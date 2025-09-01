Trip.com достигает максимума на Nasdaq в 2025 году, поскольку восстановление туризма в Китае повышает прибыль

Рука держит смартфон с логотипом Trip.com Group, ведущего китайского многонационального онлайн-провайдера туристических услуг, управляющего такими брендами, как Trip.com, Ctrip, Skyscanner и Qunar, с эмблемой компании на заднем плане 24 августа 2025 года в Чунцине, Китай. (Фотоиллюстрация Чэн Синь/Getty Images) Getty Images Акции Trip.com, онлайн-сайта путешествий, который стал одним из самых успешных стартапов частного сектора Китая за последние четверть века, достигли своего наивысшего закрытия на Nasdaq в 2025 году в четверг после того, как компания сообщила, что рост бронирований в апреле-июне квартале повысил выручку и прибыль. Trip.com закрылся на уровне 75,03 $ на Nasdaq в четверг – это самый высокий показатель с декабря, прежде чем упасть на 1,7% в пятницу. Его акции, торгуемые в США, все еще были более чем на 13% выше, чем неделей ранее, и выросли почти на 60% за последний год. На торгах Гонконгской фондовой биржи Trip.com закрылся ростом на 4,7% в пятницу до 578 HK$, что также является самым высоким показателем с декабря. Trip.com, ранее известный как Ctrip, был основан в 1999 году как дисраптор в индустрии туристических услуг Китая, выйдя на рынок в то время, когда в этой области доминировали оффлайн-государственные компании. Начав с гостиничных номеров, он начал онлайн-экспансию в стиле Expedia в авиабилеты, корпоративные туристические услуги и даже железнодорожные билеты. От своего стартового капитала в 250 000 $, рыночная капитализация Trip.com на Nasdaq составила 48 миллиардов $ в пятницу. Это по сравнению с 26 миллиардами $ для Expedia. Trip.com сообщил в четверг, что чистая выручка во втором квартале 2025 года выросла на 16% в годовом исчислении до 2,1 миллиарда $, чему способствовал более сильный спрос на путешествия, особенно во время праздников. Выручка от бронирования жилья за второй квартал выросла более чем на пятую часть до 869 миллионов $, сообщила компания. Бронирования въездного туризма выросли более чем на 100% в годовом исчислении, в то время как бронирования отелей и авиабилетов для выездного туризма...