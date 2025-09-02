Потрясающее развитие Сатоши Накамото зажигает глобальную аудиторию, вот что происходит
Пост Потрясающее развитие истории Сатоши Накамото привлекает внимание мировой аудитории, вот что происходит появился на BitcoinEthereumNews.com. После того как документальный фильм HBO о загадочном создателе Биткоина, Сатоши Накамото, в значительной степени не оправдал ожиданий сообщества BTC, другая команда решила превратить историю Сатоши в фильм. На этот раз это будет не документальный фильм, а боевик-триллер с глобальным заговором и мировой структурой власти, которой угрожает потенциальное раскрытие истинной личности Накамото. Сатоши получает большое экранное воплощение Фильм будет называться "Убийство Сатоши", а режиссером, подписавшим контракт, стал Даг Лиман, который уже снял "Идентификацию Борна" и "Мистер и миссис Смит". Теперь он будет работать над триллером о заговоре вокруг Сатоши Накамото, согласно Variety. Актерами, выбранными на ключевые роли в этом проекте, стали обладатель Оскара Кейси Аффлек ("Манчестер у моря") и Пит Дэвидсон ("Король Статен-Айленда"). Однако описания их персонажей пока держатся в секрете. Вам также может понравиться Сценарий для фильма был написан Ником Шенком, который сотрудничал с Клинтом Иствудом над несколькими его недавними фильмами. Согласно сценарию, супер-элита намерена убедиться, что правда о Сатоши никогда не станет общедоступной. "Убийство Сатоши" будет продюсировать голливудский сторонник криптовалют Райан Кавано, первоклассный продюсер, работавший над такими фильмами, как "Социальная сеть", "Боец" и "Форсаж". Съемки планируется начать в октябре этого года в Лондоне, а выход в кинотеатры ожидается в следующем году. Создатели описывают фильм как "историю Давида и Голиафа", и в нем будет показана "эпическая битва, затрагивающая саму суть того, что такое деньги и кто ими управляет". Сравнивая этот будущий фильм с "Социальной сетью", которая предоставила глубокий взгляд на создание Facebook, "Убийство...
