Крис Силлизза о жизни после CNN и его переходе на Substack

Пост «Крис Силлизза о жизни после CNN и его переходе на Substack» появился на BitcoinEthereumNews.com. Журналист и политический комментатор Крис Силлизза Крис Силлизза «Знаете тот мем с Джорджем Майклом Блутом?» Журналист и политический комментатор Крис Силлизза пытается описать мне, что он чувствовал, когда CNN уволил его в 2022 году. Он обращается к известной сцене из «Замедленного развития», где персонаж Майкла Сера роняет рюкзак и обессиленно опускается на пол. «Это был я некоторое время. Примерно месяц или два. Я чувствовал стыд, смущение и ощущение провала — хотя я не был уверен, что сделал что-то не так. «Я так долго использовал написание, обсуждение и размышления о политике для организации своего дня, что без этого я чувствовал себя потерянным». Для большинства людей увольнение — это личная травма. Однако расставание Силлиззы с кабельной новостной сетью было достаточно примечательным — отчасти потому, что он был одним из нескольких громких имен, уволенных во время сокращения расходов — что это вызвало освещение и статьи в таких изданиях, как The Daily Mail, Variety и The Daily Beast, не говоря уже о упоминаниях в темах Reddit и постах в Twitter. У него не было никаких признаков того, что это произойдет. А затем, вот так просто, всё исчезло: рутина редакции, ежедневные дедлайны и любое подобие ясного следующего шага. «Я до сих пор помню, как отвозил детей к школьному автобусу в 7:45 и, вернувшись домой, проверял свой календарь, и видел, что следующее, что мне нужно сделать — забрать их в 15:30». Этот пустой промежуток времени заставил его переосмыслить всё. В результате появился So What, его рассылка на Substack, вместе с видео на YouTube и работой на телевидении, что вместе ознаменовало начало того, что он и многие другие независимые журналисты пытаются создать, пока индустрия...