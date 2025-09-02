Возвращение китов Биткоина — ETH и SOL входят в число главных целей институциональных инвесторов

Пост «Киты Биткоина возвращаются — ETH и SOL входят в число главных целей институциональных инвесторов» появился на BitcoinEthereumNews.com. Отказ от ответственности: Этот контент является спонсорским материалом. Bitcoinsistemi.com не несет ответственности за любой ущерб или негативные последствия, которые могут возникнуть из-за вышеуказанной информации или любого продукта или услуги, упомянутых в статье. Bitcoinsistemi.com советует читателям проводить самостоятельное исследование о компании, упомянутой в статье, и напоминает, что вся ответственность лежит на отдельном лице. Огромный сдвиг на крипторынке привлек внимание на этой неделе. Wu Blockchain, ссылаясь на данные OnchainLens, сообщил, что древний кит Биткоина переместил 2 360 BTC в криптокастодиан HyperUnit. Это стоит около 260,75 миллионов долларов. Тот же кошелек теперь хранит 3 360 BTC и добавил 49 850 ETH за последние десять часов — почти на 217 миллионов долларов. Возвращение спящего кита Киты Биткоина, кошельки с огромными запасами BTC, обычно вызывают волны, когда они действуют. Этот кошелек долго молчал, прежде чем внезапно переместил миллиарды. Время и стратегия этого хода примечательны. Кит перевел активы на хранение в HyperUnit, а не на биржи, что обычно сигнализирует о распродаже. Это показывает акцент на защите и будущих перспективах. Смелая ставка на Ethereum Кит не просто перемещал Биткоин. Менее чем за полдня он купил почти 50 000 ETH. Это сильный голос за роль Ethereum как основы DeFi и Web3. Ethereum привлекает все больше разработчиков и проектов, и киты обращают на это внимание. Накапливая столько ETH, этот кошелек может хеджировать Биткоин с помощью воздействия на расширяющуюся экосистему Ethereum. Институциональный фокус расширяется за пределы ETH и SOL Киты Биткоина возвращаются — но прибыль не только течет в ETH и SOL Киты Биткоина возвращаются на рынок, но вместо того, чтобы нацеливаться только на ETH и SOL, многие перенаправляют прибыль в токены с меньшей капитализацией и более высоким потенциалом роста. Аналитики говорят, что MAGACOIN FINANCE является одним из крупнейших бенефициаров,...