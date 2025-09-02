2025-10-11 суббота

Solana Станет Самым Децентрализованным Блокчейном: Генеральный Директор Фонда

Solana Станет Самым Децентрализованным Блокчейном: Генеральный Директор Фонда

Solana станет самым децентрализованным блокчейном: генеральный директор фонда
Биткоин
BTC$117,790.93-2.44%
BRC20.COM
COM$0.010628-5.09%
Sign
SIGN$0.0568-8.06%
BitcoinEthereumNews2025/09/02 08:27
Ходлеры Bitcoin тратят 97 000 BTC—крупнейшее движение в этом году

Ходлеры Bitcoin тратят 97 000 BTC—крупнейшее движение в этом году

Долгосрочные держатели Биткоина в последнее время увеличили свои расходы, причем самый большой дневной скачок года произошел в пятницу. Инвесторы Биткоина возрастом от 1 до 2 лет составили наибольшую часть скачка В новом посте на X, аналитическая фирма Glassnode обсудила, как выглядела активность долгосрочных держателей Биткоина (LTH) в последнее время. LTH относятся к инвесторам BTC, которые держат свои монеты более 155 дней. Статистически, чем дольше инвестор держит свои монеты, тем меньше вероятность, что он продаст их в будущем. Таким образом, LTH с их относительно длительным периодом удержания считаются решительными субъектами. Несмотря на их убеждения, однако, бывают моменты, когда даже члены этой когорты решают расстаться со своими монетами. Ниже представлен график, опубликованный Glassnode, который показывает, как расходы этой когорты колебались в течение прошлого года. Как видно на графике, 14-дневная простая скользящая средняя (SMA) объема Биткоина, потраченного LTH, недавно резко выросла, что указывает на то, что ходлеры наращивают свою транзакционную активность. Скачок расходов LTH произошел после снижения цены BTC. Время может быть возможным признаком того, что некоторые из "алмазных рук" начинают думать, что бычий рынок заканчивается, поэтому они решили выйти с прибылью, пока еще могут. Хотя транзакции Биткоин LTH сейчас повышены, они все еще значительно ниже уровней, наблюдаемых в последнем квартале 2024 года. Кроме того, сглаженные данные 14-дневной SMA могут предполагать, что развитие соответствует увеличению расходов за период, но оказывается, что это в значительной степени связано с одним большим дневным скачком.
Биткоин
BTC$117,790.93-2.44%
Moonveil
MORE$0.02911-15.25%
Movement
MOVE$0.1044-3.77%
BitcoinEthereumNews2025/09/02 08:13
Shiba Inu (SHIB) добавляет ноль здесь или разворачивается прямо сейчас

Shiba Inu (SHIB) добавляет ноль здесь или разворачивается прямо сейчас

Shiba Inu (SHIB) добавляет ноль здесь или разворачивается прямо сейчас Наконец происходит? Выбор направления Shiba Inu приближается к решающему моменту на графиках, с ценовым действием, плотно сжимающимся внутри симметричного треугольника. В настоящее время торгуясь около 0,0000123 $, SHIB находится между сходящимися уровнями поддержки и сопротивления, и результат этой консолидации может определить его траекторию на ближайшие недели. Наконец происходит? Событие "добавления нуля" Shiba Inu может приблизиться, если пробой треугольника завершится, опустившись ниже отметки 0,00001 $. Такой пробой - идеальный рецепт для медвежьего тренда, особенно если он останется ниже 200-дневной скользящей средней. Движение ниже уровня поддержки может открыть путь к 0,0000095 $ или даже ниже, усиливая медвежье доминирование. Разворот от этого уровня ознаменует начало краткосрочного восстановления. Пробой выше верхней линии тренда треугольника позволит SHIB бросить вызов ближайшему сопротивлению на уровне 0,000013 $. За пределами этого, будьте готовы к зоне, которая станет проблематичной, где находится 200 EMA. Эта область будет сигнализировать о начале восходящего импульса, если события сложатся в пользу покупателей. Выбор направления Это поворотная точка перегиба, SHIB плотно прижат вниз, и объем может резко возрасти, как только инвесторы выберут правильное направление. Волатильность - основной прогноз здесь, если сжатие продолжит формироваться. SHIB либо резко вырастет и достигнет более высоких уровней сопротивления, либо мы увидим печально известное добавление нуля, которое изменит курс актива на долго- и среднесрочную перспективу. Так или иначе, это болезненное состояние, когда актив либо сохраняет консолидацию, либо просто теряет твердый уровень. К сожалению, кажется, что вещи вряд ли повернутся в положительную сторону для актива, по крайней мере, с данными, которые у нас есть сейчас.
Union
U$0.000894-69.27%
ChangeX
CHANGE$0.00159408+0.39%
SHIBAINU
SHIB$0.00001152-3.11%
BitcoinEthereumNews2025/09/02 08:10
Ethereum доминирует над Bitcoin в августе с притоком 3,95 млрд долларов

Ethereum доминирует над Bitcoin в августе с притоком 3,95 млрд долларов

Ethereum доминирует над Bitcoin в августе с притоком 3,95 млрд долларов Фонды цифровых активов зафиксировали приток 4,37 млрд долларов в августе 2025 года, лидирует Ethereum. Несмотря на глобальный приток, общие активы под управлением сократились на 10%, согласно CoinShares. В августе 2025 года инвестиционные фонды цифровых активов испытали значительный приток средств в размере 4,37 миллиарда долларов, согласно CoinShares. Ethereum (ETH) стал выдающимся исполнителем, привлекая 3,95 миллиарда долларов притока, затмевая отток Биктоина (BTC) в размере 301 миллиона долларов. Показатели месяца довели приток с начала года до 35,5 миллиардов долларов. Региональные притоки и рыночная динамика Соединенные Штаты лидировали, внеся 2,29 миллиарда долларов в недельный приток, за ними следуют Швейцария, Германия и Канада, которые добавили 109,4 миллиона долларов, 69,9 миллиона долларов и 41,1 миллиона долларов соответственно. Несмотря на эти положительные показатели, общие активы под управлением (AUM) упали на 10% до 219 миллиардов долларов. На это снижение повлияла отрицательная динамика цен и публикация данных Core PCE, которые не оправдали ожиданий по снижению ставки Федеральной резервной системой в сентябре, что привело к разочарованию инвесторов. Продолжающееся доминирование Ethereum Показатели Ethereum в августе были замечательными, при этом актив привлек 1,4 миллиарда долларов только за предыдущую неделю. В отличие от этого, Биктоин увидел приток 748 миллионов долларов за тот же период. Это расхождение подчеркивает растущую привлекательность и доминирование Ethereum в пространстве цифровых активов. Solana и XRP выигрывают от оптимизма по поводу ETF Solana и XRP также выиграли от оптимистичных настроений вокруг потенциальных запусков ETF в США, зафиксировав притоки в размере 177 миллионов долларов и 134 миллионов долларов соответственно. Этот оптимизм стал движущей силой их возросшего рыночного интереса.
Union
U$0.000894-69.27%
Биткоин
BTC$117,790.93-2.44%
Moonveil
MORE$0.02911-15.25%
BitcoinEthereumNews2025/09/02 07:58
Грэм Грин, номинированный на Оскар актер из фильма "Танцующий с волками", умер в возрасте 73 лет

Грэм Грин, номинированный на Оскар актер из фильма "Танцующий с волками", умер в возрасте 73 лет

Грэм Грин, номинированный на Оскар актер из фильма "Танцующий с волками", умер в возрасте 73 лет Грэм Грин, наиболее известный по роли Кикинг Берд в фильме Кевина Костнера 1990 года "Танцующий с волками", умер 1 сентября в больнице Торонто после продолжительной болезни. Ему было 73 года. "Он был великим человеком с высокими моральными принципами, этикой и характером, и его будет вечно не хватать", - сказал агент Грина Майкл Грин. "Ты наконец свободен. Сьюзан Смит встречает тебя у врат рая" (ссылаясь на давнего агента Грина, которая скончалась в 2013 году). Родившийся 22 июня 1952 года в Освекене в резервации Шести Наций в Онтарио, Грин накопил более 180 актерских работ за свою карьеру. Он появлялся как в кино, так и на телевидении, наиболее заметно на большом экране в фильмах "Громовое сердце", "Зеленая миля", "Крепкий орешек 3: Возмездие", "Говорящие с ветром" и вышеупомянутом "Танцующий с волками", среди других работ. Помимо своей кинокарьеры, Грин исполнил заметные гостевые роли в таких телесериалах, как "Она написала убийство", "Закон Лос-Анджелеса", "Американские боги", "Ривердейл", "1883" и, совсем недавно, "Король Талсы". Кроме того, у него была повторяющаяся роль Леонарда Квинхагака в пяти эпизодах сериала "Северная экспозиция" с 1992 по 1993 год, а его единственная регулярная роль на телевидении была в драме "Волчье озеро" 2001-2002 годов вместе с Лу Даймонд Филлипсом. Широко уважаемый не только за свой талант, но и за защиту интересов коренных актеров в Голливуде, коллеги помнят Грина как наставника и первопроходца, который разрушил барьеры для представительства коренных народов в кино и на телевидении. Он был признан за то, что привносил подлинность и достоинство в свои изображения персонажей коренных народов и за наставничество молодых актеров, ориентирующихся в индустрии.
MemeCore
M$2.03685-0.19%
SIX
SIX$0.0197+0.97%
Seed.Photo
PHOTO$0.95+11.76%
BitcoinEthereumNews2025/09/02 07:48
Соло-майнер Bitcoin получает поразительное вознаграждение за блок в размере 340K $

Соло-майнер Bitcoin получает поразительное вознаграждение за блок в размере 340K $

Соло-майнер Bitcoin получает поразительное вознаграждение за блок в размере 340K $
BRC20.COM
COM$0.010628-5.09%
Sologenic
SOLO$0.21448-5.18%
Blockstreet
BLOCK$0.01838-14.43%
BitcoinEthereumNews2025/09/02 07:47
Разблокировка 1 миллиарда XRP от Ripple приносит раннюю ясность

Разблокировка 1 миллиарда XRP от Ripple приносит раннюю ясность

Разблокировка 1 миллиарда XRP от Ripple приносит раннюю ясность Необычный паттерн Колебания цены XRP Согласно данным, предоставленным сервисом блокчейн-данных Кит Alert, корпоративная блокчейн-компания Ripple разблокировала в общей сложности 1 миллиард токенов XRP в первый день месяца, принося раннюю ясность. Необычный паттерн До этого Ripple снова заблокировала 700 миллионов токенов XRP в начале этого понедельника, вновь нарушая свой обычный паттерн ежемесячных разблокировок. В целом, заблокированные токены в настоящее время оцениваются в 1.933 миллиарда $. Ранее сегодня Кит Alert сообщил, что в общей сложности 500 миллионов токенов XRP стоимостью 1.384 миллиарда $ были отправлены с неизвестного кошелька в Ripple в рамках двух транзакций. На протяжении многих лет механизм эскроу Ripple следовал одному и тому же паттерну: еж
Union
U$0.000894-69.27%
GET
GET$0.004153-0.43%
Moonveil
MORE$0.02911-15.25%
BitcoinEthereumNews2025/09/02 07:34
Стратегический ход, раскрывающий ценность для держателей

Стратегический ход, раскрывающий ценность для держателей

Пост Стратегический ход, раскрывающий ценность для держателей появился на BitcoinEthereumNews.com. Обратный выкуп токенов WLFI: Стратегический ход, раскрывающий ценность для держателей Перейти к содержанию Главная Крипто новости Обратный выкуп токенов WLFI: Стратегический ход, раскрывающий ценность для держателей Источник: https://bitcoinworld.co.in/wlfi-token-buybacks-strategy/
WLFI
WLFI$0.153-13.80%
Movement
MOVE$0.1044-3.77%
TokenFi
TOKEN$0.01171-4.01%
BitcoinEthereumNews2025/09/02 07:20
План Биткоин Metaplanet сталкивается с серьезным финансовым испытанием

План Биткоин Metaplanet сталкивается с серьезным финансовым испытанием

Пост План Биткоина Metaplanet сталкивается с серьезным испытанием финансирования появился на BitcoinEthereumNews.com. Акционеры Metaplanet, как сообщается, одобрили предложение привлечь 884 миллиона $ путем продажи до 550 миллионов новых акций за рубежом. Решение принято в период особых финансовых трудностей для компании. С середины июня акции Metaplanet упали на 54 процента. План пополнения финансирования Биткоина В решающем шаге для спасения своей амбициозной стратегии накопления Биткоина, акционеры Metaplanet, как сообщается, одобрили предложение привлечь 884 миллиона $ путем продажи до 550 миллионов новых акций за рубежом. Внеочередное собрание акционеров состоялось ранее сегодня в районе Сибуя в центральном Токио. Решение направлено на устранение значительного финансового кризиса, вызванного падением акций компании на 54% с середины июня. Этот обвал цены акций сделал нерабочим важное соглашение о финансировании с ключевым инвестором, Evo Fund. Динамика акций Metaplanet с июня. Источник: TradingView. Первоначальная договоренность представляла собой самоподдерживающийся цикл, в котором рост цен на акции побуждал Evo Fund конвертировать свои варранты в акции компании. Это действие вливало капитал в Metaplanet, который компания использовала для покупки большего количества Биткоина. Ожидалось, что эти покупки Биткоина увеличат стоимость компании, повысят цену акций и продолжат цикл. Этот новый капитальный толчок в 884 миллиона $ предназначен для замены финансирования, которое этот цикл больше не генерирует. Большая часть доходов будет предназначена для дальнейших покупок Биткоина. За пределами капитального толчка Для обеспечения дополнительной финансовой гибкости акционеры также, как сообщается, одобрили параллельное предложение о выпуске привилегированных акций, которое может привлечь дополнительные 3,8 миллиарда $. Этот шаг позволяет компании генерировать капитал без дальнейшего размывания обыкновенных акционеров, если акции продолжат падать. Этот двойной подход подчеркивает серьезность финансовых трудностей Metaplanet. Несмотря на эти проблемы, Metaplanet не отказывается от своих амбиций в отношении Биткоина. Компания объявила во время встречи, что уже приобрела дополнительные 1 009 BTC примерно за...
Биткоин
BTC$117,790.93-2.44%
Moonveil
MORE$0.02911-15.25%
Movement
MOVE$0.1044-3.77%
BitcoinEthereumNews2025/09/02 06:56
Грант OpenSats способствует запуску безопасного мультиподписного кошелька Bitcoin-Safe с фокусом на аппаратное обеспечение

Грант OpenSats способствует запуску безопасного мультиподписного кошелька Bitcoin-Safe с фокусом на аппаратное обеспечение

Пост «Грант OpenSats способствует запуску безопасного кошелька с мультиподписью Bitcoin-Safe с акцентом на аппаратное обеспечение» появился на BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin-Safe, кошелёк с открытым исходным кодом для сбережений в Биткоине, теперь доступен и разработан для семей, частных лиц и компаний, ищущих безопасное долгосрочное хранение Биткоина. Ориентированный на безопасность мультиподписи и требующий аппаратных кошельков для операций в основной сети, он отличается от других десктопных приложений, таких как Electrum и Sparrow. При поддержке годового гранта OpenSats, присужденного в марте 2025 года, Bitcoin-Safe сочетает надежную безопасность с переработанным пользовательским интерфейсом в своей последней версии 1.5.0, выпущенной 1 сентября 2025 года. Разработка и поддержка OpenSats Разрабатываемый более двух с половиной лет Андреасом Гриффином, Bitcoin-Safe стремится упростить настройку мультиподписи и уменьшить зависимость от серверов Electrum. «Я начал работу над этим кошельком более двух с половиной лет назад с двумя целями: сделать мультиподпись проще и избавиться от необходимости полагаться на серверы Electrum», — рассказал Гриффин Bitcoin Magazine. Грант OpenSats, действующий с марта 2025 по март 2026 года, поддерживает эти усилия. Построенный на Bitcoin Dev Kit (BDK), открытый исходный код кошелька доступен для аудита на GitHub, а устанавливаемые клиенты доступны бесплатно на bitcoin-safe.org/download, совместимые с Windows, macOS и Linux. Мультиподпись, безопасность аппаратного кошелька и контроль монет Bitcoin-Safe требует использования аппаратных кошельков для основной сети, запрещая программные сиды для снижения рисков безопасности. «Для сбережений просто нет другого пути, кроме аппаратного кошелька», — заявил Гриффин, подчеркивая совместимость с основными аппаратными устройствами через QR, USB или SD-карту. Это отличает Bitcoin-Safe от кошельков, позволяющих использовать программные сиды, отдавая приоритет безопасности для значительных сбережений и минимизируя «подводные камни» — функции, которыми пользователи могут легко навредить себе. Мастер настройки мультиподписи кошелька генерирует PDF-файлы с дескрипторами кошелька, включая тесты отправки и получения для проверки. «После завершения работы с этим мастером вы можете быть уверены, что всё настроено правильно», — сказал Гриффин. Это обеспечивает надежную конфигурацию, делая мультиподпись доступной без ущерба для безопасности. Используя протокол Nostr, Bitcoin-Safe синхронизирует метки транзакций и адресов...
BRC20.COM
COM$0.010628-5.09%
Safe Token
SAFE$0.3408-4.72%
Suilend
SEND$0.4915-6.18%
BitcoinEthereumNews2025/09/02 06:52
