Максимум Биткоина после халвинга? Аналитик утверждает, что спрос на BTC превысит предложение более чем в 6 раз в 2025 году

Пост Вершина Биткоина после Халвинга? Аналитик говорит, что спрос на BTC превышает предложение более чем в 6 раз в 2025 году появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин держится стабильно около 108 716 $, согласно данным CoinDesk, но за этим плоским движением цены скрываются признаки потенциального прорыва, поскольку как розничные, так и институциональные инвесторы наращивают накопление. 29 августа Андре Драгош, европейский руководитель исследований в Bitwise, отметил, что корпоративное внедрение биткоина ускорилось с исторической скоростью. Он сказал, что только в июле и августе было создано 28 новых компаний с биткоин-казначейством и увеличение совокупных корпоративных запасов более чем на 140 000 BTC. Эта цифра почти эквивалентна общему количеству новых биткоинов, добытых за год (около 164 000 BTC), что подчеркивает, как спрос со стороны казначейств поглощает предложение быстрее, чем оно производится. Сопровождающий график Bitwise показал крутую восходящую кривую, подчеркивая, как компании все чаще рассматривают биткоин в качестве резервного актива по образцу Стратегии Майкла Сейлора (MSTR). Корпоративные казначейства добавили 140 600 BTC в июле-августе, по данным Bitwise (Bitwise/X) Чуть позже Драгош обратился к популярному нарративу среди аналитиков о том, что биткоин может "достичь пика" в 2025 году из-за паттернов пост-халвингового цикла, наблюдаемых в предыдущие годы. Он утверждал, что такое мышление упускает из виду масштаб институционального спроса сегодня. Институциональный спрос превышает предложение более чем в 6 раз в 2025 году, показывают данные Bitwise (Bitwise/X) Его график показал, что по состоянию на 29 августа 2025 года институциональный спрос поглотил более 690 000 BTC по сравнению с новым предложением чуть более 109 000 BTC, что делает спрос примерно в 6,3 раза больше предложения. Хотя Драгош описал это как почти в семь раз, точное соотношение все равно иллюстрирует экстраординарный дисбаланс, который бросает вызов историческим сравнениям циклов. Для инвесторов это означает, что динамика предложения, обусловленная халвингом, может иметь меньшее значение в нынешнюю эпоху институционального внедрения. Двумя днями ранее, 27 августа, Драгош указал на розничные покупки как на еще один драйвер. Он сказал, что темпы накопления по всем...