2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
БРИКС обсудит тарифы США и многосторонность на предстоящей встрече

БРИКС обсудит тарифы США и многосторонность на предстоящей встрече

Пост БРИКС обсудит тарифы США и многосторонность на Предстоящей встрече появился на BitcoinEthereumNews.com. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва организовал встречу БРИКС для посредничества в возможном совместном ответе на односторонние тарифы, введенные правительством США в отношении стран-членов. На встрече также будет запрошена поддержка организации многосторонности. БРИКС обсудит тарифы США, объединится за многосторонность Односторонний тарифный режим, введенный Трампом [...] Источник: https://news.bitcoin.com/brics-to-discuss-us-tariffs-and-multilateralism-in-upcoming-meeting/
BitcoinEthereumNews2025/09/02 17:39
Аналитики предупреждают о 3 крестах смерти Биткоина в сентябре

Аналитики предупреждают о 3 крестах смерти Биткоина в сентябре

Пост «Аналитики предупреждают о 3 крестах смерти Биткоина в сентябре» появился на BitcoinEthereumNews.com. Сентябрь исторически был самым слабым месяцем для Биткоина. Усиливая беспокойство, аналитики указывают, что редкие сигналы крестов смерти только что появились на основных временных интервалах. Крест смерти (Паттерн) возникает, когда краткосрочная скользящая средняя или индикатор падает ниже долгосрочной. Это часто сигнализирует о начале медвежьего тренда. Хотя эти сигналы не гарантируют спад рынка, они обычно делают трейдеров и инвесторов более осторожными. Первый Крест смерти (Паттерн): коэффициент MVRV Первое предупреждение исходит от коэффициента рыночной стоимости к реализованной стоимости (MVRV), который псевдонимный аналитик Yonsei_dent объяснил на CryptoQuant. MVRV — это метрика в сети, которая сравнивает рыночную капитализацию Биткоина с его реализованной стоимостью — средней ценой, по которой монеты последний раз перемещались. Высокий коэффициент указывает на потенциальную переоценку, а низкий коэффициент предполагает недооценку. Цена Биткоина и коэффициент MVRV. Источник: CryptoQuant В недавнем посте на CryptoQuant Yonsei_dent отметил, что MVRV только что сформировал крест смерти. 30-дневная скользящая средняя упала ниже 365-дневной средней. Исторически такие пересечения предшествовали коррекциям. Они показывают, что краткосрочный энтузиазм угасает по отношению к долгосрочному тренду. Например, кресты смерти MVRV в 2022 году совпали с крупными откатами во время медвежьего рынка. «Это не обязательно означает, что грядет тот же результат — ETF Биткоина внесли больше структурной стабильности на рынок. Но история не повторяется, она рифмуется — и сигналы от MVRV заслуживают внимания», — сказал Yonsei_dent. Второй Крест смерти (Паттерн): недельный MACD Второй сигнал исходит от недельного индикатора MACD Биткоина. MACD измеряет моментум, отслеживая разницу между экспоненциальными скользящими средними (EMA). Крест смерти (Паттерн) возникает, когда линия MACD опускается ниже сигнальной линии. Это обычно указывает на ослабление покупательного давления и риск снижения. Цена Биткоина и индикатор MACD. Источник: TradingView. Исторически этот сигнал был надежным в обнаружении вершин рынка или продолжительных коррекций. Подобные события в апреле...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 17:37
Биткоин может вырасти до 1 000 000 $ за 7 лет

Биткоин может вырасти до 1 000 000 $ за 7 лет

Пост "Биктоин может достичь 1 млн $ за 7 лет" появился на BitcoinEthereumNews.com. Говорят, что журналисты никогда по-настоящему не отключаются от работы. Но для Кристиана это не просто метафора, это образ жизни. Днем он ориентируется в постоянно меняющихся течениях рынка криптовалют, владея словом как опытный редактор и создавая статьи, которые расшифровывают жаргон для масс. Когда же компьютер переходит в режим гибернации, его занятия принимают более механический (и иногда философский) оборот. Путешествие Кристиана с письменным словом началось задолго до эпохи Биктоина. В священных залах академии он оттачивал свое мастерство как автор статей для студенческой газеты. Эта ранняя любовь к рассказыванию историй проложила путь к успешной работе редактором в фирме по обработке данных, где победа в конкурсе эссе в первый месяц обеспечила многомесячный запас лакомств для собак и кошек – свидетельство его преданности пушистым компаньонам (об этом позже). Затем Кристиан путешествовал по миру журналистики, работая в газетах в Канаде и даже в Южной Корее. В итоге он осел в местном новостном гиганте в своем родном городе на Филиппинах на десятилетие, став настоящим новостным наркоманом. Но затем что-то новое привлекло его внимание: криптовалюта. Это было похоже на охоту за сокровищами, смешанную с рассказыванием историй – как раз по его части! Так он получил отличную работу в NewsBTC, где он является одним из главных специалистов по всему, что связано с крипто. Он разбивает эту запутанную информацию на небольшие части, делая ее понятной для каждого (он отдает должное своей управленческой команде за обучение этому навыку). Думаете, Кристиан только работает и не играет? Ни в коем случае! Когда он не за компьютером, вы найдете его предающимся своей страсти к мотоциклам. Настоящий механик, Кристиан любит возиться со своим мотоциклом и наслаждаться радостью открытой дороги на своем 320-кубовом Yamaha R3. Когда-то демон скорости, который достигал...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 17:30
Майнинг Биткоина: Выгодно ли это в 2025 году?

Майнинг Биткоина: Выгодно ли это в 2025 году?

Пост Майнинг Биткоина: Все еще выгодно в 2025 году? появился на BitcoinEthereumNews.com. Отказ от ответственности: Этот контент является спонсорской статьей. Bitcoinsistemi.com не несет ответственности за любой ущерб или негативные последствия, которые могут возникнуть из-за вышеуказанной информации или любого продукта или услуги, упомянутых в статье. Bitcoinsistemi.com советует читателям проводить индивидуальное исследование о компании, упомянутой в статье, и напоминает, что вся ответственность лежит на отдельном лице. Майнинг Биткоина всегда был связан с двумя фундаментальными переменными: затратами на энергию и рыночной ценой Биткоина. В 2025 году растущие цены на электроэнергию и недавний Халвинг Биткоина сделали прибыльность более сложной для малых и средних майнеров. Промышленные операции с доступом к возобновляемым источникам энергии процветают, в то время как независимые майнеры часто сталкиваются с настолько тонкими маржами, что им трудно поддерживать работу машин. Для некоторых майнинг стал больше связан со спекуляцией, удержанием монет, добытых по более высокой цене, чем с немедленной отдачей. Это разделение оставляет сектор под доминированием крупных игроков с капиталоемкими установками, продолжая тенденцию, наблюдаемую в течение последних нескольких лет. Тем не менее, в то время как майнинг Биткоина становится все более конкурентным, инвесторский капитал начинает искать более доступные альтернативы, такие как появляющиеся Альткоины, среди которых MAGACOIN FINANCE входит во многие стадии обсуждений. Эффективность улучшается, но опасения по поводу централизации остаются Достижения в области майнингового оборудования, такие как более эффективные ASIC, снизили энергозатраты на хэш, предлагая облегчение профессиональным трейдерам. Однако эти обновления имеют высокую первоначальную цену, что еще больше укрепляет централизацию отрасли в руках тех, кто может позволить себе постоянное реинвестирование. Критики утверждают, что это подрывает децентрализованный этос Биткоина. В то же время такие страны, как Казахстан и Парагвай, стали центрами майнинга из-за более низких затрат на электроэнергию, концентрируя скорость хэширования географически. Для глобальных инвесторов это поднимает долгосрочные вопросы о безопасности и устойчивости. В то время как прибыльность майнинга может зависеть от того, превысит ли Биткоин 120 000 $ или больше, многие видят в Альткоинах более простой путь к капитализации следующего...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 17:18
Цифровая золотая лихорадка: Крипто-золотые токены преодолевают барьер в 2,5 миллиарда $

Цифровая золотая лихорадка: Крипто-золотые токены преодолевают барьер в 2,5 миллиарда $

TLDR Рынок токенизированного золота достиг рекордных 2,57 миллиарда долларов по рыночной капитализации Токен XAUT от Tether увидел выпуск новых токенов на сумму 437 миллионов долларов только в августе Токен PAXG от Paxos привлек 141,5 миллиона долларов притока с июня Цена золота торгуется около 3 470 долларов, приближаясь к своему апрельскому историческому максимуму около 3 500 долларов Оба токена обеспечены физическим [...] Пост "Цифровая золотая лихорадка: Криптоактив золотые токены преодолевают барьер в 2,5 миллиарда долларов" впервые появился на CoinCentral.
Coincentral2025/09/02 16:28
Ethereum, Solana или Ozak AI — Какой альткоин может превзойти рынок в следующем цикле?

Ethereum, Solana или Ozak AI — Какой альткоин может превзойти рынок в следующем цикле?

Пост Ethereum, Solana или Ozak AI — Какой альткоин может превзойти рынок в следующем цикле? появился на BitcoinEthereumNews.com. Рынок криптовалют постоянно меняется, и появляются новые проекты, стремящиеся заменить гигантов. Ethereum (ETH) и Solana (SOL) давно являются основными игроками на рынке альткоинов, в то время как новички, такие как Ozak AI ($OZ), начинают набирать обороты. С приближением следующего рыночного цикла многие задаются вопросом: смогут ли Ethereum и Solana устоять самостоятельно, или Ozak AI удивит инвесторов взрывным ростом? Давайте разберемся. Ethereum: Крупный альткоин, но сталкивающийся с проблемами Ethereum также является одной из самых ранних и широко используемых блокчейн-сетей. Благодаря обширной функциональности смарт-контрактов и доминирующей позиции в децентрализованных приложениях (DApp), он продолжает удерживать рыночную капитализацию в 526,43 миллиарда долларов США, несмотря на падение на 2,91% за последние 24 часа. Цена ETH недавно снизилась, отражая более широкую рыночную тенденцию, упав с 4 589,50 долларов США до 4 361,24 долларов США. Объем торгов за 24 часа составил 47,83 миллиарда, а рыночная капитализация осталась неизменной, что свидетельствует о продолжающемся интересе инвесторов. Тем не менее, наблюдается конкуренция в плане масштабируемости и транзакционных издержек с Ethereum, и многие люди сомневаются в том, как он может сохранить свое лидерство в долгосрочной перспективе. Что касается предложения, у Ethereum уже есть полное предложение в 120,7 миллиона монет ETH в обращении, и в ближайшем будущем не планируется выпуск новых. Уравнение спроса и предложения может не работать так активно в будущем, как это было в прошлом, чтобы обеспечить экспоненциальный рост Ethereum. Solana: Быстрорастущий претендент с потенциалом для роста Solana и ее обещание транзакций с низкими комиссиями и высокой скоростью были предметом частых обсуждений в течение последних нескольких лет. При цене 206,14, она упала на 5,25% за последние 24 часа, что является частью недавней волатильности рынка.
BitcoinEthereumNews2025/09/02 16:24
Максимизируйте свою криптоприбыль: получайте пассивный доход с лучшим бесплатным облачным майнингом DNSBTC

Максимизируйте свою криптоприбыль: получайте пассивный доход с лучшим бесплатным облачным майнингом DNSBTC

Рынок криптовалют никогда не перестает удивлять. Недавно Dogecoin (DOGE) снова вырос, подняв свою рыночную капитализацию до впечатляющих 31 миллиарда долларов.
Cryptodaily2025/09/02 16:23
Биржа Ethereum BunniXYZ лишилась 2,3 млн $ в результате эксплуатации смарт-контракта

Биржа Ethereum BunniXYZ лишилась 2,3 млн $ в результате эксплуатации смарт-контракта

Пост о том, что биржа Ethereum BunniXYZ лишилась 2,3 млн долларов в результате эксплуатации смарт-контракта, появился на BitcoinEthereumNews.com. Биржа Ethereum BunniXYZ столкнулась с серией несанкционированных оттоков средств. Он-чейн исследователи определили это событие как взлом с потерями около 2,3 млн долларов. BunniXYZ, децентрализованная биржа Ethereum, была взломана через один из своих смарт контрактов. Хакер в основном перемещал стейблкоины, общие потери составили 2,3 млн долларов. #CertiKInsight 🚨 Мы обнаружили эксплуатацию контракта @bunni_xyz BunniHub на сумму 2,3 млн долларов.https://t.co/lZB0vzSMQx Злоумышленник вывел средства на адрес 0xe04efd87f410e260cf940a3bcb8bc61f33464f2b. Будьте бдительны! — CertiK Alert (@CertiKAlert) 2 сентября 2025 г. Согласно истории транзакций, хакер атаковал хранилища USDT и USDC, затем переместил токены через экосистему Ethereum, в итоге получив смесь ETH и стейблкоинов. В первые минуты проект BunniXYZ распознал атаку на свое приложение, закрыв все смарт контракты. Вскоре после взлома злоумышленник продолжил обменивать средства на ETH через другие DeFi протоколы. В течение часа после атаки хакер еще не перемещал и не смешивал средства, за исключением первоначальных движений через DeFi протоколы. Атака на BunniXYZ является частью последней серии относительно незначительных взломов с кражей менее 10 млн долларов. Даже относительно небольшие атаки часто наносят ущерб репутации протоколов и разрушают новые DeFi хабы. Одной из самых недавних эксплуатаций смарт-контрактов была атака на BetterBank, как сообщил Cryptopolitan. Такие атаки вызывают подозрения в инсайдерской работе или вредоносном коде, внедренном в Web3 хакерами из КНДР. BunniXYZ атакована на пике BunniXYZ — это DEX, использующая как Ethereum, так и Unichain. Новый рынок также использует технологию Uniswap V4 для создания специальных хранилищ и рынков с более сложными правилами торговли. Как и другие рынки, BunniXYZ была атакована вскоре после достижения локального пика заблокированной стоимости. В конце августа биржа хранила до 60 млн долларов в своих хранилищах. Рынок все еще был относительно небольшим после запуска в...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 16:23
Основатель Dogecoin делится горячим мнением о сезоне альткоинов 2025, вот большой улов

Основатель Dogecoin делится горячим мнением о сезоне альткоинов 2025, вот большой улов

Пост «Основатель Dogecoin делится горячим мнением о сезоне Альткоинов 2025, вот в чем подвох» появился на BitcoinEthereumNews.com. Мнение Шибетоши о сезоне альткоинов 2025 Взгляд Шибетоши на рынок криптовалют в целом Билли Маркус, который вместе с Джексоном Палмером создал культовую мем-криптовалюту Dogecoin в 2013 году, известен в X своей мрачной иронией и сарказмом, когда речь заходит об обсуждении рациональных основ крипторынка и движений цен криптовалют. На этот раз он поделился своим ироничным взглядом на ожидания сезона альткоинов в оставшейся части 2025 года. Маркус известен на платформе социальных сетей X как «Шибетоши Накамото» — имя, шутливо отсылающее к псевдониму загадочного создателя Биктоина, Сатоши Накамото. Мнение Шибетоши о сезоне альткоинов 2025 Билли Маркус опубликовал мем, чтобы прокомментировать ожидаемый в этом году сезон альткоинов и сравнить его с тем, что крипторынок пережил четыре года назад, в 2021 году. Мем показывает двух довольно похожих существ — на картинке, описывающей сезон альткоинов 2021 года, изображена рысь, идущая по заснеженному лесу, в то время как на картинке, связанной с сезоном альткоинов 2025 года, показан всего лишь котенок, входящий в комнату. Вероятно, это реакция Маркуса на внезапный откат рынка криптовалют, который произошел после того, как сначала Биктоин достиг нового исторического максимума около 124 000 $, а затем вторая по величине криптовалюта, Ethereum, последовала его примеру, достигнув нового ATH впервые с ноября 2021 года — 4 953 $. Кроме того, XRP также достиг нового ценового пика около 3,65 $. Вам также может понравиться Взгляд Шибетоши на рынок криптовалют в целом К настоящему времени Биктоин откатился до 107 000 $, но сумел вернуться к уровню 110 000 $, Ethereum упал до 4 396 $, а XRP торгуется по цене 2,79 $. В своих ранних твитах Маркус часто выражал сомнения относительно каких-либо реальных фундаментальных факторов, направляющих цены на криптовалюты вверх или вниз. Он неоднократно подчеркивал волатильную природу...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 16:00
Blazpay использует протокол TriArch для переосмысления DeFi и RWA с помощью ИИ

Blazpay использует протокол TriArch для переосмысления DeFi и RWA с помощью ИИ

Партнерство между Blazpay и TriArch Protocol направлено на революционное преобразование экосистем децентрализованных финансов и активов реального мира посредством инноваций в области ИИ.
Blockchainreporter2025/09/02 16:00
