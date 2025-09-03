2025-10-11 суббота

L2 Ethereum Starknet переживает 2-й сбой в основной сети за 2 месяца

L2 Ethereum Starknet переживает 2-й сбой в основной сети за 2 месяца

Пост Ethereum L2 Starknet переживает второй сбой основной сети за 2 месяца появился на BitcoinEthereumNews.com. Решение для масштабирования Ethereum Starknet пережило еще один сбой основной сети, вызвав обеспокоенность инвесторов относительно надежности блокчейн-сети. Блокчейн Starknet уровня 2 (L2) пережил сбой во вторник, затронувший основную сеть на два часа и 44 минуты, что привело к медленному созданию блоков и застою транзакций в сети. Сбой был вызван секвенсором сети, который, в терминах блокчейна, работает как регулировщик движения для он-чейн транзакций, упорядочивая транзакции, которые должны быть включены в данный блок. Во время вторничного сбоя секвенсор Starknet не смог распознать "Cairo0 code", согласно данным с status.starknet.io Источник: status.starknet.io Это был второй "крупный сбой" основной сети за два месяца, что вызывает потенциальные опасения относительно надежности Starknet как седьмой по величине сети L2 Ethereum с общей заблокированной стоимостью (TVL) 548 миллионов долларов, согласно данным L2beat.com. Во время предыдущего сбоя 18 июля основная сеть Starknet была затронута только на 13 минут из-за медленного времени создания блоков и медленного шлюза. Ведущие Ethereum L2 по TVL. Источник: L2beat.com Связанное: Крипто находится в одном "цикле роста" от массового принятия, 5 миллиардов пользователей Сети L2 - это вторичные блокчейны, построенные поверх основной сети Ethereum для улучшения скорости транзакций и пропускной способности путем обработки транзакций вне цепи. Starknet использует ZK-роллапы (в частности, доказательства STARK) для обеспечения высокой пропускной способности и низкой стоимости транзакций для масштабирования основной сети Ethereum. Связанное: Биткоин-кит с 11 миллиардами долларов превосходит SharpLink со ставкой на Ethereum в 4 миллиарда долларов Starknet снова в сети, "полностью функционирует" Менее чем через три часа после сбоя Starknet смог восстановить полную функциональность, написал управляемый членами сообщества Starknet аккаунт X во вторничном посте, добавив: "Производство блоков вернулось к норме. Большинство RPC-провайдеров работают, а остальные скоро обновятся." "Для восстановления сервиса транзакции, отправленные между 2:23 и 4:36 UTC, не были обработаны", - говорится в объявлении, добавляя, что реорганизация блокчейна...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 04:26
Добавлено 150K Ether (ETH) в Казначейство, увеличивая Холдинги до 8,1B $

Добавлено 150K Ether (ETH) в Казначейство, увеличивая Холдинги до 8,1B $

Пост о добавлении 150K Ether (ETH) в Казначейство, увеличивающем Холдинги до 8,1 миллиардов долларов, появился на BitcoinEthereumNews.com. BitMine Immersion Technologies (BMMR), котирующаяся на Nasdaq компания по управлению цифровыми активами под руководством Тома Ли из Fundstrat, продолжила накапливать токены на фоне падения цен на криптовалюты. Компания добавила более 150 000 ETH в течение прошлой недели, согласно пресс-релизу, опубликованному во вторник. Покупка увеличила общие холдинги компании до 1 866 974 токенов, стоимостью примерно 8,1 миллиардов долларов по текущим ценам, с примерно 635 миллионами долларов наличными для дальнейших приобретений, сообщила фирма. BMNR немного снизилась на премаркете до 43 долларов и осталась на 35% ниже своего пика середины августа, поскольку ETH отступил от рекордных цен. BitMine, которая перешла на стратегию ETH в июне, стремится захватить 5% предложения второй по величине криптовалюты и генерировать доход путем стейкинга токенов. Фирма в настоящее время занимает позицию крупнейшей листинговой компании по казначейству ETH и уступает только ориентированной на биткоин Стратегии с холдингами BTC в 71 миллиард долларов среди всех криптовалютных казначейских фирм. Источник: https://www.coindesk.com/business/2025/09/02/bitmine-immersion-boosts-ether-holdings-to-usd8-1b-with-usd623m-in-cash-for-more-purchases
BitcoinEthereumNews2025/09/03 04:23
Крипто остается на одном уровне с золотом последние 8 лет, раскрывает Майк Макглоун

Крипто остается на одном уровне с золотом последние 8 лет, раскрывает Майк Макглоун

Пост «Крипто остается на одном уровне с золотом последние 8 лет, раскрывает Майк Макглоун» появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто и акции остаются на одном уровне с золотом: Макглоун Сейлор по-прежнему верит в Биктоин, так как Strategy покупает 4 048 BTC Майк Макглоун, старший эксперт по товарам в Bloomberg Intelligence, обратился к своей официальной учетной записи X, чтобы поделиться с сообществом своими наблюдениями относительно Биктоина, золота и того, что их текущая ценовая динамика может говорить об общем состоянии мировой экономики. Между тем, золото достигло нового исторического максимума в 3 578 $. Вам также может понравиться Крипто и акции остаются на одном уровне с золотом: Макглоун В своем твите Макглоун заявил, что за последние восемь лет индекс Bloomberg Galaxy Crypto и S&P 500 «выровнялись по отношению к золоту», что по сути означает, что хотя в долларовом выражении криптовалюты и акции могли значительно вырасти в цене, они не получили большой стоимости относительно золота. Обычно ожидается, что крипто со временем превзойдет золото, особенно во времена инфляции, и в долларовом выражении это то, что происходит. Макглоун, похоже, намекает, что если золото продолжит удерживать стабильность по отношению к рисковым активам, таким как Биктоин или акции, или продолжит превосходить их, это может сигнализировать о том, что мировая экономика в настоящий момент испытывает серьезную слабость или даже указывать на приближение глубоких изменений в мировом финансовом порядке. Сегодня цена одной унции золота выросла до 3 578 $, увеличившись в общей сложности на 120% за последние три года. Gold Guiding Stuff That's Never Happened – Feint or Profound? It's not a good sign for the global economy that the S&P 500 and Bloomberg Galaxy Crypto Index have flatlined vs. gold for about eight years. Is the ancient store of value ripe for reversal? My analysis of annual… pic.twitter.com/VQOtsEndUW — Mike McGlone (@mikemcglone11) September 2, 2025 Сейлор по-прежнему верит в Биктоин, так как Strategy покупает 4 048 BTC Майкл Сейлор,...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 04:20
ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ: Фонд Ethereum объявил о крупной продаже ETH в сентябре! Вот детали

ГОРЯЧАЯ НОВОСТЬ: Фонд Ethereum объявил о крупной продаже ETH в сентябре! Вот детали

Ethereum Foundation объявил о намерении продать 10 тысяч ETH в сентябре для финансирования исследований и разработок, грантов и пожертвований. Подробности скоро... *Не является инвестиционной рекомендацией. Источник: Bitcoinsistemi.com
Coinstats2025/09/03 04:14
Последние 24ч для покупки TOKEN6900 перед клеймом!

Последние 24ч для покупки TOKEN6900 перед клеймом!

Время истекает: осталось всего 24 часа, чтобы занять позицию по TOKEN6900 перед клеймом. Ультра-короткое окно, которое электризует крипторынок. В сообществах Telegram, X и Discord только об этом и говорят. Атмосфера наэлектризована: либо инвесторы входят сейчас, либо они наблюдают за […]
Bitcoinist2025/09/03 04:12
Сальвадор прокладывает путь с первым государственным мероприятием по Биткоину

Сальвадор прокладывает путь с первым государственным мероприятием по Биткоину

Сальвадор проведет поддерживаемую правительством конференцию по Биткоину в ноябре этого года, поскольку официальные лица продвигают новую, более институциональную фазу своего долгосрочного криптовалютного эксперимента. Связанное чтение: Губернатор Калифорнии Ньюсом отвечает президенту США, дразня "Монетой коррупции Трампа" Правительство организует Bitcoin Histórico Согласно правительственным сообщениям и отчетам, мероприятие — под названием Bitcoin Histórico — пройдет в ноябре [...]
Bitcoinist2025/09/03 04:00
Во сколько финал 10 сезона "Bachelor In Paradise"? Как смотреть сегодня

Во сколько финал 10 сезона "Bachelor In Paradise"? Как смотреть сегодня

Пост «Во сколько финал 10 сезона «Холостяка в раю»? Как смотреть сегодня» появился на BitcoinEthereumNews.com. ХОЛОСТЯК В РАЮ – «1010» – По мере приближения финальной церемонии роз, оставшиеся отдыхающие укрепляют свои отношения, и появляются последние три пары. Джесси представляет финальное испытание отношений, подталкивая каждую пару к пределу в самом откровенном испытании на данный момент. ВТОРНИК, 2 СЕНТЯБРЯ (20:00-22:00 МСК) на ABC. (Disney/Bahareh Ritter) ДЕЙЛ, КЭТ, ДЖЕСС, СПЕНСЕР, ЭНДРЮ, АЛЕКС (Фото Bahareh Ritter/Disney через Getty Images) Disney через Getty Images Еще одно лето в Раю почти закончилось, и одна пара стала ближе к выигрышу главного приза в 500 000 $. Продолжайте чтение, чтобы узнать все о финале 10 сезона «Холостяка в раю» сегодня вечером, включая время начала, продолжительность и какие пары остались. Последний сезон «Холостяка в раю» стартовал в июле. Он собрал вместе любимых фанатами мужчин и женщин из прошлых сезонов «Холостяка» и «Холостячки» — и впервые — франшиз «Золотой холостяк» и «Золотая холостячка», на курорте Azura Beach Resort в Коста-Рике. Пять счастливых пар, прошедших в сегодняшний финал, это Джесс Эдвардс и Спенсер Конли, Кэт Иццо и Дейл Мосс, Бейли Браун и Джереми Саймон, Алекс Годин и Эндрю Спенсер, а также Кэти Свортс и Кит Гордон. У всех них будет шанс «укрепить свои отношения» прежде чем их сократят до финальной тройки, согласно ABC. ForbesКто в составе «Холостяка в раю»? Познакомьтесь с одиночками 10 сезонаАвтор: Моника Меркури Затем ведущий Джесси Палмер представит «окончательное испытание отношений, подталкивая каждую пару к пределу в самом откровенном и физически требовательном испытании на данный момент. По мере приближения финального решения, прошлое возвращается, ставя на кон любовь, доверие и до 500 000 $», — продолжается в синопсисе. В интервью Swoon Палмер сказал, что он «на миллион процентов» уверен, что этот сезон приведет к браку. «Я думаю...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 03:40
Эндрю Тейт потерял 67K $ на токене WLFI, открывает еще одну длинную позицию

Эндрю Тейт потерял 67K $ на токене WLFI, открывает еще одну длинную позицию

Пост «Эндрю Тейт теряет 67K долларов на токене WLFI, открывает еще одну длинную позицию» появился на BitcoinEthereumNews.com. Бывший чемпион по кикбоксингу и противоречивый инфлюенсер Эндрю Тейт снова вернулся к торговле криптовалютой после финансовых потерь на токене YZY Канье Уэста. Лонг позиция Эндрю Тейта на связанном с семьей Трампа токене World Liberty Financial (WLFI) была ликвидирована с общим убытком в 67 500 долларов во вторник на децентрализованной бирже Hyperliquid. Несмотря на потери, Тейт продолжил делать ставки на рост цены токена WLFI, «немедленно» открыв еще одну длинную позицию, согласно данным блокчейн-платформы Lookonchain в посте в X во вторник. Ликвидация произошла менее чем через две недели после того, как Тейт открыл короткую позицию с кредитным плечом 3x на связанный с Канье Уэстом токен YZY, когда его совокупные убытки приблизились к 700 000 долларов на одном аккаунте Hyperliquid. Источник: Lookonchain Потери Тейта произошли через день после того, как токен WLFI децентрализованного финансового проекта World Liberty Financial, связанного с семьей Трампа, начал торговаться на биржах в понедельник. WLFI упал примерно на 36% после листинга, с пика в 0,331 доллара до минимума в 0,210 доллара, прежде чем немного восстановился до уровня выше 0,2420 доллара по состоянию на 8:42 UTC. Токен WLFI упал более чем на 21% с момента запуска, показывают данные CoinMarketCap. WLFI/USD, график за все время. Источник: CoinMarketCap Связанное: Крипто в пенсионных планах 401(k) США может привести к росту Bitcoin до 200K долларов в 2025 году Значительная разблокировка токенов добавила 24,6 миллиарда токенов к оборотному предложению WLFI в понедельник, увеличив активы семьи Трампа до 5 миллиардов долларов. Ранее проект заявлял, что распределение WLFI будет изначально заблокировано для основателей, включая Дональда Трампа и его трех сыновей, Дональда Трампа-младшего, Бэррона Трампа и Эрика Трампа. Связанное: Трейдер Ether почти разорился после эпического роста со 125K долларов до 43M долларов WLFI выдвигает предложение о выкупе токенов после падения на 36% После падения токена WLFI после запуска платформа выпустила новое предложение по управлению для внедрения программы выкупа и сжигания токенов с использованием комиссий за ликвидность, принадлежащих протоколу. WLFI предложил использовать 100% комиссий протокола...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 03:35
Ozak AI, POL, PYTH, XRP и Solana

Ozak AI, POL, PYTH, XRP и Solana

Пост Ozak AI, POL, PYTH, XRP и Solana появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипторынки в 2025 году формируются как один из самых захватывающих периодов как для институциональных, так и для розничных инвесторов. Поскольку Биктоин достигает новых максимумов, а альткоины набирают яркий импульс, охота за следующими крупными победителями усилилась. Среди ведущих проектов Ozak AI, POL, PYTH, XRP и Solana выделяются как проекты с сильными фундаментальными показателями, растущим внедрением и огромным потенциалом роста. Ozak AI (OZ) Ozak AI стал одной из самых обсуждаемых предпродаж года, объединяя мощь искусственного интеллекта с технологией блокчейн для предоставления предиктивной аналитики, инструментов прогнозирования и умных торговых решений. В настоящее время на пятом этапе предпродажи OZ по цене 0,01 $ за токен, проект уже привлек более 2,5 миллиона $ и продал более 830 миллионов токенов, что свидетельствует о сильной уверенности инвесторов. Экосистема Ozak AI построена на сети Ozak Stream Network (OSN) и работает благодаря уникальным Агентам Прогнозирования, которые предоставляют трейдерам настраиваемые аналитические данные, управляемые ИИ. С завершенным аудитом Certik, обеспеченным листингом на CoinMarketCap и растущей поддержкой раннего сообщества, аналитики считают, что Ozak AI может повторить или даже превзойти ранний импульс Solana или XRP. Многие называют его одной из самых перспективных возможностей предпродажи с потенциалом роста в 100 раз в 2025 году. Polygon (POL) Polygon (POL), ребрендинговая эволюция токена экосистемы Polygon, продолжает доминировать в нарративе масштабирования второго уровня для Ethereum. Торгуясь примерно по 3,73 $, POL выигрывает от бурной активности Ethereum в DeFi, NFT и игровой сфере, где масштабируемость остается постоянной проблемой. Достижения Polygon в zkEVM и сильная экосистема разработчиков делают POL краеугольным камнем в мультичейн будущем. С крупными партнерствами в DeFi, Web3 и корпоративных приложениях, аналитики ожидают, что POL будет стабильно расти в 2025 году по мере усиления спроса на решения для масштабирования Ethereum. Pyth Network (PYTH) Сеть Pyth Network (PYTH) быстро приобрела известность в секторе децентрализованных данных и оракулов. По цене...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 03:19
Управляющий Федеральной резервной системы сталкивается с обвинениями, возможным влиянием Трампа

Управляющий Федеральной резервной системы сталкивается с обвинениями, возможным влиянием Трампа

Пост «Управляющий ФРС сталкивается с обвинениями, возможное влияние Трампа» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Обвинения в ипотечном мошенничестве могут изменить баланс руководства Федерального резерва. Трамп может получить влияние на политику Федерального резерва. Потенциальные изменения в руководстве могут косвенно повлиять на рынки криптовалют. Управляющий Федерального резерва Лиза Кук сталкивается с обвинениями в ипотечном мошенничестве, что потенциально может изменить состав Совета ФРС в случае ее отстранения, влияя на экономическую политику США. Отставка Кук может позволить Трампу назначить четвертого члена ФРС, изменяя макроэкономические направления, что может повлиять на динамику рынка криптовалют. Обвинения в ипотечном мошенничестве и потенциальные политические сдвиги Обвинения Марка Калабрии против Лизы Кук включают обвинения в ипотечном мошенничестве, потенциально влияющие на ее позицию в Федеральном резерве. «Если она будет отстранена», Дональд Трамп может назначить нового управляющего, изменяя баланс сил в Совете Федерального резерва. Этот сценарий может привести к существенным изменениям в денежно-кредитной политике, поскольку новый управляющий с другими взглядами может повлиять на направление работы совета. Потенциальное влияние Трампа на совет может иметь значительные последствия для экономической политики, затрагивая различные рынки, включая криптовалюты. Представители Конгресса, такие как Френч Хилл, выражают обеспокоенность влиянием обвинений на общественное доверие, подчеркивая необходимость надлежащего надзора. Политические ставки высоки, и наблюдатели рынка оценивают последствия изменения состава совета. Аналитики Coincu подчеркивают, что потенциальное отстранение Кук может привести к значительным сдвигам на финансовых рынках. Регуляторные изменения могут изменить поведение инвесторов, влияя на активы, такие как криптовалюты, поскольку политика, влияющая на экономические перспективы, может определять настроения рынка, демонстрируя взаимосвязанную природу традиционного и цифрового финансовых секторов. Последствия для рынков и сектора криптовалют Знаете ли вы? Прошлые изменения в руководстве Федерального резерва заметно влияли на денежно-кредитную политику и косвенно воздействовали на рынки криптовалют, особенно когда это приводило к сдвигам в экономической стратегии или политической позиции. Bitcoin (BTC) торгуется по цене 111 549,14 $ с рыночной капитализацией 2,22 триллиона $, лидируя на крипторынке с долей 57,87%, согласно CoinMarketCap. Он продемонстрировал рост на 2,30%...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 03:09
