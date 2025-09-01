Золото приближается к историческому максимуму на фоне ставок на снижение ставки ФРС и геополитической напряженности
Пост «Золото приближается к новому историческому максимуму на фоне ставок на снижение ставок ФРС и геополитической напряженности» появился на BitcoinEthereumNews.com. Золото продолжает свой восходящий тренд и в понедельник поднимается ближе к историческому пику. Ставки на снижение ставок ФРС удерживают USD в подавленном состоянии и благоприятствуют не приносящему доход сырьевому товару. Эскалация геополитической напряженности также оказывает поддержку паре XAU/USD как защитному активу. Золото (XAU/USD) сохраняет свой сильный тон спроса в преддверии европейской сессии в понедельник и остается в пределах досягаемости исторического пика, около психологической отметки 3500 $, достигнутой в апреле. Несмотря на признаки устойчивой инфляции, трейдеры, похоже, уверены, что Федеральная резервная система США (ФРС) снизит процентные ставки в этом месяце. Такой прогноз тянет доллар США (USD) обратно ближе к августовскому месячному максимуму и действует как попутный ветер для не приносящего доход желтого металла. Кроме того, растущие опасения по поводу независимости ФРС оказываются еще одним фактором, способствующим медвежьим настроениям вокруг USD. Помимо этого, новые геополитические риски, связанные с нападением России на Украину и эскалацией конфликта между Израилем и ХАМАС, оказывают дополнительную поддержку золоту как защитному активу. Однако слегка перекупленность на краткосрочных графиках требует некоторой осторожности для быков XAU/USD перед важными макроэкономическими релизами США на этой неделе. Ежедневный дайджест рыночных движений: Покупки золота остаются неослабевающими на фоне ставок на снижение ставок ФРС и геополитических рисков Бюро экономического анализа США сообщило в пятницу, что годовой Индекс цен личного потребления (PCE) оставался стабильным на уровне 2,6% в июле. Более того, базовый индекс PCE, который исключает волатильные цены на продукты питания и энергию, вырос до 2,9% в отчетном месяце с июньского роста в 2,8%, что соответствует оценкам аналитиков. Данные подтвердили ставки на то, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки в этом месяце. Согласно инструменту CME FedWatch, трейдеры в настоящее время оценивают вероятность того, что ФРС снизит стоимость заимствований на 25 базисных пунктов в конце двухдневного заседания 17 сентября, в 87% и...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 15:34