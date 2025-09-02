2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Лучшие предпродажи токенов и криптоновости 2025 года

Лучшие предпродажи токенов и криптоновости 2025 года

Пост «Лучшая предпродажа токенов и криптоновости 2025 года» появился на BitcoinEthereumNews.com. Криптоновости Что, если бы вы могли вернуться назад и купить Ethereum по 0,31 $ или Solana по 0,22 $? Правда в том, что большинство людей упустили эти взрывные предпродажи, которые позже создали криптоистории с потенциалом сделать миллионером. Прямо сейчас BlockchainFX ($BFX) переписывает этот сценарий с одним из самых горячих предпродажных размещений, доступных в 2025 году. С ценами, растущими каждый понедельник, дефицит и срочность уже заложены. В то время как признанные гиганты, такие как Chainlink, продолжают удерживать свои позиции, они больше не предлагают того меняющего жизнь потенциала роста, который обеспечивают ранние доступы к криптопредпродажам. Именно здесь вступает BlockchainFX. Это эксклюзивная криптопредпродажа, все еще торгующаяся ниже 0,05 $, с взрывным потенциалом роста и 90% APY для ранних держателей. Это не просто очередной проект — это лучшая криптопредпродажа сегодня, которая может стать одной из лучших криптовалют для покупки прямо сейчас. BlockchainFX ($BFX): Взрывная предпродажа с потенциалом создания миллионеров BlockchainFX — это не теория; это уже работающее супер-приложение для торговли с 10 000 ежедневных пользователей и миллионами в обработанном объеме. Полностью проверенное CertiK и соответствующее KYC, оно предоставляет реальную полезность с криптовалютой, акциями, Форекс(FX) и товарами в одном месте. Токен перераспределяет до 70% комиссий держателям ежедневно в USDT — создавая потоки пассивного дохода от криптовалюты. Ранние покупатели уже зарабатывают взрывные предпродажные вознаграждения в размере 4–7% ежедневно, что переводится в годовой 90% APY. Цифры не лгут. Предпродажа началась с 0,01 $ и сейчас находится на уровне 0,022 $, зафиксирована подтвержденная цена запуска 0,05 $. Покупка на 1 000 $ сегодня обеспечивает около 45 000 токенов. При 0,15 $ после запуска это 6 750 $. При 0,25 $ это 11 250 $. Долгосрочные прогнозы цен на криптовалюту размещают $BFX выше 1 $, где те же 1 000 $ будут стоить 45 000 $. Это тот вид языка ROI, который напоминает ранние дни предпродаж Ethereum и Chainlink. BlockchainFX также предлагает глобальные карты Visa (Gold, Green, Metal), подтвержденные листинги на биржах и розыгрыш 500 000 $ с главными призами в 250 000 $ в BFX...
Threshold
T$0.01469-3.03%
RealLink
REAL$0.07828-3.64%
TokenFi
TOKEN$0.01171-4.01%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/02 16:35
Поделиться
Ведущая криптовалюта для покупки перед ростом на 3.500% – По мнению Cathie Wood из ARK Invest

Ведущая криптовалюта для покупки перед ростом на 3.500% – По мнению Cathie Wood из ARK Invest

С момента вступления в должность администрации президента Дональда Трампа, криптовалютная отрасль пережила год, полный колебаний и изменений. Правительство отменило многие строгие правила и приняло знаковые законы, направленные на стимулирование инноваций в финансовой сфере [...]
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.215-3.76%
ARK
ARK$0.4074-4.43%
Comedian
BAN$0.06847-3.75%
Поделиться
Bitcoinist2025/09/02 16:03
Поделиться
Золото затмевает Биткоин, достигает рекордных уровней цен в понедельник вечером

Золото затмевает Биткоин, достигает рекордных уровней цен в понедельник вечером

Пост «Золото затмевает Биткоин, достигая рекордных ценовых уровней в понедельник вечером» появился на BitcoinEthereumNews.com. Золото снова начало сиять, поскольку спотовые цены превысили отметку в 3 500$ в понедельник вечером, перехватив внимание у биткоина, который отступил от исторического максимума. Инвесторы позиционируют себя, чтобы получить прибыль от потенциальной атаки администрации Трампа на независимость ФРС и предстоящего снижения процентной ставки. Золото достигает исторически высоких цен [...] Источник: https://news.bitcoin.com/gold-steals-bitcoin-spotlight-reaches-record-price-levels-in-monday-night-dash/
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.215-3.76%
BRC20.COM
COM$0.010632-5.05%
DASH
DASH$44.93+38.20%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/02 15:39
Поделиться
Скоро ETF для Dogecoin? PEPE и BONK наблюдают рост объема до новых рекордов

Скоро ETF для Dogecoin? PEPE и BONK наблюдают рост объема до новых рекордов

Растут спекуляции вокруг возможности создания Dogecoin ETF, и эта новость вызвала всплеск торговой активности [...] Статья "Скоро Dogecoin ETF? PEPE и BONK видят рекордный всплеск объема торгов" впервые появилась на Coindoo.
Bonk
BONK$0.00001767-6.65%
Пепе
PEPE$0.00000854-6.76%
Поделиться
Coindoo2025/09/02 15:30
Поделиться
Разблокируйте мечту о 150K $ на фоне китовых испытаний

Разблокируйте мечту о 150K $ на фоне китовых испытаний

Пост Раскрытие Мечты о 150K $ На Фоне Проблем Китов появился на BitcoinEthereumNews.com. Цена Биткоина: Раскрытие Мечты о 150K $ На Фоне Проблем Китов Перейти к содержанию Главная Новости Крипто Цена Биткоина: Раскрытие Мечты о 150K $ На Фоне Проблем Китов Источник: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-price-whale-flush/
BRC20.COM
COM$0.010632-5.05%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/02 15:28
Поделиться
Сможет ли Биткоин сохранить свои недавние достижения?

Сможет ли Биткоин сохранить свои недавние достижения?

Пост "Сможет ли Биткоин сохранить свои недавние достижения?" появился на BitcoinEthereumNews.com. Недавний анализ показывает, что Биткоин известен значительными колебаниями, особенно в первой половине сентября. Эксперты прогнозируют еще один сложный месяц для ведущей криптовалюты, а аналитические данные указывают на то, что эти ранние тенденции имеют решающее значение в формировании общей ценовой траектории месяца. Читать далее: Сможет ли Биткоин сохранить свои недавние достижения? Источник: https://en.bitcoinhaber.net/can-bitcoin-maintain-its-recent-gains
BRC20.COM
COM$0.010632-5.05%
GAINS
GAINS$0.02239-3.69%
LayerNet
NET$0.00007882+0.19%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/02 15:24
Поделиться
Аналитик предвидит Медвежью ловушку в сентябре перед октябрьским ростом

Аналитик предвидит Медвежью ловушку в сентябре перед октябрьским ростом

Пост «Аналитик предвидит медвежью ловушку в сентябре перед октябрьским ростом» появился на BitcoinEthereumNews.com. Важный прогноз цены Ethereum: Аналитик предвидит медвежью ловушку в сентябре перед октябрьским ростом Перейти к содержанию Главная Крипто Новости Важный прогноз цены Ethereum: Аналитик предвидит медвежью ловушку в сентябре перед октябрьским ростом Источник: https://bitcoinworld.co.in/ethereum-price-prediction-september/
BRC20.COM
COM$0.010632-5.05%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/02 15:16
Поделиться
Основатель Cardano критикует 'драму' вокруг дебатов о разнообразии клиентов

Основатель Cardano критикует 'драму' вокруг дебатов о разнообразии клиентов

Пост «Основатель Cardano критикует 'драму' вокруг дебатов о разнообразии клиентов» появился на BitcoinEthereumNews.com. Основатель Cardano критикует 'драму' вокруг дебатов о разнообразии клиентов Регистрация для нашей рассылки! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите вашу электронную почту. Джейк Симмонс является энтузиастом Биткоина с 2016 года. С тех пор как он услышал о Биткоине, он изучает эту тему каждый день и пытается делиться своими знаниями с другими. Его цель - внести вклад в финансовую революцию Биткоина, которая заменит фиатную денежную систему. Помимо BTC и криптовалют, Джейк изучал бизнес-информатику в университете. После выпуска в 2017 году он работает в секторе блокчейна и криптовалют. Вы можете следить за Джейком в Twitter: @realJakeSimmons. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/cardano-founder-drama-client-diversity-debate/
Биткоин
BTC$117,781.99-2.38%
BRC20.COM
COM$0.010632-5.05%
Sign
SIGN$0.05683-7.93%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/02 15:06
Поделиться
CoinPoker запускает крупнейшую в истории осеннюю серию CSOP с гарантированным призовым фондом 6 миллионов долларов с 7 по 29 сентября

CoinPoker запускает крупнейшую в истории осеннюю серию CSOP с гарантированным призовым фондом 6 миллионов долларов с 7 по 29 сентября

Пост CoinPoker запускает крупнейшую в истории осеннюю серию CSOP с гарантированным призовым фондом 6 миллионов долларов с 7 по 29 сентября появился на BitcoinEthereumNews.com. CoinPoker запускает крупнейшую осеннюю серию CSOP с призовым фондом 6M долларов Отказ от ответственности: Информация, представленная на NewsBTC, предназначена только для образовательных целей. Она не представляет мнение NewsBTC о том, стоит ли покупать, продавать или держать какие-либо инвестиции, и, естественно, инвестирование сопряжено с рисками. Вам рекомендуется провести собственное исследование перед принятием любых инвестиционных решений. Используйте информацию, предоставленную на этом веб-сайте, полностью на свой страх и риск. Связанные новости © 2025 NewsBTC. Все права защищены. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://www.newsbtc.com/news/coinpoker-largest-csop-fall-series-6m-guaranteed-sept-7-29-thailand/
BRC20.COM
COM$0.010632-5.05%
Cookie DAO
COOKIE$0.11291-2.48%
Notcoin
NOT$0.001488-3.81%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/02 14:57
Поделиться
Сброс BTC на 3B долларов сигнализирует о решающем сдвиге рынка

Сброс BTC на 3B долларов сигнализирует о решающем сдвиге рынка

Пост «Сброс BTC на 3B сигнализирует о решающем сдвиге рынка» появился на BitcoinEthereumNews.com. Массовая распродажа долгосрочных держателей Биткоина: сброс BTC на 3B сигнализирует о решающем сдвиге рынка Перейти к содержанию Главная Новости криптовалют Массовая распродажа долгосрочных держателей Биткоина: сброс BTC на 3B сигнализирует о решающем сдвиге рынка Источник: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-long-term-holders-sell/
Биткоин
BTC$117,781.99-2.38%
BRC20.COM
COM$0.010632-5.05%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/02 14:49
Поделиться

Популярные новости

Еще

Акции Lyft, Inc. ($LYFT): Резервирует автономные роботакси Tensor, акции упали на 3,19%

Кит был ликвидирован на 247.62 WETH на платформе Aave, стоимостью примерно 1.05 миллиона $

Morgan Stanley с активами 8T долларов открывает доступ к Биткоину для всех состоятельных клиентов

Прогноз цены XRP в ожидании решений по ETF с 18 по 25 октября, предпродажа DeepSnitch AI собирает 337K $

Xyra Labs запускает Split Routing для предложения ценообразования уровня CEX для DeFi свопов