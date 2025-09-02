Ethereum, Solana или Ozak AI — Какой альткоин может превзойти рынок в следующем цикле?
Пост Ethereum, Solana или Ozak AI — Какой альткоин может превзойти рынок в следующем цикле? появился на BitcoinEthereumNews.com. Рынок криптовалют постоянно меняется, и появляются новые проекты, стремящиеся заменить гигантов. Ethereum (ETH) и Solana (SOL) давно являются основными игроками на рынке альткоинов, в то время как новички, такие как Ozak AI ($OZ), начинают набирать обороты. С приближением следующего рыночного цикла многие задаются вопросом: смогут ли Ethereum и Solana устоять самостоятельно, или Ozak AI удивит инвесторов взрывным ростом? Давайте разберемся. Ethereum: Крупный альткоин, но сталкивающийся с проблемами Ethereum также является одной из самых ранних и широко используемых блокчейн-сетей. Благодаря обширной функциональности смарт-контрактов и доминирующей позиции в децентрализованных приложениях (DApp), он продолжает удерживать рыночную капитализацию в 526,43 миллиарда долларов США, несмотря на падение на 2,91% за последние 24 часа. Цена ETH недавно снизилась, отражая более широкую рыночную тенденцию, упав с 4 589,50 долларов США до 4 361,24 долларов США. Объем торгов за 24 часа составил 47,83 миллиарда, а рыночная капитализация осталась неизменной, что свидетельствует о продолжающемся интересе инвесторов. Тем не менее, наблюдается конкуренция в плане масштабируемости и транзакционных издержек с Ethereum, и многие люди сомневаются в том, как он может сохранить свое лидерство в долгосрочной перспективе. Что касается предложения, у Ethereum уже есть полное предложение в 120,7 миллиона монет ETH в обращении, и в ближайшем будущем не планируется выпуск новых. Уравнение спроса и предложения может не работать так активно в будущем, как это было в прошлом, чтобы обеспечить экспоненциальный рост Ethereum. Solana: Быстрорастущий претендент с потенциалом для роста Solana и ее обещание транзакций с низкими комиссиями и высокой скоростью были предметом частых обсуждений в течение последних нескольких лет. При цене 206,14, она упала на 5,25% за последние 24 часа, что является частью недавней волатильности рынка.
