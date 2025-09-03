2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
MSTR Майкла Сейлора покупает больше Bitcoin

MSTR Майкла Сейлора покупает больше Bitcoin

Пост «Michael Saylor's MSTR покупает больше Биткоина» появился на BitcoinEthereumNews.com. Strategy (MSTR) продолжила свои неустанные покупки биткоина BTC 110 486,49 $, приобретя еще 4 048 монет на прошлой неделе и доведя общие запасы компании до 636 505 монет. Покупки прошлой недели были совершены чуть менее чем за 450 миллионов $, или по средней стоимости 110 981 $ за каждую. Они финансировались в основном за счет продажи обыкновенных акций, а продажи различных привилегированных акций компании составили остальную часть. Продажи обыкновенных акций в последнее время вызывают некоторые споры, поскольку Сейлор и его команда не так давно обещали никогда не выпускать акции, когда mNAV акций — соотношение оценки акций по сравнению со стоимостью запасов биткоина — упадет ниже 2,5x. Однако недавние трудности для акций привели mNAV к области 1,5x. При явно скромном спросе на привилегированные акции и отсутствии спроса на конвертируемый долг, компания — если она хотела продолжать делать значительные покупки биткоина — имела мало выбора, кроме как отказаться от обещания mNAV 2,5x. Проблема с продажей обыкновенных акций с такой скромной премией к mNAV, говорят критики, заключается в том, что выпуск рискует размыть доли существующих акционеров. Запасы биткоина компании стоят чуть менее 70 миллиардов $ при текущей цене биткоина 109 400 $. Акции MSTR немного снизились на предрыночных торгах. Источник: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/02/strategy-added-another-4-408-bitcoin-for-usd450m-last-week
holoride
RIDE$0.00093+3.56%
Биткоин
BTC$117,735.58-2.41%
Moonveil
MORE$0.02914-14.99%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/03 02:44
Поделиться
Золото превзойдет биткоин в 2 раза в 2025 году

Золото превзойдет биткоин в 2 раза в 2025 году

Пост «Золото превосходит биткоин в 2 раза в 2025 году» появился на BitcoinEthereumNews.com. Несмотря на тысячелетнюю историю и в 11 раз большую рыночную капитализацию, золото принесло инвесторам в этом году вдвое большую доходность, чем биткоин (BTC). С 1 января золото выросло на 32% по сравнению с гораздо более скромными 16% BTC. Сегодняшняя цена золота также исторически значима по другой причине, а именно тем, что ее рост достиг ровно 100X с момента отказа доллара США от золотого стандарта в 35 долларов за унцию в 1971 году. Сейчас одна унция золота стоит 3 500 долларов. Эти цифры несколько разочаровывают промоутеров BTC, которые рекламировали актив как «цифровое золото». Более 4 лет золото было гораздо лучшим активом для хранения, чем Биктоин. Хотя доходность была схожей с 1 квартала 2021 года, у золота была в 4 раза меньше месячная волатильность и просадки, и всего 14% корреляция с акциями по сравнению с почти 60% у Биткоина. pic.twitter.com/DKcV3BGcm3 — Bob Elliott (@BobEUnlimited) 13 июня, 2025 Фактически, в зависимости от выбранного временного периода, золото превосходило BTC почти четыре года. Например, с их максимумов в ноябре 2021 года золото выросло на 85% по сравнению с ростом BTC на 61%. Биткоин отстает от золота во время второго срока Дональда Трампа В марте Protos отметил, что BTC показал лучшие результаты во время первого президентского срока Дональда Трампа. Этот анализ остается верным при расширении сравнения цен до сегодняшнего дня. Когда Трамп впервые стал президентом в 2017 году, BTC торговался ниже 900 долларов. К 2 сентября 2017 года он вырос до 4 600 долларов. Сравните этот рост на 411% с его плачевным отставанием в течение того же 225-дневного календарного периода этого года. В день инаугурации Трампа в 2025 году BTC торговался по 102 000 долларов. На момент публикации он вырос всего на 9% до 111 000 долларов. Другими словами, BTC показал на 40 000 базисных пунктов лучше в течение первых 225 дней Трампа в качестве президента в 2017 году, чем в течение его 225 дней в 2025 году. Читать...
NEAR
NEAR$3.014+5.49%
BOB
BOB$0.000004749-6.05%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.205-3.83%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/03 02:21
Поделиться
Ozak AI, LINK, CRO, ADA и HYPE могут превратить 1k $ в 50k $

Ozak AI, LINK, CRO, ADA и HYPE могут превратить 1k $ в 50k $

Пост Ozak AI, LINK, CRO, ADA и HYPE могут превратить 1k долларов в 50k долларов появился на BitcoinEthereumNews.com. Поиск альткоинов с высоким потенциалом продолжается, поскольку инвесторы ищут возможности превратить небольшие суммы в значительную прибыль. Благодаря разнообразным технологиям, уникальным вариантам использования и расширяющимся экосистемам, пять токенов выделяются в 2025 году: Ozak AI ($OZ), Chainlink (LINK), Cronos (CRO), Cardano (ADA) и Hyperliquid (HYPE). Оба имеют возможность принести гораздо больше прибыли от скромных инвестиций в 1 000 долларов; следовательно, за этими двумя проектами стоит внимательно следить в этом году. Ozak AI: вход по 0,01 доллара для роста ИИ-блокчейна Ozak AI находится в предпродаже всего за 0,01 доллара, одна из самых низких стоимостей с самым высоким потенциалом роста. На данный момент продано более 838,6 миллионов токенов, что принесло 2,58 миллиона долларов. Цена вырастет до 0,012 доллара на следующем этапе и до 1 доллара в долгосрочной перспективе. Минимум 100 долларов для раннего входа на розничном уровне. Платформа объединяет ИИ с децентрализованными сетями для предоставления прогнозной аналитики рынка. Другие основные элементы включают Сеть потоковой передачи Ozak для данных в реальном времени, Децентрализованные сети физической инфраструктуры (DePIN) для безопасности, Хранилища данных Ozak для хранения и Агенты прогнозирования для настраиваемого ИИ аналитики. Это позволяет частным лицам и учреждениям получать мгновенные сигналы для торговли и прогнозирования. Соавторы подтвердили сотрудничество с Weblume, интегрировав аналитику Ozak AI в панели управления Web3 и децентрализованные приложения. Это уменьшит технические узкие места и повысит спрос на токен OZ. Токен OZ обеспечивает транзакции, настройку моделей, хранение, вознаграждения и управление. Токеномика: 30% предпродажа, 30% рост сообщества, 20% резервы, 20% ликвидность и распределение команды. LINK, CRO, ADA и HYPE в фокусе Ozak AI присоединяется к другим альткоинам с высоким потенциалом, имеющим установленную историю внедрения и полезности. Chainlink (LINK): По цене 22,91 доллара с рыночной капитализацией 15,54 миллиарда долларов, Chainlink укрепляет свою позицию в качестве ведущей децентрализованной сети оракулов. Он интерпретирует информацию из реального мира в смарт-контракты, DeFi, игры и корпоративные приложения...
RealLink
REAL$0.0782-3.69%
Streamflow
STREAM$0.07945-4.21%
Hyperliquid
HYPE$43+0.63%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/03 01:43
Поделиться
Ключевые экономические события этой недели для Биткоина

Ключевые экономические события этой недели для Биткоина

Пост «Ключевые экономические события этой недели для Биткоина» появился на BitcoinEthereumNews.com. Вкратце Биткоин закончил месяц с убытком в 6,47%, несмотря на достижение рекордного максимума в 124 545,60 $. Эксперты внимательно следят за заявками на пособие по безработице, производительностью в США и отчетом о занятости за август, которые могут повлиять на решение ФРС о снижении ставки в сентябре. Слабый отчет о занятости, как ни парадоксально, может стать положительным катализатором для Биткоина, по мнению экспертов, которые остаются осторожными из-за медвежьей сезонности сентября. Биткоин продолжил коррекцию прошлой недели, закрыв месяц на отрицательной ноте, а эксперты ожидают ключевых макроэкономических данных, которые могут повлиять на предстоящее решение Федеральной резервной системы США о снижении ставки. В центре внимания находится тройка показателей: заявки на пособие по безработице, производительность в США и отчет о занятости за август, поскольку ФРС сталкивается с противоречивыми данными о растущей инфляции и ослабевающем рынке труда. «ФРС идет по канату», — написал Курт С. Альтрихтер, основатель Ivory Hill Wealth Advisory, в посте на X в воскресенье. Снижение ставок «слишком рано рискует возродить инфляцию в стиле 1970-х годов», в то время как их удержание на прежнем уровне может «спровоцировать рецессию», разрушив рынок труда, добавил Альтрихтер. Давление на председателя Джерома Пауэлла, как следствие, огромно, что делает публикацию данных на этой неделе более критичной, чем обычно. Все внимание сейчас приковано к четверговым первичным заявкам на пособие по безработице, которые отслеживают новые заявления на пособие по безработице. В то время как консенсус-прогноз в 230 000 заявок соответствует 229 000 предыдущей недели, показатель выше этого порога будет сигнализировать о дальнейшем смягчении рынка труда и окажет значительное давление на ФРС для рассмотрения вопроса о снижении процентных ставок. В тот же день последует окончательный пересмотр производительности США и затрат на рабочую силу. Предварительный рост производительности во втором квартале 2025 года установлен на уровне +2,4% в квартальном исчислении в годовом выражении, а затраты на рабочую силу составляют +1,6%, что ниже 6,9% первого квартала, согласно августовскому отчету. Пересмотр производительности в сторону понижения или пересмотр затрат на рабочую силу в сторону повышения...
Moonveil
MORE$0.02914-14.99%
BRC20.COM
COM$0.010632-5.06%
USUAL
USUAL$0.0436-8.01%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/03 01:36
Поделиться
FY Energy запускает перспективные контракты на майнинг блокчейна с использованием зеленой энергии

FY Energy запускает перспективные контракты на майнинг блокчейна с использованием зеленой энергии

Пост FY Energy запускает перспективные контракты на майнинг с использованием зеленой энергии блокчейна появился на BitcoinEthereumNews.com. Примечание редакции: Следующий контент не отражает взгляды или мнения BeInCrypto. Он предоставляется только в информационных целях и не должен интерпретироваться как финансовый совет. Пожалуйста, проводите собственное исследование перед принятием любых инвестиционных решений. Мир переходит в новую сферу создания цифровых активов, FY Energy стимулирует изменения своим инновационным решением. Компания, используя технологию блокчейн в сочетании с инфраструктурой возобновляемой энергии, предлагает удобное для пользователя решение, позволяющее людям стать частью цифровой экономики, при этом соответствуя их экологическим целям. В то время как стоимость владения оборудованием стремительно растет, а традиционный способ майнинга постепенно становится менее жизнеспособным, FY Energy предлагает облачную систему, которая не только проста и безопасна, но также направлена на обеспечение доступного, безопасного участия в генерации цифровых активов в долгосрочной перспективе. Бесплатная пробная версия на 20 долларов: Первый шаг к цифровому пассивному доходу FY Energy предоставляет всем новым пользователям бесплатный пробный кредит в размере 20 долларов для тестирования платформы. Благодаря этой программе пользователи могут ознакомиться с контрактными предложениями платформы без какого-либо финансового риска, получая таким образом непосредственный опыт того, как ежедневно производятся технологические дивиденды. Благодаря устранению ценовых барьеров, FY Energy создает демократизированный портал для хеш-вычислений, делая его доступным для всех, независимо от их финансового положения. Безопасность на первом месте: Сертификация FinCEN Несмотря на миллиарды долларов, которые переводятся через сети блокчейн, безопасность по-прежнему имеет первостепенное значение. FY Energy зарегистрирована в FinCEN; следовательно, она поддерживает соответствие нормативным требованиям и строго соблюдает все глобальные финансовые стандарты. Каждый контракт или сделка надежно защищены с помощью McAfee® SECURE и Cloudflare® SECURE, мультиподписи, а также аудита в реальном времени. Все это гарантирует, что пользователи имеют уровень доверия к...
Portal
PORTAL$0.03579-6.89%
RealLink
REAL$0.0782-3.69%
ChangeX
CHANGE$0.00159408+0.62%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/03 01:33
Поделиться
Напряженный график данных завершается критическим показателем NFP США

Напряженный график данных завершается критическим показателем NFP США

Пост «Напряженный календарь данных завершается критическим показателем NFP в США» появился на BitcoinEthereumNews.com. Начало недели, ослабленное праздником, уступает место насыщенному календарю данных. Эта неделя завершится значительной публикацией данных по рабочим местам NFP в США. Аппетит к риску высок, поскольку рынки делают ставку на снижение ставки ФРС в сентябре. Сентябрь начинается спокойно, с закрытыми в понедельник рынками США на длинные выходные. Праздник День труда ограничил рыночные потоки из-за длинных выходных в США, но широкий спектр событий с высоким влиянием сохранит интерес к этой неделе до того, как последний раунд данных по Несельскохозяйственным платежным ведомостям США (NFP) обрушится на рынки. Вторник официально даст старт торговой неделе с последними данными Гармонизированного индекса потребительских цен (HICP) Европы, собственной версии Индекса потребительских цен (ИПЦ). Ожидается, что инфляция HICP по всему ЕС останется стабильной на уровне 2,0% в августе. Рынки США вернутся к жизни во вторник как раз к последним результатам опроса Индекса менеджеров по закупкам (PMI) ISM в производственном секторе. Уровень отклика на опросы PMI обычно слишком низок, чтобы растянуть окончательную цифру до точного размера выборки, что делает любые выводы из опроса спорными. Однако инвесторы все равно будут следить за окончательной цифрой. В середине недели, в среду, квартальный рост Валового внутреннего продукта (ВВП) Австралии за второй квартал, а также Индекс PMI сферы услуг Caixin Китая за август будут опубликованы для антиподов. Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард также сделает свое второе выступление за три дня в среду, но значительных изменений в заявлениях о политике ЕЦБ пока не ожидается. Данные по торговому балансу Австралии завершат календарь азиатских данных на этой неделе в четверг, за ними последуют данные по розничным продажам в Европе за год, закончившийся в июле. Ожидается, что показатели розничных продаж в Европе...
Index Cooperative
INDEX$0.961-5.87%
BRC20.COM
COM$0.010632-5.06%
Life Crypto
LIFE$0.00003978-1.99%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/03 01:31
Поделиться
Объем Dex превышает 1 трлн $ в августе: почему токен Best Wallet готов к росту

Объем Dex превышает 1 трлн $ в августе: почему токен Best Wallet готов к росту

Пост "Объем DEX превысил 1 триллион долларов в августе: почему токен Best Wallet может выиграть" появился на BitcoinEthereumNews.com. Рынок децентрализованных бирж (DEX) только что достиг исторической вехи: в августе было обработано более 1,15 триллиона долларов объема. Данные DefiLlama показывают, что это первый месяц, когда совокупные объемы спотовой торговли и бессрочных контрактов превысили 1 триллион долларов в месячной активности. Объемы спотовых DEX достигли 506 миллиардов долларов в августе, в то время как объемы бессрочных контрактов выросли до более чем 648 миллиардов долларов, достигнув исторического максимума для этой категории. Рынок DEX остается сильным, поскольку Web3 становится более доступным благодаря таким приложениям, как Best Wallet. Best Wallet предоставляет простой способ конвертации фиатных валют через мобильное приложение, а также интеграцию с несколькими DEX для плавного криптоопыта. Мы обсудим, почему токен $BEST является лучшим способом покупки и продажи криптовалюты через приложение Best Wallet, но сначала мы более внимательно рассмотрим рынок DEX. Какие DEX видят наибольший объем? Uniswap остается ведущей спотовой DEX с более чем 143 миллиардами долларов общего объема, обработанного в августе, что составляет 28,2% от общего спотового объема месяца. PancakeSwap находится на втором месте с почти в три раза меньшим объемом в 56,6 миллиардов долларов, в то время как HyperLiquid занимает третье место с 21,7 миллиардами долларов. Увеличение спотового объема подняло соотношение торговли DEX к CEX до 17,2% в августе, что указывает на растущий интерес к свопам токенов, выполняемым полностью в сети. Рыночная капитализация DeFi сейчас составляет 160 миллиардов долларов и продолжает расти по мере того, как все больше пользователей присоединяются к пространству DeFi. Best Wallet готов воспользоваться сильным рынком DEX, начиная конкурировать с институциональными CEX. Давайте узнаем больше о том, как Best Wallet ($BEST) упрощает интеграцию с DEX. Best Wallet – Кросс-чейн кошелёк, созданный для поколения Mobile-First Best Wallet Token ($BEST) – это официальный токен Best Wallet, мобильного криптокошелька, который работает на нескольких блокчейнах с нативной поддержкой DEX. Best Wallet превосходит более старые кошельки, такие как MetaMask...
Brainedge
LEARN$0.01514-2.32%
Moonveil
MORE$0.02914-14.99%
Helium Mobile
MOBILE$0.0003345-5.05%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/03 01:14
Поделиться
Японская Метапланета получает одобрение плана по привлечению средств на сумму 3,7B долларов

Японская Метапланета получает одобрение плана по привлечению средств на сумму 3,7B долларов

Пост «Японская Metaplanet получает одобрение на план привлечения средств в размере 3,7 миллиарда долларов» появился на BitcoinEthereumNews.com. Японская компания по накоплению Биктоина Metaplanet получила одобрение акционеров на реструктуризацию своего капитала, открывая путь для потенциального привлечения миллиардов средств, предназначенных для стратегии накопления Биктоина. На внеочередном общем собрании в понедельник инвесторы поддержали поправки к уставу компании, чтобы увеличить количество разрешенных акций до 2,7 миллиардов. Также была введена новая система привилегированных акций двух классов, которая позволит Metaplanet привлекать различные типы инвесторов, сохраняя при этом контроль для существующих акционеров. Акции класса A будут иметь фиксированные дивиденды, предлагая инвесторам, ориентированным на доход, более стабильную прибыль. Акции класса B будут более рискованными, но с возможностью конвертации в обыкновенные акции. Этот шаг обеспечивает потенциальный рост, если стратегия накопления Биктоина компании окажется успешной. Metaplanet представила новые классы акций как «защитный механизм», который защищает обычных акционеров от чрезмерного размывания капитала, одновременно открывая доступ к потенциальному финансированию в размере до 555 миллиардов иен (3,7 миллиарда долларов). Источник: Metaplanet Metaplanet приближается к реализации целей по Биктоину 1 августа Metaplanet объявила о плане привлечь 3,7 миллиарда долларов для финансирования своей цели по приобретению 210 000 Биктоинов (BTC) к концу 2027 года. В среду совет директоров компании принял решение о выпуске новых акций через международное размещение. Это проложило путь к собранию акционеров, которое, вероятно, было самым большим препятствием во внутреннем управлении. Хотя акционеры одобрили структуру, совет директоров компании все еще должен утвердить конкретные условия выпуска. Metaplanet также должна подать подробные регистрационные заявления японским регуляторам. Самой большой проблемой для стремлений компании привлечь средства является привлечение реальных инвесторов для достижения максимального потенциального сбора в 3,7 миллиарда долларов. Усилия Metaplanet по привлечению средств происходят на фоне недавнего снижения цен на акции. Во вторник данные Google Finance показали, что акции Metaplanet торговались примерно по 5,74 долларов, что на 54% ниже их максимума в 12,75 долларов в...
B
B$0.2111-16.37%
Биткоин
BTC$117,735.58-2.41%
Moonveil
MORE$0.02914-14.99%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/03 01:11
Поделиться
GBP/USD рост доходности британских гособлигаций вызывает фискальные опасения

GBP/USD рост доходности британских гособлигаций вызывает фискальные опасения

Пост GBP/USD: растущая доходность гособлигаций Великобритании вызывает фискальные опасения появился на BitcoinEthereumNews.com. Фунт стерлингов падает, поскольку растущая доходность гособлигаций Великобритании вызывает фискальные опасения. Фунт стерлингов (GBP) показывает результаты хуже своих основных конкурентов в неделю с небольшим количеством экономических событий в Соединенном Королевстве (UK). Британская валюта упала, поскольку растущая доходность долгосрочных гособлигаций Великобритании вызвала фискальные опасения. Доходность 30-летних гособлигаций Великобритании выросла почти до 5,68%, что является самым высоким уровнем с 1998 года. Доходность британских облигаций выросла после того, как премьер-министр Кир Стармер объявил о перестановках в кабинете министров, что он назвал переходом "ко второй фазе" своего правительства, сообщает BBC News. Читать далее... Прогноз GBP/USD: Фунт стерлингов падает на фоне усиления распродажи гособлигаций. После умеренного роста в понедельник, GBP/USD повернул на юг и упал до самого низкого уровня с начала августа ниже 1.3380. Хотя паре удалось подняться обратно к 1.3400, ей трудно набрать импульс восстановления. Широкомасштабное давление продаж на доллар США (USD) из-за растущих опасений по поводу независимости Федеральной резервной системы и повышенной неопределенности вокруг торгового режима позволило GBP/USD немного вырасти в понедельник. Читать далее... Источник: https://www.fxstreet.com/news/pound-sterling-price-news-and-forecast-gbp-usd-soaring-uk-gilt-yields-raise-fiscal-concerns-202509021213
NEAR
NEAR$3.014+5.49%
BarnBridge
BOND$0.154-1.34%
Moonveil
MORE$0.02914-14.99%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/03 01:01
Поделиться
Необходимы лучшие данные и показатели для понимания жилищных потребностей

Необходимы лучшие данные и показатели для понимания жилищных потребностей

Пост «Необходимы лучшие данные и показатели для понимания жилищных потребностей» появился на BitcoinEthereumNews.com. Часто данные о финансовой нагрузке скорее запутывают, чем проясняют спрос на доступные жилищные решения. getty В этом месяце я собираюсь затронуть некоторые постоянные проблемы в том, как мы говорим о жилье в Соединенных Штатах и как мы пытаемся решать жилищные вопросы. Первая — это идея финансовой нагрузки, суммы, которую домохозяйство платит за жилье свыше 30 процентов от своего валового дохода до налогообложения. Это Соотношение дохода и стоимости жилья (HCIR) по-прежнему является способом, которым все — от активистов до выборных должностных лиц и представителей СМИ — говорят о проблемах стоимости жилья. И каждый год Национальная коалиция по жилью для малоимущих (NLIHC) выпускает отчет о взаимосвязи между арендной платой и заработной платой. Отчет этого года, «Недоступно 2025: Высокая стоимость жилья», является еще одним примером использования этого соотношения, которое при неправильном использовании в лучшем случае бесполезно, а в худшем — усугубляет проблемы в том, как мы решаем проблемы, с которыми сталкиваются многие семьи при оплате жилья. Во-первых, то, как мы говорим о доступности и как мы пытаемся ее измерить, формирует базовый расчет для каждого подхода к ее достижению. Доступность чего-либо — это не количественный показатель, а качественный, показатель отношения к цене. Как рост, вес или погода, доступность требует ответа на вопрос: «по сравнению с чем?» Два человека могут платить 1000 долларов в месяц за квартиру, причем один из них каждый месяц с трудом оплачивает аренду, а другой даже не задумывается об этом. Соотношение дохода к арендной плате — это отправная точка для такого расчета. Исторически это соотношение началось с представления о том, что жилье должно стоить недельную зарплату, примерно 25% месячного дохода, затем в конце 1970-х годов оно было увеличено до 30%. Почему был выбран именно этот показатель? Я пишу...
MemeCore
M$2.03691-0.03%
BRC20.COM
COM$0.010632-5.06%
Wink
LIKE$0.007945-3.03%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/03 00:49
Поделиться

Популярные новости

Еще

Акции Lyft, Inc. ($LYFT): Резервирует автономные роботакси Tensor, акции упали на 3,19%

Кит был ликвидирован на 247.62 WETH на платформе Aave, стоимостью примерно 1.05 миллиона $

Morgan Stanley с активами 8T долларов открывает доступ к Биткоину для всех состоятельных клиентов

Прогноз цены XRP в ожидании решений по ETF с 18 по 25 октября, предпродажа DeepSnitch AI собирает 337K $

Xyra Labs запускает Split Routing для предложения ценообразования уровня CEX для DeFi свопов