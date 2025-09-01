«Самое главное — оставить прошлый год позади»

Пост «Наибольший прирост в Пут прошлого года позади нас» появился на BitcoinEthereumNews.com. Купер ДеЖан говорит, что ключом к победе Филадельфии Иглз в еще одном Супер Боуле является то, чтобы оставить предыдущий год позади. (Фото Perry Knotts/Getty Images) Getty Images Купер ДеЖан хочет прояснить – его единственная цель – снова выиграть Супер Боул. Защитник Филадельфии Иглз второго года сыграл важную роль в победе команды со счетом 40-22 над Канзас-Сити Чифс в Супер Боуле LIX. ДеЖан сделал перехват, который он вернул на 38 ярдов для тачдауна во втором квартале, что дало Иглз убедительное преимущество 17-0 над Чифс. «Я чувствую, что это цель каждого, когда дело касается НФЛ, и то, какой они хотят видеть свою команду, а именно чемпионами в конце года», – говорит ДеЖан в интервью один на один. «Очевидно, есть много личных целей, но я чувствую, что мой образ мышления таков: когда твоя команда хорошо выступает, и ты можешь оказать влияние, именно тогда все остальное приходит вместе с этим». Иглз пока хорошо справляются с тем, чтобы оставить прошлый сезон позади. Джален Хертс ясно дал понять в начале тренировочного лагеря, что Филадельфия переворачивает страницу к новому сезону, когда он решил не надевать свое кольцо Супер Боула. «Просто оставить прошлый год в прошлом и понять, что этот год будет другим», – говорит ДеЖан о ключе к победе в еще одном Супер Боуле в этом сезоне. «У нас будут играть некоторые молодые ребята, некоторые парни, которые делают свои первые старты в этом году. «Просто понимание того, что все будет по-другому, и путь не будет таким же», – продолжает ДеЖан. «Он никогда не бывает одинаковым из года в год. Это самое главное – оставить прошлый год позади и начать этот новый...