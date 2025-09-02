Обновление о 3 и 4 сезонах сериала "Моя жизнь с парнями Уолтер" на Netflix

Пост Обновление о 3 и 4 сезонах сериала "Моя жизнь с парнями Уолтер" на Netflix появился на BitcoinEthereumNews.com. Моя жизнь с парнями Уолтер Netflix Я бы классифицировал "Мою жизнь с парнями Уолтер" на Netflix как не столь хорошего конкурента также транслируемому "Лето, когда я стала красивой" на Amazon, но в отличие от того шоу, у него может оказаться долгая жизнь. В настоящее время занимая 2-е место в топ-10 Netflix, многие уже закончили смотреть (к счастью, не разделенный пополам) 2-й сезон и интересуются 3-м сезоном. Что ж, есть некоторые обновления на этот счет. В первую очередь, ждать не придется, Netflix уже продлил "Мою жизнь с парнями Уолтер" на 3-й сезон еще в мае 2025 года, за месяцы до выхода 2-го сезона, что указывает на превышение ожиданий. И поскольку это точно произойдет, команда смотрит еще дальше, на потенциальный 4-й сезон. Вот что говорит шоураннер Мелани Холсолл в интервью Swoon. "Я очарована этими персонажами и этими историями в этом мире, и я хотела бы продолжать рассказывать эти истории до тех пор, пока люди продолжают их смотреть, хотят продолжать их смотреть", - сказала она. "Так что никогда не знаешь. Возможно, мы будем видеть, как наши персонажи становятся все старше и старше по мере продвижения вперед, но я хотела бы продолжать рассказывать эти истории." Моя жизнь с парнями Уолтер Netflix Это основано на книге, романе Али Новак 2014 года, опубликованном на Wattpad, но мы должны выйти далеко за рамки исходного материала, если решим продвигаться отсюда. Однако прежде чем углубляться в это, у Холсолл также было несколько тизеров для содержания 3-го сезона: Она хочет, чтобы все персонажи "получили свое место под солнцем" в 3-м сезоне. Она хочет исследовать отношения Кайли-Дилана и треугольник с Алексом более подробно и "посмотреть, к чему это приведет". Шоу "всегда...