Движение вверх в волне III [Видео]
Pan American Silver Corp. (PAAS) — ведущая горнодобывающая компания драгоценных металлов со штаб-квартирой в Ванкувере, Канада. Компания специализируется на разведке, разработке и добыче серебра и золота. Работая преимущественно в Америке, компания владеет и управляет портфелем высококачественных рудников в таких странах, как Мексика, Перу, Боливия и Аргентина. Ниже мы рассмотрим технический прогноз компании по Волновой теории Эллиотта: Месячный график волн Эллиотта PAAS Месячный анализ волн Эллиотта для Pan American Silver (PAAS) показывает, что акция завершила волну ((II)) гранд суперциклической степени на уровне 5.89 $. С тех пор начался рост в волне ((III)), которая разворачивается как импульс. От минимума волны ((II)), волна (I) достигла пика в 40.11 $, за которой последовала корректирующая волна (II), достигшая дна на уровне 12.16 $. Акция возобновила свою восходящую траекторию в волне (III). В рамках этой волны, волна I достигла 28.60 $, с последующим откатом волны II, завершившимся на уровне 20.55 $. Пока ключевой минимум 5.89 $ остается нетронутым, ожидается, что откаты будут привлекать покупателей в структуре из 3, 7 или 11 колебаний, поддерживая дальнейший потенциал роста. Дневной график волн Эллиотта PAAS Дневной анализ волн Эллиотта для Pan American Silver (PAAS) показывает, что рост от минимума 13 февраля 2024 года завершил волну I на уровне 27.47 $. За ней последовал откат волны II, который закончился на уровне 20.55 $. С тех пор акция возобновила свой восходящий тренд в волне III, разворачивающейся как импульс. От минимума волны II, волна ((1)) достигла пика в 28.60 $, с корректирующей волной ((2)), завершившейся на уровне 22.08 $. Затем акция продолжила рост, с волной (1), достигшей 31.03 $, и откатом волны (2), закончившимся на уровне 26.77 $. В ближайшей перспективе, пока минимум 20.55 $ сохраняется, ожидается, что откаты найдут поддержку в структуре из 3, 7 или 11 колебаний, благоприятствуя дальнейшему...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 04:57