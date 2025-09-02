Подсказки и ответ на сегодняшний Wordle #1536 на вторник, 2 сентября

Как решить сегодняшний Wordle. SOPA Images/LightRocket через Getty Images День труда прошел, и вот мы здесь, в разгаре лета. Осталось три недели, и затем осень упадет нам на колени, листвяная и прохладная. У нас есть Wordle для решения в этот прекрасный сентябрьский день. Давайте решим его! Ищете понедельничный Wordle? Ознакомьтесь с нашим руководством прямо здесь. Как играть в Wordle Wordle — это ежедневная словесная головоломка, где ваша цель — угадать скрытое пятибуквенное слово за шесть или менее попыток. После каждой попытки игра дает обратную связь, чтобы помочь вам приблизиться к ответу: Зеленый: Буква есть в слове и находится в правильном месте. Желтый: Буква есть в слове, но в неправильном месте. Серый: Буквы нет в слове вообще. Используйте эти подсказки, чтобы сузить круг ваших догадок. Каждый день появляется новое слово, и все в мире пытаются решить одну и ту же головоломку. Некоторые игроки Wordle также играют в Соревновательный Wordle против друзей, семьи, Wordle Bot или даже против меня, вашего скромного рассказчика. Смотрите правила Соревновательного Wordle в конце этого поста. Подсказки и ответ на сегодняшний Wordle Начальное слово Wordle Bot: SLATE Мое начальное слово сегодня: GRAPE (осталось 67 слов) Подсказка: Сила. Ключ: В этом Wordle три согласные подряд. Хорошо, спойлеры ниже! Ответ приближается! . . . Ответ: Сегодняшний Wordle Скриншот: Erik Kain Анализ Wordle Каждый день я проверяю Wordle Bot, чтобы проанализировать мою игру в угадывание. Вы можете проверить свой счет Wordle с Wordle Bot прямо здесь. GRAPE на самом деле было неплохим началом сегодня, оставив мне всего 67 возможных решений. INGOT сократил это число только до 7, однако SWIFT был хуже, оставив мне четыре слова на выбор. Я...