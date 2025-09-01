Неудачные криминальные похождения и музыкальные легенды
Пост "Неудачные криминальные выходки и музыкальные легенды" появился на BitcoinEthereumNews.com. ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ – 31 АВГУСТА: (слева направо) Индия Мур, Маим Бялик, Лука Саббат, Кейт Бланшетт, Джим Джармуш, Вики Крипс и Шарлотта Рэмплинг на красной дорожке фильма "Father Mother Sister Brother" во время 82-го Венецианского международного кинофестиваля 31 августа 2025 года в Венеции, Италия. (Фото Стефана Кардинале - Corbis/Corbis через Getty Images) Corbis через Getty Images Father Mother Sister Brother - это уморительно мрачное творение Джима Джармуша для мирового архива семейных историй, представленное в форме триптиха, где каждая семейная виньетка происходит в разной стране. Это же Джармуш, в конце концов. В примечательный актерский ансамбль входят Шарлотта Рэмплинг, Кейт Бланшетт, Вики Крипс, Маим Бялик, Лука Сабат и Индия Мур, все изображенные выше, а также Адам Драйвер. Как и положено профессиональной семье, этот актерский состав и его режиссер, казалось, были в полной гармонии и восторге от явки и реакции на фильм на показе 31 августа, который получил шестиминутную овацию стоя. Умным детям в Венеции всегда рады. ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ – 30 АВГУСТА: Суки Уотерхаус на красной дорожке фильма "Broken English" во время 82-го Венецианского международного кинофестиваля 30 августа 2025 года в Венеции, Италия. (Фото Витторио Зунино Челотто/Getty Images) Getty Images В музыкальном водовороте, взорвавшемся в Великобритании в 1960-х, Марианна Фейтфулл была довольно изысканной, но, как оказалось, невероятно стойкой аристократичной умной девушкой, которая бросила вызов мужчинам, как в искусстве, так и в обществе. Она пережила сначала отношения с Миком Джаггером, а затем годы наркотической зависимости, но в конце семидесятых она возродилась и восстановилась. Всегда оставаясь иконоборцем, она продолжала писать, продюсировать и петь на протяжении всей своей удивительной карьеры. Документальный фильм с художественными элементами "Broken English", премьера которого состоялась в Венеции 30 августа, был создан в последние годы ее жизни с полного благословения и участия Фейтфулл. Его название взято из триумфального альбома Фейтфулл 1979 года...
