Биткойнеры разделились по этому важному вопросу: Самсон Моу о "BTC за 1 миллион $"

Пост «Биткоинеры разделились по этому важному вопросу: 'Биктоин за 1 миллион $' Самсон Моу» появился на BitcoinEthereumNews.com. Серьезный раскол поражает сообщество Биткоина: Моу Биктоин превосходит все основные активы: данные JAN3 Самсон Моу, крупный сторонник Биткоина и генеральный директор JAN3, высказался о проблеме, которая, по его мнению, в настоящее время разделяет сообщество BTC. Его бывший работодатель из Blockstream и союзник Сатоши Накамото, Адам Бэк, присоединился к обсуждению, оставив комментарии к его твиту. Серьезный раскол поражает сообщество Биткоина: Моу Самсон Моу написал в твиттере, что в настоящее время наблюдает разделение сообщества Биткоина на тех, кто рассматривает BTC как «средство для прикладной криптографии», и тех, кто «заинтересован в Биткоине как в деньгах». Вероятно, он ссылается на спор, возникший в сообществе в начале этого года, когда разработчики Bitcoin Core и операторы узлов решили устранить ограничение размера OP_RETURN, вернувшись к Bitcoin Knots. В мае этого года использование Knots показало параболический рост, быстро подскочив до 137% с 1 890 узлами Биткоина, использующими Bitcoin Knots в то время. В общей сложности почти 6% всех узлов BTC тогда перешли на Knots. Это решение было принято, чтобы позволить использовать Биткоин не только для платежей. То, что мы наблюдаем, — это разделение между теми, кто больше заинтересован в Биткоине как средстве для прикладной криптографии, и теми, кто заинтересован в Биткоине как в деньгах. — Samson Mow (@Excellion) 1 сентября 2025 г. Основатель Blockstream Адам Бэк свел это к следующему: «путаница возникает у людей, которые не понимают теорию игр и не любят нюансы, и тех, кто понимает». Вам также может понравиться Биктоин превосходит все основные активы: данные JAN3 Самсон Моу ретвитнул пост в X, опубликованный аккаунтом его компании JAN3, показывающий, что Биктоин превосходит основные традиционные активы за последние годы. Пост в X содержит инфографику с названием «BTC против всего остального». За последние 5...