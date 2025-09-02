2025-10-11 суббота

Японский гигант представляет амбициозный план приобретения 210 000 BTC

Японский гигант представляет амбициозный план приобретения 210 000 BTC

Metaplanet Bitcoin: Японский гигант представляет амбициозный План приобретения 210 000 BTC
BitcoinEthereumNews 2025/09/02 09:40
Почему один трейдер считает, что Полый рост Little Pepe (LILPEPE) является началом Конца Времени для PEPE

Почему один трейдер считает, что Полый рост Little Pepe (LILPEPE) является началом Конца Времени для PEPE

Pepe захватил рынок Мем-коинов штурмом в 2023 году, привлекая значительное внимание розничных трейдеров и поклонников криптовалют. Но недавние Изменения рынка указывают на то, что господство PEPE может ослабевать по мере появления новых, креативных мем-валют. Little Pepe (LILPEPE) является одним из самых значительных конкурентов. Этот проект принимает культуру Мем-коинов и добавляет ориентированные на сообщество методы и сильный предпродажный импульс, что может пошатнуть позицию PEPE на рынке. У Pepe проблемы со стабильностью цены и моментумом PEPE сейчас сталкивается с встречным ветром после своего параболического роста. Текущая цена PEPE колеблется около 0,0000011 $, с рыночной капитализацией около 4,3 миллиарда $. Сообщения говорят, что Киты продавали много PEPE, что усилило давление на продажу. Это привело к резкому падению цен и снизило уверенность краткосрочных инвесторов. Также, данные с фьючерсного рынка показывают, что Открытый Интерес (OI) снижается, что означает, что спекулятивный капитал покидает монету. Кроме того, мониторинг настроений от поставщиков данных на цепочке показывает, что инвесторы со значительными кошельками продают часть своих активов. Это происходило раньше, когда рынок находился в длительном периоде Консолидации или когда он снижался дальше. Трейдеры, которые ранее ожидали быстрого развития PEPE, теперь не уверены, сможет ли он восстановить Индикатор моментум, поскольку нет новых приложений или значительных сотрудничеств для возрождения интереса. Рост Little Pepe (LILPEPE): Новая эра для Мем-коинов? Little Pepe (LILPEPE) становится мощным конкурентом, но у PEPE проблемы. Little Pepe выделяется среди других Мем-коинов тем, что не полагается исключительно на спекуляцию. Вместо этого он построил свою стратегию роста на силе сообщества, структурированной Токеномике и активных маркетинговых инициативах. Little Pepe находится на 12-й стадии своей предпродажи и продает токены по 0,0021 $ каждый. Он уже собрал 22 955 333 $.
BitcoinEthereumNews 2025/09/02 09:36
Сеть Биткоин больше, чем когда-либо: хешрейт устанавливает новый рекорд

Сеть Биткоин больше, чем когда-либо: хешрейт устанавливает новый рекорд

Сеть Биткоин больше, чем когда-либо: скорость хэширования устанавливает новый рекорд
BitcoinEthereumNews 2025/09/02 09:24
Цена Bitcoin падает, поскольку киты переходят на Ethereum и этот новый альткоин

Цена Bitcoin падает, поскольку киты переходят на Ethereum и этот новый альткоин

Рынок криптовалют переживает серьезный сдвиг капитала, поскольку Биктоин испытывает трудности, а киты перенаправляют средства в Ethereum. В то же время альткоин на ранней стадии, MAGACOIN FINANCE, привлекает внимание инвесторов, ищущих следующую возможность для высокого роста. Этот шаг подчеркивает, как рыночный нарратив меняется от доминирования Биктоина к более широкому фокусу на доходности, утилитарности и дефицитности. Коррекция Биктоина вызывает ротацию Биктоин недавно упал с максимумов выше 124 000$ до диапазона 108 000$ – 114 000$. Аналитики отмечают, что это было вызвано не одним событием, а комбинацией слабых макроэкономических данных, падения фондового рынка и распродаж китами. Данные на цепочке показали, что один долгосрочный держатель выгрузил более 100 000 BTC, что спровоцировало дальнейшие продажи и показало, насколько мощными остаются эти игроки в формировании краткосрочного движения цен. Ethereum завоевывает доверие китов Ethereum стал ключевым победителем в этом сдвиге. С одобрением спотовых ETF и большей ясностью в рамках закона CLARITY, ETH стал гораздо более доступным для институтов. Его доходность от стейкинга также привлекает инвесторов, ищущих пассивный доход, в то время как его надежная экосистема DeFi и смарт контрактов обеспечивает четкий потенциал роста. Одна транзакция кита на сумму 217 миллионов$ из BTC в ETH подчеркнула, насколько сильна уверенность крупных игроков в будущем Ethereum. Скрытая жемчужина 2025 года За пределами Ethereum, MAGACOIN FINANCE появляется как выдающийся вариант для тех, кто хочет войти на ранней стадии. Раунды предпродажи распродаются с рекордной скоростью, и ранние покупатели уже увидели доходность, превышающую...
BitcoinEthereumNews 2025/09/02 09:09
Сальвадор проведет первую в мире конференцию по Биткоину при поддержке правительства

Сальвадор проведет первую в мире конференцию по Биткоину при поддержке правительства

Сальвадор организует первую в мире спонсируемую государством конференцию по Биткоину, Bitcoin Histórico, 12-13 ноября 2025 года в историческом центре Сан-Сальвадора. Мероприятие, организованное Национальным офисом Биткоина, отмечается как "свидетельство экстраординарного момента в истории". Объявление вызвало живой интерес во всем мире, укрепляя позицию Сальвадора как первопроходца в сфере виртуальных валют. После того как страна стала первой, внедрившей Биткоин (BTC) в качестве законного платежного средства в 2021 году, она также использует конференцию для усиления своего послания о том, что Биткоин может предложить финансовую свободу, культурное возрождение и денежную независимость. Bitcoin Histórico осветит финансовую свободу, культуру и инновации в криптосфере Организаторы заявили, что Bitcoin Histórico объединяет самых умных людей в мире, обсуждающих будущее денег, культуры и цивилизации. Билеты для ранних участников можно приобрести за Биткоин и фиатные валюты, продажи откроются в конце этого месяца. Двухдневное мероприятие превратит Centro Histórico в центр дискуссий, семинаров и культурного обмена. Главная сцена в Национальном дворце будет принимать основные выступления и транслировать их на Площадь Херардо Барриоса через гигантские LED-экраны. Дополнительные сессии пройдут в Национальной библиотеке (BINAES) и Национальном театре. Список выступающих также подтвержден, среди них миллиардер Рикардо Салинас, автор Джефф Бут, сторонники Биткоина Макс Кайзер и Стейси Герберт, разработчик Сети Lightning Джек Маллерс, а также представители индустрии, такие как Пьер Рошар, Джимми Сонг, Дарин Файнштейн и Лина Зайхе. Конференция проходит в период масштабных политических изменений в Сальвадоре. Недавняя конституционная поправка продлила президентские сроки до шести лет. Она отменила существующий запрет на переизбрание, открывая путь для президента Найиба Букеле, ведущего мирового сторонника Биткоина, возглавить страну на новый срок. Правительство Букеле остается активным в своей позиции относительно Биткоина...
BitcoinEthereumNews 2025/09/02 09:05
Долгосрочные держатели Bitcoin переместили 97K BTC в крупнейшей однодневной трате 2025 года

Долгосрочные держатели Bitcoin переместили 97K BTC в крупнейшей однодневной трате 2025 года

Согласно Glassnode, долгосрочные держатели Bitcoin потратили ~97 000 BTC за один день, что является крупнейшим движением 2025 года. Аналитики следят за ключевыми уровнями 113K $ и 95K $.
Blockchainreporter 2025/09/02 09:00
Ключевой сдвиг к нейтральному сигнализирует о возможности

Ключевой сдвиг к нейтральному сигнализирует о возможности

Крипто Индекс страха и жадности: Важный сдвиг к нейтральному сигнализирует о возможности
BitcoinEthereumNews 2025/09/02 08:46
Гигантское перемещение XRP на сумму 6 080 413 883 $ ошеломляет кошельки Ripple: Что происходит?

Гигантское перемещение XRP на сумму 6 080 413 883 $ ошеломляет кошельки Ripple: Что происходит?

Как и ожидалось, первый день сентября принес транзакции условного депонирования Ripple, и, как всегда, масштаб трудно не заметить. Whale Alert отследил несколько переводов, следующих один за другим: 500 000 000 XRP, эквивалентных 1 380 340 882 долларов, были разблокированы и отправлены на кошелек Ripple. Затем были разблокированы 300 000 000 XRP стоимостью 830 158 847 долларов и 200 000 000 XRP, равные 553 278 406 долларов. Однако не все эти средства попадут на рынок. К концу последовательности Ripple вернул в условное депонирование 700 000 000 XRP: 400 000 000 XRP стоимостью 1 104 530 305 долларов и 300 000 000 XRP стоимостью 828 023 264 долларов. Это приводит к чистому выпуску 300 000 000 XRP на сентябрь, что соответствует обычной схеме компании: разблокировка 1 миллиарда, распределение части и повторная блокировка оставшейся части. Почему Ripple перемещает XRP? Эта система была введена много лет назад, чтобы сделать оборотное предложение XRP более предсказуемым. Каждый месяц Ripple открывает новый транш в 1 миллиард XRP из условного депонирования. Токены доступны для использования в экосистеме Ripple или для институционального спроса. Однако все, что остается неиспользованным, блокируется для последующего цикла. Это циклический механизм, который в настоящее время охватывает около 35,6 миллиардов XRP в условном депон
BitcoinEthereumNews2025/09/02 08:45
Эксперты выбирают 3 криптовалюты для Удерживать вместо Ripple (XRP) для больших прибылей в 2025 году: Chainlink, VeChain и Layer Brett

Эксперты выбирают 3 криптовалюты для Удерживать вместо Ripple (XRP) для больших прибылей в 2025 году: Chainlink, VeChain и Layer Brett

Пост «Эксперты выбирают 3 криптовалюты для Удерживания вместо Ripple (XRP) для больших прибылей в 2025 году: Chainlink, VeChain и Layer Brett» появился на BitcoinEthereumNews.com. Рынок меняется, и существует спекуляция, поскольку инвесторы смотрят дальше Ripple (XRP) в поисках больших возможностей в 2025 году. В то время как устоявшиеся игроки, такие как Chainlink и VeChain, продолжают строить прочные основы, появляется новый Мем-коин: Layer Brett. Этот Мем-коин на Ethereum Layer 2 уже привлекает внимание своим сочетанием мем-культуры и реальной полезности, с предпродажей по цене всего 0,0053 $. Аналитики начинают верить, что он может стать одним из следующих Альткоинов с ростом в 100 раз в преддверии криптовалютного бычьего рынка 2025 года. Layer Brett: Разрывая цепи на Layer 2 В отличие от оригинального токена Brett, застрявшего на Base, Layer Brett перешел на Ethereum Layer 2, обеспечивая молниеносные транзакции и комиссии за газ, сниженные до копеек. Ethereum Layer 1 остается безопасным, но часто перегруженным, с затратами на транзакции, превышающими 10 $. Layer Brett решает эту проблему, предлагая Масштабируемость и производительность, которых не хватало старым мем-токенам. Это больше, чем просто спекулятивный мем-токен. Благодаря своему дизайну ERC-20, $LBRETT сочетает в себе вирусную привлекательность с реальными инфраструктурными преимуществами. По сравнению с Ripple (XRP), который столкнулся с регуляторными битвами, или проектами, такими как Chainlink и VeChain, которые растут стабильно, но более медленными темпами, Layer Brett обладает гибкостью для быстрого расширения в бурно развивающемся секторе Layer 2, который, по прогнозам, будет обрабатывать триллионы ежегодно. Преимущество стейкинга и потенциал низкой капитализации Для ранних покупателей большой привлекательностью является не только низкая цена входа, но и вознаграждения за Стейкинг. Покупая $LBRETT во время предпродажи криптовалюты, инвесторы могут немедленно стейкать токены через MetaMask или Trust Wallet для получения высоких APY, обеспеченных эффективностью Layer 2. В отличие от этого, долгосрочное Удерживание LINK или VET часто означает ожидание принятия экосистемы для значительной прибыли. Ключевые преимущества включают: Скорость Layer 2: Транзакции обрабатываются за секунды с минимальными комиссиями. Доступ к предпродаже: $LBRETT доступен по цене 0,0053 $ для ранних сторонников. Вознаграждения за Стейкинг: Ранние пользователи могут обеспечить...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 08:12
Подсказки и ответ на сегодняшний Wordle #1536 на вторник, 2 сентября

Подсказки и ответ на сегодняшний Wordle #1536 на вторник, 2 сентября

Пост «Подсказки и ответ на сегодняшний Wordle #1536 на вторник, 2 сентября» появился на BitcoinEthereumNews.com. Как решить сегодняшний Wordle. SOPA Images/LightRocket через Getty Images День труда прошел, и вот мы здесь, в разгаре лета. Осталось три недели, и затем осень упадет нам на колени, листвяная и прохладная. У нас есть Wordle для решения в этот прекрасный сентябрьский день. Давайте решим его! Ищете понедельничный Wordle? Ознакомьтесь с нашим руководством прямо здесь. Как играть в Wordle Wordle — это ежедневная словесная головоломка, где ваша цель — угадать скрытое пятибуквенное слово за шесть или менее попыток. После каждой попытки игра дает обратную связь, чтобы помочь вам приблизиться к ответу: Зеленый: Буква есть в слове и находится в правильном месте. Желтый: Буква есть в слове, но в неправильном месте. Серый: Буквы нет в слове вообще. Используйте эти подсказки, чтобы сузить круг ваших догадок. Каждый день появляется новое слово, и все в мире пытаются решить одну и ту же головоломку. Некоторые игроки Wordle также играют в Соревновательный Wordle против друзей, семьи, Wordle Bot или даже против меня, вашего скромного рассказчика. Смотрите правила Соревновательного Wordle в конце этого поста. Подсказки и ответ на сегодняшний Wordle Начальное слово Wordle Bot: SLATE Мое начальное слово сегодня: GRAPE (осталось 67 слов) Подсказка: Сила. Ключ: В этом Wordle три согласные подряд. Хорошо, спойлеры ниже! Ответ приближается! . . . Ответ: Сегодняшний Wordle Скриншот: Erik Kain Анализ Wordle Каждый день я проверяю Wordle Bot, чтобы проанализировать мою игру в угадывание. Вы можете проверить свой счет Wordle с Wordle Bot прямо здесь. GRAPE на самом деле было неплохим началом сегодня, оставив мне всего 67 возможных решений. INGOT сократил это число только до 7, однако SWIFT был хуже, оставив мне четыре слова на выбор. Я...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 07:51
