Nvidia в Китае вскоре может столкнуться с той же стратегией, которую BYD использовала для разгрома Tesla

Nvidia показала очередной рекордный квартал: 46,7 миллиарда долларов выручки, что на 56% больше, чем год назад, и 26,4 миллиарда долларов чистой прибыли, как сообщил Cryptopolitan на прошлой неделе. Компания ожидает достичь 54 миллиардов долларов в следующем квартале. Но выявился один серьезный пробел. Компания не заработала ни доллара в Китае через свой чип H20. Компания сейчас находится в том же положении, в котором была Tesla до того, как BYD вытеснила ее из города. Это классический ход Пекина: приветствовать чужака, пока местный игрок не будет готов, а затем заморозить их. По данным CNBC, Nvidia все еще пытается удержать свой бизнес в Китае. Она не уходит. Она удваивает ставки с новым чипом B30A, разработанным для обхода экспортного контроля США. Сообщается, что он мощнее H20, но технически все еще легален. Это чип, созданный для выживания в политике, а не на рынке. И это происходит, когда компания уже имеет дело с ограничениями США и обвинениями в бэкдорах в своих продуктах; ничто из этого не помешало ей продвигать свою платформу Blackwell Ultra для центров обработки данных США и союзников. Но одержимость Китаем не закончилась. Пекин оказывает давление на покупателей, пока Cambricon набирает обороты Внутри Китая регуляторы теперь требуют от таких компаний, как Alibaba, ByteDance и DeepSeek, объяснить, почему они все еще используют оборудование Nvidia. Покупка у американской фирмы теперь рассматривается как риск, потому что это политический вопрос. Местные компании не хотят быть пойманными на инвестировании в иностранные технологии, в то время как Си Цзиньпин продвигает свой план полного внутреннего контроля над оборудованием и программным обеспечением для ИИ. На апрельском учебном заседании Политбюро Си заявил, что индигенизация не является необязательной, это национальная политика. Это открыло двери для Cambricon Technologies, китайского ответа Nvidia. Акции компании взлетели, увеличившись почти в 10 раз за два года.