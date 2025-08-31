18 штатов могут увидеть северное сияние в День труда
Пост "18 штатов могут увидеть северное сияние в День труда" появился на BitcoinEthereumNews.com. Главное: более десятка штатов могут получить шанс увидеть северное сияние в День труда, поскольку ожидается, что периоды умеренных и сильных геомагнитных бурь нарушат магнитное поле Земли, согласно Национальному управлению океанических и атмосферных исследований. Периоды геомагнитных бурь ожидаются до вторника, сообщили синоптики. AFP через Getty Images Ключевые факты NOAA прогнозирует индекс Kp на уровне шести по девятибалльной шкале на вечер понедельника, что предполагает возможность наблюдения северного сияния вплоть до центральной Айовы и северного Иллинойса. Периоды умеренных геомагнитных бурь вероятны в понедельник вечером, с шансом на "сильные" бури, поскольку эффекты корональных выбросов массы — выпущенных с поверхности Солнца 30 августа — достигнут атмосферы Земли, согласно NOAA. Возможное влияние корональных выбросов массы может сохраниться до раннего утра вторника, создавая шанс для более сильных периодов геомагнитных бурь и, возможно, делая северное сияние видимым дальше на юге. Где будет видно северное сияние? Наибольшая вероятность увидеть северное сияние прогнозируется на территории северной Канады и Аляски, где это явление может быть видно после захода солнца в штате. Меньшая, но все же вероятная возможность прогнозируется в частях Вашингтона, Орегона, Айдахо, Монтаны, Вайоминга, Северной Дакоты, Южной Дакоты, Небраски, Миннесоты, Айовы, Висконсина, Мичигана, Иллинойса, Нью-Йорка, Вермонта, Нью-Гэмпшира и Мэна. (См. карту ниже.) Линия обзора в понедельник вечером. NOAA Как лучше всего увидеть северное сияние? Северное сияние лучше всего видно в зимние месяцы, когда ночи длиннее, хотя кружащиеся сполохи можно наблюдать круглый год, в зависимости от солнечной активности. Северное сияние лучше всего видно между 22:00 и 2:00 по местному времени, находясь на возвышенности вдали от светового загрязнения, согласно NOAA. Как лучше всего фотографировать...
