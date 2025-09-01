2025-10-11 суббота

Японская Metaplanet достигает отметки в 20 000 BTC Холдингов после новой покупки, акции реагируют

Японская Metaplanet достигает отметки в 20 000 BTC Холдингов после новой покупки, акции реагируют

Пост «Японская Metaplanet достигает отметки в 20 000 BTC после новой покупки, акции реагируют» появился на BitcoinEthereumNews.com. Японская Metaplanet продолжила свою агрессивную стратегию накопления Биктоина, объявив о еще одной крупной покупке. Компания теперь владеет 20 000 BTC в своей казне. Цена акций компании отреагировала после объявления. Metaplanet преодолевает рубеж в 20 000 Биткоинов В своем последнем раскрытии информации Metaplanet подтвердила, что приобрела 1 009 Биткоинов примерно за 16,48 миллиардов иен (около 112 миллионов $). С этим дополнением общий запас фирмы теперь составляет 20 000 BTC. Это знаменует новую веху для компании, укрепляя ее казначейскую стратегию. Токены были приобретены по средней стоимости 15,1 миллионов иен за монету, что эквивалентно примерно 102 700 $. Совокупные инвестиции компании теперь достигли 302,3 миллиардов иен (примерно 2 миллиарда $). Это новое приобретение следует вскоре после предыдущей покупки, в ходе которой Metaplanet добавила 103 BTC стоимостью 11,6 миллионов $. На тот момент компания сообщила о средней цене покупки 113 491 $ за токен. Японская фирма развивает свою стратегию быстрого накопления, чтобы оставаться конкурентоспособной с другими казначействами Биткоина. Совсем недавно Strategy раскрыла, что приобрела 3 081 BTC за 356,9 миллионов $. Это увеличило ее общие резервы до 632 457 BTC, что составляет более 3% от общего предложения. Достижение Metaplanet в 20 000 BTC прочно ставит ее в ряды заметных мировых казначейств Биткоина. Ее агрессивная стратегия также подчеркивает, как компании все чаще рассматривают пионерскую криптовалюту в качестве стратегического резервного актива. Реакция фондового рынка на покупки Биткоина Несмотря на свои покупки, акции компании показали смешанные результаты. После объявления ее акции упали на 4% до 844 иен, продолжив почти 7% снижение с предыдущей недели. Аналитики связывают слабость с более широким спадом на рынке. Источник: Yahoo Finance; Ежедневный график акций Metaplanet Bloomberg сообщает, что акции компании, которые выросли более чем на 400% в начале 2025 года, потеряли почти половину своей стоимости с середины июня. Это снижение угрожает компании...
2025/09/01 13:35
Stability World AI определяет будущее ИИ и Web3 благодаря множеству партнерств

Stability World AI определяет будущее ИИ и Web3 благодаря множеству партнерств

Stability World AI присоединяется к нескольким лидерам отрасли для продвижения инноваций в сфере ИИ и Web3 путем расширения возможностей создателей, разработчиков и глобальных децентрализованных экосистем.
2025/09/01 13:30
Metaplanet добавляет 109M $ в Bitcoin

Metaplanet добавляет 109M $ в Bitcoin

Пост Metaplanet добавляет 109 миллионов $ в Биктоин появился на BitcoinEthereumNews.com. Пост Metaplanet добавляет 109 миллионов $ в Биктоин впервые появился на Coinpedia Fintech News Metaplanet снова расширил свои запасы Биктоина, приобретя 1 009 BTC стоимостью около 109 миллионов $. Это последнее приобретение увеличивает общий запас компании до 20 000 BTC, еще больше укрепляя ее позицию как крупного корпоративного держателя Биктоина. Этот шаг подчеркивает постоянную приверженность Metaplanet к Биктоину как долгосрочному резервному активу. С растущим институциональным интересом и увеличением принятия, смелая стратегия накопления Metaplanet сигнализирует о уверенности в будущем Биктоина как цифрового золота. Источник: https://coinpedia.org/crypto-live-news/metaplanet-adds-109m-in-bitcoin/
2025/09/01 13:29
«Самое главное — оставить прошлый год позади»

«Самое главное — оставить прошлый год позади»

Пост «Наибольший прирост в Пут прошлого года позади нас» появился на BitcoinEthereumNews.com. Купер ДеЖан говорит, что ключом к победе Филадельфии Иглз в еще одном Супер Боуле является то, чтобы оставить предыдущий год позади. (Фото Perry Knotts/Getty Images) Getty Images Купер ДеЖан хочет прояснить – его единственная цель – снова выиграть Супер Боул. Защитник Филадельфии Иглз второго года сыграл важную роль в победе команды со счетом 40-22 над Канзас-Сити Чифс в Супер Боуле LIX. ДеЖан сделал перехват, который он вернул на 38 ярдов для тачдауна во втором квартале, что дало Иглз убедительное преимущество 17-0 над Чифс. «Я чувствую, что это цель каждого, когда дело касается НФЛ, и то, какой они хотят видеть свою команду, а именно чемпионами в конце года», – говорит ДеЖан в интервью один на один. «Очевидно, есть много личных целей, но я чувствую, что мой образ мышления таков: когда твоя команда хорошо выступает, и ты можешь оказать влияние, именно тогда все остальное приходит вместе с этим». Иглз пока хорошо справляются с тем, чтобы оставить прошлый сезон позади. Джален Хертс ясно дал понять в начале тренировочного лагеря, что Филадельфия переворачивает страницу к новому сезону, когда он решил не надевать свое кольцо Супер Боула. «Просто оставить прошлый год в прошлом и понять, что этот год будет другим», – говорит ДеЖан о ключе к победе в еще одном Супер Боуле в этом сезоне. «У нас будут играть некоторые молодые ребята, некоторые парни, которые делают свои первые старты в этом году. «Просто понимание того, что все будет по-другому, и путь не будет таким же», – продолжает ДеЖан. «Он никогда не бывает одинаковым из года в год. Это самое главное – оставить прошлый год позади и начать этот новый...
2025/09/01 12:55
Неудачные криминальные похождения и музыкальные легенды

Неудачные криминальные похождения и музыкальные легенды

Пост "Неудачные криминальные выходки и музыкальные легенды" появился на BitcoinEthereumNews.com. ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ – 31 АВГУСТА: (слева направо) Индия Мур, Маим Бялик, Лука Саббат, Кейт Бланшетт, Джим Джармуш, Вики Крипс и Шарлотта Рэмплинг на красной дорожке фильма "Father Mother Sister Brother" во время 82-го Венецианского международного кинофестиваля 31 августа 2025 года в Венеции, Италия. (Фото Стефана Кардинале - Corbis/Corbis через Getty Images) Corbis через Getty Images Father Mother Sister Brother - это уморительно мрачное творение Джима Джармуша для мирового архива семейных историй, представленное в форме триптиха, где каждая семейная виньетка происходит в разной стране. Это же Джармуш, в конце концов. В примечательный актерский ансамбль входят Шарлотта Рэмплинг, Кейт Бланшетт, Вики Крипс, Маим Бялик, Лука Сабат и Индия Мур, все изображенные выше, а также Адам Драйвер. Как и положено профессиональной семье, этот актерский состав и его режиссер, казалось, были в полной гармонии и восторге от явки и реакции на фильм на показе 31 августа, который получил шестиминутную овацию стоя. Умным детям в Венеции всегда рады. ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ – 30 АВГУСТА: Суки Уотерхаус на красной дорожке фильма "Broken English" во время 82-го Венецианского международного кинофестиваля 30 августа 2025 года в Венеции, Италия. (Фото Витторио Зунино Челотто/Getty Images) Getty Images В музыкальном водовороте, взорвавшемся в Великобритании в 1960-х, Марианна Фейтфулл была довольно изысканной, но, как оказалось, невероятно стойкой аристократичной умной девушкой, которая бросила вызов мужчинам, как в искусстве, так и в обществе. Она пережила сначала отношения с Миком Джаггером, а затем годы наркотической зависимости, но в конце семидесятых она возродилась и восстановилась. Всегда оставаясь иконоборцем, она продолжала писать, продюсировать и петь на протяжении всей своей удивительной карьеры. Документальный фильм с художественными элементами "Broken English", премьера которого состоялась в Венеции 30 августа, был создан в последние годы ее жизни с полного благословения и участия Фейтфулл. Его название взято из триумфального альбома Фейтфулл 1979 года...
2025/09/01 12:52
Песня Сабрины Карпентер 'Man's Best Friend' доминирует в стриминговых чартах

Песня Сабрины Карпентер 'Man's Best Friend' доминирует в стриминговых чартах

Пост «'Man's Best Friend' Сабрины Карпентер доминирует в чартах стриминга» появился на BitcoinEthereumNews.com. ЭЛМОНТ, НЬЮ-ЙОРК – 11 СЕНТЯБРЯ: Сабрина Карпентер получает награду «Песня года» за "Espresso" на сцене во время церемонии вручения наград MTV Video Music Awards 2024 на арене UBS 11 сентября 2024 года в Элмонте, Нью-Йорк. (Фото Майка Коппола/Getty Images для MTV) Getty Images для MTV В современной музыкальной индустрии трудно выделиться на сцене, полной талантливых певцов и авторов песен. Еще сложнее непрерывное восхождение Сабрины Карпентер на вершины чартов. Теперь, с выпуском своего седьмого студийного альбома «Man's Best Friend», Карпентер провела последние три года, трансформируя свою карьеру от первоначальной славы актрисы канала Disney Channel в грозную и успешную силу в мире поп-музыки. Доминирование Сабрины Карпентер в чартах и успех в стриминге ЛОС-АНДЖЕЛЕС, КАЛИФОРНИЯ – 02 АВГУСТА: Джек Антонофф и Сабрина Карпентер выступают на сцене на мероприятии The Drop: Sabrina Carpenter в GRAMMY Museum L.A. Live 02 августа 2024 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. (Фото Ребекки Сапп/Getty Images для Recording Academy) Getty Images для Recording Academy Рост Карпентер отражает ее развитие как артиста, а также ее сотрудничество в написании песен с продюсером Джеком Антоноффом, известным своим музыкальным вкладом в творчество таких артистов, как Тейлор Свифт, Лорд и Лана Дель Рей, если назвать лишь некоторых. Благодаря своим отношениям с фанатами, преданности гастролям и увлекательным экспериментам с танцевальной и электропоп-музыкой, ей удалось стать не только музыкантом, способным удерживать позиции на вершинах чартов наравне со своими коллегами, но и личностью, за которой фанаты более чем готовы следовать и поддерживать. По данным нескольких источников, весь трек-лист альбома Карпентер «Man's Best Friend» сумел попасть в топ-20 глобального Spotify после первого дня релиза, причем четыре...
2025/09/01 12:49
42 процента мира верит антиамериканскому нарративу Китая

42 процента мира верит антиамериканскому нарративу Китая

Пост "42 процента мирового населения поддерживает антиамериканский нарратив Китая" появился на BitcoinEthereumNews.com. На этой фотографии из пула, распространенной российским государственным агентством Спутник, президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и его жена Пэн Лиюань присутствуют на церемонии приветствия саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине 31 августа 2025 года. (Фото: Александр КАЗАКОВ / POOL / AFP) (Фото: ALEXANDER KAZAKOV/POOL/AFP через Getty Images) POOL/AFP через Getty Images Большинство американцев, вероятно, никогда не слышали о Шанхайской организации сотрудничества. Но 42 процента мирового населения являются членами этого антиамериканского клуба. Во время встречи организации в Тяньцзине в эти выходные Си и Путин репетируют антиамериканский нарратив, чтобы разделить США и их важных союзников и партнеров. Си и Путин использовали саммит Шанхайской организации сотрудничества, чтобы рассказать связную выдумку: США и их союзники "милитаризируют" Тихий океан, киберпространство и космос. Китай и Россия позиционируют организацию так, чтобы она играла дипломатическую и военную роль, которая будет противостоять другим международным организациям, традиционно возглавляемым США. США не могут позволить себе потерять сердца и умы 42 процентов мирового населения и должны действовать, чтобы противостоять опасной информационной и правовой войне Китая и России. Как Китай использует Шанхайскую организацию сотрудничества для продвижения антиамериканского нарратива Шанхайская организация сотрудничества начала свое существование в 1996 году как "Шанхайская пятерка", организация приграничного сотрудничества, основанная Китаем и Россией. ШОС была создана в ее нынешней форме в 2001 году как организация сотрудничества в области безопасности. Ее членами являются Китай, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Пакистан, Иран и Беларусь. Мьянма недавно выразила заинтересованность в присоединении к группе. Турция – союзник НАТО – участвовала в саммите вместе с 20 иностранными лидерами и 10 главами международных организаций. Саммиты ШОС все чаще используются для демонстрации дипломатической мощи Китая и партнерства с Россией, а также для позиционирования...
2025/09/01 12:46
Руководство ALR Майнер о том, как действительно получать прибыль в торговле криптовалютой

Руководство ALR Майнер о том, как действительно получать прибыль в торговле криптовалютой

Пост «Руководство ALR Майнер о том, как получать прибыль в торговле криптовалютой» появился на BitcoinEthereumNews.com. Цена Биткоина — и, соответственно, всех других криптоактивов — колеблется не случайно, а циклично. Бычий рынок → эйфория → крах → отчаяние → повторение. Этот цикл не механический. Он эмоциональный. Он движется как толпа, снова и снова. И неважно, сколько раз люди обжигаются, они всегда будут ждать, чтобы испытать это снова. ALR Майнер считает, что секрет заключается в распознавании структуры и систематическом использовании её для получения прибыли. Если вы относитесь к криптовалюте как к зарплате, если вы уважаете циклы, если вы выбираете облачный майнинг для инвестиций в криптовалюту сейчас — вы можете выйти с изменяющими жизнь доходами, в то время как большинство розничных инвесторов несут тяжелые потери. Получение пассивного дохода через облачный майнинг может смягчить колебания цен и обеспечить стабильную доходность. Почему держатели Биткоина обращаются к платформе облачного майнинга ALR Майнер XRP и Биткоин доминируют на криптовалютном ландшафте. Инвесторы понимают, что пассивный доход, полученный через облачный майнинг, является наиболее стабильным, поскольку это, пожалуй, один из самых знаковых крипто-проектов. Поэтому некоторые держатели криптовалюты выбирают облачный майнинг с ALR Майнер для стабильной доходности, зарабатывая до 97 444 $. Облачный майнинг позволяет удаленно арендовать профессиональное майнинг-оборудование и получать вознаграждения в криптовалюте без владения или обслуживания какого-либо оборудования. ALR Майнер делает это проще благодаря своим ИИ-оптимизированным операциям, инфраструктуре зеленой энергии и полной поддержке депозитов BTC. Как начать зарабатывать стабильный ежедневный доход с ALR Майнер Просто следуйте этим трем простым шагам Шаг 1: Зарегистрируйте учетную запись Создайте свою бесплатную учетную запись менее чем за минуту и получите приветственный бонус в размере 12 $, который позволит вам зарабатывать 0,60 $ в день бесплатно с вашего первоначального депозита. Шаг 2: Выберите контракт Выберите из разнообразия высокодоходных майнинг-контрактов для достижения ваших финансовых целей. Независимо от того, ищете ли вы краткосрочную прибыль или долгосрочную доходность, ALR Майнер имеет что-то для...
2025/09/01 12:33
Индустрия понесла убыток в размере 163 млн долларов в августе

Индустрия понесла убыток в размере 163 млн долларов в августе

Пост Индустрия понесла убытки в размере 163 миллиона долларов в августе появился на BitcoinEthereumNews.com. Тревожные криптовзломы: индустрия понесла убытки в размере 163 миллиона долларов в августе Перейти к содержанию Главная Крипто новости Тревожные криптовзломы: индустрия понесла убытки в размере 163 миллиона долларов в августе Источник: https://bitcoinworld.co.in/alarming-crypto-hacks-losses-2/
2025/09/01 12:12
Японская Metaplanet превышает 20 000 BTC, становится шестым крупнейшим держателем Биткоина

Японская Metaplanet превышает 20 000 BTC, становится шестым крупнейшим держателем Биткоина

Ведущая японская компания по хранению Биткоина Metaplanet объявила о еще одной крупной покупке, приобретя 1 009 BTC за 16,48 миллиардов иен (112 миллионов $). Теперь компания владеет в общей сложности 20 000 BTC, менее чем через три месяца после преодоления отметки в 10 000 BTC. Шестое по величине публичное Казначейство Биткоина Согласно данным Bitcointreasuries.net, новая покупка делает Metaplanet шестым по величине публичным [...]
2025/09/01 12:04
