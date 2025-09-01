Польский генеральный директор, который выхватил кепку у ребенка на US Open, наконец извинился
Главное После нескольких дней осуждения в социальных сетях Пётр Щерек, генеральный директор польской дорожно-строительной компании, который был запечатлен на видео, выхватывающим кепку теннисиста у ребенка на US Open, принес извинения в том, что кажется официальными аккаунтами в социальных сетях, утверждая, что вернул кепку мальчику. Польский теннисист Камиль Майхжак предложил свою кепку маленькому мальчику, прежде чем она была выхвачена польским генеральным директором, в инциденте, который стал вирусным в интернете. (Фото: Sarah Stier/Getty Images) Getty Images Ключевые факты Щерек опубликовал заявление в понедельник утром на том, что кажется страницами Facebook и Instagram компании Drogbruk, его дорожно-строительной компании, признавая, что его вирусный инцидент с выхватыванием кепки был «серьезной ошибкой», согласно переводу Google. «Я был уверен, что теннисист передавал кепку мне – для моих сыновей, которые ранее просили автографы», – сказал Щерек, имея в виду Камиля Майхжака, польского теннисиста, который передал свою кепку маленькому мальчику. Щерек извинился перед мальчиком и его семьей и сказал, что с тех пор вернул ему кепку. Щерек заявил, что другие заявления, якобы исходящие от него, некоторые из которых стали вирусными в социальных сетях, не являются подлинными. Что произошло во время вирусного инцидента с выхватыванием кепки? Видео, на котором Щерек, по-видимому, выхватывает кепку у Майхжака, только что выигравшего пятисетовый матч, стало вирусным в интернете. На видео Майхжак снимает кепку, которую он носил, и предлагает ее мальчику, прежде чем Щерек, стоявший рядом с ребенком, выхватывает ее. Майхжак подтвердил New York Post, что человек на видео – Щерек, который, по его словам, спонсирует польскую теннисную федерацию. Майхжак сказал, что произошла «какая-то путаница», и изначально не осознал, что Щерек взял кепку,...
