Почему терпение - самый ценный навык в криптоинвестировании

Пост «Почему терпение - самый ценный навык в крипто-инвестировании» появился на BitcoinEthereumNews.com. В мире криптовалют каждый заголовок кричит о срочности. Цены дико колеблются, новые проекты запускаются ежедневно, а циклы хайпа движутся быстрее, чем большинство может уследить. Тем не менее, история показывает, что те, кто процветает в этой среде, не те, кто гонится за каждым внезапным движением – это те, кто знает, как ждать. Умные деньги признают эту истину, и именно поэтому многие ранние инвесторы, проявившие терпение, теперь обращают свое внимание на развивающиеся проекты, такие как MAGACOIN FINANCE, который уже вознаградил своих самых ранних сторонников сверхвысокими доходами. Терпение – это то, что отделяет победителей от толпы в криптовалюте. Хотя соблазн прыгнуть в каждый памп или продать во время падения силен, способность сохранять спокойствие часто определяет долгосрочный успех. Рынок процветает на крайностях, страх и жадность тянут инвесторов в противоположных направлениях. Научиться сопротивляться этим эмоциям – основа сильной стратегии. Сопротивление FOMO и FUD FOMO эмоции сожгли бесчисленных инвесторов, которые бросились в токены на их пике. С другой стороны, FUD – страх, неуверенность и сомнения – заставил людей продавать надежные активы с убытком во время рыночных крахов. Обе ловушки могут разрушить портфель. Терпение позволяет инвесторам отступить, вспомнить свои долгосрочные цели и пережить бури, а не гнаться за краткосрочным шумом. Почему MAGACOIN FINANCE привлекает внимание Этот урок сейчас разворачивается с MAGACOIN FINANCE, где терпеливые ранние последователи видят замечательные результаты. В отличие от многих...
BitcoinEthereumNews 2025/09/02 14:33
Южнокорейские розничные инвесторы сокращают вложения в Tesla и переходят на криптовалютные акции

Южнокорейские розничные инвесторы сокращают вложения в Tesla и переходят на криптовалютные акции

Пост «Южнокорейские розничные инвесторы сокращают вложения в Tesla и переключаются на крипто-акции» появился на BitcoinEthereumNews.com. Розничные инвесторы Южной Кореи, некогда одни из самых преданных сторонников Tesla, резко сокращают свои вложения в производителя электромобилей и переходят к акциям, связанным с криптовалютами. Краткое содержание: корейские розничные инвесторы продали акции Tesla на сумму 657 миллионов долларов в августе, 1,8 миллиарда долларов за 4 месяца. Акции, связанные с криптовалютами, теперь составляют 31,4% от топовых иностранных покупок. Более 10,8 миллионов корейцев торгуют криптовалютами, с объемами, превышающими акции. Bloomberg сообщил 1 сентября, что розничные инвесторы Южной Кореи резко отступили от Tesla в августе, продав акции на сумму 657 миллионов долларов, одновременно увеличивая вложения в акции, связанные с криптовалютами. Этот шаг знаменует собой крупнейший месячный отток средств из Tesla с начала 2019 года и способствует распродаже на сумму 1,8 миллиарда долларов за четыре месяца. Несмотря на распродажу, Tesla остается ведущей иностранной акцией среди корейских розничных трейдеров, которые все еще владеют примерно 21,9 миллиардами долларов в компании. Но конкурирующие фавориты, такие как Nvidia и Palantir, значительно отстают, и разрыв сокращается. Леверидж-ETF Tesla, который предлагает двойное воздействие на акции Tesla, также увидел рекордные погашения на сумму 554 миллиона долларов в прошлом месяце. Ротация капитала в крипто-акции Тем временем капитал течет в крипто-прокси. Bitmine Immersion Technologies, часто рассматриваемая как прокси Ethereum (ETH) благодаря своим крупным резервам ETH, привлекла чистый приток в размере 253 миллионов долларов только в августе. В сочетании с 259 миллионами долларов в июле, Bitmine стала одной из самых покупаемых иностранных акций среди корейских инвесторов в этом году. Тенденция выходит за рамки одного имени. Circle и Coinbase привлекли миллионы корейских притоков в августе, подняв общие покупки крипто-акций в 2025 году выше 12 миллиардов долларов. Согласно данным Корейского центра международных финансов, акции, связанные с криптовалютами, теперь составляют 31,4% от топ-50 чистых покупок иностранных акций местными розничными инвесторами, по сравнению с всего 8,5% в начале 2025 года. Торговля криптовалютами превосходит акции в Южной Корее Активность на внутренних рынках отражается в ротации акций. Объемы криптовалют превзошли местные акции в конце 2024 года...
BitcoinEthereumNews 2025/09/02 14:22
G42 из Абу-Даби рассматривает AMD, Qualcomm для диверсификации за пределами Nvidia для ИИ-кампуса

G42 из Абу-Даби рассматривает AMD, Qualcomm для диверсификации за пределами Nvidia для ИИ-кампуса

G42 стремится диверсифицировать поставки чипов, рассматривая AMD, Qualcomm и Cerebras наряду с Nvidia для своего ИИ-кампуса. Крупные технологические компании США, включая Google, Microsoft, AWS и Meta, ведут переговоры о присоединении к кампусу. Microsoft уже инвестировала 1,5 миллиарда $ в G42, углубляя сотрудничество в области ИИ и облачных вычислений на мировых рынках. Стратегия подчеркивает растущий [...]
Coincentral 2025/09/02 14:20
Держатели токенов WLFI стали мишенью эксплойта EIP-7702 после запуска токена

Держатели токенов WLFI стали мишенью эксплойта EIP-7702 после запуска токена

Хакеры используют эксплойт EIP-7702 для кражи токенов WLFI из уязвимых кошельков. Эксплойт EIP-7702 основан на утечке приватных ключей, что позволяет похищать токены во время транзакций. Пользователи WLFI сообщают о значительных кражах на форумах, при этом хакеры быстро выводят токены. World Liberty Financial предупреждает о фишинговых атаках и призывает пользователей тщательно проверять официальные сообщения.
Coincentral 2025/09/02 14:18
PEPE обходит Shiba Inu по основному показателю мем-коинов. Следующий Dogecoin?

PEPE обходит Shiba Inu по основному показателю мем-коинов. Следующий Dogecoin?

Пост PEPE обходит Shiba Inu по основному показателю Мем-коинов, следующий Dogecoin? появился на BitcoinEthereumNews.com. PEPE обходит Shiba Inu по основному показателю Мем-коинов, следующий Dogecoin?
BitcoinEthereumNews 2025/09/02 14:06
Важные новости о листинге Pi Network: Может ли это стать началом масштабного возвращения?

Важные новости о листинге Pi Network: Может ли это стать началом масштабного возвращения?

Даже после того, как Pi стал доступен через Onramp Money — открыв возможности прямой покупки в более чем 60 странах — токен [...]
Coindoo 2025/09/02 14:00
Альткоин на базе блокчейна Ethereum (ETH) столкнулся с неожиданным сбоем! Команда выпустила заявление!

Альткоин на базе блокчейна Ethereum (ETH) столкнулся с неожиданным сбоем! Команда выпустила заявление!

Пост Альткоин на базе Ethereum (ETH) испытывает неожиданный сбой! Команда выпускает заявление! появился на BitcoinEthereumNews.com. Starknet (STRK), решение для масштабирования второго уровня (L2) блокчейн Ethereum (ETH), в настоящее время испытывает сбой в обслуживании. Сеть не работает и не производит блоки более 20 минут. Команда Starknet выпустила официальное заявление в аккаунте X и подтвердила сбой. Соответственно, Starknet объявил о сбое в обслуживании в своей публикации в X. Команда заявила, что активно исследует проблему и работает над восстановлением полной функциональности как можно быстрее. Этот неожиданный сбой вызвал обеспокоенность среди пользователей и разработчиков, которые полагаются на Starknet для децентрализованных приложений и сервисов. "Starknet в настоящее время не работает. Наша команда активно исследует проблему и работает над восстановлением полной функциональности как можно быстрее. Мы будем предоставлять обновления по мере получения новой информации." Цена Starknet (STRK), похоже, не испытала значительного падения после этого сбоя. Starknet - популярное решение для масштабирования второго уровня для Ethereum, которое направлено на увеличение скорости транзакций и снижение затрат.
BitcoinEthereumNews 2025/09/02 13:48
Стейблкоины под руководством банков: смелый план Южной Кореи для безопасного криптовалютного будущего

Стейблкоины под руководством банков: смелый план Южной Кореи для безопасного криптовалютного будущего

BitcoinWorld Стейблкоины под руководством банков: смелый план Южной Кореи для безопасного криптовалютного будущего Представьте будущее, где ваша цифровая валюта обладает непоколебимой стабильностью и доверием традиционного банкинга. Это видение сейчас принимает форму в Южной Корее, где значительное предложение может переопределить ландшафт цифровых финансов. Ким Бён-ки, влиятельный лидер правящей Демократической партии Южной Кореи, недавно выступил с революционной идеей: выпуск стейблкоинов под руководством банков. Почему стоит принять стейблкоины под руководством банков? Понимание обоснования Предложение Ким Бён-ки исходит из четкой озабоченности защитой потребителей и стабильностью рынка. Он утверждает, что для криптовалютных бирж по своей природе рискованно выпускать собственные финансовые продукты, мнение, которое разделяют многие регуляторы по всему миру. Эта перспектива подчеркивает потенциал для конфликтов интересов и системных уязвимостей, когда платформы, которые облегчают торговлю, также контролируют стабильность базовых активов. Следовательно, призыв к стейблкоинам под руководством банков является стратегическим шагом для снижения этих рисков. Возлагая ответственность за выпуск на устоявшиеся финансовые учреждения, цель состоит в том, чтобы использовать их существующие нормативные рамки, надежные процедуры соответствия и давнюю репутацию в области финансового надзора. Этот подход стремится вселить большее доверие в пространство цифровых активов, предлагая пользователям более безопасную альтернативу. Видение: как будут функционировать стейблкоины под руководством банков? Суть предложения Кима заключается в формировании консорциумов под руководством банков. Эти консорциумы не будут эксклюзивными для банков, но также будут включать криптовалютные биржи и другие соответствующие финансовые учреждения. Эта модель сотрудничества направлена на объединение сильных сторон как традиционных финансов, так и инновационного криптосектора. Вот разбивка того, как это может работать: Банки как эмитенты: Традиционные банки, с их глубоким опытом в управлении активами и соблюдении нормативных требований, будут в первую очередь отвечать за выпуск стейблкоинов. Они будут обеспечивать эти цифровые активы резервами, хранящимися в традиционных фиатных валютах, обеспечивая привязку 1:1. Биржи как дистрибьюторы: Криптовалютные биржи будут играть решающую роль в распространении этих стейблкоинов под руководством банков, делая их доступными для более широкой пользовательской базы. Они будут интегрировать эти стейблкоины в свои торговые платформы, предлагая ликвидность и полезность. Совместный надзор: Структура консорциума будет способствовать совместной ответственности и надзору, обеспечивая прозрачность и подотчетность всех участвующих организаций. Это совместное усилие может привести к более устойчивой и надежной экосистеме стейблкоинов. Влияние стейблкоинов под руководством банков: преимущества и препятствия Переход к стейблкоинам под руководством банков может принести множество преимуществ южнокорейскому криптовалютному рынку. Во-первых, это значительно повысит доверие среди розничных и институциональных инвесторов, потенциально приведя к более широкому принятию цифровых активов. Также улучшится регуляторная ясность, обеспечивая более стабильную среду для инноваций. Более того, эта модель может снизить системные риски, связанные с единичными точками отказа в текущем ландшафте стейблкоинов. Однако путь не лишен своих проблем. Реализация такого консорциума требует сложной координации между различными организациями, требуя значительной технологической интеграции и регуляторной гармонизации. Обеспечение того, чтобы инновации не были подавлены при сохранении строгого надзора, будет деликатным балансом. Формирование цифрового будущего Южной Кореи с помощью стейблкоинов под руководством банков Этот смелый шаг лидера правящей партии Южной Кореи сигнализирует о проактивном подходе к регулированию криптовалют. Выступая за стейблкоины под руководством банков, страна позиционирует себя на переднем крае создания более безопасной и интегрированной цифровой экономики. Это может создать значительный прецедент для других стран, борющихся с тем, как эффективно регулировать и включать цифровые активы в свои финансовые системы. Предложение подчеркивает растущее признание среди политиков того, что стейблкоины, хотя и предлагают огромный потенциал, требуют надежных рамок для защиты потребителей и поддержания финансовой стабильности. Инициатива Южной Кореи может проложить путь к новой эре ответственных криптовалютных инноваций, способствуя созданию более безопасной среды для роста цифровых активов. В итоге, призыв Ким Бён-ки к стейблкоинам под руководством банков представляет собой поворотный момент для криптовалютного ландшафта Южной Кореи. Это стратегическое видение, которое отдает приоритет безопасности, стабильности и широкому принятию путем объединения сильных сторон традиционных финансов с динамизмом мира цифровых активов. Это действительно может стать переломным моментом для будущего цифровой валюты. Часто задаваемые вопросы (FAQ) Что такое стейблкоины? Стейблкоины - это тип криптовалюты, разработанный для поддержания стабильной стоимости, обычно привязанной к фиатной валюте, такой как доллар США, или к товару, такому как золото. Они стремятся предложить преимущества криптовалют, такие как быстрые транзакции и глобальный охват, без волатильности цен, часто связанной с активами, такими как Биктоин или Ethereum. Почему в Южной Корее предлагаются стейблкоины под руководством банков? Предложение стейблкоинов под руководством банков в первую очередь обусловлено опасениями по поводу рисков, связанных с выпуском криптовалютными биржами собственных финансовых продуктов. Привлекая традиционные банки, цель состоит в том, чтобы повысить стабильность, защиту потребителей и регуляторный надзор, используя устоявшуюся финансовую инфраструктуру и соответствие банков. Кто будет участвовать в этих консорциумах стейблкоинов? Эти консорциумы будут возглавляться традиционными банками, но также будут включать криптовалютные биржи и другие соответствующие финансовые учреждения. Эта модель сотрудничества стремится объединить регуляторный опыт банков с технологическими инновациями и рыночным охватом криптоплатформ. Каковы основные преимущества для пользователей этой новой модели? Пользователи могут ожидать повышенного доверия и уверенности в стейблкоинах, зная, что они поддерживаются регулируемыми финансовыми учреждениями. Это может привести к большему принятию, повышенной безопасности и более стабильной среде для цифровых транзакций и инвестиций. Может ли эта модель стейблкоинов под руководством банков быть принята в других странах? Абсолютно. В случае успеха, модель Южной Кореи для стейблкоинов под руководством банков может служить образцом или значительным примером для других стран, исследующих, как безопасно и эффективно интегрировать стейблкоины в свои финансовые системы, обеспечивая при этом надежное регулирование и защиту потребителей. Нашли ли вы эту статью полезной? Поделитесь своими мыслями и помогите распространить информацию об этом значительном развитии в глобальном регулировании криптовалют! Ваше участие помогает нам предоставлять сообществу больше важных сведений. Чтобы узнать больше о последних тенденциях криптовалютного рынка, изучите нашу статью о ключевых разработках, формирующих институциональное принятие стейблкоинов. Этот пост "Стейблкоины под руководством банков: смелый план Южной Кореи для безопасного криптовалютного будущего" впервые появился на BitcoinWorld и написан Редакционной Командой
Coinstats 2025/09/02 13:25
Почтовый банк Японии запустит токенизированную иену к 2026 году для 120 миллионов клиентов

Почтовый банк Японии запустит токенизированную иену к 2026 году для 120 миллионов клиентов

Инициатива DCJPY нацелена на депозитную базу в размере 1,29 триллиона $ для мгновенных расчетов по ценным бумагам
Blockhead 2025/09/02 12:45
Связанный с семьей Трампа криптотокен World Liberty Financial падает более чем на 15% при дебюте

Связанный с семьей Трампа криптотокен World Liberty Financial падает более чем на 15% при дебюте

Поддерживаемый семьей Трампа токен WLFI упал более чем на 15% в день своего торгового дебюта, опустившись до 0,24 $ и оценив проект чуть менее чем в 7 миллиардов $.
Coinstats 2025/09/02 12:24
