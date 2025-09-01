2025-10-11 суббота

Легендарный аналитик, который сказал "Покупайте BTC", когда Биктоин был по 114$, высказался о XRP! Инвесторам XRP это не понравится!

Пост «Легендарный Аналитик, Который Сказал "Покупайте BTC", Когда Биктоин Был по 114$, Высказался о XRP! Инвесторам XRP Это Не Понравится!» появился на BitcoinEthereumNews.com. Давинчи Джереми, одно из известных имен в мире криптовалют, привлекает внимание с 2013 года, когда он призывал всех покупать Биктоин (BTC) всего за 114$. В этот момент Давинчи Джереми, один из первых пользователей Биктоина, поделился информацией о Биктоине и XRP. Реагируя на видео, опубликованное аккаунтом X под названием Altcoin Daily, Давинчи Джереми описал XRP как мошенничество. Комментируя видео, в котором ведущий объявил о своих инвестициях в XRP в размере 1,3 миллиона долларов и заявил, что ожидает его роста до 10$, знаменитость раскритиковал XRP, восхваляя при этом Биктоин. «Большинство людей владеют Биктоином и XRP, но не знают, что у них есть. Потому что один - лучшее хранилище богатства (BTC), а другой - мошенничество, на котором можно играть (XRP)». Это не первый раз, когда Джереми критикует XRP. Знаменитость ранее называл его мусором. И Давинчи Джереми не единственный, кто критикует XRP. Исследователь Блокчейна ZachXBT, известный как Шерлок Холмс криптовалютной индустрии, также нацелился на XRP. ZachXBT заявил, что больше не будет помогать сообществу XRP, утверждая, что XRP и его сообщество не добавляют ценности индустрии. «Я в настоящее время не поддерживаю сообщество XRP и буду высмеивать любого, кто напишет мне в личные сообщения», - сказал ZachXBT, обвиняя держателей XRP в постоянном препятствовании потенциалу дальнейшего роста цены. *Это не инвестиционный совет. Подписывайтесь на наши аккаунты в Telegram и Twitter для эксклюзивных новостей, аналитики и данных на цепочке! Источник: https://en.bitcoinsistemi.com/legendary-analyst-who-said-buy-btc-when-bitcoin-was-at-114-speaks-out-about-xrp-xrp-investors-wont-like-it/
Интернет смеется над «квантово-защищенным» Биткоином Сальвадора

Пост "Интернет смеется над 'квантово-безопасным' биткоином Сальвадора" появился на BitcoinEthereumNews.com. Социальные сети смеются над сообщениями о том, что Сальвадор распределил свои запасы биткоина (BTC) по 14 адресам, якобы для защиты от квантовых взломов. Биткоин-офис страны, управляемый колоритной женой Макса Кайзера Стейси Герберт, заявил, что этот шаг был подготовкой к "потенциальным разработкам в квантовых вычислениях". Однако мало кто воспринял это объявление всерьез. "Сальвадор готовится продать свой биткоин!" - кричал инфлюенсер Джейкоб Кинг, называя квантовый аргумент "смехотворным и ужасной ложью". Алекс Торн из Galaxy Digital не согласился с тем, что разделение запасов BTC на несколько кошельков и прекращение повторного использования одиночных кошельков обеспечит защиту от квантовых атак. Затем Кинг удалил один пост, утверждающий, что один из новых адресов Сальвадора не был квантово-устойчивым. После этого Кинг заблокировал Торна из злости, что сделало первоначальное утверждение Кинга еще более смешным. Читайте также: Новое состояние материи Microsoft представляет квантовую угрозу для биткоина Технически реальная защита, но все равно смешно Торн правильно отметил, что определенные типы кошельков более уязвимы для квантовых вычислений, чем другие. Например, адреса могут быть уязвимы, если они часто повторно используются или имеют неизрасходованные выходы транзакций в формате P2PK. Тем не менее, сообщество вэсси зафиксировало весь инцидент как невероятно запоминающийся. Хотя распределение BTC Сальвадора по новым кошелькам технически полезно для ограниченных типов квантовых вычислений, у кошельков очень мало шансов защититься от реального квантового прорыва. Действительно, если квантовый компьютер получит возможность взломать криптографию SHA256, кошельки BTC, вероятно, будут среди самых незначительных из его многотриллионных целей. В любом случае, инвесторы могут перемещать свои активы по разным причинам, которые не имеют ничего общего с квантовой кибербезопасностью, включая смену оборудования, отправку BTC в холодное хранение или обновление до нескольких подписей для повышения безопасности. Есть информация?...
Цена Биткоин сегодня ослабевает, поскольку киты переводят миллиарды в блокчейн Ethereum

Пост «Цена Биктоина сегодня ослабевает, поскольку киты переводят миллиарды в блокчейн Ethereum» появился на BitcoinEthereumNews.com. Пост «Цена Биктоина сегодня ослабевает, поскольку киты переводят миллиарды в блокчейн Ethereum» впервые появился на Coinpedia Fintech News Биктоин только что вступил в один из медвежьих месяцев календаря, сентябрь. В первый же день BTC ненадолго подскочил до 110K $, но волнение быстро сменилось осторожностью. Согласно 10X Research, следующие две недели могут решить, удержится ли Биктоин или упадет глубже. С рекордным оттоком ETF, китами, переходящими на Шардинг Etherium, и важным решением ФРС. Отток ETF усиливает давление Согласно 10X Research, последние недели показали тревожную тенденцию: приток в ETF Биктоина резко замедлился, даже превратившись в рекордный отток более 126 миллионов $. Однако устаревшие кошельки также продавали свои активы, усиливая давление на Биктоин. Lookonchain, платформа аналитики блокчейна, сообщила, что киты все чаще переводят свои средства с Биктоина на блокчейн Ethereum. Один давний инвестор Биктоина продал 2 000 BTC стоимостью 215 миллионов $ для покупки почти 49 000 ETH, доведя свои общие активы Ethereum до 886 371 токенов стоимостью более 4 миллиардов $. Этот недостаток нового капитала ослабил импульс, затрудняя Биктоину поддержание более высоких уровней. Слабый приток вредит уверенности инвесторов В то же время компании, тесно связанные с Биктоином, такие как MicroStrategy, также испытывают напряжение. С падением цен их способность продолжать накапливать BTC была ограничена. В соответствии с этими тенденциями, 10X Research сообщила, что ее короткие позиции в MicroStrategy и Coinbase уже выросли на 16,5% и 19%, подчеркивая общее напряжение на крипторынке. Биктоин на уровне 108K $: поворотный момент Прямо сейчас Биктоин держится около отметки 108 500 $, уровня, который, по мнению многих аналитиков, может определить его следующий большой шаг. Поддерживая эту точку зрения, криптоаналитик Михаэль ван де Поппе отмечает, что Биктоин в настоящее время застрял в узком диапазоне, но спокойствие...
2 000 BTC проданы за ночь – Кит делает крупную ставку на ETH

Пост 2 000 BTC проданы за ночь – Кит делает большую ставку на ETH появился на BitcoinEthereumNews.com. BitcoinEthereum Крипто-трейдеры были застигнуты врасплох, когда неактивный кит внезапно вновь появился с одной из крупнейших ротаций активов в этом году. Согласно Lookonchain, этот субъект выгрузил примерно 2 000 BTC — стоимостью около 215 миллионов $ — и немедленно перевел капитал в почти 49 000 ETH. Создание империи Ethereum Это не случайная сделка. Данные на цепочке показывают, что тот же кошелек тихо накапливал ETH годами, теперь владея более чем 886 000 токенов стоимостью свыше 4 миллиардов $. Этот баланс делает его одним из наиболее значимых индивидуальных держателей Ethereum в мире, давая киту уровень влияния, сопоставимый с некоторыми институциональными фондами. Почему ротация именно сейчас? Аналитики считают время ключевым фактором. Ethereum набирает обороты благодаря институциональному спросу на спотовые ETH ETF и растущей активности транзакций в сети. Этот ход предполагает, что кит позиционирует себя перед потенциальным ралли под руководством Ethereum, даже ценой сокращения долгосрочных позиций в Bitcoin. Эффект волны по всему рынку Движения китов часто служат индикатором настроения рынка. Некоторые трейдеры считают, что эта ротация может укрепить цену ETH в среднесрочной перспективе, создавая дополнительное давление покупок на рынке, уже готовом к росту. С другой стороны, Bitcoin может почувствовать вес давления продаж, особенно после неудачной попытки вернуться к августовским максимумам выше 120 000 $. Что будет дальше Будущая активность кита будет внимательно отслеживаться. Если больше BTC будет переведено в ETH, это может усилить представление о том, что Ethereum завоевывает новое доминирование среди крупных инвесторов. Пока что внезапное пробуждение этого кошелька внесло новую интригу на рынок, который уже находится на грани из-за институциональных потоков и спекуляций по поводу ETF. Информация, представленная в этой статье, предназначена только для информационных целей и не является финансовой, инвестиционной или торговой рекомендацией. Coindoo.com не поддерживает и не рекомендует какую-либо конкретную инвестиционную стратегию...
Президент Метапланеты излагает план по приобретению 210 000 Биткоин к 2027 году на собрании акционеров

Пост «Президент Metaplanet представляет План приобретения 210 000 Биктоин к 2027 году на собрании акционеров» появился на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Magazine Президент Metaplanet представляет План приобретения 210 000 Биктоин к 2027 году на собрании акционеров 1 сентября 2025 года Metaplanet провела внеочередное общее собрание в центре Токио. На мероприятии президент Metaplanet, Саймон Герович, подчеркнул успехи компании за 16 месяцев работы в качестве казначейской компании биткоина и изложил план компании по приобретению 210 000 биткоинов — 1% от Общего предложения — к 2027 году. Это видение включает выпуск двух версий нового финансового продукта — Metaplanet Prefs, бессрочных предложений привилегированных акций, напоминающих тип, который Strategy выпустила в марте 2025 года — в рамках усилий по приобретению указанных биткоинов. Вехи Metaplanet Герович начал встречу, объяснив, как Metaplanet перешла от работы в качестве борющейся гостиничной компании к казначейской компании биткоина в начале 2024 года. С тех пор, как он отметил, Metaplanet приобрела примерно 0,1% от Общего предложения биткоина, значительно превысив свою первоначальную цель по приобретению 10 000 биткоинов. Во время мероприятия Герович также объявил, что Metaplanet увеличила свои холдинги до 20 000 биткоинов, что дает ей шестой по величине биткоин-баланс в мире. *Metaplanet приобретает дополнительно 1 009 BTC, общие холдинги достигают 20 000 BTC* pic.twitter.com/kwvUkQaFth — Metaplanet Inc. (@Metaplanet_JP) 1 сентября 2025 года Герович отметил, что его цель — чтобы у Metaplanet был второй по величине биткоин-баланс, уступающий только Strategy. Он также сравнил процент биткоина на акцию Metaplanet за прошедший год с показателем Strategy, отметив, что компания увеличила свой процент до 2 274% по сравнению с 86% у Strategy. Герович также отметил, что акции Metaplanet торгуются более 100 часов в неделю через биржи и брокерские конторы по всему миру, помогая сделать успех Metaplanet не просто японской историей, а глобальной. «Где бы вы ни находились в мире, Metaplanet всегда доступна», — сказал Герович. Metaplanet Prefs «Традиционно,...
Битва Биткоина за 100K $: Почему этот уровень поддержки определяет судьбу бычьего забега BTC

Пост «Битва Биткоина за 100K: Почему этот Уровень поддержки определяет судьбу бычьего забега BTC» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые выводы: бычий забег BTC находится на грани, поскольку поддержка в 100K долларов выступает ключевым поворотным моментом на фоне фиксации прибыли китами и макроэкономических препятствий. «Биткоин все еще в распродаже», — говорит Майкл Сэйлор. После того как Биткоин [BTC] закрыл август с падением на 6,5% от открытия в 115 778 долларов, это утверждение имеет вес. Тем временем MSTR наращивал позиции в BTC через три покупки в течение месяца, в среднем по 116 168 долларов за монету. Однако эти позиции сейчас имеют нереализованный убыток в 7,3%. Делает ли это решение MSTR игрой на снижение рисков, потенциально отстраняя трейдеров и укрепляя идею о том, что бычий забег BTC еще не достиг дна? Макроэкономическая волатильность проверяет ставку MSTR на Биткоин Сентябрь начинается с насыщенного экономического календаря, который должен повлиять на рынки. У нас есть индекс деловой активности ISM в производственном секторе и занятость, первичные заявки на пособие по безработице, торговый баланс, число рабочих мест вне сельского хозяйства и уровень безработицы — все это должно быть опубликовано в первую неделю исторически медвежьего месяца для BTC. Однако все взгляды прикованы к заседанию FOMC 17 сентября, где рынки в значительной степени закладывают в цену смягчение политики. 86,4% вероятность снижения ставки, 13,6% без изменений и 0% повышения, что делает публикации этой недели ключевыми для бычьего забега BTC. Источник: CME Group Проще говоря, макроэкономический фон США является ключевым для поддержки ставки MSTR на BTC. Логика проста: заголовочный ИПЦ в июле держался на уровне 2,7%, чуть ниже прогноза в 2,8%, в то время как базовый ИПЦ вырос на 0,3%, как и «ожидалось», показав самый резкий месячный рост за шесть месяцев, удерживая динамику инфляции под контролем. Результат? FOMC оставил ставки без изменений. Биткоин достиг дна, что спровоцировало ATH в 124K долларов в предыдущем бычьем забеге BTC. Теперь вопрос в том, могут ли текущие макроэкономические условия вызвать аналогичное ралли BTC, поддерживая позицию MSTR. Поддержка в 100K долларов теперь является поворотным моментом для бычьего забега BTC Сентябрь исторически был сложным периодом для BTC. В среднем он показывает -3,5% месячной доходности, единственный месяц, когда убытки стабильно преобладают...
BlockDAG снижает бонус на 2049%, Bitcoin Swift назначает запуск, BlockchainFX превышает 6M $

Пост BlockDAG предлагает бонус 2049%, Bitcoin Swift назначает запуск, BlockchainFX достигает 6 миллионов $ появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто Новости Изучите главный бонус BlockDAG на Token2049, подтвержденный запуск Bitcoin Swift и вознаграждения за стейкинг BlockchainFX. Какую криптовалюту стоит купить сейчас? Криптовалюта не объявляет о прогрессе тихо; она кричит об этом. Bitcoin Swift набирает раннюю тягу с датой запуска в августе и более чем 1,3 миллиона $ собранных на данный момент. BlockchainFX набрал обороты с бонусными вознаграждениями за стейкинг, превысив 6 миллионов $ в предпродажной тяге, расширяясь в варианты торговли реального мира. Тем не менее, именно BlockDAG определяет разговор. Прикрепляя бонус в 2049% к Token2049, самому ожидаемому событию года, BlockDAG не пытается проскользнуть незаметно, он требует внимания. С 388 миллионами $ собранных средств, 25 миллиардами проданных BDAG и ROI в 2900% с первой партии, эта предпродажа имеет как нарратив, так и цифры на своей стороне. Среди этих имен BlockDAG выглядит меньше как проект в разработке и больше как подтверждение того, где должно быть внимание. Время, Масштаб, Доказательство: Выигрышная Формула BlockDAG! По мере приближения Token2049, проекты готовят свои стратегии. Многие попытаются тихо заявить о себе в отраслевом разговоре, надеясь быть замеченными. BlockDAG выбрал совершенно другой путь. Вместо шепота он лидирует с объемом. Бонус в 2049%, привязанный непосредственно к крупнейшему криптособытию года, - это больше, чем маркетинговая тактика; это материал для заголовков, созданный, чтобы доминировать на сцене, где это наиболее важно. Сила этого хода заключается в его цифрах. С уже собранными 388 миллионами $, 25 миллиардами распределенных монет и Партией 30, теперь доступной по 0,03 $, это не просто игра на внимание; это демонстрация прогресса. ROI в 2900% с первой партии рассказывает ясную историю роста, который сохранил моментум, а не угас со временем. Эти цифры выделяют BlockDAG не за то, что он обещает, а за то, что он уже доставил. Token2049 - это не просто еще одна сетевая выставка. Это...
Прогноз Биткоина на сегодня: бизнес-школа Гонконга планирует внедрение Биткоина, аналитик утверждает, что BTC будет существовать долгое время, и другие новости...

Пост Прогноз Биктоина сегодня: Бизнес-школа Гонконга планирует внедрение Биктоина, аналитик говорит, что BTC будет существовать долгое время, и многое другое... появился на BitcoinEthereumNews.com. Живая торговля обновления Биктоина сегодня: Прогноз Биктоина сегодня: Бизнес-школа Гонконга планирует внедрение Биктоина, аналитик говорит, что BTC будет существовать долгое время, и многое другое... Регистрация для нашей рассылки! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите вашу электронную почту. Лия - британская журналистка со степенью бакалавра в области журналистики, медиа и коммуникаций и почти десятилетним опытом создания контента. За последние четыре года ее внимание было сосредоточено в основном на технологиях Web3, что обусловлено ее искренним энтузиазмом в отношении децентрализации и новейших технологических достижений. Она сотрудничала с ведущими криптовалютными и NFT-изданиями - Cointelegraph, Coinbound, Crypto News, NFT Plazas, Bitcolumnist, Techreport и NFT Lately - что позволило ей занять руководящую должность в криптожурналистике. Будь то создание новостей или подробных обзоров, она стремится привлечь своих читателей последними идеями и информацией. Ее статьи часто охватывают самые горячие криптовалюты, биржи и меняющиеся правила. В рамках своей стратегии по привлечению новичков в криптовалюты в Web3, она объясняет даже самые сложные темы понятным и увлекательным способом. Подчеркивая свой динамичный журналистский опыт, она писала для различных секторов, включая тестирование программного обеспечения (TEST Magazine), путешествия (Travel Off Path) и музыку (Mixmag). Когда она не погружена в криптовалютную тематику, она, вероятно, путешествует по островам (Галапагосы и Хайнань - ее любимые места). Или, возможно, рисует мелом, слушая Pixies, свою любимую группу всех времен. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-live-news-september-1-2025/
Бывший индийский законодатель и полицейский признаны виновными в деле о вымогательстве Биткоина

Пост Бывший индийский законодатель и полицейский осуждены по делу о вымогательстве Биктоина появился на BitcoinEthereumNews.com. Индийский суд признал виновными 14 человек, включая бывшего законодателя и бывшего суперинтенданта полиции, в вымогательстве 3,6 миллиона $ в биткоинах у бизнесмена. Подробности преступного сговора Индийский суд признал виновными 14 человек, включая бывшего законодателя и сотрудника правоохранительных органов, в вымогательстве 3,6 миллиона $ (₹32 крор) в [...] Источник: https://news.bitcoin.com/former-indian-lawmaker-police-officer-convicted-in-bitcoin-extortion-case/
Amplify подает заявку на первый доходный ETF XRP со стратегией опционов

Пост Amplify подает заявку на первый ETF с доходом от XRP со стратегией опционов появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые выводы: Amplify подала заявку на первый ETF с доходом от процентных опционов XRP в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Фонд будет использовать стратегию покрытых колл-опционов для генерации ежемесячных выплат. В отличие от спотового ETF, он избегает рисков хранения, отслеживая инструменты, связанные с XRP. Управляющая компания Amplify Investments подала предложение в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о запуске первого биржевого фонда (ETF) с "опционным доходом" на базе XRP. Управляющая компания из Иллинойса подала заявку на листинг фонда на бирже Cboe BZX Exchange. Фонд стремится отслеживать цену XRP и генерировать регулярный поток доходов через стратегию покрытых колл-опционов. Проще говоря, он будет накладывать консервативный доход поверх волатильности криптовалюты, финансируя ежемесячные выплаты через продажу опционов. Наблюдатели рынка отмечают, что криптофонды, использующие деривативы, исторически лучше воспринимались регуляторами, чем те, которые напрямую держат цифровые активы. Фактически, заявка поступает на фоне волны желающих создать крипто-ETF и растущего институционального интереса к XRP после прояснения регуляторной ситуации в последние месяцы. Amplify предлагает ежемесячный ETF с опционным доходом от XRP Недавно поданный Amplify ежемесячный ETF с опционным доходом от XRP разработан для обеспечения как доступа к XRP, так и регулярного дохода через стратегию покрытых колл-опционов. На практике фонд будет отслеживать цену XRP через инструменты, связанные с XRP, вместо прямого владения токеном, а затем систематически продавать колл-опционы на эти активы для сбора премиального дохода. Каждый опционный цикл обычно длится несколько недель, после чего стратегия сбрасывается; модель, которая отдает приоритет стабильному доходу над максимизацией ценовых прибылей. Согласно проспекту, не менее 80% активов фонда будут привязаны к цене XRP. Оставшиеся 20% будут размещены в казначейских облигациях США или наличных средствах для стабильности и целей обеспечения. Поскольку этот ETF не инвестирует напрямую в XRP, он избегает некоторых препятствий, связанных с хранением и регулированием, с которыми сталкиваются спотовые криптофонды. Этот...
