2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
XRP на пути к одобрению спотового ETF в США после достижения вех по фьючерсам

XRP на пути к одобрению спотового ETF в США после достижения вех по фьючерсам

Пост XRP на пути к одобрению спотового ETF в США после достижения фьючерсных вех появился на BitcoinEthereumNews.com. XRP стремительно движется к одобрению ETF, поскольку фьючерсные вехи и новые стандарты листинга SEC разжигают доверие инвесторов, способствуя росту рыночной капитализации и расширению реальных активов на XRPL. Перспективы XRP ETF улучшаются благодаря новым стандартам листинга SEC и фьючерсным вехам. Messari, поставщик продуктов криптовалютной рыночной аналитики, опубликовал отчет под названием State of XRP Ledger [...] Источник: https://news.bitcoin.com/xrp-positioned-for-us-spot-etf-approval-following-futures-milestones/
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/01 07:32
Поделиться
Подсказки, спанграмма и ответы на понедельник, 1 сентября

Подсказки, спанграмма и ответы на понедельник, 1 сентября

Пост Подсказки, спанграмма и ответы на понедельник, 1 сентября появился на BitcoinEthereumNews.com. Сегодняшние подсказки и ответы NYT Strands Источник: New York Times Сегодня первый день сентября, и я надеюсь, что все вы, любители Strands, прекрасно проведете праздник День труда. Школа закрыта, лето все еще с нами еще на несколько недель, и пришло время нам раскрыть несколько слов. Давайте приступим! Ищете воскресный Strands? Ознакомьтесь с нашим руководством прямо здесь. Как играть в Strands Strands - это новейшая игра в арсенале головоломок New York Times. Это забавный поворот классических игр по поиску слов. Каждый день нам дается новая тема, и затем мы должны найти все слова в сетке, которые соответствуют этой теме, включая спанграмму, которая простирается через две стороны доски. Одно из этих слов - спанграмма, которая пересекает сетку с одной стороны на другую и раскрывает еще больше о теме дня. Спойлеры впереди. Сегодняшние подсказки Strands Читайте дальше, чтобы узнать сегодняшнюю тему и некоторые подсказки, которые помогут вам раскрыть сегодняшние слова. Сегодняшняя тема: Будь моим гостем Подсказка: Что вы делаете, когда кто-то приходит к вам в гости. Ключ: Если вы не грубиян, конечно. Вот первые две буквы каждого слова: Помните, впереди спойлеры! Какие сегодня ответы Strands? Сегодняшняя спанграмма: HOSPITALITY Вот полный список слов: WELCOME RECEIVE EMBRACE INVITE GREET SERVE Вот заполненная сетка Strands: Сегодняшний скриншот Strands: Erik Kain Разбор сегодняшнего Strands Что ж, это было не так креативно или умно, как вчерашний Strands, но не все могут быть такими. Я довольно быстро нашел WELCOME, и это развеяло мою мысль о том, что это может превратиться в текст песни из "Красавицы и Чудовища". Будь нашим гостем! Будь нашим гостем! Повяжи салфетку вокруг шеи, chérie, а мы позаботимся об остальном. Полагаю, слово SERVE...
Threshold
T$0.01466-3.99%
FUNToken
FUN$0.008447-2.94%
PlaysOut
PLAY$0.04274-7.86%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/01 07:10
Поделиться
«После того, как средства потрачены...» – Внутри «квантово-защищенного» плана Биткоина Сальвадора

«После того, как средства потрачены...» – Внутри «квантово-защищенного» плана Биткоина Сальвадора

Пост «После расходования средств...» – Внутри «квантово-защищенного» плана Биктоина Сальвадора появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: На фоне спада Биктоина Сальвадор распределил 6 283 BTC по 14 кошелькам для снижения квантового риска. Страна продвигает новые банковские законы для расширения регулируемых криптоуслуг. Сальвадор, первая страна, сделавшая Биктоин [BTC] законным платежным средством, предприняла ключевой шаг для укрепления хранения своих активов. 29 августа Национальный офис Биктоина страны объявил, что его резерв почти в 6 300 BTC был разделен между 14 адресами, каждый из которых ограничен 500 BTC. Новая стратегия Сальвадора по Биктоину Под руководством президента Найиба Букеле Офис Биктоина стабильно расширял резерв страны, ежедневно приобретая один BTC. Запас сейчас составляет 6 283 BTC, стоимостью более 682 миллионов $ на момент публикации. Источник: The Bitcoin Office/X Однако данные на цепочке показывают, что активы были перераспределены по 14 отдельным адресам, причем ни один отдельный адрес не содержит более 500 BTC. Источник: mononaut/X Официальные лица подчеркнули, что перераспределение следует установленным лучшим практикам и предназначено для защиты от развивающихся угроз, включая будущие достижения в квантовых вычислениях. Почему квантовые вычисления имеют значение Особую озабоченность вызывают квантовые вычисления, которые теоретически могут подорвать криптографию с открытым и закрытым ключом, защищающую Биктоин. Эта криптография также лежит в основе многих повседневных систем, включая банковское дело, электронную почту и коммуникации, что делает превентивную меру дальновидным шагом в защите цифровых активов страны. Они отметили: «Когда транзакция Биктоина подписывается и транслируется, открытый ключ становится видимым в блокчейне, потенциально подвергая адрес квантовым атакам, которые могут обнаружить закрытые ключи и перенаправить средства до подтверждения транзакции». Неиспользуемые адреса, напротив, остаются защищенными, поскольку их открытые ключи никогда не появляются в блокчейне. По этому поводу они сказали: «После расходования средств с адреса его открытые ключи раскрываются и становятся уязвимыми. Разделяя средства на меньшие суммы, влияние потенциальной квантовой атаки...
Биткоин
BTC$117,668.61-2.47%
Moonveil
MORE$0.02906-15.76%
BRC20.COM
COM$0.010625-5.11%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/01 07:08
Поделиться
Крах и сжигание: почему торговые подрядчики терпят неудачу

Крах и сжигание: почему торговые подрядчики терпят неудачу

Пост "Крах и Сжигание: Почему торговые подрядчики терпят неудачу" появился на BitcoinEthereumNews.com. Торговые подрядчики входят в число наиболее часто терпящих неудачу предприятий в Соединенных Штатах. Исследования постоянно показывают, что строительные предприятия относятся к отраслям с самыми низкими показателями выживаемости. Shutterstock Поставщики технических услуг играют решающую роль в обеспечении бесперебойной работы наших домов и предприятий. Специализированные торговые подрядчики, такие как специалисты по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха, электрики, сантехники и плотники, обладают навыками, которые затрагивают практически все аспекты нашей жизни. Они обеспечивают комфорт в наших предприятиях и домах, поддерживают освещение и безопасную подачу воды. Они следят за тем, чтобы здания строились в соответствии с нормами и поддерживались для защиты здоровья и безопасности. Эти профессионалы посвящают годы совершенствованию своего мастерства и испытывают огромную гордость за свою работу. Тем не менее, несмотря на их важность для общества, больше подрядчиков терпят неудачу, чем добиваются успеха. Исследования постоянно показывают, что строительные предприятия относятся к отраслям с самыми низкими показателями выживаемости. Согласно данным Бюро статистики труда, только около 44% строительных предприятий доживают до пятилетнего рубежа, и едва 43% существуют 10 лет. Если сузить до отопления, вентиляции и кондиционирования, сантехники и специализированных ремесел, цифры выглядят еще более тревожными: отраслевые группы сообщают о показателях неудач до 70% в течение первого года. Для отрасли, которая несет такую большую ответственность, эта статистика представляет серьезную проблему. По словам Дэвида Брукса, основателя Contractor Rhino — компании, занимающейся помощью домашним сервисам и торговым подрядчикам в создании устойчивого, масштабируемого бизнеса: "Слишком часто новые владельцы предполагают, что отличные технические навыки автоматически привлекут и удержат клиентов. Без систем для генерации лидов, правильного ценообразования и отслеживания производительности они быстро сжигают наличные деньги". Преобразованный техник В корне проблемы лежит то, что многие называют "преобразованным техником". Исследование U.S. Bank (через SCORE) показало, что 82% неудач в бизнесе связаны с плохим управлением денежными потоками или непониманием денежных потоков. Для торговых подрядчиков...
Union
U$0.000865-70.92%
PlaysOut
PLAY$0.04274-7.86%
Moonveil
MORE$0.02906-15.76%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/01 06:52
Поделиться
Покинет ли Александр Исак наконец Ньюкасл Юнайтед и присоединится к Ливерпулю?

Покинет ли Александр Исак наконец Ньюкасл Юнайтед и присоединится к Ливерпулю?

Пост "Наконец ли Александр Исак покинет Ньюкасл Юнайтед и присоединится к Ливерпулю?" появился на BitcoinEthereumNews.com. НЬЮКАСЛ-АПОН-ТАЙН, АНГЛИЯ – 25 МАЯ: Александр Исак из Ньюкасл Юнайтед во время матча Премьер-лиги между ФК Ньюкасл Юнайтед и ФК Эвертон на стадионе Сент-Джеймс Парк 25 мая 2025 года в Ньюкасл-апон-Тайн, Англия. (Фото Джорджа Вуда/Getty Images) Getty Images Как бы это ни должно было закончиться, никто не хотел, чтобы всё произошло именно так. Будущее Александра Исака всё ещё не определено, когда до закрытия трансферного окна осталось менее 24 часов. Перейдёт ли он в Ливерпуль или нет – это история, которая доминировала всё лето, создавая неблагоприятный фон сначала для собственных попыток Ньюкасла по рекрутингу, а затем и для начала сезона. После трёх игр без своего талисманного шведского нападающего, который отказывался играть и тренироваться более месяца, чтобы вынудить свой переход на Энфилд, у Ньюкасла всего два очка, и команда дважды не смогла забить. Среди фанбазы присутствует сильное чувство негодования, многие считают, что перспективы были бы совершенно другими, если бы Исак участвовал. Но несмотря на весь негатив, отвлечение внимания и разрушенные отношения, возможность того, что Исак останется в Ньюкасле, остаётся вполне реальной; его мечта о переходе на Энфилд висит на волоске. Несмотря на сообщение "не продаётся", исходящее с Сент-Джеймс Парк с начала саги, это может не устраивать Ньюкасл так, как раньше. План всегда заключался в том, чтобы сохранить Исака; изначально, до того как всё испортилось, предлагался новый контракт. После лучшего сезона в современной истории Ньюкасла – который принёс им первый внутренний трофей и квалификацию в Лигу чемпионов – надежды и ожидания были высоки. Были потрачены деньги на состав, чтобы строить команду вокруг Исака, но то, как он обращался с болельщиками, товарищами по команде и главным тренером Эдди...
RealLink
REAL$0.07819-3.80%
LooksRare
LOOKS$0.013491-1.10%
Seed.Photo
PHOTO$0.95+11.76%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/01 06:49
Поделиться
Результат и пять вещей, которые мы узнали

Результат и пять вещей, которые мы узнали

Пост "Результат И Пять Вещей, Которые Мы Узнали" появился на BitcoinEthereumNews.com. "Барселона" сыграла вничью 1-1 с "Райо Вальекано" в Ла Лиге в воскресенье. Getty Images "Барселона" сыграла вничью 1-1 на выезде с "Райо Вальекано" в Ла Лиге в воскресенье, испортив ранее заработанный 100% результат в защите своей короны высшего дивизиона. Ламин Ямаль забил пенальти, который он заработал на 40-й минуте, чтобы вывести "Барсу" вперед в Вальекасе. Однако на 67-й минуте Фран Перес Мартинес сравнял счет и в итоге украл очко для хозяев. Вот Пять вещей, которые мы узнали из этой ничьей. Фран Гарсия - "портеразо" (отличный вратарь) К финальному свистку не могло быть сомнений в том, кто должен получить награду MVP. Это был Фран Гарсия, который, несмотря на впечатляющие сейвы в двух стартовых победах "Барсы" в этом сезоне, должным образом заявил о себе миру серией сейвов мирового класса. Некоторые из них были с невероятно близкого расстояния и предотвратили то, что наверняка стало бы голами "Райо". Благодаря бывшему игроку "Эспаньола", спасшему их от позора, Гарсия спас свою репутацию и гарантировал, что они остаются непобежденными. Ламин - вариант для исполнения пенальти Источник: https://www.forbes.com/sites/tomsanderson/2025/08/31/fc-barcelona-versus-rayo-vallecano-result-and-five-things-we-learned/
CROWN
CROWN$0.0466-1.68%
TOP Network
TOP$0.000096--%
BRC20.COM
COM$0.010625-5.11%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/01 06:46
Поделиться
Результаты WWE Clash In Paris 2025: Бекки Линч вмешивается, Сет Роллинс побеждает

Результаты WWE Clash In Paris 2025: Бекки Линч вмешивается, Сет Роллинс побеждает

Пост WWE Clash In Paris 2025 Results As Becky Lynch Interferes, Seth Rollins Wins появился на BitcoinEthereumNews.com. Сет Роллинс продолжает управлять WWE Raw как его главный хил. (Credit: Rich Freeda/WWE via Getty Images) WWE via Getty Images WWE Clash in Paris 2025 собрал четырех крупнейших звезд Raw на ринге одновременно, где Сет Роллинс поставил свой титул чемпиона мира в тяжелом весе на кон против СМ Панка, Джея Усо и Эл Эй Найта. За последние несколько недель Роллинс стал мишенью для трех самых популярных фейсов WWE. Помимо возрождения своего эпического соперничества с Панком, он потерпел поражение от Найта на Saturday Night's Main Event, а затем стал мишенью для Усо, бывшего чемпиона мира в тяжелом весе. Это привело к редкому поединку Fatal 4-Way на WWE Clash in Paris 2025, где менее чем через месяц после того, как он снова стал чемпионом мира, Роллинсу пришлось защищать свой титул против трио коллег-мейн-ивентеров. ForbesWWE Clash In Paris 2025 Results As John Cena Beats Logan Paul In Instant ClassicBy Blake Oestriecher WWE Clash in Paris 2025 Results for Seth Rollins vs. Jey Uso Vs. CM Punk vs. LA Knight На WWE Clash in Paris 2025 шансы, казалось, были не в пользу Роллинса. Или так мы думали. Роллинсу пришлось преодолеть Панка, Найта и Усо, а ранее вечером генеральный менеджер Raw Адам Пирс запретил Бронсону Риду и Брону Брейкеру, товарищам Роллинса по группировке The Vision, появляться на арене. Тем не менее, Роллинс смог использовать численное преимущество в свою пользу, чтобы обеспечить победу в Париже. "Провидец" удержал Панка после шокирующего появления Бекки Линч, которая оказала огромную помощь в главном событии. Среди самых ярких моментов его защиты титула чемпиона мира в тяжелом весе на WWE Clash in Paris 2025 были: Панк сразу же ударил Усо ногой в челюсть, чтобы начать матч. Найт попытался...
Epic Chain
EPIC$1.381-9.67%
SQUID MEME
GAME$40.4518+7.96%
SuperRare
RARE$0.04729-3.54%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/01 06:43
Поделиться
Компании поглощают Bitcoin в 4 раза быстрее, чем он добывается: Отчет

Компании поглощают Bitcoin в 4 раза быстрее, чем он добывается: Отчет

Компании превосходят объем производства майнеров в несколько раз, что потенциально может вызвать шок предложения, если резервы на биржах продолжат сокращаться. Частные предприятия и публичные компании поглощают Биктоин (BTC) почти в четыре раза быстрее, чем майнеры производят новые монеты, согласно данным компании Bitcoin финансовых услуг River. Эти компании включают публично торгуемые компании с казначейскими запасами Bitcoin и традиционные или частные предприятия, которые в совокупности приобретали в среднем 1 755 BTC в день в 2025 году, по данным River. Биржевые фонды (ETF) и другие инвестиционные инструменты также покупали дополнительно в среднем 1 430 BTC в день в 2025 году, а правительства приобретали около 39 BTC в день, показывают данные River. Читать далее
Биткоин
BTC$117,668.61-2.47%
Moonveil
MORE$0.02906-15.76%
PUBLIC
PUBLIC$0.03808-1.85%
Поделиться
Coinstats2025/09/01 06:30
Поделиться
Pump.fun лидирует с долей 49.3%

Pump.fun лидирует с долей 49.3%

Пост Pump.fun лидирует с долей 49,3% появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Pump.fun лидирует среди токеновых платформ Solana с долей рынка 49,3%. Meteora DBC следует с долей 35,3%. Letsbonk занимает 10,1% в рейтинге долей рынка. 31 августа 2025 года на рынке выпуска токенов Solana Pump.fun лидировал с долей 49,3%, Meteora DBC с 35,3% и Letsbonk с 10,1%, согласно данным Jupiter. Эти изменения в долях рынка подчеркивают влияние Solana на ландшафт выпуска токенов, выделяя растущий интерес и конкуренцию среди децентрализованных платформ. Pump.fun контролирует почти половину рынка Solana ChainCatcher сообщает, что платформы выпуска токенов Solana стали свидетелями значительных рыночных сдвигов. Pump.fun, децентрализованная платформа запуска, теперь лидирует с долей 49,3%, за ней следуют Meteora DBC с 35,3% и Letsbonk с 10,1%. Рост Pump.fun означает серьезные изменения в экосистеме Solana, что привело к увеличению активности мем-коинов. Смена активности поднимает вопросы о доминировании платформы и будущих тенденциях в децентрализованных финансах. Лидеры отрасли и институциональные игроки хранят молчание об этом сдвиге, вызывая дискуссии на форумах сообщества. Каналы Discord Solana отражают любопытство и дебаты о прозрачности проекта. Рост Solana несмотря на волатильность рынка Знаете ли вы? Появление Pump.fun на Solana напоминает всплеск мем-коинов Uniswap в 2021 году, отмечая поворотный момент на платформах децентрализованных финансов. Согласно CoinMarketCap, цена Solana (SOL) в настоящее время составляет 204,69 $ с рыночной капитализацией 110,72 миллиарда $, что отражает 2,92% доминирования на рынке. Несмотря на снижение объема торгов за 24 часа на 20,07%, платформа демонстрирует восходящую траекторию с увеличением на 33,03% за 60 дней, что указывает на устойчивый интерес и рост. Solana(SOL), дневной график, скриншот на CoinMarketCap в 22:08 UTC 31 августа 2025 года. Источник: CoinMarketCap Исследовательская команда Coincu отмечает, что экосистема Solana набирает беспрецедентную тягу, но отсутствие идентифицируемого руководства может затруднить взаимодействие с регуляторами. Продолжающийся рост объясняется инвестициями пользователей в микрокапитализацию и активностью разработчиков. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте...
FUNToken
FUN$0.008447-2.94%
Солана
SOL$209.34-4.27%
ChangeX
CHANGE$0.00159582+0.82%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/01 06:12
Поделиться
Путин получает свой момент, когда Моди и Си наконец-то растапливают лёд

Путин получает свой момент, когда Моди и Си наконец-то растапливают лёд

Пост "Путин получает свой момент, когда Моди и Си наконец растопили лед" появился на BitcoinEthereumNews.com. Владимир Путин получил именно то, к чему он стремился, когда Нарендра Моди и Си Цзиньпин сели в воскресенье в Тяньцзине, Китай, для редкой личной встречи во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Это первый раз за семь лет, когда Моди посетил Китай, и первый раз после их пограничного конфликта 2020 года, когда оба лидера публично согласились исправить свои поврежденные отношения. Они оба заявили, что Индия и Китай не являются соперниками, а "партнерами по развитию", и цель сейчас - снизить напряженность и улучшить торговлю. Цитата взята прямо из видео, опубликованного на официальном аккаунте Моди в X. Обсуждение произошло в то время, когда глобальные тарифы снова вышли на первый план. За несколько дней до саммита Дональд Трамп, вернувшийся в Белый дом, ввел 50% тариф на индийские товары. Шаг Трампа был ответом на продолжающийся импорт нефти Индией из России. Время вынудило Моди действовать: вместо того, чтобы склоняться к Западу, он повернулся к Востоку, встретившись с Си, чтобы разрядить обстановку. Встреча была частью двухдневного собрания, где лидеры из Ирана, Пакистана и четырех стран Центральной Азии присоединились к Путину в продвижении того, что называют альтернативой Глобального Юга миропорядку под руководством США. По данным CNBC, это было не побочное мероприятие — это было главное событие, и Путин сидел в первом ряду. Моди говорит Си, что хочет лучшей торговли и стабильных границ Моди использовал встречу, чтобы надавить на Си по поводу несбалансированного торгового дефицита Индии с Китаем, который достиг рекордных 99,2 миллиарда долларов в этом году. Эта цифра была болезненной точкой для индийских чиновников в течение многих лет, и премьер-министр ясно дал понять, что хочет, чтобы что-то было сделано. Но торговля была не единственной темой. Моди сказал, что Индия "привержена развитию наших отношений на основе взаимного уважения, доверия и чувствительности", и что он верит, что текущая...
Threshold
T$0.01466-3.99%
Union
U$0.000865-70.92%
Whiterock
WHITE$0.000249-18.25%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/01 06:10
Поделиться

Популярные новости

Еще

Акции Lyft, Inc. ($LYFT): Резервирует автономные роботакси Tensor, акции упали на 3,19%

Кит был ликвидирован на 247.62 WETH на платформе Aave, стоимостью примерно 1.05 миллиона $

Morgan Stanley с активами 8T долларов открывает доступ к Биткоину для всех состоятельных клиентов

Прогноз цены XRP в ожидании решений по ETF с 18 по 25 октября, предпродажа DeepSnitch AI собирает 337K $

Xyra Labs запускает Split Routing для предложения ценообразования уровня CEX для DeFi свопов