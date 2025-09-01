2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Европа обречена – Роберт Кийосаки говорит, что Bitcoin это путь к спасению

Европа обречена – Роберт Кийосаки говорит, что Bitcoin это путь к спасению

Пост «Европа обречена – Роберт Кийосаки говорит, что Биктоин – это путь к спасению» появился на BitcoinEthereumNews.com. Рынок Биктоина переживает очередной период турбулентности, и Роберт Кийосаки считает, что трещины быстро расширяются. Откровенный инвестор утверждает, что рынки государственного долга по всей Европе и Западу демонстрируют признаки краха, подталкивая вкладчиков к активам, которые нельзя обесценить инфляцией. По словам Кийосаки, суверенные облигации, которые когда-то считались основой финансовой стабильности, теперь стремительно теряют стоимость. Британский долг упал почти на треть, европейские облигации снизились почти на четверть, а казначейские облигации США потеряли более 10% с 2020 года. Он предупредил, что эти цифры отражают более широкий развал финансовой системы, а не просто временный спад. Гражданские беспорядки на горизонте В своих последних высказываниях автор книги «Богатый папа, бедный папа» вышел за рамки цифр, предсказывая политическое и социальное напряжение в Европе, если экономическая спираль продолжится. Он предположил, что Франция может столкнуться с долговым кризисом, который спровоцирует восстание, в то время как Германии грозят широкомасштабные беспорядки, если рост не вернется. Для Кийосаки урок ясен: цепляться за старую схему 60/40 акций и облигаций – это рецепт катастрофы. Вместо этого он выступает за создание защиты с помощью дефицитных ресурсов — особенно золота, серебра и Биктоина. Он отметил, что центральные банки Азии, включая Японию и Китай, тихо продают американские облигации и накапливают драгоценные металлы, тенденция, которую он рассматривает как дорожную карту для индивидуальных инвесторов. Золото бьет рекорды, Биктоин испытывает трудности Время его призыва совпадает с ростом драгоценных металлов до новых максимумов. Фьючерсы на золото сейчас торгуются около 3 500 $ — самый высокий показатель в истории — в то время как серебро поднялось до уровней, невиданных более десятилетия. Оба ралли подпитываются неопределенностью относительно того, как Федеральная резервная система будет справляться со снижением ставок на предстоящем заседании. Однако Биктоин рассказывает другую историю. После кратковременного...
Aave Horizon превышает 50 млн $ в депозитах через несколько дней после запуска

Aave Horizon превышает 50 млн $ в депозитах через несколько дней после запуска

Пост Aave Horizon превысил 50 млн долларов в депозитах через несколько дней после запуска, появился на BitcoinEthereumNews.com. Aave Horizon превысил 50 миллионов долларов в депозитах в течение нескольких дней после запуска, в то время как ранняя заемная активность уже достигла 6,2 миллиона долларов, в основном в USDC. Краткое содержание Aave Horizon превысил 50 миллионов долларов в депозитах всего через несколько дней после запуска, с преобладанием RLUSD и USDC. Заемная активность остается скромной на уровне 6,2 миллиона долларов, причем почти все займы взяты в USDC. Всего через несколько дней после запуска институциональная кредитная платформа Aave Labs Horizon уже превысила 50 миллионов долларов в депозитах. В то время как заемная активность остается скромной на уровне около 6,2 миллиона долларов, быстрый приток ликвидности подчеркивает растущий институциональный интерес к токенизированным активам и ончейн кредитным рынкам. Основная часть депозитов на данный момент поступила в RLUSD (26,1 млн долларов) и USDC (8 млн долларов), при этом USDC составляет почти всю заемную активность в размере 6,19 миллиона долларов, согласно данным живой торговли. Другие поддерживаемые активы, такие как GHO, токенизированные казначейские облигации США и обеспеченные кредитные обязательства, еще не получили тяги со стороны заемщиков. Источник: Aave Horizon RWA market | aave.com Как работает Aave Horizon За кулисами Horizon работает через систему сегрегированных пулов — один набор для токенизированных RWA, а другой для ликвидности стейблкоинов. Квалифицированные пользователи, проверенные и получившие разрешение от эмитентов RWA, могут поставлять свои токенизированные активы (такие как USTB/USCC от Superstate и JTRSY/JAAA от Centrifuge) в специальные пулы RWA. После депозита эти активы служат обеспечением для заимствования стейблкоинов, таких как USDC, RLUSD или GHO, из соответствующих пулов ликвидности. USDt-b, синтетический стейблкоин Ethena, приносящий доход, также планируется добавить на платформу. Источник: aave.com На другой стороне рынка провайдеры ликвидности — которым не требуются разрешения — поставляют стейблкоины в эти кредитные пулы, получая доходность от институциональных заемщиков. Результатом является двусторонний рынок: институциональное обеспечение поступает от регулируемых организаций, в то время как ликвидность стейблкоинов поступает из более широкой экосистемы DeFi. Источник: https://crypto.news/aave-horizon-tops-50m-in-deposits-days-after-launch/
Индекс деловой активности в производственном секторе Швеции вырос до 55,3 в августе с предыдущего показателя 54,2

Индекс деловой активности в производственном секторе Швеции вырос до 55,3 в августе с предыдущего показателя 54,2

Пост "Индекс деловой активности в производственном секторе Швеции вырос до 55,3 в августе с предыдущих 54,2" появился на BitcoinEthereumNews.com. Информация на этих страницах содержит прогнозные заявления, связанные с рисками и неопределенностями. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и ни в коем случае не должны восприниматься как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование перед принятием любых инвестиционных решений. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация свободна от ошибок, неточностей или существенных искажений. Также не гарантируется своевременность этой информации. Инвестирование на Открытых Рынках связано с большим риском, включая потерю всех или части ваших инвестиций, а также эмоциональный стресс. Все риски, убытки и расходы, связанные с инвестированием, включая полную потерю основной суммы, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в этой статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или его рекламодателей. Автор не несет ответственности за информацию, которая находится по ссылкам, размещенным на этой странице. Если иное прямо не указано в тексте статьи, на момент написания автор не имеет позиций по любым акциям, упомянутым в этой статье, и не имеет деловых отношений с любой упомянутой компанией. Автор не получал компенсации за написание этой статьи, кроме как от FXStreet. FXStreet и автор не предоставляют персонализированных рекомендаций. Автор не делает никаких заявлений относительно точности, полноты или пригодности этой информации. FXStreet и автор не несут ответственности за любые ошибки, упущения или любые убытки, травмы или ущерб, возникающие в результате этой информации и ее отображения или использования. За исключением ошибок и упущений. Автор и FXStreet не являются зарегистрированными инвестиционными консультантами, и ничто в этой статье не предназначено...
По меньшей мере 610 погибших после сильного землетрясения в Афганистане

По меньшей мере 610 погибших после сильного землетрясения в Афганистане

Пост «По меньшей мере 610 погибших после Сильного землетрясения в Афганистане» появился на BitcoinEthereumNews.com. Главное По меньшей мере 610 человек погибли и более тысячи получили ранения после мощного землетрясения, произошедшего в восточном Афганистане вблизи границы страны с Пакистаном, это последнее в серии смертоносных сейсмических событий, с которыми страна столкнулась за последние несколько лет. Раненые афганцы получают лечение в больнице после землетрясения в афганском Джелалабаде. AFP через Getty Images Ключевые факты Ссылаясь на местные власти, Associated Press сообщило, что по меньшей мере 1 300 человек получили ранения в результате землетрясения, и число погибших может еще возрасти. Эпицентр находился на глубине всего 5 миль под поверхностью, и такие неглубокие землетрясения, как правило, более разрушительны. По данным The New York Times, афтершоки землетрясения ощущались в Кабуле на протяжении всей воскресной ночи, хотя неясно, были ли жертвы в афганской столице, расположенной в 100 милях от Джелалабада. Важная цитата В сообщении в X представитель правительства Афганистана, управляемого Талибаном, Забихулла Муджахид сказал: «К сожалению, сегодняшнее землетрясение привело к гибели людей и повреждению имущества в некоторых наших восточных провинциях. Местные чиновники и жители в настоящее время участвуют в спасательных работах для пострадавших людей». Это развивающаяся история. Источник: https://www.forbes.com/sites/siladityaray/2025/09/01/powerful-earthquake-in-afghanistan-kills-at-least-610-people-thousands-injured/
EUR/JPY поднимается выше 172.00 на фоне сохраняющейся неопределенности относительно инфляции в еврозоне

EUR/JPY поднимается выше 172.00 на фоне сохраняющейся неопределенности относительно инфляции в еврозоне

Пост EUR/JPY поднимается выше 172.00 на фоне сохраняющейся неопределенности относительно инфляции в еврозоне появился на BitcoinEthereumNews.com. EUR/JPY продолжает расти, поскольку евро получает поддержку после более высокой инфляции в Германии. Член Управляющего совета ЕЦБ Олли Рен заявил, что текущая неопределенность вокруг тенденций инфляции требует "гибкости" в формировании политики. Японская иена находит поддержку, поскольку трейдеры ожидают, что Банк Японии повысит процентные ставки до конца года. EUR/JPY продолжает рост третью сессию подряд, торгуясь около 172.20 во время азиатских часов в понедельник. Валютный кросс набирает обороты, поскольку евро (EUR) получает поддержку после того, как пятничные данные показали, что уровень инфляции в Германии вырос до 2,2% в августе с 2% в июле, превысив рыночные прогнозы в 2,1%, хотя и оставаясь близким к целевому показателю Европейского центрального банка (ЕЦБ) в 2%. Однако другие крупные экономики еврозоны сообщили об инфляции в 0,8% во Франции, 1,7% в Италии и 2,7% в Испании, что позволяет ЕЦБ сохранить курс на поддержание ставок на уровне 2% в сентябре. Между тем, опрос ЕЦБ показал, что инфляционные ожидания остаются стабильными. В воскресенье член Управляющего совета ЕЦБ Олли Рен заявил, что текущая неопределенность в отношении развития инфляции требует "гибкости" в формировании политики. Рен добавил: "Существует больше рисков снижения инфляции, связанных с более сильным евро (EUR), более дешевой энергией и ослаблением базовой инфляции, вместе с ущербом, который торговая политика нанесла мировой экономике". "Решения по ставкам принимаются от заседания к заседанию, на основе последних доступных данных", согласно отчету Bloomberg. Рост кросса EUR/JPY может быть сдержан, поскольку японская иена (JPY) получает поддержку, так как трейдеры ожидают, что Банк Японии (BoJ) повысит процентные ставки до конца года, что может быть связано с ростом заработной платы, устойчивой инфляцией и более оптимистичным экономическим прогнозом. Что касается данных, капитальные расходы Японии выросли на 7,6% во втором квартале, ускорившись с 6,4% в предыдущем квартале и превысив прогнозы в 6,2%. Однако индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Jibun Bank...
Цена золота на Филиппинах: Курсы на 1 сентября

Цена золота на Филиппинах: Курсы на 1 сентября

Пост Цена на золото на Филиппинах: Курсы на 1 сентября появился на BitcoinEthereumNews.com. Цены на золото выросли на Филиппинах в понедельник, согласно данным, собранным FXStreet. Цена на золото составила 6 403,11 филиппинских песо (PHP) за грамм, что выше по сравнению с 6 349,64 PHP, которые оно стоило в пятницу. Цена на золото увеличилась до 74 684,34 PHP за тола с 74 060,96 PHP за тола в пятницу. Единица измерения Цена золота в PHP 1 Грамм 6 403,11 10 Граммов 64 030,86 Тола 74 684,34 Тройская унция 199 160,70 FXStreet рассчитывает цены на золото на Филиппинах, адаптируя международные цены (USD/PHP) к местной валюте и единицам измерения. Цены обновляются ежедневно на основе рыночных курсов, взятых на момент публикации. Цены приведены только для справки, и местные курсы могут немного отличаться. Часто задаваемые вопросы о золоте Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, так как оно широко использовалось как средство сохранения стоимости и средство обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования для ювелирных изделий, драгоценный металл широко рассматривается как актив-убежище, что означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как защита от инфляции и от обесценивающихся валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства. Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В стремлении поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки стремятся диверсифицировать свои резервы и покупать золото для улучшения воспринимаемой силы экономики и валюты. Высокие резервы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Центральные банки добавили 1 136 тонн золота стоимостью около 70 миллиардов $ в свои резервы в 2022 году, согласно данным Всемирного совета по золоту. Это самая высокая годовая покупка с начала ведения учета. Центральные банки из развивающихся экономик, таких как Китай, Индия и Турция, быстро увеличивают свои золотые резервы. Золото имеет обратную корреляцию с...
Биткоин-холдинги Metaplanet достигли 20K: превзойдут ли они Strategy?

Биткоин-холдинги Metaplanet достигли 20K: превзойдут ли они Strategy?

Пост Холдинги Биктоина Metaplanet достигли 20 тыс.: превзойдет ли он Strategy? появился на BitcoinEthereumNews.com. Японская Биткоин-компания Metplanet инвестировала еще 6,48 миллиарда японских иен (примерно 112 миллионов $) для пополнения своей казны, что довело ее общие холдинги до 20 000 BTC. С последним приобретением компания поднимается по лестнице корпоративных казначейств, но сможет ли она свергнуть возглавляемую Майклом Сейлором Strategy? Краткое содержание Metaplanet приобрела 1009 BTC за инвестиции в размере 112 миллионов $. Компания в настоящее время владеет 20 000 BTC, что делает ее шестым по величине корпоративным держателем. Акции Metaplanet торговались с понижением после последнего раскрытия информации. Компания со штаб-квартирой в Токио заявила в понедельник, что приобрела 1009 BTC по средней цене примерно 111 094 $ за Биткоин. Общий запас Биткоина компании сейчас оценивается более чем в 2,14 миллиарда $, исходя из последней цены BTC в 107 360 $ на момент публикации. По состоянию на 1 сентября Metaplanet занимает шестое место среди крупнейших корпоративных держателей Биткоина в мире, и ожидается, что она превзойдет компанию по майнингу Биткоина Riot Platforms Inc., которая владела запасом Биткоина в 19 239 BTC согласно данным BitcoinTreasuries. Эта недавняя покупка также приближает ее к цели на конец года - владеть как минимум 30 000 BTC в своей казне к концу 2025 года. Чтобы достичь этой цели, компании потребуется приобретать в среднем 2500 BTC в течение следующих четырех месяцев. Изначально план заключался в приобретении 10 000 BTC в те же сроки, но компания превзошла свою первоначальную цель на месяцы раньше графика. В течение следующих двух лет компания будет преследовать еще более амбициозную цель - владеть 1% от общего предложения Биткоина, что составит 210 000 BTC, к 2027 году. Даже если это произойдет, Metaplanet все равно будет отставать от Strategy, которая владеет внушительными 632 457 BTC по состоянию на 1 сентября. Генеральный директор Metaplanet Саймон Герович неоднократно раскрывал, что накопление Биткоина компанией...
По меньшей мере 250 погибших и 500 раненых после сильного землетрясения в Афганистане

По меньшей мере 250 погибших и 500 раненых после сильного землетрясения в Афганистане

Пост "По меньшей мере 250 погибших и 500 раненых после Сильного землетрясения в Афганистане" появился на BitcoinEthereumNews.com. Основные моменты По меньшей мере 250 человек погибли и сотни получили ранения после мощного землетрясения, произошедшего в восточном Афганистане вблизи границы с Пакистаном, это последнее в серии смертоносных сейсмических событий, с которыми страна столкнулась за последние несколько лет. Раненые афганцы получают лечение в больнице после землетрясения в афганском Джелалабаде. AFP через Getty Images Ключевые факты На глубине всего 5 миль воскресное землетрясение было неглубоким, что обычно приводит к более разрушительным последствиям. Associated Press сообщило, что в результате землетрясения пострадало не менее 500 человек, и власти полагают, что число погибших может превысить 250. Согласно The New York Times, афтершоки землетрясения ощущались в Кабуле на протяжении всей воскресной ночи, хотя неясно, были ли жертвы в афганской столице, расположенной в 100 милях от Джелалабада. Важная цитата В публикации в X представитель правительства Афганистана, управляемого Талибаном, Забихулла Муджахид заявил: "К сожалению, сегодняшнее землетрясение привело к гибели людей и повреждению имущества в некоторых наших восточных провинциях. Местные чиновники и жители в настоящее время участвуют в спасательных операциях для пострадавших людей." Это развивающаяся история. Источник: https://www.forbes.com/sites/siladityaray/2025/09/01/powerful-earthquake-in-afghanistan-kills-at-least-250-people-toll-expected-to-rise/
Угроза ASDA устранена

Угроза ASDA устранена

Пост "Угроза ASDA миновала" появился на BitcoinEthereumNews.com. Вывеска магазина Tesco Express на внешней стороне здания, фасад магазина (Фото: Peter Dazeley/Getty). Getty Images Цена акций Tesco (LON:TSCO) достигла десятилетнего максимума, как и её доля на рынке Великобритании. Поскольку предыдущие опасения относительно ASDA теперь рассеиваются, вопрос теперь заключается в том, есть ли у акций ещё потенциал роста с точки зрения справедливой стоимости. Превращение ASDA в безнадёжный случай Акционеры были напуганы в начале этого года, когда ключевой конкурент ASDA объявил о планах агрессивного снижения цен. Это впоследствии привело к падению цены акций Tesco на целых 15,3%. Но те, кто верил в крупнейшего британского продуктового ритейлера и купил его акции на дне, обеспечили себе внушительную прибыль в 34,8% менее чем за 4 месяца – опередив как FTSE 100 (+16,1%), так и S&P 500 (+22,6%). Инвесторы изначально опасались, что снижение цен ASDA приведёт к тому, что лидерам рынка Tesco и Sainsbury's придётся снизить цены до неразумного уровня, чтобы сохранить свои доли рынка. Это произошло бы за счёт их маржи и прибыли. Совет директоров Tesco даже был напуган этим шагом, поскольку они прогнозировали консервативный диапазон EBIT в размере 2,70-3,00 миллиарда фунтов стерлингов, когда представили свои результаты за 2025 финансовый год, что было подтверждено в обновлении за первый квартал. К счастью, однако, угрозы ASDA до сих пор не материализовались. На самом деле, результаты были совершенно противоположными: Tesco увидела свой самый большой прирост доли рынка в Великобритании в этом году (+0,8%), в то время как ASDA продолжает терять позиции (-0,9%). Более того, последние данные Kantar зафиксировали рост продаж Tesco на впечатляющие 7,4% – почти вдвое больше, чем у рынка в целом (4,0%), в то время как продажи ASDA остаются на отрицательной территории (-2,6%). Доля рынка Tesco по-прежнему превосходит ближайших конкурентов Interpretiv Так в чём же дело? Что ж, неубедительные снижения цен ASDA можно отнести к нескольким основным...
Цена золота в Индии: Курсы на 1 сентября

Цена золота в Индии: Курсы на 1 сентября

Пост Цена золота в Индии: Курсы на 1 сентября появился на BitcoinEthereumNews.com. Цены на золото выросли в Индии в понедельник, согласно данным, собранным FXStreet. Цена на золото составила 9 852,54 индийских рупий (INR) за грамм, что выше по сравнению с 9 780,52 INR, которые оно стоило в пятницу. Цена на золото увеличилась до 114 918,10 INR за тола с 114 078,00 INR за тола в пятницу. Единица измерения Цена золота в INR 1 Грамм 9 852,54 10 Граммов 98 525,42 Тола 114 918,10 Тройская унция 306 448,10 FXStreet рассчитывает цены на золото в Индии, адаптируя международные цены (USD/INR) к местной валюте и единицам измерения. Цены обновляются ежедневно на основе рыночных курсов, взятых на момент публикации. Цены приведены только для справки, и местные курсы могут немного отличаться. Часто задаваемые вопросы о золоте Золото сыграло ключевую роль в истории человечества, так как оно широко использовалось как средство сохранения стоимости и средство обмена. В настоящее время, помимо своего блеска и использования для ювелирных изделий, драгоценный металл широко рассматривается как безопасный актив, что означает, что он считается хорошей инвестицией в неспокойные времена. Золото также широко рассматривается как защита от инфляции и от обесценивающихся валют, поскольку оно не зависит от какого-либо конкретного эмитента или правительства. Центральные банки являются крупнейшими держателями золота. В своем стремлении поддержать свои валюты в неспокойные времена, центральные банки стремятся диверсифицировать свои резервы и покупать золото для улучшения воспринимаемой силы экономики и валюты. Высокие резервы золота могут быть источником доверия к платежеспособности страны. Центральные банки добавили 1 136 тонн золота стоимостью около 70 миллиардов $ в свои резервы в 2022 году, согласно данным Всемирного совета по золоту. Это самая высокая годовая покупка с начала ведения учета. Центральные банки из развивающихся экономик, таких как Китай, Индия и Турция, быстро увеличивают свои резервы золота. Золото имеет обратную...
