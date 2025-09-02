Пикльбол только начинает развиваться в Китае

Пост «Пиклбол только начинает развиваться в Китае» появился на BitcoinEthereumNews.com. Спортивный клуб Сучжоу Шишань открыл первый в китайском городе корт для пиклбола в январе 2024 года, согласно данным компании. Сучжоу Шишань ПЕКИН — В то время как увлечение пиклболом в США по-прежнему сильно, в Китае оно только начинается. Онлайн-продажи ракеток для пиклбола и сопутствующего оборудования в Китае резко выросли в этом году до среднего показателя 1,2 миллиона долларов ежемесячных продаж по состоянию на июль — увеличение более чем в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это согласно данным WPIC Marketing + Technologies. Компания помогает иностранным брендам — таким как продавец блендеров Vitamix из Огайо и бренд средств по уходу за кожей iS Clinical из Калифорнии — продавать онлайн в Китае и других частях Азии. «Рост популярности пиклбола в Китае отражает более широкий сдвиг в сторону активного образа жизни и участия в рекреационных видах спорта», — сказал Джейкоб Кук, соучредитель и генеральный директор WPIC. Этот ракеточный спорт получил поддержку от инфлюенсеров в социальных сетях и возрождения тенниса в Китае, отчасти благодаря китайской теннисистке Чжэн Циньвэнь, выигравшей первую для страны олимпийскую золотую медаль в одиночном теннисе прошлым летом, сказал Кук. Интерес к теннису и пиклболу в Китае начался в 2023 году, ускорился в 2024 году и «все еще очень хорошо развивается» в этом году, сказал Даниэль Ципсер, старший партнер McKinsey и руководитель азиатского подразделения потребительских товаров и розничной торговли. «Мы все еще находимся в периоде очень сильного ускорения роста для ракеточных видов спорта в целом». Он отметил, что местные жители не только все чаще занимаются этим видом спорта, но и больше смотрят профессиональные игры. Во время первого соревнования «Hong Kong Open» Профессиональной ассоциации пиклбола (PPA) США с 21 по 24 августа «на самом деле собралась довольно большая толпа, чтобы посмотреть финальные матчи за золотые медали», — сказал Патрик Ян, основатель The Brine Agency, которое представляет азиатских игроков в пиклбол. «Весь...