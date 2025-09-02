2025-10-11 суббота

Биткоин ETF снова в плюсе, но Ethereum по-прежнему доминирует

Биткоин ETF снова в плюсе, но Ethereum по-прежнему доминирует

Bitcoin ETFs снова положительные, но Ethereum по-прежнему доминирует Зарегистрируйтесь для получения нашей рассылки! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите свою электронную почту. Кешав — выпускник физического факультета, который работает писателем в Bitcoinist с июня 2021 года. Он увлечен писательством, и за эти годы приобрел опыт работы в различных нишах. Кешав проявляет активный интерес к рынку криптовалют, особенно ему нравится исследовать и писать об анализе данных на цепочке.
Блокчейн-протокол прогнозирования Myriad достигает 5,4 млн прогнозов и 511 тыс. пользователей

Блокчейн-протокол прогнозирования Myriad достигает 5,4 млн прогнозов и 511 тыс. пользователей

Myriad, протокол прогнозирования на базе блокчейна, объявил о превышении объема торгов в 10 миллионов USDC с момента запуска в марте. Растущая достоверность рынков прогнозирования Протокол прогнозирования на базе блокчейна Myriad объявил 1 сентября, что превысил объем торгов в 10 миллионов USDC с момента своего запуска в марте. Платформа также обеспечила более [...]
Генеральный директор Hex Trust видит как перспективы, так и опасности в компаниях Биткоин-казначейства

Генеральный директор Hex Trust видит как перспективы, так и опасности в компаниях Биткоин-казначейства

Доброе утро, Азия. Вот что происходит на рынках: Добро пожаловать в утренний брифинг по Азии, ежедневную сводку главных новостей во время торгов в США и обзор движений рынка и анализа. Для подробного обзора рынков США см. Crypto Daybook Americas от CoinDesk. Компании цифрового казначейства активов (DATs) – фирмы, которые размещают биткоин на своем балансе – были главной темой обсуждения во время BTC Asia в Гонконге. Но корпоративное принятие Биткоина может быть обоюдоострым мечом, говорит Алессио Куаглини, генеральный директор и соучредитель крипто-кастодиана Hex Trust. В то время как казначейские активы размещают криптовалюту на балансах публичных компаний, он предупреждает, что стратегии с использованием кредитного плеча могут превратить принятие в источник нестабильности. «Это отлично для принятия. Это замечательно, потому что у вас по сути есть непрямой доступ к биткоину для миллиардов людей, инвестирующих на местных фондовых биржах и Nasdaq», – сказал Куаглини CoinDesk во время недавнего интервью на полях BTC Asia в Гонконге. Но он провел четкую грань между здоровой диверсификацией и финансовой инженерией. «Если эта листинговая компания существует исключительно с целью хранения криптовалюты, что ж, тогда это хедж-фонд, который торгуется публично. Это своего рода упражнение в финансовой инженерии», – продолжил он. Куаглини, как и многие другие в отрасли, обеспокоен чрезмерным уровнем кредитного плеча. Недавний отчет от Galaxy иллюстрирует риск, показывая объемы кредитов на самом высоком уровне с 2022 года наряду с волной ликвидаций на 1 миллиард долларов, в то время как корейские регуляторы уже вмешались, чтобы заморозить новые кредитные продукты, поскольку они обеспокоены тем, что кредитное плечо напрягает рынки. «Если эти компании используют кредитное плечо и выпускают долговые обязательства для покупки Биткоина с сильными триггерами, то это большая проблема», – сказал Куаглини. На публичных рынках долговые ковенанты прозрачны, что означает, что трейдеры могут предвидеть вынужденные продажи. «Вы можете оказаться в ситуации...
Примечательные 7% от общего предложения BTC теперь удерживаются, превышая 1,5 миллиона монет

Примечательные 7% от общего предложения BTC теперь удерживаются, превышая 1,5 миллиона монет

Спотовые ETF Биткоин: Замечательные 7% от Общего предложения BTC теперь удерживаются, превышая 1,5 миллиона монет
'Никогда не продавай' Биткоин-быки раздувают 'Uptober.' Статистика на их стороне?

'Никогда не продавай' Биткоин-быки раздувают 'Uptober.' Статистика на их стороне?

Некоторые криптовалютные быки, похоже, решительно настроены не продавать свои активы до «Аптября». Они остаются оптимистичными в отношении показателей Биктоина в четвертом квартале, призывая инвесторов не усложнять сезонность. Оправдывает ли «Аптябрь» свое название? Термин «Аптябрь», который очевидно является смесью слов «up» (вверх) и «October» (октябрь), изначально стал популярным в криптовалютном Twitter. Согласно историческим данным, октябрь был одним из самых успешных месяцев для Биктоина благодаря стабильности положительной доходности. Подтверждают ли данные энтузиазм Биткоин-быков? Абсолютно. С 2013 года было только два месяца, когда Биктоин закончил октябрь в минусе (2014 и 2018). В 2014 году криптовалюта упала на 13% на фоне жестокого медвежьего рынка, вызванного крахом биржи Mt. Gox и усилением регуляторного контроля. В октябре 2018 года Биктоин упал на 3%, оставаясь в середине очередной рыночной капитуляции, наступившей после эйфории, вызванной ICO в конце 2017 года. Остальные месяцы были твердо в плюсе. Например, в 2013 году Биктоин вырос на целых 61% в октябре, когда криптовалюта начала привлекать больше внимания основной аудитории. В 2021 году Биктоин также вырос на впечатляющие 40% в октябре благодаря ажиотажу вокруг одобрения первых фьючерсных ETF на BTC в США. Эти продукты появились за годы до спотовых ETF.
Аналитик прогнозирует, что Биткоин получит выгоду от потенциального включения Strategy в S&P 500

Аналитик прогнозирует, что Биткоин получит выгоду от потенциального включения Strategy в S&P 500

Биктоин получит выгоду от потенциального включения Strategy в S&P 500, прогнозируют Аналитики | Bitcoinist.com Регистрация для нашей рассылки! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите вашу электронную почту. Эш - опытный внештатный редактор и писатель с обширным опытом в индустрии блокчейна и криптовалют. На протяжении своей карьеры он сотрудничал с крупными изданиями, играя ключевую роль в формировании информативного, своевременного контента, связанного с децентрализованными финансами (DeFi), тенденциями криптовалют и инновациями блокчейна. Его способность разбирать сложные темы позволила как опытным профессионалам, так и новичкам в отрасли извлечь пользу из его работы. Помимо этих конкретных ролей, писательский опыт Эша охватывает широкий спектр контента, включая новостные обновления, длинные аналитические материалы и статьи о лидерстве мнений. Он помог множеству платформ поддерживать высокие редакционные стандарты, обеспечивая, чтобы статьи не только информировали, но и привлекали читателей благодаря ясности и глубоким исследованиям. Его работа отражает глубокое понимание быстро развивающейся экосистемы блокчейна, что делает его ценным участником в области, где актуальность имеет решающее значение. В дополнение к своей писательской работе, Эш развил сильные навыки управления командами контента. Он руководил разнообразными группами писателей и исследователей, контролируя редакционный процесс от выбора темы, утверждения, редактирования до окончательной публикации. Его руководство обеспечивало своевременность, точность и соответствие производства контента стратегическим целям платформ, с которыми он работал. Это не только укрепило его опыт в стратегии контента, но и отточило его навыки управления проектами и координации команды. Способность Эша сочетать техническую экспертизу с редакционным надзором дополнительно подкрепляется его знанием инструментов анализа блокчейна, таких как Etherscan, Dune Analytics и Santiment. Эти инструменты предоставили ему...
Массивное перемещение 32,2M $ китом шокирует рынок

Массивное перемещение 32,2M $ китом шокирует рынок

Депозит токена WLFI: Массовое перемещение Кита на 32.2M $ шокирует рынок
Если эта ключевая поддержка не сработает, Биткоин может рухнуть до 90 000$, предупреждает ведущий аналитик

Если эта ключевая поддержка не сработает, Биткоин может рухнуть до 90 000$, предупреждает ведущий аналитик

Недавнее падение цен на Биктоин вызвало беспокойство среди рыночных аналитиков, причем одна известная фигура предупреждает, что ведущая криптовалюта может столкнуться со значительным снижением до отметки 90 000 долларов в ближ
Купите роскошный дом в ОАЭ за Биткоин

Купите роскошный дом в ОАЭ за Биткоин

Пост "Купите роскошный дом в ОАЭ за Биктоин" появился на BitcoinEthereumNews.com. Ведущий застройщик города Рас-эль-Хайма в ОАЭ вступает в эру цифровых активов. Компания RAK Properties, публично торгуемая компания с рыночной стоимостью около 1,3 миллиарда $, объявила, что теперь будет принимать криптовалюту для международных продаж недвижимости. Покупатели смогут совершать транзакции в Биктоин, Ethereum, USDT от Tether и нескольких других основных токенах. Платежи будут обрабатываться через региональную финтех-компанию Hubpay, которая будет осуществлять конвертацию в дирхамы ОАЭ до того, как средства будут зачислены на счета RAK. Финансовый директор Рахул Джогани заявил, что это решение отражает стремление компании соответствовать ожиданиям новой волны технически подкованных инвесторов. "Мы открываем двери в современную экосистему клиентов, которые видят ценность в транзакциях с цифровыми активами", - пояснил он. Расширение портфеля в 2025 году RAK Properties, котирующаяся на фондовой бирже Абу-Даби с 2005 года, является одним из крупнейших застройщиков недвижимости в ОАЭ. Компания сообщила о чистой прибыли в 281 миллион дирхамов в 2024 году, что на 39% больше, чем в предыдущем году, и планирует 12 новых проектов в 2025 году в рамках своей стратегии роста. Растущее принятие крипто в ОАЭ Этот шаг подчеркивает стремительный рост ОАЭ как глобального центра цифровых активов. Лидеры отрасли ожидают, что крипто станет одним из крупнейших экономических секторов страны в течение следующих пяти лет, чему способствует нормативная ясность и сильный институциональный интерес. Недавние данные от Chainalysis показывают, что криптоактивность в ОАЭ резко возросла по всем размерам транзакций, при этом розничная активность выросла более чем на 75% в годовом исчислении к середине 2024 года. Поскольку и Дубай, и Абу-Даби уже продвигают прогрессивные рамки, вход Рас-эль-Хаймы в сферу недвижимости, ориентированной на крипто, добавляет еще один слой к быстро развивающейся цифровой экономике страны. Информация, представленная в этой статье, предназначена только для информационных целей и не является финансовой, инвестиционной или торговой рекомендацией...
Metaplanet Bitcoin: Японский гигант представляет амбициозный план приобретения 210 000 BTC

Metaplanet Bitcoin: Японский гигант представляет амбициозный план приобретения 210 000 BTC

BitcoinWorld Metaplanet Биктоин: Японский гигант представляет амбициозный План приобретения 210 000 BTC Мир корпоративных финансов переживает значительные изменения, и в его авангарде находится Metaplanet, публично котируемая японская компания. Их недавнее объявление о значительном увеличении своих запасов Metaplanet Биктоин привлекло внимание всего мира, сигнализируя о начале новой смелой главы в интеграции цифровых активов. Это не просто еще одна покупка; это стратегический шаг, который может переопределить управление корпоративной казной на долгие годы. Metaplanet Биктоин: Стратегический прыжок к цифровым активам В значительном развитии событий акционеры Metaplanet одобрили амбициозный план. Компания стремится приобрести ошеломляющие 210 000 BTC к 2027 году. Это решение, как сообщает Cryptoslate, подчеркивает растущую тенденцию среди прогрессивных корпораций принимать Биктоин в качестве основного казначейского актива. Это явный показатель уверенности в долгосрочной ценности Биктоина. Стратегия приобретения надежна: Metaplanet планирует привлечь до 555 миллиардов иен, что эквивалентно примерно 3,58 миллиарда $, путем выпуска привилегированных акций. Этот механизм финансирования обеспечивает четкий путь для компании к достижению своей амбициозной цели. На ключевом собрании акционеров 1 сентября присутствовали заметные лица, включая Эрика Трампа, второго сына бывшего президента США Дональда Трампа. Его присутствие при таком важном корпоративном решении подчеркивает растущий интерес со стороны мейнстрима и потенциальное влияние высокопоставленных фигур в криптопространстве. Metaplanet не новичок на арене Биктоина. Ранее они объявили о покупке дополнительных 1 009 BTC, доведя свои общие запасы на тот момент до 20 000 BTC. Это последнее одобрение значительно увеличивает их обязательства, позиционируя их как крупного институционального игрока в экосистеме Биктоина. Почему компании, подобные Metaplanet, принимают Биктоин? Решение Metaplanet значительно инвестировать в Metaplanet Биктоин является частью более широкой тенденции. Компании все чаще ищут альтернативные активы для защиты своего капитала от инфляционного давления и экономических неопределенностей. Биктоин, часто называемый "цифровым золотом", предлагает децентрализованное и ограниченное предложение, что делает его привлекательным средством сохранения стоимости. Для многих корпоративных казначейств традиционные активы, такие как наличные деньги или краткосрочные облигации, предлагают уменьшающуюся доходность в сегодняшнем экономическом климате. Биктоин представляет возможность для потенциального роста стоимости и диверсификации от традиционных финансовых инструментов. Этот стратегический поворот может обеспечить долгосрочный потенциал роста для акционеров. Более того, принятие Биктоина может сигнализировать о прогрессивном подходе компании и инновациях. Это соответствует растущей цифровой экономике и может привлечь инвесторов, заинтересованных в воздействии на рынок криптовалют. Эта проактивная позиция может улучшить рыночное восприятие и привлекательность компании. Путь вперед: Финансирование и будущее запасов Metaplanet Биктоин Обеспечение 210 000 BTC к 2027 году - это существенное предприятие. План Metaplanet финансировать это через привилегированные акции - стратегический выбор. Привилегированные акции обычно предлагают фиксированные дивиденды и приоритет в получении платежей перед обыкновенными акциями, что делает их привлекательным вариантом для инвесторов, ищущих стабильность, поддерживая при этом инициативы роста компании. Этот структурированный подход к финансированию минимизирует немедленное влияние на оценку обыкновенных акций компании, обеспечивая при этом необходимый капитал для приобретения. Это отражает тщательно продуманную финансовую стратегию, разработанную для ответственной интеграции Биктоина в их баланс. По мере того как Metaplanet систематически приобретает свою цель в 210 000 Metaplanet Биктоин, криптосообщество будет внимательно наблюдать. Эта долгосрочная стратегия приобретения предполагает веру в устойчивый рост стоимости Биктоина и его возрастающую роль в глобальных финансах. Это также создает прецедент для других публично торгуемых компаний, рассматривающих аналогичные шаги. Что означает этот смелый шаг для крипторынка? Амбициозный План приобретения Metaplanet несет значительные последствия для более широкого рынка криптовалют. Такой существенный институциональный интерес со стороны японской компании может вдохновить другие корпорации, особенно в Азии, исследовать Биктоин как казначейский актив. Этот эффект волны может еще больше ускорить глобальное институциональное принятие. Постоянный спрос, создаваемый такими организациями, как Metaplanet, добавляет слой стабильности рынку Биктоина. Хотя волатильность остается характеристикой криптовалют, крупномасштабные, долгосрочные запасы публичных компаний могут способствовать более зрелой и устойчивой структуре рынка. Это сигнализирует о растущей уверенности со стороны традиционных финансов. Однако проблемы остаются. Регуляторные ландшафты для криптовалют постоянно развиваются, и рыночная волатильность все еще может влиять на стоимость активов. Несмотря на эти факторы, обязательство Metaplanet подчеркивает расчетную оценку риска и вознаграждения, делая ставку на долговечное ценностное предложение Биктоина. Смелый план Metaplanet приобрести 210 000 Metaplanet Биктоин к 2027 году - это знаковое решение. Оно подчеркивает растущее убеждение в роли Биктоина как жизненно важного актива для корпоративных казначейств. Этот шаг не только укрепляет позицию Metaplanet как лидера в принятии цифровых активов, но и отправляет мощное сообщение глобальному финансовому сообществу: Биктоин здесь, чтобы остаться, и его интеграция в основную корпоративную стратегию быстро ускоряется. Путь Metaplanet, несомненно, послужит примером для будущих корпоративных начинаний с Биктоином. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Что такое Metaplanet?Metaplanet - это публично котируемая японская компания, которая стратегически интегрировала Биктоин в свою корпоративную казну. Сколько Биктоина планирует приобрести Metaplanet?Акционеры Metaplanet одобрили план покупки впечатляющих 210 000 BTC к 2027 году. Как Metaplanet профинансирует это крупное приобретение Биктоина?Компания планирует привлечь до 555 миллиардов иен (примерно 3,58 миллиарда $) путем выпуска привилегированных акций для финансирования приобретения. Почему все больше компаний, подобных Metaplanet, добавляют Биктоин в свою казну?Компании все чаще принимают Биктоин как хедж против инфляции, средство сохранения стоимости и стратегию диверсификации от традиционных активов, стремясь к долгосрочному потенциалу роста. Каково значение присутствия Эрика Трампа на собрании акционеров?Присутствие Эрика Трампа подчеркивает растущий интерес со стороны мейнстрима и высокопоставленных лиц к корпоративному принятию Биктоина и более широкому рынку криптовалют. Каким был запас Биктоина у Metaplanet до этого объявления?До этого одобрения Metaplanet приобрела дополнительные 1 009 BTC, доведя свои общие запасы до 20 000 BTC. Заинтересовала ли вас амбициозная стратегия Биктоина от Metaplanet? Поделитесь этой статьей со своей сетью, чтобы вызвать обсуждения о будущем корпоративных казначейств и развивающейся роли цифровых активов! Чтобы узнать больше о последних тенденциях рынка Биктоина, изучите нашу статью о ключевых событиях, формирующих институциональное принятие Биктоина. Этот пост Metaplanet Биктоин: Японский гигант представляет амбициозный План приобретения 210 000 BTC впервые появился на BitcoinWorld и написан Editorial Team
