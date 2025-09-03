Золото превзойдет биткоин в 2 раза в 2025 году

Несмотря на тысячелетнюю историю и в 11 раз большую рыночную капитализацию, золото принесло инвесторам в этом году вдвое большую доходность, чем биткоин (BTC). С 1 января золото выросло на 32% по сравнению с гораздо более скромными 16% BTC. Сегодняшняя цена золота также исторически значима по другой причине, а именно тем, что ее рост достиг ровно 100X с момента отказа доллара США от золотого стандарта в 35 долларов за унцию в 1971 году. Сейчас одна унция золота стоит 3 500 долларов. Эти цифры несколько разочаровывают промоутеров BTC, которые рекламировали актив как «цифровое золото». Более 4 лет золото было гораздо лучшим активом для хранения, чем Биктоин. Хотя доходность была схожей с 1 квартала 2021 года, у золота была в 4 раза меньше месячная волатильность и просадки, и всего 14% корреляция с акциями по сравнению с почти 60% у Биткоина. pic.twitter.com/DKcV3BGcm3 — Bob Elliott (@BobEUnlimited) 13 июня, 2025 Фактически, в зависимости от выбранного временного периода, золото превосходило BTC почти четыре года. Например, с их максимумов в ноябре 2021 года золото выросло на 85% по сравнению с ростом BTC на 61%. Биткоин отстает от золота во время второго срока Дональда Трампа В марте Protos отметил, что BTC показал лучшие результаты во время первого президентского срока Дональда Трампа. Этот анализ остается верным при расширении сравнения цен до сегодняшнего дня. Когда Трамп впервые стал президентом в 2017 году, BTC торговался ниже 900 долларов. К 2 сентября 2017 года он вырос до 4 600 долларов. Сравните этот рост на 411% с его плачевным отставанием в течение того же 225-дневного календарного периода этого года. В день инаугурации Трампа в 2025 году BTC торговался по 102 000 долларов. На момент публикации он вырос всего на 9% до 111 000 долларов. Другими словами, BTC показал на 40 000 базисных пунктов лучше в течение первых 225 дней Трампа в качестве президента в 2017 году, чем в течение его 225 дней в 2025 году.