Просьба Наоми Осаки к болельщикам US Open перед блокбастерным матчем с Коко Гауфф: "Может кто-нибудь выбрать меня?"

НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 31 АВГУСТА: Кори Гауфф из Соединенных Штатов и Наоми Осака из Японии обнимаются после их матча третьего круга женского одиночного разряда в шестой день US Open 2019 в Национальном теннисном центре USTA имени Билли Джин Кинг 31 августа 2019 года в районе Куинс города Нью-Йорк. (Фото Клайва Брунскилла/Getty Images) Getty Images Когда была опубликована женская сетка US Open, одним из возможных захватывающих матчей второй недели была встреча четвертого круга между Коко Гауфф и Наоми Осакой. Этот дуэт в сумме выиграл шесть титулов Большого шлема в одиночном разряде и входит в число самых известных имен в теннисе. Теперь, когда их блокбастерный матч назначен на понедельник в Национальном теннисном центре USTA имени Билли Джин Кинг, Осака обратилась с посланием к болельщикам. "Я надеюсь, может кто-нибудь прийти на матч и выбрать меня, потому что, я имею в виду, довольно сложно играть против американки здесь, но я надеюсь, что вы, ребята, тоже как бы приняли меня", - сказала 23-я ракетка Осака толпе в субботу вечером после своей победы 6-0, 4-6, 6-3 над 15-й ракеткой Дарьей Касаткиной. У 21-летней Гауфф и 27-летней Осаки есть история, причем Гауфф имеет преимущество 3-2 в личных встречах. "Я в некотором роде воспринимаю ее как младшую сестру", - сказала Осака. "Так что это действительно круто - снова играть с ней здесь". Они впервые встретились в третьем круге US Open в 2019 году, когда первая сеяная Осака доминировала над тогда 15-летней Гауфф, 6-3, 6-0, в дебютном матче Гауфф на стадионе Артура Эша. После матча Осака утешила Гауфф и попросила ее дать послематчевое интервью вместе с ней. "Мои воспоминания заключаются в том, что я просто знала, что она станет действительно великой теннисисткой, в чем я оказалась права", - сказала Осака. "Но да, ей было, сколько, 15 в то...