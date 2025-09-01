2025-10-11 суббота

Золото приближается к историческому максимуму на фоне ставок на снижение ставки ФРС и геополитической напряженности

Золото приближается к историческому максимуму на фоне ставок на снижение ставки ФРС и геополитической напряженности

Золото продолжает свой восходящий тренд и в понедельник поднимается ближе к историческому пику. Ставки на снижение ставок ФРС удерживают USD в подавленном состоянии и благоприятствуют не приносящему доход сырьевому товару. Эскалация геополитической напряженности также оказывает поддержку паре XAU/USD как защитному активу. Золото (XAU/USD) сохраняет свой сильный тон спроса в преддверии европейской сессии в понедельник и остается в пределах досягаемости исторического пика, около психологической отметки 3500 $, достигнутой в апреле. Несмотря на признаки устойчивой инфляции, трейдеры, похоже, уверены, что Федеральная резервная система США (ФРС) снизит процентные ставки в этом месяце. Такой прогноз тянет доллар США (USD) обратно ближе к августовскому месячному максимуму и действует как попутный ветер для не приносящего доход желтого металла. Кроме того, растущие опасения по поводу независимости ФРС оказываются еще одним фактором, способствующим медвежьим настроениям вокруг USD. Помимо этого, новые геополитические риски, связанные с нападением России на Украину и эскалацией конфликта между Израилем и ХАМАС, оказывают дополнительную поддержку золоту как защитному активу. Однако слегка перекупленность на краткосрочных графиках требует некоторой осторожности для быков XAU/USD перед важными макроэкономическими релизами США на этой неделе. Ежедневный дайджест рыночных движений: Покупки золота остаются неослабевающими на фоне ставок на снижение ставок ФРС и геополитических рисков Бюро экономического анализа США сообщило в пятницу, что годовой Индекс цен личного потребления (PCE) оставался стабильным на уровне 2,6% в июле. Более того, базовый индекс PCE, который исключает волатильные цены на продукты питания и энергию, вырос до 2,9% в отчетном месяце с июньского роста в 2,8%, что соответствует оценкам аналитиков. Данные подтвердили ставки на то, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки в этом месяце. Согласно инструменту CME FedWatch, трейдеры в настоящее время оценивают вероятность того, что ФРС снизит стоимость заимствований на 25 базисных пунктов в конце двухдневного заседания 17 сентября, в 87% и...
BitcoinEthereumNews 2025/09/01 15:34
Долго Неактивный Биткоин Кит Продает BTC и Покупает Большие Объемы Ethereum! Вот Подробности

Долго Неактивный Биткоин Кит Продает BTC и Покупает Большие Объемы Ethereum! Вот Подробности

Согласно данным, опубликованным платформой он-чейн анализа Lookonchain, "Кит Биткоина", который долгое время был неактивен на рынке, снова совершил примечательную транзакцию. Кит Биткоина делает огромный ход: Продал 2 000 BTC и купил 48 942 ETH Упомянутый кит продал 2 000 Биткоинов (примерно 215 миллионов $) и приобрел 48 942 Ethereum (ETH) на ту же сумму за последние четыре часа. Согласно данным, этот инвестор выделяется не только своими недавними действиями, но и своими долгосрочными стратегическими приобретениями. Сообщается, что кит накопил в общей сложности 886 400 ETH на сегодняшний день, достигнув рыночной капитализации в 4,07 миллиарда $. Эта сумма является одной из самых высоких среди балансов кошельков индивидуальных инвесторов в экосистеме Ethereum. Активность китов на рынках криптовалют считается ключевым индикатором направления цены. Эксперты полагают, что ускоренные продажи Биткоина этим китом и переход к Ethereum указывают на то, что ETH становится все более заметным в инвестиционных стратегиях. В частности, растущий институциональный интерес к спотовым ETH ETF и рекордное увеличение объема транзакций в сети могут быть причиной такого предпочтения. Аналитики рынка говорят, что покупки такого масштаба могут оказать поддержку цене Ethereum в среднесрочной перспективе, но также могут увеличить давление продаж на Биткоин. Новые ходы, которые кит сделает в ближайшие дни, являются одними из основных событий, за которыми инвесторы будут внимательно следить. *Это не инвестиционный совет.
BitcoinEthereumNews 2025/09/01 15:17
Упадет ли цена Биткоина до 75 000$?

Упадет ли цена Биткоина до 75 000$?

Падение цены Биктоина ниже 108 000$ вновь подняло насущный вопрос как для трейдеров, так и для долгосрочных держателей: может ли цена обрушиться до 75 000$? Со свежими данными по инфляции, которые сдерживают надежды на агрессивное снижение ставок, и распродажами со стороны китов, подрывающими уверенность рынка, крупнейшая криптовалюта мира снова находится на перепутье. Ответ зависит не только от технических уровней, но и от предстоящего отчета по рабочим местам и сентябрьского решения Федеральной резервной системы по политике. Прогноз цены Биктоина: Инфляция и неопределенность ФРС Цена Биктоина упала до 107 383$ после того, как трейдеры проанализировали последние данные по расходам на личное потребление (PCE) в США. Базовая инфляция выросла на 2,9% в годовом исчислении в июле, что является самым высоким показателем с февраля, сдерживая ожидания снижения ставок. Хотя рынок по-прежнему оценивает вероятность снижения на 25 базисных пунктов на сентябрьском заседании FOMC в 87,6%, тон остается осторожным. Аппетит к риску хрупок, и криптовалюта реагирует на макроданные более чувствительно, чем в начале года. Распродажа в выходные была вызвана не только макрофакторами. Аналитики указали на распределение средств китами и ликвидацию позиций с кредитным плечом как на ускорители падения. Эта комбинация слабых настроений, хрупкой ликвидности и макроэкономических препятствий создает почву для следующего движения Биктоина. Техническая картина: Полосы Боллингера (BOLL) указывают на давление BTC/USD Дневной график - TradingView Глядя на дневной график, цена Биктоина торгуется чуть ниже 108 000$, находясь близко к нижней Полосе Боллингера (BOLL) около 106 300$. Это говорит о том, что рынок находится в зоне перепроданности, но тот факт, что цена Биктоина продолжает прижиматься к нижней полосе, указывает на то, что продавцы сохраняют контроль. Средняя полоса (20-дневная SMA) находится на уровне 113 970$ и теперь выступает в качестве сопротивления. Чтобы быки восстановили контроль, BTC необходимо прорваться выше этого уровня. До тех пор моментум благоприятствует продолжению нисходящего давления. Ключевые уровни поддержки и сопротивления Немедленная поддержка: 106 300$ (нижняя Полоса Боллингера (BOLL)) Психологическая поддержка: 100 000$ (выделенная аналитиками как реальная линия...
BitcoinEthereumNews 2025/09/01 14:42
Упадет ли цена Биткоина до 75 000$?

Упадет ли цена Биткоина до 75 000$?

Если Биткоин не удержит уровень поддержки в 100 000$, распродажа может быстро усилиться.
Crypto Ticker 2025/09/01 14:39
Почтовый банк Японии планирует переход на цифровую валюту на фоне кризиса на рынке облигаций

Почтовый банк Японии планирует переход на цифровую валюту на фоне кризиса на рынке облигаций

Индекс Nikkei 225 Японии достиг трехнедельного минимума ранее сегодня, поскольку рынок облигаций столкнулся с серьезной кризисной ситуацией из-за слабого институционального спроса. Чтобы выйти из этой ситуации, Japan Post Bank планирует выпустить цифровую валюту DCJPY в 2026 финансовом году. На фоне слабого спроса доходность 10-летних японских облигаций выросла до более чем 1,625%, а доходность 30-летних облигаций превысила 3,19%. Japan Post Bank привлекает 120 миллионов счетов с помощью цифровой валюты Japan Post Bank планирует запустить цифровую валюту в 2026 финансовом году, что позволит вкладчикам быстро торговать финансовыми продуктами на основе блокчейна. Интегрируя свои 120 миллионов счетов с передовыми технологиями, банк стремится сделать сбережения мгновенно доступными для операций с цифровыми активами. Это происходит на фоне того, что Агентство финансовых услуг Японии продвигает серьезную реформу криптовалют. В результате банк планирует внедрить DCJPY, цифровую валюту, разработанную токийской компанией DeCurret DCP. Каждый токен DCJPY будет привязан к 1 иене, и пользователи смогут легко связать свои сберегательные счета со счетом DCJPY для мгновенной конвертации через приложение. Вкладчики смогут использовать DCJPY для покупки токенов безопасности, таких как активы и облигации на основе блокчейна, предлагающие потенциальную доходность в диапазоне от 3% до 5%. Апрельский отчет Boston Consulting Group и Ripple прогнозирует, что рынок токенизированных реальных активов вырастет с 600 миллиардов $ в 2025 году до 18,9 триллионов $ к 2033 году, сообщает Nikkei Asia. Ожидаемый рост токенизированного рынка | Источник: Boston Consulting Кроме того, план включает в себя возможность для местных органов власти распределять субсидии и гранты через DCJPY, обеспечивая автоматические депозиты и упрощая административные процессы. DeCurret DCP в настоящее время ведет переговоры с местными властями, а Japan Post Bank заявил, что рассмотрит внедрение этой функции в зависимости от спроса со стороны этих правительств. Интеграция с токен
BitcoinEthereumNews2025/09/01 14:29
Важные сведения о бессрочных фьючерсах BTC: расшифровка коэффициентов лонг/шорт

Важные сведения о бессрочных фьючерсах BTC: расшифровка коэффициентов лонг/шорт

Пост Важные сведения о бессрочных фьючерсах BTC: Расшифровка коэффициентов лонг/шорт появился на BitcoinEthereumNews.com. Важные сведения о бессрочных фьючерсах BTC: Расшифровка коэффициентов лонг/шорт Перейти к содержанию Главная Новости криптовалют Важные сведения о бессрочных фьючерсах BTC: Расшифровка коэффициентов лонг/шорт Источник: https://bitcoinworld.co.in/btc-perpetual-futures-insights-5/
BitcoinEthereumNews2025/09/01 14:15
Могут ли цены на Dogecoin и Shiba Inu восстановиться? Чего ожидать в сентябре

Могут ли цены на Dogecoin и Shiba Inu восстановиться? Чего ожидать в сентябре

Пост «Смогут ли цены на Dogecoin и Shiba Inu восстановиться? Чего ожидать в сентябре» появился на BitcoinEthereumNews.com. Смогут ли цены на Dogecoin и Shiba Inu восстановиться? Чего ожидать в сентябре | Bitcoinist.com Регистрация для нашей рассылки! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите вашу электронную почту. Скотт Матерсон — ведущий крипто-писатель в Bitcoinist, обладающий острым аналитическим умом и глубоким пониманием ландшафта цифровых валют. Скотт заработал репутацию автора, создающего заставляющие задуматься и хорошо исследованные статьи, которые находят отклик как у новичков, так и у опытных крипто-энтузиастов. Помимо своих публикаций, Скотт увлечен продвижением криптовалютной грамотности и часто работает над обучением общественности о потенциале блокчейна. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/dogecoin-shiba-inu-september/
BitcoinEthereumNews2025/09/01 14:05
Биткоин OG продает 2 000 BTC для массивной покупки ETH

Биткоин OG продает 2 000 BTC для массивной покупки ETH

Пост Биткоин OG продает 2 000 BTC для массивной покупки ETH появился на BitcoinEthereumNews.com. Удивительный ход: Биткоин OG продает 2 000 BTC для массивной покупки ETH Перейти к содержанию Главная Новости криптовалют Удивительный ход: Биткоин OG продает 2 000 BTC для массивной покупки ETH Источник: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-og-massive-eth-buy/
BitcoinEthereumNews2025/09/01 13:57
Доллар США сдержан на фоне ставок на смягчение ФРС

Доллар США сдержан на фоне ставок на смягчение ФРС

Пост Доллар США сдержан на фоне ставок на смягчение ФРС появился на BitcoinEthereumNews.com. Азиатский Форекс преодолевает ключевую неопределенность: Доллар США сдержан на фоне ставок на смягчение ФРС Перейти к содержанию Главная Новости Форекс Азиатский Форекс преодолевает ключевую неопределенность: Доллар США сдержан на фоне ставок на смягчение ФРС Источник: https://bitcoinworld.co.in/asia-fx-dollar-subdued/
BitcoinEthereumNews2025/09/01 13:51
Решающий тест для его следующего тренда

Решающий тест для его следующего тренда

Пост «Решающий тест для его следующего тренда» появился на BitcoinEthereumNews.com. Биткоин на рубеже 108K долларов: решающий тест для его следующего тренда Перейти к содержанию Главная Новости криптовалют Биткоин на рубеже 108K долларов: решающий тест для его следующего тренда Источник: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-108k-juncture-crucial/
