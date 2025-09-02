Экономика Калифорнии в 4 триллиона долларов под угрозой на фоне ужесточения иммиграционной политики

Новый анализ показывает, что более жесткое федеральное правоприменение может нанести ущерб отраслям, питающим экономику Калифорнии в 4 триллиона долларов, поскольку она зависит от рабочих-иммигрантов. Исследователи определяют сельское хозяйство, строительство и гостиничный бизнес как наиболее уязвимые в случае отъезда рабочих-иммигрантов. Ставки распространяются на всю Калифорнию, экономика которой сама по себе занимает четвертое место в мире после Соединенных Штатов, Китая и Германии. Июньский обзор Экономического института Bay Area и UC Merced оценивает, что примерно один из пяти из 10,6 миллиона жителей штата, родившихся за границей, не имеет юридического возраста. Если массовые депортации совпадут с окончанием временного защищенного статуса для тысяч людей и ужесточением пограничных правил, исследование прогнозирует, что Калифорния может потерять до 278 миллиардов долларов от валового внутреннего продукта. При меньшем количестве рождений и стареющем населении иммигранты взяли на себя важные роли, сказала Эбби Райсз, директор по исследованиям Экономического института Bay Area. «Это рабочие, которые поддерживают нашу экономику на плаву. Они поддерживают работу бизнеса», — сказала Райсз CNBC. Фермы Калифорнии сильно зависят от труда иммигрантов Эта зависимость наиболее очевидна на полях, где культуры сажают, ухаживают за ними и собирают, согласно исследователям и защитникам. Сельское хозяйство приносит около 49 миллиардов долларов в год в Калифорнии и среди отраслей штата имеет самую высокую долю иммигрантов и нелегальных рабочих. Отчет Bay Area Council показывает, что 63% сельскохозяйственных рабочих — иммигранты, а 24% — нелегальные. «Без них у нас не было бы доступной еды», — сказал Джо Гарсия, президент Калифорнийской ассоциации сельскохозяйственных рабочих и генеральный директор Jaguar Labor Contracting, которая связывает рабочих с фермерами. «Салат, клубника, все вино, которое мы пьем ежедневно, фруктовые соки — все, что сельскохозяйственный рабочий собирает, упаковывает, предварительно собирает — они выполняют работу круглый год, которая ставит еду на ваш стол», — сказал он. Гарсия сказал, что многие задачи сопротивляются автоматизации и что рожденные в США рабочие редко ищут...