Пост Новости Биткоина: ETPs теперь владеют 7% предложения BTC, охлаждается ли рост? появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые выводы: Новости Биткоина: ETPs владеют 1,47 млн BTC, 7% предложения. BlackRock и Fidelity доминируют с 950 тыс. BTC. Август: отток 301 млн $ из BTC, приток 3,95 млрд $ в ETH. Киты переходят на Ether, пока 92 крипто-ETF ожидают одобрения SEC. Недавний рост Биктоина до новых максимумов был подпитан сильным институциональным спросом. Фактически, анализ фондовых активов от HODL15Capital показывает, что биржевые криптопродукты (ETPs) теперь владеют около 1,47 миллиона BTC – примерно 7% от общего предложения Биктоина в 21 миллион монет. Спотовые ETF Биктоина в США доминируют среди этих активов, причем 11 американских фондов владеют около 1,29 миллиона BTC по состоянию на 31 августа. iShares Bitcoin Trust (IBIT) от BlackRock является безусловно крупнейшим держателем с 746 810 BTC на своих счетах, а Wise Origin Bitcoin Fund от Fidelity занимает далекое второе место (чуть менее 199 500 BTC). В целом, глобальные ETPs Биктоина добавили примерно 170 000 BTC (около 18,7 миллиардов $) с конца 2024 года. График: Глобальные активы ETPs Биктоина (включая все основные спотовые ETF США) теперь превышают 1,47 миллиона BTC, или ~7% от общего предложения. Источник: HODL15Capital Новости Биктоина: Замедление потоков фондов указывает на охлаждение спроса на Биктоин Несмотря на рекордные уровни Биктоина в ETPs и недавние события в мире криптовалют, последние потоки фондов предполагают, что институциональный спрос может приостанавливаться. Согласно данным CoinShares, в августе наблюдался чистый отток около 301 миллиона $ из ETPs Биктоина. В противоположность этому, в течение того же месяца фонды на основе Ethereum получили приток в размере 3,95 миллиардов $. Другими словами, фонды Биктоина теряли деньги, в то время как фонды Ethereum привлекали значительный новый капитал. На еженедельной основе, CoinShares сообщает, что ETPs Биктоина коллективно получили 748 миллионов $ за последнюю неделю, тогда как ETPs Ethereum привлекли около 1,4 миллиардов $ – подчеркивая сдвиг в аппетите инвесторов. В течение лета доля Биктоина в общих потоках криптофондов была небольшой: CoinShares отмечает, что с начала года притоки в ETPs Ethereum составили 2,5 миллиарда $ против примерно 1 миллиарда $ чистого оттока из продуктов Биктоина...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 02:16