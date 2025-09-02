Ник Куртц уверенно идет к награде "Новичок года" Американской лиги

ХЬЮСТОН, ТЕХАС – 25 ИЮЛЯ: Ник Куртц №16 из Athletics реагирует после своего четвертого хоум-рана в игре в девятом иннинге против Houston Astros на стадионе Daikin Park 25 июля 2025 года в Хьюстоне, Техас. (Фото: Tim Warner/Getty Images) Getty Images Иногда голосование за награды может быть с фотофинишем. В других случаях гравировку можно начинать заранее, как в случае с Ником Куртцем и Наградой за участие Новичка года Американской лиги. Куртц, мощный игрок первой базы Athletics, имеет показатели .308/.402/.632 с 27 хоум-ранами в 94 играх с момента вызова в конце апреля. Он лидирует среди всех новичков MLB по хоум-ранам, пробежкам (70), RBI (70), проценту попадания на базу, проценту слаггинга и WAR (4,7, версия Baseball-Reference). Если бы у него было достаточно выходов на биту для квалификации, он занял бы второе место в MLB с показателем OPS 1,033 и OPS+ 180, уступая только Аарону Джаджу в обеих категориях. Он выбил четыре из своих хоум-ранов в одной игре против Houston Astros 25 июля, показав результат 6-6 с четырьмя хоум-ранами, даблом и синглом. Куртц не был укрощен питчингом на любом уровне профессионального или студенческого бейсбола. Он зарегистрировал OPS не менее 1,108 в каждом из своих трех лет в Wake Forest, что привело к тому, что A's выбрали его четвертым в общем зачете на драфте 2024 года. Ему потребовалось всего 33 игры в низших лигах, где он показал OPS 1,152 на всех уровнях, прежде чем получить вызов в высшую лигу 23 апреля. Будет сложно кому-либо догнать его в гонке за звание Новичка года, но есть несколько достойных претендентов. Один из них — его товарищ по команде, шортстоп Джейкоб Уилсон. Он попал в команду All-Star ранее в этом году и занимает второе место в Американской лиге с показателем отбивания .313...