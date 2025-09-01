2025-10-11 суббота

История цен Биткоин (BTC) указывает на новую лучшую криптовалюту для покупки сейчас

История цен Биткоин (BTC) указывает на новую лучшую криптовалюту для покупки сейчас

Пост История цен Биткоина (BTC) указывает на новую лучшую криптовалюту для покупки сейчас появился на BitcoinEthereumNews.com. Что если ключ к завтрашнему богатству скрыт в графике вчерашнего дня? История цен Биткоина рассказывает историю, от нескольких центов в 2010 году до более 100 000 $ сегодня. Это путешествие превратило ранних покупателей в миллионеров и изменило весь рынок. Теперь аналитики говорят, что другая монета готова повторить эту историю еще быстрее, делая ее лучшей криптовалютой для покупки сейчас. Это приводит нас к предпродаже мем-коина Ethereum Pepeto (PEPETO): Он сочетает культуру с рабочими инструментами, обмен с нулевой комиссией и растущую пользовательскую базу. Он может следовать пути Биткоина, но двигаться быстрее, поэтому многие называют его лучшей криптовалютой для покупки прямо сейчас. Прежде чем продолжить, давайте вспомним, как Биткоин вырос примерно с 0,0025 $ до шестизначных цифр. Для инвесторов сегодня. История цен Биткоина (BTC): От центов до более 100 000 $ и выше В 2009 году очень немногие могли предсказать будущее Биткоина. Он был запущен 3 января 2009 года, а в 2010 году знаменитая сделка с пиццей оценила BTC примерно в 0,0025 $, в то время как ранние биржевые котировки колебались на уровне долей цента. К 2011 году он впервые достиг 1 $, давая четкую цену новой идее для ранних покупателей. Первый халвинг Биткоина в 2012 году сократил новое предложение и помог цене двигаться к 1 000 $ к 2013 году. Второй халвинг в 2016 году имел аналогичный эффект, проложив путь к росту до почти 20 000 $ в 2017 году по мере расширения принятия. В начале 2020-х годов еще один халвинг снова сократил эмиссию как раз тогда, когда крупные институты начали обращать внимание. Рыночная капитализация Биткоина позже превысила 1 триллион $, поскольку крупные компании изучали или добавляли BTC в свои балансы. Фиксированное предложение в двадцать один миллион монет и повторяющиеся события халвинга сохраняли дефицит в центре внимания и неуклонно привлекали спрос. К 2021 году он установил исторический максимум в 69 000 $, а сегодня торгуется выше...
Результаты WWE Clash In Paris 2025: Русев заставляет Шеймуса сдаться

Результаты WWE Clash In Paris 2025: Русев заставляет Шеймуса сдаться

Пост WWE Clash In Paris 2025 Results As Rusev Taps Out Sheamus появился на BitcoinEthereumNews.com. У Русева было невпечатляющее возвращение в WWE. (Фото: Craig Ambrosio/WWE через Getty Images) WWE через Getty Images WWE Clash in Paris 2025 наконец дал Русеву и Шеймусу шанс проявить себя на большой сцене, и они не подвели. За последние несколько месяцев "Болгарский зверь" и "Кельтский воин" вели напряженное противостояние в верхней части среднего карда, которое полностью ограничивалось Monday Night Raw. Оба бойца пропустили выступление на Summerslam, несмотря на то, что шоу впервые проходило в течение двух ночей. Но как оказалось, WWE Clash in Paris стал идеальной площадкой для жесткого противостояния между двумя бойцами. ForbesWWE Clash In Paris 2025 Results As Becky Lynch Escapes Nikki BellaАвтор: Blake Oestriecher WWE Clash in Paris 2025 Results для Русева против Шеймуса WWE Clash in Paris 2025 ознаменовался важным матчем для Шеймуса и Русева, обоим звездам отчаянно требовалась победа и последующий импульс. После жесткой схватки Русев в итоге смог вырвать победу, заставив Шеймуса сдаться в захвате "Accolade" после нескольких предыдущих попыток. Среди ключевых моментов матча Русев против Шеймуса были: Русев и Шеймус начали драку, как только прозвенел гонг, перенеся поединок за пределы ринга, который был украшен множеством предметов, подходящих для матча в стиле Good Ol' Fashioned Donnybrook. Вернувшись на ринг, Русев обрушил на Шеймуса шквал ударов кендо-палкой и серию ударов в грудь. Через несколько минут Шеймус ответил тем же, нанеся собственные удары кендо-палкой. Русев смог восстановить контроль с помощью атаки стальным стулом. Русев установил стальной стул в углу ринга, когда Шеймус умолял Русева ударить...
Богатые Биткоинеры, Похоже, Тратят BTC на Роскошный Отдых. Действительно ли Это Хорошая Идея?

Богатые Биткоинеры, Похоже, Тратят BTC на Роскошный Отдых. Действительно ли Это Хорошая Идея?

Пост «Богатые биткоинеры, похоже, тратят BTC на роскошные праздничные поездки. Действительно ли это хорошая идея?» появился на BitcoinEthereumNews.com. Последний рост Биктоина распространяется на рынок роскошных праздничных поездок. Financial Times (FT) сообщила ранее сегодня, что компании частных самолетов, круизные линии и бутик-отели все чаще принимают криптовалютные платежи. Например, FXAIR, принадлежащий Flexjet, теперь принимает токены за трансатлантические перелеты стоимостью около 80 000 $, в то время как круизный оператор Virgin Voyages продает годовые абонементы стоимостью 120 000 $. SeaDream Yacht Club и группы бутик-отелей, включая The Kessler Collection, также добавили варианты оплаты криптовалютой, согласно FT. Путешествия высокого класса — естественная ниша для криптовалютных расходов. При шестизначных счетах комиссии и волатильность имеют меньшее значение, а продавцы могут мгновенно конвертировать платежи в фиат. Для клиентов оплата биткоином несет статусную ценность, напоминая о прежних расточительствах на Ламборгини и часы во время бычьего рынка. На этот раз предметом роскоши являются экономящие время частные самолеты и уникальные круизы. Тем не менее, имеет ли это финансовый смысл — другой вопрос. Самая известная предостерегающая история Биктоина произошла в 2010 году, когда программист из Флориды Ласло Ханеч потратил 10 000 BTC на две пиццы, покупка которых сейчас стоит более 1 миллиарда $ в ретроспективе. Сегодняшние бронирования самолетов могут вызвать такое же сожаление, если биткоин продолжит расти. Однако другие видят логику в обналичивании. После того как биткоин недавно достиг рекордных 124 128 $ 14 августа, некоторые состоятельные держатели могут рассматривать нынешний рост как возможность зафиксировать прибыль до того, как макроэкономические потрясения приведут к снижению цен. Инфляционное давление, связанное с новыми импортными тарифами США, наряду с более широкой экономической неопределенностью, может легко опустить BTC ниже 100 000 $, превращая сегодняшние праздничные траты в рациональное хеджирование. Существуют также налоговые сложности. Например, Налоговая служба США (IRS) рассматривает криптовалюту как имущество, что означает, что трата BTC считается налогооблагаемым отчуждением и может вызвать обязательства по налогу на прирост капитала. HMRC Великобритании применяет тот же принцип, облагая налогом отчуждения при продаже, обмене или трате монет. Более широкий контекст, согласно данным McKinsey, цитируемым...
Губернатор Калифорнии высмеивает Трампа предложением Мем-коина

Губернатор Калифорнии высмеивает Трампа предложением Мем-коина

Пост «Губернатор Калифорнии высмеивает Трампа предложением Мем-коина» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом предлагает сатирическую криптовалюту для повышения осведомленности избирателей. Инициатива является частью стратегии Ньюсома «Кампания за демократию». Прошлые политические токены часто не имеют долгосрочного влияния. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом недавно анонсировал сатирическую криптовалюту «Trump Corruption Coin» в подкасте Pivot, высмеивая деятельность Дональда Трампа в секторе мем-коинов. Объявление подчеркивает политическую напряженность вокруг спекулятивной привлекательности криптовалюты, хотя реального токена не существует, что не влияет ни на рынок, ни на регуляторные ландшафты. Губернатор Калифорнии предлагает Мем-коин для повышения осведомленности избирателей Объясняя намерение, Ньюсом подчеркнул цель инициативы: повысить общественную осведомленность и критиковать то, что он описывает как абсурдную природу текущей политической и крипто-динамики. Однако нет формальных доказательств разработки криптографического токена или блокчейн-проекта, связанных с этими заявлениями. Реакция рынка была минимальной, поскольку не произошло фактического создания монеты или блокчейн-активности, связанной с «Trump Corruption Coin». Крипто-сообщество в основном участвовало в дебатах и сатире на платформах социальных сетей. Это предложение пока не повлияло на основные криптовалюты и не вызвало существенных ответов от финансовых регуляторов. Политические токены: исторические тенденции и рыночные спекуляции Знаете ли вы? Прошлые инициативы политических токенов, такие как монеты «MAGA» и токены, связанные с Байденом, часто начинаются с фанфар, но не имеют устойчивого присутствия или регуляторного воздействия, символизируя политические настроения больше, чем реальное финансовое движение. Ethereum (ETH) в настоящее время торгуется по цене 4 456,49$, с рыночной капитализацией 537 927 431 566 и 24-часовым объемом торгов 2 633 891 050. Данные CoinMarketCap показывают 2,67% рост цены за 24 часа, но снижение на 7,08% за прошлую неделю. Доминирование Ethereum составляет 14,17% по состоянию на 31 августа 2025 года. Ethereum(ETH), дневной график, скриншот на CoinMarketCap в 20:37 UTC 31 августа 2025 года. Источник: CoinMarketCap Согласно данным Coincu, предложенный мем-коин, хотя и сатирический, может повлиять на динамику крипто-рынка, высвечивая пересечения политической экономики. Если он будет официально запущен,...
Прибыль BYD выросла на 14% благодаря глобальному спросу на электромобили

Прибыль BYD выросла на 14% благодаря глобальному спросу на электромобили

TLDRs; Прибыль BYD выросла на 14% до 2,1 миллиарда долларов США в первом полугодии 2025 года благодаря сильному глобальному спросу на электромобили. Выручка подскочила на 23% в годовом исчислении, а общие поставки достигли 2,2 миллиона автомобилей, что на 33% больше, чем в прошлом году. Рынок электромобилей в Китае сталкивается с надвигающимся потрясением, и ожидается, что к 2030 году после консолидации выживут только 15 брендов. BYD обогнал Tesla в Европе [...] Статья "Прибыль BYD выросла на 14% благодаря росту глобального спроса на электромобили" впервые появилась на CoinCentral.
Прогноз цены Solana (SOL): потенциал роста в четвертом квартале и вирусный альткоин, за которым стоит следить для получения прибыли в 25-50 раз

Прогноз цены Solana (SOL): потенциал роста в четвертом квартале и вирусный альткоин, за которым стоит следить для получения прибыли в 25-50 раз

Пост Прогноз цены Solana (SOL): Потенциал роста в Q4 и вирусный альткоин, за которым стоит следить для получения прибыли в 25-50 раз появился на BitcoinEthereumNews.com. Поскольку Solana (SOL) продолжает привлекать внимание трейдеров своей надежной производительностью сети и растущей экосистемой, аналитики рынка с осторожным оптимизмом следят за ее ценовой траекторией в Q4. Однако настоящий ажиотаж на крипторынке связан с Mutuum Finance (MUTM), новым игроком DeFi, которого считают потенциальным вирусным альткоином, способным принести прибыль в 25-50 раз. Цена токена на предпродаже составляет 0,035 $ на этапе 6. Эксперты утверждают, что новый токен может взорваться феноменальным ростом в ближайшие месяцы. Он увеличится на 14,29% до 0,04 $ на этапе 7. Mutuum Finance (MUTM) уже привлек более 15,25 миллионов $ и получил поддержку более 15 850 инвесторов. Mutuum Finance готовит почву для динамичного завершения 2025 года. Перспективы Solana (SOL): На пути к потенциальному пробою Solana в настоящее время торгуется по цене 215,91 $, набирая обороты, поскольку ее цена колеблется вблизи краткосрочного сопротивления. Аналитики отмечают укрепление он-чейн фундаментальных показателей, особенно растущий объем DEX, увеличение активности китов и предстоящие обновления сети, такие как протокол Alpenglow, как ключевые факторы, которые могут поддержать пробой за пределы зоны 220-235 $, возможно, прокладывая путь к целям в диапазоне 250-300 $. Инвесторы испытывают FOMO эмоции в отношении предпродажи Mutuum Finance (MUTM) на этапе 6 Mutuum Finance (MUTM) в настоящее время стоит 0,035 $ на этапе предпродажи 6. Собрано более 15,25 миллионов $, и более 15 850 ранних инвесторов присоединились к предпродаже. Цена токена на этапе предпродажи 7 составит 0,04 $, что на 14,3% больше, чем на этапе 6. Mutuum Finance (MUTM) объявил о своей официальной программе поиска ошибок через CertiK. Его пользователи получат долю вознаграждения программы в размере 50 000 USDT, если смогут обнаружить возможные ошибки в проекте. Программа поиска ошибок создана для обеспечения равной безопасности для всех типов уязвимостей. Программа разделена на четыре класса по степени серьезности;...
Arctic Pablo Coin, Dogecoin и Apecoin в центре внимания

Arctic Pablo Coin, Dogecoin и Apecoin в центре внимания

Пост Arctic Pablo Coin, Dogecoin и Apecoin в центре внимания появился на BitcoinEthereumNews.com. Интересно, что происходит, когда мем-коин берет вас в дикое, мистическое путешествие и дарит потенциальный ROI в 10 761,57%? Это глубокое погружение в лучшие мем-коины для инвестиций привлекает всех исследователей и искателей импульса. Arctic Pablo Coin (APC) разблокирует 38-й этап с бонусом 200% по коду CEX200, огромный потенциал с самого начала. Предпродажа кипит энергией, и потенциал кристально ясен. Речь идет не только о погоне за доходностью; это эпические истории, встречающиеся с серьезными возможностями. С волнением "предпродажи мем-коинов" в воздухе, Dogecoin и Apecoin дополняют разговор, но внимание остается твердо на APC. Пусть начнется обратный отсчет до потенциального действия уровня луны. Хотите шанс на ROI 10 761% с внезапным всплеском Arctic Pablo Coin? Видели ли вы когда-нибудь, как монета проходит через этапы и разбрасывает бонусы размером с луну, как конфетти? Arctic Pablo Coin (APC) только что разблокировал свой 38-й этап, названный CEXPedition PREP, с бонусом 200% по коду CEX200. Лучшие мем-коины для инвестиций никогда не были такими захватывающими. При текущей цене предпродажи 0,00092$, ранние покупатели сидят на ROI 769,57%, направляясь к низкой цене листинга 0,008$. Но аналитики шепчут о лунном потенциале 0,1$, что означает ошеломляющий ROI 10 761,57%. Даже самые ранние участники уже смотрят на ROI 6 033,33%, уже собрано 3,67M$. Вот быстрый расчет при покупке на 10 000$: При 0,00092$, вы получаете около 10 869 565 токенов APC. С 3× бонусом CEX200, это увеличивается до 32 608 695 APC. Если APC запустится по 0,008$, эта сумма может стоить около 260 870$ — доходность 2 509%. Если он вырастет до 0,1$, эта сумма взлетит до 3 260 870$ — огромный потенциал роста. Эта "предпродажа мем-коинов" быстро привлекает внимание — киты просыпаются, этапы распродаются мгновенно, и каждый ледяной шаг в CEXPedition приносит новые...
Shiba Inu (SHIB) и Pepe Coin (PEPE) могут вырасти до 0,0001 $, но этот мем-коин возглавит следующее ралли рынка

Shiba Inu (SHIB) и Pepe Coin (PEPE) могут вырасти до 0,0001 $, но этот мем-коин возглавит следующее ралли рынка

Пост Shiba Inu (SHIB) и Pepe Coin (PEPE) могут вырасти до 0,0001 $, но этот Мем-коин возглавит следующее ралли рынка появился на BitcoinEthereumNews.com. Shiba Inu (SHIB) и Pepe Coin (PEPE) нацелены на потенциальный рост до 0,0001 $. Shiba Inu, находясь на уровне около 0,00001386 $, вырос на 11,9% за прошлую неделю с 0,0000122 $. А Pepe Coin, при цене 0,00001253 $, показал небольшое снижение на 2% за последние 24 часа, но сохраняет сильные перспективы. Тем не менее, он остается сильным с рыночной капитализацией в 5 миллиардов $. В то время как оба токена могут подняться еще выше, новый претендент, Little Pepe (LILPEPE), готовится возглавить следующее ралли рынка. С предпродажей, уже собравшей более 22,8 миллионов $, этот Мем-коин становится тем, за кем стоит наблюдать. Активность китов Shiba Inu вызывает оптимизм Shiba Inu показал обновленный импульс в августе, с увеличением транзакций китов на 188% и накоплением более 3,69 триллионов SHIB всего за два дня. Эта активность указывает на растущую уверенность среди крупных инвесторов. Если эта тенденция продолжится, у SHIB есть хорошие шансы проверить рубеж в 0,0001 $. Однако его огромное оборотное предложение и медленный механизм сжигания остаются проблемами для параболического роста в краткосрочной перспективе. Потенциальный прорыв Pepe Coin Pepe Coin, несмотря на небольшой откат рынка, стабильно держится с хорошей ликвидностью. Торгуясь около 0,00001174 $, PEPE пробил уровень 0,00001120 $, поддерживаемый сильным RSI в 70,68. Если он сможет вернуть и удержать ключевые зоны сопротивления, PEPE также может попытаться продвинуться к 0,0001 $. Тем не менее, с растущей конкуренцией в секторе мемов, PEPE может столкнуться с проблемами поддержания импульса. Little Pepe (LILPEPE): Мем-коин, который возглавит следующее ралли рынка В то время как SHIB и PEPE остаются фаворитами толпы, Little Pepe (LILPEPE) позиционирует себя как следующий лидер на рынке Мем-коинов. В отличие от традиционных Мем-коинов, LILPEPE построен на блокчейне Layer 2, оптимизированном для скорости, низких комиссий и масштабируемости. Сочетая культуру мемов с продвинутой токеномикой, он привлекает как...
Участвуйте в ежедневных битвах покупателей, чтобы разблокировать миллионы BDAG, превращая каждый ход предпродажи в потенциальную игру, меняющую ситуацию мгновенно

Участвуйте в ежедневных битвах покупателей, чтобы разблокировать миллионы BDAG, превращая каждый ход предпродажи в потенциальную игру, меняющую ситуацию мгновенно

Большинство криптопроектов требуют предварительных инвестиций и только потом предлагают потенциальную прибыль. BlockDAG меняет этот паттерн. Это не просто [...] Запись Участвуйте в Ежедневных битвах покупателей, чтобы разблокировать миллионы BDAG, превращая каждый ход предпродажи в потенциальную игру, меняющую правила мгновенно впервые появилась на Coindoo.
Ведущий аналитик предсказывает, что эта криптовалюта может повторить рост Биткоина 2010-2025 годов

Ведущий аналитик предсказывает, что эта криптовалюта может повторить рост Биткоина 2010-2025 годов

Предпродажа Pepeto собрала 6,5M $ по цене 0,000000150 $, с утилитарным токеном для спотовой торговли с нулевой комиссией и 100 тыс. подписчиков. Аналитики говорят, что это может повторить рост Биткоина 2010–2025 годов.
