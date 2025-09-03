Ozak AI, POL, PYTH, XRP и Solana
Пост Ozak AI, POL, PYTH, XRP и Solana появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипторынки в 2025 году формируются как один из самых захватывающих периодов как для институциональных, так и для розничных инвесторов. Поскольку Биктоин достигает новых максимумов, а альткоины набирают яркий импульс, охота за следующими крупными победителями усилилась. Среди ведущих проектов Ozak AI, POL, PYTH, XRP и Solana выделяются как проекты с сильными фундаментальными показателями, растущим внедрением и огромным потенциалом роста. Ozak AI (OZ) Ozak AI стал одной из самых обсуждаемых предпродаж года, объединяя мощь искусственного интеллекта с технологией блокчейн для предоставления предиктивной аналитики, инструментов прогнозирования и умных торговых решений. В настоящее время на пятом этапе предпродажи OZ по цене 0,01 $ за токен, проект уже привлек более 2,5 миллиона $ и продал более 830 миллионов токенов, что свидетельствует о сильной уверенности инвесторов. Экосистема Ozak AI построена на сети Ozak Stream Network (OSN) и работает благодаря уникальным Агентам Прогнозирования, которые предоставляют трейдерам настраиваемые аналитические данные, управляемые ИИ. С завершенным аудитом Certik, обеспеченным листингом на CoinMarketCap и растущей поддержкой раннего сообщества, аналитики считают, что Ozak AI может повторить или даже превзойти ранний импульс Solana или XRP. Многие называют его одной из самых перспективных возможностей предпродажи с потенциалом роста в 100 раз в 2025 году. Polygon (POL) Polygon (POL), ребрендинговая эволюция токена экосистемы Polygon, продолжает доминировать в нарративе масштабирования второго уровня для Ethereum. Торгуясь примерно по 3,73 $, POL выигрывает от бурной активности Ethereum в DeFi, NFT и игровой сфере, где масштабируемость остается постоянной проблемой. Достижения Polygon в zkEVM и сильная экосистема разработчиков делают POL краеугольным камнем в мультичейн будущем. С крупными партнерствами в DeFi, Web3 и корпоративных приложениях, аналитики ожидают, что POL будет стабильно расти в 2025 году по мере усиления спроса на решения для масштабирования Ethereum. Pyth Network (PYTH) Сеть Pyth Network (PYTH) быстро приобрела известность в секторе децентрализованных данных и оракулов. По цене...
