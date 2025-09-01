2025-10-11 суббота

Metaplanet превышает 20 000 Биктоин перед ключевым голосованием по привлечению капитала

Пост Metaplanet превышает 20 000 Биткоин перед ключевым голосованием по привлечению капитала появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты Metaplanet теперь владеет 20 000 Биткоин стоимостью более 2 миллиардов $, что делает его седьмым по величине публичным держателем в мире. Доходы от предстоящего голосования по привлечению капитала планируется использовать для дальнейшего увеличения запасов Биткоина Metaplanet. Metaplanet приобрел 1 009 Биткоин, доведя свои общие запасы до 20 000 Биткоин стоимостью более 2 миллиардов $ по текущим рыночным ценам, объявила в понедельник японская компания по хранению Биткоина. *Metaplanet приобретает дополнительно 1 009 $BTC, общие запасы достигают 20 000 BTC* pic.twitter.com/kwvUkQaFth — Metaplanet Inc. (@Metaplanet_JP) 1 сентября 2025 г. Компания проведет сегодня ключевое голосование акционеров по плану привлечения капитала, на котором ожидается присутствие Эрика Трампа, сообщил Bloomberg ранее в этом месяце. Предложение требует одобрения на выпуск до 550 миллионов новых акций за рубежом, с целевыми доходами более 130 миллиардов иен, или около 884 миллионов $. Большая часть доходов будет использована для покупки большего количества Биткоина. Компания, ранее известная как Red Planet Japan, трансформировалась из оператора отелей в ведущую японскую компанию по хранению Биткоина. Сейчас она является седьмым по величине корпоративным держателем Биткоина, согласно BitcoinTreasuries.net. Компания недавно вошла в индекс FTSE Japan в сентябрьском обзоре провайдера индекса, перейдя из малой капитализации в среднюю. Президент Саймон Герович назвал это обновление важным шагом в утверждении фирмы как ведущего игрока в хранении Биткоина в Японии. Акции Metaplanet снизились примерно на 2,6% в течение дня в Японии, согласно данным Yahoo Finance. Акции все еще выросли почти на 146% с начала года. Источник: https://cryptobriefing.com/metaplanet-bitcoin-treasury-expansion/
Биткоин
BTC$117,707.07-2.44%
BitcoinEthereumNews2025/09/01 11:33
Си Цзиньпин призывает к сотрудничеству в области ИИ и отвергает "менталитет холодной войны" на саммите ШОС

Пост «Си Цзиньпин призывает к сотрудничеству в области ИИ и отвергает «менталитет холодной войны» на саммите ШОС» появился на BitcoinEthereumNews.com. На этой фотографии из пула, распространенной российским государственным агентством Спутник, президент Китая Си Цзиньпин, его жена Пэн Лиюань и президент России Владимир Путин позируют с другими иностранными лидерами на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине 31 августа 2025 года. Alexander Kazakov | Afp | Getty Images ТЯНЬЦЗИНЬ, Китай — Президент Китая Си Цзиньпин в понедельник призвал членов Шанхайской организации сотрудничества укрепить сотрудничество в области искусственного интеллекта, отвергнув то, что он назвал «менталитетом холодной войны». Си выступал на крупнейшем на сегодняшний день саммите ШОС, на котором собрались более 20 иностранных лидеров в Тяньцзине, включая президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендру Моди. Встреча проходит в то время, когда Китай стремится представить себя глобальным миротворцем на фоне войн и растущей напряженности в торговле. Саммит проходит на фоне постоянной торговой напряженности с Соединенными Штатами, в то время как российско-украинская война затягивается, а конфликт между Израилем и ХАМАС отзывается по всему региону. Си заявил, что Китай инвестировал 84 миллиарда долларов в другие страны ШОС и поддержит участие 10 000 студентов в пекинской программе профессионального образования «Лубан». Он добавил, что встреча ШОС представляет возможность наметить новый этап высококачественного развития и сотрудничества. Остается неясным, проложит ли саммит ШОС путь к каким-либо прорывам в снижении напряженности. Ожидается, что Си встретится с Путиным на этой неделе, а российский лидер планирует остаться в Китае для участия в военном параде в Пекине в честь 80-летия окончания Второй мировой войны. За последние два дня Си встретился по меньшей мере с 10 приезжими лидерами — включая президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Камбоджи Хун Манета — которые находятся в городе для участия в саммите ШОС. Си встретился с Моди в субботу в Тяньцзине, обе стороны подтвердили...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 11:22
Японский гигант раскрывает огромные удержания в размере 20 000 BTC

Пост «Японский гигант раскрывает огромные холдинги в размере 20 000 BTC» появился на BitcoinEthereumNews.com. Metaplanet Bitcoin: Японский гигант раскрывает огромные холдинги в размере 20 000 BTC Перейти к содержанию Главная Крипто Новости Metaplanet Bitcoin: Японский гигант раскрывает огромные холдинги в размере 20 000 BTC Источник: https://bitcoinworld.co.in/metaplanet-bitcoin-holdings-growth/
BitcoinEthereumNews2025/09/01 10:51
Поскольку ИИ меняет музыку, артисты принимают автоматизацию маркетинга

Пост «Поскольку ИИ меняет музыку, артисты принимают автоматизацию маркетинга» появился на BitcoinEthereumNews.com. ЗАПАДНЫЙ ГОЛЛИВУД, КАЛИФОРНИЯ – 24 ЯНВАРЯ: Скип, Джошуа, Мистик, Зури, Нико, Рохан, Седелла, Шасия и Джулиан Марли позируют возле Primary Wave x Island Records, представленного Mastercard: One Love Hotel – Бранч Марли в отеле 1 Hotel West Hollywood 24 января 2020 года в Западном Голливуде, Калифорния. (Фото Джерритта Кларка/Getty Images для Island Records) Getty Images для Island Records Достижения в области ИИ формируют более конкурентный, управляемый данными музыкальный ландшафт. Forbes сообщил о том, как ИИ влияет на музыку в этом году, и о том, как индустрия вступает в критическую фазу. В ответ независимые артисты и крупные лейблы обращаются к автоматизации маркетинга для получения стабильной отдачи от инвестиций. Платформа автоматизации маркетинга и аналитики в реальном времени SongTools отвечает моменту стратегическими выпусками музыки, продвижением и стратегиями развития фанбазы. Компания недавно объявила о расширении в глобальных экосистемах дистрибуции с запуском новой интеграции платформы с LabelWorx, ведущим дистрибьютором электронной и танцевальной музыки в Великобритании. SongTools теперь интегрирован непосредственно в панели управления пяти крупных дистрибьюторов на четырех континентах, включая Symphonic (США), dig dis! (Европа), monitorLATINO (Латинская Америка), M.A.D. Solutions (Африка) и LabelWorx (Великобритания/Глобальная электроника). Глобальное масштабирование через встроенные партнерства с крупными дистрибьюторами укрепляет инструменты для артистов и лейблов, упрощая функции и доступ к аналитике, одновременно повышая производительность для артистов и их партнеров. В течение 30 дней после интеграции с Symphonic, набор инструментов SongTools обеспечил 70% удержание клиентов с доходом на пользователя в первый месяц, превышающим общий доход, полученный в предыдущем году. Этот масштабируемый подход к дистрибуции, ориентированный на артистов, дает реальные результаты в доходах, удержании и влиянии релизов, не требуя от артистов аутсорсинга или чрезмерных затрат на маркетинг. Дэнни Гарсия, генеральный директор SongTools и бывший музыкальный блогер и маркетолог лейбла, разработал свой автоматизированный музыкальный маркетинговый бизнес для независимых артистов и команд для запуска и управления умными кампаниями. В частности,...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 10:46
Trip.com достигает максимума на Nasdaq в 2025 году, поскольку восстановление туризма в Китае повышает прибыль

Пост Trip.com достигает максимума на Nasdaq в 2025 году, поскольку восстановление туризма в Китае повышает прибыль появился на BitcoinEthereumNews.com. Рука держит смартфон с логотипом Trip.com Group, ведущего китайского многонационального онлайн-провайдера туристических услуг, управляющего такими брендами, как Trip.com, Ctrip, Skyscanner и Qunar, с эмблемой компании на заднем плане 24 августа 2025 года в Чунцине, Китай. (Фотоиллюстрация Чэн Синь/Getty Images) Getty Images Акции Trip.com, онлайн-сайта путешествий, который стал одним из самых успешных стартапов частного сектора Китая за последние четверть века, достигли своего наивысшего закрытия на Nasdaq в 2025 году в четверг после того, как компания сообщила, что рост бронирований в апреле-июне квартале повысил выручку и прибыль. Trip.com закрылся на уровне 75,03 $ на Nasdaq в четверг – это самый высокий показатель с декабря, прежде чем упасть на 1,7% в пятницу. Его акции, торгуемые в США, все еще были более чем на 13% выше, чем неделей ранее, и выросли почти на 60% за последний год. На торгах Гонконгской фондовой биржи Trip.com закрылся ростом на 4,7% в пятницу до 578 HK$, что также является самым высоким показателем с декабря. Trip.com, ранее известный как Ctrip, был основан в 1999 году как дисраптор в индустрии туристических услуг Китая, выйдя на рынок в то время, когда в этой области доминировали оффлайн-государственные компании. Начав с гостиничных номеров, он начал онлайн-экспансию в стиле Expedia в авиабилеты, корпоративные туристические услуги и даже железнодорожные билеты. От своего стартового капитала в 250 000 $, рыночная капитализация Trip.com на Nasdaq составила 48 миллиардов $ в пятницу. Это по сравнению с 26 миллиардами $ для Expedia. Trip.com сообщил в четверг, что чистая выручка во втором квартале 2025 года выросла на 16% в годовом исчислении до 2,1 миллиарда $, чему способствовал более сильный спрос на путешествия, особенно во время праздников. Выручка от бронирования жилья за второй квартал выросла более чем на пятую часть до 869 миллионов $, сообщила компания. Бронирования въездного туризма выросли более чем на 100% в годовом исчислении, в то время как бронирования отелей и авиабилетов для выездного туризма...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 10:43
Неизбежен ли ретест уровня 105K $?

Пост Неизбежен ли повторный тест 105K долларов? появился на BitcoinEthereumNews.com. Срочно: Распродажа Биткоина Китами: Неизбежен ли повторный тест 105K долларов? Перейти к содержанию Главная Новости криптовалют Срочно: Распродажа Биткоина Китами: Неизбежен ли повторный тест 105K долларов? Источник: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-whale-sell-off-105k/
BitcoinEthereumNews2025/09/01 10:42
Биткоин ETF впервые зафиксировали отток в размере 751 миллион долларов, в то время как фонды Ethereum получили 3,9 миллиарда долларов

Пост «Биткоин ETF впервые зафиксировали отток в размере 751 миллиона долларов, в то время как фонды Ethereum привлекли 3,9 миллиарда долларов» появился на BitcoinEthereumNews.com. Биткоин ETF зафиксировали чистый отток в размере 751 миллиона долларов в августе, что является первым подобным случаем. ETF Ethereum привлекли огромный чистый входящий перевод в размере 3,9 миллиарда долларов в августе. Цена BTC упала ниже ключевых уровней себестоимости краткосрочных держателей. Потрясающий и беспрецедентный разворот потряс сами основы рынка криптовалют. Впервые с момента их громкого запуска институциональный поток, который привел Биткоин к рекордному максимуму, изменил направление, и спотовые ETF потеряли сотни миллионов долларов в августе. В то же время мощный и тихий поток капитала направлялся в Ethereum, сигнализируя о потенциальной смене лидера и начале крупной истории ротации, которая может определить оставшуюся часть года. Масштаб расхождения разителен. В августе, всего через несколько недель после того, как они подняли актив до исторического максимума в 124 000 долларов, спотовые фонды Биткоина потеряли ошеломляющие 751 миллион долларов в виде чистого оттока. В тот же период ETF Ethereum тихо привлекли невероятные 3,9 миллиарда долларов, что свидетельствует о глубокой смене ролей и предполагает, что институциональные инвесторы могут фундаментально ребалансировать свои криптовалютные вложения. Хрупкое основание Биткоина Проблемы для Биткоина не только в данных о потоках ETF; они запечатлены в самом блокчейне. Недавний отчет аналитической фирмы Glassnode рисует картину рынка, скользящего от эйфории к глубокой хрупкости. Анализ показывает, что цена Биткоина упала ниже себестоимости как 1-месячных, так и 3-месячных держателей, что является критическим событием, которое оставляет огромную когорту недавних инвесторов в убытке и резко увеличивает риск более глубокой, паникой вызванной распродажи. Если цена продолжит снижаться ниже шестимесячной себестоимости около 107 000 долларов, Glassnode предупреждает, что это может ускорить потери в направлении критической зоны поддержки 93 000-95 000 долларов, плотного кластера накопления долгосрочными держателями. Прогноз...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 10:39
Кит Биткоина сбрасывает 4 000 BTC и накапливает более 837 000 ETH в общей сложности

Пост «Биткоин-кит сбрасывает 4 000 BTC и накапливает в общей сложности более 837 000 ETH» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые выводы: Биткоин-кит продал 4 000 BTC и накопил 96 859 ETH, увеличив свой общий запас ETH до более чем 837 000 единиц. Ethereum превзошел Биктоин за последний месяц, с почти 24% ростом цены, несмотря на волатильность рынка. Биткоин-кит, который недавно попал в заголовки новостей из-за перевода своих запасов BTC в Ethereum, теперь накопил 837 429 ETH стоимостью примерно 3,7 миллиарда долларов, согласно данным на цепочке от Lookonchain. Этот ветеран Биткоина продал 4 000 $BTC (435 млн долларов) и купил 96 859 $ETH (433 млн долларов) спот за последние 12 часов. В общей сложности он купил 837 429 $ETH (3,85 млрд долларов). https://t.co/RAEzClsCvr pic.twitter.com/ZUSDL1cIRm — Lookonchain (@lookonchain) 31 августа 2025 г. В воскресенье кит, связанный с кошельками, содержащими 11 миллиардов долларов в Биткоине, которые были неактивны в течение семи лет, продал 4 000 BTC за 435 миллионов долларов и приобрел 96 859 ETH. Последний шаг инвестора продолжает серию переводов из Биткоина в Ethereum, которая началась после реактивации неактивных кошельков. Транзакция произошла на фоне повышенной волатильности рынка. Биктоин опустился до 107 700 долларов в воскресенье вечером, прежде чем немного восстановился выше 108 000 долларов, что ставит актив на путь к 5% потере в августе, согласно данным CoinGecko. Ether, хотя и не застрахован от давления крипторынка, опередил Биктоин в этом месяце. Вторая по величине криптовалюта торгуется около 4 424 долларов на момент публикации, что на почти 24% выше за последние 30 дней. Lookonchain также отметил активность другого кита, Longling Capital, известного тем, что покупает дешево и продает дорого. Организация возобновила накопление Ethereum в субботу, купив 7 000 ETH примерно за 30,6 миллиона долларов. Longling Capital, известный тем, что покупает дешево и продает дорого, только что купил 7 000 $ETH (30,67 млн долларов) 3 часа назад. https://t.co/gzUlc23QKo pic.twitter.com/bomgQ0JX8O — Lookonchain (@lookonchain) 31 августа 2025 г. Источник: https://cryptobriefing.com/bitcoin-whale-dumps-btc-stacks-eth/
BitcoinEthereumNews2025/09/01 10:36
Раскрытие тайны огромной транзакции на 17,6B

Пост «Раскрытие тайны огромной транзакции на 17,6 млрд» появился на BitcoinEthereumNews.com. Перевод токенов WLFI: Раскрытие тайны огромной транзакции на 17,6 млрд Перейти к содержанию Главная Новости криптовалют Перевод токенов WLFI: Раскрытие тайны огромной транзакции на 17,6 млрд Источник: https://bitcoinworld.co.in/wlfi-token-transfer-mystery/
BitcoinEthereumNews2025/09/01 10:30
Заявления Трампа об инфляции противоречат данным Федеральной резервной системы

Подробнее: https://coincu.com/markets/trump-inflation-claims-federal-reserve/
Coinstats2025/09/01 09:42
