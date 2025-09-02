Новое лимитированное издание за 4 000 долларов показывает, почему английский виски достиг совершеннолетия
Cask 001 выпускается в конце сентября в лимитированном издании из 60 бутылок. The English Distillery Английский виски остается относительно неизвестным предложением в розничной торговле спиртными напитками — магазины обычно размещают его в редко просматриваемом, всеобъемлющем сегменте «другое», затмеваемом гораздо более известными, занимающими полки категориями шотландского, ирландского, японского и, в последнее время, индийского виски. Старейший зарегистрированный производитель виски в Англии, The English Distillery (TED), бросает вызов — и меняет — это восприятие, запустив совершенно новую категорию 18 лет назад. Лимитированное издание всего из 60 бутылок под названием Cask 001 дебютирует 25 сентября, что вызвало интерес среди ценителей виски. Продаваемый по цене 3 000£ (4 050$), долгожданный релиз был дистиллирован в 2006 году, и бочка была первым наполнением на винокурне и выдерживалась 18 лет, чего не может предложить ни один другой английский виски. Это придает ему редкое происхождение и историческое значение. Тяжелый графин, выдутый вручную Langham Glass, мастерами-стеклодувами из Норфолка, добавляет привлекательности для коллекционеров. Семейная компания TED, базирующаяся в Норфолке на востоке Англии, была основана — без инвесторов и без реального плана действий — покойным Джеймсом Нелстропом, фермером в душе. Официальное открытие летом 2007 года возглавил король Карл III (тогда принц Уэльский), создав первую действующую винокурню виски в Англии с 1901 года. Единственной целью Нелстропа было создать односолодовый виски мирового класса. Несмотря на то, что компания является старейшим зарегистрированным производителем английского виски, компания — которой сейчас руководит сын Джеймса, Эндрю Нелстроп — только что достигла совершеннолетия в 18 лет. Она также пользуется волной большой победы на World Whiskies Awards 2024, где ее English Sherry Cask был признан лучшим односолодовым виски в мире, обойдя сильную конкуренцию из Шотландии и Японии. Встряхивая статус-кво, TED активно участвует в English Whisky Guild, основанной в 2022 году, и которая...
