Европа 'тост'? Киёсаки предупреждает, в то время как Кайзер призывает выйти из Биткоина
Пост "Европа 'тост'? Кийосаки предупреждает, а Кайзер призывает выходить из Биткоина" появился на BitcoinEthereumNews.com. Роберт Кийосаки, автор книги "Богатый папа, бедный папа", выпустил одно из своих самых суровых экономических предупреждений. Известный инвестор заявил, что "Европа - тост", поскольку рынки облигаций рушатся и распространяются политические волнения. Его мрачный прогноз был усилен евангелистом Биткоина (BTC) Максом Кайзером, который призвал инвесторов перевести богатство в пионерскую криптовалюту и рассмотреть Эль-Сальвадор как безопасное убежище от разваливающихся экономик Запада.
Кийосаки говорит, что Европа находится в кризисе на фоне краха облигаций
В посте в X (Twitter) Кийосаки нарисовал мрачную картину финансовой и социальной стабильности Европы. Автор по финансам подчеркнул, что Франция может столкнуться с банкротством. Он также отметил, что энергетическая политика Германии привела к "краху" ее производственного сектора, а рынок облигаций Великобритании обрушился более чем на 30%. На этом фоне Кийосаки указывает, что мировая экономика потеряла веру в способность западных стран обслуживать свои долги, ссылаясь на продолжающийся сброс Японией и Китаем казначейских облигаций США в пользу золота и серебра.
"ЕВРОПА - ТОСТ... Французы на грани восстания в День взятия Бастилии... В Германии назревает гражданская война... Это безумие - причина, по которой я продолжаю рекомендовать вам спасать себя - и сохранять золото, серебро и Биткоин", - написал Кийосаки.
Его комментарии также подчеркнули крах традиционной модели портфеля "60/40" из акций и облигаций, долгое время рекламируемой как безопасная. С казначейскими облигациями США, упавшими на 13% с 2020 года, и европейскими облигациями, погружающимися еще глубже, Кийосаки предупредил, что традиционное финансовое планирование стало опасной иллюзией.
Макс Кайзер призывает к стратегии Эль-Сальвадора, ссылаясь на Четвертый поворот
Макс Кайзер, советник по Биткоину президента Эль-Сальвадора Найиба Букеле, поддержал предупреждение Кийосаки, представляя беспорядки во Франции как часть "Четвертого поворота". Это намекает на поколенческий цикл кризиса, который приносит системные потрясения.
"Франция только вступает в 4-й Поворот, и ситуация (например, инфляция) станет намного хуже. Переезжайте в...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 06:24