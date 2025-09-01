Приток криптоактивов достиг 2,48 миллиарда $ на прошлой неделе, поскольку Ethereum продолжает опережать Биктоин
Пост Притоки Крипто Достигли 2,48 Миллиарда Долларов На Прошлой Неделе, Поскольку Ethereum Продолжает Опережать Биткоин появился на BitcoinEthereumNews.com. Ethereum оставался на лидирующих позициях в течение всего августа, подняв притоки криптовалют до 2,48 миллиарда долларов на прошлой неделе. Этот всплеск увеличил августовские потоки до 4,37 миллиарда долларов, а притоки с начала года (YTD) до 35,5 миллиарда долларов. Однако, несмотря на этот положительный импульс, общие активы под управлением (AUM) снизились на 10% с недавних пиков до 219 миллиардов долларов на фоне пятничных макроэкономических проблем. Ethereum Доминирует в Притоках Крипто, в то время как Биктоин Отстает на Фоне Августовского Восстановления Последний отчет CoinShares показывает, что Ethereum продолжал доминировать над Биктоин в предпочтениях инвесторов. На прошлой неделе он привлек 1,4 миллиарда долларов положительных еженедельных потоков, в то время как притоки криптовалют достигли 2,48 миллиарда долларов. Тем временем, притоки Биктоин достигли 748 миллионов долларов. Притоки Крипто За Прошлую Неделю. Источник: Отчет CoinShares Ethereum накопил 3,95 миллиарда долларов притоков в течение августа после серии положительных потоков, возглавляемых альткоинами. Тем временем, Биктоин зафиксировал чистый отток в размере 301 миллиона долларов в августе, в то время как другие альткоины выиграли от оптимизма вокруг потенциальных запусков ETF (биржевых фондов) в США. Однако, по словам главы исследований CoinShares Джеймса Баттерфилла, притоки криптовалют на прошлой неделе могли быть выше, если бы не отрицательные движения цен и пятничные оттоки после публикации данных Core PCE. Макроэкономический показатель снизил ожидания снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в сентябре. "Core PCE вырос до 2,9% в годовом исчислении. Инфляция не падает. Она растет. ВВП за второй квартал пересмотрен в сторону повышения до 3,3%. И некоторые думают, что ФРС должна снизить ставку на 50 базисных пунктов? Данные не поддерживают снижение. Но политика может заставить это сделать", - заявил генеральный директор и главный инвестиционный директор Mainstay Capital Management Дэвид Кудла. Аналитики предполагают, что пятничный откат отражал фиксацию прибыли, а не более широкую слабость рынка, поскольку притоки оставались диверсифицированными по географическим регионам. Притоки Крипто По Регионам. Источник: Отчет CoinShares Восстановление следует за бурной неделей, о которой сообщил CoinShares неделей ранее, которая выделила 1,43 миллиарда долларов оттоков, крупнейших с марта. Биктоин возглавил эти оттоки на уровне 1 миллиарда долларов, в то время как Ethereum ограничил свои...
