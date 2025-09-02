2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Обновление о 3 и 4 сезонах сериала "Моя жизнь с парнями Уолтер" на Netflix

Обновление о 3 и 4 сезонах сериала "Моя жизнь с парнями Уолтер" на Netflix

Пост Обновление о 3 и 4 сезонах сериала "Моя жизнь с парнями Уолтер" на Netflix появился на BitcoinEthereumNews.com. Моя жизнь с парнями Уолтер Netflix Я бы классифицировал "Мою жизнь с парнями Уолтер" на Netflix как не столь хорошего конкурента также транслируемому "Лето, когда я стала красивой" на Amazon, но в отличие от того шоу, у него может оказаться долгая жизнь. В настоящее время занимая 2-е место в топ-10 Netflix, многие уже закончили смотреть (к счастью, не разделенный пополам) 2-й сезон и интересуются 3-м сезоном. Что ж, есть некоторые обновления на этот счет. В первую очередь, ждать не придется, Netflix уже продлил "Мою жизнь с парнями Уолтер" на 3-й сезон еще в мае 2025 года, за месяцы до выхода 2-го сезона, что указывает на превышение ожиданий. И поскольку это точно произойдет, команда смотрит еще дальше, на потенциальный 4-й сезон. Вот что говорит шоураннер Мелани Холсолл в интервью Swoon. "Я очарована этими персонажами и этими историями в этом мире, и я хотела бы продолжать рассказывать эти истории до тех пор, пока люди продолжают их смотреть, хотят продолжать их смотреть", - сказала она. "Так что никогда не знаешь. Возможно, мы будем видеть, как наши персонажи становятся все старше и старше по мере продвижения вперед, но я хотела бы продолжать рассказывать эти истории." Моя жизнь с парнями Уолтер Netflix Это основано на книге, романе Али Новак 2014 года, опубликованном на Wattpad, но мы должны выйти далеко за рамки исходного материала, если решим продвигаться отсюда. Однако прежде чем углубляться в это, у Холсолл также было несколько тизеров для содержания 3-го сезона: Она хочет, чтобы все персонажи "получили свое место под солнцем" в 3-м сезоне. Она хочет исследовать отношения Кайли-Дилана и треугольник с Алексом более подробно и "посмотреть, к чему это приведет". Шоу "всегда...
Майнинг Биткоина не успевает: компании покупают в четыре раза быстрее

Майнинг Биткоина не успевает: компании покупают в четыре раза быстрее

Пост "Майнинг Биткоина не успевает: Компании покупают в четыре раза быстрее" появился на BitcoinEthereumNews.com. Майнинг Биткоина не успевает: Компании покупают в четыре раза быстрее – Отчет
Сальвадор проведет первую спонсируемую правительством конференцию по Биткоину

Сальвадор проведет первую спонсируемую правительством конференцию по Биткоину

Пост «Сальвадор проведет первую спонсируемую правительством конференцию по Биткоину» появился на BitcoinEthereumNews.com. Сальвадор готовится провести первую в мире спонсируемую правительством конференцию по Биткоину, запланированную на 12-13 ноября 2025 года в историческом центре Сан-Сальвадора. Мероприятие под названием Bitcoin Histórico будет организовано Национальным офисом Биткоина и описывается как «свидетельство экстраординарного момента в истории». Мировые лидеры и мыслители соберутся в Сан-Сальвадоре Объявление вызвало глобальный интерес, укрепляя репутацию Сальвадора как пионера в области цифровой валюты. Страна, которая попала в заголовки новостей в 2021 году как первая, принявшая Биктоин (BTC) в качестве законного платежного средства, теперь удваивает усилия с мероприятием, призванным продемонстрировать роль Биктоина в финансовой свободе, культурном возрождении и денежном суверенитете. «Bitcoin Histórico собирает ведущие умы мира для изучения будущего денег, культуры и цивилизации», — заявили организаторы в официальном пресс-релизе. Билеты уже поступили в продажу, с опциями раннего бронирования, цены на которые указаны только в Биткоине, до того как в сентябре будут добавлены фиатные платежи. Двухдневное мероприятие превратит Centro Histórico в центр идей, дебатов и культурного обмена. Главная сцена будет размещена в Национальном дворце, с трансляцией основных выступлений на гигантских LED-экранах на площади Херардо Барриос. Дополнительные панельные дискуссии и семинары пройдут в Национальной библиотеке (BINAES) и Национальном театре. Среди уже подтвержденных известных спикеров — миллиардер-бизнесмен Рикардо Салинас, автор Джефф Бут, сторонники Биткоина Макс Кайзер и Стейси Герберт, создатель Сети Lightning Джек Маллерс, а также представители индустрии, такие как Пьер Рошар, Джимми Сонг, Дарин Файнштейн и Лина Зайхе. Продленное президентство Букеле укрепляет амбиции Биткоина Конференция проходит в период серьезных политических изменений в Сальвадоре. Президент Найиб Букеле обеспечил себе еще один срок после недавней конституционной реформы, которая продлевает президентские сроки с пяти до шести лет и разрешает неограниченное переизбрание. Правящая партия «Новые идеи» провела реформу с...
Является ли JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) сильным ETF прямо сейчас?

Является ли JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) сильным ETF прямо сейчас?

Пост "Является ли JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF (JPME) сильным ETF прямо сейчас?" появился на BitcoinEthereumNews.com. Дебютировав 05.11.2016, смарт-бета биржевой фонд JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF (JPME) предоставляет инвесторам широкий доступ к категории рынка Style Box – Mid Cap Blend. Что такое смарт-бета ETF? Продукты, основанные на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые представляют собой стратегии, разработанные для отражения определенного сегмента рынка или рынка в целом, традиционно доминировали в индустрии ETF. Индексы, взвешенные по рыночной капитализации, предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночной доходности и являются хорошим вариантом для инвесторов, верящих в эффективность рынка. Но есть инвесторы, которые предпочитают вкладывать средства в смарт-бета фонды; эти фонды отслеживают стратегии, не взвешенные по капитализации, и являются сильным вариантом для тех, кто предпочитает выбирать отличные акции, чтобы превзойти рынок. Основываясь на конкретных фундаментальных характеристиках или их комбинации, эти индексы пытаются выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риска и доходности. Методологии, такие как равное взвешивание, одна из самых простых доступных опций, фундаментальное взвешивание и взвешивание на основе волатильности/моментума - все это варианты, предлагаемые инвесторам в этой области, но не все из них могут обеспечить превосходную доходность. Спонсор фонда и индекс Фондом управляет J.P. Morgan, и ему удалось накопить более 372.98 миллионов долларов, что делает его одним из ETF среднего размера в категории Style Box – Mid Cap Blend. JPME, до вычета комиссий и расходов, стремится соответствовать показателям индекса Russell Midcap Diversified Factor Index. Индекс JP Morgan Diversified Factor US Mid Cap Equity использует подход, основанный на правилах, который сочетает построение портфеля на основе риска с многофакторным выбором ценных бумаг, включая факторы стоимости, качества и моментума. Стоимость и другие расходы Инвесторам также следует обращать внимание на коэффициент расходов ETF. Продукты с более низкой стоимостью будут давать лучшие результаты, чем те, которые...
Чистый прорыв выше 0,5920 кажется маловероятным – UOB Group

Чистый прорыв выше 0,5920 кажется маловероятным – UOB Group

Пост «Четкий пробой выше 0,5920 кажется маловероятным – UOB Group» появился на BitcoinEthereumNews.com. Есть возможность для новозеландского доллара (NZD) продолжить рост; четкий пробой выше 0,5920 кажется маловероятным. В долгосрочной перспективе вероятность того, что NZD пробьет верхнюю границу диапазона 0,5820/0,5920, увеличивается, отмечают аналитики Форекс UOB Group Квек Сер Леанг и Питер Чиа. NZD может пробить верхнюю границу диапазона 0,5820/0,5920 24-ЧАСОВОЙ ОБЗОР: «Мы ожидали роста NZD в прошлую пятницу. Вчера, когда NZD был на уровне 0,5895, мы указали, что 'есть возможность для NZD продолжить рост, но пробой выше 0,5920 кажется маловероятным.' Уровни поддержки находятся на 0,5885 и 0,5875». ОБЗОР НА 1-3 НЕДЕЛИ: «После ожидания, что NZD будет торговаться в диапазоне 0,5820/0,5920 с начала прошлой недели, мы отметили в пятницу (29 августа, спот на уровне 0,5880), что 'краткосрочный восходящий моментум несколько усилился.' Мы также отметили, что 'вероятность того, что NZD пробьет выше 0,5920, также увеличилась, и она будет увеличиваться в ближайшие дни при условии, что NZD удержится выше 0,5835.' Мы продолжаем придерживаться того же мнения, но пересматриваем уровень 'сильной поддержки' до 0,5855 с 0,5835».
Маловероятен четкий прорыв выше 0.6555 – UOB Group

Маловероятен четкий прорыв выше 0.6555 – UOB Group

Пост «Четкий прорыв выше 0,6555 маловероятен – UOB Group» появился на BitcoinEthereumNews.com. Австралийский доллар (AUD) вероятно протестирует уровень 0,6555; четкий прорыв выше этого уровня маловероятен. В долгосрочной перспективе AUD слегка положительный, и вероятно будет постепенно расти до 0,6555, отмечают аналитики Форекс UOB Group Квек Сер Лианг и Питер Чиа. AUD, вероятно, будет расти выше 24-ЧАСОВОЙ
Metaplanet одобрил 884M $ для расширения Казначейства Биткоина

Metaplanet одобрил 884M $ для расширения Казначейства Биткоина

Пост Metaplanet одобряет 884 миллиона долларов для расширения Казначейства Биктоина появился на BitcoinEthereumNews.com. Акционеры Metaplanet одобрили масштабный план по привлечению капитала, который позволит японской компании казначейства Биктоина продать до 550 миллионов новых акций за рубежом. Предложение, оцененное примерно в 130,3 миллиарда иен (884 миллиона долларов), направлено на финансирование дальнейших покупок Биктоина. Утверждение плана капитала и резолюции по управлению укрепляют стратегию Биктоина Metaplanet Внеочередное общее собрание (EGM), проведенное в районе Сибуя в Токио, подтвердило план. Генеральный директор компании Саймон Герович подтвердил, что голосование прошло успешно. Компания намерена выделить основную часть доходов на расширение своих запасов Биктоина, которые уже составляют более 20 000 BTC стоимостью более 2 миллиардов долларов. Утвержденный план капитала подчеркивает стратегию Metaplanet, следующую модели казначейства, вдохновленной MicroStrategy Майкла Сейлора. Фирма уже превратилась из борющегося оператора отелей в одного из крупнейших публичных корпоративных держателей Биктоина. Акционеры Metaplanet одобрили все 3 резолюции на сегодняшнем EGM:✅ Увеличение общего количества разрешенных акций✅ Виртуальные собрания акционеров✅ Новые положения для бессрочных привилегированных акций pic.twitter.com/O7UY2lW5P0 — Simon Gerovich (@gerovich) 1 сентября, 2025 Привлечение почти 900 миллионов долларов ставит компанию в положение для ускорения накопления BTC. Это поддерживает предыдущий план выпуска акций Metaplanet на сумму 881 миллион долларов с той же целью. Этот шаг демонстрирует как поддержку акционеров, так и намерение руководства сделать Биктоин основным активом компании. Даже при падении цены акций более чем наполовину от июньского пика, одобрение сигнализирует о долгосрочной вере в стратегию компании в отношении цифровых активов. Помимо плана капитала, акционеры одобрили три резолюции по управлению и финансированию. Первая - увеличение разрешенных акций. Акции, которые компания могла бы выпустить для будущего привлечения средств или приобретений. Вторая резолюция одобрила виртуальные собрания акционеров для большего участия. Третья резолюция создала бессрочные привилегированные акции без срока погашения. Это дает акционерам...
США могут предложить палестинцам цифровые токены за выезд из Газы, сообщает отчет

США могут предложить палестинцам цифровые токены за выезд из Газы, сообщает отчет

Пост "США могут предложить палестинцам цифровые токены для выезда из Газы", сообщает отчет, появился на BitcoinEthereumNews.com. Послевоенные планы, разрабатываемые администрацией Дональда Трампа, предположительно предусматривают предложение США палестинцам цифровых токенов в обмен на "добровольный" выезд с их земель в Газе. Как сообщает The Washington Post, так называемое "Предложение GREAT Trust" предусматривает перестройку пустующих земель в ряд мега-проектов, включая от шести до восьми "управляемых ИИ умных городов", "Зону умного производства Илона Маска" и "Ривьеру Трампа", вдохновленную искусственными Пальмовыми островами Дубая. Тем, кто согласится обменять свою землю на токены, будет разрешено вернуться в Газу через 10 лет, после завершения реконструкции, и обменять их на "право собственности на восстановленное жилье". Скриншот из PDF-документа GREAT Trust, описывающего его планы с беспорядочными ИИ-визуализациями. Читайте также: Макс Кайзер считает, что биткоин остановит вытеснение палестинцев Израилем Благодаря этому, траст оценивает, что сэкономит 23 000 долларов на человека, которые в противном случае были бы потрачены на временное жилье для тех, кто решит остаться в Газе. Он также готов "навсегда переселить" семьи из Газы и предложит им четыре года субсидируемой аренды и "пакеты" стоимостью примерно 55 000 долларов. К 10-му году траст оценивает, что примерно 500 000 человек покинут Газу в рамках этой схемы. Токеновый аспект плана включает пять этапов, которые создадут основанный на блокчейне земельный реестр Газы, продадут и распределят токены инвесторам, и в конечном итоге приведут к токенизированным правам на землю Газы на вторичном рынке. Читайте также: Израиль якобы использовал крипто для сокрытия своей охоты на ХАМАС в Турции Этот "Земельный траст" будет содержать документы, от которых жители Газы отказываются в обмен на цифровой токен, а также примерно 30% земли Газы, которую траст считает "общественной" собственностью и находящейся под его контролем. Лиран Танцман, бывший офицер израильской военной разведки, работающий над планами, сказал, что это может выглядеть как "присвоение земли"...
Новости и прогноз цены фунта стерлингов: GBP/USD поднимается выше 1.3500

Новости и прогноз цены фунта стерлингов: GBP/USD поднимается выше 1.3500

Пост Новости и прогноз цены фунта стерлингов: GBP/USD поднимается выше 1.3500 появился на BitcoinEthereumNews.com. GBP/USD поднимается выше 1.3500, поскольку вероятность снижения ставки Банком Англии уменьшается, а доллар США ослабевает. GBP/USD растет после небольших потерь в предыдущей сессии, торгуясь около 1.3530 в европейский час в понедельник. Пара остается сильнее, так как фунт стерлингов (GBP) получает поддержку от снижающейся вероятности дальнейшего снижения ставок Банком Англии из-за устойчивого инфляционного давления в Соединенном Королевстве (UK). Кэтрин Манн, член Комитета по монетарной политике (MPC) Банка Англии, заявила на прошлой неделе, что банковская ставка должна оставаться неизменной, чтобы противостоять инфляционным рискам. Фунт стерлингов сохраняет рост после выхода второстепенных данных из Соединенного Королевства. Несезонно скорректированные цены на жилье в Великобритании по данным Nationwide выросли на 2,1% в годовом исчислении в августе, снизившись с роста на 2,4% в июле. В месячном исчислении цены упали на 0,1%, против ожидаемого роста на 0,2% и предыдущего роста на 0,5%. Читать далее... GBP/USD давит на сопротивление, поскольку доллар ослабевает перед неделей, насыщенной данными Фунт стерлингов начинает сентябрь с умеренного роста, в то время как доллар ослабевает, поскольку трейдеры смотрят дальше затишья в День труда в США на серию американских производственных показателей и более широкие обновления рынка труда позже на этой неделе. Свежее снижение доллара отражает повышенные шансы на сентябрьское снижение ставки ФРС, при этом рынки следят за производственным индексом ISM и компонентами занятости для подтверждения. В Великобритании цены на жилье замедлились в месячном исчислении, но все же выросли на 2,1% в годовом, оставляя фунт в целом стабильным перед сегодняшним обновлением производственного PMI. На 4-часовом графике GBP/USD тестирует максимум конца августа около 1.3530. Цена торгуется выше как краткосрочных, так и среднесрочных взвешенных скользящих средних (около 1.3491–1.3495), а предыдущий откат удержался на уровне 61,8% коррекции около 1.3498, сохраняя краткосрочную восходящую последовательность. Читать далее... Еженедельный прогноз GBP/USD: Фунт стерлингов ожидает данных по рынку труда США для нового направления Фунт стерлингов (GBP) восстановил позиции против доллара США (USD), хотя...
G42 из ОАЭ стремится диверсифицировать поставщиков чипов помимо Nvidia для своего ИИ-кампуса

G42 из ОАЭ стремится диверсифицировать поставщиков чипов помимо Nvidia для своего ИИ-кампуса

Пост «G42 ОАЭ стремится диверсифицировать поставщиков чипов помимо Nvidia для ИИ-кампуса» появился на BitcoinEthereumNews.com. Технологическая компания G42, поддерживаемая ОАЭ, изучает других поставщиков ИИ-чипов помимо Nvidia для расширения вариантов поставок полупроводников. Компания уже начала переговоры с AMD, Cerebras Systems и Qualcomm для поставки ИИ-чипов, которые будут питать ее ИИ-кампус. G42 объявила о планах построить кампус центра обработки данных ИИ мощностью 5 гигаватт в рамках сотрудничества между ОАЭ и США. Объявление было сделано во время визита президента Дональда Трампа в страну, который привлек более 200 миллиардов $ в подписанных сделках. Визит Трампа обеспечил несколько сделок по экспорту чипов с ОАЭ, что вызвало обеспокоенность среди высокопоставленных американских чиновников. Они сослались на причины национальной безопасности и экономического контроля вокруг сделок. ОАЭ продвигает модель «цифрового посольства» для правительств Согласно недавнему отчету Cryptopolitan, в июле Huawei пыталась продать свои ИИ-чипы Ascend 910B и системы CloudMatrix 384 компании G42. Однако обсуждения остаются на ранних стадиях, без заключения обязательных соглашений. В отчете отмечается, что возможности поставок чипов Huawei остаются ограниченными по сравнению с Nvidia, которая уже имеет существенные сделки по поставкам в регионе. В эксклюзивном отчете Semafor, AWS, Microsoft, Meta и xAI входят в число компаний, участвующих в переговорах с G42 для обеспечения проектируемой мощности центра обработки данных в 5 гигаватт в ОАЭ. ОАЭ хвастается проектом как наиболее значимой ИИ-инфраструктурой за пределами США. Один гигаватт проекта уже выделен для инициативы Трампа Stargate AI. Инициатива Stargate AI направлена на развитие ИИ-инфраструктуры по всему миру с партнерами, включая SoftBank, Oracle, OpenAI и MGX. Президент Трамп объявил в начале этого года, что план частных инвестиций оценивается примерно в 500 миллиардов $. Кампус центра обработки данных G42 будет использовать системы Nvidia Grace Blackwell GB300, что составляет около 20% от общего объема кампуса. Объект...
