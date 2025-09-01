2025-10-11 суббота

Цена газа ETH растет, поскольку WLFI становится самым активным смарт контрактом в сети

Цена газа ETH растет, поскольку WLFI становится самым активным смарт контрактом в сети

Пост ETH gas spikes as WLFI становится самым загруженным смарт-контрактом в сети появился на BitcoinEthereumNews.com. Запуск передаваемой версии токена WLFI стал стресс-тестом для блокчейн Ethereum. После недель низких комиссий, с газом ниже 1 Gwei, сеть подскочила до раскаленных 100 Gwei за транзакцию. Блокчейн Ethereum переживает день перегретых цен на газ, напоминающий пиковые дни 2021 года. После недель активности нормального уровня, с комиссиями газа ниже 1 Gwei, сеть столкнулась с новым набором условий. WLFI может оказать более длительное влияние на экосистему Ethereum, поскольку фонд Трампа намерен развернуть кредитование, голосование и другие действия вокруг токена. Цены на газ ETH немедленно подскочили после запуска передаваемого токена WLFI, превысив 100 Gwei впервые за несколько месяцев. | Источник: Eth Gas Station Сразу после того, как World Liberty Fi сделал свой токен передаваемым и начал торговлю, цена на газ поднялась выше 100 Gwei. Это означало, что свопы стоили более 145$ в определенный момент. Сеть Ethereum показала, что она все еще подвержена риску высоких комиссий и перегрузок в случае громких событий и энтузиазма трейдеров, хотя немногие другие токены или контракты вызвали подобный скачок газа во время последнего бычьего цикла. Участники DeFi пострадали, так как Ethereum стал дороже для бриджинга и займов. Даже обычные операции стоили более 100$, с переводами токенов и ETH более 10$. После скачка газа, ETH также восстановился до 4 403,56$, сохраняя ожидания повышенного использования. WLFI становится главным смарт-контрактом Данные на цепочке показали, что токен WLFI стал наиболее активным смарт-контрактом, поскольку токены распределялись и торговались. В часы после запуска использование WLFI привело к сжиганию 129,22 ETH из комиссий. Базовые комиссии Ethereum также подскочили до аномального уровня, согласно данным о компенсации валидаторов. Недавний газ...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 22:27
Чему День труда может научить криптовалюту о власти

Чему День труда может научить криптовалюту о власти

Пост «Чему День труда может научить криптовалюту о власти» появился на BitcoinEthereumNews.com. Соединенные Штаты отмечают День труда в первый понедельник каждого сентября. Почти во всем остальном мире День труда отмечается 1 мая. Как это произошло? Во время ранней Индустриальной революции профсоюзы США начали общенациональную забастовку за восьмичасовой рабочий день. То, что началось как мирный митинг 4 мая 1886 года на площади Хеймаркет в Чикаго, привело к гибели по меньшей мере тринадцати человек после взрыва бомбы. Восемь анархистов были осуждены. Четверо были повешены в ходе судебного процесса, который вошел в анналы истории как своего рода показательный процесс. Первое мая было канонизировано Социалистическим Вторым Интернационалом после кровавого инцидента на Хеймаркет в 1886 году. С этого момента профсоюзы включили Первомай в трудовые календари по всей Европе, Латинской Америке, Азии и Африке. Однако Вашингтон, потрясенный забастовкой Пульмана 1894 года, благословил вместо этого более спокойный существующий сентябрьский парад, отчасти чтобы избежать принятия революционных оттенков, которые приобрело 1 мая после Хеймаркета. День труда в США пришелся на сентябрь не потому, что история указывала туда, а из-за политики — даже если 1 мая имело более сильное моральное право. Вся история — это обычная политика: власть против власти. Профсоюзы использовали силу (забастовки), чтобы изменить правовые нормы промышленного капитализма, в то время как государственные правительства использовали силу (закон), чтобы утвердить свои собственные. Это потому, что политика в основе своей — игра с нулевой суммой. Извлечение выгоды — вот название игры. Когда один выигрывает, другая сторона должна проиграть. Либертарианская писательница Айн Рэнд выразила это лаконично: «Все люди и все частные группы должны бороться насмерть за привилегию считаться «общественностью». Политика правительства должна качаться, как беспорядочный маятник, от группы к группе, ударяя по одним и благоприятствуя другим, по прихоти...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 22:26
Артур Хейс раскрывает 3 Altcoin, которые могут вырасти в 100 раз к 2028 году

Артур Хейс раскрывает 3 Altcoin, которые могут вырасти в 100 раз к 2028 году

Пост Артур Хейс раскрывает 3 Альткоина, которые могут вырасти в 100 раз к 2028 году появился на BitcoinEthereumNews.com. Артур Хейс раскрывает 3 Альткоина, которые могут вырасти в 100 раз к 2028 году Регистрация для нашей рассылки! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите вашу электронную почту. С более чем 5-летним опытом работы в сфере анализа рынка криптовалют, Кханг всегда стремится предоставить читателям полезные знания о криптовалютах. У него есть множество качественных статей, анализирующих тенденции блокчейна, DeFi и новые потенциальные проекты предпродажи монет. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/arthur-hayes-reveals-top-3-altcoins-100x-2028-vn/
BitcoinEthereumNews2025/09/01 22:22
Настроение рынка Pi Coin ухудшается на фоне резкого снижения объема

Настроение рынка Pi Coin ухудшается на фоне резкого снижения объема

Пост "Настроение рынка Pi Coin ухудшается на фоне резкого падения объема" появился на BitcoinEthereumNews.com. Цена Pi coin упала почти на 10% за последние 24 часа, что указывает на медвежий тренд. Цена Pi торгуется на критических уровнях, если цена опустится ниже, то инвесторы могут увидеть еще более низкие уровни. Pi Network (PI) находится под сильным медвежьим давлением, поскольку его цена продолжает падать, а последние рыночные данные вызывают тревогу среди инвесторов. Согласно данным CMC, цифровой актив упал на 10% за последние 24 часа, а объем торгов снизился на 44%, что указывает на потерю интереса рынка и возможную капитуляцию держателей. На момент написания Pi торгуется по цене 0,3501$, Pi Network застрял ниже ключевых технических точек, которые в прошлом использовались для его поддержки. Криптовалюта торгуется ниже 50-дневной EMA на уровне 0,4048$ и 100-дневной EMA на уровне 0,5105$ и формирует медвежью техническую формацию, которая указывает на то, что давление продаж может сохраниться. Движение цены рассказывает мрачную историю инвесторам PI: токен упал примерно на 88% с момента своего исторического максимума в 2,98$, и он находится прямо на территории медвежьего рынка, что ставит под сомнение его долгосрочную устойчивость в текущем рыночном цикле. Что дальше для цены Pi? Несколько технических индикаторов сходятся к медвежьему тезису. Индекс относительной силы находится на уровне 44,43, что почти в зоне перепроданности, но не в экстремальной зоне, которая могла бы указывать на немедленный разворот. Это положение говорит о том, что давление продаж было существенным, но возможно дополнительное движение вниз. Индикатор SuperTrend стал отрицательным, и это подтверждение того, что текущий медвежий тренд все еще в силе, и к любым ралли следует относиться с осторожностью. Между тем, MACD не движется ни в каком направлении, показывая, что рынок не уверен в том, что делать, но он не дает никаких положительных...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 22:20
Предпродажа крипто BlockDAG против мем-ориентированной предпродажи крипто ICO BlockSack в 2025 году: лучший крипто-прирост?

Предпродажа крипто BlockDAG против мем-ориентированной предпродажи крипто ICO BlockSack в 2025 году: лучший крипто-прирост?

Пост BlockDAG's Crypto Presale vs BlockSack's Meme-Driven Presale Crypto ICO in 2025: Top Crypto Gainer? появился на BitcoinEthereumNews.com. Успех крипто-пресейла BlockDAG встречается с управляемым мемами пресейл-ICO BlockSack в 2025 году. Изучите токен-пресейлы, пресейл крипто-токены и почему оба проекта выделяются в ландшафте лучших крипто-пресейлов. Криптомир в 2025 году полон инноваций, с токен-пресейлами, занимающими центральное место, поскольку инвесторы исследуют новые возможности. Среди лучших крипто-пресейлов для покупки прямо сейчас, проекты вроде BlockDAG и BlockSack вызвали широкое обсуждение. BlockDAG уже попал в заголовки благодаря своему масштабному сбору средств, в то время как BlockSack входит как управляемая мемами пресейл-криптовалюта со своим уникальным повествованием и привлекательностью для сообщества. Оба представляют разные концы спектра крипто-пресейлов, показывая, насколько разнообразным стало это пространство. Это сравнение исследует, как каждый проект определяет свою ценность в сегодняшнем растущем списке лучших крипто-пресейлов. BlockSack: Энергия мемов встречает раннюю возможность пресейла Добро пожаловать к Отцу Всех Мемов! $BSACK позиционирует себя как уникальный вход в мир пресейл-крипто, привлекая внимание историей, укорененной в истоках блокчейна. Его дизайн отражает миф о Sacktoshi, который воплощает сырую искру за децентрализованными инновациями. В отличие от других разбавленных цепей, BlockSack утверждает, что представляет оригинальную сущность, сочетая юмор, культуру и цифровое творчество в одной пресейл-монете. Проект строит свой фундамент вокруг управляемой мемами энергии, но выходит за рамки развлечения. С начальной ценой 0,00697 $ на Этапе 1 своей фазы пресейл-криптовалюты, он позволяет ранним сторонникам участвовать с низкой точкой входа. Следующий скачок цены до 0,00869 $ подчеркивает, как его пресейл крипто-токены структурированы для прогрессивного роста по блокам. В настоящее время BlockSack собрал более 13 493,30 $ из своей цели в 126 347,97 $, отмечая 10,68% завершения в своем токен-пресейле. Каждая транзакция и смарт-контракт представлены как часть более крупного повествования, превращая его сообщество в соавторов наследия мема. В мире крипто-пресейл проектов BlockSack стоит...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 22:15
Как предпродажа Tapzi революционизирует инвестиции в Web3 криптоактивы

Как предпродажа Tapzi революционизирует инвестиции в Web3 криптоактивы

Пост «Как предпродажа Tapzi революционизирует инвестиции в Web3 криптовалюты» появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто рынки оживились после выступления Джерома Пауэлла в Джексон-Хоул, намекнувшего на снижение ставки в сентябре, что вызвало оптимизм среди рисковых активов. Биткоин преодолел отметку в 116 000 долларов, а альткоины выросли одновременно с ним. Но помимо гигантов, история показывает, что бычьи рынки часто коронуют новых победителей из сегмента малой капитализации. На этот раз Tapzi (TAPZI) может стать выдающимся проектом — игровой платформой Web3 на ранней стадии с потенциалом переопределить крипто-игры и, как утверждают некоторые, вырасти до 100 000 долларов за токен в долгосрочной перспективе. Давайте рассмотрим, почему Tapzi может стать уникальным проектом малой капитализации, который изменит всё. Почему игровая модель Tapzi, основанная на навыках, может привести к цене в 100 000 долларов? Tapzi — это не очередная монета "Play to Earn", уязвимая для циклов хайпа; она создает экосистему, где конкуренция и навыки, а не случайность, определяют успех. С проверенной блокчейном справедливостью, стейкинг пулами и турнирами с призами, TAPZI создает устойчивый спрос, напрямую связанный с вовлеченностью пользователей. Справедливость как движущая сила: каждое действие прозрачно и проверено он-чейн. Вовлеченность как полезность: больше соревнующихся пользователей означает больший спрос на токены. Вознаграждения на основе навыков: победители зарабатывают на основе заслуг, а не спекуляций. Если игровые доходы (прогнозируемые превысить 282 миллиарда долларов к 2030 году) мигрируют на платформы Web3, Tapzi может захватить значительную часть этой стоимости. Нажмите здесь, чтобы присоединиться к предпродаже $TAPZI, пока не поздно! Как когда-то Axie Infinity продемонстрировал потенциал заработка в играх Web3 на своем пике (достигнув рыночной капитализации в 10 миллиардов долларов в 2021 году), Tapzi может эволюционировать в следующий шаг, только с навыками и устойчивостью в своей основе. Эта разница может стать множителем, который продвинет TAPZI далеко за пределы типичных оценок Play to Earn. Как токеномика Tapzi закладывает основу для оценки в 100 000 долларов? В отличие от многих предпродаж, страдающих от инфляции, Tapzi имеет структурированное вестирование токенов, стимулы для стейкинга и дефляционное давление, которые поощряют долгосрочное удержание. Токен TAPZI не просто спекулятивный; он является центральным для матчей, вознаграждений и настройки NFT. Вот что его отличает...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 22:00
Deftones Пуш свой новый сингл к захватывающим вершинам, когда выходит альбом группы

Deftones Пуш свой новый сингл к захватывающим вершинам, когда выходит альбом группы

Пост Deftones Пуш своего нового сингла к захватывающим пикам по мере выхода альбома группы появился на BitcoinEthereumNews.com. "My Mind Is a Mountain" поднимается в двух чартах Billboard airplay, в то время как "Изменение (In the House of Flies)" Deftones возвращается в список Hard Rock Streaming Songs. ПОРТУ, ПОРТУГАЛИЯ – 13 ИЮНЯ: Deftones выступают на концерте во время 2-го дня фестиваля Primavera Sound в Парке-да-Сидаде 13 июня 2025 года в Порту, Португалия. (Фото: Paulo Pinho/Redferns) Redferns Когда Billboard обновит свои чарты снова, рок-группа Deftones, вероятно, одержит еще одну большую победу в ряде рейтингов альбомов. Группа недавно выпустила Частную продажу, свой десятый студийный LP и первый за полдесятилетия. Альбом еще не достиг американских музыкальных рейтингов, но почти наверняка откроется на высоких позициях в нескольких списках, особенно тех, которые полностью сосредоточены на роке. Благодаря продолжающейся рекламе этой последней главы и большому волнению по поводу новой музыки от Deftones, недавно выпущенный сингл группы достигает нового максимума в нескольких американских чартах, а одна из самых старых и известных мелодий группы совершает возвращение. "My Mind Is a Mountain" достигает новых пиков Первый сингл, взятый из Частной продажи, "My Mind Is a Mountain", присутствует на пяти чартах Billboard на этой неделе. Трек снова поднимается в нескольких радиорейтингах и одновременно достигает новых высоких позиций в обоих. "My Mind Is a Mountain" улучшает свою позицию с №5 до №3 в чарте Mainstream Rock Airplay. Есть большая вероятность, что Deftones могут занять №1 в следующих нескольких фреймах, так как "My Mind Is a Mountain" наслаждается быстрым восхождением в списке. В чарте Rock and Alternative Airplay та же мелодия приближается к топ-10, улучшая свою позицию на одно место до №13. "My Mind Is a Mountain" остается фаворитом радио Эфирное время - одно из трех...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 21:42
Тейлор Фриц - последний американец на US Open, но теперь ему предстоит встреча с величайшим игроком всех времен

Тейлор Фриц - последний американец на US Open, но теперь ему предстоит встреча с величайшим игроком всех времен

Пост «Тейлор Фриц - последний американец на US Open, но теперь он встречается с GOAT» появился на BitcoinEthereumNews.com. НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 29 АВГУСТА: Тейлор Фриц из Соединенных Штатов празднует после победы над Джеромом Кимом из Швейцарии во время матча третьего раунда мужского одиночного разряда в шестой день US Open 2025 в Национальном теннисном центре USTA имени Билли Джин Кинг 29 августа 2025 года в районе Флашинг в боро Куинс города Нью-Йорк. (Фото Эльзы/Getty Images) Getty Images Тейлор Фриц стал самым надежным и успешным американцем на турнирах Большого шлема. В то время как другие ведущие американцы Бен Шелтон, Фрэнсис Тиафо и Томми Пол рано выбыли из Открытого чемпионата, четвертый номер посева Фриц вышел в седьмой четвертьфинал мэйджора в своей карьере и третий подряд на Флашинг Медоуз, одержав победу в воскресенье над Томашем Махачем со счетом 6-4, 6-3, 6-3. Он присоединился к Тиафо (2022-24) как единственные американцы за последние 15 лет, достигшие трех четвертьфиналов US Open подряд. «Это была тяжелая неделя для ребят; думаю, я не ожидал всего, что произошло. Я чувствовал себя действительно, действительно хорошо насчет наших шансов на этой неделе», - сказал Фриц об американцах, выбывших до 1/8 финала. «Но я рад быть здесь; я рад быть хотя бы последним оставшимся». Фриц, финалист прошлого года, уступивший Яннику Синнеру, выиграл 25 из своих последних 30 матчей, начиная с Открытого чемпионата Франции, но теперь ситуация, похоже, станет намного сложнее. Во вторник (вероятно, при вечернем освещении на стадионе Артура Эша) он встретится с 24-кратным чемпионом мэйджоров Новаком Джоковичем, GOAT мужского тенниса. Джокович методично устранил немца Яна-Леннарда Штруффа со счетом 6-3, 6-2, 6-2, чтобы в рекордный девятый раз выйти в четвертьфинал всех четырех турниров Большого шлема в течение календарного года. Джокович имеет счет 10-0 против американца. Джокович претендует на рекордный 25-й мэйджор и ожидает, что Фриц, который выполнил 14 эйсов и выиграл...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 21:30
St. George Spirits создали виски для любителей пива Sierra Nevada

St. George Spirits создали виски для любителей пива Sierra Nevada

Пост St. George Spirits создали виски для любителей пива Sierra Nevada появился на BitcoinEthereumNews.com. Ruthless - это виски, изготовленный St. George Spirits из Sierra Nevada Ruthless Rye IPA. St. George Spirits и Sierra Nevada Brewing Whiskey - это дистиллированный спирт, изготовленный из зерна, так что по сути, виски - это дистиллированное пиво. Большинство производителей виски делают пиво специально для дистилляции, которое мало напоминает холодный, освежающий напиток, которым ежедневно наслаждаются миллионы людей - пиво, сделанное для виски, является пивом только по названию. Но разумно предположить, что хорошее пиво должно давать хороший виски. И хотя некоторые современные производители виски используют подход крафтовых пивоваров к производству виски, возможно, никто не исследовал эту концепцию больше, чем St. George Spirits. Новый виски лимитированного выпуска, выпущенный St. George в сотрудничестве с Sierra Nevada Brewing, подтверждает это утверждение. Дух Аламеды St. George Spirits был основан в Аламеде, Калифорния, 43 года назад. "Мы были первой крафтовой дистиллерией в стране", - утверждал Лэнс Уинтерс, мастер-дистиллятор, во время видеоинтервью. St. George начал с фокуса на eau de vie более четырех десятилетий назад, но даже его программе виски сейчас 30 лет. "Когда мы начинали нашу программу виски, мы не могли позволить себе оборудование для пивоварения", - сказал Уинтерс, который был пивоваром до присоединения к St. George. "Поэтому мы обратились к Sierra Nevada, которые согласились сделать для нас сусло". St. George и Sierra Nevada были пионерами в крафтовых напитках, и их совместные отношения насчитывают уже десятилетия. Помимо eau de vie и виски, St. George Spirits производит джины, водки, бренди, ликеры и нишевые спирты, такие как сётю и абсент. Их спиртные напитки доступны в более чем 40 штатах и примерно в дюжине избранных международных рынков. Как Sierra Nevada создала бизнес Sierra Nevada Brewing, основанная в Чико, Калифорния, и со второй пивоварней в Миллс-Ривер, Северная Каролина, является одной из крафтовых...
BitcoinEthereumNews2025/09/01 21:03
Наблюдение за ценой Биткоина: Быки защищают 107K долларов, уровень сопротивления маячит около 114K долларов

Наблюдение за ценой Биткоина: Быки защищают 107K долларов, уровень сопротивления маячит около 114K долларов

Пост Отслеживание цены Биткоина: Быки защищают 107K$ при надвигающемся уровне сопротивления около 114K$ появился на BitcoinEthereumNews.com. Биткоин сохранял узкий торговый диапазон в начале месяца, удерживаясь выше критического уровня поддержки в 107 000$ и сталкиваясь с постоянным сопротивлением в диапазоне 112 000$–114 000$. Техническая картина остается наклоненной в сторону консолидации с медвежьими оттенками, как показывают ключевые осцилляторы и скользящие средние на часовых, 4-часовых и дневных графиках. Биткоин На дневном [...] Источник: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-bulls-defend-107k-as-resistance-looms-near-114k/
BitcoinEthereumNews2025/09/01 20:49
