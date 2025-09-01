Почему Скептики Биткоина Никогда Не Исчезнут, Даже При Цене 1 Миллион $ За Монету

Биктоин На протяжении многих лет каждый скачок цены Биткоина сопровождался одним и тем же хором сомнений: «Он не может подняться еще выше». Сейчас, даже когда криптовалюта заигрывает с шестизначными цифрами и выше, некоторые аналитики утверждают, что скептицизм сам по себе может быть самой устойчивой особенностью Биткоина. Люк Бройлс, советник и давний сторонник Биткоина, считает, что рынок продолжит недооценивать цифровой актив, даже если он поднимется до многомиллионной отметки. Он отмечает, что неверие было таким же сильным, когда Биткоин стоил несколько сотен долларов, как и сейчас, когда он превышает 100 000 долларов. По его мнению, барьером является уже не техническая производительность или внедрение, а психология — большинство людей просто не могут представить, что Биткоин играет значимую роль в их повседневной жизни. Недавние движения цены усиливают этот цикл эйфории и сомнений. После установления рекордного максимума выше 124 000 долларов в августе, Биткоин быстро откатился к 109 000 долларов, нервируя трейдеров, которые предполагали, что ралли уже завершилось. Тем не менее, Бройлс утверждает, что эти откаты исторически были частью роста Биткоина, часто вытесняя краткосрочных держателей перед появлением более крупных ралли. Смотря вперед, он считает, что внедрение произойдет не от убеждения скептиков делать небольшие регулярные покупки, а от встраивания Биткоина в традиционные финансовые продукты. Один из сценариев, который он подчеркивает, — это потенциал для ипотек и кредитов на недвижимость, напрямую связанных с Биткоином. Вместо того, чтобы постепенно вкладывать инвестиции на протяжении десятилетий, потребители могли бы рефинансировать недвижимость и мгновенно получить доступ — идея, которая могла бы ускорить массовую интеграцию гораздо быстрее, чем розничное усреднение долларовой стоимости. Проблема, однако, заключается в понимании. Опросы постоянно показывают, что большая часть общественности избегает крипто, потому что не понимает, как это работает. Пока это не изменится, Бройлс ожидает, что разрыв между ценовыми показателями Биткоина и общественным восприятием останется широким. Пока что цифровой актив продолжает расти и падать на фоне...