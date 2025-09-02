Маловероятен четкий прорыв выше 0.6555 – UOB Group
Австралийский доллар (AUD) вероятно протестирует уровень 0,6555; четкий прорыв выше этого уровня маловероятен. В долгосрочной перспективе AUD слегка положительный, и вероятно будет постепенно расти до 0,6555, отмечают аналитики Форекс UOB Group Квек Сер Лианг и Питер Чиа. AUD, вероятно, будет расти выше 24-ЧАСОВОЙ ОБЗОР: «Ниже приведены выдержки из нашего обновления в прошлую пятницу: 'Наши оценки оказались верными, поскольку AUD вырос, но не достиг 0,6540 (максимум 0,6538). Восходящий импульс усилился, но не значительно. Сегодня AUD может подняться выше 0,6540, но на этот раз маловероятно, что он достигнет следующего уровня сопротивления на 0,6555.' Мы не ошиблись, так как AUD вырос и достиг максимума 0,6548. Хотя не было значительного увеличения восходящего импульса, базовый тон по-прежнему кажется твердым. Сегодня есть шанс, что AUD протестирует 0,6555. Исходя из текущего импульса, маловероятно, что он четко прорвется выше этого уровня. Уровни поддержки находятся на 0,6530 и 0,6520». ОБЗОР НА 1-3 НЕДЕЛИ: «Мы пересмотрели наш взгляд на AUD на 'слегка положительный' в прошлую пятницу (29 августа, спот на 0,6530), указывая, что он 'вероятно, будет постепенно расти до 0,6555.' Впоследствии AUD вырос до максимума 0,6548. Мы продолжим придерживаться того же мнения, пока не будет пробит уровень 0,6495 ('сильный уровень' был на 0,6485 в прошлую пятницу)». Источник: https://www.fxstreet.com/news/aud-usd-clear-break-above-06555-s-unlikely-uob-group-202509011158
BitcoinEthereumNews2025/09/02 02:48