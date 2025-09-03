Илон Маск говорит, что будущее Tesla зависит от роботов, а не от автомобилей
Пост "Илон Маск говорит, что будущее Tesla зависит от роботов, а не от автомобилей" появился на BitcoinEthereumNews.com. Глава Tesla Илон Маск заявил в понедельник, что будущее компании больше не связано с автомобилями. Выступая сразу после выпуска нового "основного плана", Илон сказал, что 80% стоимости Tesla будет приходиться на Optimus, проект человекоподобного робота, который он впервые представил в 2021 году. Это серьезное изменение для компании, которая до сих пор не заработала ни доллара на роботах. Это заявление, о котором сообщил Bloomberg, прозвучало после того, как Tesla впервые публично признала, что роботы являются частью ее основных планов на будущее. Илон написал в X, социальной платформе Илона, что: "Мы создаем продукты и услуги, которые внедряют ИИ в физический мир. Мы неустанно работали почти два десятилетия, чтобы создать основу для этого технологического ренессанса через разработку электромобилей, энергетических продуктов и человекоподобных роботов". Optimus все еще находится в стадии разработки, не готов к поставке и до получения дохода от него пройдут годы. Но это не помешало Илону поставить его в центр оценки стоимости Tesla в будущем. Илон переключает внимание с планов по электромобилям, которые не оправдались Этот новый подход, ставящий роботов на первое место, появился сразу после выпуска последнего основного плана Tesla. Первый план Илона, выпущенный в 2006 году, был сосредоточен на создании дорогого электрического спортивного автомобиля и использовании прибыли для производства более дешевых моделей. Этот план действительно был выполнен. Но второй план, опубликованный в 2016 году, до сих пор не завершен. Он обещал электрические грузовики и автобусы, полностью автономные автомобили и платформу для автономного вызова такси. Почти ничего из этого не существует в реальном мире. Когда Илон опубликовал третий план в 2023 году, даже он признал, что тот не удался. "Слишком сложный для понимания почти любому", - сказал он. Эта новейшая версия короткая, менее 1 000 слов, но она не дает четких цифр или дорожных карт. И это касается и Optimus. В январе Илон сказал, что "очень приблизительная оценка" это...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 05:13