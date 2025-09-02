2025-10-11 суббота

Акции Metaplanet выросли на 4% после того, как акционеры согласились на новые модели финансирования Биткоина

Пост Акции Metaplanet выросли на 4% после того, как акционеры согласились на новые модели Финансирования Биктоина появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые выводы: Акции Metaplanet выросли на 4% после того, как акционеры одобрили новые меры финансирования в Токио. Компания планирует привлечь 555 миллиардов иен для расширения своих запасов Биктоина. Metaplanet нацелен на 100 000 Биктоинов к 2026 году и 210 000 к 2027 году. Акции Metaplanet выросли на 4% в Токио 2 сентября 2025 года после того, как акционеры одобрили новые меры финансирования. Голосование открыло путь для компании к выпуску большего количества акций и расширению возможностей привлечения средств для увеличения своих запасов Биктоина. Акционеры Metaplanet поддерживают новые шаги по финансированию Стоит отметить, что акции Metaplanet Inc. выросли на 4%. Примечательно, что рост произошел после того, как акционеры одобрили новые предложения на собрании в Токио 1 сентября 2025 года. Решения дали компании больше возможностей для привлечения средств для увеличения своих резервов Биктоина. На собрании были приняты три поправки/предложения. Первая увеличила количество разрешенных акций до 2 723 000 000. Вторая позволила проводить собрания акционеров без фиксированного места, открывая дверь для виртуальных собраний. Недавно одобренные предложения | Источник: Metaplanet Стоит добавить, что третья поправка ввела два новых класса акций, Класс A и Класс B, создавая больше вариантов для финансирования. Компания заявила, что эти меры помогут ей привлечь до 555 миллиардов иен (3,8 миллиарда долларов) через привилегированные акции. Согласно обновлению, привилегированные акции представляют собой сочетание акционерного капитала и долга и могут обеспечить гибкое финансирование. По словам компании, привлеченные средства будут направлены на расширение запасов Биктоина. В настоящее время Metaplanet владеет около 20 000 Биктоинов. Фирма поставила цель увеличить это количество до 100 000 к концу 2026 года. Она также планирует владеть 210 000 Биктоинов к концу 2027 года. Движение акций Metaplanet и детали рынка На данный момент акции Metaplanet торговались по цене 853 иены 2 сентября, что на 2,65% выше, чем в предыдущий...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 23:43
Потрясающее развитие Сатоши Накамото зажигает глобальную аудиторию, вот что происходит

Пост Потрясающее развитие истории Сатоши Накамото привлекает внимание мировой аудитории, вот что происходит появился на BitcoinEthereumNews.com. После того как документальный фильм HBO о загадочном создателе Биткоина, Сатоши Накамото, в значительной степени не оправдал ожиданий сообщества BTC, другая команда решила превратить историю Сатоши в фильм. На этот раз это будет не документальный фильм, а боевик-триллер с глобальным заговором и мировой структурой власти, которой угрожает потенциальное раскрытие истинной личности Накамото. Сатоши получает большое экранное воплощение Фильм будет называться "Убийство Сатоши", а режиссером, подписавшим контракт, стал Даг Лиман, который уже снял "Идентификацию Борна" и "Мистер и миссис Смит". Теперь он будет работать над триллером о заговоре вокруг Сатоши Накамото, согласно Variety. Актерами, выбранными на ключевые роли в этом проекте, стали обладатель Оскара Кейси Аффлек ("Манчестер у моря") и Пит Дэвидсон ("Король Статен-Айленда"). Однако описания их персонажей пока держатся в секрете. Вам также может понравиться Сценарий для фильма был написан Ником Шенком, который сотрудничал с Клинтом Иствудом над несколькими его недавними фильмами. Согласно сценарию, супер-элита намерена убедиться, что правда о Сатоши никогда не станет общедоступной. "Убийство Сатоши" будет продюсировать голливудский сторонник криптовалют Райан Кавано, первоклассный продюсер, работавший над такими фильмами, как "Социальная сеть", "Боец" и "Форсаж". Съемки планируется начать в октябре этого года в Лондоне, а выход в кинотеатры ожидается в следующем году. Создатели описывают фильм как "историю Давида и Голиафа", и в нем будет показана "эпическая битва, затрагивающая саму суть того, что такое деньги и кто ими управляет". Сравнивая этот будущий фильм с "Социальной сетью", которая предоставила глубокий взгляд на создание Facebook, "Убийство...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 23:32
Новости фондового рынка на 2 сентября 2025 г.

Пост Новости фондового рынка на 2 сентября 2025 года появился на BitcoinEthereumNews.com. Фондовые рынки США закрылись в пятницу с понижением после фиксации прибыли по акциям технологических гигантов. Участники рынка также оценивали устойчивую инфляцию и вероятность снижения процентной ставки ФРС в сентябре. Все три основных фондовых индекса завершили день в отрицательной территории. За неделю в целом эти индексы также финишировали в красной зоне. Однако за август три основных фондовых индекса закрылись в положительной территории. Уолл-стрит оставалась закрытой в понедельник из-за Дня труда. Как показали себя бенчмарки? Промышленный индекс Доу-Джонса (DJI) упал на 0,2% до 45 544,88. Примечательно, что 16 компонентов из 30 акций индекса завершили день в отрицательной территории, а 14 - в положительной. На внутридневном минимуме голубой индекс упал почти на 260 пунктов. Технологический индекс Nasdaq Composite финишировал на отметке 21 455,55, снизившись на 1,2% или 249,61 пункта из-за слабых показателей технологических акций. На внутридневном минимуме технологический индекс упал почти на 307 пунктов. Главным проигравшим индекса стал гигант бесфабричных полупроводников с ИИ-технологиями Marvell Technology Inc. (MRVL). Выручка компании за второй квартал 2026 финансового года не достигла консенсус-прогноза Zacks. В результате цена акций упала на 18,6%. Marvell Technology в настоящее время имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать). S&P 500 упал на 0,6% до 6 460,26. Из 11 широких секторов индекса широкого рынка пять завершили день в отрицательной территории, а шесть - в положительной. Technology Select Sector SPDR (XLK) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR (XLY) упали на 1,5% и 1% соответственно. Индикатор страха, Индекс волатильности CBOE (VIX), вырос на 6,4% до 15,36. В пятницу было продано в общей сложности 14,8 миллиарда акций, что ниже среднего показателя за последние 20 сессий в 16,4 миллиарда. S&P 500 зарегистрировал 21 новый максимум и ни одного нового минимума, в то время как Nasdaq показал 76 новых максимумов и...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 23:19
Strategy необычно поздно на этой неделе объявляет о покупке BTC

Пост о необычно позднем объявлении Strategy о покупке BTC на этой неделе появился на BitcoinEthereumNews.com. Strategy объявила о своей обычной еженедельной покупке на день позже во вторник, заставив рынок гадать в течение 24 часов. Однако Strategy возвращается к более крупным траншам покупок BTC в свои резервы после нескольких меньших покупок. Strategy продолжала Запасайтесь несмотря на необычно позднее объявление о последней покупке BTC. Компания приобрела 4 048 BTC за период с 26 августа по 1 сентября. Относительно большее количество BTC следует за несколькими неделями, когда фирма показала слабость в сборе средств и изменила свои правила использования новых выпусков обыкновенных акций MSTR для приобретения BTC и покрытия операционных расходов. Strategy приобрела 4 048 BTC примерно за 449,3 миллиона $ по цене около 110 981 $ за биткоин и достигла Прибыль BTC в 25,7% с начала 2025 года. По состоянию на 1.9.2025 мы HODL 636 505 $BTC, приобретенных примерно за 46,95 миллиардов $ по цене около 73 765 $ за биткоин. $MSTR $STRC $STRK $STRF $STRD https://t.co/kR8Fw9AQkl — Strategy (@Strategy) 2 сентября 2025 г. Объявление последовало за обычным сообщением в социальных сетях от исполнительного председателя компании Майкла Сейлора во вторник. Задержка на этой неделе последовала за периодом ожидания Strategy решения о включении в индекс S&P 500. Strategy продемонстрировала готовность выполнить все требования для компании S&P 500, хотя новый раунд объявлений будет 5 сентября. Финансирование Strategy зависело от STRK, STRD и MSTR Для выполнения своей последней покупки BTC Strategy выпустила обыкновенные акции MSTR, а также привилегированные акции STRK и STRD. На этот раз STRC и STRF пропустили неделю. 425,3 миллиона $ поступили от выпуска MSTR, так как портфель компании и цена BTC выполнили условия для добавления большего количества обыкновенных акций. Только 20 миллионов $ поступили от STRK и STRD, и без выпуска обыкновенных акций у Strategy была бы еще одна неделя с минимальной покупкой BTC. Большой выпуск MSTR следует за решением продолжать продавать обыкновенные акции даже по более низкому соотношению...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 23:10
Сезонность сентября в действии? – ING

Пост "Сентябрьская сезонность в действии? – ING" появился на BitcoinEthereumNews.com. Доллар постепенно растет в спокойных условиях. Новости выходных о признании незаконными американских тарифов пока не оказали существенного влияния. Доходность казначейских облигаций США выросла на несколько базисных пунктов, а фьючерсы на американские акции немного снизились, отмечает аналитик Форекс(FX) ING Крис Тернер. Уровень поддержки DXY 97.50, похоже, держится. "Фокус на этой неделе сосредоточен на данных рынка труда США, причем следующим важным показателем будут завтрашние данные по открытым вакансиям JOLTS. Но сначала мы получим сегодня обновление по производственному сектору. Ожидается умеренный рост делового доверия ISM до 49.0, но все еще слабый. Будет некоторый скрытый интерес как к ценовому компоненту, так и к компоненту занятости, но мы сомневаемся, что эти данные станут основным определяющим фактором направления доллара на этой неделе." "Вторым фактором может стать сезонная сила доллара. У американских корпораций важная налоговая дата 15 сентября, когда долларовые платежи иногда вызывают колебания на денежных рынках США. Так было в 2019 году. Мы также отмечаем, что индекс доллара DXX рос в семи из последних 10 сентябрей. Короче говоря, в этом сентябре может не быть одностороннего движения к снижению доллара, несмотря на перспективу более слабых показателей занятости и надвигающееся снижение ставки ФРС." "Уровень поддержки DXY 97.50, похоже, держится, и торговля в диапазоне может стать порядком дня." Источник: https://www.fxstreet.com/news/usd-september-seasonality-in-play-ing-202509020935
BitcoinEthereumNews2025/09/02 23:04
Ньюкасл Юнайтед и Александр Исак

Пост Newcastle United и Alexander Isak появился на BitcoinEthereumNews.com. Английский главный тренер Newcastle United Эдди Хау (слева) аплодирует, в то время как шведский нападающий Newcastle United №14 Александр Исак празднует на сцене на Town Moor в Ньюкасл-апон-Тайн, на северо-востоке Англии, 29 марта 2025 года, во время празднования и презентации трофея Кубка лиги с болельщиками после того, как Newcastle United выиграл английский Кубок лиги, их первый домашний трофей за 70 лет. (Фото Оли СКАРФФ / AFP) (Фото OLI SCARFF/AFP через Getty Images) AFP через Getty Images Самое болезненное трансферное окно, которое ощущается как целая жизнь, закончилось для Newcastle United, и клуб наконец может двигаться дальше без Александра Исака. Британский рекордный трансфер в 125 млн фунтов (167 млн $), который он пытался форсировать все лето, был подтвержден в понедельник, в день дедлайна трансферов, и собственное заявление Newcastle не оставило сомнений в негативных чувствах, назревающих по отношению к нему на St James' Park. Исак отказывался играть и тренироваться в Newcastle более месяца, создавая напряжение и неопределенность за кулисами. Была надежда, что он останется самым важным игроком клуба и подпишет новый контракт, учитывая его достижения за три полных сезона на Тайнсайде, включая то, что он стал первым игроком, забившим 20 голов в Премьер-лиге в двух сезонах подряд за клуб, забил победный гол в первой за 70 лет победе Newcastle в финале домашнего кубка и помог клубу вернуться в Лигу чемпионов. Но токсичное противостояние между клубом и игроком взяло свое. Не было ни воодушевляющего прощания, ни намека на благодарность или даже упоминания о его голах и успехах, только количество сыгранных матчей и факт его ухода. Заявление состояло всего из 37 слов и было максимально холодным. Несмотря на всю злость и горечь, многие болельщики отмечают, как грустно...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 22:52
Сезон НФЛ начинается в четверг с матча Eagles против Cowboys. Вот как смотреть

Пост «Сезон НФЛ начинается в четверг матчем Eagles против Cowboys. Вот как смотреть» появился на BitcoinEthereumNews.com. НОВЫЙ ОРЛЕАН, Луизиана – 9 ФЕВРАЛЯ: Джален Хертс №1 из Philadelphia Eagles празднует после победы над Kansas City Chiefs во время Super Bowl LIX на стадионе Caesars Superdome 9 февраля 2025 года в Новом Орлеане, Луизиана. (Фото: Cooper Neill/Getty Images) Getty Images Регулярный сезон НФЛ 2025 года начинается в четверг вечером, когда действующий чемпион Super Bowl Philadelphia Eagles принимает Dallas Cowboys на Lincoln Financial Field. Eagles, которые обыграли Kansas City Chiefs со счетом 40-22 в Super Bowl LIX, снова возглавляют квотербек Джален Хертс и раннинбек Сакуон Баркли, который быстро помог изменить судьбу Eagles после подписания контракта с франшизой в марте 2024 года. Баркли, получивший год назад награду AP NFL Offensive Player of the Year, пробежал 2 005 ярдов в прошлом сезоне, став девятым игроком в истории НФЛ, достигшим этой исторической отметки. Между тем, квотербек Cowboys Дак Прескотт, входящий в пятерку самых высокооплачиваемых спортсменов мира, начинает свой 10-й сезон с франшизой после травмы подколенного сухожилия, завершившей его сезон в 2024 году. Четверговая игра будет транслироваться на NBC, начало матча назначено на 20:20 по восточному времени. Она также будет транслироваться в прямом эфире на Peacock, который будет эксклюзивно транслировать игру регулярного сезона НФЛ в течение 17-й недели. Медиасеть, которая транслирует Sunday Night Football, в настоящее время имеет права на показ игр НФЛ до сезона 2033 года. К комментатору Майку Тирико присоединятся аналитик Крис Коллинсворт, репортер на бровке Мелисса Старк и аналитик правил Терри Маколей. Это будет четвертый сезон совместной работы группы Sunday Night Football. Cowboys, которые, по данным Forbes, год назад стали первой франшизой НФЛ, достигшей оценки в 10 миллиардов $, закончили сезон 2024 года с результатом 7-10 и не смогли квалифицироваться в плей-офф. Они выиграли всего четыре игры плей-офф...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 22:28
Chainlink должен вернуть поддержку 28 $

Пост Chainlink должен восстановить уровень поддержки в 28 долларов появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые выводы: Chainlink должен восстановить уровень поддержки в 28 долларов или столкнуться с потенциальным падением до диапазона 16 долларов. Chainlink лидирует в DeFi с 311 отслеживаемыми событиями разработки, опережая конкурентов. Кросс-чейн протокол совместимости Chainlink обрабатывает переводы на сумму более 130 миллионов долларов. Chainlink должен восстановить уровень поддержки в 28 долларов, лидируя в DeFi с 311 событиями разработки Chainlink (LINK) переживает решающий момент в движении своей цены. Цифровому активу необходимо восстановить уровень поддержки в 28 долларов, чтобы избежать дальнейшего снижения. Поскольку актив испытывает некоторое понижательное давление, он продолжает лидировать в пространстве децентрализованных финансов (DeFi), укрепляя свою позицию как ключевого игрока. Технические уровни поддержки Chainlink и рыночные перспективы Цена Chainlink в последнее время находится под давлением, трейдеры следят за уровнем поддержки в 28 долларов. По данным Ali_charts, Chainlink должен восстановить уровень 28 долларов для дальнейшего роста цены. Если LINK не сможет восстановить этот уровень, он может столкнуться со значительным падением, потенциально двигаясь к диапазону 16 долларов. Трейдеры и аналитики обращают внимание на то, как LINK реагирует в ближайшей перспективе, многие надеются, что он сможет удержать поддержку и создать восходящий импульс. Уровень поддержки | Источник: X На момент публикации цена Chainlink составляет 23,19 долларов, с 24-часовым объемом торгов в 1 миллиард долларов. Chainlink снизился на 0,99% за последние 24 часа. Chainlink лидирует в разработке DeFi с 311 отслеживаемыми событиями Тем не менее, Chainlink сохраняет доминирующую позицию в секторе децентрализованных финансов. Проект демонстрирует впечатляющее лидерство в активности разработки, с более чем 311 отслеживаемыми событиями разработки. 📊 ИНСАЙТ: Chainlink доминирует в разработке DeFi Chainlink ($LINK) имеет более 311 отслеживаемых событий разработки — значительно опережая остальных. 🔥 DeepBook зарегистрировал 188,5 событий разработки, укрепляя свою репутацию как одного из самых активных проектов децентрализованной биржи. Источник:… pic.twitter.com/3hR4OjXqmY — CryptosRus (@CryptosR_Us) 2 сентября, 2025 Это ставит его далеко впереди...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 22:21
Прогноз Биткоина на сегодня: Рауль Пал предсказывает крипторынок в 100T долларов, Metaplanet планирует покупку Биткоина на 884M долларов, и другое...

Пост "Прогноз Биткоина на сегодня: Рауль Пал предсказывает крипторынок в 100T долларов, Metaplanet планирует покупку Биткоина на 884M долларов и многое другое..." появился на BitcoinEthereumNews.com. Актуальные обновления по Биткоину сегодня: Прогноз Биткоина на сегодня: Рауль Пал предсказывает крипторынок в 100T долларов, Metaplanet планирует покупку Биткоина на 884M долларов и многое другое... Регистрация для нашей рассылки! Введите свой email для получения обновлений и эксклюзивных предложений. Лия - британская журналистка со степенью бакалавра в области журналистики, медиа и коммуникаций и почти десятилетним опытом создания контента. В течение последних четырех лет ее внимание было сосредоточено на технологиях Web3, что обусловлено ее искренним энтузиазмом к децентрализации и новейшим технологическим достижениям. Она сотрудничала с ведущими крипто и NFT изданиями – Cointelegraph, Coinbound, Crypto News, NFT Plazas, Bitcolumnist, Techreport и NFT Lately – что позволило ей занять руководящую роль в криптожурналистике. Будь то создание срочных новостей или подробных обзоров, она стремится привлечь своих читателей актуальными сведениями и информацией. Ее статьи часто охватывают самые популярные криптовалюты, биржи и меняющиеся правила. В рамках своей стратегии по привлечению новичков в Web3, она объясняет даже самые сложные темы понятным и увлекательным способом. Подчеркивая свой динамичный журналистский опыт, она писала для различных секторов, включая тестирование программного обеспечения (TEST Magazine), путешествия (Travel Off Path) и музыку (Mixmag). Когда она не погружена в криптомир, она, вероятно, путешествует по островам (Галапагосы и Хайнань - ее любимые направления). Или, возможно, рисует мелками, слушая Pixies, свою любимую группу всех времен. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-live-news-september-2-2025/
BitcoinEthereumNews2025/09/02 22:20
Прогноз цены Ripple (XRP) может упасть ниже 2 $, зарабатывайте 9 700 $ ежедневно с контрактами Облачного майнинга ALL4 Mining

Пост Прогноз цены Ripple (XRP) может упасть ниже 2 USD, зарабатывайте 9 700 USD ежедневно с контрактами Облачного майнинга ALL4 Mining появился на BitcoinEthereumNews.com. Поскольку рынок криптовалют колеблется, инвесторы и энтузиасты всегда ищут возможности, которые предлагают стабильную прибыль. В то время как цена Ripple (XRP) может упасть ниже 2 USD, существует более стабильный способ увеличить ваши инвестиции в криптовалюту: контракты облачного майнинга ALL4 Mining. ALL4 Mining предлагает пользователям простой способ зарабатывать до 9 700 USD в день с помощью майнинга криптовалют без необходимости покупать и обслуживать дорогостоящее оборудование. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или только входите в мир криптовалют, ALL4 Mining стремится предоставить вам лучший опыт майнинга и стабильный источник дохода. Как работает ALL4 Mining? На этой платформе клиенты могут выбирать из различных пакетов майнинг оборудования для получения прибыли. После подтверждения платежа ALL4 Mining предоставит вычислительную мощность майнинг-пулу, который переведет доход непосредственно на счет клиента. ALL4 Mining будет отвечать за предоставление вычислительной мощности майнинг-пулу в соответствии с потребностями клиентов, что означает, что клиентам не нужно покупать собственные майнинг машины. ALL4 Mining может похвастаться крупнейшим в мире майнинг-пулом и современной командой управления майнерами. Он обещает предоставить клиентам безопасные и стабильные услуги облачных вычислений. Почему стоит выбрать ALL4 Mining для облачного майнинга? Как ведущая глобальная платформа облачных вычислений, ALL4 Mining предлагает следующие преимущества: ⦁ Зарегистрируйтесь и получите бонус в размере 15 USD для пробного использования, что позволит вам испытать преимущества облачного майнинга без затрат. ⦁ Не требуется оборудование или электричество, полностью управляемый и простой в использовании. ⦁ Ежедневное автоматическое расчет прибыли, позволяющий пользователям выводить средства или реинвестировать. ⦁ Гибкие варианты вывода для нескольких активов: XRP, BTC, ETH, USDT, DOGE и другие. ⦁ Энергия зеленых источников способствует устойчивому и экологически чистому майнингу. ⦁ Защита кибербезопасности: McAfee® + Cloudflare® двойная защита + полное страхование AIG. ⦁ Реферал...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 21:55
