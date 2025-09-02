Грэм Грин, номинированный на Оскар актер из фильма "Танцующий с волками", умер в возрасте 73 лет

Пост Грэм Грин, номинированный на Оскар актер из фильма "Танцующий с волками", умер в возрасте 73 лет появился на BitcoinEthereumNews.com. Грэм Грин (Фото M. Caulfield/WireImage для Turner Broadcasting System) getty Грэм Грин, наиболее известный по роли Кикинг Берд в фильме Кевина Костнера 1990 года "Танцующий с волками", умер 1 сентября в больнице Торонто после продолжительной болезни. Ему было 73 года. "Он был великим человеком с высокими моральными принципами, этикой и характером, и его будет вечно не хватать", - сказал агент Грина Майкл Грин. "Ты наконец свободен. Сьюзан Смит встречает тебя у врат рая" (ссылаясь на давнего агента Грина, которая скончалась в 2013 году). Родившийся 22 июня 1952 года в Освекене в резервации Шести Наций в Онтарио, Грин накопил более 180 актерских работ за свою карьеру. Он появлялся как в кино, так и на телевидении, наиболее заметно на большом экране в фильмах "Громовое сердце", "Зеленая миля", "Крепкий орешек 3: Возмездие", "Говорящие с ветром" и вышеупомянутом "Танцующий с волками", среди других работ. Помимо своей кинокарьеры, Грин исполнил заметные гостевые роли в таких телесериалах, как "Она написала убийство", "Закон Лос-Анджелеса", "Американские боги", "Ривердейл", "1883" и, совсем недавно, "Король Талсы". Кроме того, у него была повторяющаяся роль Леонарда Квинхагака в пяти эпизодах сериала "Северная экспозиция" с 1992 по 1993 год, а его единственная регулярная роль на телевидении была в драме "Волчье озеро" 2001-2002 годов вместе с Лу Даймонд Филлипсом. Широко уважаемый не только за свой талант, но и за защиту интересов коренных актеров в Голливуде, коллеги помнят Грина как наставника и первопроходца, который разрушил барьеры для представительства коренных народов в кино и на телевидении. Он был признан за то, что привносил подлинность и достоинство в свои изображения персонажей коренных народов и за наставничество молодых актеров, ориентирующихся в индустрии. ТОРОНТО, ОНТАРИО – 06 СЕНТЯБРЯ: (Слева направо) Мигвун Фэрбразер и Грэм Грин присутствуют на премьере "Seeds" во время Международного кинофестиваля в Торонто 2024 года в TIFF Lightbox 06 сентября 2024 года в Торонто,...