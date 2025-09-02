2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Инсайты Латинской Америки: Стейблкоины растут в Венесуэле, Сальвадор перемещает Биткоин

Пост Latam Insights: Стейблкоины растут в Венесуэле, Сальвадор перемещает Биткоин появился на BitcoinEthereumNews.com. Добро пожаловать в Latam Insights, подборку самых актуальных криптоновостей из Латинской Америки за прошедшую неделю. В выпуске этой недели: внедрение стейблкоинов растет в Венесуэле на фоне девальвации, Сальвадор перемещает биткоин из своего стратегического резерва, а Бразилия осуждает продолжающееся использование доллара как оружия. Использование стейблкоинов растет в Венесуэле на фоне стремительной девальвации Стейблкоины [...] Источник: https://news.bitcoin.com/latam-insights-stablecoins-grow-in-venezuela-el-salvador-moves-bitcoin/
BitcoinEthereumNews2025/09/02 07:07
Золото достигает рекордного максимума, в то время как Биткоин падает после комментариев Трампа

Пост "Золото достигает рекордного максимума, в то время как Биктоин падает после комментариев Трампа" появился на BitcoinEthereumNews.com. Цена золота достигла исторического максимума после того, как президент США Дональд Трамп прокомментировал инфляцию на своей платформе социальных сетей, но Биктоин двигался в противоположном направлении в понедельник, что можно рассматривать как пример "раздвоения личности" Биктоина. За последние два с половиной года наблюдалась сильная корреляция между золотом, Биктоином и Nasdaq, все они стремительно росли, рассказал аналитик рынка IG Тони Сикамор изданию Cointelegraph. "Однако в последние недели произошел разрыв корреляции между золотом и Биктоином, что не является необычным для коротких периодов и происходит из-за раздвоения личности Биктоина". "Иногда Биктоин рассматривается как средство сохранения стоимости или безопасное убежище, а в другое время он рассматривается как рисковый актив", - добавил он. Цена золота поднялась до самого высокого уровня в понедельник, достигнув 3485 $ за унцию после скачка на 1%, согласно GoldPrice. Это произошло после того, как Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social в воскресенье заявление: "цены 'СИЛЬНО СНИЗИЛИСЬ' в США, практически без инфляции". Источник: Дональд Трамп Между тем, Биктоин (BTC) упал до самого низкого уровня с начала июля в расходящемся движении. Он упал до двухмесячного минимума в 107 290 $ на Coinbase в понедельник утром, согласно TradingView. Это привело к самой глубокой коррекции с середины августа, когда был достигнут исторический максимум, так как откат превысил 13%. Корреляция Биктоина и золота под вопросом "В наши дни Биктоин и золото не движутся вместе", - сказал Винс Янг, соучредитель платформы второго уровня Ethereum ZkLink, в интервью Cointelegraph. "Корреляция была довольно низкой, даже отрицательной временами в этом году. Золото по-прежнему остается классическим 'безопасным убежищем', в то время как Биктоин больше связан с ликвидностью и рыночным риском", - сказал он. "По сути, они уравновешивают друг друга, а не движутся бок о бок". Однако Сикамор считает, что корреляция...
Threshold
T$0.01469-3.41%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.208-3.90%
Биткоин
BTC$117,790.93-2.44%
BitcoinEthereumNews2025/09/02 06:58
4 000 BTC за 96 859 ETH

Пост «4 000 BTC за 96 859 ETH» появился на BitcoinEthereumNews.com. Крупная он-чейн организация конвертировала значительную часть BTC в ETH, увеличив свою позицию в Ethereum примерно до 3,8 миллиарда долларов. Этот шаг, о котором сообщили отраслевые источники, возрождает тему ротации от Bitcoin к Ethereum и вновь привлекает внимание к деривативам, открытому интересу и волатильности. Первоначальные сообщения о событии были освещены отраслевыми изданиями, такими как Cointelegraph, а анализ механизмов исполнения - специализированными финансовыми СМИ, такими как CoinDesk. Согласно данным, собранным нашей ончейн командой по состоянию на 1 сентября 2025 года, отслеживаемый адрес увеличил свою позицию в ETH до приблизительной суммы в 3,8 миллиарда долларов. Отраслевые аналитики, с которыми мы сотрудничаем, отмечают, что подобные операции, выполняемые в короткие сроки, как правило, структурированы через OTC-каналы и площадки с глубиной рынка для ограничения скольжения. Профессиональные торговые площадки также сообщают, что спотовые движения такого масштаба немедленно влияют на мониторинг базиса и финансирования на рынках деривативов. Ключевые данные (сверенные) Основной своп: 4 000 BTC → 96 859 ETH, выполненный в течение примерно 12 часов, как сообщают Cointelegraph и BitcoinEthereumNews. Предполагаемая стоимость разовой конвертации: ~435 миллионов долларов [данные подлежат проверке], расчет основан на сообщаемых рыночных ценах; оценка может варьироваться в зависимости от котировок BTC/ETH на момент транзакции (обновление 1 сентября 2025 года). Общая позиция адреса в ETH: ~3,8 миллиарда долларов [данные подлежат проверке] (общая позиция, не связанная с одной транзакцией). Связанные движения: депозит 1 000 BTC на Hyperliquid после свопа, как отмечено на BitcoinEthereumNews. Примечание: точные цены BTC/ETH и точные временные метки транзакций не были опубликованы; проверка данных на цепочке ожидается. Временная шкала и он-чейн потоки Специализированные отчеты отслеживали продажу 4 000 BTC с последующей покупкой примерно 96 859 ETH, при этом баланс Ether отслеживаемого адреса вырос до предполагаемой позиции...
Биткоин
BTC$117,790.93-2.44%
Movement
MOVE$0.1044-3.77%
BRC20.COM
COM$0.010628-5.09%
BitcoinEthereumNews2025/09/02 06:53
Срочный анализ падения BTC ниже 108 000$

Пост «Срочный анализ падения BTC ниже 108 000$» появился на BitcoinEthereumNews.com. Падение цены Биткоина: Срочный анализ падения BTC ниже 108 000$ Перейти к содержанию Главная Новости криптовалют Падение цены Биткоина: Срочный анализ падения BTC ниже 108 000$ Источник: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-price-drop-analysis-32/
Биткоин
BTC$117,790.93-2.44%
BRC20.COM
COM$0.010628-5.09%
BitcoinEthereumNews2025/09/02 06:47
Топ 3 Альткоины, которые могут принести прибыль в 50 раз до окончания Бычьего рынка

Пост "Топ-3 Альткоины, которые могут принести прибыль в 50x до окончания Бычьего рынка" появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новости SEI, FARTCOIN и другие Альткоины показывают взрывной потенциал роста в 50 раз до окончания текущего бычьего рынка. Текущий бычий рынок в очередной раз напомнил инвесторам, что, хотя Биктоин и Ethereum доминируют в заголовках, наиболее впечатляющее создание богатства часто происходит в других местах. Альткоины - это место, где сталкиваются инновации и спекуляция, создавая условия для быстрого роста. В каждом предыдущем цикле несколько небольших проектов опережали гигантов с поразительной маржой, и аналитики считают, что 2025 год не станет исключением. Уже сейчас трейдеры перенаправляют капитал в активы, которые предлагают что-то уникальное: техническую масштабируемость, культурную огневую мощь или проверенную легитимность. SEI стал лидером в гонке инфраструктуры, FARTCOIN привлек внимание как мем-сенсация, а аналитики также выделяют MAGACOIN FINANCE, который начал привлекать серьезное признание как одна из самых легитимных возможностей для пробоя в этом году. SEI демонстрирует силу инфраструктуры SEI заработал репутацию одного из самых перспективных блокчейнов Layer-1 на текущем рынке. В отличие от сетей, которые испытывают трудности при высокой нагрузке, SEI был разработан с нуля для обработки торговых и DeFi приложений с высокой скоростью и устойчивостью. Он предлагает сверхбыстрое время блока и завершенность, что делает его конкурентоспособным с ведущими цепями, избегая при этом проблем перегрузки, которые мешали другим на прошлых бычьих рынках. Аналитики подчеркивают, что модель SEI позиционирует его как критически важный фундамент для следующего поколения децентрализованных бирж и деривативных платформ. За этим последовало внимание институциональных инвесторов, особенно в Азии, где партнерства и интеграции предполагают, что SEI может обеспечить долгосрочное принятие. Разработчики все чаще развертывают приложения в сети, стимулируя спрос на его токен. MAGACOIN FINANCE приносит взрыв Что делает этот цикл еще более убедительным, так это рост проектов, сочетающих доверие, дефицит и розничный импульс. MAGACOIN FINANCE быстро зарекомендовал себя здесь, выделяясь после прохождения аудитов HashEx и CertiK, а...
SEI
SEI$0.2731-1.40%
Sunrise Layer
RISE$0.009853-4.01%
Moonveil
MORE$0.02911-15.25%
BitcoinEthereumNews2025/09/02 06:39
Как новый подход к потолку зарплат НБА может изменить финансовый ландшафт

Пост «Как новый подход к потолку зарплат НБА может изменить финансовый ландшафт» появился на BitcoinEthereumNews.com. НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК – 25 ИЮНЯ: Седрик Ковард (справа) пожимает руку комиссару НБА Адаму Сильверу (слева) после того, как был выбран под общим одиннадцатым номером Портленд Трэйлблэйзерс в первом раунде драфта НБА 2025 года в Барклайс-центре 25 июня 2025 года в районе Бруклин города Нью-Йорк. ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: Пользователь прямо признает и соглашается с тем, что, загружая и/или используя эту фотографию, пользователь соглашается с условиями лицензионного соглашения Getty Images. (Фото Сары Стир/Getty Images) Getty Images С новым акцентом на глубину состава, командам НБА теперь приходится по-другому структурировать свои финансы, если они хотят иметь от восьми до девяти ротационных игроков, способных конкурировать в плей-офф. За редким исключением создания команды с тремя звездами через драфт, как это сделал Оклахома-Сити Тандер, похоже, что для подавляющего большинства организаций НБА будет использоваться модель с двумя звездами, в которой они выделяют от 50-70% своего потолка зарплат на двух игроков, а затем заполняют остальную часть потолка (который они могут превысить) через исключения среднего уровня и обмены. Выгодные для команды продления контрактов Как никогда раньше, команды ищут выгодные контракты, даже с проблемой невозможности удержать этих игроков в будущем. (Лимит продления контракта ветерана составляет 140% от последнего года зарплаты игрока или среднего контракта.) Если потенциальный претендент на чемпионство может получить одного или двух игроков значительно ниже рыночной стоимости на несколько лет, но это ставит их в положение, позволяющее реально бороться за титул, теперь кажется, что команды готовы пожертвовать долгосрочной гибкостью, чтобы оптимизировать короткое конкурентное окно. То же самое можно сказать и о продлении контрактов новичков, где мы сейчас видим четыре команды в ограниченном свободном агентстве (Бруклин, Чикаго,...
Manchester City Fan
CITY$0.9466-2.41%
ChangeX
CHANGE$0.00159408+0.39%
Seed.Photo
PHOTO$0.95+11.76%
BitcoinEthereumNews2025/09/02 06:33
HBAR видит добавление 50 млн токенов всего за 7 дней на фоне рыночного давления, что дальше?

Пост HBAR видит добавление 50 млн токенов всего за 7 дней на фоне рыночного давления, что дальше? появился на BitcoinEthereumNews.com. Hedera Hashgraph переживает заметный всплеск накопления китами, с более чем 50 миллионами токенов, добавленных крупными держателями за последнюю неделю. Этот всплеск накопления со счетов, владеющих одним миллионом и десятью миллионами токенов или более, сигнализирует о растущей уверенности крупных инвесторов, даже когда более широкий рынок борется с давлением продаж и сопротивлением цены около 0,22 $. Контрастирующие тенденции между активностью китов и техническим моментумом ставят актив на перепутье, потенциально создавая почву для значительного прорыва или продолжительной консолидации. Счета китов показывают значительный рост Данные от аналитика STEPH IS CRYPTO подчеркивают поразительный рост числа счетов китов, владеющих значительным количеством HBAR. График отслеживает две категории: держателей одного миллиона токенов или более (синяя линия) и тех, у кого десять миллионов токенов или более (красная линия). Обе группы испытали заметный рост, но категория с десятью миллионами и более резко возросла к 31 августа 2025 года. Это ускоренное накопление раскрывает повышенный интерес институциональных и крупномасштабных инвесторов. Источник: X Постоянное добавление таких больших количеств токенов китами предполагает стратегическое позиционирование перед предстоящими рыночными катализаторами. Эта тенденция накопления отражает повышенную уверенность в долгосрочных перспективах актива, несмотря на краткосрочную волатильность, показывая, что видные держатели могут готовиться к движениям цены вверх. Важно отметить, что такое поведение часто предшествует рыночным ралли, когда предложение сокращается из-за уменьшения давления продаж от значительных держателей. Рыночные данные указывают на консолидацию с осторожным настроением Согласно данным BraveNewCoin, охватывающим период с 31 августа по 1 сентября 2025 года, цена HBAR держится около 0,21 $, но снизилась примерно на 5,46% за последние 24 часа. Между тем, ежедневный объем торгов уменьшился с 202,6 миллиона $ до 190,4 миллиона $, сигнализируя о сниженной торговой активности и, возможно, паузе, поскольку участники рынка занимают выжидательную позицию. Рыночная капитализация токена остается устойчивой в этом контексте, хотя...
NEAR
NEAR$3.026+5.73%
Sunrise Layer
RISE$0.009853-4.01%
Moonveil
MORE$0.02911-15.25%
BitcoinEthereumNews2025/09/02 06:31
Лучшие Альткоины для инвестирования, поскольку Solana (SOL) нацелена на институциональное доминирование

Пост Лучшие Альткоины для инвестирования, поскольку Solana (SOL) нацелена на институциональное доминирование появился на BitcoinEthereumNews.com. Умные деньги накапливают Solana (SOL) и Mutuum Finance (MUTM), поскольку институциональный интерес меняет криптовалютный рынок. Solana продвигается к доминированию в институциональном принятии, в то время как Mutuum Finance набирает обороты благодаря прогрессу предпродажи и уникальной модели DeFi. Вместе эти проекты привлекают внимание инвесторов, рассматривающих, какую криптовалюту покупать сейчас, при этом Solana нацелена на 300 долларов, а MUTM предлагает доступ со скидкой в текущей предпродаже. Этот двойной импульс создает свежий интерес к обоим альткоинам по мере развития 2025 года. Solana набирает институциональный импульс Solana продолжает утверждаться в качестве институционального фаворита. Аналитики оценивают шанс одобрения ETF Solana в США в октябре 2025 года в 91%. Если это одобрение будет получено, за ним могут последовать притоки до 5,5 миллиардов долларов, что подтолкнет токен к 335 долларам. Следовательно, институциональная поддержка согласуется с техническим прогрессом Solana, создавая сильное восходящее давление на цены криптовалют сегодня. Более того, публичные компании уже вложили более 1,7 миллиардов долларов в стейкинг Solana. Такие фирмы, как DeFi Development Corp и Upexi Inc, добавили сотни миллионов в свои казначейства. Кроме того, партнерства с R3 и PayPal расширяют полезность Solana в токенизированные реальные активы, создавая новые варианты использования помимо DeFi. Хотя Ethereum остается сильным конкурентом, технические обновления Solana, масштабируемость и продвижение ETF помогают ей сохранять доверие инвесторов. Если уровень сопротивления в 220 долларов будет пробит, прогнозы криптовалюты помещают ее цену между 270 и 330 долларами, делая Solana одной из ведущих криптовалют, накапливаемых институтами. Сила предпродажи Mutuum Finance В то время как Solana нацелена на институты, Mutuum Finance (MUTM) выделяется как лучшая дешевая криптовалюта для покупки сейчас. В настоящее время на 6 фазе предпродажи MUTM продается по цене 0,035 долларов, что уже в 3,5 раза выше, чем на начальной фазе по 0,01 доллара. С начала предпродажи было собрано 15 220 000 долларов, а общее количество держателей превысило 15 880. Предпродажа ускоряется, и как только...
Union
U$0.000894-69.27%
Солана
SOL$209.75-4.29%
RealLink
REAL$0.07826-3.72%
BitcoinEthereumNews2025/09/02 06:21
Станьте волонтером на Bitcoin World Disrupt 2025 для непревзойденного нетворкинга со стартапами

Пост Станьте волонтером на Bitcoin World Disrupt 2025 для непревзойденного нетворкинга со стартапами появился на BitcoinEthereumNews.com. Раскройте свое будущее: Станьте волонтером на Bitcoin World Disrupt 2025 для непревзойденного нетворкинга со стартапами Перейти к содержанию Главная Новости ИИ Раскройте свое будущее: Станьте волонтером на Bitcoin World Disrupt 2025 для непревзойденного нетворкинга со стартапами Источник: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-world-volunteer-2025/
BRC20.COM
COM$0.010628-5.09%
Startup
STARTUP$0.00479+20.80%
Sleepless AI
AI$0.1188-2.14%
BitcoinEthereumNews2025/09/02 05:56
Рост предпродажи BullZilla встречается с подъемом Peanut the Squirrel и безумием Cheems — лучшие новые Мем-коины для экспоненциальной доходности

В мире криптовалют мем-коины имеют свойство заставать врасплох даже самых проницательных аналитиков. Небольшое вложение в правильный проект может превратить обычных инвесторов в миллионеров за одну ночь. Это явление не случайно; оно подпитывается ажиотажем, основанным на нарративе, поддержкой сообщества и тщательно проработанной токеномикой. Текущий цикл ничем не отличается. [...]
Hyperliquid
HYPE$43.06+0.41%
Sunrise Layer
RISE$0.009853-4.01%
Memecoin
MEME$0.002285-4.03%
Coinstats2025/09/02 05:30
