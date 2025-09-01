St. George Spirits создали виски для любителей пива Sierra Nevada
Ruthless - это виски, изготовленный St. George Spirits из Sierra Nevada Ruthless Rye IPA. St. George Spirits и Sierra Nevada Brewing Whiskey - это дистиллированный спирт, изготовленный из зерна, так что по сути, виски - это дистиллированное пиво. Большинство производителей виски делают пиво специально для дистилляции, которое мало напоминает холодный, освежающий напиток, которым ежедневно наслаждаются миллионы людей - пиво, сделанное для виски, является пивом только по названию. Но разумно предположить, что хорошее пиво должно давать хороший виски. И хотя некоторые современные производители виски используют подход крафтовых пивоваров к производству виски, возможно, никто не исследовал эту концепцию больше, чем St. George Spirits. Новый виски лимитированного выпуска, выпущенный St. George в сотрудничестве с Sierra Nevada Brewing, подтверждает это утверждение. Дух Аламеды St. George Spirits был основан в Аламеде, Калифорния, 43 года назад. "Мы были первой крафтовой дистиллерией в стране", - утверждал Лэнс Уинтерс, мастер-дистиллятор, во время видеоинтервью. St. George начал с фокуса на eau de vie более четырех десятилетий назад, но даже его программе виски сейчас 30 лет. "Когда мы начинали нашу программу виски, мы не могли позволить себе оборудование для пивоварения", - сказал Уинтерс, который был пивоваром до присоединения к St. George. "Поэтому мы обратились к Sierra Nevada, которые согласились сделать для нас сусло". St. George и Sierra Nevada были пионерами в крафтовых напитках, и их совместные отношения насчитывают уже десятилетия. Помимо eau de vie и виски, St. George Spirits производит джины, водки, бренди, ликеры и нишевые спирты, такие как сётю и абсент. Их спиртные напитки доступны в более чем 40 штатах и примерно в дюжине избранных международных рынков. Как Sierra Nevada создала бизнес Sierra Nevada Brewing, основанная в Чико, Калифорния, и со второй пивоварней в Миллс-Ривер, Северная Каролина, является одной из крафтовых...
