2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Аналитик прогнозирует, что бычий забег Dogecoin может начаться 13 сентября

Аналитик прогнозирует, что бычий забег Dogecoin может начаться 13 сентября

Пост Бычий рынок Dogecoin может начаться 13 сентября, прогнозирует аналитик появился на BitcoinEthereumNews.com. Dogecoin может увидеть свой первый значимый поворот вверх около 13 сентября, согласно крипто-аналитику VisionPulsed, который утверждает, что текущая просадка соответствует шаблону после халвинга, при котором рынки остаются слабыми примерно до 510-511 дней после сокращения предложения Биктоина, прежде чем начать финальный рост. В видео, опубликованном 1 сентября, он сказал зрителям: "Я бы сказал, что начиная примерно с 13 сентября, продажи могут утихнуть... 511 дней после халвинга в прошлом цикле мы уже шли вверх. 511 дней после халвинга в цикле до этого мы уже шли вверх." Боль Dogecoin может закончиться 13 сентября Аналитик представляет текущую слабость как часть более длинного, медленного цикла, характеризующегося расширенными диапазонами, а не глубокими обвалами. "К сожалению, мы все еще идем вниз", - сказал он, добавив, что в этом цикле "коррекции были длиннее... каждый раз, когда мы идем в боковое движение рынка, это навсегда". Он указывает на исторические окна сентябрьской слабости - ссылаясь на период с 2 по 26 сентября 2021 года и более короткое ноябрьское падение в 2017 году - как на указатели, которые совпадают, случайно или причинно, с ритмом после халвинга, который он отслеживает. Прогноз времени VisionPulsed подкреплен показателем ликвидности M2, который, по его утверждению, продолжает коррелировать с лидерством в криптовалютах, даже когда это лидерство вращается между активами. "Некоторые люди говорят, что M2 больше не работает. Я бы не согласился", - сказал он. По его мнению, индикатор "следовал за Solana практически точно" в 2023 году, затем отслеживал Биктоин, а в последнее время соответствовал потокам в Ethereum и BNB, поскольку доминирование Биктоина ослабевает. "Давайте не будем притворяться, что BNB не растет вместе с ликвидностью", - сказал он, признавая при этом: "Я не собираюсь сидеть здесь и говорить вам, что я точно знаю, куда ликвидность пойдет дальше... Я не знаю". Эта ротация лидерства, по его мнению, помогает объяснить, почему некоторые токены с большой капитализацией отстают. "Возможно, наши монеты не затронуты...
MemeCore
M$2.03686-0.03%
Threshold
T$0.01469-3.03%
Binance Coin
BNB$1,232.58-0.96%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/02 19:45
Поделиться
Снижение процентной ставки Федеральной резервной системой США может вызвать возрождение базисной торговли BTC

Снижение процентной ставки Федеральной резервной системой США может вызвать возрождение базисной торговли BTC

Пост Федеральная резервная система США снижение процентной ставки может вызвать возрождение базисной торговли BTC появился на BitcoinEthereumNews.com. Главный вопрос для Биктоин BTC$109 997,47 заключается в том, вернется ли базисная торговля, попытка получить прибыль от разницы между спотовой ценой и фьючерсным рынком, если Федеральная резервная система снизит процентные ставки 17 сентября. Существует 90% вероятность того, что Федеральный комитет по открытым рынкам снизит целевую ставку федеральных фондов на 25 базисных пунктов с текущего диапазона 4,25%-4,50%, согласно инструменту CME FedWatch. Переход к более мягкой политике может вызвать возобновление спроса на кредитное плечо, подталкивая фьючерсные премии выше и возвращая к жизни торговлю, которая оставалась подавленной в течение всего 2025 года. Базисная торговля включает в себя покупку биткоина на спотовом рынке или через биржевой фонд (ETF) при одновременной продаже фьючерсов (или наоборот) для получения прибыли от разницы в цене. Цель состоит в том, чтобы захватить спред по мере его сужения к истечению срока, ограничивая при этом воздействие волатильности цен биткоина. При ставке федеральных фондов чуть выше 4%, 8% базис — годовая доходность базисной торговли — может не выглядеть привлекательным, пока снижение ставок не начнет ускоряться. Инвесторы, вероятно, захотят более низких ставок, чтобы стимулировать их заниматься базисной торговлей, а не просто держать наличные. На CME открытый интерес по фьючерсам на биткоин упал с более чем 212 000 BTC в начале года до примерно 130 000 BTC, согласно данным Glassnode. Это примерно тот уровень, который наблюдался, когда спотовые ETF на биткоин были запущены в январе 2024 года. Годовой базис оставался ниже 10% весь год, согласно данным Velo, что резко контрастирует с 20%, наблюдавшимися в конце прошлого года. Слабость отражает как рыночные, так и макроэкономические силы: более жесткие условия финансирования, замедление притока ETF после бума 2024 года и изменение аппетита к риску вне биткоина. Сжатый торговый диапазон биткоина усилил эту тенденцию. Подразумеваемая волатильность, показатель...
Биткоин
BTC$117,773.83-2.38%
Vice
VICE$0.02604-15.91%
Boom
BOOM$0.030725-1.50%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/02 19:39
Поделиться
Fleet Miner запускает сервис "облачного майнинга с нулевым порогом", который позволяет держателям BTC, XRP и DOGE получать стабильный ежедневный доход в размере 9 800 $

Fleet Miner запускает сервис "облачного майнинга с нулевым порогом", который позволяет держателям BTC, XRP и DOGE получать стабильный ежедневный доход в размере 9 800 $

Пост о том, что Fleet Miner запускает услугу "Облачный майнинг с нулевым порогом", которая позволяет держателям BTC, XRP и DOGE получать стабильный ежедневный доход в размере 9 800 долларов, появился на BitcoinEthereumNews.com. Соединенные Штаты, 29 августа 2025 года. Команда USD1 объявила сегодня, что они вносят три улучшения в свой стейблкоин, привязанный к доллару США, USD1 — Прозрачность, Мультичейн и Соответствие. Эти улучшения включают лучшую периодичность раскрытия резервов, больше мультичейн развертываний и мостов, а также усиленные процессы соответствия BSA/KYC/AML. Цель инициативы — создать инфраструктуру, деноминированную в USD, которая более проверяема, доступна и устойчива в мире, где все неопределенно, а ликвидность неравномерна. Fleet Asset Management Group (FLAMGP) также улучшает платформу Облачного майнинга Fleet Miner, добавляя доступ с мобильного устройства в одно касание, ежедневные расчеты в USD и скорость хэширования на чистой энергии, а также улучшенное восстановление учетных записей, контроль рисков и круглосуточное наблюдение. Это облегчает пользователям присоединение к экономике хэшрейта способом, который соответствует требованиям и открыт. Цель FLAMGP Сделать получение скорости хэширования таким же простым, как электричество. Fleet Miner (под управлением FLAMGP) стремится сделать майнинг открытым для всех, долговечным, законным и понятным. Fleet Miner устанавливает новый стандарт качества обслуживания и контроля рисков в Облачном майнинге. Он обеспечивает плавный мобильный опыт, управляемое ИИ планирование эффективности и скорость хэширования на чистой энергии. Назначение FLAMGP "Мы не продаем майнеры; мы предоставляем услугу хэшрейта, которая так же надежна, как инфраструктура, и так же проста в использовании, как приложение". Ключевые моменты продукта Доступ ко многим активам: Нативная поддержка BTC, ETH, XRP, DOGE, TRX и BNB для распределения рисков и обеспечения более стабильной доходности. Единая панель управления iOS/Android; активация, отслеживание, реинвестирование и вывод средств примерно за три минуты. Ежедневные расчеты: контракты в долларах США, которые рассчитываются ежедневно, что помогает снизить влияние волатильности цен монет на денежный поток (согласно правилам платформы). Чистая энергия: Центры обработки данных, работающие на 100% возобновляемых источниках энергии, таких как солнечная, ветровая и гидроэнергия. ИИ улучшает PUE и энергию на хэш. Полная гарантия 24/7: Наблюдаемость, оповещения и оркестрация рабочих процессов...
Binance Coin
BNB$1,232.58-0.96%
Биткоин
BTC$117,773.83-2.38%
GET
GET$0.004153-0.43%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/02 19:32
Поделиться
Avalon Labs запускается на Bitcoin Layer 2 Rootstock

Avalon Labs запускается на Bitcoin Layer 2 Rootstock

Пост Avalon Labs запускается на Bitcoin Layer 2 Rootstock появился на BitcoinEthereumNews.com. Rootstock стремится продолжить свой рост с добавлением кредитной инфраструктуры Avalon. Кредитный рынок Биткоина Avalon Labs теперь работает на Rootstock, четвертом по величине сайдчейне Биткоина по общей заблокированной стоимости (TVL), согласно пресс-релизу, просмотренному The Defiant. Интеграция позволит Avalon расшириться на Rootstock и конкурировать за звание крупнейшего кредитного рынка цепи, предоставляя доступ к кредитованию под залог Биткоина для цифровых активов, таких как RBTC и RIF от Rootstock, а также стейблкоинов, таких как USDC.E и кросс-чейн стейблкоин протокол USDT0 от Tether. Avalon является последней крупной интеграцией для Rootstock, который уже может похвастаться поддержкой USDT0, LayerZero и Solv Protocol. Эти дополнения к Rootstock призваны повысить возможности цепи как лидера в Bitcoin DeFi, также известном как BTCFi, и помочь сети продолжать масштабироваться до новых высот. Джейсон Тву, глава экосистемы Avalon, прокомментировал объявление, сказав The Defiant: "Это партнерство между двумя мощными игроками BTCFi и сигнализирует о большом шаге вперед для масштабирования всевозможных полезных приложений, использующих Биткоин." Текущий TVL Avalon составляет 752 миллиона $, что на 113% больше, чем в прошлом году. Однако TVL на кредитном рынке все еще на 62% ниже своего исторического максимума в 2 миллиарда $ в январе 2025 года. "Мы оба сосредоточены на общем видении предоставления ведущих в отрасли финансовых продуктов не только для розничных пользователей, но и для растущего числа институциональных игроков, которые хотят делать больше со своим Биткоином", - заключил Тву, говоря о партнерстве. Интеграция с Rootstock может помочь Avalon вернуться на путь сильного роста с четвертого квартала 2024 года, поскольку Rootstock стабильно рос в течение последних двух лет и сегодня имеет TVL в 255 миллионов $, по сравнению с всего 42 миллионами $ в начале 2023 года. TVL Rootstock в USD. Источник: DeFiLlama В то время как сеть Rootstock...
LooksRare
LOOKS$0.013477-1.26%
Moonveil
MORE$0.02915-15.03%
USDCoin
USDC$0.9997+0.03%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/02 19:31
Поделиться
Broadcom выплатит дивиденды 30 сентября; Вот сколько заработают 100 акций AVGO

Broadcom выплатит дивиденды 30 сентября; Вот сколько заработают 100 акций AVGO

Пост Broadcom выплатит дивиденды 30 сентября; Вот сколько заработают 100 акций AVGO появился на BitcoinEthereumNews.com. Инвесторы американского полупроводникового гиганта Broadcom (NASDAQ: AVGO) будут вознаграждены, когда компания продолжит свою традицию выплаты дивидендов 30 сентября. Согласно информации компании, акционеры, внесенные в реестр, получат 0,59 $ за акцию, такую же сумму, как и предыдущая выплата 30 июня 2025 года. Дата выплаты дивидендов по акциям AVGO. Источник: Dividend.com Broadcom поддерживает форвардный коэффициент выплаты дивидендов на уровне 28,73%, оставляя возможность для реинвестирования, при этом обеспечивая акционерам доходность. На основе объявленных дивидендов, AVGO в настоящее время предлагает доходность 0,79%, что ниже средней доходности технологического сектора в 1,37%. Для инвесторов, ориентированных на доход, Broadcom увеличивает свои дивиденды уже 15 лет подряд, что делает ее надежной акцией с растущими дивидендами. При текущей ставке дивидендов инвестор, владеющий 100 акциями Broadcom, заработает 59 $ в виде денежных дивидендов в этом квартале. В годовом исчислении это составляет 236 $ дивидендного дохода. Что касается показателей акций, на момент закрытия последней торговой сессии акции AVGO оценивались в 297,39 $, снизившись на 3,65%, хотя с начала года акции все еще выросли более чем на 28%. График цены акций AVGO с начала года. Источник: Google Finance Фундаментальные показатели акций AVGO Смотря вперед, Broadcom укрепляет свои перспективы роста благодаря крупным обновлениям продуктов и сильным финансовым показателям. Например, 26 августа технологическая компания объявила, что VMware Private AI Services станет стандартной функцией в VMware Cloud Foundation 9.0, делая платформу ИИ-нативной. Broadcom также запустила VMware Tanzu Data Intelligence, хранилище данных для аналитики и разработки ИИ, вместе с VMware Cloud Foundation Advanced Cyber Compliance для усиления безопасности в регулируемых отраслях. Внедрение ускоряется: девять из десяти крупнейших компаний Fortune 500 уже используют VMware Cloud Foundation, и по всему миру лицензировано более 100 миллионов ядер. С точки зрения фундаментальных показателей, прогнозируется рост прибыли на акцию компании на 36,3% в этом...
Moonveil
MORE$0.02915-15.03%
TOP Network
TOP$0.000096--%
BRC20.COM
COM$0.010624-5.12%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/02 19:11
Поделиться
Crypto.com запускает Level Up: нулевые комиссии, высокодоходные преимущества и вознаграждения на основе CRO

Crypto.com запускает Level Up: нулевые комиссии, высокодоходные преимущества и вознаграждения на основе CRO

Crypto.com запустил Level Up, обновленную программу вознаграждений, предлагающую торговлю с нулевой комиссией, высокую доходность денежных средств и до 6% возврата в CRO при покупках по карте.
BRC20.COM
COM$0.010624-5.12%
Cronos
CRO$0.18458-4.10%
ZeroLend
ZERO$0.00003371+8.77%
Поделиться
Blockchainreporter2025/09/02 19:10
Поделиться
Сеть Pyth ($PYTH) выигрывает по-крупному с экономическими данными США

Сеть Pyth ($PYTH) выигрывает по-крупному с экономическими данными США

Пост Pyth Network ($PYTH) одерживает большую победу с экономическими данными США появился на BitcoinEthereumNews.com. Когда ФРБ начал публиковать экономические данные в реальном времени, Pyth Network немедленно воспользовалась этим, став первым оракулом, передающим официальные данные США по инфляции и занятости напрямую в блокчейн. Всего за несколько недель PYTH вырос с 0,28 $ до более чем 0,45 $, а объем торгов превысил 300 миллионов $ ежедневно. Но вот что большинство людей упустило: пока все наблюдали за движением цены Pyth, Unich – ОТС торговля на базе Solana, которая сотрудничает с Pyth, тихо достигла объема торгов в 1,2 миллиарда $ со своей революционной платформой Премаркет. Pyth становится любимым оракулом Уолл-стрит, поскольку традиционные финансы принимают блокчейн Интеграция экономических данных США стала поворотным моментом для Pyth Network. Крупные протоколы DeFi теперь могут получать доступ к данным ИПЦ, уровням безработицы и показателям ВВП с той же точностью, которую банки используют для принятия решений на триллионы долларов. Это не просто еще одно обновление оракула. Оно фундаментально меняет то, как смарт-контракты взаимодействуют с реальной экономикой. Подумайте, что это означает на практике. Кредитный протокол может автоматически корректировать процентные ставки на основе фактических данных ФРБ. Платформы деривативов могут создавать продукты, привязанные к показателям занятости. Прогнозные рынки могут разрешать споры, используя официальную правительственную статистику, а не сторонние источники. Время не могло быть лучше, поскольку институциональные игроки отчаянно ищут надежные мосты между TradFi и DeFi. Реакция рынка говорит сама за себя. Количество активных адресов PYTH выросло на 340% за последний месяц. Более 150 протоколов теперь полагаются на ценовые фиды Pyth, по сравнению с всего 90 в январе. Объем торгов стабильно превышает 250 миллионов $ в активные дни, при этом кошельки китов накапливают позиции от 100 тысяч $ до 500 тысяч $. Даже ведущие протоколы экосистемы Solana, такие как Jupiter и Drift, удвоили интеграцию с Pyth, признавая, что точные потоки данных определяют, будут ли протоколы на миллиарды долларов успешными или потерпят неудачу. Что делает этот рост устойчивым, так это сетевой эффект. Каждый новый источник данных привлекает больше протоколов. Больше протоколов означает более высокие комиссии...
Threshold
T$0.01469-3.03%
RealLink
REAL$0.07824-3.69%
Moonveil
MORE$0.02915-15.03%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/02 18:59
Поделиться
Трамп критикует торговую стратегию Индии, в то время как Моди отрицает заявление о снижении тарифов

Трамп критикует торговую стратегию Индии, в то время как Моди отрицает заявление о снижении тарифов

Пост "Трамп критикует торговую стратегию Индии, в то время как Моди отрицает заявление о снижении тарифов" появился на BitcoinEthereumNews.com. Дональд Трамп раскритиковал торговую практику Индии всего через несколько часов после возвращения премьер-министра Нарендры Моди из Китая. Трамп заявил, что Соединенные Штаты оказались в том, что он описал как "полностью односторонняя катастрофа" в торговле с Индией. Он написал в Truth Social, что Индия когда-то предлагала снизить тарифы до нуля, но теперь "становится поздно" и что этот шаг должен был произойти "годы назад". Все это произошло после встречи Моди с китайским президентом Си Цзиньпином на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине, проходившем с 31 августа по 1 сентября. Жалобы Трампа не были полностью расплывчатыми. Он прямо указал на высокие импортные тарифы Индии и ее продолжающуюся торговлю нефтью и оружием с Россией, утверждая, что американским компаниям блокируют продажи на индийский рынок, в то время как индийские товары наводняют полки США. Трамп указывает на российскую нефть и оружие как на камни преткновения Трамп написал: "Причина в том, что Индия взимала с нас до сих пор такие высокие тарифы, самые высокие среди всех стран, что наши предприятия не могут продавать в Индию". Он добавил: "Это была полностью односторонняя катастрофа!" Он не указал дату, когда Индия якобы предложила снизить свои тарифы, но ясно дал понять, что, по его мнению, предложение поступило слишком поздно. США ввели 50% тарифы на индийские товары в ответ на то, что они считают несправедливой торговой практикой. Только в прошлом месяце Вашингтон добавил 25% вторичную пошлину, нацеленную на Индию за продолжение закупок российской нефти. Индия отвергла этот шаг и описала новые пошлины как "несправедливые, необоснованные и необоснованные". Это прямая цитата из ответа Индии после объявления. Напряженность нарастает уже несколько месяцев. Отношения между Вашингтоном и Нью-Дели пострадали, несмотря на более чем два десятилетия потепления связей. Несколько американских официальных лиц недавно выразили обеспокоенность по поводу...
Threshold
T$0.01469-3.03%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.214-3.77%
Moonveil
MORE$0.02915-15.03%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/02 18:53
Поделиться
Срочно: DEX Bunni на базе Uniswap подвергся эксплуатации на сумму 2,4M $ в сетях Ethereum, Unichain

Срочно: DEX Bunni на базе Uniswap подвергся эксплуатации на сумму 2,4M $ в сетях Ethereum, Unichain

Пост Breaking: DEX Bunni на базе Uniswap подвергся взлому на 2,4 млн долларов на Ethereum и Unichain появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые выводы: Децентрализованная биржа Bunni подверглась взлому смарт контракта, когда хакеры манипулировали ее функцией распределения ликвидности (LDF). Платформы безопасности блокчейна SlowMist, PeckShieldAlert и Certik оценивают потери в 2,4 миллиона долларов в результате взлома. Токены DeFi пострадали от более широкого падения, при этом Across Protocol упал более чем на 5%, поскольку использовался для обмена средств. Децентрализованная биржа Bunni, первая DEX, построенная на базе Uniswap v4, во вторник сообщила, что подверглась взлому безопасности, подтвердив приостановку всех функций смарт-контрактов во всех сетях. По словам экспертов по безопасности блокчейна, DEX потеряла почти 2,4 миллиона долларов в криптовалюте из-за взлома смарт-контракта на Ethereum и Unichain. Bunni DEX теряет 2,4 миллиона долларов из-за взлома смарт-контракта Bunni на базе Uniswap v4 подтвердила, что 2 сентября децентрализованная биржа (DEX) подверглась взлому безопасности. Команда начала расследование взлома и предоставит обновления о потерях, подробности о взломе и возможном восстановлении. Платформа приостановила все функции смарт-контрактов во всех сетях в качестве меры предосторожности для предотвращения дальнейшей потери средств. Платформы безопасности блокчейна SlowMist, PeckShieldAlert и Certik сообщили, что взлом смарт-контракта привел к потере почти 2,4 миллиона долларов. Платформы рекомендовали криптосообществу воздержаться от торговли на децентрализованной бирже. Хакеры перевели средства на адрес 0xe04efd87f410e260cf940a3bcb8bc61f33464f2b. Взлом Bunni DEX | Источник: SlowMist В свою очередь, фирма по безопасности блокчейна Hacken сообщила о общих потерях Bunni в размере 8,4 миллиона долларов, 6 миллионов долларов на Unichain и 2,4 миллиона долларов на Ethereum. Половина украденных средств на Unichain была обменена на ETH и переведена на Ethereum в 100 мостовых транзакциях ETH через кроссчейн-мост Across Protocol. Транзакции взломанных средств через Across Protocol | Источник: Hacken Эксперты DeFi о взломе Bunni Майкл Бентли, генеральный директор Euler Labs, сказал, что взлом произошел на Unichain...
Moonveil
MORE$0.02915-15.03%
CROSS
CROSS$0.19761-7.32%
DeFi
DEFI$0.001589-5.97%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/02 18:29
Поделиться
Прогноз цены Ethereum: Достигнет ли цена ETH 5000 $? Инвесторы обращают внимание на Avalon X для двойного ROI

Прогноз цены Ethereum: Достигнет ли цена ETH 5000 $? Инвесторы обращают внимание на Avalon X для двойного ROI

Пост «Прогноз цены Ethereum: Достигнет ли цена ETH 5000$? Инвесторы обращают внимание на Avalon X для двойного ROI» появился на BitcoinEthereumNews.com. Сейчас на крипторынках наблюдается тихая уверенность. Причина этого, конечно, в повышенной ясности в отношении регулирования. Более того, отношение нынешнего правительства США к отрасли также выглядит благоприятным. После установления нового ATH неделю назад, Ethereum сейчас торгуется примерно по 4300$. Однако аналитики утверждают, что отметка в 5000$ выглядит вполне достижимой для крупнейшего альткоина в мире. В то же время предпродажа с обеспечением недвижимостью под названием Avalon X (AVLX) становится вирусной на рынке с ощутимыми преимуществами для образа жизни, которые могут обеспечить двузначный ROI в ближайшей перспективе. Может ли Ethereum достичь отметки в 5000$? Несколько показателей делают ETH по 5000$ больше, чем просто желаемым мышлением. Спотовый и институциональный интерес вернулись с большой силой. Более того, последние новости подчеркивают сильный приток средств в ETF, что существенно увеличивает ликвидность заявок на покупку продуктов Ethereum. Кроме того, экосистемы второго уровня также расширяются. Общая стоимость, обеспеченная на L2, выросла до десятков миллиардов, поглощая активность пользователей и улучшая пропускную способность, при этом все еще осуществляя расчеты на базовом уровне ETH. Эта растущая активность L2 приводит к увеличению спроса на расчеты и более высокому захвату комиссий для Ethereum. Со стороны предложения стейкинг остается постоянной структурной силой. Более 30 миллионов ETH сейчас застейкано по всей сети. Это значительная часть оборотного предложения, которая сокращает доступный объем и усиливает реакцию цены на входящий спрос. Так что есть более чем достаточно причин верить в достижение ETH 5000$ в ближайшем будущем. Почему инвесторы делают ставку на Avalon X, а не на Ethereum? Что выделяет Avalon X сегодня, так это сочетание реальных активов, здорового дизайна токенов и механики конвертации. Обеспеченный проектами недвижимости Grupo Avalon в Доминиканской Республике, AVLX создан как утилитарный токен. Да, это не право собственности на недвижимость. Скорее, он дает вам...
NEAR
NEAR$3.022+5.66%
CreatorBid
BID$0.06119-1.89%
RealLink
REAL$0.07824-3.69%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/02 18:11
Поделиться

Популярные новости

Еще

Акции Lyft, Inc. ($LYFT): Резервирует автономные роботакси Tensor, акции упали на 3,19%

Кит был ликвидирован на 247.62 WETH на платформе Aave, стоимостью примерно 1.05 миллиона $

Morgan Stanley с активами 8T долларов открывает доступ к Биткоину для всех состоятельных клиентов

Прогноз цены XRP в ожидании решений по ETF с 18 по 25 октября, предпродажа DeepSnitch AI собирает 337K $

Xyra Labs запускает Split Routing для предложения ценообразования уровня CEX для DeFi свопов