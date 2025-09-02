Утренний брифинг Азии: Генеральный директор Hex Trust видит как перспективы, так и опасности в Казначействах Биткоина

Доброе утро, Азия. Вот что происходит на рынках: Добро пожаловать в утренний брифинг по Азии, ежедневную сводку главных новостей во время торгов в США и обзор движений рынка и анализа. Для подробного обзора рынков США см. Crypto Daybook Americas от CoinDesk. Компании Digital Asset Treasury (DATs) – фирмы, которые размещают биткоин на своем балансе – были главной темой обсуждения во время BTC Asia в Гонконге. Но корпоративное принятие Биктоина может быть обоюдоострым мечом, говорит Алессио Куаглини, генеральный директор и соучредитель крипто-кастодиана Hex Trust. Хотя казначейские активы размещают криптовалюту на балансах публичных компаний, он предупреждает, что стратегии с использованием кредитного плеча могут превратить принятие в источник нестабильности. "Это отлично для принятия. Это отлично, потому что у вас есть по сути непрямой доступ к биткоину для миллиардов людей, инвестирующих на местных фондовых биржах и Nasdaq", - сказал Куаглини CoinDesk во время недавнего интервью на полях BTC Asia в Гонконге. Но он провел четкую грань между здоровой диверсификацией и финансовой инженерией. "Если эта листинговая компания существует исключительно с целью хранения криптовалюты, ну тогда это хедж-фонд, который публично торгуется. Это своего рода упражнение по финансовой инженерии", - продолжил он. Куаглини, как и многие другие в отрасли, обеспокоен чрезмерным уровнем кредитного плеча. Недавний отчет от Galaxy иллюстрирует риск, показывая объемы кредитов на самом высоком уровне с 2022 года наряду с волной ликвидации в 1 миллиард долларов, в то время как корейские регуляторы уже вмешались, чтобы заморозить новые кредитные продукты, поскольку они обеспокоены тем, что кредитное плечо напрягает рынки. "Если эти компании используют кредитное плечо и выпускают долг для покупки Биткоина с сильными триггерами, то это большая проблема", - сказал Куаглини. На публичных рынках долговые ковенанты прозрачны, что означает, что трейдеры могут предвидеть вынужденные продажи. "Вы можете оказаться в ситуации дилеммы заключенного... У вас может быть такой спиральный эффект, который приносит больше волатильности в отрасль". Тем не менее, Куаглини рассматривает сегодняшних казначейских игроков как первый шаг. "Следующий шаг - это когда у вас есть реальные компании, у которых действительно есть большой операционный денежный поток, и они сидят на огромных суммах денег, как Apple, Google и т.д.", - сказал он. Если эти фирмы начнут распределять резервы в BTC, сдвиг будет "крайне положительным". В конечном счете, настоящий тест жизнеспособности DATs заключается не в том, превращаются ли малые фирмы в прокси биткоина, а в том, готовы ли крупнейшие корпорации мира разместить свои денежные запасы в блокчейне. Движение рынка BTC: Биткоин в зеленой зоне, торгуется выше 109 000 долларов. Крупнейший цифровой актив в мире стабилизируется после того, как в августе произошла редкая ротация из спотовых ETF BTC в фонды ETH, что оказало давление на относительный спрос на BTC в последние недели. Более широкие макроэкономические условия остаются благоприятными, но ценовое действие все еще консолидируется ниже максимумов середины августа. ETH: Эфир торгуется по цене 4 298 долларов. Участники рынка ослабляют фиксацию прибыли после достижения рекордных уровней в конце прошлого месяца и столкновения с сопротивлением вблизи высоких 4 000 долларов. Августовская тенденция потока ETF благоприятствовала ETH, но краткосрочная консолидация доминирует после роста. Золото: Золото держится вблизи четырехмесячного максимума на фоне растущих ставок на снижение ставки ФРС в сентябре и более слабого доллара США, оба из которых обычно поддерживают драгоценный металл. Nikkei 225: Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в основном выросли, поскольку инвесторы оценивали неопределенность в отношении тарифов и саммит Шанхайской организации сотрудничества, при этом японский Nikkei 225 вырос на 0,31% после того, как суд США признал большинство глобальных тарифов Трампа незаконными. В других новостях криптовалюты: Гэвин Ньюсом хочет запустить мем-коин только для троллинга Трампа (Decrypt) Кандидат на пост главы FSC Южной Кореи сталкивается с негативной реакцией после того, как назвал криптовалюту бесполезной (The Block) Доля семьи Трампа в World Liberty Crypto выросла до 6 миллиардов долларов (Decrypt)