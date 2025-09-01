'Биткоин — король': Крупная криптовалюта закрывает хайп альтсезона с 440 миллионов долларов
Пост «Биктоин — король»: Крупная криптовалюта закрывает хайп альтсезона с 440 миллионами появился на BitcoinEthereumNews.com. В последние дни августа Биктоин совершил возвращение, вернув лидерство в конкуренции крипто-ETF. Спотовые фонды Биктоина привлекли 440,71 миллиона в новых инвестициях, обратив отток в 1,17 миллиарда с предыдущей недели и доведя общий чистый приток до 54,24 миллиарда. Чистые активы теперь составляют почти 140 миллиардов, согласно SoSoValue. В отличие от этого, ETF Ethereum, которые когда-то доминировали, добавили только 1,08 миллиарда за тот же период. Это разительный контраст с предыдущей неделей: 22 августа продукты Ethereum привлекли 2,85 миллиарда, в то время как Биктоин ушел в минус. Это быстро было расценено как начало «сезона альткоинов», но неделю спустя ситуация выглядит иначе. Биктоин снова лидирует, а показатели Ethereum теперь выглядят временным всплеском, а не реальным трендом. Игра доминирования Ротацию легче всего увидеть, сравнив ее с графиком доминирования Биктоина. После пика выше 66% в начале лета, доля криптовалюты в общей рыночной капитализации снизилась примерно до 58%. Это снижение позволило альткоинам набрать обороты, но потоки ETF показывают, что когда более крупные инвесторы возвращаются на рынок, они по-прежнему предпочитают Биктоин. Источник: TradingView Летняя серия Ethereum, с несколькими неделями, превышающими миллиард долларов, была достаточной для сокращения разрыва, но недостаточной для изменения базового порядка. Институциональные покупатели, похоже, используют ETH как вспомогательное распределение, сохраняя BTC в качестве основы. Это объясняет, почему за одной неделей, когда Ethereum опережает Биктоин, быстро следует поворот в другую сторону. Август показал, как потоки ETF могут колебаться от недели к неделе, в то время как тренд доминирования продолжает благоприятствовать Биктоину. Приток в 440 миллионов сохраняет лидерство Биктоина, но показатель доминирования в 58% ясно показывает...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 17:47