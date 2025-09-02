Стратегия Сейлора покупает на спаде с приобретением 4 048 Биткоинов
Strategy, ранее известная как MicroStrategy, совершила еще одну еженедельную покупку Биктоин, еще больше укрепив свое доминирование как крупнейшей публичной компании с казначейскими запасами BTC. Это происходит на фоне снижения цены BTC и акций MSTR, причем оба актива, как известно, имеют сильную положительную корреляцию. Strategy покупает 4 048 BTC за 444 миллиона долларов
В пресс-релизе компания объявила, что приобрела 4 048 BTC за 449,3 миллиона долларов по средней цене 110 981 долларов за Биктоин, достигнув доходности BTC в 25,7% с начала года (YTD). Теперь она владеет 636 505 BTC, которые были приобретены за 46,95 миллиардов долларов по средней цене 73 765 долларов за биткоин.
Strategy снова в основном продала акции MSTR для финансирования этой покупки, собрав 425,3 миллиона долларов от продажи 1,23 миллиона акций. Между тем, компания привлекла 26,5 миллионов долларов, 19 миллионов долларов и 1 миллион долларов от продажи акций STRF, STRK и STRF соответственно.
Источник: Заявка Strategy в SEC
Примечательно, что соучредитель Strategy, Майкл Сейлор, намекнул на еще одну покупку Биктоин 31 августа. В посте на X он заявил, что BTC все еще в распродаже, намекая, что они воспользовались падением, чтобы пополнить свою казну.
Bitcoin is still on Sale. pic.twitter.com/rXP6G84rbs — Michael Saylor (@saylor) August 31, 2025
Это пятая подряд еженедельная покупка компании. На прошлой неделе Strategy объявила, что приобрела 3 081 BTC за 356,9 миллионов долларов, шаг, который привел к тому, что запасы BTC компании составили более 3% от общего предложения Биктоин.
Акции MSTR на спаде
Между тем, эти покупки происходят на фоне снижения акций MSTR. Данные TradingView показывают, что акции упали более чем на 15% за последний месяц. Акции продолжили свой нисходящий тренд на прошлой неделе и закрыли неделю в красной зоне, торгуясь около 334 долларов. Однако акции выросли более чем на 1% в премаркете, торгуясь около 338 долларов.
Источник: TradingView; MSTR...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 21:29