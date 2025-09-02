Золото достигает рекордного максимума, в то время как Биткоин падает после комментариев Трампа

Цена золота достигла исторического максимума после того, как президент США Дональд Трамп прокомментировал инфляцию на своей платформе социальных сетей, но Биктоин двигался в противоположном направлении в понедельник, что можно рассматривать как пример "раздвоения личности" Биктоина. За последние два с половиной года наблюдалась сильная корреляция между золотом, Биктоином и Nasdaq, все они стремительно росли, рассказал аналитик рынка IG Тони Сикамор изданию Cointelegraph. "Однако в последние недели произошел разрыв корреляции между золотом и Биктоином, что не является необычным для коротких периодов и происходит из-за раздвоения личности Биктоина". "Иногда Биктоин рассматривается как средство сохранения стоимости или безопасное убежище, а в другое время он рассматривается как рисковый актив", - добавил он. Цена золота поднялась до самого высокого уровня в понедельник, достигнув 3485 $ за унцию после скачка на 1%, согласно GoldPrice. Это произошло после того, как Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social в воскресенье заявление: "цены 'СИЛЬНО СНИЗИЛИСЬ' в США, практически без инфляции". Источник: Дональд Трамп Между тем, Биктоин (BTC) упал до самого низкого уровня с начала июля в расходящемся движении. Он упал до двухмесячного минимума в 107 290 $ на Coinbase в понедельник утром, согласно TradingView. Это привело к самой глубокой коррекции с середины августа, когда был достигнут исторический максимум, так как откат превысил 13%. Корреляция Биктоина и золота под вопросом "В наши дни Биктоин и золото не движутся вместе", - сказал Винс Янг, соучредитель платформы второго уровня Ethereum ZkLink, в интервью Cointelegraph. "Корреляция была довольно низкой, даже отрицательной временами в этом году. Золото по-прежнему остается классическим 'безопасным убежищем', в то время как Биктоин больше связан с ликвидностью и рыночным риском", - сказал он. "По сути, они уравновешивают друг друга, а не движутся бок о бок". Однако Сикамор считает, что корреляция...