компании до 0,85%, инвестировав около 89 миллионов долларов. BlackRock стала вторым по величине акционером компании по количеству акций после ее основателя и генерального директора, предпринимателя Тимура Турлова. Согласно Bloomberg, в течение последнего отчетного периода BlackRock приобрела дополнительно 443 965 акций, доведя свою общую долю до 520 565 акций. Наряду с BlackRock, другими международными институциональными инвесторами в Freedom Holding являются State Street Corp., Grace Partners of DuPage L.P. и Geode Capital Management. "Мы приветствуем растущий интерес со стороны глобальных институциональных инвесторов. Присутствие таких партнеров, как BlackRock, подтверждает устойчивость нашего бизнеса и стратегический потенциал Freedom Holding на международных рынках", - сказал Тимур Турлов, основатель и генеральный директор Freedom Holding Corp. BlackRock, Inc. была основана в 1988 году в Нью-Йорке. По состоянию на 2025 год, BlackRock управляет активами на сумму более 12,5 триллионов долларов. Компания наиболее известна своими ETF iShares и технологической платформой Aladdin. О Freedom Holding Corp. Freedom Holding Corp. предоставляет финансовые услуги в 22 странах, включая Казахстан, США, Кипр, Польшу, Испанию, Узбекистан и Армению. Главный исполнительный офис компании находится в Нью-Йорке. В Казахстане Freedom активно развивает свою финансовую и цифровую экосистему, которая включает Freedom Bank, Freedom Broker, страховые компании Freedom Life и Freedom Insurance, а также сегмент образа жизни, представленный Arbuz.kz, Freedom Ticketon и Aviata. Акции Freedom Holding Corp. торгуются на американской технологической бирже NASDAQ, Казахстанской фондовой бирже (KASE) и Международной бирже Астаны (AIX) под тикером FRHC. Freedom Holding Corp. регулируется Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Контакт Связи с общественностьюНаталья ХарлашинаFreedom Holding Corp.prglobal@ffin.kz+7 701 364 1454…
