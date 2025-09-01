Акции Alibaba выросли на 18,5% на фоне сильных перспектив в сфере ИИ и электронной коммерции
Пост Акции Alibaba выросли на 18,5% благодаря сильным перспективам в сфере ИИ и электронной коммерции появился на BitcoinEthereumNews.com. Логотип облачного подразделения Alibaba Group Holding Ltd., размещенный на баннере во время мероприятия Alibaba Cloud AI Tech Day в Куала-Лумпуре, Малайзия, в четверг, 27 февраля 2025 года. Samsul Said/Bloomberg Акции Alibaba выросли на 18,5% в Гонконге в понедельник, поскольку инвесторы были воодушевлены прогрессом китайского веб-гиганта в области ИИ и его основного бизнеса электронной коммерции, несмотря на жаркую ценовую войну в секторе доставки еды, которая негативно влияет на его прибыльность. Базирующийся в Ханчжоу гигант теперь имеет рыночную капитализацию в 2,7 триллиона гонконгских долларов (346,5 миллиарда долларов) в азиатском финансовом центре. Его акции, котирующиеся на двух биржах, выросли на 13,5% в Нью-Йорке в пятницу после того, как компания сообщила о сильных результатах за три месяца, закончившихся в июне. Соучредитель Джек Ма, который ушел с руководящей должности в 2019 году, но по-прежнему частично получает свое состояние от доли в компании, сейчас является восьмым богатейшим человеком страны с состоянием в 28,3 миллиарда долларов, согласно списку Forbes Real-Time Billionaires. Инвесторы были впечатлены ростом Alibaba в сфере ИИ. Облачное подразделение компании, Cloud Intelligence Group, сообщило о превзошедшем ожидания росте доходов на 26% до 33,4 миллиарда юаней (4,7 миллиарда долларов), в то время как продажи продуктов, связанных с ИИ, сохранили трехзначный годовой рост в квартале. Рост облачных доходов может ускориться в течение следующих двух лет на фоне сильного спроса на продукты компании, которые помогают запускать сервисы, связанные с ИИ, написала Челси Там, аналитик из Гонконга исследовательской фирмы Morningstar, в исследовательской заметке от 1 сентября. Ван Сяоянь, аналитик из Шанхая исследовательской фирмы 86Research, сообщает через WeChat, что инвестиции Alibaba в эту область, которые более агрессивны, чем у конкурентов, помогают укрепить ее лидерство. Для инвесторов такой прогресс дает достаточно причин не обращать внимания на краткосрочные проблемы, такие как снижение прибыльности компании, говорит Ван. Операционный доход Alibaba снизился на 3% в годовом исчислении до 35 миллиардов...
