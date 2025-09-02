Эксперты выбирают 3 криптовалюты для Удерживать вместо Ripple (XRP) для больших прибылей в 2025 году: Chainlink, VeChain и Layer Brett
Пост «Эксперты выбирают 3 криптовалюты для Удерживания вместо Ripple (XRP) для больших прибылей в 2025 году: Chainlink, VeChain и Layer Brett» появился на BitcoinEthereumNews.com. Рынок меняется, и существует спекуляция, поскольку инвесторы смотрят дальше Ripple (XRP) в поисках больших возможностей в 2025 году. В то время как устоявшиеся игроки, такие как Chainlink и VeChain, продолжают строить прочные основы, появляется новый Мем-коин: Layer Brett. Этот Мем-коин на Ethereum Layer 2 уже привлекает внимание своим сочетанием мем-культуры и реальной полезности, с предпродажей по цене всего 0,0053 $. Аналитики начинают верить, что он может стать одним из следующих Альткоинов с ростом в 100 раз в преддверии криптовалютного бычьего рынка 2025 года.
Layer Brett: Разрывая цепи на Layer 2
В отличие от оригинального токена Brett, застрявшего на Base, Layer Brett перешел на Ethereum Layer 2, обеспечивая молниеносные транзакции и комиссии за газ, сниженные до копеек. Ethereum Layer 1 остается безопасным, но часто перегруженным, с затратами на транзакции, превышающими 10 $. Layer Brett решает эту проблему, предлагая Масштабируемость и производительность, которых не хватало старым мем-токенам. Это больше, чем просто спекулятивный мем-токен. Благодаря своему дизайну ERC-20, $LBRETT сочетает в себе вирусную привлекательность с реальными инфраструктурными преимуществами.
По сравнению с Ripple (XRP), который столкнулся с регуляторными битвами, или проектами, такими как Chainlink и VeChain, которые растут стабильно, но более медленными темпами, Layer Brett обладает гибкостью для быстрого расширения в бурно развивающемся секторе Layer 2, который, по прогнозам, будет обрабатывать триллионы ежегодно.
Преимущество стейкинга и потенциал низкой капитализации
Для ранних покупателей большой привлекательностью является не только низкая цена входа, но и вознаграждения за Стейкинг. Покупая $LBRETT во время предпродажи криптовалюты, инвесторы могут немедленно стейкать токены через MetaMask или Trust Wallet для получения высоких APY, обеспеченных эффективностью Layer 2.
В отличие от этого, долгосрочное Удерживание LINK или VET часто означает ожидание принятия экосистемы для значительной прибыли. Ключевые преимущества включают:
Скорость Layer 2: Транзакции обрабатываются за секунды с минимальными комиссиями.
Доступ к предпродаже: $LBRETT доступен по цене 0,0053 $ для ранних сторонников.
Вознаграждения за Стейкинг: Ранние пользователи могут обеспечить...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 08:12