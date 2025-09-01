Мем-война перерастает в полномасштабное столкновение культур

Пост «Война Мем-коинов перерастает в полномасштабное столкновение культур» появился на BitcoinEthereumNews.com. Альткоины В последние выходные августа в Crypto X речь шла не о графиках или ETF – а о насмешках. Официальный аккаунт Litecoin опубликовал сатирическую ветку, нацеленную на XRP, и то, что началось как шутка, быстро переросло в одну из самых некрасивых (и смешных) онлайн-перепалок, которые отрасль видела этим летом. Вместо обсуждения размеров блоков или скорости транзакций, пост Litecoin склонялся к абсурдному юмору. В нем сравнивался запах комет с идеей о том, что токены XRP могут быть каким-то образом ценнее денег, которые они перемещают. Затем насмешки перешли к высмеиванию генерального директора Ripple Брэда Гарлингхауса, переименованного в меме в "Брэда Чесномыша". В течение нескольких часов пост распространился как лесной пожар, втянув преданных фанатов XRP в конфликт. Сообщество в обороне Держатели XRP не оценили насмешки. Всплыли скриншоты ликвидации Чарли Ли всего своего запаса LTC в 2017 году, критики задавались вопросом, почему основатель избавился от активов, если проект имел реальную будущую ценность. Другие высмеивали Litecoin как неактуальный, обвиняя его менеджера социальных сетей в отчаянии, а не в умном троллинге. Некоторые даже заявляли, что продают свои LTC в знак протеста, в то время как другие с гордостью объявляли о переходе на XRP. Litecoin не отступает Если фанаты XRP ожидали извинений, они их не получили. Аккаунт Litecoin погрузился в хаос, отметив, что в прошлом он высмеивал Solana и себя с небольшой драмой. Только XRP, по его словам, ответил "двумя днями юридических угроз и тирад о рыночной капитализации". В конце концов, аккаунт немного смягчил тон шуткой о поедании хот-покетов и возможном увольнении — но троллинг продолжался. Философия в основе За пределами мемов, вражда высветила настоящий раскол. XRP построен вокруг институционального принятия и партнерства с банками, стремясь модернизировать трансграничные расчеты. Litecoin, между тем, всегда...