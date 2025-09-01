2025-10-11 суббота

Последний сингл Cardi B прерывает ее победную серию после дебюта

Cardi B на фестивале Revolve: Восьмое ежегодное мероприятие моды, музыки и образа жизни 12 апреля 2025 года в Термале, Калифорния. (Фото River Callaway/Billboard через Getty Images) Billboard через Getty Images Cardi B находится в полном промо-режиме, поскольку приближается выпуск ее предстоящего альбома Am I the Drama?. Полноформатный альбом, второй для рэперши в целом и первый более чем за полдесятилетия, уже породил ряд больших хитов, а последний трек "Imaginary Playerz" дебютирует на 10 различных чартах Billboard на этой неделе. Хотя композиция становится еще одной победой в хип-хоп и рэп-чартах, она немного не дотягивает в самом важном рейтинге. Низкая стартовая позиция Cardi B в Hot 100 В Hot 100 этой недели "Imaginary Playerz" открывается на №70. Это довольно низкая стартовая позиция для трека Cardi, поскольку она известна своими успешными дебютами в рейтинге самых популярных песен в стране. И "WAP", и "Up" достигли №1 Из синглов Cardi, которые были отнесены к Am I the Drama? до выхода "Imaginary Playerz", все они провели время в топ-10. "WAP", ее сотрудничество с Megan Thee Stallion, и "Up" легко достигли №1 в 2020 и 2021 годах соответственно. Ранее этим летом Cardi выпустила "Outside", третью официальную промо-композицию из Am I the Drama?, и эта песня поднялась до №10 в загруженном списке. "Imaginary Playerz" стартует на №2 "Imaginary Playerz" получает свою самую низкую стартовую позицию в Hot 100. Среди всех чартов Billboard, где появляется композиция, трек почти приводит Cardi к позиции №1 как в R&B/Hip-Hop...
Августовский ATH Биткоина выше 124K $ может быть вершиной цикла: CoinGecko

С последним историческим максимумом в августе Биктоин нарушает обычную модель после халвинга и, возможно, достиг пика раньше, говорят аналитики CoinGecko. Биктоин (BTC) мог достичь пика раньше, чем ожидалось в этом цикле, если судить по истории, согласно новому исследованию CoinGecko. В отчете от 28 августа аналитики CoinGecko заявили, что после достижения нового исторического максимума в 124 128 долларов в середине августа, BTC соответствовал среднему историческому времени, которое требовалось для достижения ATH после халвинга в предыдущих трех циклах. Если этот последний ATH окажется вершиной цикла, это будет означать, что цена Биктоина достигла пика на 68 дней раньше, чем его максимум 2021 года в 69 044 долларов. Халвинги Биткоина и дни до циклического ATH. Источник: CoinGecko Исторически ATH Биктоина наступали через 12-18 месяцев после халвингов. Согласно данным CoinGecko, первый ATH после халвинга в 2013 году наступил через 368 дней после халвинга в ноябре 2012 года, поднявшись с 12 долларов до 1 127 долларов. Следующие два цикла заняли больше времени: ATH 2017 года наступил через 525 дней после халвинга и составил 19 665 долларов, а пик 2021 года в 69 044 долларов пришел через 549 дней после последнего халвинга. Однако цикл 2025 года создал новый прецедент. Впервые с 2012 года Биктоин достиг ATH до халвинга, достигнув 73 581 долларов 14 марта 2024 года после двухмесячного ралли, вызванного одобрением спотовых ETF Биктоина в США. "Предварительно загруженный спрос привел к нарушению циклического паттерна, что потенциально может противодействовать тенденции удлинения циклов и указывать на фундаментальный сдвиг рынка", - написали аналитики CoinGecko. Биткоин в коррекции Рынок все еще нестабилен, по словам главы исследований CryptoQuant Хулио Морено, который сказал The Defiant, что текущее движение цены больше похоже на коррекцию, чем на признак вершины. "Хотя трудно точно определить, когда была достигнута вершина цикла, особенно...
Биткоин-активы Strategy снижают риски её игры на рынке облигаций

Ключевые выводы: Strategy (ранее MicroStrategy) обеспечивает свои облигации существенным буфером обеспечения в Биктоине. Держатели акций продолжают получать кредитное воздействие Биктоина через MSTR. Создает ли Strategy новый сценарий для корпоративных финансов? Наблюдатели рынка оптимистично настроены в отношении Strategy (ранее MicroStrategy), поскольку она превращает свою казну Биктоина в финансовый механизм, предоставляющий держателям облигаций необычно низкорисковый, высокодоходный инвестиционный вариант. В то же время компания также предлагает инвесторам в акции кредитное воздействие Биктоина через свои акции, котирующиеся на NASDAQ, MSTR. Потенциальная роль Биктоина в формировании будущего кредитных и фондовых рынков может оказаться историческим сдвигом в корпоративных финансах. Как выпуск облигаций Strategy (ранее MicroStrategy) укрепляет её игру с Биктоином Для понимания ситуации, облигации Strategy обеспечены сверхобеспеченным резервом Биктоина. Это помогает компании обеспечивать превосходную безопасность и доходность по сравнению с традиционным корпоративным долгом. Стоит отметить, что каждая облигация или привилегированная акция обеспечена Биктоином в соотношении примерно 5:1. Таким образом, на каждый доллар выпущенного долга приходится около пяти долларов стоимости Биктоина. Это 500% покрытие обеспечения значительно превышает обеспечение типичных корпоративных облигаций, резко снижая риск дефолта. Фактически, фирма могла бы даже покрывать выплаты процентов по своим 10% купонным облигациям в течение сотен лет, используя свои резервы Биктоина. Именно поэтому наблюдатели рейтингов сравнили эти инструменты с качеством «близким к инвестиционному уровню» с точки зрения кредитной прочности. Ранее в этом году Strategy привлекла 2,5 миллиарда долларов в рамках единого предложения привилегированных акций, которое выплачивает 9% дивидендов, используя вырученные средства для покупки еще 21 000 BTC. Только этот выпуск составил значительную долю всего государственного финансирования США в то время. В общей сложности примерно 15% всего рынка IPO США в 2025 году (с начала года) состояло из продаж Strategy этих долговых продуктов, обеспеченных Биктоином, для дальнейшего накопления Биктоина...
Польский генеральный директор, который выхватил кепку у ребенка на US Open, наконец извинился

Главное После нескольких дней осуждения в социальных сетях Пётр Щерек, генеральный директор польской дорожно-строительной компании, который был запечатлен на видео, выхватывающим кепку теннисиста у ребенка на US Open, принес извинения в том, что кажется официальными аккаунтами в социальных сетях, утверждая, что вернул кепку мальчику. Польский теннисист Камиль Майхжак предложил свою кепку маленькому мальчику, прежде чем она была выхвачена польским генеральным директором, в инциденте, который стал вирусным в интернете. (Фото: Sarah Stier/Getty Images) Getty Images Ключевые факты Щерек опубликовал заявление в понедельник утром на том, что кажется страницами Facebook и Instagram компании Drogbruk, его дорожно-строительной компании, признавая, что его вирусный инцидент с выхватыванием кепки был «серьезной ошибкой», согласно переводу Google. «Я был уверен, что теннисист передавал кепку мне – для моих сыновей, которые ранее просили автографы», – сказал Щерек, имея в виду Камиля Майхжака, польского теннисиста, который передал свою кепку маленькому мальчику. Щерек извинился перед мальчиком и его семьей и сказал, что с тех пор вернул ему кепку. Щерек заявил, что другие заявления, якобы исходящие от него, некоторые из которых стали вирусными в социальных сетях, не являются подлинными. Что произошло во время вирусного инцидента с выхватыванием кепки? Видео, на котором Щерек, по-видимому, выхватывает кепку у Майхжака, только что выигравшего пятисетовый матч, стало вирусным в интернете. На видео Майхжак снимает кепку, которую он носил, и предлагает ее мальчику, прежде чем Щерек, стоявший рядом с ребенком, выхватывает ее. Майхжак подтвердил New York Post, что человек на видео – Щерек, который, по его словам, спонсирует польскую теннисную федерацию. Майхжак сказал, что произошла «какая-то путаница», и изначально не осознал, что Щерек взял кепку,...
Спящие гиганты Bitcoin пробуждаются, отправив 9 062 BTC по цепи в августе

Согласно текущим данным, примерно 157 долго неактивных кошельков пробудились в августе, коллективно распределив около 9 062,74 BTC в течение месяца на сумму близкую к 1 миллиарду долларов. 981 миллион долларов в Биткоине выходит из спячки. Данные Btcparser.com показывают, что примерно 981,76 миллиона долларов в биткоине (BTC) переместились из 157 отдельных P2PKH (Pay-to-Public-Key-Hash) адресов, созданных между 2011 и 2017 годами, в то время как никакие [...] Источник: https://news.bitcoin.com/bitcoins-sleeping-giants-awaken-sending-9062-btc-across-the-chain-in-august/
Биткоин переживет акции? Bitcoin Hyper - умный ход сейчас

Криптоаналитик и профессиональный инвестор Джорди Виссер считает, что Биктоин переживет фондовый рынок и что «Биктоин будет существовать очень, очень долго». Это заявление прозвучало во время интервью с Энтони Помплиано в субботу, в ходе которого он также заявил: ИИ-агенты будут принимать интеллектуальные решения [...] Что имеет лучший коэффициент Шарпа, что имеет наибольшую ликвидность? Что ж, если просто делать это таким образом, Биктоин выигрывает у любого актива в мире. Я думаю, что именно это грядет —Джорди Виссер, интервью Энтони Помплиано Если предсказание Ви
Реализованная капитализация BTC достигает 1,05T долларов несмотря на откат цены

Пост «Реализованная капитализация BTC выросла до 1,05T долларов США несмотря на откат рынка» появился на BitcoinEthereumNews.com. Реализованная капитализация Биктоина (BTC), метрика на цепочке, которая измеряет стоимость монет по цене их последней транзакции, продолжает расти даже при падении спотовой цены, сигнализируя об уверенности инвесторов в сети и указывая на укрепление экономической основы крупнейшей криптовалюты. После первого преодоления отметки в 1 триллион долларов США в июле, данные Glassnode показывают, что реализованная капитализация сейчас находится на рекордном уровне в 1,05 триллиона долларов США, несмотря на то, что спотовая цена упала примерно на 12% от своего исторического пика около 124 000 долларов США. В то время как рыночная капитализация падает при снижении спотовой цены, поскольку она оценивает каждую монету по текущему уровню, реализованная капитализация корректируется только когда монеты тратятся и переоцениваются на цепочке. В модели реализованной капитализации неактивные активы, долгосрочные держатели и потерянные монеты действуют как стабилизаторы, предотвращая большие просадки даже когда краткосрочное движение цены становится отрицательным. Результатом является показатель, который лучше отражает истинную уверенность инвесторов и глубину капитала, вложенного в блокчейн. В предыдущих циклах реализованная капитализация испытывала гораздо более крутые просадки. Во время медвежьих рынков 2014-15 и 2018 годов она упала на целых 20%, поскольку длительная капитуляция заставила большие объемы монет переоцениваться ниже. Даже в 2022 году этот показатель испытал просадку около 18%, согласно данным Glassnode. На этот раз, напротив, реализованная капитализация растет, несмотря на двузначную коррекцию цены. Это подчеркивает, как нынешний рынок поглощает волатильность с гораздо более устойчивой базовой основой. Источник: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/01/bitcoin-s-realized-capitalization-climbs-to-record-high-even-as-spot-price-drops
Продажи альбома Селены взлетели более чем на 30 000% за одну неделю

Пост «Альбом Селены взлетает более чем на 30 000% в продажах за одну неделю» появился на BitcoinEthereumNews.com. «Dreaming of You» Селены возвращается на 1-е место в чарте Top Latin Pop Albums и дебютирует на 4-м месте в списке Vinyl Albums после переиздания к тридцатилетнему юбилею. Портрет американской певицы Селены (урожденной Селены Кинтанилья-Перес, 1971 – 1995) на 36-й ежегодной церемонии вручения премии Грэмми в Radio City Music Hall, Нью-Йорк, Нью-Йорк, 1 марта 1994 года. (Фото Арлин Ричи/Getty Images) Getty Images Селена возвращается в несколько чартов Billboard на этой неделе – не с новым материалом, а с одной из своих самых известных записей. Покойная латиноамериканская поп-суперзвезда возвращает «Dreaming of You» в несколько рейтингов, и проект даже дебютирует в одном списке после переиздания в честь тридцатилетнего юбилея этой новаторской работы. «Dreaming of You» был ремастирован и предложен к продаже на разных виниловых пластинках, а также на CD и в виде цифровых загрузок, но именно покупки на виниле помогают альбому Селены стать новым успехом спустя столько лет. Продажи «Dreaming of You» выросли более чем на 30 000% Luminate, организация, которая собирает данные о продажах и стримингах, которые затем используются для составления еженедельных чартов Billboard, сообщает, что «Dreaming of You» продался чуть более 6 100 копий в Америке в последний отчетный период. В предыдущий период набор продаж исчислялся лишь двузначными цифрами. За несколько дней покупки «Dreaming of You» выросли более чем на 30 500%, и всё это благодаря переизданию к тридцатилетнему юбилею. «Dreaming of You» дебютирует в чарте Vinyl Albums Все эти продажи на виниле впервые приводят «Dreaming of You» в чарт Vinyl Albums. Селена дебютирует со своим последним релизом на 4-м месте. Талант достигает высшего уровня в списке виниловых альбомов в третий раз, так как и «Amor Prohibido», и «Ones» провели...
Короткая позиция на BTC в размере 1M $ с кредитным плечом 20x оборачивается неудачей

Пост «Шорт на Биктоин на 1 миллион долларов США с 20-кратным кредитным плечом оборачивается неудачей» появился на BitcoinEthereumNews.com. Инвестор, делающий крупные ставки на Биктоин, привлек внимание после того, как внес 1 миллион долларов США в USDC на децентрализованной бирже HyperLiquid и открыл огромную короткую позицию по Биткоину. Трейдер использовал 20-кратное кредитное плечо, открывая шорт с расчетом на то, что цена Биткоина упадет. Но пока эта азартная игра идет не по плану, и позиция находится в убытке. Разбор позиции по Биткоину Этот трейдер осуществил шорт на 111,75 контрактов BTC-USD на сумму более 12 миллионов, согласно данным блокчейна, собранным Hypurrscan. Цена открытия была зафиксирована на уровне 107 363,5, однако рыночная цена Биткоина с тех пор выросла примерно до 108 976, что привело позицию к серьезным убыткам. Убыток по шорту увеличился на плавающий убыток в размере 180 178,76, уменьшив баланс счета примерно до 814 874 вместо 1 миллиона. Позиция подвержена убыткам, хотя большая часть убытков нереализована, и ее ликвидация запланирована по цене 114 830. Высокое кредитное плечо, высокие ставки 20-кратное кредитное плечо привлекает внимание к тому факту, что такие ставки очень рискованны. Кредитное плечо хорошо тем, что позволяет трейдерам увеличить воздействие при меньшем начальном уровне, но увеличенные убытки также усиливаются. Трейдер делает ставку против силы Биткоина в краткосрочной перспективе, поскольку порог ликвидации находится недалеко от текущих уровней. Также есть дополнительные расходы в виде комиссий за финансирование. На данный момент на счету зафиксирован кредит в размере 451,64 на финансирование, но это ничто по сравнению с шестизначным бумажным убытком. Onchain Lens, платформа аналитики блокчейна, отметила эту сделку как «азартную игру» из-за чрезмерно спекулятивной позиции. По мнению криптонаблюдателей, такие крупные...
Анализ майнинга XRP: Преобразование облачных технологий в ежедневную криптовалюту, позволяющее пользователям легко зарабатывать более 10 000 $ в день

Пост XRP Mining Analysis: Преобразование облачных технологий в ежедневную криптовалюту, позволяющее пользователям легко зарабатывать более 10 000 $ в день появился на BitcoinEthereumNews.com. Поскольку инвестиции в криптовалюту становятся все более популярными, майнинг, как ключевой метод приобретения цифровых активов, остается востребованной возможностью для многих инвесторов. Однако высокие требования к оборудованию, энергии и техническим знаниям в традиционном майнинге делают его недоступным для большинства обычных пользователей. С конвергенцией облачных вычислений и блокчейна появилась платформа Облачного майнинга XRP Mining, предлагающая инвесторам способ с низким порогом входа, гибкостью и эффективностью конвертировать облачные технологии в ежедневную криптовалютную доходность, помогая пользователям легко достигать цели заработка десятков тысяч юаней в день. Эволюция майнинга: от персонального к облачному Когда Биктоин был впервые представлен, любой персональный компьютер мог участвовать в майнинге. Однако по мере усиления конкуренции за вычислительную мощность, специализированное Майнинг оборудование, крупные майнинговые фермы и высокое потребление электроэнергии стали барьерами для входа, фактически исключая обычных инвесторов. В традиционной модели майнинг не только требует высоких первоначальных инвестиций, но и сопряжен с такими проблемами, как амортизация оборудования, растущие затраты на электроэнергию и сложное обслуживание. Для пользователей без технического опыта или значительной финансовой поддержки майнинг может казаться недостижимым. Появление Облачного майнинга полностью изменило этот ландшафт. Размещая майнинговое оборудование в профессиональных дата-центрах и распределяя вычислительную мощность инвесторам через контракты, Облачный майнинг позволяет каждому пользоваться теми же возможностями получения прибыли, что и профессиональным майнерам, при минимальных затратах. Инновационные преимущества XRP Mining Среди многочисленных платформ Облачного майнинга, XRP Mining быстро выделился благодаря своей технологической мощи и гибкой модели. 1．Нулевой барьер для входа Пользователям не нужно покупать Облачная майнинг машина или осваивать сложные технические навыки. Просто Пополнить свой счет и приобрести контракт, чтобы начать майнинг, действительно реализуя подход "мобильный телефон, мгновенно". 2．Ежедневный расчет прибыли Платформа использует автоматическую систему расчетов 24/7, со всей прибылью, зачисляемой ежедневно. Инвесторы могут снимать свои средства в любое время или реинвестировать свои доходы для...
