EUR/JPY поднимается выше 172.00 на фоне сохраняющейся неопределенности относительно инфляции в еврозоне
EUR/JPY продолжает расти, поскольку евро получает поддержку после более высокой инфляции в Германии. Член Управляющего совета ЕЦБ Олли Рен заявил, что текущая неопределенность вокруг тенденций инфляции требует "гибкости" в формировании политики. Японская иена находит поддержку, поскольку трейдеры ожидают, что Банк Японии повысит процентные ставки до конца года. EUR/JPY продолжает рост третью сессию подряд, торгуясь около 172.20 во время азиатских часов в понедельник. Валютный кросс набирает обороты, поскольку евро (EUR) получает поддержку после того, как пятничные данные показали, что уровень инфляции в Германии вырос до 2,2% в августе с 2% в июле, превысив рыночные прогнозы в 2,1%, хотя и оставаясь близким к целевому показателю Европейского центрального банка (ЕЦБ) в 2%. Однако другие крупные экономики еврозоны сообщили об инфляции в 0,8% во Франции, 1,7% в Италии и 2,7% в Испании, что позволяет ЕЦБ сохранить курс на поддержание ставок на уровне 2% в сентябре. Между тем, опрос ЕЦБ показал, что инфляционные ожидания остаются стабильными. В воскресенье член Управляющего совета ЕЦБ Олли Рен заявил, что текущая неопределенность в отношении развития инфляции требует "гибкости" в формировании политики. Рен добавил: "Существует больше рисков снижения инфляции, связанных с более сильным евро (EUR), более дешевой энергией и ослаблением базовой инфляции, вместе с ущербом, который торговая политика нанесла мировой экономике". "Решения по ставкам принимаются от заседания к заседанию, на основе последних доступных данных", согласно отчету Bloomberg. Рост кросса EUR/JPY может быть сдержан, поскольку японская иена (JPY) получает поддержку, так как трейдеры ожидают, что Банк Японии (BoJ) повысит процентные ставки до конца года, что может быть связано с ростом заработной платы, устойчивой инфляцией и более оптимистичным экономическим прогнозом. Что касается данных, капитальные расходы Японии выросли на 7,6% во втором квартале, ускорившись с 6,4% в предыдущем квартале и превысив прогнозы в 6,2%. Однако индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Jibun Bank...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 15:37