Возвращение китов Биткоина — ETH и SOL входят в число главных целей институциональных инвесторов

Возвращение китов Биткоина — ETH и SOL входят в число главных целей институциональных инвесторов

Пост «Киты Биткоина возвращаются — ETH и SOL входят в число главных целей институциональных инвесторов» появился на BitcoinEthereumNews.com. Отказ от ответственности: Этот контент является спонсорским материалом. Bitcoinsistemi.com не несет ответственности за любой ущерб или негативные последствия, которые могут возникнуть из-за вышеуказанной информации или любого продукта или услуги, упомянутых в статье. Bitcoinsistemi.com советует читателям проводить самостоятельное исследование о компании, упомянутой в статье, и напоминает, что вся ответственность лежит на отдельном лице. Огромный сдвиг на крипторынке привлек внимание на этой неделе. Wu Blockchain, ссылаясь на данные OnchainLens, сообщил, что древний кит Биткоина переместил 2 360 BTC в криптокастодиан HyperUnit. Это стоит около 260,75 миллионов долларов. Тот же кошелек теперь хранит 3 360 BTC и добавил 49 850 ETH за последние десять часов — почти на 217 миллионов долларов. Возвращение спящего кита Киты Биткоина, кошельки с огромными запасами BTC, обычно вызывают волны, когда они действуют. Этот кошелек долго молчал, прежде чем внезапно переместил миллиарды. Время и стратегия этого хода примечательны. Кит перевел активы на хранение в HyperUnit, а не на биржи, что обычно сигнализирует о распродаже. Это показывает акцент на защите и будущих перспективах. Смелая ставка на Ethereum Кит не просто перемещал Биткоин. Менее чем за полдня он купил почти 50 000 ETH. Это сильный голос за роль Ethereum как основы DeFi и Web3. Ethereum привлекает все больше разработчиков и проектов, и киты обращают на это внимание. Накапливая столько ETH, этот кошелек может хеджировать Биткоин с помощью воздействия на расширяющуюся экосистему Ethereum. Институциональный фокус расширяется за пределы ETH и SOL Киты Биткоина возвращаются — но прибыль не только течет в ETH и SOL Киты Биткоина возвращаются на рынок, но вместо того, чтобы нацеливаться только на ETH и SOL, многие перенаправляют прибыль в токены с меньшей капитализацией и более высоким потенциалом роста. Аналитики говорят, что MAGACOIN FINANCE является одним из крупнейших бенефициаров,...
Лучшие инструменты для Майнинга Биткоина в 2025 году для Простого заработка Биткоина

Лучшие инструменты для Майнинга Биткоина в 2025 году для Простого заработка Биткоина

Пост «Лучшие инструменты для майнинга Биткоина 2025 года для заработка бесплатного Биткоина» появился на BitcoinEthereumNews.com. СПОНСОРСКИЙ ПОСТ* Криптоиндустрия стремительно развивается в 2025 году, а искусственный интеллект (ИИ) трансформирует практически каждую часть экосистемы. В то время как торговые боты давно используются для автоматизации стратегий покупки и продажи, теперь они интегрируются в майнинговые платформы для максимальной эффективности, сокращения затрат и оптимизации ежедневной доходности. Сочетание функций ИИ-трейдинга и облачного майнинга породило новую волну инструментов для майнинга Биткоина, которые помогают пользователям зарабатывать бесплатный BTC с минимальными усилиями. Вместо управления дорогостоящим майнинговым оборудованием или многочасового мониторинга рынков, инвесторы теперь могут полагаться на автоматизированные платформы, использующие ИИ для распределения ресурсов на наиболее прибыльные монеты и стратегии. В этой статье мы рассмотрим лучшие платформы для майнинга Биткоина в 2025 году, которые объединяют управляемую ИИ автоматизацию с облачным майнингом для создания стабильных и удобных возможностей. 1. ETNCrypto ETNCrypto стал ведущей платформой для облачного майнинга с поддержкой ИИ в 2025 году. Его гибридный подход интегрирует автоматизированные торговые стратегии с мощной майнинговой инфраструктурой. ИИ-движок платформы отслеживает хешрейты, энергоэффективность и рыночную прибыльность, а затем распределяет ресурсы для максимизации доходности Биткоина для пользователей. Новые участники получают бонус 100 $ при регистрации, что делает платформу доступной даже для начинающих. Вывод средств доступен, когда баланс достигает 300 $, что обеспечивает баланс между устойчивостью и удобством использования. ETNCrypto поддерживает контракты с популярными майнерами, такими как Antminer S21 Pro, предлагая высокую эффективность и предсказуемую производительность. Для тех, кто хочет автоматизировать как майнинг, так и торговлю без управления оборудованием, ETNCrypto является оптимальным решением. Майнинговое оборудование ETNCrypto Майнинговое оборудование Цена контракта Период контракта Прибыль за период ROI за период Antminer S19 XP【Бесплатно】 100 $ 1 день 1.50 $ 1.50% Antminer T21 300 $ 1 день 9.00 $ 3.00% Antminer Z15 Pro 800 $ 2 дня 51.20 $ 6.40% Antminer S21 Pro 1 600 $ 3 дня 168.00 $ 10.50% VolcMiner D1 Lite 4 200 $ 5 дней 798.00 $ 19.00% Antminer…
7-дневная средняя скорость хэширования BTC впервые достигла 1 зеттахэша

7-дневная средняя скорость хэширования BTC впервые достигла 1 зеттахэша

Пост "7-дневная средняя скорость хэширования BTC впервые достигла 1 зеттахэша" появился на BitcoinEthereumNews.com. Скорость хэширования Биктоина достигла 1 зеттахэша в секунду (1 ZH/s) по семидневной скользящей средней впервые, установив новый исторический максимум, согласно данным Glassnode. Скорость хэширования - это среднее расчетное количество хэшей в секунду, производимых майнерами, обеспечивающими безопасность сети. Использование семидневной скользящей средней важно, поскольку она сглаживает естественную изменчивость времени блока. Сеть несколько раз в этом году кратковременно достигала 1 зеттахэша, но это первый раз, когда это значение поддерживается по семидневной скользящей средней. Для понимания масштаба: 1 зеттахэш равен 1 000 экзахэшей (EH/s). Биктоин впервые преодолел порог 1 EH/s в 2016 году, а в 2025 году скорость хэширования сети выросла примерно с 800 EH/s в начале года до 1 ZH/s сегодня. Ожидается, что это быстрое увеличение вычислительной мощности вызовет значительную корректировку сложности более чем на 7% в ближайшие два дня, что станет второй по величине корректировкой в сторону повышения в этом году. Корректировки сложности происходят примерно каждые две недели и обеспечивают добавление новых блоков в блокчейн примерно каждые 10 минут, независимо от того, сколько общей майнинговой мощности находится в сети. После этого изменения сложность вырастет до 138,96 триллионов (T). Источник: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/02/bitcoin-s-7-day-average-hashrate-hits-1-zettahash-for-first-time
DIFC внедряет блокчейн и ИИ-агент в свои суды

DIFC внедряет блокчейн и ИИ-агент в свои суды

Пост «DIFC внедряет блокчейн и ИИ в свои суды» появился на BitcoinEthereumNews.com. Суды Международного финансового центра Дубая (DIFC) запустили новую службу медиации и нотариальных услуг, работающую на базе технологии ИИ и платформы блокчейн Hedera. Это развитие следует за изданием Закона Дубая № (2) в марте 2025 года Его Высочеством шейхом Мохаммедом бин Рашидом Аль Мактумом, вице-президентом и премьер-министром ОАЭ и правителем Дубая, который обеспечивает законодательную основу для этих услуг. Новый Центр медиационных услуг будет базироваться в судах DIFC и будет служить альтернативным путем разрешения споров, где стороны могут мирно разрешать свои споры с помощью медиаторов, зарегистрированных в суде. Стороны смогут выбирать медиаторов и заранее согласовывать гонорары и условия, а также выбирать проведение медиационных встреч онлайн с использованием недавно обновленной и поддерживаемой ИИ Системы управления судом (CMS) или лично в помещениях судов DIFC. Его Превосходительство Уэйн Мартин, Главный судья судов DIFC, считает, что Центр медиационных услуг DIFC и Нотариальная служба расширят спектр услуг, расширяя доступ к правосудию, а также обеспечивая большую гибкость для бизнеса и частных лиц, ищущих эффективные и экономичные решения. Суды DIFC запускают нотариальную службу с использованием блокчейна Hedera Наряду с новым Центром медиационных услуг, суды DIFC дополнительно расширяют свой спектр услуг с запуском нотариальной службы, разработанной на блокчейне Hedera. Согласно пресс-релизу, эта практическая дополнительная услуга уполномочивает нотариальных должностных лиц судов DIFC администрировать, свидетельствовать и заверять присяги, аффидевиты, подтверждения или декларации, а также удостоверять и заверять копии документов для предприятий и частных лиц. Служба будет нотариально заверять только документы на английском языке и является первой в своем роде услугой в ОАЭ. Служба предоставляет автоматизированное самообслуживание, живую виртуальную систему и личное обслуживание. Пользователи службы также будут иметь возможность использовать...
Amgen инвестирует 600 миллионов $ в новый научно-исследовательский центр в Калифорнии

Amgen инвестирует 600 миллионов $ в новый научно-исследовательский центр в Калифорнии

Пост Amgen инвестирует 600 миллионов долларов в новый исследовательский центр в Калифорнии появился на BitcoinEthereumNews.com. Визуализация нового современного научно-инновационного центра в глобальной штаб-квартире Amgen в Таузанд-Окс, Калифорния. Предоставлено: Amgen Amgen во вторник заявила, что потратит более 600 миллионов долларов на строительство нового исследовательского центра в своей штаб-квартире в Таузанд-Окс, Калифорния, что является последним в серии новых инвестиций фармацевтической индустрии в США. Производители лекарств спешат усилить свое присутствие в США, поскольку президент Дональд Трамп угрожает ужесточить контроль над отраслью с помощью тарифов на фармацевтические препараты, импортируемые в страну. Трамп заявил, что эти сборы будут стимулировать компании возвращать производство в США в то время, когда внутреннее производство лекарств резко сократилось за последнее десятилетие. В пресс-релизе Amgen сообщила, что строительство объекта начнется в третьем квартале этого года и создаст сотни рабочих мест в США. Примечательно, что этот объект не является производственным предприятием, но он позволит исследователям, инженерам и ученым сотрудничать в поиске лекарств следующего поколения для пациентов с "наиболее серьезными заболеваниями", по словам компании. Amgen заявила, что здание оснащено "передовой автоматизацией и цифровыми возможностями", которые предоставят ученым необходимые инструменты для исследований и разработок. "В Amgen мы продолжаем инвестировать в будущее американской науки и инноваций", - сказал генеральный директор Боб Брэдвей в пресс-релизе. "Центр предоставит нашим ученым инструменты и среду для сотрудничества, необходимые для формирования следующей эры научных открытий и разработки лекарств, улучшающих здоровье человека". Amgen сообщила, что с момента принятия Закона о налоговых сокращениях и рабочих местах 2017 года она инвестировала почти 5 миллиардов долларов в прямые капитальные затраты в США. В апреле компания объявила о расширении своего биотехнологического производственного предприятия в Огайо на 900 миллионов долларов. В декабре производитель лекарств объявил, что потратит 1 миллиард долларов на строительство второго завода по производству лекарств...
Мем-коины замедляются, но не останавливаются

Мем-коины замедляются, но не останавливаются

Пост "Мем-коины замедляются, но не останавливаются" появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто новости Dogecoin, Shiba Inu и Pepe находятся в консолидации, но остаются сильными претендентами на новое ралли. Вот на что обращают внимание трейдеры, пока мем-коины готовятся к своему следующему ходу. Ажиотаж вокруг мем-коинов остыл по сравнению с их взрывным ростом в начале года, но трейдеры пока не списывают их со счетов. Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) и Pepe (PEPE) все показывают признаки консолидации, а не краха, оставляя возможность для нового сильного роста, если рыночный импульс вернется. С стабилизацией Биктоин и обновленной поддержкой Ethereum благодаря притоку ETF, внимание может снова переключиться на эти высокорисковые, но потенциально высокодоходные активы. Многие инвесторы уже позиционируют себя для потенциального возрождения, одновременно сканируя рынок на предмет появляющихся проектов, таких как MAGACOIN FINANCE, который набирает обороты как одна из самых обсуждаемых возможностей в криптоинвестициях на ранней стадии. DOGE держит позиции Dogecoin, оригинальный мем-коин, продолжает держаться около уровней поддержки, которые оставались стабильными в течение всего лета. Несмотря на периоды низкого объема, DOGE неоднократно демонстрировал устойчивость, когда общие настроения улучшались. Аналитики говорят, что уникальная позиция монеты как "лица мем-коинов" сохраняет ее актуальность, и с Илоном Маском, который все еще периодически подогревает ажиотаж, любой возобновленный интерес может спровоцировать новое ралли. Shiba Inu готовится к расширению полезности История Shiba Inu перешла от чистой спекуляции к постепенному наращиванию полезности. Команда расширяет свою экосистему с сетью Shibarium, фокусируясь на снижении комиссий и увеличении скорости транзакций. Хотя SHIB наблюдал замедление ценовой активности, долгосрочные держатели утверждают, что токен сейчас находится в лучшем положении, чем в предыдущих циклах, особенно если ускорится внедрение его решения Layer 2. Pepe остается фаворитом трейдеров Pepe, самый молодой из трех, сохраняет свою репутацию быстродвижущегося токена, который процветает на рыночных настроениях. Хотя он подвергался критике за экстремальную волатильность, его...
Стратегия Сейлора покупает на спаде с приобретением 4 048 Биткоинов

Стратегия Сейлора покупает на спаде с приобретением 4 048 Биткоинов

Пост «Стратегия Сейлора покупает на спаде с приобретением 4 048 Биктоин» появился на BitcoinEthereumNews.com. Strategy, ранее известная как MicroStrategy, совершила еще одну еженедельную покупку Биктоин, еще больше укрепив свое доминирование как крупнейшей публичной компании с казначейскими запасами BTC. Это происходит на фоне снижения цены BTC и акций MSTR, причем оба актива, как известно, имеют сильную положительную корреляцию. Strategy покупает 4 048 BTC за 444 миллиона долларов В пресс-релизе компания объявила, что приобрела 4 048 BTC за 449,3 миллиона долларов по средней цене 110 981 долларов за Биктоин, достигнув доходности BTC в 25,7% с начала года (YTD). Теперь она владеет 636 505 BTC, которые были приобретены за 46,95 миллиардов долларов по средней цене 73 765 долларов за биткоин. Strategy снова в основном продала акции MSTR для финансирования этой покупки, собрав 425,3 миллиона долларов от продажи 1,23 миллиона акций. Между тем, компания привлекла 26,5 миллионов долларов, 19 миллионов долларов и 1 миллион долларов от продажи акций STRF, STRK и STRF соответственно. Источник: Заявка Strategy в SEC Примечательно, что соучредитель Strategy, Майкл Сейлор, намекнул на еще одну покупку Биктоин 31 августа. В посте на X он заявил, что BTC все еще в распродаже, намекая, что они воспользовались падением, чтобы пополнить свою казну. Bitcoin is still on Sale. pic.twitter.com/rXP6G84rbs — Michael Saylor (@saylor) August 31, 2025 Это пятая подряд еженедельная покупка компании. На прошлой неделе Strategy объявила, что приобрела 3 081 BTC за 356,9 миллионов долларов, шаг, который привел к тому, что запасы BTC компании составили более 3% от общего предложения Биктоин. Акции MSTR на спаде Между тем, эти покупки происходят на фоне снижения акций MSTR. Данные TradingView показывают, что акции упали более чем на 15% за последний месяц. Акции продолжили свой нисходящий тренд на прошлой неделе и закрыли неделю в красной зоне, торгуясь около 334 долларов. Однако акции выросли более чем на 1% в премаркете, торгуясь около 338 долларов. Источник: TradingView; MSTR...
Стратегия добавляет 449M $ в BTC, теперь владеет 636 505 монетами

Стратегия добавляет 449M $ в BTC, теперь владеет 636 505 монетами

Пост Strategy добавляет 449 млн $ в BTC, теперь удерживает 636 505 монет появился на BitcoinEthereumNews.com. Strategy добавила еще 4 048 биткоинов на сумму 449,3 млн $, увеличив свои запасы до 636 505 BTC стоимостью примерно 70 млрд $. Биткоин-казначейская фирма Strategy, ранее известная как MicroStrategy, раскрыла в заявлении Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), что приобрела 4 048 биткоинов в период с 26 августа по 1 сентября по средней цене 110 981 $ за каждый, [...] Источник: https://news.bitcoin.com/strategy-adds-449m-in-btc-now-holds-636505-coins/
Все еще беспокоитесь о колебаниях XRP и BTC? Облачный майнинг BTC Майнер решает эту проблему.

Все еще беспокоитесь о колебаниях XRP и BTC? Облачный майнинг BTC Майнер решает эту проблему.

Пост Все еще беспокоитесь о колебаниях XRP и BTC? Облачный майнинг BTC Майнер решает эту проблему. появился на BitcoinEthereumNews.com. Вашингтон, 1 сентября, 2025—Рынок нестабилен, и цены на криптовалюту колеблются. Всего за несколько недель XRP стремительно упал с максимума около 3 $, вновь вызвав панику среди бесчисленных инвесторов. Некоторые разрываются между эйфорией и паникой, у других бумажная прибыль испаряется в одно мгновение, а третьи разрываются между покупкой на дне и попаданием в ловушку. Проблема ясна: простое накопление монет не может защитить от резких колебаний. Болевые точки: Почему накопление монет вызывает беспокойство? Волатильность цен: XRP, как Биктоин и Ethereum, может колебаться на десятки процентных пунктов. Неконтролируемая доходность: Накопление монет — это просто пассивное ожидание роста стоимости, без стабильного денежного потока. Эмоциональный стресс: Инвесторы часто вынуждены следить за рынком, их эмоции колеблются вместе с взлетами и падениями на К-Чарт. Другими словами, накопление монет больше похоже на азартную игру, в которой мало победителей, а подавляющее большинство людей может только пассивно нести риск. Ответ BTC Майнер BTC Майнер понимает недостатки рынка и предлагает новый путь: превращение криптоактивов в настоящие генераторы денежного потока. Благодаря "Облачному майнингу + двойным контрактам безопасности для основной суммы и доходов", инвесторы больше не ограничены колебаниями рынка: Без беспокойства о капитале: Независимо от колебаний цены XRP, ваш капитал всегда защищен. Стабильный доход: Фиксированные ежедневные доходы автоматически зачисляются на ваш счет, больше не зависят от колебаний цен. Легко участвовать: Не требуются майнинг машины или затраты на электроэнергию; все, что вам нужно — это мобильный телефон, чтобы начать зарабатывать. В модели BTC Майнер криптовалюты, такие как XRP, больше не являются просто рабами ценовых колебаний; они становятся источником стабильного ежедневного денежного потока. Использовать Облачный майнинг BTC Майнер легко. Зарегистрируйтесь → Выберите контракт → Разместите заказ в один клик → 24-часовой расчет прибыли → Привяжите ссылку для вывода средств → Выводите...
Blue Owl обращается к более широкой аудитории инвесторов по мере того, как альтернативные активы становятся мейнстримом

Blue Owl обращается к более широкой аудитории инвесторов по мере того, как альтернативные активы становятся мейнстримом

Пост Blue Owl обращается к более широкой аудитории инвесторов, поскольку альтернативные активы становятся Основными криптовалютами, появился на BitcoinEthereumNews.com. Елена Остапенко из Латвии (справа) спорит с Тейлор Таунсенд из США (слева) после их матча второго круга женского одиночного разряда в четвертый день Открытого чемпионата США 2025 года в Национальном теннисном центре USTA имени Билли Джин Кинг 27 августа 2025 года в районе Флашинг в Куинсе, Нью-Йорк. Clive Brunskill | Getty Images На Открытом чемпионате США на прошлой неделе резкий обмен репликами между игроками Тейлор Таунсенд и Еленой Остапенко стал вирусным — и вывел компанию по управлению альтернативными инвестициями Blue Owl Capital в центр внимания. Видео и фотографии этого обмена заполонили социальные сети. Остапенко, 26-я ракетка мира среди женщин из Латвии, указала пальцем и выкрикивала оскорбления в адрес Таунсенд, которая выиграла матч второго круга, но позже проиграла в напряженном матче против Барборы Крейчиковой. Когда камера приблизилась, чтобы зрители могли лучше рассмотреть конфронтацию, внимательные наблюдатели могли заметить нашивку Blue Owl на теннисном платье Таунсенд. Компания по Управлению активами стоимостью 284 миллиарда долларов, которая в основном специализируется на частных кредитах и недвижимости, не совсем то имя, которое вы ожидаете увидеть в качестве спонсора теннисиста. Таунсенд — одна из примерно 100 спортсменов, участвующих в профессиональных теннисных турнирах по всему миру в этом году, которых поддерживает Blue Owl. Это часть стратегии компании по повышению узнаваемости бренда в первую очередь среди состоятельных лиц и часть более широких усилий по выводу управляющих альтернативными активами из безвестности. Тейлор Таунсенд из США празднует победное очко против Елены Остапенко из Латвии во время их матча второго круга женского одиночного разряда в четвертый день Открытого чемпионата США 2025 года в Национальном теннисном центре USTA имени Билли Джин Кинг 27 августа 2025 года в районе Флашинг в Куинсе, Нью-Йорк. Clive Brunskill | Getty Images...
