Биткоин 2025: вероятный минимум на уровне 93–95k

Пост Биткоин 2025: вероятный минимум на уровне 93–95k появился на BitcoinEthereumNews.com. Биткоин входит в особенно деликатную фазу цикла: после достижения исторических максимумов летом 2025 года, со значениями, превышающими 120 000 USD Reuters, 14 июля, 2025, данные на цепочке указывают на точку разворота около 108 900 долларов (данные Glassnode, обновлены по состоянию на 31 августа, 2025) и критическую область поддержки между 93 000 и 95 000 USD. Этот уровень может служить "зоной защиты" в случае дальнейшего отката рынка. Следует отметить, что структура рынка на данном этапе также подвержена влиянию сезонности и регулируемых потоков. Согласно данным, собранным нашей исследовательской группой, которая перекрестно анализирует трекеры ETF и метрики на цепочке, чистый приток спотовых ETF в летнем квартале снизился примерно на 18% по сравнению со вторым кварталом 2025 года (данные обновлены по состоянию на 31.08.2025). Аналитики отрасли наблюдают устойчивые кластеры бидов в диапазоне 93–95k: на наших мониторах эти лимитные ордеры представляют оценку между 0,5% и 0,8% оборотного предложения, обеспечивая потенциальную основу для технических отскоков. Эти операционные выводы согласуются с моделями на цепочке, о которых сообщают специализированные поставщики, такие как Glassnode и Coin Metrics. Вкратце Точка разворота на цепочке (Реализованная цена краткосрочных держателей) около ~108 900 USD: ниже этого уровня давление продаж имеет тенденцию к увеличению, как свидетельствуют данные из Glassnode Academy. Область 93–95k рассматривается как возможная "зона защиты", если коррекция углубится. Спотовый ETF с сезонно слабыми притоками – восстановление потоков ожидается в четвертом квартале, фактор, который может катализировать разворот моментума. Узнайте больше в нашем мониторинге Bitcoin ETF Q4 2025. Стагнирующие Альткоины: Происходит внутренняя ротация капитала, а не новые чистые притоки, что выгодно для Биткоина, в то время как держатели токенов средней капитализации испытывают рассеивание. Дополнительные подробности об альткоинах и ротации капитала. Неопределенная макроэкономика: ставки в фазе корректировки и инфляция, остающаяся выше целевого показателя, поддерживают высокую волатильность рискованных активов, как подчеркивается в макроэкономическом анализе 2025 года...
2025/09/02 06:38
Биткоин OG продает 2 000 BTC для покупки Ethereum – ротация капитала ускоряется

Пост Биткоин OG продает 2 000 BTC для покупки Ethereum – Ротация капитала ускоряется появился на BitcoinEthereumNews.com. Биткоин OG продает 2 000 BTC для покупки Ethereum – Ротация капитала ускоряется | Bitcoinist.com Регистрация для нашей рассылки! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите вашу электронную почту. Путешествие Себастьяна в мир криптовалют началось четыре года назад, движимое увлечением потенциалом технологии блокчейн революционизировать финансовые системы. Его первоначальное исследование было сосредоточено на понимании сложностей различных криптопроектов, особенно тех, которые были направлены на создание инновационных финансовых решений. Благодаря бесчисленным часам исследований и обучения, Себастьян развил глубокое понимание базовых технологий, рыночной динамики и потенциальных применений криптовалют. По мере роста его знаний, Себастьян чувствовал необходимость делиться своими идеями с другими. Он начал активно участвовать в онлайн-дискуссиях на платформах, таких как X и LinkedIn, фокусируясь на контенте, связанном с финтехом и криптовалютами. Его целью было раскрыть ценные тенденции и идеи для более широкой аудитории, способствуя более глубокому пониманию быстро развивающегося криптоландшафта. Вклад Себастьяна быстро получил признание, и он стал доверенным голосом в онлайн-сообществе криптовалют. Чтобы дальше расширить свой опыт, Себастьян получил сертификат UC Berkeley Fintech: Frameworks, Applications, and Strategies. Эта строгая программа обеспечила его ценными навыками и знаниями в области Финансовых Технологий, преодолевая разрыв между традиционными финансами (TradFi) и децентрализованными финансами (DeFi). Сертификация углубила его понимание более широкого финансового ландшафта и его пересечения с технологией блокчейн. Страсть Себастьяна к финансам и письму очевидна в его работе. Он любит углубляться в финансовые исследования, анализировать рыночные тенденции и изучать последние разработки в криптопространстве. В свободное время Себастьяна часто можно найти погруженным в графики, изучающим формы 10-K или участвующим в стимулирующих размышления дискуссиях о будущем финансов. Себастьян...
2025/09/02 06:01
Снизится ли доминирование Bitcoin (BTC)? Вызовет ли это сезон альткоинов? Аналитик делится 3 возможными сценариями

Пост «Снизится ли доминирование Биктоина (BTC)? Вызовет ли это сезон Альткоинов? Аналитик делится 3 возможными сценариями» появился на BitcoinEthereumNews.com. Криптовалютный аналитик Бенджамин Коуэн сделал примечательные прогнозы о Биктоине (BTC) и рынке альткоинов в своей последней опубликованной оценке. По словам Коуэна, доминирование BTC вскоре может найти дно и снова войти в восходящий тренд. Коуэн заявил, что цена Биктоина сталкивается с тремя возможными сценариями в предстоящий период, и что все эти сценарии исторически увеличивали доминирование BTC: Если BTC получит поддержку от 20-недельной скользящей средней (20W SMA) Коуэн заявил, что если Биктоин получит поддержку от этой средней и начнет расти, это приведет к бычьему рынку, и доминирование BTC увеличится. Он утверждал, что этот сценарий может быть похож на то, что произошло в 2017 году. BTC не удерживается на 20-недельной скользящей средней (20W SMA) и падает до 50-недельной скользящей средней По словам аналитика, такой сценарий может серьезно повлиять на альткоины. «Если BTC упадет на 10%, большинство альткоинов потеряют более 30% своей стоимости», — сказал Коуэн, добавив, что это может вызвать опасения относительно здоровья бычьего рынка. Если BTC остается в боковом движении выше 20W SMA в течение сентября Коуэн заявил, что альткоины в этом случае будут постепенно терять стоимость, и доминирование BTC снова увеличится. Он обратил внимание на аналогичный сценарий, который произошел в 2020 году. Коуэн заключил: «В каком бы направлении ни двигался BTC/USD, вероятно, что доминирование BTC достигнет дна и очень скоро начнет расти. Мы находимся в начале последнего крупного поворота к Биктоину в этом рыночном цикле». *Это не инвестиционный совет. Подписывайтесь на наши аккаунты в Telegram и Twitter прямо сейчас для эксклюзивных новостей, аналитики и данных на цепочке! Источник: https://en.bitcoinsistemi.com/will-bitcoin-btc-dominance-decline-will-it-trigger-an-altcoin-season-analyst-shares-3-possible-scenarios/
2025/09/02 05:43
Закончилась ли американская исключительность или она просто эволюционирует?

Пост "Закончилась ли американская исключительность или она просто эволюционирует?" появился на BitcoinEthereumNews.com. Американская исключительность описывает идею о том, что Соединенные Штаты (США) извлекают выгоду из структурных преимуществ – экономических, финансовых, технологических и геополитических – которые обеспечивают стране длительное лидерство над остальным миром. На рынках это выразилось в десятилетиях превосходной эффективности акций США, непревзойденной глубине капитала, ключевом долларе США (USD) и казначейских облигациях, которые считаются "безрисковыми". Однако, по мере расширения дефицита, реорганизации мировой торговли и продвижения президентом США Дональдом Трампом более протекционистской повестки во время его второго срока, один вопрос становится все более интенсивным: что, если эта американская "премия" вступит в фазу нормализации? Откуда берется исключительность? Американское преимущество основывается прежде всего на обширных, ликвидных рынках капитала, предсказуемой правовой системе, предпринимательской культуре, толерантной к неудачам, и системе высшего образования, которая стимулирует инновации. Технологические гиганты индустриализировали сети, данные и искусственный интеллект (ИИ) в масштабах, не имеющих аналогов. Страна также остается в лучшем энергетическом положении, чем ее развитые партнеры, поскольку является чистым экспортером углеводородов. Наконец, способность Казначейства и Федеральной резервной системы (ФРС) быстро действовать в периоды стресса часто сокращала продолжительность финансовых кризисов по сравнению с другими регионами. Что скрипит сегодня Несколько трещин подпитывают сомнения. Дефициты и долги навязывают более дорогостоящую бюджетную траекторию, при этом процентные расходы теперь влияют на политические компромиссы. Торговая политика снова становится наступательным инструментом, с повышением тарифов и угрозами, нацеленными на союзников и соперников, переписывающими цепочки поставок. Эти меры могут поддерживать внутренние секторы в краткосрочной перспективе, но они повышают затраты, усложняют трансграничные инвестиции и создают риск ответных мер. К этому добавляются более политические элементы. Внутренняя поляризация и дебаты вокруг независимости институтов (особенно ФРС) питают субъективную премию за риск. Наконец, концентрация фондового рынка, с...
2025/09/02 05:18
Канадский доллар снижается, поскольку доллар США стабилизируется на праздничном рынке с низкой активностью

Пост "Канадский доллар снижается, поскольку доллар США стабилизируется на рынке с низкой ликвидностью в праздничный день" появился на BitcoinEthereumNews.com. USD/CAD прерывает четырехдневную полосу снижения, умеренно восстанавливаясь по мере ослабления канадского доллара. Доллар США стабилизируется после падения до пятинедельного минимума, поскольку преобладает низкая ликвидность в связи с банковским праздником в США и Канаде. Общее настроение по отношению к доллару США остается хрупким на фоне опасений относительно торговой политики и рисков для независимости ФРС. Канадский доллар (CAD) немного ослаб по отношению к доллару США (USD) в понедельник, при этом USD/CAD восстанавливается после ранних потерь, останавливая четырехдневное снижение. Пара торгуется выше в течение дня, получая выгоду от умеренного восстановления доллара США, который ранее опустился до самого низкого уровня более чем за месяц во время азиатских торговых часов. На момент написания USD/CAD торгуется около 1.3750 во время американской сессии, хотя остается привязанным к своему четырехнедельному минимуму. Движение цены в понедельник происходит на фоне сдержанных рыночных условий, поскольку и Соединенные Штаты (США), и Канада отмечают праздник День труда, что приводит к более низкой ликвидности и приглушенным объемам торгов. Несмотря на спокойствие, разворот пары подчеркивает изменение краткосрочных настроений, при этом трейдеры переоценивают позиции после снижения доллара США на прошлой неделе. Индекс доллара США (DXY), который отслеживает стоимость доллара США по отношению к корзине из шести основных валют, стабилизируется после кратковременного касания пятинедельного минимума. Индекс твердо держится выше 97.50, поскольку доходность казначейских облигаций США остается стабильной, а трейдеры ожидают насыщенного макроэкономического календаря позже на этой неделе. Более широкие настроения вокруг доллара США остаются хрупкими, поскольку трейдеры взвешивают сочетание макроэкономических и политических встречных ветров. Опасения по поводу протекционистской торговой политики США в сочетании с растущим политическим давлением на независимость Федеральной резервной системы (ФРС) продолжают омрачать траекторию денежно-кредитной политики центрального банка. Ожидания снижения ставки остаются твердо закрепленными, при этом рынки оценивают вероятность снижения на 25 базисных пунктов почти в 90%...
2025/09/02 05:12
Майк Врабель высказывается об увольнении ветерана Джабрилла Пепперса из Пэтриотс

Пост «Майк Врабель высказывается об увольнении ветерана Джабрилла Пепперса из Пэтриотс» появился на BitcoinEthereumNews.com. Нью-Ингленд Пэтриотс освободили бывшего стартового сэйфти Джабрилла Пепперса после дедлайна по формированию 53-х игроков в составе НФЛ. (Фото M. Anthony Nesmith/Icon Sportswire через Getty Images) Icon Sportswire через Getty Images Джабрилл Пепперс имел место в первоначальном 53-х игровом составе в Фоксборо. Это перестало быть так три дня спустя. Нью-Ингленд Пэтриотс освободили ветерана-сэйфти в прошлую пятницу, что оставило больше вопросов, чем могли бы ответить выходные в День труда. Но когда команда вернулась на стадион Gillette в понедельник утром, чтобы официально начать регулярный сезон 2025 года, Майк Врабель столкнулся с этими вопросами. «Ну, я думаю, что это сложные решения. Я думаю, мы просто пытаемся сделать всё правильно», — сказал главный тренер Пэтриотс первого года во время своей пресс-конференции. «Я очень уважаю Джабрилла как человека и как игрока. И то, что мы считали в интересах команды на данный момент, это позволить ему получить другую возможность в другом месте». Пепперсу, которому исполнится 30 лет в октябре, начал 85 из своих 99 игр с момента вступления в НФЛ в первом раунде драфта 2017 года. После начала карьеры в Кливленд Браунс и Нью-Йорк Джайентс, бывший All-American из Мичиганского университета прибыл в AFC East в 2022 году. Однолетний контракт вскоре привел к двухлетнему контракту под руководством Билла Беличика. А прошлым летом во время пребывания Джерода Мэйо на посту главного тренера с Пэтриотс было достигнуто соглашение о трехлетнем продлении контракта на сумму 24 миллиона $. Уход в прошлую пятницу создал 1,46 миллиона $ в пространстве под потолком зарплат на 2025 год и 5,25 миллиона $ в 2026 году, согласно Мигелю Бензану из Patscap. Пепперс имел гарантированные 4,32 миллиона $. «Есть много факторов, которые влияют на эти решения», — сказал Врабель. «Они никогда не бывают легкими. Мы просто пытаемся получить...
2025/09/02 05:09
Антитрамповские протесты в День труда прошли в Нью-Йорке, Бостоне, Чикаго и других городах (Фото)

Пост Анти-Трамп протесты в День труда прошли в Нью-Йорке, Бостоне, Чикаго и других городах (Фото) появился на BitcoinEthereumNews.com. Основные моменты Протестующие, выступающие против президента Дональда Трампа и влияния больших денег на политику, вышли на улицы на более чем 1 000 демонстрациях "Рабочие важнее миллиардеров" в День труда, включая протесты в Бостоне и Чикаго, которые привлекли членов Конгресса и других избранных должностных лиц. Протестующие в Чикаго держали плакаты, выступающие против президента Дональда Трампа и его угрозы отправить федеральные войска для борьбы с преступностью в городе. (Фото KAMIL KRZACZYNSKI / AFP) (Фото KAMIL KRZACZYNSKI/AFP через Getty Images) AFP через Getty Images Ключевые факты AFL-CIO организовала протесты, которые планируется провести в городах всех 50 штатов в понедельник. AFL-CIO сотрудничала с десятками организаций, включая организацию May Day Strong, которая возглавляла рабочие протесты против администрации Трампа в мае. Протестующие собрались возле Трамп-тауэр в Нью-Йорке в понедельник днем, скандируя "Трамп должен уйти сейчас", согласно видео, опубликованным в социальных сетях. На протесте у Трамп-тауэр ожидается, что работники ресторанов будут демонстрировать и раздавать бесплатные тако — отсылка к "Трамп всегда трусит", уничижительному прозвищу президента. В Чикаго, куда Трамп заявил, что планирует отправить федеральные войска для борьбы с преступностью, организаторы изменили фокус понедельничных протестов, чтобы выступить против потенциального федерального вмешательства Трампа. Протестующий в Хьюстоне, штат Техас, держал плакат "Нет королям" на анти-трамповской демонстрации в День труда, отсылка к названию предыдущей волны протестов против президента. (Фото RONALDO SCHEMIDT / AFP) (Фото RONALDO SCHEMIDT/AFP через Getty Images) AFP через Getty Images Сенатор Элизабет Уоррен, демократ от штата Массачусетс, марширует с губернатором Массачусетса Маурой Хили на бостонском протесте "Рабочие важнее миллиардеров". (Фото Joseph Prezioso / AFP) (Фото JOSEPH PREZIOSO/AFP через Getty Images) AFP через Getty Images Мишель Ву, демократический мэр Бостона, выступила на...
2025/09/02 05:00
Движение вверх в волне III [Видео]

Пост Движение выше в волне III [Видео] появился на BitcoinEthereumNews.com. Pan American Silver Corp. (PAAS) — ведущая горнодобывающая компания драгоценных металлов со штаб-квартирой в Ванкувере, Канада. Компания специализируется на разведке, разработке и добыче серебра и золота. Работая преимущественно в Америке, компания владеет и управляет портфелем высококачественных рудников в таких странах, как Мексика, Перу, Боливия и Аргентина. Ниже мы рассмотрим технический прогноз компании по Волновой теории Эллиотта: Месячный график волн Эллиотта PAAS Месячный анализ волн Эллиотта для Pan American Silver (PAAS) показывает, что акция завершила волну ((II)) гранд суперциклической степени на уровне 5.89 $. С тех пор начался рост в волне ((III)), которая разворачивается как импульс. От минимума волны ((II)), волна (I) достигла пика в 40.11 $, за которой последовала корректирующая волна (II), достигшая дна на уровне 12.16 $. Акция возобновила свою восходящую траекторию в волне (III). В рамках этой волны, волна I достигла 28.60 $, с последующим откатом волны II, завершившимся на уровне 20.55 $. Пока ключевой минимум 5.89 $ остается нетронутым, ожидается, что откаты будут привлекать покупателей в структуре из 3, 7 или 11 колебаний, поддерживая дальнейший потенциал роста. Дневной график волн Эллиотта PAAS Дневной анализ волн Эллиотта для Pan American Silver (PAAS) показывает, что рост от минимума 13 февраля 2024 года завершил волну I на уровне 27.47 $. За ней последовал откат волны II, который закончился на уровне 20.55 $. С тех пор акция возобновила свой восходящий тренд в волне III, разворачивающейся как импульс. От минимума волны II, волна ((1)) достигла пика в 28.60 $, с корректирующей волной ((2)), завершившейся на уровне 22.08 $. Затем акция продолжила рост, с волной (1), достигшей 31.03 $, и откатом волны (2), закончившимся на уровне 26.77 $. В ближайшей перспективе, пока минимум 20.55 $ сохраняется, ожидается, что откаты найдут поддержку в структуре из 3, 7 или 11 колебаний, благоприятствуя дальнейшему...
2025/09/02 04:57
Исполнительный директор ESMA заявляет, что токенизированные акции могут вводить инвесторов в заблуждение

Пост "Исполнительный директор ESMA заявляет, что токенизированные акции могут вводить инвесторов в заблуждение" появился на BitcoinEthereumNews.com. Исполнительный директор Европейского управления по ценным бумагам и рынкам (ESMA), Наташа Казенав, подняла вопрос о том, как токенизированные акции представляются инвесторам, предупреждая, что это может привести к недопониманию. Европейское управление по ценным бумагам и рынкам продолжает придерживаться мнения, что хотя финансовые инновации могут предлагать преимущества, это не должно происходить за счет стабильности рынка. Исполнительный директор ESMA предупреждает, что токенизированные акции могут вводить инвесторов в заблуждение Согласно надзорному органу по ценным бумагам Европейского Союза, токенизированные акции могут привести к "непониманию инвесторов", поскольку они часто не делают покупателей настоящими акционерами компаний, за которыми они следят. Эти токенизированные акции являются цифровыми активами, которые отражают цену публично котируемых акций, и они привлекают внимание в Европейском Союзе после недавних запусков торговыми платформами. Брокер Robinhood представил предложения токенизированных акций в ЕС, в то время как криптовалютная биржа Coinbase также начинает работать в этом секторе. Исполнительный директор ESMA, Наташа Казенав, в понедельник подняла вопрос о том, как эти предложения представляются розничным инвесторам. Она подчеркнула важность прозрачности и защитных мер по мере распространения токенизированных акций на финансовой конференции в Дубровнике. "Эти токенизированные инструменты могут обеспечить постоянный доступ и дробление, но обычно не предоставляют прав акционеров. Это может создать особый риск непонимания для инвесторов", - сказала Казенав. Она продолжила призывать к ясности и защитным мерам. Отсутствие прав акционеров является тревожным сигналом Проблема в том, что, в отличие от обычных покупок акций, токенизированные акции обычно не предоставляют держателям прав собственности, таких как право голоса или право на получение дивидендов. Во многих случаях ценные бумаги удерживаются посредниками через специальные целевые компании, в то время как токены просто отслеживают движение цен реальных акций. Удобство дробного, круглосуточного трейдинга может сделать предложения токенизированных акций привлекательными для мелких инвесторов, но без надлежащей ясности...
2025/09/02 04:54
Клейтон Кершоу поворачивает время вспять, выиграв 5 игр в августе

Пост «Клейтон Кершоу поворачивает время вспять, выиграв 5 игр в августе» появился на BitcoinEthereumNews.com. Клейтон Кершоу повернул время вспять в августе, показав результат 5-0 и выиграв пять игр в календарный месяц в пятый раз. (Фото: Nicole Vasquez/MLB Photos через Getty Images) MLB Photos через Getty Images В прошлом месяце Клейтон Кершоу сделал то, что он делал только семь раз ранее, и не делал с первого месяца сезона 2023 года. Черт возьми, это то, что он сделал только один раз с конца 2017 года. Кершоу выиграл пять игр в календарный месяц. Что примечательно, так это как его возраст, так и способ, которым он это сделал. Кершоу впервые выиграл пять игр в месяц еще в августе 2011 года – целых 14 лет назад. Чтобы понять перспективу, средняя продолжительность карьеры питчера Главной лиги бейсбола составляет менее 11 лет. В 2011 году Кершоу отыграл 46,1 иннингов, имел почти соотношение страйкаутов к уокам 4/1 и питчил с ERA 1,55. Большой левша сделал это снова – дважды – в 2014 году. Тот год был для него выдающимся, так как он выиграл и награду Сая Янга, и MVP. В июне он показал результат 6-0 – рекорд даже для него – отыграв 44 иннинга и сделав 61 страйкаут при всего четырех уоках. У него был ERA 0,82 за месяц. Но он не остановился на этом. В сентябре он показал результат 5-0 с ERA 1,95. Кстати, давайте отойдем от календарных месяцев и посмотрим на его серию в 2014 году со 2 июня до конца года: 18-1; 163 отыгранных иннинга; 123 хита, 25 допущенных ранов; 193 страйкаута против 24 уоков; ERA 1,38 (FIP 1,80); и 69% процент страйков из почти 2 200 подач. Или вот эта серия с мая по сентябрь 2017 года: 12-0; 106 иннингов...
2025/09/02 04:45
