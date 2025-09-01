2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Мем-война перерастает в полномасштабное столкновение культур

Мем-война перерастает в полномасштабное столкновение культур

Пост «Война Мем-коинов перерастает в полномасштабное столкновение культур» появился на BitcoinEthereumNews.com. Альткоины В последние выходные августа в Crypto X речь шла не о графиках или ETF – а о насмешках. Официальный аккаунт Litecoin опубликовал сатирическую ветку, нацеленную на XRP, и то, что началось как шутка, быстро переросло в одну из самых некрасивых (и смешных) онлайн-перепалок, которые отрасль видела этим летом. Вместо обсуждения размеров блоков или скорости транзакций, пост Litecoin склонялся к абсурдному юмору. В нем сравнивался запах комет с идеей о том, что токены XRP могут быть каким-то образом ценнее денег, которые они перемещают. Затем насмешки перешли к высмеиванию генерального директора Ripple Брэда Гарлингхауса, переименованного в меме в "Брэда Чесномыша". В течение нескольких часов пост распространился как лесной пожар, втянув преданных фанатов XRP в конфликт. Сообщество в обороне Держатели XRP не оценили насмешки. Всплыли скриншоты ликвидации Чарли Ли всего своего запаса LTC в 2017 году, критики задавались вопросом, почему основатель избавился от активов, если проект имел реальную будущую ценность. Другие высмеивали Litecoin как неактуальный, обвиняя его менеджера социальных сетей в отчаянии, а не в умном троллинге. Некоторые даже заявляли, что продают свои LTC в знак протеста, в то время как другие с гордостью объявляли о переходе на XRP. Litecoin не отступает Если фанаты XRP ожидали извинений, они их не получили. Аккаунт Litecoin погрузился в хаос, отметив, что в прошлом он высмеивал Solana и себя с небольшой драмой. Только XRP, по его словам, ответил "двумя днями юридических угроз и тирад о рыночной капитализации". В конце концов, аккаунт немного смягчил тон шуткой о поедании хот-покетов и возможном увольнении — но троллинг продолжался. Философия в основе За пределами мемов, вражда высветила настоящий раскол. XRP построен вокруг институционального принятия и партнерства с банками, стремясь модернизировать трансграничные расчеты. Litecoin, между тем, всегда...
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/01 18:35
Поделиться
Акции Metaplanet падают, поскольку запасы Bitcoin превышают 20K BTC

Акции Metaplanet падают, поскольку запасы Bitcoin превышают 20K BTC

Пост Акции Metaplanet падают, поскольку запасы Биктоина превышают 20 тыс. BTC появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты Маховиковая модель, которая полагалась на рост цены акций Metaplanet для привлечения капитала для покупки Биктоина, потеряла импульс. Это снизило премию над его запасами Биктоина с восьмикратной до примерно двукратной, вызывая опасения по поводу потенциального размытия доли акционеров. Metaplanet планирует привлечь 884 миллиона $ через зарубежные предложения акций и получить одобрение акционеров. Акции Metaplanet подверглись сильному давлению продаж 1 сентября, несмотря на то, что компания также объявила о покупке 1 009 BTC BTC 109 301 $ волатильность за 24ч: 0,8% Рыночный капитал: 2,18 T $ Объем 24ч: 35,19 B $ ранее сегодня, в результате чего общий объем запасов достиг 20 000 BTC. В результате компания сейчас выполнила 66% своей цели по достижению казначейства в 30 000 BTC к концу года. Почему акции Metaplanet падают, несмотря на покупки Биктоина? За последний месяц акции Metaplanet двигались в боковом движении рынка и снова тестируют уровень поддержки в 830 JPY после коррекции на 5,4%. Последнее давление на цену акций возникает из-за того, что механизм привлечения средств компании испытывает напряжение. В отличие от других падающих акций со слабостью пограничного рынка, падение Metaplanet происходит из-за внутреннего механизма финансирования, согласно отчету Bloomberg. В отчете объясняется, что японская фирма использует "маховиковую модель", при которой рост цен на акции активировал варранты с ее финансовым партнером Evo Fund, генерируя свежий капитал, который затем использовался для покупки большего количества Биктоина. Эта модель подпитывала оптимизм инвесторов, пока цена акций оставалась высокой. Однако, когда акции Metaplanet начали скользить вниз, механизм потерял импульс. С июня акции Metaplanet упали почти на 54%, что привело к обвалу премии над его запасами Биктоина. Metaplanet стремится привлечь 884 миллиона $ через зарубежные предложения акций и будет искать одобрения акционеров на своем собрании 1 сентября для выпуска до 555 миллионов привилегированных акций, потенциально генерируя 3,8 миллиарда $ для расширения...
B
B$0.21139-16.23%
Threshold
T$0.01468-3.86%
Биткоин
BTC$117,794.44-2.46%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/01 18:34
Поделиться
Прогноз цены Биткоина на "Красный сентябрь" 2025 года

Прогноз цены Биткоина на "Красный сентябрь" 2025 года

Пост «Прогноз цены Биткоина на «Красный сентябрь» 2025 года» появился на BitcoinEthereumNews.com. Пост «Прогноз цены Биткоина на «Красный сентябрь» 2025 года» впервые появился на Coinpedia Fintech News Биктоин начинает сентябрь под давлением. После падения на 6,49% в августе, ведущая криптовалюта открыла месяц на уровне 108 253 $, столкнувшись с исторически самым слабым периодом года – тенденцией, которую трейдеры называют «Красный сентябрь». С 2013 года Биктоин показывал средний убыток в 3,77% в сентябре, падая в восемь из последних 11 лет. Эта закономерность не уникальна для крипто; Уолл-стрит страдает от сентябрьских распродаж уже почти столетие. Но в этом году ситуация гораздо более волатильна, и трейдеры это знают. Сентябрьский эффект на Крипто Каждый год сентябрь приносит знакомую смесь давления продаж. Настроение становится медвежьим, трейдеры сокращают риски, и рынок кровоточит. «Паттерн предсказуем: негативные разговоры в социальных сетях резко возрастают около 25 августа, за которыми следует увеличение депозитов Биктоина на биржи в течение 48-72 часов», – сказал Юрий Берг из FinchTrade. «Мы наблюдаем, как весь рынок сам себя убеждает в распродаже, основываясь на истории, а не на текущих фундаментальных показателях». Этот страх подкрепляется структурой рынка. Взаимные фонды фиксируют убытки в налоговых целях, ликвидность переходит в облигации, и трейдеры возвращаются с лета готовые к ребалансировке. В крипто эти движения усиливаются. Биктоин торгуется 24/7, включается кредитное плечо, и волатильность, вызванная китами, часто ухудшает ситуацию. Геополитика, инфляция и проверка реальности рисковых активов Глобальные риски накапливаются. Инфляция в США застряла на уровне 3,1%, две крупные войны нарушают цепочки поставок, и торговая напряженность нарастает. «Современное состояние глобальной геополитики идеально позиционирует BTC для резкого падения в сентябре 2025 года», – сказал Даниэль Келлер из InFlux Technologies. Сегодня BTC движется как рисковый актив, и это делает его уязвимым к каждому макрошоку. Графики мигают красным, когда институты отступают Биктоин имеет...
Threshold
T$0.01468-3.86%
Union
U$0.000848-70.98%
Биткоин
BTC$117,794.44-2.46%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/01 18:33
Поделиться
Сколько Вы Можете Заработать С Облачным Майнингом COME Mining?

Сколько Вы Можете Заработать С Облачным Майнингом COME Mining?

Пост "Сколько вы можете заработать с помощью Облачного майнинга COME Mining?" появился на BitcoinEthereumNews.com. По мере развития рынка криптовалют соблюдение нормативных требований становится все более важным. Европейский Союз выпустил структуру Markets in Crypto-Assets (MiCA), устанавливающую строгие требования к прозрачности и операционному надзору, что ведет отрасль к большей стандартизации. На этом фоне пользователи отдают приоритет безопасности, стабильности, прозрачности и соответствию требованиям при выборе майнинг-платформы. С момента запуска в 2020 году мобильное приложение Облачного майнинга COME Mining получило высокую оценку пользователей по всему миру за эти ключевые преимущества, став ведущей платформой, преодолевающей ограничения традиционного майнинга. Мобильный облачный майнинг значительно отличается от традиционного майнинга: раньше пользователям приходилось покупать дорогостоящее майнинг оборудование, арендовать большие помещения, устанавливать охлаждающее оборудование и нести высокие расходы на электроэнергию и текущее обслуживание. Однако Облачный майнинг COME Mining полностью преодолевает эти проблемы, распределяя вычислительную мощность в облаке. В результате все больше инвесторов выбирают COME Mining для получения более стабильного пассивного дохода. Имея только мобильный телефон, пользователи могут майнить в любое время и в любом месте, устраняя утомительные операции и отслеживая рост своих цифровых активов в реальном времени. Мобильный облачный майнинг больше не является прерогативой только профессионалов; это реальность, доступная каждому. Вы можете стать следующим человеком, наслаждающимся пассивным доходом. Присоединяйтесь к Облачному майнингу COME Mining и наблюдайте, как ваши цифровые активы стабильно растут каждый день. Три шага для начала облачного майнинга с COME Mining 1. Зарегистрируйтесь – Посетите comemining.com и получите бесплатную скорость хэширования стоимостью 15 $. 2. Выберите план – Гибкие контракты, привязанные к USD, охватывающие основные валюты, такие как BTC и XRP. 3. Начните майнинг – Система работает 24/7; ежедневная прибыль зачисляется на ваш счет. Выводите средства, когда достигнете 100 $ или реинвестируйте для сложного роста. Часто-задаваемые вопросы (FAQ) В: Действительно ли COME Mining бесплатный? О: Да. Главное преимущество приложения Облачного майнинга COME Mining заключается в том, что...
Quack AI
Q$0.025374+4.58%
RealLink
REAL$0.07829-3.76%
Биткоин
BTC$117,794.44-2.46%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/01 18:11
Поделиться
Индия планирует спасение рынка облигаций, поскольку доходность растет в худшем обвале с 2022 года

Индия планирует спасение рынка облигаций, поскольку доходность растет в худшем обвале с 2022 года

Пост «Индия планирует спасение рынка облигаций на фоне роста доходности в худшем обвале с 2022 года» появился на BitcoinEthereumNews.com. Индия пытается сдержать свой рынок облигаций после того, как доходность резко выросла в результате крупнейшей распродажи с 2022 года. Резервный банк Индии (RBI) сейчас рассматривает меры для успокоения рынков после жестокого августа, когда доходность 10-летних эталонных облигаций выросла почти на 20 базисных пунктов, согласно данным Bloomberg. Трейдеры винят в этом сочетание фискального давления, налоговых сокращений, объявленных премьер-министром Нарендрой Моди, и уменьшающиеся шансы на скорое снижение ставки после лучших, чем ожидалось, показателей роста. Аналитики полагают, что RBI может вмешаться, покупая государственные ценные бумаги на вторичном рынке или отклоняя заявки на аукционах. А. Прасанна, главный экономист ICICI Securities Primary Dealership, заявил, что RBI «должен быть несколько обеспокоен темпами роста доходности», добавив, что он «может давать мягкие сигналы, такие как заявления или незначительные экранные покупки, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование рынка облигаций». Прасанна указал на операции на открытом рынке как на вероятный первый шаг. RBI рассматривает отклонение заявок на аукционах по мере нарастания давления Натан Шрибаласундарам, аналитик Nomura Holdings, сказал, что RBI также может позволить ставке по кредитам овернайт снизиться, улучшая доходность для инвесторов в облигации. Он добавил: «Поддержка может прийти от корректировки предложения. В ближайшей перспективе заявки могут быть отклонены на аукционах облигаций». Центральный банк официально не комментировал ни одно из предложений, а представитель не ответил на запросы о комментариях. Данные о государственных расходах, опубликованные в пятницу, показали, что фискальный дефицит Индии уже достиг 30% от годового целевого показателя за первые четыре месяца до июля, что почти вдвое превышает прошлогодний темп в 17%. Этот растущий разрыв повышает стоимость заимствований по всем направлениям. Ущерб уже начал распространяться на частный сектор. Компании, такие как Bajaj Finance и Housing and Urban Development Corp. (HUDCO), отложили планы по новым выпускам облигаций, сообщили местные СМИ. С ростом стоимости заимствований...
NEAR
NEAR$3.023+5.58%
Threshold
T$0.01468-3.86%
BarnBridge
BOND$0.1545-1.02%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/01 18:07
Поделиться
Сыновья Трампа нацелены на Уолл-стрит

Сыновья Трампа нацелены на Уолл-стрит

Пост les fils Trump visent Wall Street появился на BitcoinEthereumNews.com. American Bitcoin: les fils Trump visent Wall Street Регистрация на нашу рассылку! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите вашу электронную почту. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/american-bitcoin-trump-wall-street/
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.209-3.88%
BRC20.COM
COM$0.010635-5.02%
Sign
SIGN$0.0568-8.12%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/01 17:59
Поделиться
'Что-то изменилось:' Разработчик предупреждает, что квантовые вычисления могут взломать Биткоин через три года

'Что-то изменилось:' Разработчик предупреждает, что квантовые вычисления могут взломать Биткоин через три года

Пост «Что-то изменилось:» Разработчик предупреждает, что квантовые вычисления могут взломать Биктоин через три года появился на BitcoinEthereumNews.com. Хантер Бист, автор BIP 360, предложения, направленного на то, чтобы сделать биткоин устойчивым к квантовым вычислениям, предупредил о достижениях в этой области, которые потенциально могут поставить под угрозу биткоин. «Я не думаю, что у нас так много времени, как я когда-то думал», — подчеркнул он. Автор BIP 360 выражает обеспокоенность по поводу уязвимости Биктоина к квантовым вычислениям Квантовые вычисления [...] Источник: https://news.bitcoin.com/something-changed-developer-warns-quantum-computing-could-break-bitcoin-in-three-years/
Threshold
T$0.01468-3.86%
BRC20.COM
COM$0.010635-5.02%
THINK Token
THINK$0.00602-7.95%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/01 17:56
Поделиться
'Биткоин — король': Крупная криптовалюта закрывает хайп альтсезона с 440 миллионов долларов

'Биткоин — король': Крупная криптовалюта закрывает хайп альтсезона с 440 миллионов долларов

Пост «Биктоин — король»: Крупная криптовалюта закрывает хайп альтсезона с 440 миллионами появился на BitcoinEthereumNews.com. В последние дни августа Биктоин совершил возвращение, вернув лидерство в конкуренции крипто-ETF. Спотовые фонды Биктоина привлекли 440,71 миллиона в новых инвестициях, обратив отток в 1,17 миллиарда с предыдущей недели и доведя общий чистый приток до 54,24 миллиарда. Чистые активы теперь составляют почти 140 миллиардов, согласно SoSoValue. В отличие от этого, ETF Ethereum, которые когда-то доминировали, добавили только 1,08 миллиарда за тот же период. Это разительный контраст с предыдущей неделей: 22 августа продукты Ethereum привлекли 2,85 миллиарда, в то время как Биктоин ушел в минус. Вам также может понравиться Это быстро было расценено как начало «сезона альткоинов», но неделю спустя ситуация выглядит иначе. Биктоин снова лидирует, а показатели Ethereum теперь выглядят временным всплеском, а не реальным трендом. Игра доминирования Ротацию легче всего увидеть, сравнив ее с графиком доминирования Биктоина. После пика выше 66% в начале лета, доля криптовалюты в общей рыночной капитализации снизилась примерно до 58%. Это снижение позволило альткоинам набрать обороты, но потоки ETF показывают, что когда более крупные инвесторы возвращаются на рынок, они по-прежнему предпочитают Биктоин. Источник: TradingView Летняя серия Ethereum, с несколькими неделями, превышающими миллиард долларов, была достаточной для сокращения разрыва, но недостаточной для изменения базового порядка. Институциональные покупатели, похоже, используют ETH как вспомогательное распределение, сохраняя BTC в качестве основы. Это объясняет, почему за одной неделей, когда Ethereum опережает Биктоин, быстро следует поворот в другую сторону. Вам также может понравиться Август показал, как потоки ETF могут колебаться от недели к неделе, в то время как тренд доминирования продолжает благоприятствовать Биктоину. Приток в 440 миллионов сохраняет лидерство Биктоина, но показатель доминирования в 58% ясно показывает...
RealLink
REAL$0.07829-3.76%
LooksRare
LOOKS$0.013488-1.20%
ChangeX
CHANGE$0.00159678+0.98%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/01 17:47
Поделиться
Индекс деловой активности в производственном секторе Греции S&P Global вырос с предыдущего значения 51,7 до 54,5 в августе

Индекс деловой активности в производственном секторе Греции S&P Global вырос с предыдущего значения 51,7 до 54,5 в августе

Пост о том, что индекс PMI производственного сектора Греции S&P Global вырос с предыдущих 51,7 до 54,5 в августе, появился на BitcoinEthereumNews.com. Информация на этих страницах содержит прогнозные заявления, связанные с рисками и неопределенностями. Рынки и инструменты, представленные на этой странице, предназначены только для информационных целей и ни в коем случае не должны восприниматься как рекомендация покупать или продавать эти активы. Вы должны провести собственное тщательное исследование перед принятием любых инвестиционных решений. FXStreet никоим образом не гарантирует, что эта информация свободна от ошибок, неточностей или существенных искажений. Также не гарантируется своевременность этой информации. Инвестирование на Открытых Рынках связано с большим риском, включая потерю всех или части ваших инвестиций, а также эмоциональный стресс. Все риски, убытки и расходы, связанные с инвестированием, включая полную потерю основной суммы, являются вашей ответственностью. Взгляды и мнения, выраженные в этой статье, принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную политику или позицию FXStreet или его рекламодателей. Автор не несет ответственности за информацию, которая находится по ссылкам, размещенным на этой странице. Если иное прямо не указано в тексте статьи, на момент написания автор не имеет позиций по любым акциям, упомянутым в этой статье, и не имеет деловых отношений с любой упомянутой компанией. Автор не получал компенсации за написание этой статьи, кроме как от FXStreet. FXStreet и автор не предоставляют персонализированных рекомендаций. Автор не делает никаких заявлений относительно точности, полноты или пригодности этой информации. FXStreet и автор не несут ответственности за любые ошибки, упущения или любые убытки, травмы или ущерб, возникающие в результате этой информации и ее отображения или использования. За исключением ошибок и упущений. Автор и FXStreet не являются зарегистрированными инвестиционными консультантами, и ничто в этой статье не предназначено...
BRC20.COM
COM$0.010635-5.02%
WELL3
WELL$0.0001018-1.64%
Forward
FORWARD$0.0002176-0.54%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/01 17:13
Поделиться
Metaplanet (3350) достигает 20K BTC, обгоняет Riot Platforms и становится 6-м крупнейшим корпоративным держателем

Metaplanet (3350) достигает 20K BTC, обгоняет Riot Platforms и становится 6-м крупнейшим корпоративным держателем

Пост Metaplanet (3350) достигает 20K BTC, обгоняет Riot Platforms и становится 6-м крупнейшим корпоративным держателем появился на BitcoinEthereumNews.com. Metaplanet Inc. (3350) купила еще 1 009 биткоинов BTC$109 603,45, доведя свою общую казну до 20 000 BTC и обогнав Riot Platforms (RIOT), став корпорацией с шестыми по величине казначейскими запасами крупнейшей криптовалюты. Покупка, оцененная примерно в 16,5 миллиардов иен (112 миллионов $), демонстрирует приверженность токийской компании к позиционированию биткоина как основного резервного актива. Общая сумма покупок биткоина теперь составляет 302,3 миллиарда иен при средней стоимости 15,1 миллиона иен за BTC, согласно документу, опубликованному в понедельник. Темпы накопления биткоинов компанией сделали ее самым заметным публично торгуемым сторонником криптовалюты в Азии. С 1 июля по 1 сентября компания достигла доходности BTC в 30,7%, в то время как ее мультипликатор к чистым активам (mNAV) находится чуть ниже 2. Акции Metaplanet упали на 5,5% до 831 иены. Источник: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/01/metaplanet-bitcoin-purchase-takes-holdings-to-20k-btc-overtaking-riot-platforms
Биткоин
BTC$117,794.44-2.46%
BRC20.COM
COM$0.010635-5.02%
Core DAO
CORE$0.3556-4.94%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/01 16:47
Поделиться

Популярные новости

Еще

Акции Lyft, Inc. ($LYFT): Резервирует автономные роботакси Tensor, акции упали на 3,19%

Кит был ликвидирован на 247.62 WETH на платформе Aave, стоимостью примерно 1.05 миллиона $

Morgan Stanley с активами 8T долларов открывает доступ к Биткоину для всех состоятельных клиентов

Прогноз цены XRP в ожидании решений по ETF с 18 по 25 октября, предпродажа DeepSnitch AI собирает 337K $

Xyra Labs запускает Split Routing для предложения ценообразования уровня CEX для DeFi свопов