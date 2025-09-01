2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Приток криптоактивов достиг 2,48 миллиарда $ на прошлой неделе, поскольку Ethereum продолжает опережать Биктоин

Приток криптоактивов достиг 2,48 миллиарда $ на прошлой неделе, поскольку Ethereum продолжает опережать Биктоин

Пост Притоки Крипто Достигли 2,48 Миллиарда Долларов На Прошлой Неделе, Поскольку Ethereum Продолжает Опережать Биткоин появился на BitcoinEthereumNews.com. Ethereum оставался на лидирующих позициях в течение всего августа, подняв притоки криптовалют до 2,48 миллиарда долларов на прошлой неделе. Этот всплеск увеличил августовские потоки до 4,37 миллиарда долларов, а притоки с начала года (YTD) до 35,5 миллиарда долларов. Однако, несмотря на этот положительный импульс, общие активы под управлением (AUM) снизились на 10% с недавних пиков до 219 миллиардов долларов на фоне пятничных макроэкономических проблем. Ethereum Доминирует в Притоках Крипто, в то время как Биктоин Отстает на Фоне Августовского Восстановления Последний отчет CoinShares показывает, что Ethereum продолжал доминировать над Биктоин в предпочтениях инвесторов. На прошлой неделе он привлек 1,4 миллиарда долларов положительных еженедельных потоков, в то время как притоки криптовалют достигли 2,48 миллиарда долларов. Тем временем, притоки Биктоин достигли 748 миллионов долларов. Притоки Крипто За Прошлую Неделю. Источник: Отчет CoinShares Ethereum накопил 3,95 миллиарда долларов притоков в течение августа после серии положительных потоков, возглавляемых альткоинами. Тем временем, Биктоин зафиксировал чистый отток в размере 301 миллиона долларов в августе, в то время как другие альткоины выиграли от оптимизма вокруг потенциальных запусков ETF (биржевых фондов) в США. Однако, по словам главы исследований CoinShares Джеймса Баттерфилла, притоки криптовалют на прошлой неделе могли быть выше, если бы не отрицательные движения цен и пятничные оттоки после публикации данных Core PCE. Макроэкономический показатель снизил ожидания снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в сентябре. "Core PCE вырос до 2,9% в годовом исчислении. Инфляция не падает. Она растет. ВВП за второй квартал пересмотрен в сторону повышения до 3,3%. И некоторые думают, что ФРС должна снизить ставку на 50 базисных пунктов? Данные не поддерживают снижение. Но политика может заставить это сделать", - заявил генеральный директор и главный инвестиционный директор Mainstay Capital Management Дэвид Кудла. Аналитики предполагают, что пятничный откат отражал фиксацию прибыли, а не более широкую слабость рынка, поскольку притоки оставались диверсифицированными по географическим регионам. Притоки Крипто По Регионам. Источник: Отчет CoinShares Восстановление следует за бурной неделей, о которой сообщил CoinShares неделей ранее, которая выделила 1,43 миллиарда долларов оттоков, крупнейших с марта. Биктоин возглавил эти оттоки на уровне 1 миллиарда долларов, в то время как Ethereum ограничил свои...
Altcoin
ALTCOIN$0.0004348+8.45%
BRC20.COM
COM$0.010635-5.02%
Core DAO
CORE$0.3556-4.94%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/01 21:38
Поделиться
Биткоин может быть взломан квантовыми компьютерами, предупреждает Сальвадор

Биткоин может быть взломан квантовыми компьютерами, предупреждает Сальвадор

Пост "Биткоин может быть взломан квантовыми компьютерами, предупреждает Сальвадор" появился на BitcoinEthereumNews.com. Ваша поддержка помогает нам рассказывать историю. От репродуктивных прав до изменения климата и крупных технологических компаний, The Independent находится на месте событий, когда история развивается. Будь то расследование финансов проТрамповского PAC Илона Маска или создание нашего последнего документального фильма "The A Word", который проливает свет на американских женщин, борющихся за репродуктивные права, мы знаем, как важно отделять факты от сообщений. В такой критический момент истории США нам нужны репортеры на местах. Ваше пожертвование позволяет нам продолжать отправлять журналистов для освещения обеих сторон истории. The Independent пользуется доверием американцев во всем политическом спектре. И в отличие от многих других качественных новостных изданий, мы решили не ограничивать американцев в доступе к нашим репортажам и анализу с помощью платного доступа. Мы считаем, что качественная журналистика должна быть доступна всем, оплачиваемая теми, кто может себе это позволить. Ваша поддержка имеет решающее значение. Читать далее Сальвадор объявил о планах разделить свои обширные запасы Биткоина на несколько кошельков, чтобы защититься от потенциальных квантовых атак. Центральноамериканская страна владеет криптовалютой стоимостью примерно в полмиллиарда фунтов, введя ее в качестве законного платежного средства в 2021 году. Биткоин-офис страны заявил, что решение разделить свои активы является частью стратегической инициативы по "повышению безопасности и долгосрочного хранения" своего резерва Биткоина в случае прогресса в квантовых вычислениях. "Квантовые компьютеры теоретически способны взломать криптографию с открытым и закрытым ключом, используя алгоритм Шора", - написал правительственный департамент в сообщении в X. "Эта криптография лежит в основе не только Биткоина, но и многих повседневных систем, таких как банковское дело, электронная почта и коммуникации. Когда транзакция Биткоина подписывается и транслируется, открытый ключ становится видимым в блокчейне, потенциально подвергая адрес квантовым атакам...
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.209-3.88%
ChangeX
CHANGE$0.00159678+0.98%
Moonveil
MORE$0.02906-15.42%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/01 21:29
Поделиться
"Больше Никаких Медведей": Майкл Сейлор Видит, Как Bitcoin Движется К Отметке В 1 Миллион $

"Больше Никаких Медведей": Майкл Сейлор Видит, Как Bitcoin Движется К Отметке В 1 Миллион $

Пост "Больше никаких медведей": Майкл Сэйлор видит, как Биткоин движется к отметке в 1 миллион долларов появился на BitcoinEthereumNews.com. "Больше никаких медведей": Майкл Сэйлор видит, как Биткоин движется к отметке в 1 миллион долларов | Bitcoinist.com Регистрация на нашу рассылку! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите свою электронную почту. Меня зовут Годспауэр Оуи, и я работаю на новостных платформах NewsBTC и Bitcoinist. Иногда я люблю думать о себе как об исследователе, поскольку мне нравится изучать новые места, узнавать новые вещи, особенно ценные, и встречать новых людей, которые влияют на мою жизнь, независимо от того, насколько мало это влияние. Я ценю свою семью, друзей, карьеру и время. Действительно, это, вероятно, наиболее значимые аспекты существования каждого человека. Я преследую не иллюзии, а мечты. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/no-more-bitcoin-bears-saylor-says/
Moonveil
MORE$0.02906-15.42%
Dreams Quest
DREAMS$0.0003468-1.86%
BRC20.COM
COM$0.010635-5.02%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/01 21:19
Поделиться
Лучшие Альткоины для покупки после внезапного перехода Китов с Биктоин на блокчейн Ethereum

Лучшие Альткоины для покупки после внезапного перехода Китов с Биктоин на блокчейн Ethereum

Пост Лучшие Альткоины для покупки после внезапного перехода Китов с Биктоина на блокчейн Ethereum появился на BitcoinEthereumNews.com. Лучшие Альткоины для покупки после внезапного перехода Китов с Биктоина на блокчейн Ethereum Регистрация по эл. почте для нашей рассылки! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите свою электронную почту. Как крипто-писатель, Криши делит свое время между расшифровкой хаоса рынков и написанием об этом таким образом, чтобы вы не заснули. Он занимается этим уже почти два года в криптовалютных окопах. Да, он сожалеет о том, что пропустил великолепные ралли, которые были до этого (а кто нет!), но он более чем готов подкрепить свои слова делом. Прежде чем с головой погрузиться в криптовалюту, Криши провел более пяти лет, работая для некоторых из крупнейших имен в технологической сфере, включая TechRadar, Tom's Guide и PC Gaming, освещая все: от гаджетов и кибербезопасности до игр и программного обеспечения. Когда он не изучает и не пишет о последних событиях в криптовалюте, Криши торгует на форекс-рынке, сохраняя криптовалюту в своих долгосрочных планах HODL. Он верит в Биктоин, хотя никогда не позволяет этой предвзятости проникать в его тексты. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/best-altcoins-to-buy-after-whales-shift-from-bitcoin-to-ethereum/
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/01 20:52
Поделиться
Еженедельные притоки достигли 1,08B $, опережая Биткоин

Еженедельные притоки достигли 1,08B $, опережая Биткоин

Пост "Еженедельный приток достиг 1,08 млрд долларов США, опережая Bitcoin" появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: ETF Ethereum выросли на 1,08 млрд долларов США всего за одну неделю — узнайте, что стимулирует приток. Приток в августе достиг 3,87 млрд долларов США, что делает его вторым лучшим месяцем для ETF ETH. ETF Bitcoin отстают: почему Ethereum перехватывает внимание. Рост ETF Ethereum: еженедельный и ежемесячный приток С 25 по 29 августа 2025 года совокупный приток в спотовые ETF Ethereum достиг 1,08 млрд долларов США, что является четвертым по величине еженедельным показателем с момента запуска продуктов, согласно данным SoSoValue. Еженедельные потоки капитала для спотовых ETF Ethereum в США. Источник: SoSoValue Сектор ETF Ethereum испытал положительный приток в течение четырех из пяти торговых дней. Самый большой приток произошел 25 августа и составил 443 млн долларов США, в то время как единственный отток произошел в последний торговый день — около 165 млн долларов США. ETF Bitcoin: более медленный рост Для сравнения, ETF Bitcoin привлекли менее половины капитала за неделю, в общей сложности 440,7 млн долларов США. Самый большой приток также пришелся на 25 августа — 219 млн долларов США, но неделя закончилась оттоком в 127 млн долларов США. Еженедельные потоки капитала для спотовых ETF Bitcoin в США. Источник: SoSoValue В месячном масштабе ETF Bitcoin столкнулись с проблемами: в августе было выведено 751 млн долларов США, что стало первым чистым оттоком за пять месяцев и третьим по величине отрицательным результатом в истории. ETF Ethereum демонстрируют сильные ежемесячные показатели Несмотря на замедление Bitcoin, ETF Ethereum продолжали расти, с ежемесячным притоком, превышающим 3,87 млрд долларов США. Это второй лучший ежемесячный результат в истории этих продуктов, что подчеркивает сильный интерес инвесторов и уверенность в Ethereum. По мере того как ETF Ethereum набирают обороты, наблюдатели рынка внимательно следят за тем, как эти притоки могут повлиять на цены ETH и изменить более широкий ландшафт криптоинвестиций. ETF Ethereum демонстрируют высокий спрос по сравнению с Bitcoin, с постоянным еженедельным притоком и рекордным ежемесячным ростом. Инвесторы все чаще обращаются к этим продуктам, чтобы получить доступ к Ethereum без прямой торговли криптовалютой. Источник:...
BRC20.COM
COM$0.010635-5.02%
Everscale
EVER$0.0193+0.52%
Quickswap
QUICK$0.02329-1.31%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/01 20:35
Поделиться
Биткоин приближается к сигналу перепроданности, так как индикаторы указывают на отскок

Биткоин приближается к сигналу перепроданности, так как индикаторы указывают на отскок

Пост «Биктоин приближается к сигналу перепроданности, индикаторы указывают на отскок» появился на BitcoinEthereumNews.com. Дневной индекс относительной силы Биткоина приближается к уровням «перепроданности», техническому сигналу, который исторически отмечал рыночные минимумы. Глобальная ликвидность M2 растет, обеспечивая макроэкономический попутный ветер, который исторически подпитывал крипто-ралли. Данные на цепочке показывают, что институты и предприятия все еще накапливают BTC, покупая в 4 раза быстрее, чем он добывается. После красного августа совокупность технических, макроэкономических и данных на цепочке сигнализирует о том, что отскок крипторынка может быть на горизонте в сентябре. Хотя моментум Биткоина слаб, его индекс относительной силы приближается к исторически значимым уровням перепроданности, в то время как глобальная ликвидность растет, а данные на цепочке показывают, что умные деньги все еще накапливаются. Подает ли график Биткоина технический сигнал к покупке? Основной технический аргумент в пользу отскока основан на индексе относительной силы Биткоина и его исторических показателях в сентябре. Что говорит нам RSI сейчас? При торговле Биткоином около 109 682 $, дневной RSI находится на слабом уровне 41,40, чуть выше классического порога «перепроданности» в 30. Исторически падения в эту зону отмечали основные рыночные минимумы и точки разворота. Хотя индикатор MACD остается медвежьим на данный момент, RSI является ключевым сигналом, за которым трейдеры следят для потенциального отскока. Какова историческая закономерность для сентября? Согласно подкасту Thinking Crypto, Биткоин закрывал каждый август в минусе в текущем цикле. За каждым из этих спадов следовал период обновленной силы в сентябре. Текущий откат рынка отражает именно эту сезонную закономерность, предполагая, что дно может формироваться. MACD остается медвежьим, с линией MACD на -1910,20 ниже сигнальной линии, которая находится на -1 332,48, сохраняя отрицательный моментум. Ethereum также скорректировался, но продолжает превосходить Биткоин в последние недели, с альткоинами, поглощающими ликвидность, поскольку доминирование Биткоина снижается. Выстраиваются ли макрокатализаторы для ралли в четвертом квартале? Поддерживая...
Биткоин
BTC$117,811.11-2.45%
Index Cooperative
INDEX$0.961-5.87%
BRC20.COM
COM$0.010635-5.02%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/01 20:23
Поделиться
С новым контрактом у питчера Red Sox Аролдиса Чапмана нет планов замедляться

С новым контрактом у питчера Red Sox Аролдиса Чапмана нет планов замедляться

Пост С Новым Контрактом, Аролдис Чепмен из Red Sox Не Планирует Замедляться появился на BitcoinEthereumNews.com. НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 21 АВГУСТА: Аролдис Чепмен №44 из Boston Red Sox в действии против New York Yankees на Yankee Stadium 21 августа 2025 года в Нью-Йорке. Red Sox победили Yankees со счетом 6-3. (Фото Джима Макисаака/Getty Images) Getty Images В апреле Аролдиса Чепмена спросили, как долго он хочет продолжать свою игровую карьеру. "Пока я все еще могу выводить людей из игры," с улыбкой сказал клоузер Boston Red Sox. Чепмену 37 лет, и он находится на финишной прямой своего 16-го сезона в высшей лиге. Тем не менее, он по-прежнему выводит отбивающих из игры с высокой эффективностью в команде-претенденте. Выход на пенсию не входит в ближайшие планы Чепмена. Red Sox подтвердили это, подписав с огненным левшой однолетний контракт на сумму 13,3 миллиона долларов в воскресенье, который действует до следующего сезона и включает опцию до 2027 года. Red Sox сделали объявление через несколько мгновений после того, как Чепмен закрыл победу Red Sox со счетом 5-2 над Pittsburgh Pirates на Fenway Park в Бостоне, что стало его 27-м сейвом в 29 возможностях в этом сезоне. "Я думаю, этот парень был великолепен для нас, и не только на поле," сказал менеджер Red Sox Алекс Кора. "То, что он сделал на поле, удивительно." Аролдис Чепмен Был Доминирующим ERA Чепмена составляет всего 1,02 в 58 играх с 76 страйкаутами в 53 иннингах. Он допустил всего 21 хит и 14 уоков. Удивительно, но Чепмен не позволил сделать хит последним 44 отбивающим, с которыми он столкнулся, серия, которая охватывает 15 игр и является самой длинной в истории Red Sox. Red Sox имеют преимущество в 2 1/2 игры над Seattle Mariners за вторую уайлд-кард Американской лиги. Бостон находится на третьем месте в AL East, отставая на 3 1/2 игры от лидера дивизиона Toronto Blue Jays. Чепмен...
NEAR
NEAR$3.023+5.58%
Threshold
T$0.01468-3.86%
Manchester City Fan
CITY$0.9454-2.50%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/01 20:02
Поделиться
Индекс экстремумов цикла Биткоина достиг 8,8%: Фаза сжатия сигнализирует о предстоящем расширении

Индекс экстремумов цикла Биткоина достиг 8,8%: Фаза сжатия сигнализирует о предстоящем расширении

Пост Индекс экстремумов цикла Биткоина достиг 8,8%: Фаза сжатия сигнализирует о предстоящем расширении появился на BitcoinEthereumNews.com. Индекс экстремумов цикла Биткоина достиг 8,8%: Фаза сжатия сигнализирует о предстоящем расширении | Bitcoinist.com Регистрация для нашей рассылки! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите вашу электронную почту. Путешествие Себастьяна в мир криптовалют началось четыре года назад, движимое увлечением потенциалом технологии блокчейн революционизировать финансовые системы. Его первоначальное исследование было сосредоточено на понимании сложностей различных криптопроектов, особенно тех, которые были направлены на создание инновационных финансовых решений. Благодаря бесчисленным часам исследований и обучения, Себастьян развил глубокое понимание базовых технологий, рыночной динамики и потенциальных применений криптовалют. По мере роста его знаний, Себастьян чувствовал необходимость делиться своими идеями с другими. Он начал активно участвовать в онлайн-дискуссиях на платформах, таких как X и LinkedIn, сосредотачиваясь на контенте, связанном с финтехом и криптовалютами. Его целью было раскрыть ценные тенденции и идеи для более широкой аудитории, способствуя более глубокому пониманию быстро развивающегося криптовалютного ландшафта. Вклад Себастьяна быстро получил признание, и он стал доверенным голосом в онлайн-сообществе криптовалют. Чтобы дальше расширить свои знания, Себастьян получил сертификат UC Berkeley Fintech: Frameworks, Applications, and Strategies. Эта строгая программа обеспечила его ценными навыками и знаниями в области финансовых технологий, преодолевая разрыв между традиционными финансами (TradFi) и децентрализованными финансами (DeFi). Сертификация углубила его понимание более широкого финансового ландшафта и его пересечения с технологией блокчейн. Страсть Себастьяна к финансам и письму очевидна в его работе. Он любит углубляться в финансовые исследования, анализировать рыночные тенденции и изучать последние разработки в криптопространстве. В свободное время Себастьяна часто можно найти погруженным в графики, изучающим формы 10-K или участвующим в заставляющих задуматься дискуссиях о будущем финансов. Путешествие Себастьяна...
Sidekick
K$0.0534-12.12%
Index Cooperative
INDEX$0.961-5.87%
DeepBook
DEEP$0.119048-9.51%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/01 19:57
Поделиться
Топ-3 акций золотодобывающих компаний для покупки прямо сейчас

Топ-3 акций золотодобывающих компаний для покупки прямо сейчас

Пост «Топ-3 акций золотодобывающих компаний для покупки прямо сейчас» появился на BitcoinEthereumNews.com. Сектор золотодобычи вновь утвердил себя как один из выдающихся классов активов 2025 года, подталкиваемый изменениями в фискальной политике США, геополитической неопределенностью и рекордным спросом со стороны центральных банков. Поскольку президент Дональд Трамп усиливает тарифы и открыто оказывает давление на Федеральную резервную систему с целью снижения ставок, инвесторы все чаще обращаются к золоту как к защите от инфляции, слабости доллара и более широкой волатильности рынка. Результатом стал рост не только слитков, но и акций, отслеживающих этот сектор. Индекс NYSE Arca Gold Miners вырос более чем на 50% с начала года, легко опережая собственный рост золота на 25,3%. Аналитики утверждают, что Уолл-стрит все еще недооценивает новую реальность, оставляя возможность для повышения прибыли по мере того, как более высокие цены на золото проходят через балансы. Золотодобытчики против цены на золото: Наращивая относительную силу, индекс достиг нового 52-недельного максимума в пятницу. ⛏️🪙Однако он все еще торгуется на исторически низких уровнях, особенно учитывая рекордные маржи ведущих производителей золота.$GDX $GLD pic.twitter.com/r2LElJ7Gq7 — Oliver Groß (@minenergybiz) 1 сентября 2025 г. Несколько имен выделяются своими сильными показателями и рычагами воздействия на ралли золота: Newmont Corp (NYSE: NEM) Акции NEM выросли до 74,40 долларов США, увеличившись на 93,9% с начала года, поскольку крупнейший в мире Майнер золота продолжает получать выгоду от масштаба, контроля затрат и воздействия растущих цен на слитки. График цены акций NEM с начала года. Источник: Finbold Royal Gold Inc (NASDAQ: RGLD) Royal Gold торговалась по цене 179,58 долларов США, специалист по роялти и стримингу вырос на 33,5% с начала года. Его модель с низкой долей активов обеспечивает воздействие более высоких цен на золото с более низкими операционными рисками, делая его предпочтительным выбором среди институциональных инвесторов. График цены акций RGLD с начала года. Источник: Finbold Agnico Eagle Mines Ltd (NYSE: AEM) Акции Agnico Eagle Mines находятся на уровне 144,17 долларов США, с приростом 75,8% с начала года. Канадский Майнер расширил производственные мощности, сохраняя контроль над затратами, позиционируя себя как один из...
Union
U$0.000859-70.61%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.209-3.88%
Sunrise Layer
RISE$0.009854-4.05%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/01 19:56
Поделиться
Кит Bitcoin сбрасывает миллиарды для ETH, но распродажа на 5B $ все еще надвигается

Кит Bitcoin сбрасывает миллиарды для ETH, но распродажа на 5B $ все еще надвигается

Пост «Кит Биктоина сбрасывает миллиарды за ETH, но распродажа на 5 миллиардов $ все еще маячит на горизонте» появился на BitcoinEthereumNews.com. Джейк Симмонс, преданный крипто-журналист, увлекается Биктоином с 2016 года, когда впервые узнал о нем. Благодаря своей обширной работе с NewsBTC.com и Bitcoinist.com, Джейк стал надежным голосом в криптосообществе, направляя как новичков, так и опытных энтузиастов к более глубокому пониманию этой динамичной области. Его миссия проста, но глубока: демистифицировать Биктоин и криптовалюты и сделать их доступными для всех. Профессиональная карьера Джейка в сфере Биктоина и криптовалют началась сразу после получения степени по информационным системам в 2017 году, и с тех пор он полностью погрузился в индустрию. Джейк присоединился к группе NewsBTC в конце 2022 года. Его образование обеспечивает ему техническую компетенцию и аналитические навыки, необходимые для анализа сложных тем и представления их в понятном формате. Независимо от того, являетесь ли вы случайным читателем, интересующимся Биктоином, или инвестором, стремящимся ориентироваться в последних рыночных тенденциях, аналитика Джейка предлагает ценные перспективы, которые преодолевают разрыв между сложными технологиями и повседневным использованием. Джейк не просто репортер технологических тенденций; он твердо верит в трансформационный потенциал Биктоина по сравнению с традиционными фиатными валютами. Для него нынешняя финансовая система находится на грани хаоса, подталкиваемая бесконтрольными действиями правительства и ошибочной кейнсианской экономической политикой. Опираясь на принципы австрийской школы экономики, Джейк рассматривает Биктоин не просто как цифровой актив, а как решающий шаг к исправлению неработающей денежной системы. Его либертарианские взгляды подкрепляют его позицию, что так же, как церковь была отделена от государства, так и деньги должны быть освобождены от государственного контроля. Для Джейка Биктоин представляет собой больше, чем просто инвестицию; это мирная революция. Он представляет будущее, где Биктоин способствует созданию устойчивой и ответственной финансовой структуры для будущих поколений. Его защита не связана с оппозицией...
Moonveil
MORE$0.02906-15.42%
BRC20.COM
COM$0.010635-5.02%
MISSION
MISSION$0.00000964-4.74%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/01 19:45
Поделиться

Популярные новости

Еще

Акции Lyft, Inc. ($LYFT): Резервирует автономные роботакси Tensor, акции упали на 3,19%

Кит был ликвидирован на 247.62 WETH на платформе Aave, стоимостью примерно 1.05 миллиона $

Morgan Stanley с активами 8T долларов открывает доступ к Биткоину для всех состоятельных клиентов

Прогноз цены XRP в ожидании решений по ETF с 18 по 25 октября, предпродажа DeepSnitch AI собирает 337K $

Xyra Labs запускает Split Routing для предложения ценообразования уровня CEX для DeFi свопов