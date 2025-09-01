2025-10-11 суббота

Крис Силлизза о жизни после CNN и его переходе на Substack

Крис Силлизза о жизни после CNN и его переходе на Substack

Пост «Крис Силлизза о жизни после CNN и его переходе на Substack» появился на BitcoinEthereumNews.com. Журналист и политический комментатор Крис Силлизза Крис Силлизза «Знаете тот мем с Джорджем Майклом Блутом?» Журналист и политический комментатор Крис Силлизза пытается описать мне, что он чувствовал, когда CNN уволил его в 2022 году. Он обращается к известной сцене из «Замедленного развития», где персонаж Майкла Сера роняет рюкзак и обессиленно опускается на пол. «Это был я некоторое время. Примерно месяц или два. Я чувствовал стыд, смущение и ощущение провала — хотя я не был уверен, что сделал что-то не так. «Я так долго использовал написание, обсуждение и размышления о политике для организации своего дня, что без этого я чувствовал себя потерянным». Для большинства людей увольнение — это личная травма. Однако расставание Силлиззы с кабельной новостной сетью было достаточно примечательным — отчасти потому, что он был одним из нескольких громких имен, уволенных во время сокращения расходов — что это вызвало освещение и статьи в таких изданиях, как The Daily Mail, Variety и The Daily Beast, не говоря уже о упоминаниях в темах Reddit и постах в Twitter. У него не было никаких признаков того, что это произойдет. А затем, вот так просто, всё исчезло: рутина редакции, ежедневные дедлайны и любое подобие ясного следующего шага. «Я до сих пор помню, как отвозил детей к школьному автобусу в 7:45 и, вернувшись домой, проверял свой календарь, и видел, что следующее, что мне нужно сделать — забрать их в 15:30». Этот пустой промежуток времени заставил его переосмыслить всё. В результате появился So What, его рассылка на Substack, вместе с видео на YouTube и работой на телевидении, что вместе ознаменовало начало того, что он и многие другие независимые журналисты пытаются создать, пока индустрия...
Индийский суд приговорил 14 человек к пожизненному заключению по крупному делу о вымогательстве Биткоина

Индийский суд приговорил 14 человек к пожизненному заключению по крупному делу о вымогательстве Биткоина

Пост «Индийский суд приговорил 14 человек к пожизненному заключению по делу о крупном вымогательстве Биктоина» появился на BitcoinEthereumNews.com. В группу входили 11 полицейских и бывший политик, которые похитили бизнесмена и украли его криптовалюту в 2018 году. Индийский суд вынес суровый приговор в пятницу, приговорив 14 человек к пожизненному заключению за шокирующую схему вымогательства Биктоина. Специальный судья Б.Б. Джадав в Ахмедабаде признал всех обвиняемых виновными в преступном сговоре, похищении с целью выкупа, незаконном задержании и нападении. Дело раскрывает глубокую коррупцию в правоохранительных органах Индии и подчеркивает рост преступлений, связанных с криптовалютой. Преступление, потрясшее Индию Жертвой стал Шайлеш Бхатт, бизнесмен из Сурата, который вернул Биктоин из рухнувшей инвестиционной схемы BitConnect. BitConnect была огромной финансовой пирамидой стоимостью 900 миллионов долларов, которая закрылась, оставив тысячи инвесторов с убытками. 11 февраля 2018 года коррумпированные чиновники узнали о возврате Биктоина Бхаттом и разработали план его кражи. Люди, выдававшие себя за агентов Центрального бюро расследований, заманили Бхатта на заправочную станцию двумя днями ранее. Затем они похитили его и удерживали на ферме Кешав недалеко от Гандинагара. Среди похитителей были бывший начальник полиции округа Амрели Джагдиш Патель и бывший политик Налин Котадия из правящей партии BJP. Инспектор местного отдела по борьбе с преступностью Анант Патель руководил операцией по похищению с участием нескольких офицеров. На ферме коррумпированные чиновники избивали и угрожали Бхатту, пока он не признался, что у него есть 752 Биктоина от разработчика BitConnect Дхавала Мавани. Он признал, что 176 из этих Биктоинов хранились у его делового партнера Кирита Паладии, а остальные монеты он уже продал примерно за 5 миллионов долларов. Преступники изначально требовали все 176 Биктоинов плюс 32 крора рупий (примерно 3,6 миллиона долларов) наличными. Когда переговоры провалились, они заставили Бхатта продать 34 Биктоина из кошелька его партнера, вымогая около 150 000 долларов. Сложное расследование После освобождения Бхатт подал жалобу в Министерство внутренних дел Индии. Это запустило крупное уголовное расследование...
Большой Бык Майкл Сейлор Снова Подает Сигналы: Возможно Объявление о Биткоине Завтра

Большой Бык Майкл Сейлор Снова Подает Сигналы: Возможно Объявление о Биткоине Завтра

Пост «Большой Бык Майкл Сейлор снова подает сигналы: Возможно объявление о Биткоине завтра» появился на BitcoinEthereumNews.com. Майкл Сейлор, основатель и председатель MicroStrategy, снова поделился данными Saylor Tracker и использовал фразу «Биткоин все еще в продаже» в своем аккаунте в социальных сетях. Примечательно, что MicroStrategy обычно публикует новые данные о покупках Биткоина на следующий день после постов Сейлора. Рынок интерпретировал этот пост как намек на то, что объявление о новой покупке может появиться на следующей неделе. Текущий портфель компании выглядит следующим образом: Общие активы: 69 миллиардов $ Всего BTC: 632 457 BTC Средняя цена покупки: 71 170 $ Общая доходность: +53,29% (примерно 23,98 миллиардов $ прибыли) Согласно данным портфеля, покупки Биткоина компанией значительно увеличились за последний год. Цена BTC выросла с 50 000 $ до 109 094 $ в период с сентября 2024 по август 2025 года, в то время как акции MicroStrategy достигли 510 $ с 78 $ за тот же период. Кроме того, соотношение показателей компании к BTC следующее: Акции MicroStrategy: +152,54% Биткоин: +90,40% Относительная эффективность: +62,14 пункта Указано, что MicroStrategy покупает в среднем 342 BTC каждый день и тратит в среднем 37,4 миллиона $ в день на это. *Это не инвестиционный совет. Подписывайтесь на наши аккаунты в Telegram и Twitter прямо сейчас для эксклюзивных новостей, аналитики и данных на цепочке! Источник: https://en.bitcoinsistemi.com/big-bull-michael-saylor-signals-again-bitcoin-announcement-possible-tomorrow/
Европа 'тост'? Киёсаки предупреждает, в то время как Кайзер призывает выйти из Биткоина

Европа 'тост'? Киёсаки предупреждает, в то время как Кайзер призывает выйти из Биткоина

Пост "Европа 'тост'? Кийосаки предупреждает, а Кайзер призывает выходить из Биткоина" появился на BitcoinEthereumNews.com. Роберт Кийосаки, автор книги "Богатый папа, бедный папа", выпустил одно из своих самых суровых экономических предупреждений. Известный инвестор заявил, что "Европа - тост", поскольку рынки облигаций рушатся и распространяются политические волнения. Его мрачный прогноз был усилен евангелистом Биткоина (BTC) Максом Кайзером, который призвал инвесторов перевести богатство в пионерскую криптовалюту и рассмотреть Эль-Сальвадор как безопасное убежище от разваливающихся экономик Запада. Кийосаки говорит, что Европа находится в кризисе на фоне краха облигаций В посте в X (Twitter) Кийосаки нарисовал мрачную картину финансовой и социальной стабильности Европы. Автор по финансам подчеркнул, что Франция может столкнуться с банкротством. Он также отметил, что энергетическая политика Германии привела к "краху" ее производственного сектора, а рынок облигаций Великобритании обрушился более чем на 30%. На этом фоне Кийосаки указывает, что мировая экономика потеряла веру в способность западных стран обслуживать свои долги, ссылаясь на продолжающийся сброс Японией и Китаем казначейских облигаций США в пользу золота и серебра. "ЕВРОПА - ТОСТ... Французы на грани восстания в День взятия Бастилии... В Германии назревает гражданская война... Это безумие - причина, по которой я продолжаю рекомендовать вам спасать себя - и сохранять золото, серебро и Биткоин", - написал Кийосаки. Его комментарии также подчеркнули крах традиционной модели портфеля "60/40" из акций и облигаций, долгое время рекламируемой как безопасная. С казначейскими облигациями США, упавшими на 13% с 2020 года, и европейскими облигациями, погружающимися еще глубже, Кийосаки предупредил, что традиционное финансовое планирование стало опасной иллюзией. Макс Кайзер призывает к стратегии Эль-Сальвадора, ссылаясь на Четвертый поворот Макс Кайзер, советник по Биткоину президента Эль-Сальвадора Найиба Букеле, поддержал предупреждение Кийосаки, представляя беспорядки во Франции как часть "Четвертого поворота". Это намекает на поколенческий цикл кризиса, который приносит системные потрясения. "Франция только вступает в 4-й Поворот, и ситуация (например, инфляция) станет намного хуже. Переезжайте в...
Майнер Биткоина избегает долговой ловушки в 100M $

Майнер Биткоина избегает долговой ловушки в 100M $

Пост Биткоин Майнер избегает долговой ловушки в 100 миллионов долларов появился на BitcoinEthereumNews.com. После многих лет юридических споров, IREN Limited наконец положила конец своему дорогостоящему противостоянию с NYDIG. Котирующийся на Nasdaq Биткоин майнер заплатит 20 миллионов долларов для урегулирования просроченных кредитов, когда-то связанных с десятками тысяч установок Antminer — лишь часть от первоначальных 107,8 миллионов долларов долга. Решение, которое охватывает судебные разбирательства как в Канаде, так и в Австралии, эффективно освобождает компанию от текущих претензий. Руководители представили сделку как окончательную точку в главе, которая началась в 2021 году, когда две дочерние компании сильно задолжали для расширения майнинговых операций, но не выполнили обязательства в следующем году, когда цены на Биктоин рухнули, а фиксированные затраты на хостинг стали убыточными. От борьбы к силе Время урегулирования поразительно. IREN только что показала самые сильные результаты в своей истории, сообщив о квартальной выручке в 187,3 миллиона долларов и рекордных 501 миллионе долларов за год. Чистая прибыль подскочила до 176,9 миллионов долларов, что является разворотом от трудностей, наблюдавшихся во время спада. Акции выросли, поскольку инвесторы приветствовали сочетание растущей прибыли и чистого юридического положения. В отличие от коллег, вынужденных объявить о банкротстве или реструктуризации, IREN пережила шторм нетронутой. Устранение нависшей угрозы NYDIG может сделать её одним из самых здоровых балансов среди публичных Биткоин майнеров. Удвоение ставок на ИИ Но компания не делает ставку только на Биктоин. IREN быстро позиционировала себя как серьезного игрока в инфраструктуре ИИ, заказав более 2 400 новых графических процессоров Nvidia в рамках плана расширения на 168 миллионов долларов. После развертывания её флот превысит 10 900 высокопроизводительных чипов, от H100 до новых GB300. Строительство уже ведется в кампусе Prince George в Британской Колумбии, где современный объект с жидкостным охлаждением будет размещать тысячи графических процессоров. Покупка систем GB300 на 96 миллионов долларов финансируется через двухлетнюю аренду, в то время как другие модели были куплены напрямую за счет средств компании. Информация...
Алекс Спиро возглавит инициативу Казначейства Dogecoin на сумму 200 миллионов

Алекс Спиро возглавит инициативу Казначейства Dogecoin на сумму 200 миллионов

Пост «Алекс Спиро возглавит инициативу Казначейства Dogecoin на 200 миллионов долларов» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Основное событие, изменения в руководстве, влияние на рынок, финансовые сдвиги или мнения экспертов. Алекс Спиро назначен председателем казначейской компании Dogecoin. Проект направлен на привлечение 200 миллионов долларов для доступа к активам DOGE. Алекс Спиро, адвокат Маска и партнер Quinn Emanuel, был назначен председателем-номинантом планируемого Казначейства Dogecoin на 200 миллионов долларов при поддержке House of Doge. Инициатива представляет собой ключевой шаг в популяризации Dogecoin, обеспечивая косвенный доступ к рынку криптовалюты, потенциально влияя на институциональное принятие и интерес инвесторов. Алекс Спиро возглавляет проект Казначейства Dogecoin на 200 миллионов долларов Казначейская компания Dogecoin под предполагаемым руководством Алекса Спиро планирует привлечь 200 миллионов долларов. House of Doge поддерживает эту инициативу, которая направлена на предоставление косвенного доступа к DOGE через публично торгуемую структуру. Подробности о структуре компании или сроках запуска остаются нераскрытыми. «Эта казначейская инициатива направлена на институционализацию инвестиций в DOGE, позволяя получить доступ без прямого владения токенами», по словам Алекса Спиро, партнера Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan. «На момент последних отчетов официальных заявлений от Спиро не зарегистрировано». Реакции сообщества и индустрии значительны, отражая потенциальное влияние проекта. Хотя официальных комментариев от Илона Маска нет, участие Спиро обеспечивает юридическую легитимность. Рыночные спекуляции продолжаются, но официальной обратной связи от регуляторов не объявлено. Институциональное продвижение Dogecoin на фоне рыночного интереса Знаете ли вы? Grayscale Bitcoin Trust проложил путь для публично торгуемых криптовалютных активов, предоставив образец для текущих инициатив Казначейства Dogecoin, стремящихся к рыночной легитимности. Согласно CoinMarketCap, Dogecoin (DOGE) в настоящее время стоит 0,22 доллара, с рыночной капитализацией примерно 32,83 миллиарда долларов. Его 24-часовой объем торгов составляет 946,61 миллиона долларов, хотя это снизилось на 17,64%. За последние 90 дней DOGE показал положительное изменение цены на 13,06%, отражая устойчивый рыночный интерес. Dogecoin(DOGE), дневной график, скриншот на CoinMarketCap в 21:38 UTC на...
Все города, претендующие на проведение летних Олимпийских игр 2036 года (на данный момент)

Все города, претендующие на проведение летних Олимпийских игр 2036 года (на данный момент)

Пост «Все города, претендующие на проведение летних Олимпийских игр 2036 года (на данный момент)» появился на BitcoinEthereumNews.com. Кто хочет принять Олимпиаду? Только три азиатские страны — Япония, Китай и Республика Корея — когда-либо принимали летние Олимпийские и Паралимпийские игры, но это может измениться к 2036 году. Поистине мировое соревнование формируется среди городов и стран, стремящихся принять летние Игры после Брисбена в 2032 году. На данный момент это соревнование поражает отсутствием западноевропейских претендентов. Венгрия и Германия выразили неопределенный интерес, а Копенгаген выделил 67 000 евро на финансирование «предварительного исследования о проведении Олимпиады», но ни один из трех не сделал подтвержденную заявку в Международный олимпийский комитет, как это сделали пять других городов. Впечатляющий горизонт Дохи, Катар, города-кандидата на проведение Олимпийских игр 2036 года. Сторонники говорят, что Доха имеет инфраструктуру для проведения летних Игр, а также спортивные стадионы в избытке. (Фото KARIM JAAFAR / AFP) AFP через Getty Images Несмотря на усилия МОК по оптимизации в последние годы, процесс подачи заявок на Олимпиаду остается затянутым и напряженным. МОК не хочет, чтобы города чувствовали себя плохо — часть новых процедур выбора олимпийских городов-хозяев проистекает из желания «избежать появления слишком большого количества проигравших», как выразился его бывший президент Томас Бах. Это означает, что процесс подачи заявок выглядит несколько иначе, больше сосредоточен на том, что МОК называет «постоянным, непрерывным диалогом» между кандидатами и организатором Игр, больше похожим на многораундовое собеседование, чем на заявление в колледж. В то время как Игры прошлого проводились в одном городе, теперь есть возможность для группы городов или даже целого региона принимать Игры — примером тому является победившая заявка Французских Альп на зимние Игры 2030 года. Так кто же претендует на 2036 год? Пять городов...
Руди Джулиани госпитализирован после автомобильной аварии

Руди Джулиани госпитализирован после автомобильной аварии

Пост Руди Джулиани госпитализирован после автомобильной аварии появился на BitcoinEthereumNews.com. Главное: Руди Джулиани, бывший мэр Нью-Йорка и бывший адвокат президента Дональда Трампа, получил травмы в автомобильной аварии в Нью-Гэмпшире в минувшие выходные, сообщил представитель Джулиани в воскресенье. Представитель 81-летнего бывшего мэра Нью-Йорка сказал, что Джулиани помогал жертве домашнего насилия во время аварии. Getty Images Ключевые факты Джулиани, 81 год, был диагностирован с переломом грудного позвонка, множественными рассечениями и ушибами, а также с неуточненными травмами левой руки и ноги после того, как его автомобиль был сбит сзади поздно в субботу, согласно заявлению представителя Майкла Рагусы. Джулиани находится в "хорошем настроении и восстанавливается великолепно", сказал Регуса. Рагуса сообщил, что Джулиани был остановлен предполагаемой жертвой "инцидента домашнего насилия", после чего Джулиани "оказал помощь", вызвал полицию и оставался поблизости до прибытия офицеров. Во время ожидания полиции автомобиль Джулиани был "сбит сзади на высокой скорости", что привело к травмам Джулиани, который затем был доставлен в ближайший травматологический центр. Это развивающаяся история. Источник: https://www.forbes.com/sites/tylerroush/2025/08/31/rudy-giuliani-hospitalized-after-new-hampshire-car-accident-spokesperson-says/
Бенедикт Матурин станет игроком стартовой пятерки Пэйсерс. Что это будет значить для его будущего?

Бенедикт Матурин станет игроком стартовой пятерки Пэйсерс. Что это будет значить для его будущего?

Пост Бенедикт Матурин станет стартером Пэйсерс. Что это будет значить для его будущего? появился на BitcoinEthereumNews.com. ОКЛАХОМА-СИТИ, ОКЛАХОМА – 22 ИЮНЯ: Бенедикт Матурин №00 из Индиана Пэйсерс под защитой Алекса Карузо №9 из Оклахома-Сити Тандер во время первой четверти в седьмой игре финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года в Пейком-центре 22 июня 2025 года в Оклахома-Сити, Оклахома. (Фото Джастина Форда/Getty Images) Getty Images ИНДИАНАПОЛИС – После того, как он входил и выходил из стартового состава на протяжении большей части своих первых трех сезонов, Бенедикт Матурин будет стартовым атакующим защитником Индиана Пэйсерс в сезоне 2025-26. На данный момент в своей карьере Матурин был частью стартового состава примерно в 40% своих игр. Его второй сезон был единственным, в котором Матурин начал сезон как стартер, но Бадди Хилд занял это место примерно через месяц после начала кампании. Теперь, как главный тренер Пэйсерс Рик Карлайл раскрыл в подкасте Basketball, She Wrote ранее в этом месяце, Матурин будет атакующим защитником в стартовой пятерке, когда начнется сезон 2025-26. "Я сообщу новость прямо здесь. Я планирую его как нашего стартера на [позиции атакующего защитника] в этом году с первого дня", - поделился Карлайл. Он объяснил, что сообщил Матурину и его агенту эту новость по телефону ранее в межсезонье. "Ты будешь со стартерами с первого дня. Это твоя работа, которую можно потерять", - сказал Карлайл Матурину. Это происходит в решающий момент карьеры Матурина. Он вступает в четвертый и последний сезон своего новичкового контракта, что означает, что следующим летом он станет свободным агентом. То есть, если он не подпишет продление контракта с Пэйсерс осенью – такая возможность есть до 20 октября. Почти каждый выбор первого раунда драфта 2022 года имеет право на продление новичкового контракта в это межсезонье, четыре игрока (Паоло Банкеро, Джабари...
Миннесота Юнайтед продает Олувасейи, демонстрируя необходимость изменения календаря MLS

Миннесота Юнайтед продает Олувасейи, демонстрируя необходимость изменения календаря MLS

Пост «Миннесота Юнайтед продает Олувасейи, демонстрируя необходимость перехода на календарный график MLS» появился на BitcoinEthereumNews.com. Тани Олувасейи №14 из Миннесота Юнайтед указывает в воздух после забитого гола в ворота Сиэтл Саундерс во второй половине матча на стадионе Люмен Филд 1 июня. Getty Images В итоге у спортивного директора Миннесота Юнайтед Халеда Эль-Ахмада не было хороших вариантов, когда Вильярреал преследовал звездного нападающего Лунс Тани Олувайеси. Он мог либо отделить свою команду от самого продуктивного атакующего игрока как раз к решающему этапу MLS и финалу Открытого кубка США в следующем месяце. Либо он мог рисковать отчуждением 25-летнего Олувасейи, отказав ему в редкой возможности перейти из MLS напрямую в одну из пяти ведущих европейских лиг, не говоря уже о том, чтобы оставить рекордную для клуба сумму трансфера, по сообщениям, 8,5-9 миллионов долларов. В итоге Эль-Ахмад сделал то, что определенно было в долгосрочных интересах Олувасейи, а, вероятно, и клуба, официально отправив канадского международного игрока на заманчивую новую возможность в ходе сделки, объявленной в пятницу. И делая это, он также проиллюстрировал, почему так много клубов – даже те, которые переживают холодные зимы, как в Миннесоте – склоняются к потенциальному переходу на календарный график MLS, что ощущается скорее как неизбежность, чем вопрос. Доллары на выходе требуют долларов на входе С закрытием входящего трансферного окна лиги ранее в этом месяце, MLS побила свой предыдущий рекорд по расходам на новых игроков: 30 клубов в совокупности потратили примерно 336 миллионов долларов в сделках в течение двух трансферных окон 2025 года. Но долгосрочная устойчивость такого подхода зависит от того, сможет ли MLS также увеличить свой объем в качестве экспортера игроков. И единственный реальный способ продолжить эту работу – быть готовым продавать, когда большинство клубов с деньгами совершают большую часть своих покупок: в летний сезон, предшествующий началу большинства европейских сезонов. Миннесота далеко не первый клуб MLS...
