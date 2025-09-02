Биткоин держится на уровне 100K $ на фоне покупок институциональных инвесторов – Но майнеры недовольны
Ключевые выводы Биктоин держится выше 100K долларов при поддержке Delta Cap и институционального спроса. Тем не менее, стресс майнеров и более слабый коэффициент Stock-to-Flow сигнализируют о краткосрочных рисках, несмотря на продолжающееся накопление. С середины августа активность BTC в блокчейне выявила расходящиеся сигналы, отражающие как устойчивость, так и слабость. Для начала, Delta Cap составил 739,4 миллиарда долларов, выступая в качестве долгосрочного порога оценки, в то время как Coinbase Premium Gap находился на уровне +11,6, указывая на сильный институциональный спрос в США. Несмотря на краткосрочную волатильность, Биктоин консолидировался выше 100K долларов, сигнализируя об убежденности инвесторов. Исторически устойчивые премии предшествовали основным восходящим трендам. По сути, растущий порог оценки и давление институциональных покупок могут обеспечить Биктоину надежную подушку безопасности даже во время резких рыночных коррекций. Указывает ли снижение Puell Multiple на стресс майнеров? В то время как структурная поддержка выглядит сильной, майнеры показывают признаки давления на доходы. Puell Multiple упал более чем на 20% до 1,04, что свидетельствует об ослаблении прибыльности по сравнению со среднегодовым показателем. В прошлом такие уровни выделяли периоды, когда майнеры были вынуждены продавать, добавляя потенциальные препятствия для стабильности цен. Тем не менее, некоторые инвесторы рассматривали эти падения как окна для накопления, особенно когда цены оставались выше долгосрочных минимумов. Таким образом, последнее снижение добавляет осторожности, но не полностью подрывает более широкую траекторию Биктоина, особенно если институциональный спрос остается стабильным. Источник: CryptoQuant Теряет ли модель Stock-to-Flow свою актуальность? Коэффициент Stock-to-Flow, когда-то основной показатель дефицита, рассказал другую историю. Он резко упал примерно до 48,2K, вызвав дебаты о том, сохраняет ли модель прогностический вес. Исторически повышенные уровни S2F совпадали с всплесками после халвинга, но недавнее снижение предполагает более мягкие попутные ветры, обусловленные предложением. Однако многие аналитики утверждают, что факторы со стороны спроса теперь имеют большее влияние, чем показатели предложения. Следовательно, хотя падение S2F вызывает опасения, оно не отрицает влияния институциональных покупок или долгосрочных тенденций накопления. Источник: CryptoQuant
BitcoinEthereumNews2025/09/02 02:34