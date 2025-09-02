Клейтон Кершоу поворачивает время вспять, выиграв 5 игр в августе

Пост «Клейтон Кершоу поворачивает время вспять, выиграв 5 игр в августе» появился на BitcoinEthereumNews.com. Клейтон Кершоу повернул время вспять в августе, показав результат 5-0 и выиграв пять игр в календарный месяц в пятый раз. (Фото: Nicole Vasquez/MLB Photos через Getty Images) MLB Photos через Getty Images В прошлом месяце Клейтон Кершоу сделал то, что он делал только семь раз ранее, и не делал с первого месяца сезона 2023 года. Черт возьми, это то, что он сделал только один раз с конца 2017 года. Кершоу выиграл пять игр в календарный месяц. Что примечательно, так это как его возраст, так и способ, которым он это сделал. Кершоу впервые выиграл пять игр в месяц еще в августе 2011 года – целых 14 лет назад. Чтобы понять перспективу, средняя продолжительность карьеры питчера Главной лиги бейсбола составляет менее 11 лет. В 2011 году Кершоу отыграл 46,1 иннингов, имел почти соотношение страйкаутов к уокам 4/1 и питчил с ERA 1,55. Большой левша сделал это снова – дважды – в 2014 году. Тот год был для него выдающимся, так как он выиграл и награду Сая Янга, и MVP. В июне он показал результат 6-0 – рекорд даже для него – отыграв 44 иннинга и сделав 61 страйкаут при всего четырех уоках. У него был ERA 0,82 за месяц. Но он не остановился на этом. В сентябре он показал результат 5-0 с ERA 1,95. Кстати, давайте отойдем от календарных месяцев и посмотрим на его серию в 2014 году со 2 июня до конца года: 18-1; 163 отыгранных иннинга; 123 хита, 25 допущенных ранов; 193 страйкаута против 24 уоков; ERA 1,38 (FIP 1,80); и 69% процент страйков из почти 2 200 подач. Или вот эта серия с мая по сентябрь 2017 года: 12-0; 106 иннингов...