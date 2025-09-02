2025-10-11 суббота

Разбираемся в критической 20-минутной остановке L2 сети Ethereum

Разбираемся в критической 20-минутной остановке L2 сети Ethereum

Пост Анализ критической 20-минутной остановки на L2 Ethereum появился на BitcoinEthereumNews.com. Сбой Starknet: Анализ критической 20-минутной остановки на L2 Ethereum
BRC20.COM
COM$0.010632-5.05%
BitcoinEthereumNews2025/09/02 13:37
Смелый план Южной Кореи для безопасного криптовалютного будущего

Смелый план Южной Кореи для безопасного криптовалютного будущего

Пост «Смелый план Южной Кореи для безопасного крипто-будущего» появился на BitcoinEthereumNews.com. Стейблкоины под руководством банков: смелый план Южной Кореи для безопасного крипто-будущего
BRC20.COM
COM$0.010632-5.05%
FUTURECOIN
FUTURE$0.11231-1.95%
Lorenzo Protocol
BANK$0.12805-4.95%
BitcoinEthereumNews2025/09/02 13:34
3 криптовалюты стоимостью менее 1 доллара, готовые повторить и превзойти недавний успех Ethereum (ETH)

3 криптовалюты стоимостью менее 1 доллара, готовые повторить и превзойти недавний успех Ethereum (ETH)

Пост «3 криптовалюты стоимостью менее 1 доллара, готовые повторить и превзойти недавний успех Ethereum (ETH)» появился на BitcoinEthereumNews.com. С апрельского минимума около 1 400 долларов, Ethereum вырос более чем на 240%, чтобы повторно протестировать свой исторический максимум в 4 800 долларов. С этим недавним достижением, которое беспрецедентно, учитывая многомиллиардную рыночную капитализацию ETH, другие альткоины с низкой капитализацией следуют этому примеру. Для инвесторов, ищущих лучшие криптовалюты стоимостью менее 1 доллара для покупки сегодня, выделяются три проекта: Little Pepe (LILPEPE), Hedera (HBAR) и MemeCore (M). Все они стоят меньше доллара, но каждый имеет потенциал принести значительную прибыль к 4 кварталу 2025 года. Little Pepe (LILPEPE) Пепе может быть маленьким, но эта лягушка нацелена на гигантские прыжки. Little Pepe (LILPEPE) стал одним из самых обсуждаемых мем-токенов года, сочетая вирусную энергию с реальными функциями блокчейна. В отличие от многих мем-коинов, которые полагаются исключительно на хайп, LILPEPE поддерживается масштабируемостью Layer 2, экосистемой, устойчивой к снайперботам, и нулевым налогом на покупку/продажу, что делает его быстрым, безопасным и удобным для трейдеров. Предпродажа достигла огромного успеха, собрав 23 миллиона долларов и продав 14,5 миллиарда токенов. Ранние инвесторы заплатили 0,001 доллара при запуске и теперь имеют более 100% нереализованной прибыли, так как текущий этап идет по цене 0,0021 доллара. Это означает, что у покупателей все еще есть возможность войти до листинга на биржах, что разблокирует более широкий спрос. Проект включает аудит CertiK и жесткий график вестинга, чтобы избежать сброса токенов китами при запуске для укрепления доверия. Эти шаги и текущая кампания с розыгрышем призов на сумму 777 тысяч долларов позволили LILPEPE развить быстро растущее сообщество мем-коинов. Также растет волнение по поводу предстоящих листингов на централизованных биржах, которые могут принести еще больше ликвидности и видимости. С мем-энергией, подпитывающей его импульс, и реальной полезностью, поддерживающей долгосрочный рост, аналитики считают, что LILPEPE может принести ROI в 50-100 раз от цены предпродажи, потенциально превращая ранних покупателей в крупных победителей.
BitcoinEthereumNews2025/09/02 13:23
Фишинговые атаки WLFI используют обновление Ethereum

Фишинговые атаки WLFI используют обновление Ethereum

Пост WLFI Фишинг-атаки используют обновление Ethereum появился на BitcoinEthereumNews.com. Срочное предупреждение: WLFI Фишинг-атаки используют обновление Ethereum
WLFI
WLFI$0.153-13.85%
BRC20.COM
COM$0.010632-5.05%
BitcoinEthereumNews2025/09/02 12:55
Южнокорейские розничные инвесторы переключаются с Tesla на Крипто-акции

Южнокорейские розничные инвесторы переключаются с Tesla на Крипто-акции

Пост «Южнокорейские розничные инвесторы переключаются с Tesla на крипто-акции» появился на BitcoinEthereumNews.com. Драматический сдвиг: южнокорейские розничные инвесторы переключаются с Tesla на крипто-акции
BitcoinEthereumNews2025/09/02 12:49
Трамп объявляет о создании стратегического резерва криптовалюты США

Трамп объявляет о создании стратегического резерва криптовалюты США

Подробнее: https://coincu.com/news/trump-cryptocurrency-reserve-policy/
Union
U$0.000894-69.41%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.215-3.76%
BRC20.COM
COM$0.010632-5.05%
Coinstats2025/09/02 12:44
Латиноамериканские инсайты на бис: Венесуэла демонстрирует силу Стейблкоинов

Латиноамериканские инсайты на бис: Венесуэла демонстрирует силу Стейблкоинов

Пост Latam Insights Encore: Венесуэла демонстрирует силу стейблкоинов появился на BitcoinEthereumNews.com. Добро пожаловать в Latam Insights Encore, глубокое погружение в наиболее актуальные экономические и криптовалютные новости Латинской Америки за прошедшую неделю. В этом выпуске мы рассматриваем, как стейблкоины стали инструментом сохранения стоимости в Венесуэле, сталкивающейся с растущими показателями инфляции и девальвации.
DeepBook
DEEP$0.11905-9.30%
BRC20.COM
COM$0.010632-5.05%
BitcoinEthereumNews2025/09/02 12:36
Запуск токена $WLFI: Семья Трампа увеличивает состояние на 5 миллиардов долларов, в то время как инвесторы сталкиваются с падением на 40%

Запуск токена $WLFI: Семья Трампа увеличивает состояние на 5 миллиардов долларов, в то время как инвесторы сталкиваются с падением на 40%

Пост «Запуск токена $WLFI: Семья Трампа увеличивает состояние на 5 миллиардов долларов, в то время как инвесторы сталкиваются с падением на 40%» появился на BitcoinEthereumNews.com. Пост «Запуск токена $WLFI: Семья Трампа увеличивает состояние на 5 миллиардов долларов, в то время как инвесторы сталкиваются с падением на 40%» впервые появился на Coinpedia Fintech News. Запуск токена World Liberty Financial ($WLFI) 1 сентября 2025 года уже стал одним из самых обсуждаемых событий на криптовалютном рынке в этом году. В течение нескольких часов после дебюта токен продемонстрировал как рекордный рост, так и резкую коррекцию. Наиболее непосредственное влияние было оказано на состояние семьи Трампа. По данным Wall Street Journal, чистая стоимость активов семьи выросла примерно на 5 миллиардов долларов после запуска WLFI, и теперь токен, вероятно, превосходит недвижимость как их самый ценный актив. В то время как Дональд Трамп указан как «почетный соучредитель», его три сына официально возглавляют проект. Доля семьи составляет менее четверти предложения токенов, однако изменение оценки было достаточным, чтобы за одну ночь изменить профиль их богатства. Волатильный торговый дебют WLFI начал торговаться с необычайным импульсом, ненадолго достигнув исторического максимума в 0,46 доллара, прежде чем обрушиться до 0,20 доллара менее чем за три часа. В течение нескольких часов инсайдеры начали сбрасывать токены. Цена упала с 0,34 доллара до 0,25 доллара менее чем за три часа. Поступали сообщения о необычной активности на цепочке, когда несколько крупных кошельков выгружали токены вскоре после начала торгов. Это привело к опасениям инсайдерских продаж, знакомой схеме при запусках с высоким профилем. Даже знаменитые трейдеры попали под перекрестный огонь. Появились сообщения о том, что позиция Эндрю Тейта по WLFI стоимостью 190 000 долларов была ликвидирована, что привело к шестизначным убыткам в течение нескольких часов. Аналитики разделились во мнениях о долгосрочной ценности Несмотря на неровное начало, некоторые аналитики рынка говорят, что у WLFI есть основы для роста.
SIX
SIX$0.0197+0.97%
RealLink
REAL$0.07825-3.68%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.215-3.76%
BitcoinEthereumNews2025/09/02 12:24
Tron только что обошел все блокчейны по ежедневным пользователям – Никто этого не ожидал

Tron только что обошел все блокчейны по ежедневным пользователям – Никто этого не ожидал

Пост Tron только что обошел все блокчейны по ежедневно активным пользователям – Никто этого не ожидал появился на BitcoinEthereumNews.com. Журналист Опубликовано: 2 сентября 2025 г. Ключевые выводы Tron становится предпочтительной сетью для розничных переводов USDT, при этом небольшие кошельки являются движущей силой. В то время как цена TRX остается стабильной, растущее использование может вызвать долгосрочный прорыв. Tron [TRX] быстро становится сетью выбора для повседневных пользователей криптовалют. Небольшие кошельки вызывают волну переводов USDT, а количество активных адресов выросло до 2,48 миллиона; самый высокий показатель среди всех блокчейнов. Что это может означать для цены TRX? Кошельки Tron обеспечивают движение стейблкоинов 30 августа Tron в очередной раз доказал, почему он является предпочтительной сетью для розничных инвесторов, перемещающих стейблкоины. Кошельки среднего размера — Гоблины (менее 1 миллиона $) и Акулы (менее 10 миллионов $) — были в центре активности, обрабатывая 35% и 20% всех переводов USDT в своих категориях. Более мелкие игроки полагаются на низкие комиссии Tron и быстрые расчеты для вывода средств с бирж, часто демонстрируя осторожную позицию перед изменениями рынка. Интересно, что этот паттерн не был изолированным. Он отражал аналогичное поведение кошельков, наблюдаемое 26-го числа, так что существует более широкая тенденция. Tron лидирует в гонке активных адресов Развивая этот импульс, Tron также возглавляет чарты по активному использованию. С 2,48 миллионами активных адресов Tron занимает первое место среди всех сетей, опережая таких гигантов, как BSC, Solana и даже Ethereum. Для инвесторов это очевидный признак того, что эффекты сети усиливаются. Цена TRX остается стабильной На момент публикации TRX торговался около 0,339 $, показывая признаки консолидации после ралли в середине августа. Индекс относительной силы не указывал ни на перекупленность, ни на перепроданность. Между тем, индикатор балансового объема (OBV) показал отсутствие сильных притоков или оттоков. Динамика цен за последнюю неделю выявила более низкие максимумы, указывая на охлаждение спроса, несмотря на всплеск активных адресов Tron.
Threshold
T$0.01468-3.10%
PlaysOut
PLAY$0.0426-8.24%
Movement
MOVE$0.1043-3.78%
BitcoinEthereumNews2025/09/02 12:15
Пикльбол только начинает развиваться в Китае

Пикльбол только начинает развиваться в Китае

Пост «Пиклбол только начинает развиваться в Китае» появился на BitcoinEthereumNews.com. Спортивный клуб Сучжоу Шишань открыл первый в китайском городе корт для пиклбола в январе 2024 года, согласно данным компании. ПЕКИН — В то время как увлечение пиклболом в США по-прежнему сильно, в Китае оно только начин
Union
U$0.000894-69.41%
SIX
SIX$0.0197+0.97%
Manchester City Fan
CITY$0.946-2.43%
BitcoinEthereumNews2025/09/02 12:02
