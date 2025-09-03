2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
Мир лизинга самолетов сокращается с поглощением Air Lease за 7,4 миллиарда долларов

Мир лизинга самолетов сокращается с поглощением Air Lease за 7,4 миллиарда долларов

Пост «Мир лизинга самолетов сокращается с поглощением Air Lease за 7,4 миллиарда долларов» появился на BitcoinEthereumNews.com. Airbus A321 собирается на линии окончательной сборки в ангаре производственного предприятия Airbus в США в Мобиле, Алабама. Michael Spooneybarger | Reuters Лизинговая компания Air Lease, основанная магнатом отрасли Стивеном Удвар-Хази, согласилась продать себя группе инвесторов за 7,4 миллиарда долларов, что сделает ее частной и приведет к дальнейшей консолидации в бизнесе аренды самолетов. Планируемое приобретение, объявленное во вторник, возглавили японские Sumitomo и SMBC Aviation Capital, а также включает управляющих активами Apollo и Brookfield. Акционеры базирующейся в Лос-Анджелесе Air Lease получат по 65 долларов за акцию, что почти на 8% выше цены закрытия в пятницу. Включая долг, инвесторы оценивают компанию примерно в 28,2 миллиарда долларов. Лизингодатели сдают самолеты в аренду авиакомпаниям, помогая перевозчикам сохранить денежные средства, которые в противном случае им пришлось бы использовать для покупки самолетов, стоимость которых по прейскуранту может превышать 100 миллионов долларов за штуку. Нехватка самолетов в последние годы — вызванная пандемией Covid, проблемами в цепочке поставок и другими замедлениями — подняла арендные ставки до рекордных уровней как для новых, так и для старых моделей. Бизнес лизинга самолетов, которому принадлежит более половины мирового флота пассажирских самолетов, вырос с 51% доли владения в 2009 году до 58% в настоящее время, согласно авиационной консалтинговой фирме IBA Group. Он не увидел большего роста, потому что некоторые крупные авиакомпании стали прибыльными, что позволило им владеть многими своими самолетами. «Наличные деньги больше не чужды этим ребятам», — сказал Стюарт Хэтчер, главный экономист IBA Group. В то же время многие авиакомпании сейчас пересматривают свои планы по мощностям, поскольку избыточное предложение рейсов в этом году оказало давление на тарифы и съело их прибыль. В крайнем случае, Spirit Airlines в пятницу подала заявление о защите от банкротства по Главе 11 во второй раз менее чем за год...
DAR Open Network
D$0.02951-9.86%
Threshold
T$0.01469-3.92%
Moonveil
MORE$0.02914-14.99%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/03 03:43
Поделиться
Золото превышает 3 450 $ на фоне внимания трейдеров к независимости ФРС и NFP

Золото превышает 3 450 $ на фоне внимания трейдеров к независимости ФРС и NFP

Пост Золото превышает 3 450 $ на фоне внимания трейдеров к независимости ФРС и NFP появился на BitcoinEthereumNews.com. XAU/USD поднимается на 0,87% до 3 476 $ в условиях спокойной сессии США, что способствует движению к рекордным уровням. Трейдеры оценивают вероятность сентябрьского снижения ставки ФРС в 85%, несмотря на инфляцию, упрямо превышающую целевой показатель в 2,9% в годовом исчислении. Сомнения в независимости ФРС и неопределенность в отношении тарифов повышают привлекательность защитных активов, при этом в центре внимания находятся данные по занятости вне сельского хозяйства. Золото поднимается выше 3 450 $ и может бросить вызов рекорду в 3 500 $ в понедельник, поскольку рынки США спокойны в День труда. Опасения относительно независимости Федеральной резервной системы (ФРС) и продолжающаяся неопределенность в отношении торговой войны сдерживают доллар США и увеличивают потоки в сектор драгоценных металлов. На момент написания XAU/USD торгуется на уровне 3 476 $, что на 0,87% выше. Золото растет к рекордному максимуму в 3 500 $ на фоне сдержанного доллара США На прошлой неделе данные по инфляции показали, что цены были почти на 3% выше в годовом исчислении, что выше целевого показателя ФРС в 2%. Председатель ФРС Джером Пауэлл подчеркнул слабость рынка труда в Джексон-Хоуле, сделав данные по занятости центром внимания, в то время как трейдеры проигнорировали публикацию базового индекса цен PCE. Базовый PCE вырос на 2,9% в годовом исчислении в июле, как и ожидалось, показывая, что процесс дезинфляции далек от возобновления. Несмотря на то, что инфляция остается выше целевого уровня, ожидания снижения ставки сохраняются из-за слабости рынка труда. Вероятность сентябрьского снижения ставки ФРС остается высокой, с шансами на уровне 85%, согласно инструменту вероятностей процентных ставок Prime Market Terminal. Тем временем трейдеры золота сосредоточены на публикации данных по занятости вне сельского хозяйства (NFP) и дальнейших событиях, связанных с увольнением губернатора ФРС Лизы Кук президентом США Дональдом Трампом. XAU/USD расширил свои прибыли, поскольку участники рынка считают, что реакция Белого дома может подорвать независимость ФРС, что приведет к опасениям относительно стабильности денежно-кредитной политики. Кроме того, решение Апелляционного суда США о признании большинства тарифов незаконными сохранит неопределенность на рынках...
Whiterock
WHITE$0.000249-16.80%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.205-3.83%
Index Cooperative
INDEX$0.96-5.97%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/03 03:37
Поделиться
Стратегия покупает на снижении: 4 048 BTC добавлено при снижении цены до 108K $

Стратегия покупает на снижении: 4 048 BTC добавлено при снижении цены до 108K $

Пост Стратегия покупает на спаде: 4 048 BTC добавлено при снижении цены до 108K долларов США появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые выводы: MicroStrategy купила 4 048 BTC за 449,3 млн долларов США по средней цене 110 981 долларов США. Общие запасы: 636 505 BTC стоимостью 46,95 млрд долларов США. Покупка последовала за падением Биктоина ниже 108 тыс. долларов США. Накопление Китов и долгосрочных держателей продолжается. MicroStrategy (NASDAQ: MSTR) раскрыла 2 сентября через заявку в SEC, что приобрела 4 048 биткоинов примерно за 449,3 миллиона долларов США, когда Биктоин ненадолго опустился ниже 108 000 долларов США. Компания отметила среднюю цену покупки примерно 110 981 долларов США за монету за неделю, закончившуюся 1 сентября. Этот последний шаг по покупке на спаде увеличивает общие запасы Биктоина MicroStrategy до 636 505 BTC, с совокупной базовой стоимостью около 46,95 миллиардов долларов США (в среднем 73 765 долларов США за BTC). Под руководством генерального директора Майкла Сейлора компания неоднократно использовала выпуски акций и привилегированных акций для финансирования своих криптовалютных резервов. MicroStrategy покупает на спаде Цена Биктоина была волатильной в период покупки MicroStrategy. После пика выше 113 000 долларов США, BTC торговался в диапазоне 107–108 тыс. долларов США к концу августа. Источник: Saylor X Данные CoinGecko подтверждают откат до чуть менее 108 000 долларов США 29 августа. Это отступление последовало за ралли середины августа до новых максимумов (около 124 000 долларов США) и совпало с типичными сезонными факторами: объемы торгов в конце лета имеют тенденцию к снижению. Примечательно, что данные Glassnode показывают, что все когорты держателей Биктоина (от китов до маленьких кошельков "креветок") перешли в фазу распределения в конце августа, что соответствует фиксации прибыли после недавнего максимума. Совокупный показатель тренда накопления упал примерно до 0,26 (значительно ниже 0,5), что указывает на широкое давление продаж по всем направлениям. Исторически август часто характеризуется более тихими объемами и консолидацией цен – последние три августа наблюдались двузначные коррекции. На фоне этой фиксации прибыли выделяются стабильные покупки MicroStrategy. Компания использовала доходы от своих предложений акций на рынке (ATM) (включая программы привилегированных акций STRF, STRK, STRD и продажи обыкновенных акций) для финансирования покупки Биткоина на сумму 449,3 млн долларов США. Такое дисциплинированное накопление предполагает, что MicroStrategy рассматривает BTC как долгосрочный цифровой...
Stride
STRD$0.0753+15.13%
STRK
STRK$0.161+3.00%
Биткоин
BTC$117,701.66-2.44%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/03 03:28
Поделиться
ИИ делает киберпреступность проще для неискушенных преступников

ИИ делает киберпреступность проще для неискушенных преступников

Пост «ИИ делает киберпреступность проще для неопытных преступников» появился на BitcoinEthereumNews.com. Логотип приложения Claude от Anthropic отображается на экране смартфона в Рено, США, 21 ноября 2024 года. (Фото Жаке Сильва/NurPhoto через Getty Images) NurPhoto через Getty Images В течение некоторого времени бизнес-модель относительно немногочисленных гениев киберпреступности, создающих сложное вредоносное ПО, такое как программы-вымогатели, заключалась в предложении своего вредоносного ПО и услуг менее опытным киберпреступникам в Даркнете, иногда даже предоставляя системы доставки в обмен на процент от полученного выкупа. Однако Управляемый ИИ быстро изменил эту модель, поскольку даже менее опытные преступники могут использовать искусственный интеллект для совершения различных мошенничеств. Инструменты ИИ могут собирать огромные объемы данных из социальных сетей и общедоступных источников, позволяя киберпреступникам создавать целенаправленные фишинговые письма, называемые целевым фишингом, которым с большей вероятностью доверяют их жертвы, часто заманивая их к предоставлению личной информации, что может привести к краже личных данных или совершению платежа под каким-либо предлогом. Легкодоступные технологии дипфейков и клонирования голоса позволили киберпреступникам совершать различные мошенничества, включая мошенничество с «бабушками и дедушками» или мошенничество с семейными чрезвычайными ситуациями, а также мошенничество с компрометацией деловой электронной почты, которое в прошлом опиралось на тактику социальной инженерии, осуществляемую в основном через электронные письма, в которых мошенник выдавал себя за руководителя компании и убеждал сотрудников более низкого уровня авторизовать платеж по указанию мошенника под каким-либо предлогом. Это мошенничество, которое в основном началось в 2018 году, привело к потерям по всему миру более 55 миллиардов $ в период с октября 2023 года по декабрь 2023 года, согласно данным ФБР. Теперь с появлением ИИ и использованием технологии дипфейков и клонирования голоса, мошенники повысили ставки. В 2024 году инженерная фирма Arup потеряла 25 миллионов $ из-за киберпреступников, которые выдавали себя за...
Seed.Photo
PHOTO$0.95+24.70%
Moonveil
MORE$0.02914-14.99%
BRC20.COM
COM$0.010624-5.13%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/03 03:07
Поделиться
Блокчейн Биткоина может стать хранилищем детской порнографии?

Блокчейн Биткоина может стать хранилищем детской порнографии?

Пост "Блокчейн Биктоин может стать домом для детской порнографии?" появился на BitcoinEthereumNews.com. Биктоин известен как сеть, устойчивая к цензуре. Обычно эта характеристика представляется как одно из его основных преимуществ. Сообщество разработчиков Биктоина взбудоражено горячими дебатами о предстоящем удалении спам-фильтра, который ограничивает немонетарные данные до 83 байт на блок. Противники утверждают, что это позволит размещать детскую порнографию на цепочке, фактически делая Биктоин незаконным в большинстве юрисдикций. Краткое содержание "Спам-войны" усиливаются: все больше людей переходят с Bitcoin Core на Bitcoin Knots, предупреждая, что блокчейн Биктоина может превратиться в хранилище детской порнографии. Проблема с детской порнографией поднималась годы назад, до оптимизированных планов по удалению спам-фильтра, поэтому тогда этот вопрос был отклонен. Сторонники изменения ссылаются на новые возможности как на причины для внедрения v30; это откроет новые перспективы: люди смогут хранить новые типы данных на цепочке, в то время как противники смогут использовать другую версию Bitcoin Core или другое программное обеспечение узла. Bitcoin Core против Bitcoin Knots Данные блокчейна отслеживаются и проверяются узлами. Каждый блок может содержать до 83 байт немонетарных данных (например, изображений). Эта возможность реализуется через скрипт OP_RETURN. Некоторые называют это спам-фильтром, поскольку считают, что он помогает сети Биктоин (BTC) использоваться именно для денежных транзакций. OP_RETURN предотвращает заполнение сети произвольными данными (немонетарными данными). Противники удаления спам-фильтра говорят, что изменение может привести к перегрузке сети. Однако некоторые разработчики выступают за удаление спам-фильтра, тем самым расширяя лимит произвольных данных примерно до 2 мегабайт на блок. Причина этого изменения, по словам этих разработчиков, заключается в демонтаже ограничений и цензуры. Это открывает возможности для различных вариантов использования, таких как обмен JPEG-файлами, видео, документами и т.д. Я действительно ненавижу...
ChangeX
CHANGE$0.00159408+0.62%
Биткоин
BTC$117,701.66-2.44%
Moonveil
MORE$0.02914-14.99%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/03 02:24
Поделиться
Новости Биктоин: ETPs теперь удерживают 7% запасов BTC, охлаждается ли рост?

Новости Биктоин: ETPs теперь удерживают 7% запасов BTC, охлаждается ли рост?

Пост Новости Биткоина: ETPs теперь владеют 7% предложения BTC, охлаждается ли рост? появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые выводы: Новости Биткоина: ETPs владеют 1,47 млн BTC, 7% предложения. BlackRock и Fidelity доминируют с 950 тыс. BTC. Август: отток 301 млн $ из BTC, приток 3,95 млрд $ в ETH. Киты переходят на Ether, пока 92 крипто-ETF ожидают одобрения SEC. Недавний рост Биктоина до новых максимумов был подпитан сильным институциональным спросом. Фактически, анализ фондовых активов от HODL15Capital показывает, что биржевые криптопродукты (ETPs) теперь владеют около 1,47 миллиона BTC – примерно 7% от общего предложения Биктоина в 21 миллион монет. Спотовые ETF Биктоина в США доминируют среди этих активов, причем 11 американских фондов владеют около 1,29 миллиона BTC по состоянию на 31 августа. iShares Bitcoin Trust (IBIT) от BlackRock является безусловно крупнейшим держателем с 746 810 BTC на своих счетах, а Wise Origin Bitcoin Fund от Fidelity занимает далекое второе место (чуть менее 199 500 BTC). В целом, глобальные ETPs Биктоина добавили примерно 170 000 BTC (около 18,7 миллиардов $) с конца 2024 года. График: Глобальные активы ETPs Биктоина (включая все основные спотовые ETF США) теперь превышают 1,47 миллиона BTC, или ~7% от общего предложения. Источник: HODL15Capital Новости Биктоина: Замедление потоков фондов указывает на охлаждение спроса на Биктоин Несмотря на рекордные уровни Биктоина в ETPs и недавние события в мире криптовалют, последние потоки фондов предполагают, что институциональный спрос может приостанавливаться. Согласно данным CoinShares, в августе наблюдался чистый отток около 301 миллиона $ из ETPs Биктоина. В противоположность этому, в течение того же месяца фонды на основе Ethereum получили приток в размере 3,95 миллиардов $. Другими словами, фонды Биктоина теряли деньги, в то время как фонды Ethereum привлекали значительный новый капитал. На еженедельной основе, CoinShares сообщает, что ETPs Биктоина коллективно получили 748 миллионов $ за последнюю неделю, тогда как ETPs Ethereum привлекли около 1,4 миллиардов $ – подчеркивая сдвиг в аппетите инвесторов. В течение лета доля Биктоина в общих потоках криптофондов была небольшой: CoinShares отмечает, что с начала года притоки в ETPs Ethereum составили 2,5 миллиарда $ против примерно 1 миллиарда $ чистого оттока из продуктов Биктоина...
Биткоин
BTC$117,701.66-2.44%
Trust The Process
TRUST$0.000339-5.49%
BRC20.COM
COM$0.010624-5.13%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/03 02:16
Поделиться
«Милое лето» свергнут с пьедестала в топ-10 Amazon Prime новым шоу

«Милое лето» свергнут с пьедестала в топ-10 Amazon Prime новым шоу

Пост «The Summer I Turned Pretty» свергнут в Топ-10 списке Amazon Prime новым шоу появился на BitcoinEthereumNews.com. The Summer I Turned Pretty Amazon Amazon Prime Video должны быть довольны, что им удалось создать культурный феномен за последние несколько лет, не связанный с жестокими супергероями. Это The Summer I Turned Pretty, которому остался один эпизод до грандиозного финала сериала в конце 3 сезона. Однако новое шоу взлетело на первое место в Топ-10 списке Amazon Prime Video в виде The Terminal List: Dark Wolf, приквела к Terminal List, который был создан из-за невероятно плотного графика Криса Пратта, что отложит выход оригинального Terminal List до такой степени, что между 1 и 2 сезонами будет около четырех лет к моменту его выхода. Это комично даже для эпохи стриминга, когда 3 года обычно считаются абсолютным максимумом. В Dark Wolf главную роль играет второстепенный персонаж Terminal List Бен Эдвардс, которого играет звезда Friday Night Lights Тейлор Китч, чья карьера с тех пор переживала взлеты и падения (помните «Джона Картера»?), но нашел успех в участии в The Terminal List, а теперь и в собственном спин-оффе. Dark Wolf рассказывает историю Эдвардса до событий первого шоу, и по большинству отзывов оно может быть... лучше первого шоу. The Terminal List: Dark Wolf имеет 71% оценку критиков и 83% оценку зрителей на Rotten Tomatoes, в отличие от 40% оценки критиков и, надо признать, более высокой 94% оценки зрителей там же. Но зрители еще не видели весь Dark Wolf, и отзывов пока гораздо меньше, так что посмотрим, увеличится ли это число со временем. Я уже видел, как оно выросло с 60% до 83% всего за несколько дней. Dark Wolf, особенно с таким успехом, не планируется как ограниченный сериал, и хотя есть...
FORM
FORM$1.1128-6.41%
John Tsubasa Rivals
JOHN$0.01487-1.65%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/03 02:13
Поделиться
Ripple сотрудничает с Thunes для расширения трансграничных платежей на базе блокчейна

Ripple сотрудничает с Thunes для расширения трансграничных платежей на базе блокчейна

Пост Ripple сотрудничает с Thunes для расширения трансграничных платежей на базе блокчейна появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты Ripple и Thunes расширили свое партнерство для интеграции Ripple Payments в глобальную сеть Thunes, улучшая трансграничные платежи на базе блокчейна. Сотрудничество направлено на улучшение скорости транзакций, прозрачности и соответствия для международных денежных переводов в более чем 130 странах. Ripple и Thunes расширили свое партнерство сегодня для улучшения глобальных трансграничных платежей путем интеграции Ripple Payments в Прямую Глобальную Сеть Thunes, основываясь на их первоначальном сотрудничестве 2020 года. Базирующаяся в Сингапуре Thunes соединяет более 130 стран и 80 валют через 320 способов платежа, обслуживая миллиарды банковских счетов, мобильных кошельков и карт. Платформа Smart Superhighway компании и система SmartX Treasury System обеспечивают выплаты в местной валюте в реальном времени. Интеграция платежных решений Ripple на базе блокчейна направлена на улучшение скорости, прозрачности и соответствия во всей глобальной сети Thunes. Корпоративная платформа Ripple работает на более чем 90 рынках выплат, охватывая более 90% ежедневных рынков Форекс(FX), с обработанным объемом, превышающим 70 миллиардов $. "Поддерживая расчеты в реальном времени и глубокую локальную интеграцию, мы позволяем компаниям цифровых активов осуществлять беспрепятственные, соответствующие требованиям и доступные трансграничные платежи в масштабе", - сказала Хлоя Майеноб, президент и операционный директор Thunes. Фиона Мюррей, управляющий директор Ripple в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сказала, что объединение Прямой Глобальной Сети Thunes с инфраструктурой цифровых активов Ripple улучшает скорость платежей, доступность и соответствие требованиям во всех регионах. Источник: https://cryptobriefing.com/blockchain-cross-border-payments-ripple-thunes/
RealLink
REAL$0.07817-3.73%
Moonveil
MORE$0.02914-14.99%
Helium Mobile
MOBILE$0.0003341-5.16%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/03 02:09
Поделиться
После 17 сезонов команда Penske не продлит контракт с легендой IndyCar Уиллом Пауэром

После 17 сезонов команда Penske не продлит контракт с легендой IndyCar Уиллом Пауэром

Пост После 17 сезонов Team Penske не продлит контракт с великим гонщиком IndyCar Уиллом Пауэром появился на BitcoinEthereumNews.com. Гонщик IndyCar Уилл Пауэр обнимает своего давнего инженера Дэвида Фаустино после своей последней гонки за Team Penske на Borchetta Bourbon Music City Grand Prix 31 августа. Фото INDYCAR Одно из самых славных и успешных сотрудничеств в истории серии IndyCar подошло к концу, поскольку Team Penske и гонщик Уилл Пауэр расстаются. Team Penske объявила во вторник, 2 сентября, в 10:00 по восточному времени, что после 17 лет выступлений за легендарную организацию Пауэр покинет команду до начала сезона 2026 года. "Когда мы сели обсудить наше совместное будущее, Уилл почувствовал, что для него пришло время внести изменения, начиная со следующего сезона", - сказал владелец команды Роджер Пенске. "Он был выдающимся гонщиком и товарищем по команде для нашей организации. Его результаты говорят сами за себя, и мы желаем ему всего наилучшего на следующем этапе его карьеры." Ожидается, что Дэвид Малукас будет назначен на место Пауэра в Team Penske Chevrolet №12. Пауэр является одним из самых титулованных гонщиков IndyCar с 45 победами, двумя чемпионскими титулами IndyCar (2014 и 2022) и одной победой в Indianapolis 500. Пауэр одержал 42 из своих побед в IndyCar во время выступления за Team Penske, а также завоевал 71 поул-позицию, что выделило его как величайшего квалификатора в истории серии. "Для меня было честью выступать за Роджера и организацию Penske", - сказал Уилл Пауэр. "Мы достигли так многого вместе, и я всегда буду благодарен за время, проведенное в команде, и моих товарищей по команде, которые поддерживали меня на этом пути. После долгих размышлений я почувствовал, что изменение для меня было правильным решением в данный момент." Team Penske объявит о своих планах относительно Verizon Chevrolet №12 позднее, до сезона 2026...
MemeCore
M$2.03691-0.03%
Manchester City Fan
CITY$0.9458-2.61%
ChangeX
CHANGE$0.00159408+0.62%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/03 02:01
Поделиться
Долгожданное объявление Майкла Сейлора о Bitcoin (BTC) появилось сегодня! Вот детали...

Долгожданное объявление Майкла Сейлора о Bitcoin (BTC) появилось сегодня! Вот детали...

Пост Долгожданное объявление Майкла Сейлора о Биктоине (BTC) появилось сегодня! Вот подробности... появился на BitcoinEthereumNews.com. Продолжая свои еженедельные покупки, MicroStrategy (Стратегический субсчет) совершила еженедельную покупку Биктоина (BTC) и объявила, что приобрела 4 048 BTC на прошлой неделе. Соответственно, MicroStrategy приобрела 4 048 BTC стоимостью 449,3 миллиона долларов по средней цене 110 981 доллар. Основатель Strategy Майкл Сейлор объявил новость через пост в своем аккаунте X. "Strategy приобрела 4 048 BTC примерно за 449,3 миллиона долларов, примерно по 110 981 доллар за Биткоин, обеспечив доходность BTC в 25,7% в 2025 году с начала года. По состоянию на 09/01/2025, мы владеем 636 505 BTC, приобретенными примерно за 46,95 миллиардов долларов по средней цене примерно 73 765 долларов за Биткоин. *Это не инвестиционный совет. Подписывайтесь на наши аккаунты в Telegram и Twitter прямо сейчас для эксклюзивных новостей, аналитики и данных на цепочке! Источник: https://en.bitcoinsistemi.com/michael-saylors-long-expected-bitcoin-btc-announcement-arrived-today-here-are-the-details/
Биткоин
BTC$117,701.66-2.44%
BRC20.COM
COM$0.010624-5.13%
SphereX
HERE$0.000219-4.78%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/03 01:53
Поделиться

Популярные новости

Еще

Акции Lyft, Inc. ($LYFT): Резервирует автономные роботакси Tensor, акции упали на 3,19%

Кит был ликвидирован на 247.62 WETH на платформе Aave, стоимостью примерно 1.05 миллиона $

Morgan Stanley с активами 8T долларов открывает доступ к Биткоину для всех состоятельных клиентов

Прогноз цены XRP в ожидании решений по ETF с 18 по 25 октября, предпродажа DeepSnitch AI собирает 337K $

Xyra Labs запускает Split Routing для предложения ценообразования уровня CEX для DeFi свопов