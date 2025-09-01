Р. Киосаки называет три актива, которые он редко продает

Финансовый педагог и инвестор Роберт Кийосаки определил три альтернативных актива, которые он редко продает, ссылаясь на их долгосрочную ценность. В своем последнем комментарии автор книги «Богатый папа, бедный папа» указал на золото, серебро и Биткоин (BTC) как на активы, которые, по его мнению, стоит держать в долгосрочной перспективе, заявил Кийосаки в посте в X 31 августа. К сведению: Дополнительный комментарий к уроку о «Разговоре о своей книге», я покупаю золото, серебро и Биткоин. Я редко продаю золото, серебро и Биткоин. — Роберт Кийосаки (@theRealKiyosaki) 31 августа 2025 г. Действительно, его настроение приходит в то время, когда автор продолжает предупреждать о надвигающемся крахе рынка. На протяжении многих лет, неоднократно предостерегая об экономическом спаде, Кийосаки утверждал, что эти три актива служат идеальным долгосрочным хранилищем богатства, способным защитить инвесторов, когда традиционные рынки дают сбой. Его убеждение проистекает из веры в то, что фиатные деньги являются «фальшивыми», подорванными десятилетиями печатания денег, растущим долгом и окончанием золотого стандарта. По его словам, повторяющиеся спасательные операции лишь прикрывали системные недостатки, делая следующий кризис, вероятно, серьезным. В отличие от этого, он рассматривает акции, облигации и сберегательные счета как предлагающие мало безопасности, в то время как золото и серебро, «Божьи деньги», и Биткоин, «народные деньги», выделяются как устойчивые активы, когда валюты ослабевают и доверие к центральным банкам убывает. Размышления Кийосаки о финансовом образовании Кийосаки также размышлял о финансовом образовании, проводя черту между «обучением» и «разговором о своей книге». Он отметил, что, хотя многие в финансовом мире продвигают продукты, связанные с их собственными инвестициями, его внимание сосредоточено на преподавании уроков, а не на продаже сделок. Автор отметил, что некоторые инвесторы используют конференции и курсы для продвижения эксклюзивных возможностей под видом образования. В отличие от этого, его собственный «питч» вращается вокруг поощрения людей играть и преподавать его настольную игру Cashflow...