Shiba Inu (SHIB) и Pepe Coin (PEPE) могут вырасти до 0,0001 $, но этот мем-коин возглавит следующее ралли рынка
Shiba Inu (SHIB) и Pepe Coin (PEPE) нацелены на потенциальный рост до 0,0001 $. Shiba Inu, находясь на уровне около 0,00001386 $, вырос на 11,9% за прошлую неделю с 0,0000122 $. А Pepe Coin, при цене 0,00001253 $, показал небольшое снижение на 2% за последние 24 часа, но сохраняет сильные перспективы. Тем не менее, он остается сильным с рыночной капитализацией в 5 миллиардов $. В то время как оба токена могут подняться еще выше, новый претендент, Little Pepe (LILPEPE), готовится возглавить следующее ралли рынка. С предпродажей, уже собравшей более 22,8 миллионов $, этот Мем-коин становится тем, за кем стоит наблюдать. Активность китов Shiba Inu вызывает оптимизм Shiba Inu показал обновленный импульс в августе, с увеличением транзакций китов на 188% и накоплением более 3,69 триллионов SHIB всего за два дня. Эта активность указывает на растущую уверенность среди крупных инвесторов. Если эта тенденция продолжится, у SHIB есть хорошие шансы проверить рубеж в 0,0001 $. Однако его огромное оборотное предложение и медленный механизм сжигания остаются проблемами для параболического роста в краткосрочной перспективе. Потенциальный прорыв Pepe Coin Pepe Coin, несмотря на небольшой откат рынка, стабильно держится с хорошей ликвидностью. Торгуясь около 0,00001174 $, PEPE пробил уровень 0,00001120 $, поддерживаемый сильным RSI в 70,68. Если он сможет вернуть и удержать ключевые зоны сопротивления, PEPE также может попытаться продвинуться к 0,0001 $. Тем не менее, с растущей конкуренцией в секторе мемов, PEPE может столкнуться с проблемами поддержания импульса. Little Pepe (LILPEPE): Мем-коин, который возглавит следующее ралли рынка В то время как SHIB и PEPE остаются фаворитами толпы, Little Pepe (LILPEPE) позиционирует себя как следующий лидер на рынке Мем-коинов. В отличие от традиционных Мем-коинов, LILPEPE построен на блокчейне Layer 2, оптимизированном для скорости, низких комиссий и масштабируемости. Сочетая культуру мемов с продвинутой токеномикой, он привлекает как...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 04:02