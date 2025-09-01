Угроза ASDA устранена

Вывеска магазина Tesco Express на внешней стороне здания, фасад магазина (Фото: Peter Dazeley/Getty). Getty Images Цена акций Tesco (LON:TSCO) достигла десятилетнего максимума, как и её доля на рынке Великобритании. Поскольку предыдущие опасения относительно ASDA теперь рассеиваются, вопрос теперь заключается в том, есть ли у акций ещё потенциал роста с точки зрения справедливой стоимости. Превращение ASDA в безнадёжный случай Акционеры были напуганы в начале этого года, когда ключевой конкурент ASDA объявил о планах агрессивного снижения цен. Это впоследствии привело к падению цены акций Tesco на целых 15,3%. Но те, кто верил в крупнейшего британского продуктового ритейлера и купил его акции на дне, обеспечили себе внушительную прибыль в 34,8% менее чем за 4 месяца – опередив как FTSE 100 (+16,1%), так и S&P 500 (+22,6%). Инвесторы изначально опасались, что снижение цен ASDA приведёт к тому, что лидерам рынка Tesco и Sainsbury's придётся снизить цены до неразумного уровня, чтобы сохранить свои доли рынка. Это произошло бы за счёт их маржи и прибыли. Совет директоров Tesco даже был напуган этим шагом, поскольку они прогнозировали консервативный диапазон EBIT в размере 2,70-3,00 миллиарда фунтов стерлингов, когда представили свои результаты за 2025 финансовый год, что было подтверждено в обновлении за первый квартал. К счастью, однако, угрозы ASDA до сих пор не материализовались. На самом деле, результаты были совершенно противоположными: Tesco увидела свой самый большой прирост доли рынка в Великобритании в этом году (+0,8%), в то время как ASDA продолжает терять позиции (-0,9%). Более того, последние данные Kantar зафиксировали рост продаж Tesco на впечатляющие 7,4% – почти вдвое больше, чем у рынка в целом (4,0%), в то время как продажи ASDA остаются на отрицательной территории (-2,6%). Доля рынка Tesco по-прежнему превосходит ближайших конкурентов Interpretiv Так в чём же дело? Что ж, неубедительные снижения цен ASDA можно отнести к нескольким основным...