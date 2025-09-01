2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Прогноз цены Pepe ослабевает, поскольку предпродажа Little Pepe Coin привлекает внимание – Но является ли Pepeto сильнее?

Прогноз цены Pepe ослабевает, поскольку предпродажа Little Pepe Coin привлекает внимание – Но является ли Pepeto сильнее?

Пост «Прогноз цены Pepe ослабевает, поскольку предпродажа Little Pepe Coin привлекает внимание – но является ли Pepeto сильнее?» появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто Новости Какой мем-коин возглавит криптовалютный бычий рынок 2025 года? Токены с тематикой лягушек снова в центре внимания, и три имени доминируют в разговорах инвесторов: Pepe coin, Little Pepe coin и Pepeto. Все три происходят из одной мем-культуры, но только один имеет правильное сочетание полезности, токеномики и раннего импульса, чтобы выделиться. Для трейдеров, ищущих лучшую криптовалюту для покупки или лучшую предпродажу, только одна из этих лягушек имеет реальный шанс превратить небольшие ставки в меняющие жизнь прибыли в 2025 году. Давайте разберем эти три проекта и посмотрим, какой из них действительно заслуживает звания лучшей криптовалюты для покупки прямо сейчас. Pepe Coin: прогноз цены показывает ограниченный рост Pepe coin взорвался в 2023 году, вознаградив ранних держателей огромной прибылью. Но сегодня его история выглядит совсем иначе. Текущие отчеты по прогнозу цены Pepe показывают ограниченный потенциал роста, поскольку его рыночная капитализация уже слишком высока для еще одного 100-кратного движения. Без реальных продуктов или инфраструктуры Pepe coin сейчас больше похож на наследственное имя, чем на серьезную возможность для роста. Одно лишь признание не будет стимулировать ценность, и серьезный капитал вряд ли вернется. Для этого цикла Pepe coin выглядит как исчерпанный нарратив. Little Pepe Presale: хайп без долгосрочной силы Предпродажа Little Pepe вызвала сильный ажиотаж с поэтапными раундами и быстрыми распродажами, что сделало его трендовым мем-коином с лягушкой. Ранние инвесторы быстро получили прибыль, но после предпродажи проект не показал реальной экосистемы, полезности и плана развития. Текущие отчеты по прогнозу цены Little Pepe предполагают, что ему может быть трудно расти за пределами его предпродажного пампа, оставляя поздних покупателей незащищенными. Без чего-либо уникального помимо брендинга лягушки, Little Pepe coin формируется как краткосрочный флип, а не как лучшая криптовалюта для покупки в 2025 году. Pepeto: мем-коин на базе Ethereum, созданный для долгосрочной перспективы...
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/01 04:31
Поделиться
Обновление цен BTC, LTC и ETH: следуйте стратегии облачного майнинга Hashj, чтобы легко зарабатывать 15 789 $ в день

Обновление цен BTC, LTC и ETH: следуйте стратегии облачного майнинга Hashj, чтобы легко зарабатывать 15 789 $ в день

Цены на BTC, LTC и ETH растут, поскольку облачный майнинг HashJ предлагает бонус за пробный период 100 $, денежное вознаграждение 18 $ и ежедневную прибыль до 15 789 $ с бессрочными контрактами.
Биткоин
BTC$117,655.96-2.48%
Sunrise Layer
RISE$0.009853-4.05%
Cloud
CLOUD$0.16529+19.25%
Поделиться
Blockchainreporter2025/09/01 03:43
Поделиться
Кит Биткоин продает BTC на сумму 433 миллиона $ и покупает Ethereum на фоне роста цен

Кит Биткоин продает BTC на сумму 433 миллиона $ и покупает Ethereum на фоне роста цен

TLDR Кит Биктоина продал 4 000 BTC стоимостью 433M $ и приобрел 96 859 ETH 31 августа. Кошелёк теперь содержит более 800 000 ETH, большая часть которых застейкана для пассивной доходности. Спотовые ETF Ethereum в США зафиксировали 3,87B $ чистых притоков в августе 2025 года. ETH достиг исторического максимума в 4 946 $ 24 августа, прибавив 24% в [...] Пост Кит Биткоина продает 433M $ в BTC и покупает Ethereum на фоне роста цены впервые появился на CoinCentral.
Union
U$0.000865-70.92%
Биткоин
BTC$117,655.96-2.48%
Эфириум
ETH$4,091.7-5.44%
Поделиться
Coincentral2025/09/01 03:35
Поделиться
Предпродажа BullZilla нацелена на взрывной ROI, поскольку Shiba Inu и Pepe Пуш выше – лучшая криптовалюта для покупки сегодня

Предпродажа BullZilla нацелена на взрывной ROI, поскольку Shiba Inu и Pepe Пуш выше – лучшая криптовалюта для покупки сегодня

Пост BullZilla Presale нацелен на взрывной ROI, поскольку Shiba Inu и Pepe Пуш выше – Лучшая криптовалюта для покупки сегодня появился на BitcoinEthereumNews.com. Что заставляет инвесторов гнаться за Мем-коинами даже когда рынок кажется неопределенным? Ответ в их способности захватывать культуру, зажигать сообщества и генерировать богатство с молниеносной скоростью. Каждый цикл рождает новую волну мем-коинов, которые привлекают внимание помимо токенов голубых фишек. В 2025 году три имени будут доминировать в разговоре: BullZilla ($BZIL), Shiba Inu (SHIB) и Pepe (PEPE). В то время как Shiba Inu и Pepe остаются сильными культурными иконами, BullZilla появляется как самый обсуждаемый претендент, с моделью предпродажи, которая делает его лучшей криптовалютой для покупки сегодня. При цене входа на предпродаже всего 0,00000575 $, BullZilla набирает обороты благодаря уникальным механикам, таким как прогрессивное ценообразование, дефляционное сжигание и возможности стейкинга. Его повествование не просто о хайпе, но об искусственном дефиците и долгосрочной силе экосистемы. BullZilla ($BZIL): Предпродажа, разработанная для максимального воздействия Bull Zilla далеко не типичный мем-коин. Его основа лежит в мире, основанном на лоре, который сочетает повествовательное рассказывание историй с игровой криптомеханикой. С предложением около 160 миллиардов токенов, проект тщательно распределяет средства на предпродажу, стейкинг пулы, казначейство и резервы для сжигания. Прогрессивное ценообразование: Изменение правил игры Предпродажа BullZilla структурирована с динамической системой ценообразования. Цена увеличивается каждые 48 часов или после сбора 100 000 $, в зависимости от того, что произойдет раньше. Эта конструкция вознаграждает ранних участников самым низким возможным входом и создает срочность среди новых инвесторов. Инвестор, вложивший 1 000 $ на самом раннем этапе, мог бы обеспечить почти 173 миллиона токенов. Если $BZIL достигнет прогнозируемой цены запуска выше половины цента, эта ранняя ставка может умножиться в миллионы. Этот расчетный потенциал является причиной, по которой аналитики выделяют BullZilla как лучшую криптовалюту для покупки сегодня. Дефляционное сжигание, стимулирующее дефицит BullZilla представляет кинематографическую "систему глав", где каждая крупная веха запускает живое сжигание токенов. С 5% от общего предложения, заблокированными в пуле сжигания, каждая глава...
SHIBAINU
SHIB$0.00001151-3.03%
Hyperliquid
HYPE$43.01+0.49%
SQUID MEME
GAME$40.4811+8.04%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/01 03:32
Поделиться
Лучший Мем-коин для покупки в 2025 году: Этот вирусный новичок может обогнать Bonk (BONK) в гонке за Рыночным капиталом в 10 миллиардов $

Лучший Мем-коин для покупки в 2025 году: Этот вирусный новичок может обогнать Bonk (BONK) в гонке за Рыночным капиталом в 10 миллиардов $

Пост «Лучший Мем-коин для покупки в 2025 году: Этот вирусный новичок может обогнать Bonk (BONK) в гонке за рыночным капиталом в 10 миллиардов долларов» появился на BitcoinEthereumNews.com. Bonk (BONK) укрепил свои позиции на рынке мем-коинов, в настоящее время торгуясь по цене 0,000026 долларов с рыночным капиталом примерно 1,86 миллиарда долларов. Тем не менее, новый конкурент, Little Pepe (LILPEPE), производит фурор как вирусный новичок, собрав более 22,81 миллиона долларов на предпродаже. С низкой ценой предпродажи всего 0,0021 долларов, быстрыми и безналоговыми транзакциями, LILPEPE выделяется как потенциальный лучший мем-коин для покупки в 2025 году, а аналитики предполагают, что он может бросить вызов доминированию BONK и даже обогнать его в гонке к рыночному капиталу в 10 миллиардов долларов. Путь BONK к 10 миллиардам долларов против преимущества Little Pepe (LILPEPE) Чтобы достичь рыночного капитала в 10 миллиардов долларов, BONK необходимо подняться с 0,000023 долларов до примерно 0,000124 долларов, что означает рост в 5,37 раза от текущей цены. С его огромным оборотным предложением в 80,72 триллиона токенов такой рост возможен, но потребует значительного устойчивого спроса. Цена и рыночный капитал BONK | CoinMarketCap С другой стороны, Little Pepe (LILPEPE) имеет импульс на своей стороне. Его предпродажа уже собрала более 22,32 миллиона долларов, причем Этап 11 был распродан быстрее, чем ожидалось. Этап 12 идет по цене 0,0021 долларов за токен, принося почти 500 000 долларов менее чем за 48 часов, что сигнализирует о сильном спросе со стороны инвесторов, стремящихся обеспечить свое место заранее. Успех предпродажи и розыгрыш 777 000 долларов стимулируют рост Предпродажа Little Pepe до сих пор была успешной, и чтобы отпраздновать свой прогресс, команда запустила кампанию по розыгрышу 777 000 долларов, где 10 счастливчиков получат по 77 000 долларов в токенах LILPEPE. Уже зарегистрировано более 270 000 заявок, что показывает, какое внимание привлекает проект. Чтобы претендовать на участие в розыгрыше, инвесторам необходимо внести минимум 100 долларов в текущую предпродажу. Мем-коин с дорожной картой, полной индивидуальности В отличие от проектов, которые воспринимают себя слишком серьезно, Little Pepe...
Waves
WAVES$0.9135-3.91%
Bonk
BONK$0.00001763-6.86%
Capverse
CAP$0.10823-2.57%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/01 03:29
Поделиться
MAGACOIN возглавляет 5 криптовалютных предпродаж, в то время как Dogecoin и Arbitrum создают максимальный ажиотаж

MAGACOIN возглавляет 5 криптовалютных предпродаж, в то время как Dogecoin и Arbitrum создают максимальный ажиотаж

Пост MAGACOIN возглавляет 5 крипто-предпродаж, в то время как Dogecoin и Arbitrum создают максимальный хайп, появился на BitcoinEthereumNews.com. Рынок крипто-предпродаж накаляется по мере приближения конца августа 2025 года. С возвращением рискованных настроений к цифровым активам, как аналитики, так и розничные трейдеры переключают внимание на проекты ранней стадии, которые могут принести более высокую доходность по сравнению с более известными именами. Среди наиболее обсуждаемых возможностей - MAGACOIN FINANCE, Dogecoin и Arbitrum, которые продолжают [...] Источник: https://zycrypto.com/magacoin-tops-5-crypto-presales-now-as-dogecoin-and-arbitrum-generate-maximum-hype/
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/01 03:26
Поделиться
Прогноз цены Ripple: неопределенность XRP подталкивает крупнейших держателей к новому токену ETH Layer 2

Прогноз цены Ripple: неопределенность XRP подталкивает крупнейших держателей к новому токену ETH Layer 2

Пост Прогноз цены Ripple: Неопределенность XRP подталкивает ведущих трейдеров к новому токену ETH Layer 2 появился на BitcoinEthereumNews.com. Прогноз цены Ripple продолжает разделять аналитиков: одни прогнозируют стабильный рост, а другие предупреждают о замедлении темпов. XRP остается уважаемым именем на крипторынке, но многие крупные держатели диверсифицируются в новые возможности, обещающие больший потенциал роста. Одна из таких возможностей — Layer Brett, проект Ethereum Layer 2, сочетающий мем-культуру с реальной масштабируемостью. Его текущая криптопресейл уже собрала миллионы, и растет волнение, что $LBRETT может стать следующим мем-коином с ростом в 100 раз. Почему Layer 2 дает Layer Brett преимущество Каждый, кто совершал транзакции в основной сети Ethereum, знает о проблемах: перегрузка сети, медленное время подтверждения и комиссии за газ, которые могут вырасти до 20$. Layer Brett решает эти проблемы, обрабатывая транзакции вне сети, но при этом оставаясь привязанным к Ethereum для непревзойденной безопасности. Для инвесторов, уставших ждать следующего большого прогноза цены Ripple, это представляет собой освежающую альтернативу. В то время как XRP продолжает преодолевать регуляторные препятствия и работать на переполненном рынке платежей, Layer Brett создает свою нишу в расширяющемся секторе Layer 2, который, по прогнозам, будет обрабатывать более 10 триллионов $ ежегодно к 2027 году. Почему $LBRETT привлекает ранних покупателей Покупатели на пресейле не просто спекулируют на цене токена, они фиксируют огромные вознаграждения за стейкинг. Ранние пользователи $LBRETT могут сразу стейкать свои активы, с APY, достигающим десятков тысяч для самых ранних участников. Это продуманная стратегия вознаграждения тех, кто поддерживает проект на начальном этапе. Настройка проста: подключите MetaMask или Trust Wallet, пополните счет с помощью ETH, USDT или BNB и приобретите $LBRETT. После этого токены можно сразу стейкать, генерируя пассивный доход способом, который традиционные мем-токены или даже сам XRP просто не предлагают. Добавьте к этому прозрачную токеномику с фиксированным предложением в 10 миллиардов и программу раздачи в 1 миллион $, и это...
Threshold
T$0.01466-3.99%
Binance Coin
BNB$1,230.54-0.98%
RealLink
REAL$0.07814-3.86%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/01 03:01
Поделиться
Cardano (ADA) готов достичь 1$ поскольку партнерство с XRP должно вызвать Триггерный цена бум, но этот Новый альткоин может взорваться на 3500%

Cardano (ADA) готов достичь 1$ поскольку партнерство с XRP должно вызвать Триггерный цена бум, но этот Новый альткоин может взорваться на 3500%

Пост Cardano (ADA) готов к достижению 1 доллара, поскольку партнерство с XRP должно вызвать бум цен, но этот новый альткоин может вырасти на 3500% появился на BitcoinEthereumNews.com. Поскольку Cardano (ADA) приближается к порогу в 1 доллар, а ожидаемое сотрудничество с XRP намекает на потенциальные изменения на рынке, неожиданный конкурент привлекает внимание инвесторов: Mutuum Finance. Mutuum Finance (MUTM) превысил 15,25 миллионов долларов и в настоящее время насчитывает более 15850 инвесторов в своей текущей предпродаже. Позиционируя себя как новая сила в децентрализованных финансах (DeFi), Mutuum Finance вызывает ажиотаж с прогнозами потенциала роста на ошеломляющие 3500%. В то время как Cardano и XRP продолжают привлекать внимание своим устойчивым моментумом и стратегическими партнерствами, аналитики предполагают, что инновационная токеномика и механизмы ликвидности Mutuum Finance могут переопределить следующую волну расширения крипторынка. Обновление Cardano (ADA), устойчивый моментум к 1 доллару Cardano (ADA) в настоящее время торгуется по цене 0,86 долларов, демонстрируя стабильность с умеренным дневным изменением. Аналитики отмечают, что при устойчивом накоплении, поддерживаемом активностью китов и недавним стратегическим партнерством с XRP для улучшения совместимости блокчейна, ADA может протестировать уровень 1,00 доллара к концу 2025 года, особенно если интерес к институциональным DeFi останется сильным. Между тем, новые протоколы, такие как Mutuum Finance, начинают привлекать внимание инвесторов. Предпродажа Mutuum Finance на 6 этапе Mutuum Finance находится на 6 этапе предпродажи, и токен сейчас стоит 0,035 долларов. На следующем этапе цена токена увеличится на 14,29% до 0,04 долларов. Более 15 850 инвесторов зарегистрировались для участия в предпродаже, и проект уже собрал более 15,25 миллионов долларов. Такая тяга является отражением повышенного доверия к проекту и ценностного предложения в индустрии децентрализованных финансов. Разработка стабильной и безопасной платформы DeFi Mutuum Finance разрабатывает стейблкоин, который будет привязан к доллару США на блокчейне Ethereum. Стейблкоин представляет собой неподдельный, неалгоритмический инвестиционный токен, который избегает волатильности, связанной с алгоритмическими стейблкоинами, которые раздуваются и отвязываются в рыночной истерии. Преимущество двойного кредитования Одним из преимуществ Mutuum...
ChangeX
CHANGE$0.00159291+0.63%
Boom
BOOM$0.030722-1.87%
Trust The Process
TRUST$0.0003384-5.92%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/01 02:52
Поделиться
Новости Bitcoin: Почему Сальвадор сейчас перемещает свои BTC

Новости Bitcoin: Почему Сальвадор сейчас перемещает свои BTC

Эль-Сальвадор распределяет свои государственные резервы Биткоина на множество мелких адресов для снижения потенциальных рисков. Причиной этому являются теоретические угрозы от будущих квантовых компьютеров. Эксперты расходятся во мнениях относительно реалистичности этой угрозы, но страна заранее принимает меры предосторожности. Эль-Сальвадор как пионер Биткоина Эль-Сальвадор вошел в историю в 2021 году, когда страна признала Биткоин официальным [...]
Поделиться
Bitcoinist2025/09/01 02:51
Поделиться
Почему Скептики Биткоина Никогда Не Исчезнут, Даже При Цене 1 Миллион $ За Монету

Почему Скептики Биткоина Никогда Не Исчезнут, Даже При Цене 1 Миллион $ За Монету

Пост «Почему скептики Биткоина никогда не исчезнут, даже при цене 1 миллион долларов за монету» появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин На протяжении многих лет каждый скачок цены Биткоина сопровождался одним и тем же хором сомнений: «Он не может подняться еще выше». Сейчас, даже когда криптовалюта заигрывает с шестизначными цифрами и выше, некоторые аналитики утверждают, что скептицизм сам по себе может быть самой устойчивой особенностью Биткоина. Люк Бройлс, советник и давний сторонник Биткоина, считает, что рынок продолжит недооценивать цифровой актив, даже если он поднимется до многомиллионной отметки. Он отмечает, что неверие было таким же сильным, когда Биткоин стоил несколько сотен долларов, как и сейчас, когда он превышает 100 000 долларов. По его мнению, барьером является уже не техническая производительность или внедрение, а психология — большинство людей просто не могут представить, что Биткоин играет значимую роль в их повседневной жизни. Недавние движения цены усиливают этот цикл эйфории и сомнений. После установления рекордного максимума выше 124 000 долларов в августе, Биткоин быстро откатился к 109 000 долларов, нервируя трейдеров, которые предполагали, что ралли уже завершилось. Тем не менее, Бройлс утверждает, что эти откаты исторически были частью роста Биткоина, часто вытесняя краткосрочных держателей перед появлением более крупных ралли. Смотря вперед, он считает, что внедрение произойдет не от убеждения скептиков делать небольшие регулярные покупки, а от встраивания Биткоина в традиционные финансовые продукты. Один из сценариев, который он подчеркивает, — это потенциал для ипотек и кредитов на недвижимость, напрямую связанных с Биткоином. Вместо того, чтобы постепенно вкладывать инвестиции на протяжении десятилетий, потребители могли бы рефинансировать недвижимость и мгновенно получить доступ — идея, которая могла бы ускорить массовую интеграцию гораздо быстрее, чем розничное усреднение долларовой стоимости. Проблема, однако, заключается в понимании. Опросы постоянно показывают, что большая часть общественности избегает крипто, потому что не понимает, как это работает. Пока это не изменится, Бройлс ожидает, что разрыв между ценовыми показателями Биткоина и общественным восприятием останется широким. Пока что цифровой актив продолжает расти и падать на фоне...
Threshold
T$0.01466-3.99%
SIX
SIX$0.0195-0.05%
RealLink
REAL$0.07814-3.86%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/01 02:16
Поделиться

Популярные новости

Еще

Акции Lyft, Inc. ($LYFT): Резервирует автономные роботакси Tensor, акции упали на 3,19%

Кит был ликвидирован на 247.62 WETH на платформе Aave, стоимостью примерно 1.05 миллиона $

Morgan Stanley с активами 8T долларов открывает доступ к Биткоину для всех состоятельных клиентов

Прогноз цены XRP в ожидании решений по ETF с 18 по 25 октября, предпродажа DeepSnitch AI собирает 337K $

Xyra Labs запускает Split Routing для предложения ценообразования уровня CEX для DeFi свопов