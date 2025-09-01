2025-10-11 суббота

Киты криптовалют сосредоточены на этих 3 лучших криптовалютах для присоединения в 2025 году с потенциалом трехзначного роста

Киты криптовалют сосредоточены на этих 3 лучших криптовалютах для присоединения в 2025 году с потенциалом трехзначного роста

Предпродажа по белому списку MoonBull предлагает ранний доступ, бонусные распределения и секретные вознаграждения за стейкинг, делая его одной из лучших криптовалют для присоединения в 2025 году.
2025/09/01 01:45
По сообщениям, «Никто 2» с Бобом Оденкирком появится на стриминговых сервисах на этой неделе

По сообщениям, «Никто 2» с Бобом Оденкирком появится на стриминговых сервисах на этой неделе

Пост «Фильм Боба Оденкирка 'Никто 2' появится на стриминговых платформах на этой неделе, сообщает источник» был опубликован на BitcoinEthereumNews.com. Боб Оденкирк в "Никто 2". Universal Pictures "Никто 2" — продолжение хитовой криминальной комедии 2021 года с Бобом Оденкирком в главной роли — по сообщениям, появится на цифровых стриминговых платформах на этой неделе. "Никто 2" вышел в кинотеатрах 15 августа. Официальное описание "Никто 2" гласит: "Как бы Хатч (Оденкирк) ни наслаждался экшеном своей 'работы', он и его жена Бекка (Конни Нильсен) чувствуют себя перегруженными и отдаляющимися друг от друга. Поэтому они решают отправиться со своими детьми (Гейдж Манро, Пейсли Кадорат) на короткий отдых в единственное место, где Хатч и его брат Гарри (RZA) отдыхали в детстве. Forbes«Голый пистолет» с Лиамом Нисоном появится на стриминговых платформах на этой неделеАвтор: Тим Ламмерс Вместе с отцом Хатча (Кристофер Ллойд) семья прибывает в маленький туристический городок Пламмервилль, жаждущая веселья на солнце. Но когда незначительная стычка с местными хулиганами втягивает семью в прицел коррумпированного оператора тематического парка (Джон Ортис) и его сомнительного шерифа (Колин Хэнкс), Хатч оказывается в центре внимания самого неуравновешенного, кровожадного криминального босса, с которым он (или кто-либо другой) когда-либо сталкивался (Шэрон Стоун)." Ожидается, что "Никто 2" будет выпущен на цифровых стриминговых платформах через премиум-видео по запросу во вторник, 2 сентября, сообщает When to Stream. Хотя трекер стриминга обычно точен в своих отчетах о выпуске цифрового стриминга, When to Stream отметил, что Universal Pictures не объявила и не подтвердила дату выпуска PVOD для "Никто 2", и она может измениться. ForbesФото: AARP называет «Самых горячих актеров старше 50» – Кто попал в список?Автор: Тим Ламмерс Когда "Никто 2" появится на PVOD, он будет доступен для покупки на таких цифровых платформах, как Apple TV, Fandango at Home, Prime Video и YouTube за 24.99 долларов. Цены на аренду PVOD обычно на 5 долларов ниже, чем на покупку...
2025/09/01 01:37
«Все хотят Биткоин» – Эрик Трамп повторяет прогноз в 1 млн долларов, пока держатели остаются сильными

«Все хотят Биткоин» – Эрик Трамп повторяет прогноз в 1 млн долларов, пока держатели остаются сильными

Пост «Все хотят Биткоин» – Эрик Трамп повторяет прогноз в 1 млн долларов, в то время как держатели остаются сильными появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые выводы: Эрик Трамп повторил свой смелый прогноз в 1 миллион долларов для Биткоина, ссылаясь на растущий институциональный спрос и отстающее массовое принятие как ключевые факторы. Эрик Трамп не отступает от одного из самых смелых прогнозов для Биткоина [BTC]. На недавнем мероприятии он подтвердил свое мнение, что BTC движется к отметке в 1 миллион долларов, «без сомнения». Его уверенность приходит в то время, когда долгосрочные держатели остаются невозмутимыми, а инвесторы, купившие вблизи пика 2021 года, по-прежнему держатся крепко. Возможно, ценовые минимумы прочнее, чем думают скептики. Эрик Трамп прогнозирует BTC до 1 млн долларов На конференции Bitcoin Asia 2025 в Гонконге Эрик Трамп, соучредитель «American Bitcoin», ясно дал понять, что не видит потолка для BTC. Подтверждая свою целевую цену в 1 миллион долларов, Трамп указал на принятие, которое простирается от национальных государств до гигантов из списка Fortune 500 и богатых семей, все они стремятся обеспечить свою долю цифрового актива. Он сказал: «У вас есть государства, которые скупают Биткоин в огромных количествах. У вас есть компании из списка Fortune 500, которые скупают Биткоин в огромных количествах. У вас есть крупнейшие семьи, у вас есть крупнейшие компании на Земле, которые верят в это цифровое хранилище стоимости». Несмотря на растущий аппетит, он утверждал, что инвесторы в Биткоин все еще находятся на «раннем» этапе, а массовое принятие еще по-настоящему не началось. Для Трампа именно этот разрыв между институциональным спросом и более широким участием общественности делает будущее Биткоина таким взрывным. Он добавил: «Все хотят Биткоин. Все покупают Биткоин». Долгосрочные держатели держат линию Не только институты создают волны. Данные на цепочке показывают, что долгосрочные верующие в Биткоин помогают рынку снизу. Диапазон UTXO 6-12 месяцев сохраняет доминирование выше 20%, уровень, который не наблюдался с пика 2021 года. Это означает, что значительная группа инвесторов, которые купили вблизи предыдущего исторического максимума Биткоина...
2025/09/01 01:11
Hyperliquid обрабатывает 30B $ ежедневно, Ethena быстро растет, но предпродажа BlockDAGs на 388M $ оказывается настоящим магнитом для инвесторов

Hyperliquid обрабатывает 30B $ ежедневно, Ethena быстро растет, но предпродажа BlockDAGs на 388M $ оказывается настоящим магнитом для инвесторов

Заголовки Крипто переполнены впечатляющими историями роста. Ethena Labs привлекла доход в размере 500 миллионов $, в то время как Hyperliquid [...] Пост Hyperliquid обрабатывает 30 миллиардов $ ежедневно, Ethena быстро растет, но предпродажа BlockDAGs на 388 миллионов $ оказывается настоящим магнитом для инвесторов впервые появился на Coindoo.
2025/09/01 01:00
Bonk прорывается на Уолл-стрит с первым в истории листингом на Nasdaq через Safety Shot

Bonk прорывается на Уолл-стрит с первым в истории листингом на Nasdaq через Safety Shot

Пост Bonk прорывается на Уолл-стрит с первым в истории листингом на Nasdaq через Safety Shot появился на BitcoinEthereumNews.com. Альткоины В революционном шаге для криптоиндустрии, мем-коин Bonk ($BONK) направляется на Nasdaq после заключения крупной сделки с компанией по производству напитков Safety Shot (Nasdaq: SHOT). Партнерство знаменует первый случай, когда компания, котирующаяся в США, будет напрямую делиться доходами с мем-коином. Согласно объявлению от 12 августа, Safety Shot приобрела 10% долю в распределении доходов платформы Launchpad от Bonk, BONK.fun. Сделка включала токены BONK стоимостью 25 миллионов долларов, которые послужили основным вознаграждением за новые выпущенные конвертируемые привилегированные акции стоимостью 35 миллионов долларов. В рамках соглашения Safety Shot изменит свой биржевой символ на $BNKK, сигнализируя о полном ребрендинге в соответствии с растущим влиянием Bonk как на традиционных рынках, так и в криптовалюте. Изменения в управлении и стратегическое согласование Сделка выходит за рамки финансов, вводя основателей Bonk в руководство Safety Shot. Митчелл Руди, известный в сообществе как "Nom", вместе с другими ключевыми членами BONK присоединится к совету директоров компании, обеспечивая 50% представительства в совете. Этот шаг дает мем-коину прямое влияние на корпоративное принятие решений. Реакция рынка была крайне волатильной, акции Safety Shot резко колебались после новостей. Отчеты указывают на резкое падение на 50%, за которым последовал быстрый внутридневной отскок почти на 37%. Финансирование, связанное с Трампом, и инновации в доходах Финансирование осуществляется через Dominari, холдинговую компанию, связанную с семьей Трампа, что еще больше повышает политическое и финансовое внимание к сделке. Этот альянс беспрецедентен, делая Safety Shot первой компанией, котирующейся на Nasdaq, которая интегрирует мем-коин в свою модель доходов. 10% доля в доходах letsBONK.fun, платформы Launchpad от Bonk на базе Solana, гарантирует, что держатели токенов напрямую связаны с будущими показателями компании. Аналитики предполагают, что эта модель может создать прецедент для других проектов, вдохновленных мемами, стремящихся выйти на регулируемые рынки. Исторический первый шаг для мем-коинов Эта сделка означает больше чем...
2025/09/01 00:55
American Eagle одерживает победу благодаря сотрудничеству с Трэвисом Келси, идеально совпавшему с предложением Свифт

American Eagle одерживает победу благодаря сотрудничеству с Трэвисом Келси, идеально совпавшему с предложением Свифт

Пост American Eagle одерживает победу с коллаборацией Трэвиса Келси, идеально совпавшей с предложением Свифт, появился на BitcoinEthereumNews.com. БАЛТИМОР, МЭРИЛЕНД – 28 ЯНВАРЯ: Трэвис Келси №87 из Kansas City Chiefs (слева) празднует с Тейлор Свифт после победы над Baltimore Ravens в матче чемпионата AFC на стадионе M&T Bank 28 января 2024 года в Балтиморе, Мэриленд. (Фото Патрика Смита/Getty Images) Getty Images В моде, как и в футболе, время решает всё, и American Eagle Outfitters только что сделал ход, идеально рассчитанный по времени, чтобы принести бренду больше очков. Всего через день после взорвавшего интернет предложения руки и сердца Трэвиса Келси Тейлор Свифт, компания запустила лимитированную коллаборацию с уличным модным брендом Трэвиса Келси Tru Kolors, возглавляемую рядом спортивных звезд под лозунгом "Live to Play". Запуск происходит в то время, когда культурный капитал Келси находится на новом историческом максимуме – он является лидером Kansas City Chiefs по количеству рекламных контрактов, при этом спонсорские доходы команды выросли на 59% с 2021 года, согласно данным SponsorUnited. Это следует за кампанией "У Сидни Суини отличные джинсы", которая стала вирусной после того, как разгорелся спор вокруг шутливой игры слов genes/jeans (гены/джинсы), из-за чего некоторые утверждали, что AEO продвигает превосходство белой красоты. На этот раз AEO действует осторожно: Келси привлек мультиэтническую команду игроков для поддержки запуска, включая звезду тенниса Анну Фрей, баскетболистов Аззи Фадд и Кияна Энтони, квотербека Дрю Аллара, принимающего Иеремию Смита и элитную гимнастку Суни Ли. "American Eagle и Трэвис Келси были предназначены для сотрудничества", – заявила президент AEO Дженнифер Фойл. "Культовый бренд объединяется с одним из величайших спортсменов нашего поколения – вот что я называю победой". Год в разработке По данным компании, коллаборация AE x TK разрабатывалась в течение года. От дизайна коллекции, материалов, цветовой палитры до графической презентации, Келси был полностью...
2025/09/01 00:37
Р. Киосаки называет три актива, которые он редко продает

Р. Киосаки называет три актива, которые он редко продает

Пост «Р. Кийосаки называет три актива, которые он редко продает» появился на BitcoinEthereumNews.com. Финансовый педагог и инвестор Роберт Кийосаки определил три альтернативных актива, которые он редко продает, ссылаясь на их долгосрочную ценность. В своем последнем комментарии автор книги «Богатый папа, бедный папа» указал на золото, серебро и Биткоин (BTC) как на активы, которые, по его мнению, стоит держать в долгосрочной перспективе, заявил Кийосаки в посте в X 31 августа. К сведению: Дополнительный комментарий к уроку о «Разговоре о своей книге», я покупаю золото, серебро и Биткоин. Я редко продаю золото, серебро и Биткоин. — Роберт Кийосаки (@theRealKiyosaki) 31 августа 2025 г. Действительно, его настроение приходит в то время, когда автор продолжает предупреждать о надвигающемся крахе рынка. На протяжении многих лет, неоднократно предостерегая об экономическом спаде, Кийосаки утверждал, что эти три актива служат идеальным долгосрочным хранилищем богатства, способным защитить инвесторов, когда традиционные рынки дают сбой. Его убеждение проистекает из веры в то, что фиатные деньги являются «фальшивыми», подорванными десятилетиями печатания денег, растущим долгом и окончанием золотого стандарта. По его словам, повторяющиеся спасательные операции лишь прикрывали системные недостатки, делая следующий кризис, вероятно, серьезным. В отличие от этого, он рассматривает акции, облигации и сберегательные счета как предлагающие мало безопасности, в то время как золото и серебро, «Божьи деньги», и Биткоин, «народные деньги», выделяются как устойчивые активы, когда валюты ослабевают и доверие к центральным банкам убывает. Размышления Кийосаки о финансовом образовании Кийосаки также размышлял о финансовом образовании, проводя черту между «обучением» и «разговором о своей книге». Он отметил, что, хотя многие в финансовом мире продвигают продукты, связанные с их собственными инвестициями, его внимание сосредоточено на преподавании уроков, а не на продаже сделок. Автор отметил, что некоторые инвесторы используют конференции и курсы для продвижения эксклюзивных возможностей под видом образования. В отличие от этого, его собственный «питч» вращается вокруг поощрения людей играть и преподавать его настольную игру Cashflow...
2025/09/01 00:22
Perplexity AI прогнозирует цены Mutuum Finance (MUTM) и Ripple (XRP) к концу 2025 года

Perplexity AI прогнозирует цены Mutuum Finance (MUTM) и Ripple (XRP) к концу 2025 года

Пост Perplexity AI прогнозирует цены Mutuum Finance (MUTM) и Ripple (XRP) к концу 2025 года появился на BitcoinEthereumNews.com. Perplexity AI представил свои последние прогнозы цен для Mutuum Finance (MUTM) и XRP, вызвав повышенное внимание на крипто-рынках. Mutuum Finance (MUTM) привлекает всеобщее внимание, поскольку его стремительный рост приближается к ошеломляющему ралли в 45 раз. Mutuum Finance находится на 6 этапе предпродажи по цене 0,035 $. Его стоимость будет на 14,29% выше - 0,04 $ - когда он перейдет на 7 этап предпродажи. Проект уже привлек более 15,25 миллионов $ и получил более 15850 инвесторов. Mutuum Finance может достичь 2 $ к концу 2025 года. Перспективы XRP: потенциальный рост перед 2026 годом XRP в настоящий момент торгуется по цене 2,95 $ и стабилен в своем недавнем диапазоне. Perplexity AI оценивает, что XRP может вырасти до 5,80 $ к концу 2025 года, что может быть максимальным ростом при сохранении рыночного импульса. Другие надежные прогнозы указывают на более разумное повышение до 5 $ к концу года, при условии положительного институционального интереса и положительных регуляторных тенденций. Успех предпродажи Mutuum Finance Mutuum Finance процветает на рынке DeFi. Он имеет оценку доверия 95,0/100, проверен и сертифицирован Certik. Проект предлагает безопасную платформу для выполнения DeFi транзакций. Mutuum Finance (MUTM) внедряет проверенные и испытанные функции кредитования с безопасностью новой среды. Mutuum Finance (MUTM) также имеет предстоящий Ethereum, обеспеченный избыточным обеспечением стейблкоин, привязанный к USD. Он обеспечит долгосрочное доверие, стабильность и ликвидность для любого клиента. Фаза 6 предпродажи Mutuum Finance Mutuum Finance набирает обороты, раунды предпродажи быстро распродаются. Предпродажа уже находится на уровне 6 по цене 0,035 $. Повышая свою цену до следующего уровня, она вырастет на 14,29% до 0,04 $. Инвестиционный голод накапливается, проект уже привлек более 15,25 миллионов $ и теперь имеет более 15850 держателей токенов. Укрепление безопасности DeFi...
2025/09/01 00:16
Почтовый банк Японии объявляет о запуске цифровой валюты в 2026 году

Почтовый банк Японии объявляет о запуске цифровой валюты в 2026 году

Пост Japan Post Bank объявляет о запуске цифровой валюты в 2026 году появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Japan Post Bank планирует запустить цифровую валюту в 2026 году. Цифровая валюта будет привязана к японской иене в соотношении 1:1. Инициатива направлена на модернизацию финансовых услуг и привлечение молодых клиентов. Japan Post Bank планирует представить цифровую валюту DCJPY в 2026 году для поддержки блокчейн-транзакций в Японии, используя свои значительные финансовые ресурсы. Эта инициатива может революционизировать цифровые финансы, повысить ликвидность на рынках токенов безопасности и обеспечить Японии заметное положение в регулируемых блокчейн-платежных системах. Инициатива DCJPY направлена на модернизацию финансов с помощью блокчейна Japan Post Bank планирует представить свою цифровую валюту, возможно названную DCJPY, к 2026 году, сотрудничая с токийской финтех-компанией DeCurret DCP для руководства проектом. Цифровая валюта будет привязана к японской иене в соотношении 1:1, обеспечивая мгновенное урегулирование транзакций с блокчейн-финансовыми продуктами, такими как токены безопасности и NFT. Инициатива стремится модернизировать финансовые услуги и привлечь молодых клиентов. С депозитами в размере 190 триллионов иен (1,29 триллиона долларов), банк стремится вложить неактивный капитал в цифровой рынок. Интегрируя DCJPY с финансовыми продуктами на основе блокчейна, банк стремится повысить скорость транзакций, обеспечивая при этом прозрачность институционального уровня. "Такие проекты потенциально расширяют ликвидность токенизированных реальных активов, позиционируя Японию на переднем крае цифровых финансовых услуг." Рыночные данные и аналитика Знаете ли вы? Запуск DCJPY соответствует предыдущим экспериментам Японии в области цифровых финансов, таким как стейблкоин JPYC, улучшая блокчейн-платежные системы и соответствие нормативным требованиям. Ethereum (ETH), ключевой игрок в цифровых активах, демонстрирует динамичное рыночное поведение. По данным CoinMarketCap, ETH торгуется по цене 4 478,26 долларов, что отражает рост на 2,48% за 24 часа. Его стоимость изменилась на 23,40% за 30 дней, указывая на волатильность на фоне растущей 60-дневной прибыли в 77,85%. Объем торгов составляет 25,30 миллиардов долларов. Ethereum(ETH), дневной график, скриншот на CoinMarketCap в 16:07 UTC 31 августа 2025 года. Источник: CoinMarketCap Аналитика от исследовательской команды Coincu предсказывает, что...
2025/09/01 00:12
ETF Solana могут быть ближе, чем вы думаете

ETF Solana могут быть ближе, чем вы думаете

Пост Solana ETFs могут быть ближе, чем вы думаете, появился на BitcoinEthereumNews.com. Альткоины Еще одна насыщенная неделя для претендентов на ETF Solana завершилась обновлением заявок как минимум восьми крупных управляющих активами в пятницу. В список входят VanEck, Franklin Templeton, Canary/Marinade, Grayscale, 21Shares, Fidelity, Bitwise и CoinShares — все они борются за то, чтобы вывести следующий ETF альткоинов на рынки США. Эти заявки знаменуют вторую пятницу подряд, когда эмитенты пересматривают свои документы. Только на прошлой неделе несколько тех же компаний внесли изменения в свои предложенные ETF XRP. Последние поправки в основном касаются механизмов снятия, при этом эмитенты стремятся к гибкости в обработке погашений либо наличными, либо напрямую в Solana, функция, которая может повысить привлекательность среди институтов. Джеймс Сейффарт из Bloomberg отметил, что волна обновлений отражает активный диалог между эмитентами и регуляторами. "Это вовсе не плохой знак", — сказал он, отметив, что такой обмен обычно указывает на прогресс, а не на задержку. На данный момент единственный спотовый ETF Solana, работающий в США, — это REX-Osprey SOL + Staking ETF, который был запущен 2 июля через регуляторный обходной путь. Несмотря на то, что он первым вышел на рынок, фонд еще не привлек значительных притоков, особенно по сравнению с блокбастерным успехом ETF Bitcoin и Ethereum, которые привлекли миллиарды с момента запуска. Тем не менее, с тяжеловесными менеджерами, кружащими вокруг Solana и совершенствующими свои заявки, продолжает расти ожидание, что SEC может в конечном итоге дать зеленый свет — открывая дверь для токена присоединиться к BTC и ETH в растущей экосистеме крипто-ETF Америки. Информация, представленная в этой статье, предназначена только для информационных целей и не является финансовым, инвестиционным или торговым советом. Coindoo.com не одобряет и не рекомендует какую-либо конкретную инвестиционную стратегию или криптовалюту. Всегда проводите собственное исследование и консультируйтесь с лицензированным финансовым консультантом перед принятием любых инвестиционных решений. Автор Алекс — опытный финансовый журналист и криптовалюта...
2025/09/01 00:07
