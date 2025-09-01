2025-10-11 суббота

Крипто новости

Генеральный директор криптокомпании объясняет, что делать до того, как ваш XRP превратится в реальные деньги

Генеральный директор криптокомпании объясняет, что делать до того, как ваш XRP превратится в реальные деньги

Пост «Генеральный директор криптокомпании объясняет, что делать до того, как ваш XRP превратится в реальные деньги» появился на BitcoinEthereumNews.com. Поскольку прогнозы цен на XRP продолжают расти, инвесторы всё больше сосредотачиваются на том, что будет после получения прибыли. Между тем, Джейк Клейвер, генеральный директор Digital Ascension Group, считает, что реальная подготовка должна происходить до материализации богатства, а не после. Закладка фундамента до получения прибыли от XRP В недавнем комментарии Клейвер предостерег держателей о необходимости заранее создать правильные структуры. В частности, он посоветовал инвесторам XRP создать юридические, налоговые и структуры безопасности до того, как их XRP превратится в реальные деньги. – Реклама – Клейвер подчеркнул, что защита богатства в крипто требует больше, чем готовые решения. По его словам, инвесторы должны разрабатывать трасты, ООО и схемы хранения специально для цифровых активов, а не копировать из общих финансовых шаблонов. Примечательно, что такой подход гарантирует, что активы юридически защищены, налогово-эффективны и защищены от рисков, уникальных для криптовалютных рынков. Его предупреждение следует за более широким советом от криптоконсультантов, таких как Армандо Пантоха. В предыдущем комментарии он утверждал, что внезапное богатство от XRP или других активов часто исчезает в течение 18 месяцев без твердого плана. Пантоха подчеркнул, что разница между временным богатством и долгосрочным процветанием заключается в том, как управлять прибылью после её получения. Защита неожиданной прибыли Примечательно, что эти комментарии сосредоточены вокруг возможности достижения смелых будущих ценовых целей. Большинство экспертов считают, что текущая цена ниже 3$ является временной. Например, при 100$ за токен, любой, кто держит 10 000 XRP — инвестиции около 27 300$ сегодня — пересечет отметку в 1 миллион $. При 1 000$ за токен инвестор может достичь той же цели в 1 миллион $ с всего лишь 1 000 XRP. Интересно, что Клейвер считает, что XRP когда-нибудь может достичь 10 000$ за токен, что сделает даже держателей всего 100 XRP — стоимостью менее 300$ сегодня — миллионерами. Тем не менее, эти эксперты предупреждают, что проблема заключается не в том, чтобы заработать деньги, а в том, чтобы их сохранить. Пантоха рекомендует диверсификацию в Bitcoin для стабильности и...
Solana интегрирует стейблкоин $USD1 от WLFI, демонстрируя рыночный капитал в 2,2 миллиарда USD1 за рекордные 90 дней

Solana интегрирует стейблкоин $USD1 от WLFI, демонстрируя рыночный капитал в 2,2 миллиарда USD1 за рекордные 90 дней

Solana добавляет стейблкоин USD1 от WLFI, достигнув рыночной капитализации в 2,2 миллиарда долларов всего за 90 дней и в конечном итоге повышая ликвидность DeFi, масштабируемость и внедрение.
Обновление программного обеспечения Crypto MLM от Nadcab Labs для поддержки всех основных криптовалют

Обновление программного обеспечения Crypto MLM от Nadcab Labs для поддержки всех основных криптовалют

Пост Обновление программного обеспечения Crypto MLM от Nadcab Labs для поддержки всех основных криптовалют появился на BitcoinEthereumNews.com. Реклама &nbsp &nbsp Отказ от ответственности: Статья ниже является спонсируемой, и взгляды в ней не представляют точку зрения ZyCrypto. Читателям следует проводить независимое исследование перед совершением любых действий, связанных с проектом, упомянутым в этой статье. Эту статью не следует рассматривать как инвестиционный совет. Хайдарабад, 01 сентября 2025 – В захватывающем шаге, призванном революционизировать ландшафт крипто MLM, Nadcab Labs объявила о значительном обновлении своего программного обеспечения для разработки криптовалютного MLM. Это обновление теперь обеспечит беспрепятственную поддержку всех основных криптовалют, предоставляя бизнесу и пользователям беспрецедентную гибкость и доступ к более широкому спектру цифровых активов. Поскольку криптовалюта продолжает привлекать внимание основной аудитории, с ежедневным появлением новых монет, токенов и блокчейн-сетей, инструменты и системы, поддерживающие это динамичное пространство, должны не отставать. Nadcab Labs, с проверенным опытом в предоставлении безупречного программного обеспечения крипто MLM для криптобизнеса, признает важность предоставления компаниям масштабируемой, безопасной и универсальной платформы для MLM-операций. Это последнее обновление разработано именно с учетом этого. Влияние на индустрию MLM Для бизнеса в сфере MLM это обновление является поворотным моментом. Ранее многие платформы были ограничены поддержкой лишь нескольких криптовалют, часто вынуждая бизнес выбирать между цифровыми активами, которые они могли принимать. Это оставляло дверь открытой для упущенных возможностей, особенно с появлением новых и перспективных криптовалют. Теперь, когда Nadcab Labs поддерживает все популярные криптовалюты, MLM-бизнесы больше не ограничены такими ограничениями. Ключевое преимущество здесь – гибкость. Бизнес теперь может обслуживать более широкую аудиторию, принимая платежи, вознаграждения и комиссии в любой из ведущих криптовалют. Это значительно улучшает пользовательский опыт, предлагая больше вариантов оплаты, повышая доступность для людей в разных частях мира и улучшая эффективность транзакций. Независимо от того, предпочитает ли пользователь Bitcoin, Ethereum,...
Прогноз цены криптоактива Mutuum Finance: Сколько будет стоить инвестиция в 350 долларов к 2026, 2028 и 2030 году

Прогноз цены криптоактива Mutuum Finance: Сколько будет стоить инвестиция в 350 долларов к 2026, 2028 и 2030 году

Пост Прогноз цены Mutuum Finance Крипто: Сколько будет стоить инвестиция в 350$ к 2026, 2028 и 2030 годам появился на BitcoinEthereumNews.com. Mutuum Finance (MUTM) привлекает внимание, поскольку его предпродажа превосходит ожидания. Проект уже находится в Фазе 6, и цена его токена выросла с 0,01$ в первой фазе до 0,035$, что означает рост на 250%. Текущие покупатели активно опережают Фазу 7, поскольку акции могут вырасти на 14,3 процента до цены 0,04$. Предпродажа уже собрала 15 220 000$ и привлекла 15 880 держателей, демонстрируя сильную вовлеченность сообщества и ускоряющийся импульс. С момента запуска Mutuum Finance (MUTM) рассматривается многими инвесторами как одна из лучших криптовалют для покупки сейчас, благодаря своей сильной токеномике, расширяющемуся варианту использования и эффективной основе Layer 2. Прогноз цены Mutuum Finance до 2026 года Mutuum Finance (MUTM) готовится к запуску по цене 0,06$, и ранние покупатели по цене 0,035$ могут обеспечить доходность от 300% до 500%, как только начнутся торги. Заглядывая вперед, прогнозы помещают MUTM около 10$ в 2026 году, поскольку двойная модель кредитования платформы получает признание. Система Peer-to-Contract (P2C) предлагает стабильную доходность путем токенизации основных активов, таких как BTC и ETH, в то время как опция Peer-to-Peer (P2P) ориентирована на кредиторов, нацеленных на более высокую доходность. Потребность в децентрализованных средствах заимствования и кредитования постоянно растет, и Mutuum Finance (MUTM) развивается в этом направлении. Перспективу можно увидеть на примере Shiba Inu (SHIB), который произвел сопоставимую невероятную волну в период с февраля 2020 по 2021 год. Цена SHIB выросла с 0,00000000008$ до 0,000088$ всего за год с небольшим. Этот сдвиг представлял собой доходность почти в 1 000 000%, создавая состояния для своих самых ранних держателей. Mutuum Finance (MUTM) не разработан как мем-коин, но пример показывает, как быстро может умножаться стоимость, когда уверенность инвесторов, размер сообщества и полезность токена совпадают. Таким образом, инвестиция в 350$ сегодня потенциально может вырасти почти до 100 000$ к 2026 году, если MUTM реализует...
Криптовалютные рынки на перепутье, пока трейдеры следят за действиями ФРС

Криптовалютные рынки на перепутье, пока трейдеры следят за действиями ФРС

Пост Крипто рынки на перепутье, поскольку трейдеры следят за действиями ФРС появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин немного вырос и торгуется выше 109 000$, в то время как альткоины в основном в красной зоне. Крипто рынки начали месяц в основном без изменений, с общей рыночной капитализацией, стабильно держащейся за последние 24 часа чуть ниже 3,9 триллиона$. Биктоин (BTC) сегодня, 1 сентября, немного вырос, вернувшись выше 109 000$, в то время как Ethereum (ETH) снизился на 1,5% до примерно 4 400$ — потеряв 5% за последнюю неделю. На месячном таймфрейме BTC снизился на 4% после достижения нового исторического максимума выше 124 000$ в середине августа. График цены BTC за 24 часа. Источник: CoinGecko ETH показал гораздо более сильные последние 30 дней, превысив свой предыдущий исторический максимум 2021 года и достигнув отметки выше 4 900$. Крупнейший альткоин вырос более чем на 25% за последний месяц. График цены ETH за 1 месяц. Источник: CoinGecko Что касается других крупных криптоактивов, Solana (SOL) упала на 1% и торгуется сегодня около 200$, а XRP снизился на 1,3% до 2,77$. Между тем, BNB также потерял около 1% за последние 24 часа и торгуется по цене 853$. В то же время, примерно 297 миллионов$ в позициях с кредитным плечом были ликвидированы за последние 24 часа, причем трейдеры ETH понесли наибольший удар в размере 76,2 миллиона$. На BTC пришлось почти 55 миллионов$ ликвидаций, а другие альткоины составили около 42 миллионов$, согласно данным CoinGlass. Потоки ETF и макроэкономический обзор Спотовые ETF Ethereum по-прежнему привлекают основное внимание. В августе они привлекли 3,87 миллиарда$, увеличив общий приток до 13,5 миллиарда$ и общие активы до 28,6 миллиарда$. Август стал вторым по величине месячным притоком для ETF ETH, после июльского чистого притока в 5,43 миллиарда$, согласно данным SoSoValue. Между тем, спотовые ETF Bitcoin двигались в противоположном направлении, показав общий отток в размере 751 миллиона$ за прошлый месяц. Рассматривая макроэкономические сигналы, в США показатели личных потребительских расходов (PCE) за июль составили...
Японская игровая компания Gumi делает ставку в 17 млн $ на XRP, пропускает Ethereum: вот почему

Японская игровая компания Gumi делает ставку в 17 млн $ на XRP, пропускает Ethereum: вот почему

Пост «Японская игровая компания Gumi делает ставку на XRP в размере 17 млн долларов, пропуская Ethereum: вот почему» появился на BitcoinEthereumNews.com. Основные выводы: японская Gumi одобрила покупку XRP на 17 миллионов долларов в рамках своей двойной стратегии BTC-XRP, согласуясь с продвижением Ripple компанией SBI, в то время как реформы FSA Японии нацелены на одобрение ETF и усиление защиты инвесторов. В то время как в последние недели основное внимание было сосредоточено на институциональных инвесторах, поворачивающихся в сторону Ethereum [ETH], Япония тихо делала свои собственные шаги на крипторынке. Крупные отечественные компании добавляют цифровые активы в свои балансы, и игровая и блокчейн-компания Gumi Inc. лидирует в этом направлении. Gumi делает ставку на XRP 29 августа компания, котирующаяся на Токийской бирже, объявила об одобрении советом директоров инвестиций в размере 2,5 миллиарда иен (17 миллионов долларов) в Ripple [XRP]. Это показало, что японские корпорации по-прежнему заинтересованы как в Биктоин [BTC], так и в Альткоинах, несмотря на меняющиеся настроения глобальных инвесторов. Инвестиции запланированы на период с сентября 2025 года по февраль 2026 года. Согласно отчету CoinPost, компания пояснила, что этот шаг выходит за рамки спекулятивных мотивов и отражает продуманную стратегию по обеспечению плацдарма в экосистеме XRP. Почему XRP, а не Ethereum? Фирма подчеркнула, что, хотя блокчейн Ethereum доминировал в мировых заголовках, поскольку институты и индивидуальные инвесторы вкладывались в него, ее собственное решение отдать приоритет XRP проистекало из согласованности с ее крупнейшим акционером, SBI Holdings. SBI давно поддерживает Ripple, эмитента XRP, и активно продвигает использование токена в трансграничных платежах и решениях по обеспечению ликвидности. Принимая XRP, Gumi стремится использовать эту стратегическую синергию и позиционировать себя в экосистеме, где полезность и внедрение в финансовых услугах быстро растут. Руководство Gumi объяснило, что инициатива представляет собой видение роста в средне- и долгосрочной перспективе, при этом XRP выступает в качестве основного актива в развивающейся стратегии компании в области цифровых финансов. Биктоин продолжает играть ключевую роль Этот шаг также дополняет энтузиазм Gumi в отношении Биткоина (BTC), который фирма считает еще одним ключевым столпом...
160 крипто-инфлюенсеров разоблачены за неразглашенную платную рекламу

160 крипто-инфлюенсеров разоблачены за неразглашенную платную рекламу

Пост о разоблачении 160 крипто-инфлюенсеров за нераскрытую платную рекламу появился на BitcoinEthereumNews.com. ZachXBT, известный "он-чейн детектив", опубликовал еще одну масштабную утечку 1 сентября, разоблачающую сотни крипто-инфлюенсеров. А именно, прайс-лист, опубликованный в X, раскрывает адреса кошельков и рекламные ставки более 200 фигур на рынке, к которым недавно обращался проект, который они должны были продвигать. Однако анализ ZachXBT показывает, что хотя около 160 аккаунтов приняли сделку, менее пяти фактически раскрыли свои посты как платную рекламу. НОВАЯ УТЕЧКА: Прайс-лист более 200 крипто-инфлюенсеров и их адреса кошельков от проекта, который недавно связался с ними для продвижения. Из более чем 160 аккаунтов, принявших сделку, я видел только <5 аккаунтов, которые действительно раскрыли рекламные посты как рекламу. pic.twitter.com/Kph9dUvDxB — ZachXBT (@zachxbt) 1 сентября 2025 г. Неудивительно, что утечка вызывает ряд вопросов относительно прозрачности и маркетинговых стандартов в криптовалюте, даже если большинство из тех, кто фигурирует в списке, "из самого последнего класса CT или просто ботовые аккаунты". Растущий риск крипто-мошенничества Децентрализованные финансы (DeFi) взорвались в последние годы, но их расширение сопровождалось резким ростом хищнических схем. Только в 2024 году, например, американцы потеряли 9,3 миллиарда $ из-за крипто-преступлений, согласно данным ФБР. Аккаунты, выдающие себя за важных крипто-фигур и инфлюенсеров в социальных сетях, становятся все более распространенными, а отчет о преступлениях Nefture Security предполагает, что чат-платформы, такие как Telegram, сыграли ключевую роль в содействии мошенничеству. "Одна общая черта, характерная для 2022, 2023 и теперь 2024 года, заключается в том, что, вопреки распространенному мнению, деятельность, связанная с мошенничеством, а не взломы, была наиболее разрушительной для крипто-пространства". Соответственно, регуляторные и отраслевые ответы усиливаются, с Markets in Crypto-Assets (MiCA) Европейского Союза и GENIUS Act, обеспечивающими столь необходимую ясность. Тем не менее, децентрализованная природа отрасли ограничивает эффективность регулирования, особенно поскольку...
Технический анализ Ether: Нейтральные индикаторы скрывают надвигающуюся бурю Волатильности

Технический анализ Ether: Нейтральные индикаторы скрывают надвигающуюся бурю Волатильности

Ether торгуется по цене 4 392 $ с рыночной капитализацией 530 миллиардов $ и объемом торгов за 24 часа 26,51 миллиардов $. Внутридневной диапазон цен находился между 4 367 $ и 4 489 $, отражая как плотную консолидацию, так и постоянную нерешительность по техническим индикаторам. Ethereum Часовой график эфира представляет медвежий прогноз для ethereum, сформированный неудачным восстановлением [...]
Можно ли майнить Dogecoin? Майнер BTC знает ответ.

Можно ли майнить Dogecoin? Майнер BTC знает ответ.

Август 2025 г.—На фоне продолжающейся волатильности цен Биктоин и блокчейн Ethereum, все больше инвесторов обращаются к более гибким цифровым активам, таким как Dogecoin (DOGE). С тех пор как Илон Маск неоднократно публично поддержал эту "валюту сообщества", популярность Dogecoin продолжает расти, и вопрос о том, можно ли его эффективно майнить, стал главной проблемой [...] Запись "Можно ли майнить Dogecoin? У BTC Майнер есть ответ" впервые появилась на Blockonomi.
Какая мем-монета следующей вырастет в 100 раз? PEPENODE может превзойти Pepe в 2025 году

Какая мем-монета следующей вырастет в 100 раз? PEPENODE может превзойти Pepe в 2025 году

Пространство мем-коинов продолжает пополняться новыми проектами, но большинство из них просто повторяют знакомую модель: выпуск токенов, создание мемных волн в социальных сетях и ожидание вирального эффекта. PEPENODE нарушил этот шаблон, представив виртуальный майнинг, механизм сжигания [...]
