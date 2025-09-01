Генеральный директор криптокомпании объясняет, что делать до того, как ваш XRP превратится в реальные деньги

Поскольку прогнозы цен на XRP продолжают расти, инвесторы всё больше сосредотачиваются на том, что будет после получения прибыли. Между тем, Джейк Клейвер, генеральный директор Digital Ascension Group, считает, что реальная подготовка должна происходить до материализации богатства, а не после. Закладка фундамента до получения прибыли от XRP В недавнем комментарии Клейвер предостерег держателей о необходимости заранее создать правильные структуры. В частности, он посоветовал инвесторам XRP создать юридические, налоговые и структуры безопасности до того, как их XRP превратится в реальные деньги. – Реклама – Клейвер подчеркнул, что защита богатства в крипто требует больше, чем готовые решения. По его словам, инвесторы должны разрабатывать трасты, ООО и схемы хранения специально для цифровых активов, а не копировать из общих финансовых шаблонов. Примечательно, что такой подход гарантирует, что активы юридически защищены, налогово-эффективны и защищены от рисков, уникальных для криптовалютных рынков. Его предупреждение следует за более широким советом от криптоконсультантов, таких как Армандо Пантоха. В предыдущем комментарии он утверждал, что внезапное богатство от XRP или других активов часто исчезает в течение 18 месяцев без твердого плана. Пантоха подчеркнул, что разница между временным богатством и долгосрочным процветанием заключается в том, как управлять прибылью после её получения. Защита неожиданной прибыли Примечательно, что эти комментарии сосредоточены вокруг возможности достижения смелых будущих ценовых целей. Большинство экспертов считают, что текущая цена ниже 3$ является временной. Например, при 100$ за токен, любой, кто держит 10 000 XRP — инвестиции около 27 300$ сегодня — пересечет отметку в 1 миллион $. При 1 000$ за токен инвестор может достичь той же цели в 1 миллион $ с всего лишь 1 000 XRP. Интересно, что Клейвер считает, что XRP когда-нибудь может достичь 10 000$ за токен, что сделает даже держателей всего 100 XRP — стоимостью менее 300$ сегодня — миллионерами. Тем не менее, эти эксперты предупреждают, что проблема заключается не в том, чтобы заработать деньги, а в том, чтобы их сохранить. Пантоха рекомендует диверсификацию в Bitcoin для стабильности и...