Биткоин держится на уровне 100K $ на фоне покупок институциональных инвесторов – Но майнеры недовольны

Биткоин держится на уровне 100K $ на фоне покупок институциональных инвесторов – Но майнеры недовольны

Пост Биктоин держится на уровне 100K долларов, поскольку институты покупают – Но майнеры недовольны появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые выводы Биктоин держится выше 100K долларов при поддержке Delta Cap и институционального спроса. Тем не менее, стресс майнеров и более слабый коэффициент Stock-to-Flow сигнализируют о краткосрочных рисках, несмотря на продолжающееся накопление. С середины августа активность BTC в блокчейне выявила расходящиеся сигналы, отражающие как устойчивость, так и слабость. Для начала, Delta Cap составил 739,4 миллиарда долларов, выступая в качестве долгосрочного порога оценки, в то время как Coinbase Premium Gap находился на уровне +11,6, указывая на сильный институциональный спрос в США. Несмотря на краткосрочную волатильность, Биктоин консолидировался выше 100K долларов, сигнализируя об убежденности инвесторов. Исторически устойчивые премии предшествовали основным восходящим трендам. По сути, растущий порог оценки и давление институциональных покупок могут обеспечить Биктоину надежную подушку безопасности даже во время резких рыночных коррекций. Указывает ли снижение Puell Multiple на стресс майнеров? В то время как структурная поддержка выглядит сильной, майнеры показывают признаки давления на доходы. Puell Multiple упал более чем на 20% до 1,04, что свидетельствует об ослаблении прибыльности по сравнению со среднегодовым показателем. В прошлом такие уровни выделяли периоды, когда майнеры были вынуждены продавать, добавляя потенциальные препятствия для стабильности цен. Тем не менее, некоторые инвесторы рассматривали эти падения как окна для накопления, особенно когда цены оставались выше долгосрочных минимумов. Таким образом, последнее снижение добавляет осторожности, но не полностью подрывает более широкую траекторию Биктоина, особенно если институциональный спрос остается стабильным. Источник: CryptoQuant Теряет ли модель Stock-to-Flow свою актуальность? Коэффициент Stock-to-Flow, когда-то основной показатель дефицита, рассказал другую историю. Он резко упал примерно до 48,2K, вызвав дебаты о том, сохраняет ли модель прогностический вес. Исторически повышенные уровни S2F совпадали с всплесками после халвинга, но недавнее снижение предполагает более мягкие попутные ветры, обусловленные предложением. Однако многие аналитики утверждают, что факторы со стороны спроса теперь имеют большее влияние, чем показатели предложения. Следовательно, хотя падение S2F вызывает опасения, оно не отрицает влияния институциональных покупок или долгосрочных тенденций накопления. Источник: CryptoQuant Действительно...
USD/JPY консолидируется около 147.00, несмотря на слабость доллара США

USD/JPY консолидируется около 147.00, несмотря на слабость доллара США

Пост USD/JPY консолидируется около 147.00, несмотря на слабость доллара США, появился на BitcoinEthereumNews.com. USD/JPY осциллирует в узком диапазоне около 147.00, так как и доллар США, и иена показывают низкую эффективность. Инвесторы ожидают, что ФРС снизит процентные ставки на сентябрьском заседании по политике. Существует неопределенность относительно планов Банка Японии по повышению процентных ставок снова в этом году. Пара USD/JPY торгуется в узком диапазоне около 147.00 во время европейской торговой сессии в понедельник. Пара колеблется, даже несмотря на то, что доллар США (USD) опускается до месячного минимума, что указывает на то, что японская иена (JPY) также слаба. Цена доллара США сегодня Таблица ниже показывает процентное изменение доллара США (USD) по отношению к перечисленным основным валютам сегодня. Доллар США был наиболее слабым по отношению к британскому фунту. USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF USD -0.24% -0.26% 0.09% 0.02% -0.13% -0.23% -0.03% EUR 0.24% -0.03% 0.28% 0.27% 0.11% 0.00% 0.21% GBP 0.26% 0.03% 0.20% 0.30% 0.14% 0.04% 0.29% JPY -0.09% -0.28% -0.20% -0.00% -0.21% -0.29% -0.09% CAD -0.02% -0.27% -0.30% 0.00% -0.14% -0.26% -0.01% AUD 0.13% -0.11% -0.14% 0.21% 0.14% -0.10% 0.14% NZD 0.23% -0.01% -0.04% 0.29% 0.26% 0.10% 0.25% CHF 0.03% -0.21% -0.29% 0.09% 0.00% -0.14% -0.25% Тепловая карта показывает процентные изменения основных валют по отношению друг к другу. Базовая валюта выбирается из левого столбца, а котируемая валюта - из верхней строки. Например, если вы выберете доллар США из левого столбца и двигаетесь по горизонтальной линии к японской иене, процентное изменение, отображаемое в ячейке, будет представлять USD (базовая)/JPY (котируемая). На момент написания индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара по отношению к шести основным валютам, снижается до уровня около 97.55. Твердые ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит процентные ставки на сентябрьском заседании по политике, внесли значительный вклад в ослабление доллара США. А...
Ethereum вместо Bitcoin? Мэтт Хоуган говорит, что институциональные инвесторы иногда начинают с ETH

Ethereum вместо Bitcoin? Мэтт Хоуган говорит, что институциональные инвесторы иногда начинают с ETH

Пост Ethereum вместо Bitcoin? Мэтт Хоуган говорит, что институции иногда начинают с ETH появился на BitcoinEthereumNews.com. Меня зовут Годспауэр Оуи, я родился и вырос в штате Эдо, Нигерия. Я вырос с тремя братьями и сестрами, которые всегда были моими кумирами и наставниками, помогая мне расти и понимать жизненный путь. Мои родители буквально являются основой моей истории. Они всегда поддерживали меня в хорошие и плохие времена и никогда не оставляли меня, когда я чувствовал себя потерянным в этом мире. Честно говоря, наличие таких замечательных родителей заставляет вас чувствовать себя в безопасности, и я не променяю их ни на что другое в этом мире. Я познакомился с миром криптовалют 3 года назад и очень заинтересовался тем, чтобы узнать о нем как можно больше. Все началось, когда мой друг инвестировал в криптоактив, который принес ему огромную прибыль от его инвестиций. Когда я спросил его о криптовалюте, он объяснил свой путь в этой области. Было впечатляюще узнать о его последовательности и преданности делу, несмотря на связанные с этим риски, и это основные причины, почему я так заинтересовался криптовалютой. Поверьте мне, у меня был свой опыт взлетов и падений на рынке, но я никогда не терял страсть к росту в этой области. Это потому, что я верю, что рост ведет к совершенству, и это моя цель в этой области. И сегодня я являюсь сотрудником новостных изданий Bitcoinnist и NewsBTC. Мои начальники и коллеги - лучшие люди, с которыми я когда-либо работал, как в криптомире, так и за его пределами. Я намерен отдать все свои силы, работая вместе с моими замечательными коллегами для роста этих компаний. Иногда я представляю себя исследователем, потому что мне нравится посещать новые места, мне нравится узнавать новые вещи (полезные...
Биткоин вступает в исторически самый слабый месяц, ведущий кандидат на роль Сатоши нарушает молчание

Биткоин вступает в исторически самый слабый месяц, ведущий кандидат на роль Сатоши нарушает молчание

Пост Биткоин вступает в исторически самый слабый месяц, главный кандидат на роль Сатоши нарушает молчание появился на BitcoinEthereumNews.com. Адам Бэк, генеральный директор Blockstream и человек, упомянутый в белой книге Биткоина, о котором часто спекулируют как о возможном Сатоши Накамото, задал тон сентябрю всего одним словом: "Sendtember". В сочетании с зеленым квадратным эмодзи, пост появился в самый первый день месяца, период в календаре, к которому держатели Биткоина и любители криптовалют в целом научились подходить с осторожностью. Вам также может понравиться Дело в том, что сентябрь давно является слабым местом Биткоина, с медианной доходностью -7,87%. Даже во время взрывного бычьего рынка 2021 года месяц закрылся более чем на 7% ниже. Средняя доходность также отрицательная, -0,64%, что сильно контрастирует с двузначной зеленью, часто наблюдаемой в октябре, ноябре и декабре. Показатели августа тоже не помогли настроению, Биткоин зафиксировал падение на -6,43%. 'SENDtember'? Выбор времени Бэка, таким образом, интригует. Известный своей бескомпромиссной позицией, что все альткоины в конечном итоге падают до нуля по отношению к BTC, он никогда не избегал провокационных высказываний. Тег "Sendtember" также является противовесом мему прошлых лет "SOLtember", связанному с сезонными ралли Solana. Эта шутка может снова появиться в небольших уголках рынка, но в этом году ценовая установка Биткоина вернулась в центр внимания. Вам также может понравиться Одна зеленая свеча в этом месяце будет отклонением от обычного спада, и если прошлые циклы могут служить ориентиром, положительный сентябрь часто создает основу для бурного четвертого квартала. В среднем октябрь принес более 15% прибыли, а ноябрь - доходность выше 40%. Интересно, что вместо того, чтобы готовиться к очередному статистическому падению, Бэк бросает вызов рынку изменить сценарий. Оправдает ли сентябрь свою репутацию или удивит ростом, станет известно достаточно скоро — но дебаты уже начались. Источник: https://u.today/bitcoin-enters-its-historically-weakest-month-top-satoshi-candidate-breaks-silence
Золото и серебро близки к историческим максимумам, в то время как цена BTC падает ниже 108 000$

Золото и серебро близки к историческим максимумам, в то время как цена BTC падает ниже 108 000$

Пост «Золото и серебро близки к историческим максимумам, в то время как цена BTC падает ниже 108 000$» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые выводы: золото выросло на 35$, а серебро — более чем на 70 центов, в то время как цена BTC показывает меньшую волатильность. Между тем, Биткоин упал ниже 108 000$. Если Биткоин — это цифровое золото, почему инвесторы не стремятся к нему? Сентябрь — печально известный плохой месяц для криптовалют, поэтому неудивительно, что взгляд на график цен сегодня выглядит как поле битвы. Тем не менее, с золотом и серебром, близкими к историческим максимумам, и Биткоином, который называют «цифровым золотом», почему цена BTC тоже падает? Разве инвесторы не должны вкладываться в Биткоин как в защитный актив? Инвесторы стремятся к золоту и серебру Золото и серебро приближаются к рекордным максимумам: золото торгуется чуть ниже 3 480$ за унцию, а серебро — выше 40,50$ на момент написания. Между тем, цена BTC упала ниже 108 000$. В чем дело? Этого было достаточно, чтобы любимый всеми сторонник золота и критик Биткоина Питер Шифф снова написал о том, что прорыв драгоценных металлов «очень медвежий для Биткоина». Так что же стоит за текущими потоками? Несмотря на то, что говорит Шифф, история более нюансирована, чем могут утверждать максималисты металлов. Макроэкономическая неопределенность: основной фактор Основная тема, стоящая за сумасшедшими ценами на криптовалюты, — это макроэкономическая неопределенность. Внимание мира приковано к Федеральной резервной системе США и ее следующим политическим шагам, поскольку инфляция остается упрямо высокой, а последний базовый показатель ИПЦ твердо держится выше 3%. Также растет ожидание, что ФРС снизит ставки в этом месяце, поскольку постоянное ценовое давление оставляет центральному банку мало возможностей для быстрых действий. Это означает, что капитал тяготеет к установленным безопасным убежищам, таким как золото и серебро. За последний месяц золото выросло более чем на 3%, почти на 40% выше, чем год назад, в то время как серебро выросло более чем на 8% за один месяц и на 41,7% в годовом исчислении. Аналитики Goldman Sachs...
Metaplanet превышает 20 000 BTC, входит в глобальную топ-6 казначейств

Metaplanet превышает 20 000 BTC, входит в глобальную топ-6 казначейств

Пост Metaplanet превышает 20 000 BTC, входит в глобальную топ-6 казначейств появился на BitcoinEthereumNews.com. Японская листинговая компания Metaplanet увеличивает свои резервы Биктоина до более чем 20 000 BTC, обгоняя американского майнера Riot Platforms и становясь первой неамериканской компанией, вошедшей в глобальную шестерку корпоративных держателей. Metaplanet объявила в понедельник, что приобрела дополнительно 1 009 BTC примерно за 112 миллионов $, по средней цене 111 000 $ за Биктоин. Это последнее приобретение увеличивает общие запасы компании до более чем 20 000 BTC, с совокупной стоимостью приобретения 2,06 миллиарда $ (302,3 миллиарда ¥). Всего неделей ранее, 25 августа, компания добавила 103 BTC, подчеркивая свою ускоренную стратегию накопления. Данные BitcoinTreasuries.net показывают, что Metaplanet теперь владеет большим количеством Биктоина, чем Riot Platforms, майнинговая компания из США. За третий квартал 2025 года Metaplanet опубликовала доходность BTC в 30,7%, отражающую рост резервов Биктоина по сравнению с полностью разводненным количеством акций. Этот рост подчеркивает, как Metaplanet напрямую связывает стоимость акционеров с накоплением Биктоина. Топ-10 компаний с казначейством Биктоина Источник: Bitcointresuaries.net Metaplanet сочетает активность на рынке капитала со своей стратегией Биктоина. В августе она выпустила свой 20-й раунд опционов на акции для EVO FUND, создав 60 миллионов новых акций. Вырученные средства финансировали последние покупки Биктоина и досрочное погашение корпоративных облигаций 19-й серии. Несмотря на агрессивные покупки, рынок показал слабую реакцию. В день объявления акции Metaplanet закрылись на уровне 831 иены, -5,46% от предыдущего дня. Запасы Metaplanet подтверждают ее место среди крупнейших корпоративных владельцев Биктоина в мире. Компания заявляет, что продолжит накапливать Биктоин в соответствии со своей капитальной стратегией и рыночными условиями. Инвесторы и криптоиндустрия внимательно следят за тем, как эта японская листинговая фирма реализует самую смелую политику казначейства Биктоина в Азии. Отказ от ответственности В соответствии с руководящими принципами Trust Project, BeInCrypto стремится к беспристрастному, прозрачному освещению событий. Эта новостная статья направлена на предоставление точной, своевременной информации. Однако читателям рекомендуется проверять факты...
ETH vs BTC: Почему Ethereum может превзойти Bitcoin в 3 раза в сентябре

ETH vs BTC: Почему Ethereum может превзойти Bitcoin в 3 раза в сентябре

Пост ETH против BTC: Почему Ethereum может превзойти Bitcoin в 3 раза в сентябре появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые выводы Ethereum вырос почти на 19% в августе, в то время как Биктоин упал на 6,5%. В гонке ETH против BTC, Ethereum выглядит острым, а Биктоин кажется застрявшим. Может ли сентябрь наконец склонить импульс в пользу ETH? Ethereum [ETH] явно опередил Биктоин [BTC] по ROI в августе. Оглядываясь назад, BTC имел сложную историю в августе, регистрируя последовательные красные закрытия за последние три года, с последним показателем -6,49%. ETH также не был защищен, в среднем снижаясь на -13% в период 2022-24 годов, даже превосходя чистое падение BTC на -10,67%. Однако в этом году ситуация изменилась. ETH чисто оторвался от ценового движения BTC. Фактически, ETH вырос на +18,78% в августе, почти в 3 раза больше потерь Биктоина. Это отметило первую реальную месячную дивергенцию Ethereum за годы. Источник: CryptoRank Соотношение ETH/BTC возвращает ключевое сопротивление Подпитывая превосходство Ethereum является соотношение ETH/BTC. Пара закрыла август с ростом +27,05% от открытия 0,031. Что более важно, ETH/BTC вернул сопротивление 0,04 впервые с месяца выборов, в конечном итоге усиливая решительную дивергенцию от Биктоина. Источник: TradingView (ETH/BTC) В целом, доминирование ETH в августе не было связано с потерей импульса BTC; это была прямая ротация. Согласно AMBCrypto, это тот вид дивергенции, который делает подобное сентябрьское ралли отнюдь не надуманным. Превосходство Ethereum в 3 раза намекает на сентябрьскую настройку В крипто, ликвидность вращается к настройкам с повышенным потенциалом роста. Августовская дивергенция ETH заложила основу для потенциального сентябрьского роста, с трейдерами, нацеленными на повторение ROI. В этом случае, если BTC вырастет на +10%, ETH выстраивается около 5 711 $, фиксируя относительное превосходство в 3 раза. Поддерживая движение, Умные деньги вращаются в ETH, соотношение ETH/BTC возвращает ключевое сопротивление, и более сильный MoM ROI, все указывает на то, что Ethereum сохранит свое преимущество над Биктоином в этом месяце. Источник: TradingView (ETH/USDT) Почему эта дивергенция выделяется В течение 2025 года, Ethereum расходился с Биктоином три раза. И все же,...
Новая парадигма безопасности для национальных резервов

Новая парадигма безопасности для национальных резервов

Пост «Новая парадигма безопасности для национальных резервов» появился на BitcoinEthereumNews.com. Национальное управление Биктоина Сальвадора объявило о плане распределения существующих резервов Биктоина по нескольким новым адресам кошельков. Сальвадор, один из пионеров в национальном принятии Биктоина, делает значительный шаг для повышения безопасности своих криптовалютных активов. Этот стратегический ход разработан для снижения рисков от потенциальных будущих угроз, таких как квантовые вычисления, и для повышения общей безопасности цифровой казны страны. Мера безопасности Ранее активы Биктоина Сальвадора были консолидированы на одном адресе. Новый план предусматривает распределение резервов по нескольким кошелькам, каждый из которых будет содержать максимум 500 BTC, что составляет примерно 54 миллиона $ по текущим рыночным ценам. Эта стратегия диверсификации напоминает традиционное управление финансовыми рисками, применяя принцип «не класть все яйца в одну корзину» в сфере цифровых активов. Более того, растущие риски безопасности от квантовых компьютеров делают криптовалюты потенциально уязвимыми для атак. Как сообщил Coinidol.com на прошлой неделе, Виталик Бутерин также предупредил, что существует 20% вероятность того, что квантовые компьютеры взломают современную криптографию до конца 2030 года. Также, для поддержания прозрачности, будет создана публичная панель мониторинга, позволяющая любому просматривать общий баланс по всем этим новым адресам. Это обязательство публичной видимости является ключевым элементом подхода правительства, направленного на укрепление доверия и демонстрацию ответственности в управлении государственными средствами. Это решение подчеркивает растущую зрелость в том, как суверенные субъекты обращаются с криптовалютными активами и обеспечивают их безопасность. По мере того как все больше стран и учреждений рассматривают возможность хранения цифровых активов, шаг Сальвадора может служить образцом для нового стандарта безопасности и прозрачности в управлении национальными криптовалютными казначействами. Сальвадор уже добыл почти 474 биткоина Приверженность страны к Биктоину дополнительно подтверждается...
Отчет о рабочих местах в США в конце этой недели является ключевым для золота – ING

Отчет о рабочих местах в США в конце этой недели является ключевым для золота – ING

Пост "Отчет о рабочих местах в США на этой неделе является ключевым для золота – ING" появился на BitcoinEthereumNews.com. Цены на золото продолжили свой рост в пятницу, при этом растущие разговоры о возможных вторичных санкциях оказывают дополнительную поддержку рынку, отмечают эксперты по сырьевым товарам ING Эва Мантей и Уоррен Паттерсон. Спекулянты увеличивают свои чистые длинные позиции по золоту Comex "Это произошло после того, как данные о личных потребительских расходах в США соответствовали ожиданиям, сохраняя надежды на то, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки на своем заседании 16-17 сентября. Однако многое будет зависеть от пятничного отчета о рабочих местах за август. Еще одно слабое чтение укрепит мнение о том, что снижение ставки в сентябре вероятно." "Между тем, спекулянты увеличили свои чистые длинные позиции по золоту Comex на 6 363 лота до 148 122 лотов за последнюю отчетную неделю." Источник: https://www.fxstreet.com/news/us-jobs-report-later-this-week-is-key-for-gold-ing-202509011010
Биткоин Hyper Продолжает Ралли Предпродажи и Становится Вирусным

Биткоин Hyper Продолжает Ралли Предпродажи и Становится Вирусным

Пост Bitcoin Hyper продолжает предпродажный рост и становится вирусным появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин по-прежнему остается королем криптовалют: актив стоимостью 2 триллиона долларов и самый узнаваемый цифровой бренд в мире. Однако под его господством появляются трещины. Критики указывают на его медленную скорость транзакций, высокие он-чейн комиссии и ограниченную масштабируемость. Эти проблемы снижают практичность Биткоина в пространстве, которое все больше ориентируется на DeFi, NFT и приложения Web3. Именно здесь на сцену выходит Bitcoin Hyper ($HYPER). Позиционируемый как "Bitcoin Layer 2 нового поколения", проект направлен на улучшение сети Биткоин с более высокими скоростями, более низкими затратами и плавной интеграцией децентрализованных приложений (DApp). Его предложение нашло отклик у инвесторов, собрав более 13 миллионов долларов на предпродаже и привлекая внимание по всему рынку. В этой статье мы разберем проблемы, с которыми сталкивается Биткоин, и решения, предлагаемые Bitcoin Hyper ($HYPER). И, конечно же, мы поговорим о финансовой мощи, стоящей за вирусной предпродажей $HYPER. Узкое место Биткоина: проблемы в 2025 году Несмотря на свое сильное доминирование, базовая инфраструктура Биткоина устаревает, что ограничивает его использование за пределами мощного средства сохранения стоимости, которым он стал известен: "цифровое золото". Наиболее острой проблемой, с которой сталкивается Биткоин, является его пропускная способность транзакций. Биткоин может обрабатывать примерно 7 транзакций в секунду (TPS). Его ближайший конкурент, Ethereum, обрабатывает примерно в три раза больше - 21 TPS, с теоретическим максимумом в 120 TPS в настоящее время, с целью увеличения этого показателя до 100 тысяч TPS в будущем, как часть своей дорожной карты Surge. Глобальные платежные гиганты, такие как Visa и Mastercard, могут обрабатывать до 65 000 TPS. В сочетании с тем фактом, что среднее время блока Биткоина составляет около 10 минут, становится понятно, почему BTC с трудом конкурирует не только с системами расчетов в реальном времени, но и со своими ближайшими криптоконкурентами. Вторая основная проблема Биткоина - его комиссии. Когда мемпул перегружен в периоды высокого спроса, комиссии регулярно подскакивают с 10 долларов до более чем 50 долларов...
