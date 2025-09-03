Эндрю Тейт потерял 67K $ на токене WLFI, открывает еще одну длинную позицию

Пост «Эндрю Тейт теряет 67K долларов на токене WLFI, открывает еще одну длинную позицию» появился на BitcoinEthereumNews.com. Бывший чемпион по кикбоксингу и противоречивый инфлюенсер Эндрю Тейт снова вернулся к торговле криптовалютой после финансовых потерь на токене YZY Канье Уэста. Лонг позиция Эндрю Тейта на связанном с семьей Трампа токене World Liberty Financial (WLFI) была ликвидирована с общим убытком в 67 500 долларов во вторник на децентрализованной бирже Hyperliquid. Несмотря на потери, Тейт продолжил делать ставки на рост цены токена WLFI, «немедленно» открыв еще одну длинную позицию, согласно данным блокчейн-платформы Lookonchain в посте в X во вторник. Ликвидация произошла менее чем через две недели после того, как Тейт открыл короткую позицию с кредитным плечом 3x на связанный с Канье Уэстом токен YZY, когда его совокупные убытки приблизились к 700 000 долларов на одном аккаунте Hyperliquid. Источник: Lookonchain Потери Тейта произошли через день после того, как токен WLFI децентрализованного финансового проекта World Liberty Financial, связанного с семьей Трампа, начал торговаться на биржах в понедельник. WLFI упал примерно на 36% после листинга, с пика в 0,331 доллара до минимума в 0,210 доллара, прежде чем немного восстановился до уровня выше 0,2420 доллара по состоянию на 8:42 UTC. Токен WLFI упал более чем на 21% с момента запуска, показывают данные CoinMarketCap. WLFI/USD, график за все время. Источник: CoinMarketCap Связанное: Крипто в пенсионных планах 401(k) США может привести к росту Bitcoin до 200K долларов в 2025 году Значительная разблокировка токенов добавила 24,6 миллиарда токенов к оборотному предложению WLFI в понедельник, увеличив активы семьи Трампа до 5 миллиардов долларов. Ранее проект заявлял, что распределение WLFI будет изначально заблокировано для основателей, включая Дональда Трампа и его трех сыновей, Дональда Трампа-младшего, Бэррона Трампа и Эрика Трампа. Связанное: Трейдер Ether почти разорился после эпического роста со 125K долларов до 43M долларов WLFI выдвигает предложение о выкупе токенов после падения на 36% После падения токена WLFI после запуска платформа выпустила новое предложение по управлению для внедрения программы выкупа и сжигания токенов с использованием комиссий за ликвидность, принадлежащих протоколу. WLFI предложил использовать 100% комиссий протокола...