Как короткометражный фильм Netflix «Лонг стори шорт» использует циклическое повествование, чтобы выделиться
Пост «Как сериал Netflix «Лонг» использует круговое повествование, чтобы выделиться» появился на BitcoinEthereumNews.com. ЛОС-АНДЖЕЛЕС, КАЛИФОРНИЯ – 18 АВГУСТА: Рафаэль Боб-Ваксберг присутствует на специальном показе Netflix «Лонг» в театре Netflix Tudum 18 августа 2025 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. (Фото Гонсало Маррокина/Getty Images для Netflix) Getty Images для Netflix Рафаэль Боб-Ваксберг, создатель сериала Netflix «BoJack Horseman», возвращается на Netflix с новым сериалом «Лонг». История следит за еврейской семьей на протяжении пяти поколений, от детства до взрослой жизни, сочетая смех и трогательные моменты, как и в других шоу Боб-Ваксберга. Что отличает «Лонг» от его предыдущих работ, так это использование кругового повествования. Вместо того чтобы вести зрителя от точки А к точке Б, а затем к точке С, история закольцовывается, начало и конец сезона начинаются и заканчиваются на схожих нотах. Этот подход подчеркивает сильное повествование и заканчивается тоном, который одновременно мрачен и полон надежды. Несмотря на то, что сериал получил зеленый свет на второй сезон, «Лонг» рассказывает историю, которая кажется завершенной сама по себе. В сегодняшнюю эпоху стриминга многие шоу пытаются втиснуть как можно больше контента в ограниченное количество эпизодов, стремясь быстро зацепить зрителей в надежде на продление. «Лонг», кажется, не делает этого; он ощущается органичным, и 30-минутные эпизоды, даже некоторые показанные не по порядку, рассказывают непрерывную историю, которая заставляет зрителей чувствовать, что они знают этих персонажей близко. История, которая циклична и нелинейна ЛОС-АНДЖЕЛЕС, КАЛИФОРНИЯ – 18 АВГУСТА: (слева направо) Эбби Джейкобсон, Бен Фельдман, Анжелика Кабрал, Николь Байер, Лиза Эдельштейн, Микаэла Дитц, Рафаэль Боб-Ваксберг и Макс Гринфилд присутствуют на специальном показе Netflix «Лонг» в театре Netflix Tudum 18 августа 2025 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. (Фото Гонсало Маррокина/Getty Images для Netflix) Getty Images для Netflix Первый эпизод начинается с мрачного, холодного вступления...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 09:43