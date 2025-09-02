Аналитик прогнозирует, что бычий забег Dogecoin может начаться 13 сентября

Пост Бычий рынок Dogecoin может начаться 13 сентября, прогнозирует аналитик появился на BitcoinEthereumNews.com. Dogecoin может увидеть свой первый значимый поворот вверх около 13 сентября, согласно крипто-аналитику VisionPulsed, который утверждает, что текущая просадка соответствует шаблону после халвинга, при котором рынки остаются слабыми примерно до 510-511 дней после сокращения предложения Биктоина, прежде чем начать финальный рост. В видео, опубликованном 1 сентября, он сказал зрителям: "Я бы сказал, что начиная примерно с 13 сентября, продажи могут утихнуть... 511 дней после халвинга в прошлом цикле мы уже шли вверх. 511 дней после халвинга в цикле до этого мы уже шли вверх." Боль Dogecoin может закончиться 13 сентября Аналитик представляет текущую слабость как часть более длинного, медленного цикла, характеризующегося расширенными диапазонами, а не глубокими обвалами. "К сожалению, мы все еще идем вниз", - сказал он, добавив, что в этом цикле "коррекции были длиннее... каждый раз, когда мы идем в боковое движение рынка, это навсегда". Он указывает на исторические окна сентябрьской слабости - ссылаясь на период с 2 по 26 сентября 2021 года и более короткое ноябрьское падение в 2017 году - как на указатели, которые совпадают, случайно или причинно, с ритмом после халвинга, который он отслеживает. Прогноз времени VisionPulsed подкреплен показателем ликвидности M2, который, по его утверждению, продолжает коррелировать с лидерством в криптовалютах, даже когда это лидерство вращается между активами. "Некоторые люди говорят, что M2 больше не работает. Я бы не согласился", - сказал он. По его мнению, индикатор "следовал за Solana практически точно" в 2023 году, затем отслеживал Биктоин, а в последнее время соответствовал потокам в Ethereum и BNB, поскольку доминирование Биктоина ослабевает. "Давайте не будем притворяться, что BNB не растет вместе с ликвидностью", - сказал он, признавая при этом: "Я не собираюсь сидеть здесь и говорить вам, что я точно знаю, куда ликвидность пойдет дальше... Я не знаю". Эта ротация лидерства, по его мнению, помогает объяснить, почему некоторые токены с большой капитализацией отстают. "Возможно, наши монеты не затронуты...