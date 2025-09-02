2025-10-11 суббота

Сальвадор превращает свою столицу в первый в мире общегородской фестиваль Биткоина

Пост «Сальвадор превращает свою столицу в первый в мире общегородской фестиваль Биктоина» появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин В ноябре этого года Сан-Сальвадор превратится в эпицентр культуры Биктоина, поскольку Сальвадор готовится провести Bitcoin Histórico, первую в мире конференцию по Биктоину, спонсируемую правительством. Мероприятие, запланированное на 12-13 ноября, задумано как нечто большее, чем просто технологическое собрание — оно представлено как культурная веха и демонстрация того, как Биктоин может формировать нации. Общегородской опыт Вместо одного конференц-центра, весь Centro Histórico будет служить местом проведения. В Национальном дворце будут проходить основные выступления, а гигантские LED-экраны будут транслировать доклады на площади Херардо Барриос. Сопутствующие мероприятия распределены между Национальной библиотекой и Национальным театром, сочетая историческую архитектуру с современными дебатами о будущем денег. Организаторы говорят, что цель — создать иммерсивный опыт, который связывает финансы, культуру и национальную идентичность. Билеты для ранних пользователей продаются исключительно за Биктоин, подчеркивая приверженность страны своему эксперименту с законным платежным средством до открытия фиатных опций позднее этой осенью. Голоса, формирующие будущее Биктоина Список гостей наполнен влиятельными именами: Рикардо Салинас, один из самых богатых предпринимателей Мексики; Джефф Бут, автор, известный исследованием дефляционной экономики; и пионер Сети Lightning Джек Маллерс. Сторонники Биктоина Макс Кайзер и Стейси Герберт также выступят на сцене вместе с уважаемыми разработчиками и предпринимателями, такими как Пьер Рошар, Джимми Сонг и Дарин Файнштейн. Политика и Биктоин переплетены Конференция совпадает с новой главой для президента Найиба Букеле. После конституционных изменений, которые продлили президентские сроки и разрешили неограниченное переизбрание, Букеле теперь имеет еще более сильный мандат для продвижения своей повестки Биктоина. С 2021 года его правительство накопило более 6 200 BTC и продвигало Биктоин как инструмент финансового суверенитета. Критики предупреждают о рисках, связанных с волатильностью, но сторонники видят в продленном президентстве Букеле гарантию преемственности политики — то, что может укрепить позиции Сальвадора...
Раскрытие эры инноваций стоимостью в миллиард долларов с альянсом США и Индии

Пост Начало эры инноваций стоимостью в миллиард долларов с альянсом США и Индии появился на BitcoinEthereumNews.com. India Deep Tech: Начало эры инноваций стоимостью в миллиард долларов с альянсом США и Индии Перейти к содержанию Главная Новости ИИ India Deep Tech: Начало эры инноваций стоимостью в миллиард долларов с альянсом США и Индии Источник: https://bitcoinworld.co.in/india-deep-tech-alliance/
Ралли Dogecoin до 3$ выглядит возможным, но эта более дешевая альтернативная мемкоина доберется туда первой

Пост «Ралли Dogecoin до 3$ выглядит возможным, но этот более дешевый альтернативный мем-коин достигнет этого первым» появился на BitcoinEthereumNews.com. Dogecoin остается самым узнаваемым мем-коином, и аналитики продолжают прогнозировать путь к 3$. Торговые данные указывают на следующий уровень сопротивления около 0,30$, в то время как прорыв к 0,45$ может подтвердить более крупное ралли. Как отмечают рыночные аналитики, продолжительный период накопления означает хорошую вероятность достижения ценой отметки в 3$ к 2028 году. Между тем, Little Pepe ($LILPEPE), все еще оцениваемый менее чем в 0,003$, по прогнозам достигнет своей цели роста к 2026 году, на два года раньше DOGE. Ралли Dogecoin к 3$ Dogecoin торгуется между 0,16$ и 0,30$ в течение нескольких месяцев. Аналитики, отслеживающие исторические паттерны, говорят, что это похоже на более ранние фазы перед большими движениями. Как только DOGE преодолеет уровень сопротивления в 0,30$, путь к 0,45$ станет реалистичным. За пределами этого многолетний тренд предполагает 3$ к 2028 году. Инвесторы рассматривают это как часть цикла мем-коинов, но требуется терпение. Размер и ликвидность DOGE замедляют ценообразование по сравнению с более новыми проектами. Путь Little Pepe к 2026 году Вместо этого, Little Pepe ($LILPEPE) создан для роста. Проект имеет блокчейн Layer 2, ориентированный на масштабируемость, безопасность и сверхнизкие комиссии. В его основе лежит токен $LILPEPE для обеспечения стейкинга, вознаграждений и управления во всей экосистеме. С ценой предпродажи все еще ниже 0,003$, аналитики говорят, что окно роста намного короче. Прогнозы указывают на 2026 год как на год, когда $LILPEPE достигнет той же вехи, которую Dogecoin достигнет к 2028 году. Цифры предпродажи LILPEPE подтверждают это. В настоящее время на этапе 12, токен LILPEPE оценивается в 0,0021$, а следующий этап увеличит цену до 0,0022$. Было собрано более 23,2 миллиона долларов, и продано более 14,6 миллиардов токенов. Каждый этап распродается быстро, показывая высокий спрос на ранний вход. Токеномика, дорожная карта и стимулы Токеномика Little Pepe очень уникальна, выделяя 26,5 миллиардов для предпродажи, 13,5 миллиардов для стейкинга и...
Metaplanet одобряет продажу акций на сумму 884M $ для расширения Казначейства Биткоина

Пост Metaplanet одобряет продажу акций на сумму 884 миллиона долларов для расширения Казначейства Биткоина появился на BitcoinEthereumNews.com. Смелый поворот Metaplanet в сторону Биткоина сделал еще один шаг вперед. Токийская листинговая компания, ранее известная своим гостиничным бизнесом, получила одобрение акционеров на выпуск сотен миллионов новых акций за рубежом – шаг, который может привлечь почти 900 миллионов долларов и подпитать одну из самых агрессивных корпоративных стратегий накопления Биткоина в мире. Внеочередное общее собрание в Сибуе было не только о привлечении денег. Инвесторы также одобрили обновления в управлении, включая правила для виртуальных встреч и создание бессрочных привилегированных акций, предназначенных для обеспечения стабильных дивидендов при расширении финансовой гибкости компании. Вместе эти изменения дают Metaplanet как капитал, так и корпоративную структуру для масштабирования своей стратегии, ориентированной на Биткоин. Видение Казначейства Биткоина Metaplanet уже контролирует более 20 000 BTC, стоимостью более 2 миллиардов долларов по сегодняшним ценам. Компания открыто моделирует себя по образцу MicroStrategy, американской фирмы, которая первой начала использовать корпоративные балансы как средство для накопления Биткоина. Генеральный директор Саймон Герович сообщил инвесторам, что новое разрешение на выпуск акций позволит фирме продвигаться вперед со своим долгосрочным планом независимо от краткосрочных колебаний ее акций, которые резко упали после пика в июне. Инвесторы поддерживают изменение Поразительным является уровень согласованности акционеров. Даже при падении акций более чем на 50% от летних максимумов, голосование прошло, сигнализируя о том, что инвесторская база Metaplanet видит цифровые активы — а не отели — как будущее компании. Потенциальное привлечение 884 миллионов долларов следует за аналогичной финансовой инициативой ранее в этом году, показывая намерение руководства сохранить стратегию казначейства в центре внимания. Более широкая картина Одобрив этот план капитала, инвесторы фактически поддержали трансформацию Metaplanet в корпоративное хранилище Биткоина. С открытыми новыми путями финансирования компания теперь готова продолжать расширять свои активы темпами, с которыми мало кто может сравниться в...
Является ли GCUL «убийцей XRP»? Критики ставят под сомнение централизованный блокчейн Google

Пост "Является ли GCUL 'убийцей XRP'? Критики ставят под сомнение централизованный блокчейн Google" появился на BitcoinEthereumNews.com. В то время как некоторые назвали Google Cloud Universal Ledger "убийцей XRP", критики остаются скептически настроенными, утверждая, что его централизованный контроль со стороны Google противоречит основным принципам децентрализации. Дебаты о централизации против децентрализации Недавно запущенный Google Cloud Universal Ledger (GCUL), частный блокчейн с ограниченным доступом, позиционируется как безопасный [...] Источник: https://news.bitcoin.com/is-gcul-an-xrp-killer-critics-question-googles-centralized-blockchain/
Ошеломляющее падение на 134 миллиона $ потрясает рынок

Пост Ошеломляющее падение на 134 миллиона $ потрясло рынок появился на BitcoinEthereumNews.com. Ликвидации Ethereum: Ошеломляющее падение на 134 миллиона $ потрясло рынок Перейти к содержанию Главная Новости криптовалют Ликвидации Ethereum: Ошеломляющее падение на 134 миллиона $ потрясло рынок Источник: https://bitcoinworld.co.in/ethereum-liquidations-plunge-market/
Закончили ли слабые руки Bitcoin продавать? BTC показывает ранние признаки восстановления

Пост "Закончили ли слабые руки Биткоина продавать? BTC показывает ранние признаки восстановления" появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые выводы: краткосрочные держатели Биткоина реализовали 2,6k BTC в убытках, когда STH MVRV упал ниже 1. Долгосрочные держатели оставались твердыми, а Истощение продавцов намекало на то, что давление продаж может ослабевать. С момента достижения 124k $ почти три недели назад, Биткоин [BTC] столкнулся с сильным нисходящим давлением, достигнув минимума в 107 270 $. На момент написания статьи Биткоин торговался по цене 109 540 $, что на 0,56% выше за 24 часа. До этих умеренных приростов BTC находился в сильном нисходящем тренде, снизившись на 3,74% за месяц. Естественно, на фоне этого снижения краткосрочные держатели начали капитулировать. И это предвещало проблемы. Краткосрочные держатели Биткоина капитулируют По словам аналитика Бурака Кесмеджи, показатель MVRV краткосрочных держателей (STH) Биткоина упал ниже 1 после 132 дней прибыльности. Это было первое падение с февраля, когда коэффициент оставался ниже 1 в течение 58 дней. Затем BTC упал до минимума в 79k $. Источник: Bitcoin Magazine Pro Фактически, падение ниже 1 означает, что STH несут убытки. Коэффициент нереализованной прибыли/убытка STH подтвердил это, составив 0,955. Источник: Checkonchain Кроме того, реализованные убытки резко возросли. Реализованный убыток STH вырос с 623 BTC до 2,6k BTC всего за две недели. Такая капитуляция отражает выходы, вызванные страхом, и добавляет краткосрочное давление продаж. Тем не менее, история показывает, что большие убытки STH часто предшествуют более сильным отскокам. Источник: Checkonchain Исторически высокий реализованный убыток STH происходит вблизи дна рынка, когда слабые руки вымываются. Это создает условия для накопления более сильными руками, сигнализируя о потенциале для отскока. Долгосрочная убежденность остается твердой В то время как STH перешли к агрессивным продажам, долгосрочные держатели Биткоина (LTH) оставались стабильными. Согласно Checkonchain, риск продажи LTH резко упал после пика четыре дня назад. Источник: Checkonchain На момент публикации этот показатель составлял примерно 0,0017, что указывает на сильную рыночную уверенность со стороны LTH, поскольку они предпочитают удерживать свои позиции, а не продавать. На фоне снижающейся прибыльности, LTH не имеют высоких стимулов для выхода из позиций,...
Bitcoin ETF снова показывают чистый приток, но Ethereum по-прежнему доминирует

Данные показывают, что спотовые биржевые фонды (ETF) Биткоина вернулись к положительным дням, но фонды Ethereum по-прежнему лидируют на рынке. Спотовые ETF Биткоина получили 3 018 BTC чистых притоков за прошлую неделю. В новом посте в X аналитическая фирма Glassnode рассказала о последней тенденции еженедельных притоков, связанных с США [...]
Tether, Circle и Ethena входят в тройку лучших блокчейн-протоколов по генерации криптовалютных комиссий; Hyperliquid, Pump.fun и другие следуют за ними

Tether лидирует в данных с недельными комиссиями в размере 149,41M долларов, за ним следуют Circle (50,79M долларов) и Ethena (36,01M долларов), что обусловлено ростом торговой активности стейблкоинов.
Утренний брифинг Азии: Генеральный директор Hex Trust видит как перспективы, так и опасности в Казначействах Биткоина

Доброе утро, Азия. Вот что происходит на рынках: Добро пожаловать в утренний брифинг по Азии, ежедневную сводку главных новостей во время торгов в США и обзор движений рынка и анализа. Для подробного обзора рынков США см. Crypto Daybook Americas от CoinDesk. Компании Digital Asset Treasury (DATs) – фирмы, которые размещают биткоин на своем балансе – были главной темой обсуждения во время BTC Asia в Гонконге. Но корпоративное принятие Биктоина может быть обоюдоострым мечом, говорит Алессио Куаглини, генеральный директор и соучредитель крипто-кастодиана Hex Trust. Хотя казначейские активы размещают криптовалюту на балансах публичных компаний, он предупреждает, что стратегии с использованием кредитного плеча могут превратить принятие в источник нестабильности. "Это отлично для принятия. Это отлично, потому что у вас есть по сути непрямой доступ к биткоину для миллиардов людей, инвестирующих на местных фондовых биржах и Nasdaq", - сказал Куаглини CoinDesk во время недавнего интервью на полях BTC Asia в Гонконге. Но он провел четкую грань между здоровой диверсификацией и финансовой инженерией. "Если эта листинговая компания существует исключительно с целью хранения криптовалюты, ну тогда это хедж-фонд, который публично торгуется. Это своего рода упражнение по финансовой инженерии", - продолжил он. Куаглини, как и многие другие в отрасли, обеспокоен чрезмерным уровнем кредитного плеча. Недавний отчет от Galaxy иллюстрирует риск, показывая объемы кредитов на самом высоком уровне с 2022 года наряду с волной ликвидации в 1 миллиард долларов, в то время как корейские регуляторы уже вмешались, чтобы заморозить новые кредитные продукты, поскольку они обеспокоены тем, что кредитное плечо напрягает рынки. "Если эти компании используют кредитное плечо и выпускают долг для покупки Биткоина с сильными триггерами, то это большая проблема", - сказал Куаглини. На публичных рынках долговые ковенанты прозрачны, что означает, что трейдеры могут предвидеть вынужденные продажи. "Вы можете оказаться в ситуации дилеммы заключенного... У вас может быть такой спиральный эффект, который приносит больше волатильности в отрасль". Тем не менее, Куаглини рассматривает сегодняшних казначейских игроков как первый шаг. "Следующий шаг - это когда у вас есть реальные компании, у которых действительно есть большой операционный денежный поток, и они сидят на огромных суммах денег, как Apple, Google и т.д.", - сказал он. Если эти фирмы начнут распределять резервы в BTC, сдвиг будет "крайне положительным". В конечном счете, настоящий тест жизнеспособности DATs заключается не в том, превращаются ли малые фирмы в прокси биткоина, а в том, готовы ли крупнейшие корпорации мира разместить свои денежные запасы в блокчейне. Движение рынка BTC: Биткоин в зеленой зоне, торгуется выше 109 000 долларов. Крупнейший цифровой актив в мире стабилизируется после того, как в августе произошла редкая ротация из спотовых ETF BTC в фонды ETH, что оказало давление на относительный спрос на BTC в последние недели. Более широкие макроэкономические условия остаются благоприятными, но ценовое действие все еще консолидируется ниже максимумов середины августа. ETH: Эфир торгуется по цене 4 298 долларов. Участники рынка ослабляют фиксацию прибыли после достижения рекордных уровней в конце прошлого месяца и столкновения с сопротивлением вблизи высоких 4 000 долларов. Августовская тенденция потока ETF благоприятствовала ETH, но краткосрочная консолидация доминирует после роста. Золото: Золото держится вблизи четырехмесячного максимума на фоне растущих ставок на снижение ставки ФРС в сентябре и более слабого доллара США, оба из которых обычно поддерживают драгоценный металл. Nikkei 225: Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в основном выросли, поскольку инвесторы оценивали неопределенность в отношении тарифов и саммит Шанхайской организации сотрудничества, при этом японский Nikkei 225 вырос на 0,31% после того, как суд США признал большинство глобальных тарифов Трампа незаконными. В других новостях криптовалюты: Гэвин Ньюсом хочет запустить мем-коин только для троллинга Трампа (Decrypt) Кандидат на пост главы FSC Южной Кореи сталкивается с негативной реакцией после того, как назвал криптовалюту бесполезной (The Block) Доля семьи Трампа в World Liberty Crypto выросла до 6 миллиардов долларов (Decrypt)
