Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Легендарный биткоин-кит только что сделал ставку в размере 3,8B долларов на Ethereum – Подробная Информация

Легендарный биткоин-кит только что сделал ставку в размере 3,8B долларов на Ethereum – Подробная Информация

Пост «Легендарный Биткоин-кит только что сделал ставку на Ethereum в размере 3,8B долларов – Подробности» появился на BitcoinEthereumNews.com. Журналист Опубликовано: 1 сентября 2025 г. ETH: Сила в цифрах Количество транзакций китов на суммы свыше 1 миллиона долларов резко возросло в течение августа, совпадая с ростом ETH выше 4 300 долларов. Крупные игроки активно меняли позиции, добавляя моментум. Источник: Santiment В то же время открытый интерес по фьючерсам ETH превысил 70 миллиардов долларов, прежде чем установиться около 60 миллиардов долларов. Спотовые и деривативные рынки выстраиваются за Ethereum, при этом киты обеспечивают ликвидность с одной стороны, а трейдеры увеличивают воздействие с другой. Источник: CoinGlass ETH держится стабильно На момент публикации Ethereum торговался около 4 390 долларов, двигаясь в боковом движении рынка после сильного ралли в начале августа. Дневной график показал небольшой моментум, при этом Индекс относительной силы указывал на нейтральную зону. MACD также указывал на снижение, поэтому краткосрочный моментум замедлился, даже когда цены оставались стабильными. Источник: TradingView Этот период консолидации показал, что ETH приостановился после недавних прибылей, в то время как киты продолжали покупать на падениях. Рынок выглядит в фазе охлаждения на данный момент, но готов к следующему движению. Далее: Стратегия Metaplanet по Bitcoin на грани после снижения на 54% – Подробности Источник: https://ambcrypto.com/a-legendary-bitcoin-whale-just-made-a-3-8b-bet-on-ethereum-details/
Solv и Chainlink внедряют проверку обеспечения в реальном времени для ценообразования SolvBTC

Solv и Chainlink внедряют проверку обеспечения в реальном времени для ценообразования SolvBTC

Пост Solv и Chainlink внедряют верификацию обеспечения в реальном времени в ценообразование SolvBTC появился на BitcoinEthereumNews.com. Solv Protocol, поставщик финансовых услуг для держателей биткоина BTC$109 731,24, объединился с децентрализованной сетью оракулов Chainlink для интеграции верификации в реальном времени фактических резервов BTC Solv, обеспечивающих его ликвидный токен SolvBTC, непосредственно в свой ценовой фид. Эта интеграция повышает прозрачность и укрепляет доверие пользователей. В отличие от традиционных ценовых фидов, которые полагаются исключительно на рыночные данные, новый фид обменного курса SolvBTC-BTC Secure сочетает расчеты обменного курса с доказательством резервов в реальном времени, обеспечивая ставку снятия на цепочке, прочно привязанную к проверяемому обеспечению. Кроме того, механизм имеет встроенные верхние и нижние границы на основе данных о резервах, что делает его устойчивым к манипуляциям и более безопасным для использования на децентрализованных кредитных рынках, таких как Aave. "Мы рады сотрудничать с Chainlink для запуска фида Secure Exchange Rate. Это знаменует собой важную эволюцию в безопасности DeFi, позволяя протоколам более точно оценивать обернутые активы, используя ставки снятия, основанные на проверяемом обеспечении, работающие на стандарте Chainlink", - сказал Райан Чоу, соучредитель и генеральный директор Solv, в пресс-релизе, предоставленном CoinDesk. Фид обменного курса SolvBTC-BTC Secure уже работает в основной сети Ethereum, с планами расширения на другие цепочки, включая BOB. SolvBTC, запущенный в апреле 2024 года, представляет собой токен для ликвидного стейкинга, обеспеченный биткоином, который позволяет держателям BTC участвовать в экосистемах децентрализованных финансов (DeFi) и получать доход, сохраняя при этом воздействие BTC. Пользователи могут депонировать BTC и создавать SolvBTC, ликвидное представление стейкингового BTC, используемое в различных протоколах DeFi, включая хранилища, децентрализованные биржи (DEX) и кредитные платформы. Proof of Reserve (PoR) от Chainlink использует свою децентрализованную сеть оракулов для проверки того, что предложение токенизированных активов на цепочке, таких как стейблкоины или обернутые активы, полностью обеспечено фактическими резервами, хранящимися вне цепочки или на других блокчейнах. С миллиардами долларов в обернутых активах, циркулирующих в DeFi, прозрачные, надежные механизмы ценообразования становятся все более критичными. Путем объединения...
Биткойнеры разделились по этому важному вопросу: Самсон Моу о "BTC за 1 миллион $"

Биткойнеры разделились по этому важному вопросу: Самсон Моу о "BTC за 1 миллион $"

Пост «Биткоинеры разделились по этому важному вопросу: 'Биктоин за 1 миллион $' Самсон Моу» появился на BitcoinEthereumNews.com. Серьезный раскол поражает сообщество Биткоина: Моу Биктоин превосходит все основные активы: данные JAN3 Самсон Моу, крупный сторонник Биткоина и генеральный директор JAN3, высказался о проблеме, которая, по его мнению, в настоящее время разделяет сообщество BTC. Его бывший работодатель из Blockstream и союзник Сатоши Накамото, Адам Бэк, присоединился к обсуждению, оставив комментарии к его твиту. Серьезный раскол поражает сообщество Биткоина: Моу Самсон Моу написал в твиттере, что в настоящее время наблюдает разделение сообщества Биткоина на тех, кто рассматривает BTC как «средство для прикладной криптографии», и тех, кто «заинтересован в Биткоине как в деньгах». Вероятно, он ссылается на спор, возникший в сообществе в начале этого года, когда разработчики Bitcoin Core и операторы узлов решили устранить ограничение размера OP_RETURN, вернувшись к Bitcoin Knots. В мае этого года использование Knots показало параболический рост, быстро подскочив до 137% с 1 890 узлами Биткоина, использующими Bitcoin Knots в то время. В общей сложности почти 6% всех узлов BTC тогда перешли на Knots. Это решение было принято, чтобы позволить использовать Биткоин не только для платежей. То, что мы наблюдаем, — это разделение между теми, кто больше заинтересован в Биткоине как средстве для прикладной криптографии, и теми, кто заинтересован в Биткоине как в деньгах. — Samson Mow (@Excellion) 1 сентября 2025 г. Основатель Blockstream Адам Бэк свел это к следующему: «путаница возникает у людей, которые не понимают теорию игр и не любят нюансы, и тех, кто понимает». Вам также может понравиться Биктоин превосходит все основные активы: данные JAN3 Самсон Моу ретвитнул пост в X, опубликованный аккаунтом его компании JAN3, показывающий, что Биктоин превосходит основные традиционные активы за последние годы. Пост в X содержит инфографику с названием «BTC против всего остального». За последние 5...
2 миллиарда долларов в Биткоин – Metaplanet преодолевает огромную веху

2 миллиарда долларов в Биткоин – Metaplanet преодолевает огромную веху

Пост «2 миллиарда долларов в Биткоин – Metaplanet преодолевает важный рубеж» появился на BitcoinEthereumNews.com. Японская компания Metaplanet преодолела символический порог в гонке за обеспечение резервов Биткоина, теперь владея более чем 20 000 BTC в своей корпоративной казне. Это объявление подкрепляет растущее представление о том, что Биткоин становится необходимым элементом балансовых отчетов для учреждений по всему миру. Неустанная стратегия накопления Вместо замедления после серии громких покупок в этом году, Metaplanet удвоила усилия. Её последняя покупка — более 1 000 BTC стоимостью около 112 миллионов долларов — доводит общие инвестиции компании в криптовалюту примерно до 2 миллиардов долларов. Руководители утверждают, что эта политика направлена не на спекуляцию, а на защиту активов в эпоху нестабильных рынков облигаций и волатильности валют. Средняя цена покупки в этом раунде составила около 102 700 долларов за монету, демонстрируя готовность фирмы приобретать даже при сильном давлении продаж на более широком рынке. Всего несколько недель назад компания тихо приобрела еще 103 BTC, сигнализируя о том, что более мелкие приобретения являются частью стабильной стратегии накопления. Среди тяжеловесов В мировом масштабе лишь несколько компаний имеют более крупные резервы Биткоина. Strategy остается бесспорным лидером с более чем 632 000 BTC – более 3% от общего предложения – но 20 000 BTC Metaplanet достаточно, чтобы обеспечить ей место за столом крупных корпоративных держателей. Её агрессивная стратегия покупок выделяет её среди конкурентов в Азии, где немногие фирмы приняли такой смелый подход. Эффект волны на рынках Инвесторы быстро заметили этот рубеж. Акции Metaplanet двинулись после раскрытия информации, отражая растущую связь между показателями её акций и траекторией Биткоина. Связь между корпоративным капиталом и цифровыми резервами укрепляется, повторяя то, как американские фирмы, такие как MicroStrategy, привязали свою оценку к успеху BTC. Информация, представленная в этой статье, предназначена только для информационных целей и не является финансовой, инвестиционной или торговой рекомендацией. Coindoo.com не поддерживает и не рекомендует...
Акции Alibaba выросли на 18,5% на фоне сильных перспектив в сфере ИИ и электронной коммерции

Акции Alibaba выросли на 18,5% на фоне сильных перспектив в сфере ИИ и электронной коммерции

Пост Акции Alibaba выросли на 18,5% благодаря сильным перспективам в сфере ИИ и электронной коммерции появился на BitcoinEthereumNews.com. Логотип облачного подразделения Alibaba Group Holding Ltd., размещенный на баннере во время мероприятия Alibaba Cloud AI Tech Day в Куала-Лумпуре, Малайзия, в четверг, 27 февраля 2025 года. Samsul Said/Bloomberg Акции Alibaba выросли на 18,5% в Гонконге в понедельник, поскольку инвесторы были воодушевлены прогрессом китайского веб-гиганта в области ИИ и его основного бизнеса электронной коммерции, несмотря на жаркую ценовую войну в секторе доставки еды, которая негативно влияет на его прибыльность. Базирующийся в Ханчжоу гигант теперь имеет рыночную капитализацию в 2,7 триллиона гонконгских долларов (346,5 миллиарда долларов) в азиатском финансовом центре. Его акции, котирующиеся на двух биржах, выросли на 13,5% в Нью-Йорке в пятницу после того, как компания сообщила о сильных результатах за три месяца, закончившихся в июне. Соучредитель Джек Ма, который ушел с руководящей должности в 2019 году, но по-прежнему частично получает свое состояние от доли в компании, сейчас является восьмым богатейшим человеком страны с состоянием в 28,3 миллиарда долларов, согласно списку Forbes Real-Time Billionaires. Инвесторы были впечатлены ростом Alibaba в сфере ИИ. Облачное подразделение компании, Cloud Intelligence Group, сообщило о превзошедшем ожидания росте доходов на 26% до 33,4 миллиарда юаней (4,7 миллиарда долларов), в то время как продажи продуктов, связанных с ИИ, сохранили трехзначный годовой рост в квартале. Рост облачных доходов может ускориться в течение следующих двух лет на фоне сильного спроса на продукты компании, которые помогают запускать сервисы, связанные с ИИ, написала Челси Там, аналитик из Гонконга исследовательской фирмы Morningstar, в исследовательской заметке от 1 сентября. Ван Сяоянь, аналитик из Шанхая исследовательской фирмы 86Research, сообщает через WeChat, что инвестиции Alibaba в эту область, которые более агрессивны, чем у конкурентов, помогают укрепить ее лидерство. Для инвесторов такой прогресс дает достаточно причин не обращать внимания на краткосрочные проблемы, такие как снижение прибыльности компании, говорит Ван. Операционный доход Alibaba снизился на 3% в годовом исчислении до 35 миллиардов...
Новый способ почтить американских рабочих

Новый способ почтить американских рабочих

Пост «Новый способ почтить американских рабочих» появился на BitcoinEthereumNews.com. Когда мы разжигаем наши грили и празднуем достижения американских рабочих в 143-й раз в этот День труда, давайте обратим внимание на мощную идею: предоставление рабочим реальной доли в богатстве, которое они помогают создавать. Это обещание владения сотрудниками и, в частности, планов владения акциями сотрудников, или ESOP. Они позволяют рабочим стать совладельцами компаний, которые они помогают строить. Имея более 30 лет опыта в создании ESOP и наблюдении за рабочими как владельцами, я не могу представить лучшего способа почтить День труда, чем позволить сотрудникам-владельцам рассказать о роли, которую владение сыграло в их жизни. Надеюсь, политики прочитают их истории – собранные коалицией Expanding ESOPs – и облегчат возможность для большего числа рабочих стать владельцами. Новый способ почтить американских рабочих – владение сотрудниками getty Через рассказы Мустафы Абу-Талеба из Proponent, крупнейшего в мире независимого дистрибьютора авиационных деталей и материалов, принадлежащего сотрудникам, и Остина Эванса из маркетингового агентства 5by5 в Нэшвилле, мы понимаем, как владение сотрудниками является не просто финансовой выгодой, но и катализатором достоинства, стабильности и цели. Мустафа Абу-Талеб проработал девять лет в маркетинге, когда почувствовал беспокойство. Работая с Proponent, клиентом, он заметил, что сотрудники были искренне счастливы и вовлечены. Причина? Они были владельцами. Он был поражен тем, что ESOP Proponent позволял сотрудникам накапливать значительные пенсионные сбережения, не вкладывая ни копейки помимо своей работы. В своем агентстве у него не было 401(k), и каждый сэкономленный доллар исходил из его зарплаты. «Хотел бы я, чтобы меня переманили», – пошутил он своему контактному лицу клиента, когда она сказала ему, что члена команды переманили в другую компанию. Вскоре после этого он присоединился к маркетинговой команде Proponent. «Меня привлек ESOP», – говорит он. «Я чувствовал что-то особенное, но только когда я увидел свой первый...
WTI растет до уровня около 64.00 $ на фоне опасений по поводу поставок из-за ситуации между Россией и Украиной

WTI растет до уровня около 64.00 $ на фоне опасений по поводу поставок из-за ситуации между Россией и Украиной

Пост WTI поднимается выше к отметке 64.00 долларов США на фоне опасений по поводу поставок из-за конфликта между Россией и Украиной появился на BitcoinEthereumNews.com. Цена WTI привлекает некоторых покупателей около 63.95 долларов США в начале европейской сессии в понедельник, прибавляя 0,30% за день. Растущие ставки на снижение ставки ФРС и продолжающаяся напряженность между Россией и Украиной поддерживают цену WTI. Инвесторы оценивают влияние повышенных тарифов США на индийские товары. West Texas Intermediate (WTI), эталон сырой нефти США, торгуется около 63.95 долларов США в ранние часы европейских торгов в понедельник. WTI восстанавливает некоторые потерянные позиции, поскольку растущие ставки на снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) компенсируют давление от новых тарифов США на индийский импорт. Трейдеры ожидают публикации еженедельных данных по запасам сырой нефти от Американского института нефти (API), которые должны выйти позднее во вторник. Трейдеры продолжают увеличивать свои ставки на снижение ставки ФРС в этом месяце, несмотря на горячий отчет по Индексу цен личных потребительских расходов (PCE) США за июль. Рынки сейчас оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) ФРС на сентябрьском заседании по политике почти в 89%, по сравнению с 85% до выхода данных PCE США, согласно инструменту CME FedWatch. Ожидания снижения ставки ФРС могут оказать давление на доллар США (USD) и поддержать цену товара, номинированного в USD. Кроме того, эскалация напряженности между Россией и Украиной способствует росту WTI, поскольку атаки возродили опасения по поводу безопасности поставок. Украинские удары беспилотников поразили российские энергетические объекты, вызвав пожар на Курской атомной электростанции и повредив экспортный терминал Усть-Луга в Балтийском море. Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести дополнительные санкции против России, если не будет достигнут прогресс в мирных переговорах с Украиной. С другой стороны, решение Трампа ввести крутые тарифы на индийский импорт вступило в силу, вызывая опасения замедления торговли и ослабления глобального спроса. Это, в свою очередь, может подорвать позиции черного золота в ближайшей перспективе. Администрация Трампа удвоила тарифы на индийский импорт...
Товарный индекс РБА Австралии в СДР (г/г) вырос с предыдущих -9% до -4,3% в августе

Товарный индекс РБА Австралии в СДР (г/г) вырос с предыдущих -9% до -4,3% в августе

Пост Австралия: Индекс сырьевых товаров RBA SDR (г/г) вырос с предыдущих -9% до -4,3% в августе появился на BitcoinEthereumNews.com. Информация на этих страницах содержит прогнозные заявления, которые связаны с рисками и неопределенностями. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и ни в коем случае не должны восприниматься как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование перед принятием любых инвестиционных решений. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация свободна от ошибок, неточностей или существенных искажений. Также не гарантируется своевременность этой информации. Инвестирование на открытых рынках связано с большим риском, включая потерю всех или части ваших инвестиций, а также эмоциональный стресс. Все риски, убытки и расходы, связанные с инвестированием, включая полную потерю основной суммы, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в этой статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или его рекламодателей. Автор не несет ответственности за информацию, которая находится по ссылкам, размещенным на этой странице. Если иное прямо не указано в тексте статьи, на момент написания у автора нет позиций по любым акциям, упомянутым в этой статье, и нет деловых отношений с любой упомянутой компанией. Автор не получал компенсации за написание этой статьи, кроме как от FXStreet. FXStreet и автор не предоставляют персонализированных рекомендаций. Автор не делает никаких заявлений относительно точности, полноты или пригодности этой информации. FXStreet и автор не несут ответственности за любые ошибки, упущения или любые убытки, травмы или ущерб, возникающие в результате этой информации и ее отображения или использования. За исключением ошибок и упущений. Автор и FXStreet не являются зарегистрированными инвестиционными консультантами, и ничто в этой статье не предназначено...
Стратегия Metaplanet по Bitcoin под угрозой после падения на 54% – Подробности

Стратегия Metaplanet по Bitcoin под угрозой после падения на 54% – Подробности

Пост о стратегии Биктоина Metaplanet на грани краха после падения на 54% – Подробности появились на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые выводы Несмотря на недавний рост цен на Биктоин, акции Metaplanet упали на 54% с июня, замедляя стратегию "маховика". Именно поэтому генеральный директор Саймон Герович ищет альтернативные способы привлечения средств для продолжения роста резервов Биктоина компании. Токийская компания Metaplanet, известная своим агрессивным накоплением Биктоина [BTC], сталкивается с растущим давлением после продолжающегося падения цены ее акций. Несмотря на то, что Биктоин вырос примерно на 2% за тот же период, акции Metaplanet упали на 54% с середины июня – Пут стратегии привлечения капитала "маховик" под напряжение. Для тех, кто не знает, стратегия "маховика" – это механизм, при котором компания использует растущие цены на акции для обеспечения финансирования через варранты MS, выпущенные для ключевого инвестора, Evo Fund. Результаты Metaplanet на сегодняшний день Нет необходимости говорить, что резкое падение сделало исполнение варрантов менее привлекательным, сжимая ликвидность и замедляя стратегию приобретения Биктоина компанией, согласно отчету Bloomberg. По данным Google Finance, акции также торговались по цене 879 JPY на момент публикации, снизившись на 2,22% за последние 24 часа и на 23,63% за последний месяц. Между тем, Metaplanet в настоящее время владеет 18 991 BTC. Сейчас она занимает седьмое место среди крупнейших публичных корпоративных держателей Биктоина. Компания также поставила амбициозные цели, планируя расширить свои запасы до 100 000 BTC к концу 2026 года и до 210 000 BTC к 2027 году. Стратегия "маховика" Metaplanet теряет тягу Теперь, когда традиционная стратегия "маховика" теряет тягу из-за недавнего падения акций, Герович изучает альтернативные пути привлечения средств. Фактически, совсем недавно Metaplanet объявила о планах привлечь примерно 130,3 миллиарда иен (880 миллионов $) через публичное размещение акций на зарубежных рынках. Кроме того, акционеры будут голосовать 1 сентября по вопросу выпуска до 555 миллионов привилегированных акций. Они могут принести до 555 миллиардов иен (3,7 миллиарда $). В интервью Bloomberg Герович описал привилегированные акции...
EUR/GBP сохраняет положительную позицию выше 0,8650 на фоне более высоких, чем ожидалось, данных по ИПЦ Германии

EUR/GBP сохраняет положительную позицию выше 0,8650 на фоне более высоких, чем ожидалось, данных по ИПЦ Германии

Пост EUR/GBP сохраняет положительную позицию выше 0,8650 на фоне превысивших ожидания данных по ИПЦ Германии появился на BitcoinEthereumNews.com. EUR/GBP укрепляется до уровня около 0,8660 в начале европейской сессии понедельника. Премьер-министр Франции проведет голосование о доверии 8 сентября, что возвращает опасения рецессии. Аналитики ожидают, что Банк Англии не будет снижать процентные ставки до конца года. Кросс EUR/GBP набирает импульс до уровня около 0,8660 в ранние часы европейских торгов в понедельник. Превысившие ожидания предварительные данные отчета по Индексу потребительских цен (ИПЦ) Германии оказывают некоторую поддержку евро (EUR). Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард должна выступить позже в понедельник. Недавние данные по инфляции в Германии показали, что ИПЦ страны вырос на 2,2% в годовом исчислении в августе по сравнению с 2,0% в июле, превысив прогноз в 2,1%. HICP поднялся на 2,1% в годовом исчислении в августе против 1,8% ранее, выше консенсуса в 2,0%. Рост инфляции привел к неопределенности относительно будущих действий ЕЦБ и заставил инвесторов пересмотреть вероятность снижения ставок ЕЦБ. Тем не менее, Франция сталкивается с новым политическим кризисом, поскольку ожидается, что премьер-министр Франсуа Байру проиграет голосование о доверии. Опросы общественного мнения от Reuters показали, что большинство французов теперь хотят новых национальных выборов, что указывает на углубляющееся недовольство политикой и риск длительной неопределенности. Это, в свою очередь, может оказать некоторое давление на продажи общей валюты. Трейдеры получат больше сигналов из данных по гармонизированному индексу потребительских цен (HICP) еврозоны, которые должны быть опубликованы позже во вторник. С другой стороны, трейдеры снижают свои ставки на снижение процентной ставки Банком Англии (BoE) после серии ястребиных экономических данных, что может поддержать GBP. Член Комитета по денежно-кредитной политике (MPC) Банка Англии Кэтрин Манн на прошлой неделе также выступила в пользу сохранения процентных ставок на текущем уровне в течение более длительного периода, поскольку инфляционное давление оказалось устойчивым. Часто задаваемые вопросы о фунте стерлингов Фунт...
