2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Ник Куртц уверенно идет к награде "Новичок года" Американской лиги

Пост «Ник Куртц уверенно движется к награде Новичка года AL» появился на BitcoinEthereumNews.com. ХЬЮСТОН, ТЕХАС – 25 ИЮЛЯ: Ник Куртц №16 из Athletics реагирует после своего четвертого хоум-рана в игре в девятом иннинге против Houston Astros на стадионе Daikin Park 25 июля 2025 года в Хьюстоне, Техас. (Фото: Tim Warner/Getty Images) Getty Images Иногда голосование за награды может быть с фотофинишем. В других случаях гравировку можно начинать заранее, как в случае с Ником Куртцем и Наградой за участие Новичка года Американской лиги. Куртц, мощный игрок первой базы Athletics, имеет показатели .308/.402/.632 с 27 хоум-ранами в 94 играх с момента вызова в конце апреля. Он лидирует среди всех новичков MLB по хоум-ранам, пробежкам (70), RBI (70), проценту попадания на базу, проценту слаггинга и WAR (4,7, версия Baseball-Reference). Если бы у него было достаточно выходов на биту для квалификации, он занял бы второе место в MLB с показателем OPS 1,033 и OPS+ 180, уступая только Аарону Джаджу в обеих категориях. Он выбил четыре из своих хоум-ранов в одной игре против Houston Astros 25 июля, показав результат 6-6 с четырьмя хоум-ранами, даблом и синглом. Куртц не был укрощен питчингом на любом уровне профессионального или студенческого бейсбола. Он зарегистрировал OPS не менее 1,108 в каждом из своих трех лет в Wake Forest, что привело к тому, что A's выбрали его четвертым в общем зачете на драфте 2024 года. Ему потребовалось всего 33 игры в низших лигах, где он показал OPS 1,152 на всех уровнях, прежде чем получить вызов в высшую лигу 23 апреля. Будет сложно кому-либо догнать его в гонке за звание Новичка года, но есть несколько достойных претендентов. Один из них — его товарищ по команде, шортстоп Джейкоб Уилсон. Он попал в команду All-Star ранее в этом году и занимает второе место в Американской лиге с показателем отбивания .313...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 00:37
Прогноз цен на 2025 год: Ozak AI до 1 $, Solana до 500 $, и XRP до 5 $—Какой обеспечит лучший ROI?

Наслаждайтесь любимыми видео и музыкой, загружайте оригинальный контент и делитесь всем этим с друзьями, семьей и всем миром на YouTube.
Blockchainreporter2025/09/03 00:20
Цена Биткоина поднимается выше 111 000 $ после того, как Strategy покупает BTC на сумму 449 миллионов $

Пост Цена Биктоина превышает 111 000 долларов США, поскольку Strategy покупает BTC на сумму 449 миллионов долларов США появился на BitcoinEthereumNews.com. Strategy приобрела дополнительно 4 048 Биктоинов стоимостью примерно 449,3 миллиона долларов США по средней цене Биктоина 110 981 долларов США за BTC, согласно форме 8-K, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США 2 сентября 2025 года. Общий объем Биктоинов компании сейчас составляет 636 505 BTC, приобретенных по совокупной цене 46,95 миллиардов долларов США. Последняя покупка была профинансирована через несколько программ размещения на рынке (ATM), включая поступления от ATM компании STRF, STRK, STRD и MSTR. В период с 26 августа по 1 сентября Strategy привлекла 471,8 миллиона долларов США через эти предложения, демонстрируя постоянный аппетит инвесторов к ценным бумагам, связанным с Биктоином. Агрессивная стратегия приобретения Биктоина компанией происходит на фоне более широкой тенденции корпоративного казначейского внедрения. Многие крупные компании объявили о значительных покупках Биктоина только за последний месяц, включая сделку Ming Shing Group по приобретению Биктоина на сумму 483 миллиона долларов США и покупку KindlyMD Биктоина на сумму 679 миллионов долларов США. Финансовые инновации Strategy создали новые инструменты, связанные с Биктоином, привлекательные для институциональных инвесторов. В настоящее время компания поддерживает несколько программ ATM, включая ATM STRF на сумму 2,1 миллиарда долларов США, предлагающий 10,00% привилегированных акций Series A Perpetual Strife, ATM STRC на сумму 4,2 миллиарда долларов США, предлагающий привилегированные акции Series A Perpetual Stretch с переменной ставкой, ATM STRK на сумму 21 миллиард долларов США, предлагающий 8,00% привилегированных акций Series A Perpetual Strike, ATM STRD на сумму 4,2 миллиарда долларов США, предлагающий 10,00% привилегированных акций Series A Perpetual Stride, и ATM MSTR на сумму 21 миллиард долларов США, предлагающий обыкновенные акции класса A. Каждое успешное размещение подчеркивает аппетит к фиксированному доходу, привязанному к биткоину, и укрепляет репутацию компании как надежного эмитента, экспериментирующего на пересечении Биктоина и традиционных рынков. Недавно компания обновила свое руководство, чтобы разрешить тактический выпуск акций даже тогда, когда ее премия к чистым активам Биктоина падает ниже предыдущего порога в 2,5x. Это изменение предоставляет Strategy большую гибкость для продолжения стратегии накопления Биктоина во время рыночной слабости. Strategy может вскоре...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 00:17
Намеки на камбэк Сабрины Карпентер указывают на более крупные победы впереди

Пост Возвращение Сабрины Карпентер намекает на большие победы впереди появился на BitcoinEthereumNews.com. Short N' Sweet и Fruitcake Сабрины Карпентер возвращаются в чарты Великобритании незадолго до того, как ее новый альбом Man's Best Friend получает высокий дебют. Сабрина Карпентер на Governors Ball 2024, проходившем в парке Флашинг-Медоуз-Корона 8 июня 2024 года в Квинсе, Нью-Йорк. (Фото: Нина Вестервельт/Billboard через Getty Images) Billboard через Getty Images Каталог Сабрины Карпентер ощущает положительное влияние ее нового релиза, долгожданного Man's Best Friend. Этот полноформатный альбом теперь доступен для прослушивания всему миру, и по мере его появления в магазинах загрузок и на стриминговых платформах, пара недавних работ обладательницы Грэмми снова набирает обороты в Соединенном Королевстве, что говорит о том, что поклонники не только приобретают последний релиз, но и по-прежнему влюблены в то, что изначально сделало ее звездой. Short N' Sweet возвращается в два чарта Short N' Sweet набирает обороты в нескольких уголках британского рынка. Проект, наполненный хитами, возвращается в Official Vinyl Albums Chart на 29 позицию, более чем через год после его выпуска. Для пластинки, находящейся так долго в обращении, повторное появление в виниловом рейтинге обычно означает, что происходит что-то захватывающее, либо с самим проектом, либо с музыкантом. Short N' Sweet поднимается в нескольких других списках Та же студийная работа также поднимается в двух других списках, ориентированных на продажи. Short N' Sweet поднимается с 31 на 21 место в чарте Official Albums Sales и улучшает позиции с 28 до 20 места в списке Official Physical Albums. Название теряет несколько позиций в ряде других рейтингов, но может восстановиться, когда дебютирует Man's Best Friend. Fruitcake возвращается в чарты продаж и физических носителей EP Fruitcake Карпентер находит свой путь обратно в пару рейтингов – единственные, в которых он в настоящее время...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 00:13
GBP слабый и отстающий от G10 – Scotiabank

Пост "Фунт стерлингов слаб и отстает от G10 – Scotiabank" появился на BitcoinEthereumNews.com. Фунт стерлингов (GBP) отстает от всех валют G10 с падением на 1,1% по отношению к доллару США (USD), ослабевая в ответ на возобновившиеся фискальные опасения, которые привели к росту доходности британских облигаций до новых многолетних максимумов, сообщают главные стратеги Форекс Scotiabank Шон Осборн и Эрик Теорет. GBP продолжает торговаться в неровном, но плоском диапазоне "Канцлер Ривз стремится придерживаться самостоятельно установленного правила, согласно которому государственные расходы должны покрываться налоговыми поступлениями в течение 5 лет, и рынки обеспокоены способностью правительства выполнить это правило." "30-летние облигации Великобритании поднялись до нового многолетнего максимума, приближаясь к 5,7%, что усложняет задачу правительства при подготовке августовского (бюджетного) заявления. Что касается данных, главным событием этой недели станет пятничная публикация данных о розничных продажах за июль. Члены Комитета по монетарной политике Банка Англии также выступят перед парламентским комитетом в среду." "Технические показатели снова смещаются в медвежью сторону, однако с мая. Вторничное снижение тянет Индекс относительной силы глубже ниже 50 в медвежью территорию, а недавнее движение цены предлагает мало с точки зрения поддержки перед уровнем 1,33. Мы ожидаем краткосрочный диапазон между 1,3320 и 1,3450." Источник: https://www.fxstreet.com/news/gbp-weak-and-underperforming-g10-scotiabank-202509021207
BitcoinEthereumNews2025/09/03 00:10
Paramount и Activision объединяются для создания художественного фильма

Пост Paramount и Activision объединяются для создания художественного фильма появился на BitcoinEthereumNews.com. Видеоигра Activision Blizzard's Колл оф Дьюти: Modern Warfare вставлена в игровую консоль Microsoft's Xbox One. Michael Ciaglo | Bloomberg | Getty Images Колл оф Дьюти, одна из самых успешных видеоигровых франшиз всех времен, выйдет на большой экран с помощью Paramount. Студия объявила во вторник, что заключила сделку с принадлежащей Microsoft компанией Activision для разработки, производства и распространения художественного фильма, основанного на шутере от первого лица. "Как пожизненный фанат Колл оф Дьюти, это действительно мечта, ставшая реальностью", - сказал в заявлении Дэвид Эллисон, председатель и генеральный директор Paramount. "От первых кампаний союзников в оригинальном Колл оф Дьюти, через Modern Warfare и Black Ops, я провел бесчисленные часы, играя в эту франшизу, которую я абсолютно люблю". Paramount и Activision заявили, что они будут чтить "богатое повествование и отличительный стиль" бренда для поклонников видеоигровой франшизы. Колл оф Дьюти была самой продаваемой серией видеоигр в США на протяжении 16 лет подряд, с более чем 500 миллионами проданных копий по всему миру, сообщили компании. "Я могу пообещать, что мы решительно настроены на выполнение нашей миссии по созданию кинематографического опыта, который чтит наследие этого уникального бренда", - сказал Эллисон. Сделка является еще одним крупным объявлением от Paramount с момента официального слияния со Skydance в начале августа. Через несколько дней студия объявила, что подписала контракт с братьями Даффер, творческой командой Мэтта и Росса Даффер, создавших "Очень странные дела" для Netflix, на четырехлетнее соглашение о создании художественных фильмов, телевизионных и стриминговых проектов. Paramount также приобрела права на UFC в США за 7,7 миллиарда долларов в рамках 7-летней сделки, которая начнется в 2026 году. Эллисон сказал в открытом письме вскоре после слияния, что компания будет инвестировать в "высококачественное повествование и передовые технологии", чтобы помочь...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 00:01
Стратегия увеличивает запасы Биткоина до 69B долларов, повышает дивиденды STRC до 10% на фоне критики

Пост Strategy увеличивает запасы Биткоина до более чем 69 миллиардов долларов США, повышает дивиденды STRC до 10% на фоне критики появился на BitcoinEthereumNews.com. Strategy, компания по бизнес-аналитике, ранее известная как MicroStrategy, укрепила свою позицию в Биткоине еще одной крупной покупкой. В заявке от 2 сентября в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), компания сообщила о приобретении 4 048 BTC за 449,3 миллиона долларов США, заплатив в среднем 110 981 долларов США за монету. Этот шаг увеличивает общий баланс Биткоина Strategy до 636 505 BTC, полученных по общей стоимости 46,95 миллиардов долларов США, или примерно 73 765 долларов США за монету. По текущим рыночным ценам эти запасы оцениваются в 69,24 миллиарда долларов США. Согласно данным Bitcoin Treasuries, активы компании теперь представляют чуть более 3% от максимального предложения Биткоина, что дает Strategy одну из крупнейших корпоративных позиций в этом активе. После этой покупки Strategy объявила, что скорректировала ставку дивидендов по своим привилегированным акциям STRC, повысив годовую выплату с 9% до 10%. Ценная бумага, запущенная в июле, является неконвертируемой и предназначена для обеспечения дохода с переменной ставкой. 'Сниженное кредитное плечо' Последняя сделка была профинансирована за счет сочетания предложений обыкновенных и привилегированных акций. Согласно заявке, Strategy продала 1,24 миллиона акций своих обыкновенных акций класса А за 425,3 миллиона долларов США. Компания привлекла остаток в 46,5 миллиона долларов США через свои программы привилегированных акций, включая STRK, STRF и STRD. Сбор средств Strategy в Биткоин (Источник: Strategy) Этот дисбаланс вызвал критику со стороны продавца коротких позиций Джеймса Чаноса, который публично делал ставки против компании. Чанос утверждал, что сильная зависимость от обыкновенных акций свидетельствует о том, что инвесторы по-прежнему с осторожностью относятся к привилегированным предложениям, которые структурированы для искателей дохода и участников с более высоким риском. Он написал: "MSTR продолжала СНИЖАТЬ свое кредитное плечо на прошлой неделе. 90% проданных ценных бумаг были из банкомата обыкновенных акций." Несмотря на утверждение Чаноса, Strategy уже привлекла 5,6 миллиардов долларов США в 2025 году через первичные публичные размещения этих ценных бумаг. Примечательно, что IPO составляют 12% всех первичных публичных размещений в США в этом году...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 00:00
Коррекция Биткоина не сбивает его траекторию роста – почему бычий тренд всё ещё в силе

Пост "Коррекция Биткоина не сбивает его траекторию роста – почему Бычий рынок все еще продолжается" появился на BitcoinEthereumNews.com. Коррекция Биткоина не сбивает его траекторию роста – почему Бычий рынок все еще продолжается | Bitcoinist.com Регистрация на нашу рассылку! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите свой email. Меня зовут Годспауэр Оуи, и я работаю на новостных платформах NewsBTC и Bitcoinist. Иногда я люблю думать о себе как об исследователе, так как мне нравится изучать новые места, узнавать новые вещи, особенно ценные, и встречать новых людей, которые влияют на мою жизнь, независимо от того, насколько мало это влияние. Я ценю свою семью, друзей, карьеру и время. Действительно, это, вероятно, наиболее значимые аспекты существования каждого человека. Я преследую не иллюзии, а мечты. Этот веб-сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать этот веб-сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie. Посетите наш Центр конфиденциальности или Политику использования файлов cookie. Я согласен Источник: https://bitcoinist.com/bitcoin-bull-run-still-on/
BitcoinEthereumNews2025/09/02 23:56
Почему Аналитики ставят Ozak AI, Cardano и TRX на первое место среди лучших низкокапитализированных ставок 2025 года

Пост «Почему Аналитики ставят Ozak AI, Cardano и TRX как лучшие низкокапитализированные ставки 2025 года» появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто-инвесторы, ищущие возможности с высоким потенциалом роста, все чаще обращаются к монетам с низкой капитализацией, обладающим сильным потенциалом роста. Аналитики выделили Ozak AI, Cardano (ADA) и TRX как выдающиеся ставки на 2025 год, ссылаясь на сочетание инноваций, внедрения и предпродажного или рыночного импульса. Эти проекты предлагают уникальные варианты использования, активные экосистемы и потенциал для значительной доходности, что делает их привлекательными вариантами для раннего инвестирования перед следующим бычьим циклом. Ozak AI – Предпродажа с высоким потенциалом на базе ИИ Ozak AI, в настоящее время находящийся на 5-м этапе предпродажи OZ по цене 0,01 $, уже привлек более 2,5 миллиона $ и продал более 830 миллионов токенов. Проект сочетает блокчейн технологию с ИИ-агентами прогнозирования, обеспечивая более быстрые и умные торговые решения, оптимизацию портфеля и данные на цепочке. Аналитики оптимистично настроены, что ранние инвесторы предпродажи могут увидеть доходность до 100x, что делает Ozak AI одним из самых обсуждаемых проектов предпродажи 2025 года. Безопасность и доверие укрепляются благодаря аудитам CertiK и внутренним проверкам, в то время как листинги на CoinMarketCap и CoinGecko повышают рыночную видимость. Стратегические партнерства с Dex3, HIVE и SINT аналогично расширяют окружение Ozak AI, обеспечивая реальное глобальное применение и потенциал для внедрения. Его токеномика включает одномесячный клифф с последующим шестимесячным линейным вестингом, обеспечивая долгосрочное сохранение цены и уверенность инвесторов. Cardano — Лидер с низкой капитализацией и сильными фундаментальными показателями Cardano (ADA), в настоящее время торгующийся по цене 0,813 $, остается одним из самых уважаемых проектов с низкой капитализацией благодаря своему рецензируемому развитию блокчейна и фокусу на масштабируемости, устойчивости и совместимости. Аналитики учитывают развивающуюся экосистему Cardano со смарт контрактами, DeFi приложениями и NFT проектами как ключевые драйверы долгосрочного роста. Его медленный, но стабильный подход к внедрению может не обещать немедленной взрывной доходности, однако стабильность ADA и институциональный интерес делают его сильной низкокапитализированной инвестицией на 2025 год. TRX — Высокоскоростной блокчейн с растущим внедрением TRX (Tron), торгующийся по цене 0,336 $, — еще одна низкокапитализированная монета, которую аналитики рассматривают благоприятно на 2025 год. Сеть Tron известна...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 23:34
Репозиционирование DSW стремится доказать, что это больше, чем место для покупки обуви

Пост «Репозиционирование DSW стремится доказать, что это больше, чем место для покупки обуви» появился на BitcoinEthereumNews.com. Мега-обувной магазин DSW запускает новый слоган бренда и перспективы на осень. Фото предоставлено DSW Как говорится, у вас никогда не будет второго шанса произвести первое впечатление. Для DSW, магазина обуви средней ценовой категории, который насчитывает почти 500 магазинов, это гипербола и банальность. Для бренда, чьи инициалы DSW означают Designer Shoe Warehouse (Склад дизайнерской обуви), 2025 год приносит свежий подход к своему бренду через запоминающийся слоган с призывом к действию, который побуждает клиентов подходить к магазину с новой точки зрения. «Позвольте нам вас удивить», который запускается сегодня, направлен на то, чтобы дать покупателям новое восприятие 34-летнего обувного магазина. Выступая из штаб-квартиры бренда в Колумбусе, штат Огайо, президент DSW Лаура Дэвис объяснила изменения, когда бренд подвел итоги после пандемии. «Мы оценили, кто мы и какова была наша эмоциональная идентичность», - сказала Дэвис через Zoom, добавив: «Наши клиенты сказали нам, что нам не хватало эмоциональной связи; это было очень транзакционно, а радость от обуви так велика». Таким образом, целью было установить эмоциональную связь DSW для привлечения новых клиентов, сохраняя при этом основных клиентов, особенно участников программы лояльности VIP. (Как один из первых, у кого была такая программа, DSW может похвастаться клиентами, зарегистрированными на 10-15 лет.) Внутри недавно обновленного магазина DSW. Фото предоставлено DSW «Они любят приходить в DSW и исследовать», - отметила Дэвис. Работая с лос-анджелесским креативным агентством Crispin, бренд глубоко погрузился в изучение бренда, включая углубленные опросы и, в некоторых случаях, посещение коллекций обуви ведущих покупателей в их домах. «Мы спрашивали их: «Как вы одеваетесь?» «Как вы думаете о самовыражении? Как вы увлекаетесь обувью, привнося дифференцирующий фактор в свой гардероб? Обувь позволяет вам исследовать это, особенно с клиентами, которые...
BitcoinEthereumNews2025/09/02 23:22
