Цена Биткоина поднимается выше 111 000 $ после того, как Strategy покупает BTC на сумму 449 миллионов $
Пост Цена Биктоина превышает 111 000 долларов США, поскольку Strategy покупает BTC на сумму 449 миллионов долларов США появился на BitcoinEthereumNews.com. Strategy приобрела дополнительно 4 048 Биктоинов стоимостью примерно 449,3 миллиона долларов США по средней цене Биктоина 110 981 долларов США за BTC, согласно форме 8-K, поданной в Комиссию по ценным бумагам и биржам США 2 сентября 2025 года. Общий объем Биктоинов компании сейчас составляет 636 505 BTC, приобретенных по совокупной цене 46,95 миллиардов долларов США. Последняя покупка была профинансирована через несколько программ размещения на рынке (ATM), включая поступления от ATM компании STRF, STRK, STRD и MSTR. В период с 26 августа по 1 сентября Strategy привлекла 471,8 миллиона долларов США через эти предложения, демонстрируя постоянный аппетит инвесторов к ценным бумагам, связанным с Биктоином. Агрессивная стратегия приобретения Биктоина компанией происходит на фоне более широкой тенденции корпоративного казначейского внедрения. Многие крупные компании объявили о значительных покупках Биктоина только за последний месяц, включая сделку Ming Shing Group по приобретению Биктоина на сумму 483 миллиона долларов США и покупку KindlyMD Биктоина на сумму 679 миллионов долларов США. Финансовые инновации Strategy создали новые инструменты, связанные с Биктоином, привлекательные для институциональных инвесторов. В настоящее время компания поддерживает несколько программ ATM, включая ATM STRF на сумму 2,1 миллиарда долларов США, предлагающий 10,00% привилегированных акций Series A Perpetual Strife, ATM STRC на сумму 4,2 миллиарда долларов США, предлагающий привилегированные акции Series A Perpetual Stretch с переменной ставкой, ATM STRK на сумму 21 миллиард долларов США, предлагающий 8,00% привилегированных акций Series A Perpetual Strike, ATM STRD на сумму 4,2 миллиарда долларов США, предлагающий 10,00% привилегированных акций Series A Perpetual Stride, и ATM MSTR на сумму 21 миллиард долларов США, предлагающий обыкновенные акции класса A. Каждое успешное размещение подчеркивает аппетит к фиксированному доходу, привязанному к биткоину, и укрепляет репутацию компании как надежного эмитента, экспериментирующего на пересечении Биктоина и традиционных рынков. Недавно компания обновила свое руководство, чтобы разрешить тактический выпуск акций даже тогда, когда ее премия к чистым активам Биктоина падает ниже предыдущего порога в 2,5x. Это изменение предоставляет Strategy большую гибкость для продолжения стратегии накопления Биктоина во время рыночной слабости. Strategy может вскоре...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 00:17