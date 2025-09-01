Путин получает свой момент, когда Моди и Си наконец-то растапливают лёд

Владимир Путин получил именно то, к чему он стремился, когда Нарендра Моди и Си Цзиньпин сели в воскресенье в Тяньцзине, Китай, для редкой личной встречи во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Это первый раз за семь лет, когда Моди посетил Китай, и первый раз после их пограничного конфликта 2020 года, когда оба лидера публично согласились исправить свои поврежденные отношения. Они оба заявили, что Индия и Китай не являются соперниками, а "партнерами по развитию", и цель сейчас - снизить напряженность и улучшить торговлю. Цитата взята прямо из видео, опубликованного на официальном аккаунте Моди в X. Обсуждение произошло в то время, когда глобальные тарифы снова вышли на первый план. За несколько дней до саммита Дональд Трамп, вернувшийся в Белый дом, ввел 50% тариф на индийские товары. Шаг Трампа был ответом на продолжающийся импорт нефти Индией из России. Время вынудило Моди действовать: вместо того, чтобы склоняться к Западу, он повернулся к Востоку, встретившись с Си, чтобы разрядить обстановку. Встреча была частью двухдневного собрания, где лидеры из Ирана, Пакистана и четырех стран Центральной Азии присоединились к Путину в продвижении того, что называют альтернативой Глобального Юга миропорядку под руководством США. По данным CNBC, это было не побочное мероприятие — это было главное событие, и Путин сидел в первом ряду. Моди говорит Си, что хочет лучшей торговли и стабильных границ Моди использовал встречу, чтобы надавить на Си по поводу несбалансированного торгового дефицита Индии с Китаем, который достиг рекордных 99,2 миллиарда долларов в этом году. Эта цифра была болезненной точкой для индийских чиновников в течение многих лет, и премьер-министр ясно дал понять, что хочет, чтобы что-то было сделано. Но торговля была не единственной темой. Моди сказал, что Индия "привержена развитию наших отношений на основе взаимного уважения, доверия и чувствительности", и что он верит, что текущая...