Биткоин-First Metaplanet одобряет ключевую реструктуризацию, акции выросли на 2,5%

Биткоин-First Metaplanet одобряет ключевую реструктуризацию, акции выросли на 2,5%

Пост Bitcoin-First Metaplanet одобряет ключевую реструктуризацию, акции выросли на 2,5% впервые появился на Coinpedia Fintech News Metaplanet полностью переходит на Биткоин. После сильной поддержки со стороны акционеров, токийская фирма меняет свою структуру, привлекает миллиарды и накапливает больше BTC, чем когда-либо. Компания объявила о результатах своего Внеочередного Общего Собрания, состоявшегося 1 сентября. Читайте подробности. Акционеры одобряют ключевые поправки Акционеры Metaplanet проголосовали за...
CoinPedia2025/09/02 18:41
Лучшие криптовалюты для покупки сейчас, включая Mog Coin и Popcat

Лучшие криптовалюты для покупки сейчас, включая Mog Coin и Popcat

Пост «Лучшие криптовалюты для покупки прямо сейчас, включая Mog Coin и Popcat» появился на BitcoinEthereumNews.com. Какой может быть следующий мем-коин с потенциалом роста в 100 раз? BullZilla, Mog Coin и Popcat стали предметом обсуждения в криптосообществах в сентябре 2025 года. Каждый из этих токенов предлагает что-то уникальное, но BullZilla привлек всеобщее внимание беспрецедентной скоростью предпродажи. Инвесторы стекаются к этим монетам, движимые как ажиотажем, так и реальными цифрами. Только предпродажа Bull Zilla привела к продаже 1 миллиарда токенов $BZIL за считанные минуты, сбору 10 000 $ за 50 минут и продаже 2 миллиардов токенов в течение первых 2 часов. К концу первых 24 часов было собрано более 73 625 $, продано 12,8 миллиардов токенов $BZIL, что делает его одной из самых быстро продаваемых криптовалют года на этапе предпродажи. Mog Coin и Popcat также набирают обороты, демонстрируя стабильный объем и доверие инвесторов, что делает все три токена критически важными для тех, кто ищет лучшие криптовалюты для покупки прямо сейчас. За пределами цифр, предпродажи этих монет подчеркивают их растущие сообщества и сетевые эффекты. Социальная активность, онлайн-форумы и обсуждения инвесторов усиливают интерес, создавая ощущение срочности для раннего участия. Инвесторы понимают, что эти лучшие криптовалюты для покупки сейчас не просто спекулятивные; они представляют собой структурированные предпродажи с потенциальной долгосрочной ценностью. Даже новички в криптовалюте замечают эту возможность. Структуры этапов предпродажи, механизмы дефицита и потенциальный ROI сделали BullZilla, Mog Coin и Popcat обязательным трио для наблюдения для всех, кто ищет следующий мем-коин с потенциалом роста в 100 раз. BullZilla ($BZIL): Всего собрано 73 625 $, продано 12,8 млрд токенов BullZilla ($BZIL) продолжает доминировать во внимании в криптовалютных кругах. После первоначальной цены предпродажи в 0,00000575 $, токен теперь вошел в Этап 1, фазу 2, по цене 0,00001242 $. Это разблокирование этапа отражает значительное увеличение спроса, поскольку инвесторы стремятся получить ранний доступ к тому, что может стать следующим мем-коином с потенциалом роста в 100 раз. От 1 миллиарда проданных токенов...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 18:39
Губернатор Калифорнии Ньюсом отвечает президенту США, дразня "Монетой коррупции Трампа"

Губернатор Калифорнии Ньюсом отвечает президенту США, дразня "Монетой коррупции Трампа"

Губернатор Калифорнии Ньюсом отвечает президенту США, дразня «Монетой коррупции Трампа» Источник: https://bitcoinist.com/california-governor-newsom-fires-back-at-us-president-with-trump-corruption-coin-tease/
BitcoinEthereumNews2025/09/02 18:21
3 лучших криптоактива для доходности в 100x и массивного роста

3 лучших криптоактива для доходности в 100x и массивного роста

Пост «3 лучшие криптовалюты для доходности 100x и массивного роста» появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто Новости Криптовалютные киты всегда в поиске лучших крипто-предпродаж для доходности 100x. В мире цифровых активов время решает всё, и раннее участие в предпродажных возможностях может обеспечить инвесторам огромную прибыль. Arctic Pablo Coin (APC) - одна из таких предпродаж, привлекшая внимание многих. Благодаря захватывающей истории и сильному потенциалу роста, Arctic Pablo Coin предлагает уникальную возможность для ранних инвесторов извлечь выгоду из своего увлекательного пути. Сочетание дефляционной модели токеномики, бонусов предпродажи и приключенческой истории делает его привлекательным вариантом для тех, кто ищет существенную доходность. Когда речь идет о лучших крипто-предпродажах для доходности 100x, выделяются три мем-коина с высоким потенциалом: Arctic Pablo Coin, Brett и Moo Deng. Эти проекты набирают обороты благодаря сильным сообществам, инновационной токеномике и многообещающим прогнозам ROI. Поскольку каждая из этих предпродаж предлагает значительный потенциал роста, они быстро становятся фаворитами среди криптовалютных китов и инвесторов, стремящихся максимизировать свою прибыль. Независимо от того, привлекает ли вас приключенческая тематика Arctic Pablo Coin или взрывной потенциал роста Brett и Moo Deng, эти предпродажи представляют возможность, которую не стоит упускать. Arctic Pablo Coin: Холодное приключение к доходности 100x Arctic Pablo Coin (APC) становится одной из лучших крипто-предпродаж для доходности 100x, предлагая инвесторам захватывающую и уникальную возможность в пространстве мем-коинов. Проект вращается вокруг путешествия Arctic Pablo, исследователя, обнаруживающего мистические токены $APC на неизведанных ледяных территориях. С каждой фазой предпродажи мем-коина раскрываются новые главы, а цена стабильно растет. Уже на 39-й стадии и собрав более 3,7 миллиона долларов, Arctic Pablo Coin предлагает прогнозы ROI до 10 000% после листинга, что делает его привлекательной инвестицией для китов и ранних инвесторов. Ограниченное предложение проекта в 221 миллиард...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 18:20
Cardano исключен из программы данных блокчейна США: что это значит для будущего ADA

Cardano исключен из программы данных блокчейна США: что это значит для будущего ADA

В то время как такие блокчейны, как Биктоин, блокчейн Ethereum, Экосистема Solana, Экосистема TRON, Stellar, Avalanche, Arbitrum, Polygon и Optimism, теперь содержат макроэкономические данные США, [...] Пост "Cardano исключен из программы блокчейн-данных США: что это значит для будущего ADA" впервые появился на Coindoo.
Coindoo2025/09/02 18:16
Предпродажа Bitcoin Hyper приближается к 13,6M долларов по мере того, как киты покупают $HYPER на сумму 30K долларов

Предпродажа Bitcoin Hyper приближается к 13,6M долларов по мере того, как киты покупают $HYPER на сумму 30K долларов

Биткоин ($BTC) является эталонной криптовалютой, подобно тому как Xerox ассоциируется с копировальными аппаратами, а Google — с поисковыми системами. Это не просто самая популярная криптовалюта; она также имеет крупнейшую рыночную капитализацию в размере 2,1T $. Неудивительно, что институциональные инвесторы спешат заполучить долю этого огромного рынка Биткоина. Стратегия в настоящее время [...]
Bitcoinist2025/09/02 17:57
Шнабель из ЕЦБ предупреждает о рисках независимости ФРС

Шнабель из ЕЦБ предупреждает о рисках независимости ФРС

Пост «Шнабель из ЕЦБ предупреждает о рисках независимости ФРС» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Шнабель из ЕЦБ предупреждает о влиянии независимости ФРС на глобальную систему. Политическое вмешательство может повысить стоимость заимствований в США и во всем мире. Опасения перекликаются с прошлыми экономическими последствиями вмешательства в деятельность центральных банков. 2 сентября 2025 года член правления ЕЦБ Изабель Шнабель предупредила, что компрометация независимости Федеральной резервной системы может дестабилизировать глобальную финансовую систему, подчеркнув опасения по поводу увеличения стоимости заимствований. Предупреждение Шнабель подчеркивает необходимость сохранения независимости центрального банка для обеспечения финансовой стабильности, поскольку политическое вмешательство может вызвать глобальную Волатильность рынка, влияя как на традиционные, так и на криптоактивы. Шнабель подчеркивает опасности политического вмешательства Изабель Шнабель, входящая в руководство Европейского центрального банка, подчеркнула серьезные риски для глобальной финансовой стабильности, если политическое давление США уменьшит независимость Федеральной резервной системы. Имея опыт в экономике, Шнабель подчеркнула, насколько важна автономия ФРС для финансового здоровья как США, так и Европы. Опасения сосредоточены вокруг потенциального усиления политического вмешательства, если независимость будет скомпрометирована. Потенциальные последствия включают увеличение стоимости заимствований в США, что приведет к волнам на глобальных рынках капитала. Эти волновые эффекты могут повлиять на стабильность евро и международные инвестиционные потоки. Исторически периоды снижения доверия к денежно-кредитной политике США сопровождались повышенными процентными ставками и экономической непредсказуемостью, что перекликается с опасениями Шнабель. «Если Федеральная резервная система потеряет свою независимость, это нанесет огромный ущерб глобальной финансовой системе и также окажет влияние на Европейский центральный банк. Я очень надеюсь, что этого не произойдет», — сказала Изабель Шнабель, член Исполнительного совета ЕЦБ. В ответ сообщество внимательно следит за заявлениями финансовых лидеров. Исторически потеря независимости ФРС совпадала с Волатильностью рынка, поднимая вопросы о том, как могут измениться экономические политики. Комментарии Шнабель отражают широко распространенные исторические взгляды на критическую важность независимости для последовательности политики и доверия рынка. Роль Bitcoin на фоне неопределенности центральных банков Знаете ли вы? Политическое вмешательство в деятельность центральных банков может привести к значительной экономической нестабильности, поскольку...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 17:25
Новое лимитированное издание за 4 000 долларов показывает, почему английский виски достиг совершеннолетия

Новое лимитированное издание за 4 000 долларов показывает, почему английский виски достиг совершеннолетия

Пост «Новое лимитированное издание за 4 050$ показывает, почему английский виски достиг совершеннолетия» появился на BitcoinEthereumNews.com. Cask 001 выпускается в конце сентября в лимитированном издании из 60 бутылок. The English Distillery Английский виски остается относительно неизвестным предложением в розничной торговле спиртными напитками — магазины обычно размещают его в редко просматриваемом, всеобъемлющем сегменте «другое», затмеваемом гораздо более известными, занимающими полки категориями шотландского, ирландского, японского и, в последнее время, индийского виски. Старейший зарегистрированный производитель виски в Англии, The English Distillery (TED), бросает вызов — и меняет — это восприятие, запустив совершенно новую категорию 18 лет назад. Лимитированное издание всего из 60 бутылок под названием Cask 001 дебютирует 25 сентября, что вызвало интерес среди ценителей виски. Продаваемый по цене 3 000£ (4 050$), долгожданный релиз был дистиллирован в 2006 году, и бочка была первым наполнением на винокурне и выдерживалась 18 лет, чего не может предложить ни один другой английский виски. Это придает ему редкое происхождение и историческое значение. Тяжелый графин, выдутый вручную Langham Glass, мастерами-стеклодувами из Норфолка, добавляет привлекательности для коллекционеров. Семейная компания TED, базирующаяся в Норфолке на востоке Англии, была основана — без инвесторов и без реального плана действий — покойным Джеймсом Нелстропом, фермером в душе. Официальное открытие летом 2007 года возглавил король Карл III (тогда принц Уэльский), создав первую действующую винокурню виски в Англии с 1901 года. Единственной целью Нелстропа было создать односолодовый виски мирового класса. Несмотря на то, что компания является старейшим зарегистрированным производителем английского виски, компания — которой сейчас руководит сын Джеймса, Эндрю Нелстроп — только что достигла совершеннолетия в 18 лет. Она также пользуется волной большой победы на World Whiskies Awards 2024, где ее English Sherry Cask был признан лучшим односолодовым виски в мире, обойдя сильную конкуренцию из Шотландии и Японии. Встряхивая статус-кво, TED активно участвует в English Whisky Guild, основанной в 2022 году, и которая...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 17:14
Metaplanet добавит 844M $ в Казначейство BTC, чтобы спасти себя: Прокачка для Bitcoin Hyper?

Metaplanet добавит 844M $ в Казначейство BTC, чтобы спасти себя: Прокачка для Bitcoin Hyper?

Metaplanet добавит 844M $ в Казначейство BTC, чтобы спасти себя: прокачка для Bitcoin Hyper? Источник: https://bitcoinist.com/metaplanet-to-add-844m-in-btc-treasury-to-save-itself-pump-for-bitcoin-hyper/
BitcoinEthereumNews2025/09/02 16:57
Metaplanet расчищает путь для стратегии накопления Bitcoin на сумму 3,7 млрд долларов

Metaplanet расчищает путь для стратегии накопления Bitcoin на сумму 3,7 млрд долларов

Metaplanet наметил путь к расширению акций и выпуску двухклассовых акций, укрепляя свой долгосрочный план накопления Биткоина. Японская компания по накоплению Биткоина Metaplanet получила одобрение акционеров на реорганизацию своей структуры капитала, открывая путь для потенциального привлечения миллиардов средств, предназначенных для стратегии накопления Биткоина. На внеочередном общем собрании в понедельник инвесторы поддержали поправки к уставу компании, чтобы увеличить количество разрешенных акций до 2,7 миллиарда. Также была введена новая система привилегированных акций двух классов, которая позволит Metaplanet привлекать различные типы инвесторов, сохраняя при этом контроль для существующих акционеров. Акции класса А будут иметь фиксированные дивиденды, предлагая инвесторам, ориентированным на доход, более стабильную прибыль. Акции класса B будут более рискованными, но с возможностью конвертации в обыкновенные акции. Этот шаг обеспечивает потенциальный рост, если стратегия накопления Биткоина компании окажется успешной. Читать далее
Coinstats2025/09/02 16:25
