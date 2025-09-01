Биткоин переживет акции? Bitcoin Hyper - умный ход сейчас

Пост «Биктоин переживет акции? Bitcoin Hyper — умный ход прямо сейчас» появился на BitcoinEthereumNews.com. Криптоаналитик и профессиональный инвестор Джорди Виссер считает, что Биктоин переживет фондовый рынок и что «Биктоин будет существовать очень, очень долго». Это заявление прозвучало во время интервью с Энтони Помплиано в субботу, в ходе которого он также заявил: ИИ-агенты будут принимать интеллектуальные решения [...] Что имеет лучший коэффициент Шарпа, что имеет наибольшую ликвидность? Что ж, если просто делать это таким образом, Биктоин выигрывает у любого актива в мире. Я думаю, что именно это грядет —Джорди Виссер, интервью Энтони Помплиано Если предсказание Виссера сбудется, Биктоин может стать сердцем новой цифровой финансовой экосистемы, основа которой уже работает. Что еще важнее, Bitcoin Hyper ($HYPER) станет основной частью этой экосистемы благодаря своей полезности в мире Биктоина. Hyper стремится предоставить нам более быстрый и производительный Биктоин с низкими сетевыми комиссиями, почти мгновенной завершенностью и сверхбыстрым временем выполнения. Чем Биктоин отличается от акций и чего нам ожидать от будущего? По словам Джорди Виссера, основное различие между акциями и Биктоином заключается в том, что первые представляют идею, а Биктоин — это вера. Сила Биктоина исходит исключительно от поддержки людей и доверия к его полезности, что, по мнению Виссера, превратит Биктоин в сверхдержаву. Это потому что, по его собственным словам: Как объясняет Виссер, изменения, скорее всего, придут из сектора ИИ, где ИИ-агенты будут управлять экономикой на основе рыночной полезности и ликвидности, и именно здесь Биктоин блистает. Финальная игра начнется, когда основные инвесторы догонят технологию, стоящую за понятием цифровых денег, что, по мнению Эрика Трампа, является главным фактором, сдерживающим Биктоин. Как только это произойдет, он прогнозирует Биктоин стоимостью 1 миллион $, и это может быть только началом. Советник по Биктоину Люк Бройлс пошел еще дальше, заявив, что даже...