GBP/USD открывает дверь к посещению отметки 1.3600

GBP/USD открывает дверь к посещению отметки 1.3600

GBP/USD добавляет к недавнему восстановлению выше уровня 1.3500. Доллар США начинает неделю на слабой ноте, падая до многонедельных минимумов. Рынки США закрыты в понедельник из-за праздника День труда. Британский фунт (GBP) быстро восстанавливается после пятничной заминки и возвращает самообладание в понедельник, поднимая GBP/USD выше 1.3500, в контексте, где доминирует широкая тенденция к продаже доллара США (USD). GBP/USD фокусируется на 1.3600 Возрождение покупательского интереса к Cable происходит в ответ на дополнительную слабость Greenback, что тянет Индекс доллара США (DXY) к уровням, последний раз наблюдавшимся в конце июля, ниже поддержки 98.00. Между тем, ожидается, что инвесторы готовятся к довольно интересной неделе в календаре США, где рынок труда США, как ожидается, выйдет на первый план на фоне устойчивых спекуляций о паре снижений процентных ставок Федеральной резервной системой во второй половине года. В Соединенном Королевстве (UK) инвесторы в значительной степени ожидают, что Банк Англии (BoE) оставит свою ставку политики без изменений на заседании 18 сентября, в то время как подразумеваемые ставки предполагают почти 25 базисных пунктов смягчения к марту 2026 года. Тем временем, участники рынка должны сохранять бдительную позицию в отношении фискального сценария Великобритании, в то время как члены Казначейского комитета встретятся с определяющими ставки BoE позже на этой неделе, надеясь получить подсказки о том, когда могут произойти сокращения или будут ли внесены изменения в планы количественного ужесточения банка. Что в календаре Великобритании По другую сторону Ла-Манша, цены на жилье Nationwide сократились на 0,1% в августе, одобрения ипотечных кредитов выросли до 65,35 тыс. в июле, а денежная масса M4 BoE увеличилась на 0,1% в июле по сравнению с предыдущим месяцем. Кроме того, окончательный индекс PMI производственного сектора S&P Global составил 47,0 в августе.
Шокирующие обвинения в инсайдерских продажах

Шокирующие обвинения в инсайдерских продажах

Прокачка и сброс токена WLFI: Шокирующие обвинения в инсайдерских продажах
85% токенов MAGAX Stage 1 продано — Stage 2 открывается следующим с более жесткой гонкой за распределение

85% токенов MAGAX Stage 1 продано — Stage 2 открывается следующим с более жесткой гонкой за распределение

MAGAX продал 85% токенов Этапа 1. С приближением Этапа 2, аудит смарт-контракта от CertiK повышает уверенность инвесторов, поскольку конкуренция за распределение токенов усиливается. Этап 1 близится к завершению — время истекает Предпродажа MAGAX достигла критической вехи: 85% токенов Этапа 1 уже проданы. Ранние инвесторы спешат обеспечить свою долю до того, как исчезнет последнее распределение. Как только Этап 1 закроется, предпродажа перейдет к Этапу 2 с более высокой ценой входа и меньшим количеством доступных токенов — усиливая конкуренцию за распределение. Доверие имеет значение: аудит CertiK завершен Одним из сильнейших сигналов, отличающих MAGAX от рискованных мем-запусков, является его аудит от CertiK. На рынке, где бесчисленные мем-коины исчезают за ночь, инвесторы ищут проекты, которые проходят независимую проверку. CertiK является лидером отрасли в аудите блокчейна, которому доверяли такие проекты, как Polygon, Aave и Terra в прошлых циклах. Пройдя этот строгий процесс, MAGAX продемонстрировал безопасное кодирование смарт-контракта и прозрачную токеномику. Это не просто еще один мем-коин, построенный на хайпе — это проект, который предпринял шаги для защиты своего сообщества перед масштабированием. Гонка за распределение на Этапе 2 С приближением открытия Этапа 2, гонка за распределение становится более конкурентной. Почему? Потому что мгновенно меняются две вещи: Повышение цены: токены Этапа 2 будут стоить дороже, чем 0,00027 $ на Этапе 1, что означает меньшее распределение за ту же инвестицию. Сниженная доступность: По мере продвижения предпродажи, предложение токенов становится более ограниченным, выдвигая дефицит на первый план. Инвесторы, которые колеблются, рискуют войти позже с распределением на 30-40% меньше по сравнению с ранними покупателями. В предпродаже, структурированной как MAGAX, раннее преимущество значительно увеличивается, как только токен появляется на биржах. Meme-to-Earn: слой полезности, отсутствующий в старых мем-коинах MAGAX — это больше, чем просто еще один мем-коин. Его модель Meme-to-Earn вводит экономику участия: Create-to-Earn: создание вирусных мемов...
BTC падает на 6,5%, ETH растет на 18% в августовском разделении

BTC падает на 6,5%, ETH растет на 18% в августовском разделении

Биктоин и блокчейн Ethereum продемонстрировали значительное разделение показателей в августе, что является ключевым сигналом для рынка. Биктоин (BTC) закрыл месяц с убытком в 6,5%, что аналитики связывают с сокращением потоков ETF. Ethereum (ETH) показал независимую силу, поднявшись до нового исторического максимума и закрыв август с приростом в 18%. Биктоин и блокчейн Ethereum имели контрастные судьбы в августе, отражая различные поведенческие паттерны в разное время. Аналитики рынка, изучающие поведение обеих криптовалют, связывают контраст в поведении с макроэкономической неопределенностью. Биктоин закончил август в красной зоне, несмотря на достижение нового исторического максимума ранее в месяце. Это резкий контраст с Ethereum, который вырос на 15%, что значительно выше его 12-месячного среднего показателя, поскольку он догоняет Биктоин. pic.twitter.com/RdGHOXYODN — ecoinometrics (@ecoinometrics) 1 сентября 2025 г. Потери Биткоина против прибыли Ethereum В то время как Ethereum (ETH) показал сильный прирост в 18% за месяц, Биктоин (BTC) упал на 6,5%. Это резкое расхождение является четким сигналом того, что структура рынка меняется, и аналитики указывают на сокращение потоков ETF как на ключевую причину слабости Биткоина. Как показали себя Биктоин и Ethereum? Стоит отметить, что и Биктоин, и Ethereum испытали огромную волатильность в течение августа. Согласно данным TradingView, Биктоин начал месяц на уровне 115 749 $ прежде чем вырасти до 124 517 $, нового исторического максимума. Однако макроэкономическая неопределенность стала препятствием, которое сопротивлялось дальнейшему росту и привело к снижению цены в последние дни месяца. Траектория Ethereum была иной: флагманский альткоин начал месяц на уровне 3 697 $, сначала снизившись до 3 354 $ прежде чем начать массивное ралли. Как и Биктоин, Ethereum достиг нового исторического максимума, достигнув 4 955 $. Однако цена откатилась, чтобы закончить месяц на уровне 4 391 $, согласно данным TradingView.
Nestlé увольняет генерального директора из-за нераскрытых отношений с прямым подчиненным

Nestlé увольняет генерального директора из-за нераскрытых отношений с прямым подчиненным

Nestlé объявила в понедельник об увольнении Лорана Фрекса с должности генерального директора из-за "нераскрытых романтических отношений" с подчиненным в нарушение политики компании, назначив генерального директора Nespresso Филиппа Навратила его преемником с немедленным вступлением в должность. Лоран Фрекс был уволен с должности генерального директора Nestlé в понедельник. (Фото FABRICE COFFRINI / AFP) (Фото FABRICE COFFRINI/AFP через Getty Images) AFP через Getty Images Ключевые факты Это развивающаяся история. Следите за обновлениями.
Metaplanet достигает рубежа в 20 000 BTC на фоне одобренного акционерами плана роста казначейства на 2,8 млрд $

Metaplanet достигает рубежа в 20 000 BTC на фоне одобренного акционерами плана роста казначейства на 2,8 млрд $

Metaplanet приобрела 1 009 Биктоин (BTC) примерно за 112 миллионов $, доведя общие запасы японской компании до 20 000 BTC на фоне одобрения акционерами амбициозного плана по добавлению Биткоина на сумму 2,8 миллиарда $ в свое казначейство к 2027 году. Компания, котирующаяся на Токийской бирже, объявила о покупке 1 сентября, заплатив среднюю цену в 16,3 миллиона иен (110 720 $) за Биткоин. Стратегия расширения капитала была проголосована на внеочередном общем собрании Metaplanet. Приобретение увеличивает стоимость казначейства Биткоина Metaplanet до более чем 2,1 миллиарда $, укрепляя ее позицию как крупнейшего корпоративного держателя Биткоина в Азии. Кроме того, это делает компанию шестым по величине держателем BTC в мире, превосходя Riot Platforms. ВОС одобряет многомиллиардную стратегию Во время собрания акционеров генеральный директор Саймон Герович изложил план компании по приобретению 210 000 BTC к 2027 году, что составляет примерно 1% от Общего предложения Биткоина. Стратегия включает выпуск до 555 миллионов привилегированных акций, что может привлечь ¥555 миллиардов (3,8 миллиарда $), специально для покупок Биткоина. Эрик Трамп присутствовал на встрече в качестве стратегического советника Metaplanet, участвуя в беседе у камина с Геровичем. Трамп похвалил руководство генерального директора, заявив, что Герович представляет "одного из самых честных людей, которых я когда-либо встречал в своей жизни", и назвав сочетание сильного руководства и Биткоина "выигрышной комбинацией". Затем Герович спросил более 3 000 присутствующих, одобрят ли они внесение изменений в устав компании, чтобы разрешить выпуск привилег
Экономика Калифорнии в 4 триллиона долларов под угрозой на фоне ужесточения иммиграционной политики

Экономика Калифорнии в 4 триллиона долларов под угрозой на фоне ужесточения иммиграционной политики

Пост «Экономика Калифорнии в 4 триллиона долларов под угрозой на фоне ужесточения иммиграционной политики» появился на BitcoinEthereumNews.com. Новый анализ показывает, что более жесткое федеральное правоприменение может нанести ущерб отраслям, питающим экономику Калифорнии в 4 триллиона долларов, поскольку она зависит от рабочих-иммигрантов. Исследователи определяют сельское хозяйство, строительство и гостиничный бизнес как наиболее уязвимые в случае отъезда рабочих-иммигрантов. Ставки распространяются на всю Калифорнию, экономика которой сама по себе занимает четвертое место в мире после Соединенных Штатов, Китая и Германии. Июньский обзор Экономического института Bay Area и UC Merced оценивает, что примерно один из пяти из 10,6 миллиона жителей штата, родившихся за границей, не имеет юридического возраста. Если массовые депортации совпадут с окончанием временного защищенного статуса для тысяч людей и ужесточением пограничных правил, исследование прогнозирует, что Калифорния может потерять до 278 миллиардов долларов от валового внутреннего продукта. При меньшем количестве рождений и стареющем населении иммигранты взяли на себя важные роли, сказала Эбби Райсз, директор по исследованиям Экономического института Bay Area. «Это рабочие, которые поддерживают нашу экономику на плаву. Они поддерживают работу бизнеса», — сказала Райсз CNBC. Фермы Калифорнии сильно зависят от труда иммигрантов Эта зависимость наиболее очевидна на полях, где культуры сажают, ухаживают за ними и собирают, согласно исследователям и защитникам. Сельское хозяйство приносит около 49 миллиардов долларов в год в Калифорнии и среди отраслей штата имеет самую высокую долю иммигрантов и нелегальных рабочих. Отчет Bay Area Council показывает, что 63% сельскохозяйственных рабочих — иммигранты, а 24% — нелегальные. «Без них у нас не было бы доступной еды», — сказал Джо Гарсия, президент Калифорнийской ассоциации сельскохозяйственных рабочих и генеральный директор Jaguar Labor Contracting, которая связывает рабочих с фермерами. «Салат, клубника, все вино, которое мы пьем ежедневно, фруктовые соки — все, что сельскохозяйственный рабочий собирает, упаковывает, предварительно собирает — они выполняют работу круглый год, которая ставит еду на ваш стол», — сказал он. Гарсия сказал, что многие задачи сопротивляются автоматизации и что рожденные в США рабочие редко ищут...
Вероятно, консолидация между 7.1150 и 7.1340 – UOB Group

Вероятно, консолидация между 7.1150 и 7.1340 – UOB Group

Пост «Вероятна консолидация между 7.1150 и 7.1340 – UOB Group» появился на BitcoinEthereumNews.com. Доллар США (USD) вероятно будет консолидироваться между 7.1150 и 7.1340. В долгосрочной перспективе USD остается отрицательным, и он может упасть и потенциально пробить уровень ниже 7.1000, отмечают валютные аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Питер Чиа. USD остается отрицательным 24-ЧАСОВОЙ ОБЗОР: «После резкого падения USD, достигшего минимума 7.1185, мы указали в прошлую пятницу, что USD 'может протестировать 7.1100, прежде чем можно ожидать стабилизации.' Мы добавили, 'следующий уровень поддержки на 7.1000 вряд ли будет достигнут.' Последующее движение цены действительно оказалось таким, как мы ожидали, с торговлей USD в диапазоне 7.1160/7.1318. USD закрылся незначительно выше на уровне 7.1230, рост на 0.03%. Движения цены, вероятно, являются частью фазы консолидации. Сегодня мы ожидаем, что USD будет торговаться между 7.1150 и 7.1340.» ОБЗОР НА 1-3 НЕДЕЛИ: «Мы стали отрицательно относиться к USD в начале прошлой недели (см. аннотации на графике ниже). Отслеживая последующие движения цены, мы указали в прошлую пятницу (29 августа, спот на уровне 7.1200), что USD 'остается отрицательным, и он может упасть и потенциально пробить уровень ниже 7.1000.' В нашем взгляде изменений нет. В целом, только пробой уровня 7.1500 ('сильное сопротивление' ранее на уровне 7.1550) будет указывать на то, что USD не готов опуститься ниже 7.1000.» Источник: https://www.fxstreet.com/news/usd-cnh-likely-to-consolidate-between-71150-and-71340-uob-group-202509011205
Вероятно, боковое движение рынка между 146.70 и 147.50 – UOB Group

Вероятно, боковое движение рынка между 146.70 и 147.50 – UOB Group

Пост «Вероятно боковое движение рынка между 146.70 и 147.50 – UOB Group» появился на BitcoinEthereumNews.com. Индикаторы Моментум становятся плоскими; доллар США (USD) вероятно будет двигаться в боковом направлении между 146.70 и 147.50. В долгосрочной перспективе прогноз смешанный; USD может торговаться в диапазоне между 146.40 и 148.40, отмечают FX-аналитики UOB Group Квек Сер Леанг и Питер Чиа. Индикаторы Моментум становятся плоскими 24-ЧАСОВОЙ ОБЗОР: «Наши ожидания, что USD будет 'снижаться' в прошлую пятницу, не материализовались, так как он торговался в диапазоне 146.73/147.40, а затем закрылся практически без изменений на уровне 147.02 (+0.07%). Индикаторы Моментум становятся плоскими, и сегодня мы ожидаем, что USD будет двигаться в боковом направлении, скорее всего между 146.70 и 147.50». ОБЗОР НА 1-3 НЕДЕЛИ: «Наш самый последний анализ был в прошлый понедельник (25 августа, спот на уровне 147.35), в котором мы подчеркнули, что 'недавние резкие колебания цен, которые не привели к устойчивому направленному движению, привели к смешанному прогнозу для USD.' Мы ожидали, что USD будет 'торговаться в диапазоне между 146.40 и 148.40.' Мы продолжаем придерживаться того же мнения». Источник: https://www.fxstreet.com/news/usd-jpy-likely-to-trade-sideways-between-14670-and-14750-uob-group-202509011203
Предпродажа BullZilla растет как топовые Мем-коины для инвестирования

Предпродажа BullZilla растет как топовые Мем-коины для инвестирования

Пост BullZilla Presale растет как одна из лучших Мем-коинов для инвестиций появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто Новости BullZilla продает 13,94 млрд токенов во 2-й фазе 1-го этапа. Dogecoin и Shiba Inu падают, но инвесторы присматриваются к $BZIL как к лучшим Мем-коинам для инвестиций. Рынок криптовалют полон легенд. Dogecoin вырос из интернет-шутки в культурную силу. Shiba Inu зажег мечты о миллиардах за одну ночь. Теперь BullZilla выходит на арену, заявляя о своих амбициях превзойти обоих. С предпродажей, штурмующей фазу 2 этапа 1, уже проданными 13,94 миллиардами токенов и прогрессивным механизмом ценообразования, создающим срочность, проект привлек внимание трейдеров, разработчиков и аналитиков по всему миру. Мем-коины часто процветают благодаря силе повествования, но BullZilla ($BZIL) подкрепляет свой кинематографический миф токеномикой, разработанной для устойчивости. При входной цене предпродажи 0,00001242 $, сторонники утверждают, что это один из лучших Мем-коинов для инвестиций прямо сейчас. Между тем, Dogecoin торгуется по цене 0,2104 $, упав на 3,79% за последние 24 часа, а Shiba Inu находится на уровне 0,00001204 $ после падения на 3,39%. На этом развивающемся поле битвы вопрос ясен: станет ли BullZilla наследником трона мем-коинов? 13,94 млрд $BZIL проданы на этапе 1, фаза 2 — Почему BullZilla может стать следующим Мем-коином с ростом в 1000 раз Импульс BullZilla построен не только на спекуляциях. Предпродажа вошла во вторую фазу первого этапа, с более чем 13,94 миллиардами проданных токенов и собранными более 85 662 $. Текущая цена предпродажи составляет 0,00001242 $, что выше начальной точки 0,00000575 $. Этот прогрессивный механизм ценообразования увеличивает стоимость на каждые собранные 100 000 $ или каждые 48 часов, вознаграждая ранних участников более доступным доступом. ДНК Зиллы: Токеномика Структура BullZilla отражает баланс между дефицитом, полезностью и вознаграждением. Из почти 160 миллиардов токенов: Механизм предпродажи (50% – 80 миллиардов токенов): Это распределение предназначено для обеспечения немедленного принятия и обеспечения надежной ликвидности при...
