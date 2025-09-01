160 крипто-инфлюенсеров разоблачены за неразглашенную платную рекламу
Пост о разоблачении 160 крипто-инфлюенсеров за нераскрытую платную рекламу появился на BitcoinEthereumNews.com. ZachXBT, известный "он-чейн детектив", опубликовал еще одну масштабную утечку 1 сентября, разоблачающую сотни крипто-инфлюенсеров. А именно, прайс-лист, опубликованный в X, раскрывает адреса кошельков и рекламные ставки более 200 фигур на рынке, к которым недавно обращался проект, который они должны были продвигать. Однако анализ ZachXBT показывает, что хотя около 160 аккаунтов приняли сделку, менее пяти фактически раскрыли свои посты как платную рекламу. НОВАЯ УТЕЧКА: Прайс-лист более 200 крипто-инфлюенсеров и их адреса кошельков от проекта, который недавно связался с ними для продвижения. Из более чем 160 аккаунтов, принявших сделку, я видел только <5 аккаунтов, которые действительно раскрыли рекламные посты как рекламу. pic.twitter.com/Kph9dUvDxB — ZachXBT (@zachxbt) 1 сентября 2025 г. Неудивительно, что утечка вызывает ряд вопросов относительно прозрачности и маркетинговых стандартов в криптовалюте, даже если большинство из тех, кто фигурирует в списке, "из самого последнего класса CT или просто ботовые аккаунты".
Растущий риск крипто-мошенничества
Децентрализованные финансы (DeFi) взорвались в последние годы, но их расширение сопровождалось резким ростом хищнических схем. Только в 2024 году, например, американцы потеряли 9,3 миллиарда $ из-за крипто-преступлений, согласно данным ФБР. Аккаунты, выдающие себя за важных крипто-фигур и инфлюенсеров в социальных сетях, становятся все более распространенными, а отчет о преступлениях Nefture Security предполагает, что чат-платформы, такие как Telegram, сыграли ключевую роль в содействии мошенничеству. "Одна общая черта, характерная для 2022, 2023 и теперь 2024 года, заключается в том, что, вопреки распространенному мнению, деятельность, связанная с мошенничеством, а не взломы, была наиболее разрушительной для крипто-пространства".
Соответственно, регуляторные и отраслевые ответы усиливаются, с Markets in Crypto-Assets (MiCA) Европейского Союза и GENIUS Act, обеспечивающими столь необходимую ясность. Тем не менее, децентрализованная природа отрасли ограничивает эффективность регулирования, особенно поскольку...
