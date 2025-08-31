2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Биткоин OG с более чем 5 млрд $ ускоряет продажи BTC для Ethereum

Пост «Биктоин OG с более чем 5 миллиардами долларов ускоряет продажи BTC для Ethereum» появился на BitcoinEthereumNews.com. Держатель Биктоин OG ускорил ротацию капитала из BTC в Ethereum (ETH). После продажи Биткоина на сумму более 3 миллиардов долларов за последние несколько дней для покупки Ether, анализ данных на цепочке показывает, что инвестор-кит ускорил процесс с еще одной покупкой ETH в воскресенье, 31 августа 2025 года. Биктоин OG покупает больше Ethereum Согласно анализу данных на цепочке от Lookonchain, Биктоин OG, с Биткоинами, оцененными более чем в 5 миллиардов долларов, продал 4 000 BTC в воскресенье, чтобы купить 96 859 Ether, стоимостью более 433 миллионов долларов. Ранее в воскресенье кит BTC внес 3 000 Биткоинов на биржу, что способствовало покупке Ether. В субботу тот же кит Биткоина продал 1000 BTC, стоимостью более 109 миллионов долларов, и приобрел больше монет Ethereum через платформу Hyperliquid. В результате кит Биткоина теперь владеет более чем 800 тысячами монет ETH, стоимостью около 4 миллиардов долларов, большинство из которых уже застейкано для получения дополнительных вознаграждений. Институциональные инвесторы обращают внимание на Ether, поскольку спрос на Биткоин снижается Спрос на Ethereum со стороны институциональных инвесторов значительно вырос в последнее время, о чем свидетельствует заметное снижение резервов Ether на криптовалютных биржах. Анализ данных на цепочке показывает, что институциональный спрос на Биткоин значительно снизился за последние несколько недель, причем большинство переводит прибыль на рынок Ethereum. Источник: CryptoQuant Например, ETHA от BlackRock приобрела Ether на сумму около 968,2 миллионов долларов за прошлую неделю. ETHA от BlackRock лидировала среди более широкого круга эмитентов спотовых ETF Ethereum в США по покупке большего количества ETH в августе. Согласно агрегированным рыночным данным от SoSoValue, спотовые ETF ETH в США зафиксировали чистый приток денежных средств около 3,87 миллиардов долларов в августе. В результате спотовые ETF ETH в США теперь зафиксировали совокупный приток денежных средств более 11 миллиардов долларов с апреля до конца августа 2025 года. Между тем, анализ рыночных данных от Coingecko показывает...
Биткоин
BTC$117,655.96-2.48%
Удерживается ли проект ветряной энергетики Новой Англии в заложниках для сделки с Гренландией?

Удерживается ли проект ветряной энергетики Новой Англии в заложниках для сделки с Гренландией?

Пост «Удерживается ли проект ветряной энергетики Новой Англии в заложниках для сделки по Гренландии?» появился на BitcoinEthereumNews.com. Турбина Siemens Gamesa. ENERCON Fan.CC BY SA 4.0 через Wikimedia Commons Министр внутренних дел Даг Бургум и министр энергетики Крис Райт имеют нечто общее, что не характерно для всей администрации Трампа: оба пользуются симпатией и уважением в тех сегментах экономики, которыми они управляют. Бургум воодушевил энергетическое сообщество, когда решительно заявил: «Энергия — это всё». Эту фразу часто цитируют. Оба чиновника продолжают получать высокие оценки в нефтегазовом секторе. Энергетическая политика администрации, ставящая ископаемое топливо на первое место, хорошо воспринимается в руководстве компаний Хьюстона. Но не так хорошо в руководстве множества коммунальных предприятий. И ещё хуже после того, как Бюро управления энергетикой океана (BOEM) Министерства внутренних дел внезапно издало приказ о приостановке работ 22 августа для проекта Revolution Wind, разрабатываемого ведущей мировой компанией в области морской ветроэнергетики, датской Ørsted. Проект ветроэнергетики завершен на 80 процентов и, по оценкам, мог бы обеспечить электроэнергией 350 000 домов в Род-Айленде и Коннектикуте. Это имеет серьезные последствия для испытывающей нехватку электроэнергии Новой Англии в будущем. Министерство транспорта 29 августа объявило об отмене федеральных грантов на миллионы долларов для проектов портов морской ветроэнергетики, включая: Порт Дэвисвилл в Род-Айленде, который потерял 11,25 миллиона долларов финансирования на модернизацию порта для поддержки индустрии морской ветроэнергетики, и проект ветрового порта Салем в Массачусетсе, который потерял почти 34 миллиона долларов финансирования для нового терминала морской ветроэнергетики. Политика Трампа противоречит траектории развития коммунальных предприятий Политика администрации, ставящая ископаемое топливо на первое место, часто противоречит траектории, которой индустрия коммунальных услуг следует уже некоторое время, значительно усиленной безудержным энтузиазмом в отношении возобновляемых источников энергии, особенно ветра и солнца, во время администрации Байдена. Мир отдает предпочтение ветру и солнцу — и американские коммунальные предприятия с энтузиазмом относятся к ним, поскольку хранение энергии становится все более доступным. Но США...
Министерство торговли США публикует данные ВВП на блокчейне Stellar (XLM)

Министерство торговли США публикует данные ВВП на блокчейне Stellar (XLM)

Пост Министерство торговли США публикует данные ВВП на блокчейне Stellar (XLM) появился на BitcoinEthereumNews.com. Феликс Пинкстон 31 авг, 2025 16:03 Министерство торговли США впервые опубликовало данные ВВП на блокчейне Stellar (XLM), что является значительным шагом в обеспечении правительственной прозрачности и внедрении блокчейн-технологий. В революционном шаге Министерство торговли США начало публикацию экономических данных на блокчейне Stellar (XLM), что является значительной вехой в истории правительства США, согласно Stellar. Эта инициатива включает выпуск квартальных данных о валовом внутреннем продукте (ВВП) на цепочке, создавая неизменную и публично проверяемую запись этой важной экономической информации. Роль Stellar в обеспечении прозрачности правительственных данных Решение использовать сеть Stellar, известную своей публичной и безразрешительной природой, подчеркивает стремление к повышению правительственной прозрачности. Блокчейн Stellar позволяет проводить транзакции с низкими комиссиями, быстрыми расчетами и использует протокол консенсуса, основанный на доверии. Используя эти атрибуты, Министерство торговли стремится сделать критически важные экономические данные доступными для всех, тем самым способствуя прозрачности и проверяемости. Этот шаг был высоко оценен отраслевыми наблюдателями, при этом Bloomberg отмечает, что принятие правительством США блокчейн-технологии означает печать одобрения для технологии, все чаще используемой за пределами ее первоначальных криптовалютных приложений. Ожидается, что интеграция таких данных на блокчейн-платформу будет способствовать дальнейшим инновациям на финансовых рынках. Последствия для децентрализованных финансов и не только Cointelegraph подчеркивает, что доступность экономических данных правительства США на цепочке может иметь далеко идущие последствия. Это включает в себя возможность автоматизированных торговых стратегий, реагирующих на изменения правительственных данных, рынки прогнозов макроэкономических тенденций в реальном времени и продвинутые стратегии управления рисками для протоколов децентрализованных финансов (DeFi). Более того, интеграция данных ВВП в экосистему блокчейна может принести пользу различным цифровым финансовым инструментам, таким как стейблкоины, токенизированные государственные облигации и токенизированные активы реального мира. Эти инструменты, зависящие от...
Биткоин совершает неожиданное падение, рынок реагирует

Биткоин совершает неожиданное падение, рынок реагирует

Пост «Биткоин совершает неожиданное падение, рынок реагирует» появился на BitcoinEthereumNews.com. Биткоин недавно совершил неожиданный спад, опустившись ниже ключевых уровней поддержки после достижения недавнего пика в начале этого месяца. Анализ ежедневных и краткосрочных технических индикаторов показывает, что давление продаж преимущественно влияет на рынок, повышая вероятность того, что Биткоин приблизится к ключевой отметке в 100 000 $. Читать далее: Биткоин совершает неожиданное падение, рынок реагирует Источник: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-takes-unexpected-dive-market-reacts
Glassnode раскрывает аналитику рынка Биткоина в отчете за 17-ю неделю

Glassnode раскрывает аналитику рынка Биткоина в отчете за 17-ю неделю

Пост Glassnode представляет аналитику рынка Биткоина в отчете за 17-ю неделю появился на BitcoinEthereumNews.com. Луиза Кроуфорд 31 августа, 2025 15:33 Glassnode в сотрудничестве с Swissblock и Вилли Ву выпустил свой последний анализ рынка Биткоина, предоставляя комплексный анализ и он-чейн исследования. Введение в Вектор Биткоина В недавнем выпуске Glassnode в сотрудничестве с Swissblock и известным аналитиком Вилли Ву представил свои последние аналитические данные о рынке Биткоина под названием "Вектор Биткоина: Неделя 17". Этот отчет предлагает всесторонний анализ текущих тенденций и событий в ландшафте Биткоина (BTC), предоставляя ценную информацию как для инвесторов, так и для энтузиастов. Сотрудничество и экспертиза Отчет является результатом совместных усилий Swissblock и Вилли Ву, представленных Glassnode. Это партнерство использует опыт лидеров отрасли для представления аналитических данных о рынке криптовалют, основанных на фактах. Такое сотрудничество имеет решающее значение для обеспечения целостного представления о динамике рынка и основных тенденциях. Содержание и детали подписки По данным Glassnode, отчет является частью более широкой инициативы по предоставлению передового анализа рынка Биткоина, Ethereum и децентрализованных финансов (DeFi). Подписчики аналитики Glassnode могут рассчитывать на получение высококлассных он-чейн исследований, которые необходимы для понимания сложностей рынка цифровых активов. В рамках процесса подписки пользователи соглашаются с Правилами и условиями и Уведомлением о конфиденциальности Glassnode, обеспечивая прозрачность и безопасность всех взаимодействий и использования данных. Актуальность на текущем рынке Выпуск этого отчета происходит в переломный момент для Биткоина, поскольку рынок продолжает испытывать колебания, вызванные макроэкономическими факторами и изменениями в регулировании. Поскольку движения цены Биткоина внимательно отслеживаются инвесторами по всему миру, отчеты, подобные "Вектору Биткоина: Неделя 17", играют важную роль в формировании инвестиционных стратегий и понимании настроений рынка. Заключение Поскольку Биткоин остается центральным элементом на рынке криптовалют, аналитические данные, предоставляемые Glassnode и его сотрудниками, предлагают ценный ресурс...
Максимум Биткоина после халвинга? Аналитик утверждает, что спрос на BTC превысит предложение более чем в 6 раз в 2025 году

Максимум Биткоина после халвинга? Аналитик утверждает, что спрос на BTC превысит предложение более чем в 6 раз в 2025 году

Пост Вершина Биткоина после Халвинга? Аналитик говорит, что спрос на BTC превышает предложение более чем в 6 раз в 2025 году появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин держится стабильно около 108 716 $, согласно данным CoinDesk, но за этим плоским движением цены скрываются признаки потенциального прорыва, поскольку как розничные, так и институциональные инвесторы наращивают накопление. 29 августа Андре Драгош, европейский руководитель исследований в Bitwise, отметил, что корпоративное внедрение биткоина ускорилось с исторической скоростью. Он сказал, что только в июле и августе было создано 28 новых компаний с биткоин-казначейством и увеличение совокупных корпоративных запасов более чем на 140 000 BTC. Эта цифра почти эквивалентна общему количеству новых биткоинов, добытых за год (около 164 000 BTC), что подчеркивает, как спрос со стороны казначейств поглощает предложение быстрее, чем оно производится. Сопровождающий график Bitwise показал крутую восходящую кривую, подчеркивая, как компании все чаще рассматривают биткоин в качестве резервного актива по образцу Стратегии Майкла Сейлора (MSTR). Корпоративные казначейства добавили 140 600 BTC в июле-августе, по данным Bitwise (Bitwise/X) Чуть позже Драгош обратился к популярному нарративу среди аналитиков о том, что биткоин может "достичь пика" в 2025 году из-за паттернов пост-халвингового цикла, наблюдаемых в предыдущие годы. Он утверждал, что такое мышление упускает из виду масштаб институционального спроса сегодня. Институциональный спрос превышает предложение более чем в 6 раз в 2025 году, показывают данные Bitwise (Bitwise/X) Его график показал, что по состоянию на 29 августа 2025 года институциональный спрос поглотил более 690 000 BTC по сравнению с новым предложением чуть более 109 000 BTC, что делает спрос примерно в 6,3 раза больше предложения. Хотя Драгош описал это как почти в семь раз, точное соотношение все равно иллюстрирует экстраординарный дисбаланс, который бросает вызов историческим сравнениям циклов. Для инвесторов это означает, что динамика предложения, обусловленная халвингом, может иметь меньшее значение в нынешнюю эпоху институционального внедрения. Двумя днями ранее, 27 августа, Драгош указал на розничные покупки как на еще один драйвер. Он сказал, что темпы накопления по всем...
Мечта Bitcoin о 200K долларов смелая, но реальность предпродажи Ozak AI показывает больший потенциал

Мечта Bitcoin о 200K долларов смелая, но реальность предпродажи Ozak AI показывает больший потенциал

Пост «Мечта Биткоина о 200K долларах смелая, но реальность предпродажи Ozak AI показывает больший потенциал роста» появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипторынки гудят от смелых прогнозов, поскольку Биктоин продолжает расти, а аналитики прогнозируют потенциальный скачок до 200 000 долларов в следующем бычьем цикле. В то время как эта целевая мечта воодушевляет инвесторов, другой проект тихо привлекает внимание еще большим потенциалом роста. Ozak AI (OZ), крипто-гем на предпродаже, в настоящее время оцениваемый в 0,01 доллара на пятой стадии, провозглашается одним из немногих проектов, способных обеспечить доходность в 100 раз. Поскольку Биктоин укрепляет свое доминирование, динамика предпродажи Ozak AI показывает, что инвесторы также ищут возможности, где экспоненциальный рост остается возможным. Мечта Биткоина о 200K долларах Биктоин постоянно был центральным элементом крипторынка, часто задавая тон всему предприятию. При текущей цене около 108 632 долларов, достижение 200K долларов может почти удвоить его стоимость — отличный ход для такого крупного актива. Волнение исходит от институциональных притоков, успеха спотовых ETF Биткоина и предстоящего события халвинга, которое исторически вызывает мощные ценовые ралли. Однако, в то же время как Биктоин остается надежным хранилищем стоимости и долгосрочным активом, его потенциал роста сильно ограничен по сравнению с меньшими, растущими проектами, которые могут обеспечить сверхвысокую доходность. Ozak AI: Мощный предпродажный проект Ozak AI стал одним из самых обсуждаемых предпродаж в 2025 году. С ценой всего 0,01 доллара за токен, с прогнозами аналитиков о запуске около 1 доллара, Ozak AI предлагает редкий шанс на рост в 100 раз. Проект объединяет два самых горячих направления в крипто — искусственный интеллект и блокчейн — для создания платформы, которая предоставляет управляемые ИИ аналитические данные, автоматизированные торговые стратегии и повышенную эффективность для децентрализованных финансов (DeFi). В отличие от спекулятивных мем-коинов, Ozak AI позиционирует себя как проект, ориентированный на полезность, уже завоевывая доверие благодаря листингам на CoinGecko и CoinMarketCap и аудиту CertiK. С более чем 2,5 миллионами долларов, собранными на предпродаже, спрос продолжает расти...
MicroStrategy Собирается Купить Больше Биткоина – Вот Почему

MicroStrategy Собирается Купить Больше Биткоина – Вот Почему

Пост MicroStrategy собирается купить больше Биктоина – вот почему появился на BitcoinEthereumNews.com. Генеральный директор MicroStrategy (теперь Strategy) Майкл Сейлор снова указал на дополнительные покупки Биктоина, укрепляя агрессивную казначейскую стратегию компании. 31 августа Сейлор опубликовал график с независимой платформы "Saylor Tracker", которая отображает владения Биктоина Strategy с течением времени. Сейлор намекает на новую покупку Биктоина На изображении были показаны кластеры оранжевых точек, представляющих историю покупок компании, сопровождаемые его комментарием: "Биктоин все еще в продаже". Такой тип публикации исторически предшествовал объявлениям о покупке в прошлом. Наблюдатели отмечают, что компания подавала новые раскрытия о покупке Биктоина каждый понедельник в течение последних трех недель, что позволяет предположить, что эта модель может продолжиться в сентябре. Только на прошлой неделе Strategy раскрыла, что добавила 3 081 BTC стоимостью 356,87 миллионов долларов, заплатив в среднем 115 829 долларов за монету. Эта покупка увеличила их общий запас до 632 457 BTC, оцениваемый примерно в 68,6 миллиардов долларов. Strategy сильно полагалась на фондовые рынки для финансирования своих покупок. На данный момент в 2025 году компания привлекла 5,6 миллиардов долларов через IPO, что составляет около 12% всех листингов в США. Активность IPO Strategy в 2025 году. Источник: Strategy Между тем, это агрессивное привлечение средств не оказало значительного влияния на показатели акций компании. По данным Strategy, ее акции MSTR постоянно превосходили так называемую "Великолепную семерку" технологических акций из года в год. Судебное дело прекращено Замечание Сейлора совпало с отзывом коллективного иска, который был на рассмотрении с мая. Инвесторы утверждали, что Strategy вводила в заблуждение акционеров, преувеличивая преимущества принятия учета по справедливой стоимости, который позволяет отмечать владения цифровыми активами по рыночным ценам каждый квартал. Bloomberg сообщил, что истцы отклонили дело "с предубеждением", что не позволяет им снова выдвигать те же претензии. Это решение устраняет значительное давление на компанию и может установить полезный прецедент для других компаний, держащих Биктоин в качестве резерва баланса. Обеспечивая юридическую...
4 лучшие криптовалюты, за которыми стоит следить в 2025 году, готовые произвести фурор – займите свое место, пока не истекло время

4 лучшие криптовалюты, за которыми стоит следить в 2025 году, готовые произвести фурор – займите свое место, пока не истекло время

MoonBull лидирует среди лучших криптовалют для часы в 2025 году с бонусными вознаграждениями белого списка, в то время как Pudgy Penguins, CHILLGUY, SPX6900, TRUMP, MELANIA и LOFI набирают моментум.
Предпродажа Bitcoin Hyper достигает 13 миллионов $ в то время как BTC нацелен на тест поддержки 100 000 $ – Лучший Мем-коин для покупки

Предпродажа Bitcoin Hyper достигает 13 миллионов $ в то время как BTC нацелен на тест поддержки 100 000 $ – Лучший Мем-коин для покупки

В конце августа 2025 года цена Биткоина резко снизилась после публикации данных об инфляции в США. После кратковременного достижения нового исторического максимума в 124 000$, она отступила примерно до 108 000$, напоминая, что даже король криптовалют не застрахован от колебаний рынка. Тем не менее, за заголовками институциональные игроки тихо делают свои ходы. [...]
