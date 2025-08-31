2025-10-11 суббота

Диапазон Биткоина остается узким, пока растут Деривативы: опционы колл от 140 000 до 200 000 долларов закрепляют Q4

Диапазон Биткоина остается узким, пока растут Деривативы: опционы колл от 140 000 до 200 000 долларов закрепляют Q4

Пост Узкий диапазон Биткоина на фоне роста Деривативов: Опционы колл от 140K до 200K долларов США закрепляют Q4 появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин удерживает узкий 24-часовой диапазон между 108 221 долларов США и 109 453 долларов США в воскресенье, 31 августа 2025 года, в то время как позиционирование деривативов остается повышенным на рынках фьючерсов и опционов. Глубина Деривативов продолжает расти Фьючерсы остаются плотными. Совокупный открытый интерес по фьючерсам на биткоин на основных площадках колеблется в районе 80 миллиардов долларов США, согласно coinglass.com, что близко к верхней границе [...] Источник: https://news.bitcoin.com/bitcoin-range-tight-as-derivatives-build-140k-to-200k-calls-anchor-q4/
Устойчивость Биткоина на рынке облигаций подчеркнута экспертом отрасли

Устойчивость Биткоина на рынке облигаций подчеркнута экспертом отрасли

Пост «Устойчивость Биктоина на рынке облигаций подчеркнута отраслевым экспертом» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Андре Драгош подчеркивает устойчивость Биктоина в условиях стресса на рынке облигаций. Золото рассматривается как эффективное хеджирование фондового рынка. Отраслевые исследования подтверждают эти роли активов. Андре Драгош, европейский директор по исследованиям в Bitwise Asset Management, подчеркнул 31 августа, что Биктоин превосходит во время трудностей с казначейскими облигациями США, в то время как золото остается сильным хеджированием при падении акций. Это понимание подчеркивает различные роли Биктоина и золота как макроэкономических хеджей, с потенциальными последствиями для диверсификации портфеля и устойчивости в различных рыночных условиях. Биктоин превосходит в сценариях стресса на рынке облигаций Андре Драгош из Bitwise Asset Management указал, что Биктоин процветает под давлением рынка облигаций США, в отличие от эффективности золота во время спадов на фондовом рынке. Такие рыночные выводы формируются глубоким отраслевым опытом и аналитическими способностями Драгоша. Эта дифференциация в поведении активов соответствует историческим данным, предполагая рост золота на медвежьих рынках и производительность Биктоина при распродажах казначейских облигаций. Такие выводы могут побудить инвесторов рассмотреть уточненные стратегии распределения. В то время как выводы Драгоша конкретно фокусируются на золоте и Биктоине, более широкое сообщество остается молчаливым о прямых последствиях. Экспертные перспективы продолжают формировать понимание этой динамики. Андре Драгош, руководитель исследований — Европа, Bitwise Asset Management, упоминает: «Ожидается, что волатильность Биктоина будет продолжать снижаться с каждым халвингом. Следующий, запланированный на 2028 год, сделает биткоин в четыре раза более редким, чем золото». Историческая производительность позиционирует Биктоин как уникальное рыночное хеджирование Знаете ли вы? Исторические тенденции показывают, что золото часто растет во время медвежьих рынков акций, в то время как Биктоин демонстрирует устойчивость среди распродаж казначейских облигаций США, подчеркивая различия в поведении инвесторов при различных рыночных стрессах. 31 августа 2025 года, Биктоин (BTC) торговался по цене 108 686,68 долларов с рыночной капитализацией 2,16 триллиона долларов, в то время как его доминирование составляло 57,17%. Несмотря на падение на 0,04% за 24 часа, BTC показал рост на 4,30% за 90 дней, согласно CoinMarketCap. Биктоин(BTC), дневной график, скриншот на CoinMarketCap в 16:37 UTC 31 августа...
Новый Кит Биткоина Рождается с Покупкой на 163M $ – Почему $HYPER Может Стать Следующим Большим Победителем

Новый Кит Биткоина Рождается с Покупкой на 163M $ – Почему $HYPER Может Стать Следующим Большим Победителем

Пост «Родился новый Биткоин Кит с покупкой на 163 млн долларов – Почему $HYPER может стать следующим большим победителем» появился на BitcoinEthereumNews.com. Родился новый Биткоин Кит с покупкой на 163 млн долларов – Почему $HYPER может стать следующим большим победителем Зарегистрируйтесь для получения нашей рассылки! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите свою электронную почту. Как крипто-писатель, Криши делит свое время между расшифровкой хаоса рынков и написанием об этом таким образом, чтобы вы не заснули. Он занимается этим уже почти два года в криптовалютных окопах. Да, он сожалеет о том, что пропустил великолепные ралли, которые были до этого (а кто нет!), но он более чем готов подкрепить свои слова делом. Прежде чем с головой погрузиться в криптовалюту, Криши провел более пяти лет, работая для некоторых из крупнейших имен в технологиях, включая TechRadar, Tom's Guide и PC Gaming, освещая все: от гаджетов и кибербезопасности до игр и программного обеспечения. Когда он не изучает и не пишет о последних событиях в криптовалюте, Криши торгует на форекс-рынке, сохраняя криптовалюту в своих долгосрочных планах HODL. Он верит в Биткоин, хотя никогда не позволяет этой предвзятости проникать в его тексты. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/new-bitcoin-whale-born-why-hyper-next-big-winner/
От 150 до 15 000 долларов — предпродажа Ozak AI по-прежнему предлагает взрывной потенциал роста в 100 раз

От 150 до 15 000 долларов — предпродажа Ozak AI по-прежнему предлагает взрывной потенциал роста в 100 раз

Пост «От 150 $ до 15 000 $—Предпродажа Ozak AI по-прежнему предлагает взрывной потенциал роста в 100 раз» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ozak AI продолжает привлекать внимание как один из самых перспективных проектов предпродажи в 2025 году, аналитики прогнозируют потенциал доходности в 100 раз. Инвестиция в 150 $ сегодня теоретически может вырасти до 15 000 $, что подчеркивает взрывной потенциал роста, которым могут воспользоваться ранние участники. Используя управляемые ИИ агенты прогноза цены, стратегические партнерства и надежные меры безопасности, Ozak AI позиционирует себя как инвестиция с высоким потенциалом роста перед официальным запуском и листингом на биржах. Динамика предпродажи Ozak AI В настоящее время на 5-м этапе предпродажи OZ по цене 0,01 $, Ozak AI уже привлек более 2,5 миллиона $, продав более 830 миллионов токенов. Структура предпродажи, включающая пять этапов от 0,001 $ до 0,01 $, позволяет ранним инвесторам войти по очень выгодным ценам до более широкого рыночного воздействия. Планируется немедленный листинг после TGE на централизованной бирже высшего уровня и ведущей DEX на базе Ethereum, что обеспечит сильную ликвидность для участников предпродажи. Важно отметить, что для участия в предпродаже не требуется KYC, что снижает барьеры для глобальных инвесторов, при этом сохраняя соответствие требованиям для торговли на биржах после листинга. Утилитарность OZ, управляемая ИИ, и стратегические партнерства Отличительной особенностью Ozak AI являются его агенты прогнозирования на основе ИИ, разработанные для оптимизации торговых стратегий, управления портфелем и анализа данных на цепочке в реальном времени. Партнерства платформы с Dex3, HIVE и SINT расширяют ее экосистему и повышают практическую полезность. Dex3 использует сигналы Ozak AI для автоматизированных торговых процессов, HIVE предоставляет мультичейн данные для рынков DeFi и NFT, а SINT интегрирует ИИ-агентов с аудиоуправлением для беспрепятственного выполнения торговых операций. Вместе эти сотрудничества позиционируют Ozak AI как нечто большее, чем просто токен предпродажи — это функциональная платформа, ориентированная на утилитарность, с потенциалом долгосрочного внедрения. Безопасность и надежность OZ Инвесторы имеют дополнительную уверенность благодаря аудитам CertiK и внутренним проверкам, обеспечивающим защиту смарт-контрактов и прозрачность. Токен также размещен на CoinMarketCap и CoinGecko, что обеспечивает большую рыночную видимость и доверие. В сочетании с осторожно разработанной токеномикой, включающей 10% выпуск при TGE...
Данные, стоящие за возвращением "Маленького домика в прериях"

Данные, стоящие за возвращением "Маленького домика в прериях"

Пост «Данные, стоящие за возвращением «Маленького домика в прериях»» появился на BitcoinEthereumNews.com. «Маленький домик в прериях» готовится к возвращению на Netflix (Фото NBCU Photo Bank/NBCUniversal через Getty Images через Getty Images) NBCUniversal через Getty Images Возрождение интереса к «Маленькому домику в прериях» было выявлено в данных Google, которые показывают, что поиски популярного вестерна 1970-х годов достигли пика в прошлом году, когда его популярность резко возросла на Peacock перед тем, как Netflix заказал перезапуск. Основанный на полуавтобиографических книгах автора 19-го века Лоры Ингаллс Уайлдер, «Маленький домик» рассказывает историю семьи Ингаллс, которая пытается свести концы с концами в крошечном городке Уолнат-Гроув на Среднем Западе в эпоху пионеров. Несмотря на то, что в основе сюжета лежит фермерство, действие «Маленького домика» удерживало внимание зрителей. В нем часто показывались перестрелки в салунах, обвалы в шахтах и напряженные охоты в лесах, вплетенные в сюжетные линии, затрагивающие все: от расизма до слепоты. Однако настоящим секретом успеха были его персонажи, каждый из которых представлял распространенные типы личности, что делало шоу близким зрителям. Был владелец магазина из высшего класса и его угнетенный муж. Их избалованные дети были местными хулиганами, которым даже удавалось раздражать добродушного доктора. Семья Ингаллс была героями рабочего класса с патриархом Чарльзом, пахавшим поля, в то время как его жена Кэролайн воспитывала их маленьких детей. Даже они соответствовали знакомым типам личности: Лора была бойкой девочкой с косичками, в то время как ее сестра Мэри была более прилежной в учебе. Это квинтэссенция американской истории, поэтому, возможно, неудивительно, что зрители тянулись к ней в мрачные времена пандемии. В 2020 году NBC разместил оригинальные эпизоды на своем стриминговом сервисе Peacock, привлекая внимание новой и более молодой аудитории. Им понравилось то, что они увидели. Популярность шоу росла, и в декабре 2020 года Paramount Television Studios и Anonymous Content...
18 штатов могут увидеть северное сияние в День труда

18 штатов могут увидеть северное сияние в День труда

Пост "18 штатов могут увидеть северное сияние в День труда" появился на BitcoinEthereumNews.com. Главное: более десятка штатов могут получить шанс увидеть северное сияние в День труда, поскольку ожидается, что периоды умеренных и сильных геомагнитных бурь нарушат магнитное поле Земли, согласно Национальному управлению океанических и атмосферных исследований. Периоды геомагнитных бурь ожидаются до вторника, сообщили синоптики. AFP через Getty Images Ключевые факты NOAA прогнозирует индекс Kp на уровне шести по девятибалльной шкале на вечер понедельника, что предполагает возможность наблюдения северного сияния вплоть до центральной Айовы и северного Иллинойса. Периоды умеренных геомагнитных бурь вероятны в понедельник вечером, с шансом на "сильные" бури, поскольку эффекты корональных выбросов массы — выпущенных с поверхности Солнца 30 августа — достигнут атмосферы Земли, согласно NOAA. Возможное влияние корональных выбросов массы может сохраниться до раннего утра вторника, создавая шанс для более сильных периодов геомагнитных бурь и, возможно, делая северное сияние видимым дальше на юге. Где будет видно северное сияние? Наибольшая вероятность увидеть северное сияние прогнозируется на территории северной Канады и Аляски, где это явление может быть видно после захода солнца в штате. Меньшая, но все же вероятная возможность прогнозируется в частях Вашингтона, Орегона, Айдахо, Монтаны, Вайоминга, Северной Дакоты, Южной Дакоты, Небраски, Миннесоты, Айовы, Висконсина, Мичигана, Иллинойса, Нью-Йорка, Вермонта, Нью-Гэмпшира и Мэна. (См. карту ниже.) Линия обзора в понедельник вечером. NOAA Как лучше всего увидеть северное сияние? Северное сияние лучше всего видно в зимние месяцы, когда ночи длиннее, хотя кружащиеся сполохи можно наблюдать круглый год, в зависимости от солнечной активности. Северное сияние лучше всего видно между 22:00 и 2:00 по местному времени, находясь на возвышенности вдали от светового загрязнения, согласно NOAA. Как лучше всего фотографировать...
Обеспечивает ли Биткоин сохранность вашего богатства как золото?

Обеспечивает ли Биткоин сохранность вашего богатства как золото?

Пост Защищает ли Биткоин ваше богатство как золото? появился на BitcoinEthereumNews.com. Роберт Кийосаки, наиболее известный своей влиятельной книгой "Богатый папа, бедный папа", снова попадает в заголовки новостей благодаря своей продолжающейся поддержке Биткоина. Он утверждает, что криптовалюта занимает видное место наряду с золотом и серебром как жизненно важный инструмент для сохранения богатства, а не для краткосрочной торговли. Читать далее: Защищает ли Биткоин ваше богатство как золото? Источник: https://en.bitcoinhaber.net/does-bitcoin-secure-your-wealth-like-gold
Прогноз Avalanche — Аналитики видят, что AVAX достигнет 30$ в цикле восстановления Q4

Прогноз Avalanche — Аналитики видят, что AVAX достигнет 30$ в цикле восстановления Q4

Пост Прогноз Avalanche — Аналитики видят, что AVAX достигнет 30$ в цикле восстановления Q4 появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новости Аналитики прогнозируют, что Avalanche (AVAX) может достичь 30$ в Q4 2025 года, поскольку обновления, внедрение и институциональные потоки подпитывают оптимизм относительно цикла восстановления. Внимание рынка криптовалют снова обратилось к Avalanche, поскольку аналитики оценивают производительность токена в ближайшие пару месяцев. Действительно, аналитики расходятся во мнениях относительно того, сможет ли AVAX, нативный токен блокчейна, преодолеть отметку в 30$ к четвертому кварталу 2024 года. Несмотря на оптимизм вокруг проекта, преобладающие медвежьи настроения омрачили возможность дальнейших бычьих циклов. Однако более широкий крипторынок продолжает демонстрировать признаки устойчивости на фоне замедления. Пока дискуссии вокруг AVAX продолжаются, MAGACOIN FINANCE тихо пробивается в списки наблюдения инвесторов как претендент на прорыв. Поскольку внимание рынка теперь склоняется к новым токенам, проект является одним из тех, кто видит повышенное внимание перед восстановлением рынка. Почему Аналитики нацелены на 30$ для AVAX Прямо сейчас Avalanche находится чуть ниже зоны сопротивления в 25$. Аналитики говорят, что чистый пробой выше 26$ может проложить путь к 27$–29$, создавая основу для движения к 30$. Отметка в 30$ — это не просто число, это психологический рубеж, который может восстановить уверенность в восстановлении Avalanche. На нижней стороне поддержка остается около 24$, что означает, что токену необходимо удерживать свои позиции, прежде чем любое движение вверх сможет продлиться. Обновления сети Avalanche и их влияние Обновление Avalanche9000 было описано как самое важное с момента запуска сети. Сокращая комиссии в своей C-Chain на 96% и упрощая создание блокчейнов, совместимых с Ethereum, Avalanche позиционирует себя как дружественная для разработчиков платформа. Предстоящие улучшения, включая обновление Octane для бессрочного стейкинга и динамических комиссий, плюс асинхронное выполнение для подсетей, могут сделать Avalanche еще более привлекательным для корпоративных вариантов использования, таких как игры, платежи и токенизированные финансы. Институциональные...
Джекпот Powerball превышает 1,1 миллиарда $—Крупнейший лотерейный приз этого года

Джекпот Powerball превышает 1,1 миллиарда $—Крупнейший лотерейный приз этого года

Пост Джекпот Powerball превышает 1,1 миллиарда долларов — крупнейший лотерейный приз этого года появился на BitcoinEthereumNews.com. Основные моменты Джекпот Powerball вырос до примерно 1,1 миллиарда долларов для розыгрыша в День труда, это крупнейший лотерейный приз этого года и пятый по величине в истории Powerball, хотя счастливый победитель — столкнувшись с астрономическими шансами один к 292,2 миллионам — может забрать домой значительно меньшую сумму после уплаты обязательных налогов. Приз является крупнейшим лотерейным джекпотом этого года и пятым по величине в истории Powerball. Getty Images Ключевые факты Обладатель билета, совпадающего со всеми пятью белыми шарами и красным Powerball для джекпота, может выбрать между выплатой в течение 30 ежегодных платежей или единовременной выплатой наличными в размере около 498,4 миллиона долларов. Единовременная выплата — обычно предпочтительный выбор — будет уменьшена как минимум до 378,7 миллиона долларов после обязательного 24% федерального налогового удержания, в то время как федеральная предельная ставка до 37%, в зависимости от налогооблагаемого дохода победителя и других налоговых вычетов, может сократить выигрыш до 313,9 миллиона долларов. Ежегодные выплаты составят в среднем 23,1 миллиона долларов при федеральной ставке 37%. Выигрыши в лотерею облагаются дополнительными налогами в некоторых штатах, со ставками от 10,9% в Нью-Йорке (54,3 миллиона долларов) до 2,5% в Аризоне (12,4 миллиона долларов), хотя такие штаты, как Флорида, Калифорния или Техас, не облагают выигрыши налогом. На что обратить внимание Следующий розыгрыш Powerball состоится в понедельник вечером. Mega Millions проведет свой следующий розыгрыш джекпота в 302 миллиона долларов во вторник, с опцией наличными в 136 миллионов долларов. Этот приз будет уменьшен до 103,3 миллиона долларов после 24% федерального налогового удержания или до 85,6 миллиона долларов после федеральной предельной ставки в 37%. Удивительный факт Джекпот является пятым по величине в истории Powerball. Четвертый (1,3 миллиарда долларов) и седьмой по величине (842 миллиона долларов) были разыграны в апреле и январе прошлого года соответственно. Ключевая предыстория Некоторые из крупнейших лотерейных призов США, когда-либо выигранных, были получены за последнее десятилетие...
Просьба Наоми Осаки к болельщикам US Open перед блокбастерным матчем с Коко Гауфф: "Может кто-нибудь выбрать меня?"

Просьба Наоми Осаки к болельщикам US Open перед блокбастерным матчем с Коко Гауфф: "Может кто-нибудь выбрать меня?"

Пост «Просьба Наоми Осаки к болельщикам US Open перед блокбастерным матчем с Коко Гауфф: 'Может кто-нибудь выбрать меня?'» появился на BitcoinEthereumNews.com. НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 31 АВГУСТА: Кори Гауфф из Соединенных Штатов и Наоми Осака из Японии обнимаются после их матча третьего круга женского одиночного разряда в шестой день US Open 2019 в Национальном теннисном центре USTA имени Билли Джин Кинг 31 августа 2019 года в районе Куинс города Нью-Йорк. (Фото Клайва Брунскилла/Getty Images) Getty Images Когда была опубликована женская сетка US Open, одним из возможных захватывающих матчей второй недели была встреча четвертого круга между Коко Гауфф и Наоми Осакой. Этот дуэт в сумме выиграл шесть титулов Большого шлема в одиночном разряде и входит в число самых известных имен в теннисе. Теперь, когда их блокбастерный матч назначен на понедельник в Национальном теннисном центре USTA имени Билли Джин Кинг, Осака обратилась с посланием к болельщикам. "Я надеюсь, может кто-нибудь прийти на матч и выбрать меня, потому что, я имею в виду, довольно сложно играть против американки здесь, но я надеюсь, что вы, ребята, тоже как бы приняли меня", - сказала 23-я ракетка Осака толпе в субботу вечером после своей победы 6-0, 4-6, 6-3 над 15-й ракеткой Дарьей Касаткиной. У 21-летней Гауфф и 27-летней Осаки есть история, причем Гауфф имеет преимущество 3-2 в личных встречах. "Я в некотором роде воспринимаю ее как младшую сестру", - сказала Осака. "Так что это действительно круто - снова играть с ней здесь". Они впервые встретились в третьем круге US Open в 2019 году, когда первая сеяная Осака доминировала над тогда 15-летней Гауфф, 6-3, 6-0, в дебютном матче Гауфф на стадионе Артура Эша. После матча Осака утешила Гауфф и попросила ее дать послематчевое интервью вместе с ней. "Мои воспоминания заключаются в том, что я просто знала, что она станет действительно великой теннисисткой, в чем я оказалась права", - сказала Осака. "Но да, ей было, сколько, 15 в то...
