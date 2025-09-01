2025-10-11 суббота

MEXC разместит World Liberty Financial (WLFI) в Инновационной зоне с функцией Конвертировать

MEXC разместит World Liberty Financial (WLFI) в Инновационной зоне с функцией Конвертировать

MEXC разместит World Liberty Financial (WLFI) в Инновационной зоне и откроет торги для торговых пар WLFI/USDT и WLFI/USDC. Кроме того, этот токен WLFI будет доступен на MEXC Конвертировать, позволяя пользователям беспрепятственно обменивать его на другие активы мгновенно. Конкретный график показан ниже.
WLFI
WLFI$0.1523-14.10%
Torch of Liberty
LIBERTY$0.03148-6.19%
USDCoin
USDC$0.9996+0.03%
MEXC NEWS2025/09/01 11:35
Токийский гигант Gumi готовится к крупной покупке XRP с прицелом на глобальные финансовые операции

Токийский гигант Gumi готовится к крупной покупке XRP с прицелом на глобальные финансовые операции

Пост «Токийский гигант Gumi готовится к крупной покупке XRP с прицелом на глобальные финансы» появился на BitcoinEthereumNews.com. Компания, котирующаяся на Токийской бирже, готовится к крупной покупке XRP для ускорения глобальной финансовой экспансии, нацеливаясь на доминирование в сфере денежных переводов и рост доходов, основанный на экосистеме, через интеграцию блокчейна. Gumi объединяется с SBI, нацеливаясь на рост доходов под руководством XRP в глобальной финансовой сети. Gumi Inc., компания, торгующаяся на основной площадке Токийской фондовой биржи, объявила 29 августа, что [...] Источник: https://news.bitcoin.com/tokyo-giant-gumi-gears-up-for-major-xrp-buy-with-global-finance-play-in-sight/
PlaysOut
PLAY$0.04272-7.91%
Рипл
XRP$2.7273-2.72%
BRC20.COM
COM$0.010625-5.11%
BitcoinEthereumNews2025/09/01 10:35
108,1M BTC внесено в Hyperliquid для ETH

108,1M BTC внесено в Hyperliquid для ETH

Пост «108,1M BTC Депозит На Hyperliquid Для ETH» появился на BitcoinEthereumNews.com. Массивное Движение Биткоин OG: 108,1M BTC Депозит На Hyperliquid Для ETH Перейти к содержанию Главная Крипто Новости Массивное Движение Биткоин OG: 108,1M BTC Депозит на Hyperliquid для ETH Источник: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-og-hyperliquid-eth/
Биткоин
BTC$117,707.09-2.44%
Movement
MOVE$0.1042-3.96%
BRC20.COM
COM$0.010625-5.11%
BitcoinEthereumNews2025/09/01 10:15
Как короткометражный фильм Netflix «Лонг стори шорт» использует циклическое повествование, чтобы выделиться

Как короткометражный фильм Netflix «Лонг стори шорт» использует циклическое повествование, чтобы выделиться

Пост «Как сериал Netflix «Лонг» использует круговое повествование, чтобы выделиться» появился на BitcoinEthereumNews.com. ЛОС-АНДЖЕЛЕС, КАЛИФОРНИЯ – 18 АВГУСТА: Рафаэль Боб-Ваксберг присутствует на специальном показе Netflix «Лонг» в театре Netflix Tudum 18 августа 2025 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. (Фото Гонсало Маррокина/Getty Images для Netflix) Getty Images для Netflix Рафаэль Боб-Ваксберг, создатель сериала Netflix «BoJack Horseman», возвращается на Netflix с новым сериалом «Лонг». История следит за еврейской семьей на протяжении пяти поколений, от детства до взрослой жизни, сочетая смех и трогательные моменты, как и в других шоу Боб-Ваксберга. Что отличает «Лонг» от его предыдущих работ, так это использование кругового повествования. Вместо того чтобы вести зрителя от точки А к точке Б, а затем к точке С, история закольцовывается, начало и конец сезона начинаются и заканчиваются на схожих нотах. Этот подход подчеркивает сильное повествование и заканчивается тоном, который одновременно мрачен и полон надежды. Несмотря на то, что сериал получил зеленый свет на второй сезон, «Лонг» рассказывает историю, которая кажется завершенной сама по себе. В сегодняшнюю эпоху стриминга многие шоу пытаются втиснуть как можно больше контента в ограниченное количество эпизодов, стремясь быстро зацепить зрителей в надежде на продление. «Лонг», кажется, не делает этого; он ощущается органичным, и 30-минутные эпизоды, даже некоторые показанные не по порядку, рассказывают непрерывную историю, которая заставляет зрителей чувствовать, что они знают этих персонажей близко. История, которая циклична и нелинейна ЛОС-АНДЖЕЛЕС, КАЛИФОРНИЯ – 18 АВГУСТА: (слева направо) Эбби Джейкобсон, Бен Фельдман, Анжелика Кабрал, Николь Байер, Лиза Эдельштейн, Микаэла Дитц, Рафаэль Боб-Ваксберг и Макс Гринфилд присутствуют на специальном показе Netflix «Лонг» в театре Netflix Tudum 18 августа 2025 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. (Фото Гонсало Маррокина/Getty Images для Netflix) Getty Images для Netflix Первый эпизод начинается с мрачного, холодного вступления...
B
B$0.21132-16.24%
Chainbase
C$0.14491-10.97%
Threshold
T$0.01466-3.99%
BitcoinEthereumNews2025/09/01 09:43
Раскрытие Самых Ожидаемых Листингов На Бирже Сегодня

Раскрытие Самых Ожидаемых Листингов На Бирже Сегодня

Пост Раскрытие Самых Ожидаемых Листингов Бирж Сегодня появился на BitcoinEthereumNews.com. Токен WLFI: Раскрытие Самых Ожидаемых Листингов Бирж Сегодня Перейти к содержанию Главная Крипто Новости Токен WLFI: Раскрытие Самых Ожидаемых Листингов Бирж Сегодня Источник: https://bitcoinworld.co.in/wlfi-token-exchange-listing/
WLFI
WLFI$0.1523-14.10%
TokenFi
TOKEN$0.01168-3.94%
BRC20.COM
COM$0.010625-5.11%
BitcoinEthereumNews2025/09/01 09:39
Трамп предупреждает, что США будут уничтожены без тарифных доходов

Трамп предупреждает, что США будут уничтожены без тарифных доходов

Пост "Трамп предупреждает, что США будут уничтожены без тарифных доходов" появился на BitcoinEthereumNews.com. Президент Дональд Трамп предупредил в воскресенье, что Соединенные Штаты будут "полностью уничтожены" без тарифных доходов. Он сделал эти замечания в гневном посте в Truth Social после важного судебного решения, которое отменило ключевые элементы его торговой политики. Решением 7-4 Апелляционный суд США по округу Колумбия постановил, что Трамп превысил свои полномочия, объявив чрезвычайное положение для введения тарифов на импорт стоимостью в сотни миллиардов долларов. Судьи пояснили, что согласно Закону о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA), президент не имеет права вводить широкие, общие тарифы; эти полномочия принадлежат Конгрессу. Решение представляет собой одно из наиболее значительных юридических неудач для экономической программы Трампа, которая сильно зависела от тарифов с момента его возвращения в Белый дом в январе 2025 года. Хотя эти меры принесли рекордные доходы, они также создали напряженность в отношениях Соединенных Штатов с ключевыми торговыми партнерами. Существующие тарифы останутся в силе до 14 октября, давая администрации время обратиться в Верховный суд. Если высший суд поддержит решение, правительство может быть вынуждено вернуть миллиарды долларов, уже собранные с импортеров. Трамп обжалует и защищает тарифы как основу силы США Трамп, который быстро отреагировал на решение суда в X, заявил, что это равносильно "радикальному левому решению", которое, по его мнению, не только разрушит экономику США, но и подорвет силу военных. Он предупредил, что если тарифы будут отменены, страна столкнется с годами, а возможно, и десятилетиями восстановительных усилий. По его словам, решение представляет собой опасный шаг назад, который может лишить Соединенные Штаты одного из наиболее эффективных инструментов защиты национальных интересов. Он подчеркнул, что борется за сохранение...
Whiterock
WHITE$0.000249-18.25%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.205-3.83%
BRC20.COM
COM$0.010625-5.11%
BitcoinEthereumNews2025/09/01 09:37
Прогноз цены Toncoin после объявления о крупном листинге

Прогноз цены Toncoin после объявления о крупном листинге

Пост «Прогноз цены Toncoin после объявления о крупном листинге» появился на BitcoinEthereumNews.com. Toncoin снова привлек широкое внимание после добавления на популярную биржу Robinhood, увеличив свою доступность для миллионов клиентов. Новости о TON привели к росту его цены на 5% при первом обнаружении; однако этот всплеск был остановлен, как только достиг своего пика, поскольку вскоре после этого стало понятно, что это убыточная стратегия. В целом торговля акциями взлетела на 58% больше транзакций на сумму 280 миллионов. Кроме того, крупные институциональные участники присоединяются, поскольку Verb Technology приобрела TON на сумму 713 миллионов долларов, превысив первоначальные цели по накоплению. Ценность Toncoin укрепляется как нечто большее, чем нишевый актив Telegram, и теперь конкурирует с другими значимыми активами. По мере того как внимание к социальным явлениям становится более распространенным, потенциальные инвестиции в цифровые валюты, связанные с политикой, такие как MAGACOIN FINANCE, привлекают повышенное внимание. Техническая настройка Toncoin Финансовый К-Чарт для TON показывает как оптимизм, так и неопределенность. Цена достигла максимума и теперь находится в состоянии неопределенности, где за акциями внимательно следят на предмет дальнейшего снижения или небольшого повышения. Нисходящий тренд имеет медвежий импульс по долгосрочным скользящим средним за день, 20, 50 и 200. Медвежий индикатор в MACD и индикатор денежного потока указывают на отрицательный приток денежных средств, а более слабый поток на фондовом рынке предполагает меньший поток капитала. Аналитики ожидают, что TON упадет, потенциально до 2,80 долларов, если тенденции продолжатся, если он не сможет достичь 3,25 долларов. Тем не менее, некоторые видят возможность: решительный пробой выше 3,30 долларов может открыть новые ралли к 4,00 долларам. С расширением ликвидности благодаря листингу на Robinhood, движения цен могут стать более резкими, давая трейдерам как риск, так и вознаграждение. Прогнозы аналитиков В целом прогнозы для Toncoin остаются оптимистичными на долгосрочную перспективу. Ожидается, что TON будет расти в цене в течение оставшейся части года...
Threshold
T$0.01466-3.99%
Moonveil
MORE$0.02907-15.73%
Тон
TON$2.715+0.36%
BitcoinEthereumNews2025/09/01 09:28
Arichain присоединяется к OGAudit для развития блокчейн-инноваций и расширения роста сообщества

Arichain присоединяется к OGAudit для развития блокчейн-инноваций и расширения роста сообщества

Пост Arichain присоединяется к OGAudit для продвижения блокчейн-инноваций и расширения роста сообщества появился на BitcoinEthereumNews.com. Arichain, передовой блокчейн L1, начал сотрудничество с OGAudit, популярной платформой для безопасности и отслеживания блокчейна. Партнерство фокусируется на развитии блокчейн-инноваций, а также на расширении. Как упоминается в официальном объявлении Arichain в социальных сетях, разработка направлена на расширение сообществ вместе с изучением уникальных возможностей в секторе блокчейна. Следовательно, этот шаг, как ожидается, повысит доверие потребителей и приведет к более широкому внедрению децентрализованных приложений (DApp). 🚀 Мы рады объявить о новом партнерстве: @Arichain_ x @OGAudit! 🎉Вместе мы ускорим инновации, расширим сообщества и исследуем новые рубежи в блокчейне. Arichain🟥 - это платформа смарт-контрактов Layer 1, решающая проблему фрагментации DApp с помощью своей архитектуры Multi-VM pic.twitter.com/03RrjsvsCb — OGAudit | Track Крипто Safely (@OGAudit) 31 августа 2025 Партнерство между Arichain и OGAudit уделяет значительное внимание увеличению роста сообщества, одновременно продвигая инновации в секторе блокчейна. Это включает использование архитектуры Multi-VM от Arichain для решения проблемы фрагментации децентрализованных приложений (DApp). Кроме того, в сотрудничестве с OGAudit, оно стремится обеспечить прозрачность и безопасность в случае отслеживания криптоактивности. Помимо этого, Arichain пытается предложить пользователям и разработчикам высоко защищенную среду для разработки и взаимодействия с надежными децентрализованными решениями. Следовательно, совместная разработка гарантирует, что разработчики могут получить доступ к надежным инструментам аудита. Одновременно это также обеспечивает сообществам безопасное взаимодействие в рамках более широкого ландшафта блокчейна. Кроме того, эти усилия укрепляют доверие к обоим организациям, одновременно продвигая тенденцию доверия среди конечных пользователей и разработчиков. Более того, решая такие проблемы, как отсутствие прозрачности и фрагментация, партнерство устанавливает эксклюзивные стандарты. Что это партнерство означает для разработчиков? По словам Arichain, сотрудничество с OGAudit открывает новые возможности для разработчиков. В этом отношении они могут использовать опыт аудита OG Audit, а также масштабируемый механизм Multi-VM от Arichain. Учитывая это...
Trust The Process
TRUST$0.0003372-6.25%
Movement
MOVE$0.1042-3.96%
BRC20.COM
COM$0.010625-5.11%
BitcoinEthereumNews2025/09/01 09:05
Nvidia в Китае вскоре может столкнуться с той же стратегией, которую BYD использовала для разгрома Tesla

Nvidia в Китае вскоре может столкнуться с той же стратегией, которую BYD использовала для разгрома Tesla

Пост «Nvidia в Китае может скоро столкнуться с той же стратегией, которую BYD использовала для уничтожения Tesla» появился на BitcoinEthereumNews.com. Nvidia показала очередной рекордный квартал: 46,7 миллиарда долларов выручки, что на 56% больше, чем год назад, и 26,4 миллиарда долларов чистой прибыли, как сообщил Cryptopolitan на прошлой неделе. Компания ожидает достичь 54 миллиардов долларов в следующем квартале. Но выявился один серьезный пробел. Компания не заработала ни доллара в Китае через свой чип H20. Компания сейчас находится в том же положении, в котором была Tesla до того, как BYD вытеснила ее из города. Это классический ход Пекина: приветствовать чужака, пока местный игрок не будет готов, а затем заморозить их. По данным CNBC, Nvidia все еще пытается удержать свой бизнес в Китае. Она не уходит. Она удваивает ставки с новым чипом B30A, разработанным для обхода экспортного контроля США. Сообщается, что он мощнее H20, но технически все еще легален. Это чип, созданный для выживания в политике, а не на рынке. И это происходит, когда компания уже имеет дело с ограничениями США и обвинениями в бэкдорах в своих продуктах; ничто из этого не помешало ей продвигать свою платформу Blackwell Ultra для центров обработки данных США и союзников. Но одержимость Китаем не закончилась. Пекин оказывает давление на покупателей, пока Cambricon набирает обороты Внутри Китая регуляторы теперь требуют от таких компаний, как Alibaba, ByteDance и DeepSeek, объяснить, почему они все еще используют оборудование Nvidia. Покупка у американской фирмы теперь рассматривается как риск, потому что это политический вопрос. Местные компании не хотят быть пойманными на инвестировании в иностранные технологии, в то время как Си Цзиньпин продвигает свой план полного внутреннего контроля над оборудованием и программным обеспечением для ИИ. На апрельском учебном заседании Политбюро Си заявил, что индигенизация не является необязательной, это национальная политика. Это открыло двери для Cambricon Technologies, китайского ответа Nvidia. Акции компании взлетели, увеличившись почти в 10 раз за два года. В этом году она получила прибыль и...
Threshold
T$0.01466-3.99%
Union
U$0.000865-70.92%
Global DePIN Chain
DEEPSEEK$0.000182-11.65%
BitcoinEthereumNews2025/09/01 08:52
Бейонсе превращает уход за волосами в большой бизнес с Cécred

Бейонсе превращает уход за волосами в большой бизнес с Cécred

Пост Beyoncé превращает уход за волосами в большой бизнес с Cécred появился на BitcoinEthereumNews.com. ЛОС-АНДЖЕЛЕС, КАЛИФОРНИЯ – 20 ФЕВРАЛЯ: (Эксклюзивное освещение) (Только для редакционного использования) Beyoncé празднует запуск своей линии по уходу за волосами, CÉCRED, на камерном мероприятии в The Revery LA 20 февраля 2024 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. (Фото Julian Dakdouk/Parkwood Media/WireImage через Parkwood) WireImage через Parkwood 20 февраля 2024 года Beyoncé расширила свои бизнес-предприятия, запустив свою дебютную линию по уходу за волосами Cécred. Для обладательницы множества премий Грэмми ее линия по уходу за волосами была больше, чем просто новым продуктом; она представляла собой личный выбор, основанный на ее собственном опыте ухода за волосами, с истоками, связанными с Headliners, семейным салоном, которым ранее владела ее мать, Тина Ноулз. Почти через полтора года после запуска Cécred утвердился как ведущий бренд и выделяется на переполненном рынке, требующем уникальных стратегий и рекламы для сохранения конкурентоспособности. Через временные магазины, партнерства с инфлюенсерами, индивидуальные продукты для разных типов волос и общенациональное развертывание бренда с Ulta, Cécred справился с большей частью тяжелой работы, необходимой для создания долговременного присутствия за такой короткий срок. Учитывая, сколько усилий Beyoncé посвящает своему искусству, неудивительно, что та же энергия распространяется на культуру ее последнего проекта. Бренд Beyoncé: от The House of Deréon до Cécred Cécred - не первое успешное бизнес-предприятие Beyoncé. В 2004 году она и ее мать помогли основать House of Deréon, линию готовой одежды, которая добилась большого успеха благодаря своей молодежной линии. В 2016 году она запустила Ivy Park, линию спортивной одежды, которой она управляла через Parkwood Entertainment, свою управляющую компанию, сотрудничавшую с TopShop, а позже с Adidas. На пике своего мирового тура Renaissance в 2023 году она представила Ce Noir, бренд парфюмерии. Вскоре после выпуска своего отмеченного Грэмми Альбома года, Cowboy Carter, в 2024 году она также вышла на рынок виски с SirDavis American...
Seed.Photo
PHOTO$0.95+11.76%
Moonveil
MORE$0.02907-15.73%
READY
READY$0.045517-13.27%
BitcoinEthereumNews2025/09/01 08:46
