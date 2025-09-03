После 17 сезонов команда Penske не продлит контракт с легендой IndyCar Уиллом Пауэром

Гонщик IndyCar Уилл Пауэр обнимает своего давнего инженера Дэвида Фаустино после своей последней гонки за Team Penske на Borchetta Bourbon Music City Grand Prix 31 августа. Фото INDYCAR Одно из самых славных и успешных сотрудничеств в истории серии IndyCar подошло к концу, поскольку Team Penske и гонщик Уилл Пауэр расстаются. Team Penske объявила во вторник, 2 сентября, в 10:00 по восточному времени, что после 17 лет выступлений за легендарную организацию Пауэр покинет команду до начала сезона 2026 года. "Когда мы сели обсудить наше совместное будущее, Уилл почувствовал, что для него пришло время внести изменения, начиная со следующего сезона", - сказал владелец команды Роджер Пенске. "Он был выдающимся гонщиком и товарищем по команде для нашей организации. Его результаты говорят сами за себя, и мы желаем ему всего наилучшего на следующем этапе его карьеры." Ожидается, что Дэвид Малукас будет назначен на место Пауэра в Team Penske Chevrolet №12. Пауэр является одним из самых титулованных гонщиков IndyCar с 45 победами, двумя чемпионскими титулами IndyCar (2014 и 2022) и одной победой в Indianapolis 500. Пауэр одержал 42 из своих побед в IndyCar во время выступления за Team Penske, а также завоевал 71 поул-позицию, что выделило его как величайшего квалификатора в истории серии. "Для меня было честью выступать за Роджера и организацию Penske", - сказал Уилл Пауэр. "Мы достигли так многого вместе, и я всегда буду благодарен за время, проведенное в команде, и моих товарищей по команде, которые поддерживали меня на этом пути. После долгих размышлений я почувствовал, что изменение для меня было правильным решением в данный момент." Team Penske объявит о своих планах относительно Verizon Chevrolet №12 позднее, до сезона 2026...