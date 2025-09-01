Упадет ли цена Биткоина до 75 000$?

Пост «Упадет ли цена Биктоина до 75 000$?» появился на BitcoinEthereumNews.com. Падение цены Биктоина ниже 108 000$ вновь подняло насущный вопрос как для трейдеров, так и для долгосрочных держателей: может ли цена обрушиться до 75 000$? Со свежими данными по инфляции, которые сдерживают надежды на агрессивное снижение ставок, и распродажами со стороны китов, подрывающими уверенность рынка, крупнейшая криптовалюта мира снова находится на перепутье. Ответ зависит не только от технических уровней, но и от предстоящего отчета по рабочим местам и сентябрьского решения Федеральной резервной системы по политике. Прогноз цены Биктоина: Инфляция и неопределенность ФРС Цена Биктоина упала до 107 383$ после того, как трейдеры проанализировали последние данные по расходам на личное потребление (PCE) в США. Базовая инфляция выросла на 2,9% в годовом исчислении в июле, что является самым высоким показателем с февраля, сдерживая ожидания снижения ставок. Хотя рынок по-прежнему оценивает вероятность снижения на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании FOMC в 87,6%, тон остается осторожным. Аппетит к риску хрупок, и криптовалюта реагирует на макроданные более чувствительно, чем в начале года. Распродажа в выходные была вызвана не только макрофакторами. Аналитики указали на распределение средств китами и ликвидацию позиций с кредитным плечом как на ускорители падения. Эта комбинация слабых настроений, хрупкой ликвидности и макроэкономических препятствий создает почву для следующего движения Биктоина. Техническая картина: Полосы Боллингера (BOLL) указывают на давление BTC/USD Дневной график - TradingView Глядя на дневной график, цена Биктоина торгуется чуть ниже 108 000$, находясь близко к нижней Полосе Боллингера (BOLL) около 106 300$. Это говорит о том, что рынок находится в зоне перепроданности, но тот факт, что цена Биктоина продолжает прижиматься к нижней полосе, указывает на то, что продавцы сохраняют контроль. Средняя полоса (20-дневная SMA) находится на уровне 113 970$ и теперь выступает в качестве сопротивления. Чтобы быки восстановили контроль, BTC необходимо прорваться выше этого уровня. До тех пор моментум благоприятствует продолжению нисходящего давления. Ключевые уровни поддержки и сопротивления Немедленная поддержка: 106 300$ (нижняя Полоса Боллингера (BOLL)) Психологическая поддержка: 100 000$ (выделенная аналитиками как реальная линия...