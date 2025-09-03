2025-10-11 суббота

Стратегия достигает доходности 25,7% BTC с начала года в 2025 году

Стратегия достигает доходности 25,7% BTC с начала года в 2025 году

Пост "Стратегия достигает доходности BTC в 25,7% с начала года в 2025 году" появился на BitcoinEthereumNews.com. Стратегия приобрела 4 048 BTC стоимостью примерно 449,3 миллиона долларов по цене около 110 981 долларов за Биктоин. Общий объем ее активов теперь составляет 636 505 BTC. Агрессивное накопление Стратегии продолжается после отклонения коллективного иска о раскрытии бухгалтерской информации. Стратегия Майкла Сейлора снова в деле: компания приобрела 4 048 BTC стоимостью примерно 449,3 миллиона долларов по цене около 110 981 долларов за Биктоин. Благодаря этому Стратегия достигла доходности BTC в 25,7% с начала года (YTD) в 2025 году. Общий объем активов теперь составляет 636 505 BTC, приобретенных по средней цене около 73 765 долларов, с совокупными инвестициями около 46,95 миллиардов долларов. Последняя покупка была в основном профинансирована за счет продажи обыкновенных и привилегированных акций, продолжая модель Стратегии по использованию рынков капитала для масштабирования своей казны Биткоина. По сегодняшним рыночным ценам (Биктоин в настоящее время находится на уровне 111 000 долларов) запас Биткоина Стратегии оценивается примерно в 70 миллиардов долларов, что подразумевает около 23 миллиардов долларов нереализованной прибыли. Связанное: Росс Гербер критикует стратегию Майкла Сейлора по Биткоину как "Безумно плохую математику" Агрессивное накопление Стратегии продолжается после отклонения коллективного иска о раскрытии бухгалтерской информации. А именно, этот результат означает, что истцы не могут повторно подать те же претензии, что эффективно устраняет большой юридический риск для компании. Фирма добавила более 39 000 BTC в третьем квартале, включая более 21 000 BTC только в конце июля. Стратегия часто сигнализирует о покупках заранее, с постом Сейлора "Биткоин все еще в распродаже" на X, предшествующим покупке на прошлой неделе. Институциональная убежденность в Биткоине укрепляется В то время как корпоративное приобретение Биткоина постоянно растет, и 130 публичных компаний теперь владеют примерно 87 миллиардами долларов в BTC, Стратегия остается крупнейшим индивидуальным корпоративным держателем. Ее последняя покупка еще раз показывает, насколько глубоко укоренилась институциональная убежденность в Биткоине. Все больше и больше компаний следуют по пути Стратегии, что, вероятно, добавляет дополнительную ценность Биткоину. Если эта тенденция продолжится (и похоже, что...
Газохранилища Европы заполняются – Scotiabank

Газохранилища Европы заполняются – Scotiabank

Пост «Газохранилища Европы заполняются – Scotiabank» появился на BitcoinEthereumNews.com. Газохранилища Европы заполняются: они сейчас заполнены более чем на 77%, сокращая разрыв с обычным уровнем заполнения (на основе 5-летнего среднего) до 8,4 процентных пунктов, сообщают главные стратеги Форекс(FX) Scotiabank Шон Осборн и Эрик Теорет. Цены на газ остаются волатильными "Напомним, что в конце мая разрыв все еще составлял 12,5 процентных пунктов. Германия догоняет, но остается отстающей с уровнем заполнения чуть более 70%: разрыв с обычным уровнем заполнения здесь составляет чуть более 15 процентных пунктов. Тот факт, что газовые электростанции в ЕС использовались в августе меньше, чем в предыдущем году, также, вероятно, сыграл роль в недавнем более быстром наращивании резервов." "Согласно данным Института Фраунгофера ISE, производство электроэнергии газовыми электростанциями в ЕС было на 2,4% ниже уровня прошлого года. Однако это в основном связано с более низкой выработкой электроэнергии, соответственно, с более низким спросом на электроэнергию, в то время как доля газовой энергии в производстве электроэнергии осталась примерно такой же. Спрос на газ для производства электроэнергии также может быть слабее в сентябре." "По данным BNEF, по крайней мере, месяц начинается с перспективой большого количества энергии ветра. Европейские цены на газ, которые отказались от части своих прибылей со второй половины августа, торговались на минимуме всего 31 евро за МВтч. Однако они снова растут с четверга. Это еще раз подтверждает, что волатильность на европейском газовом рынке остается высокой." Источник: https://www.fxstreet.com/news/europes-gas-storage-facilities-are-filling-up-scotiabank-202509021133
Обновление индексатора BRC-20 привносит функции, подобные Ethereum, в Bitcoin

Обновление индексатора BRC-20 привносит функции, подобные Ethereum, в Bitcoin

Пост BRC-20 Indexer Обновление добавляет функции, подобные Ethereum, в Биктоин появился на BitcoinEthereumNews.com. Вкратце BRC-2.0 встраивает функциональность EVM непосредственно в индексатор BRC-20 Биктоина. Обновление направлено на расширение токенов Биктоина за пределы мем-коинов в программируемые активы. Сторонники говорят, что этот шаг ставит BRC-20 впереди Runes, позволяя создать экосистему DeFi. BRC-20, первый стандарт токенов, построенный непосредственно на базовом слое и индексаторах Биктоина, официально запустил "BRC2.0" на высоте блока Биктоина 912690, что произошло в понедельник утром. Обновление встраивает функциональность EVM (Ethereum Virtual Machine) непосредственно в основной индексатор BRC-20, позволяя разработчикам развертывать смарт-контракты в стиле Ethereum на Биктоине, не полагаясь на мосты, оракулы или доверенных посредников. Этот шаг обеспечивает программируемость для нативных токенов Биктоина, эффективно превращая активы BRC-20 в составные и взаимодействующие инструменты, которые могут взаимодействовать с EVM-совместимыми цепями и масштабируемыми слоями. Обновление BRC2.0 было разработано Best In Slot, ключевым инфраструктурным игроком в экосистеме Ordinals, в сотрудничестве с псевдонимным создателем BRC20 Domo и Layer 1 Foundation, руководящим органом, контролирующим протокол. "Мета-протоколы Биктоина, такие как Ordinals, Runes и BRC20, работают на индексаторах, которые функционируют как простые калькуляторы", - поделился Эрил Бинари Эзерел, генеральный директор Best In Slot, в пресс-релизе для Decrypt. "Мы обновили этот 'калькуляторный' индексатор с помощью EVM, делая BRC20 полным по Тьюрингу." От мем-коинов до модульных приложений С момента запуска в начале 2023 года, BRC-20 увидел более 3 миллиардов долларов США в торгуемой стоимости активов. Этот рубеж был достигнут без привлечения венчурного капитала или получения институциональной поддержки. Даже когда активность охладилась в 2025 году, объемы BRC-20 оставались доминирующими, зарегистрировав 5 636 BTC (633 миллиона долларов США) в объеме на блокчейне за последние шесть месяцев, что более чем в два раза превышает Runes и почти в пять раз больше, чем традиционные надписи Ordinals. Новая функциональность смарт-контрактов расширяет возможности для нативных активов Биктоина. До сих пор эти токены использовались в основном для мем-коинов и спекулятивной торговли, с небольшим количеством реальных приложений из-за Биктоина...
Metaplanet становится глобальной силой Биткоина с запасом в 20 000 BTC, впереди ещё больше покупок?

Metaplanet становится глобальной силой Биткоина с запасом в 20 000 BTC, впереди ещё больше покупок?

Пост Metaplanet становится глобальной силой Биткоина с запасом в 20 000 BTC, впереди еще больше покупок? появился на BitcoinEthereumNews.com. Меня зовут Годспауэр Оуи, я родился и вырос в штате Эдо, Нигерия. Я вырос с тремя братьями и сестрами, которые всегда были моими кумирами и наставниками, помогая мне расти и понимать жизненный путь. Мои родители буквально являются основой моей истории. Они всегда поддерживали меня в хорошие и плохие времена и никогда не оставляли меня, когда я чувствовал себя потерянным в этом мире. Честно говоря, наличие таких удивительных родителей заставляет вас чувствовать себя в безопасности, и я не променяю их ни на что другое в этом мире. Я познакомился с миром криптовалют 3 года назад и очень заинтересовался тем, чтобы узнать о нем как можно больше. Все началось, когда мой друг инвестировал в криптоактив, который принес ему огромную прибыль от его инвестиций. Когда я спросил его о криптовалюте, он рассказал о своем пути в этой области. Было впечатляюще узнать о его последовательности и преданности делу, несмотря на связанные с этим риски, и это основные причины, почему я так заинтересовался криптовалютой. Поверьте мне, у меня был свой опыт взлетов и падений на рынке, но я никогда не терял страсть к росту в этой области. Это потому, что я верю, что рост ведет к совершенству, и это моя цель в данной сфере. И сегодня я являюсь сотрудником новостных изданий Bitcoinnist и NewsBTC. Мои начальники и коллеги - лучшие люди, с которыми я когда-либо работал, как в криптовалютном ландшафте, так и за его пределами. Я намерен отдать все свои силы, работая вместе с моими удивительными коллегами для роста этих компаний. Иногда я люблю представлять себя исследователем, потому что мне нравится посещать новые места, я люблю узнавать новые вещи (полезные...
27 млн $ исчезли за секунды: пользователь Venus Protocol пострадал от фишинговой атаки

27 млн $ исчезли за секунды: пользователь Venus Protocol пострадал от фишинговой атаки

Пост «27 миллионов долларов исчезли за секунды: пользователь Venus Protocol стал жертвой Фишинга» появился на BitcoinEthereumNews.com. Слухи в криптомире распространяются быстро. Вчера шепот об эксплуатации Venus Protocol вызвал шоковые волны по всему X. Сначала некоторые думали, что сам кредитный протокол был взломан. Но часы совместного анализа прояснили ситуацию - Venus не был взломан. Вместо этого, фишинговая атака поймала кита, выкачав активы на 27 миллионов долларов одной плохой транзакцией. Это не был сбой протокола. Это была человеческая ошибка. И это яркое напоминание о самой большой слабости DeFi: один неосторожный клик может уничтожить состояние. Жертва одобрила вредоносную транзакцию с поддельного сайта. Эта единственная подпись дала одноразовому кошельку атакующего, 0x7fd8…202a, неограниченный доступ к его токенам. Как только одобрение было предоставлено, атакующий нанес удар мгновенно. Активы исчезли за секунды. Согласно Cyvers Alerts 🚨ТРЕВОГА🚨27 миллионов подозрительных транзакций было обнаружено с участием пользователя @VenusProtocol на #BNBChain Пользователь неосознанно одобрил вредоносную транзакцию, предоставив разрешения на токены, что привело к потере 27 миллионов долларов в цифровых активах. Украденные средства в настоящее время хранятся... pic.twitter.com/WekHEicyec — 🚨 Cyvers Alerts 🚨 (@CyversAlerts) 2 сентября 2025 г. И вот что было выкачано: 19,8 миллионов долларов vUSDT 7,15 миллионов долларов vUSDC 146 тысяч долларов vXRP 22 тысячи долларов vETH Даже 285 BTCB на BNB Chain Богатство поколений исчезло. Вот так просто. Дикая часть: Venus никогда не был взломан Venus Protocol подтвердил в X Обновление: мы находимся в прямом контакте с жертвой фишинговой атаки, и протокол останется приостановленным, пока мы пытаемся восстановить его средства. Venus не был взломан, но мы стремимся защитить наших пользователей. Если протокол возобновится сейчас, хакер получит средства пользователя. https://t.co/441ncPEbla — Venus Protocol (@VenusProtocol) 2 сентября 2025 г. что их контракты были в безопасности. Фронтенд? В порядке. Никаких уязвимостей смарт контракта. Никаких эксплойтов кода. Это была чистая социальная инженерия. Поддельная ссылка, доверчивый клик, и бум, открытые разрешения сделали остальное. Это...
Илон Маск говорит, что будущее Tesla зависит от роботов, а не от автомобилей

Илон Маск говорит, что будущее Tesla зависит от роботов, а не от автомобилей

Пост "Илон Маск говорит, что будущее Tesla зависит от роботов, а не от автомобилей" появился на BitcoinEthereumNews.com. Глава Tesla Илон Маск заявил в понедельник, что будущее компании больше не связано с автомобилями. Выступая сразу после выпуска нового "основного плана", Илон сказал, что 80% стоимости Tesla будет приходиться на Optimus, проект человекоподобного робота, который он впервые представил в 2021 году. Это серьезное изменение для компании, которая до сих пор не заработала ни доллара на роботах. Это заявление, о котором сообщил Bloomberg, прозвучало после того, как Tesla впервые публично признала, что роботы являются частью ее основных планов на будущее. Илон написал в X, социальной платформе Илона, что: "Мы создаем продукты и услуги, которые внедряют ИИ в физический мир. Мы неустанно работали почти два десятилетия, чтобы создать основу для этого технологического ренессанса через разработку электромобилей, энергетических продуктов и человекоподобных роботов". Optimus все еще находится в стадии разработки, не готов к поставке и до получения дохода от него пройдут годы. Но это не помешало Илону поставить его в центр оценки стоимости Tesla в будущем. Илон переключает внимание с планов по электромобилям, которые не оправдались Этот новый подход, ставящий роботов на первое место, появился сразу после выпуска последнего основного плана Tesla. Первый план Илона, выпущенный в 2006 году, был сосредоточен на создании дорогого электрического спортивного автомобиля и использовании прибыли для производства более дешевых моделей. Этот план действительно был выполнен. Но второй план, опубликованный в 2016 году, до сих пор не завершен. Он обещал электрические грузовики и автобусы, полностью автономные автомобили и платформу для автономного вызова такси. Почти ничего из этого не существует в реальном мире. Когда Илон опубликовал третий план в 2023 году, даже он признал, что тот не удался. "Слишком сложный для понимания почти любому", - сказал он. Эта новейшая версия короткая, менее 1 000 слов, но она не дает четких цифр или дорожных карт. И это касается и Optimus. В январе Илон сказал, что "очень приблизительная оценка" это...
Регуляторы США разъясняют правила для спотовой торговли криптовалютами

Регуляторы США разъясняют правила для спотовой торговли криптовалютами

В совместном заявлении SEC и CFTC сообщили, что действующее законодательство не запрещает регулируемым биржам размещать спотовые криптопродукты. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) выпустили во вторник совместное заявление персонала, объявив о скоординированных усилиях по надзору и обеспечению спотовой торговли криптовалютами в Соединенных Штатах. Ведомства пояснили, что действующее законодательство не препятствует регулируемым американским или иностранным биржам, включая национальные фондовые биржи (NSEs), назначенные контрактные рынки (DCMs) и иностранные торговые площадки (FBOTs), размещать спотовые криптопродукты, в том числе с функциями кредитного плеча и маржи. Этот шаг следует за рекомендациями Рабочей группы президента по рынкам цифровых активов, которая призвала регуляторов обеспечить ясность и сохранить инновации блокчейна в Соединенных Штатах. Читать далее
Новый фильм Джулии Робертс получает резкие отзывы от Rotten Tomatoes после премьеры в Венеции

Новый фильм Джулии Робертс получает резкие отзывы от Rotten Tomatoes после премьеры в Венеции

Пост «Новый фильм Джулии Робертс получает резкие отзывы от Rotten Tomatoes после премьеры в Венеции» появился на BitcoinEthereumNews.com. ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ – 29 АВГУСТА: Джулия Робертс на фотоколле "After The Hunt" во время 82-го Международного кинофестиваля в Венеции 29 августа 2025 года в Венеции, Италия. (Фото Стефана Кардинале – Corbis/Corbis через Getty Images) Corbis через Getty Images After the Hunt — предстоящая драма с участием Джулии Робертс, Айо Эдебири и Эндрю Гарфилда — встречает холодный прием у критиков Rotten Tomatoes. Режиссер Лука Гуаданьино (Challengers, Queer), фильм After the Hunt провел свою мировую премьеру на 82-м Международном кинофестивале в Венеции в пятницу. ForbesФото: Крупнейшие звезды на красной дорожке Венецианского кинофестиваля 2025, неделя 1От Тима Ламмерса Согласно логлайну фильма, After the Hunt — это "захватывающая психологическая драма о профессоре колледжа (Джулия Робертс), которая оказывается на личном и профессиональном перепутье, когда звездная студентка (Айо Эдебири) выдвигает обвинение против одного из ее коллег (Эндрю Гарфилд), и темная тайна из ее собственного прошлого угрожает выйти на свет". С рейтингом R, в фильме After the Hunt также снимаются Хлоя Севиньи и Майкл Стулбарг. По состоянию на вторник, критики Rotten Tomatoes коллективно дали фильму After the Hunt 52% рейтинг "гнилой" на основе 29 обзоров. ForbesФото: Крупнейшие знаменитости на U.S. Open 2025, дни 6, 7 и 8От Тима Ламмерса Консенсус критиков RT все еще ожидается, а сводка аудитории и рейтинг Popcornmeter, основанный на проверенных пользовательских оценках, не будут доступны до выхода фильма в кинотеатрах 17 октября. Что говорят критики Rotten Tomatoes о фильме Джулии Робертс 'After The Hunt'? Стефани Захарек из журнала TIME входит в число ведущих критиков на Rotten Tomatoes, которые дают фильму After the Hunt "гнилой" обзор, написав: "Зачем приглашать Джулию Робертс только для того, чтобы высосать из нее всю жизнь? Ее сцены с [Айо] Эдебири особенно скучны и запутанны." Дэвид Руни из The Hollywood Reporter задается вопросом...
Аффилированная с Джеком Ма компания Yunfeng Financial покупает долю ETH на сумму 44 млн $ для стратегии расширения в Web3

Аффилированная с Джеком Ма компания Yunfeng Financial покупает долю ETH на сумму 44 млн $ для стратегии расширения в Web3

Пост «Аффилированная с Джеком Ма компания Yunfeng Financial покупает долю ETH на сумму 44 миллиона долларов для стратегии расширения в Web3» появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые выводы: Гонконгская компания Yunfeng Financial приобрела 10 000 ETH стоимостью примерно 44 миллиона долларов в качестве стратегических резервных активов. Компания управляет активами на сумму 12,3 миллиарда долларов и планирует расширение в сферы Web3, ИИ и цифровых валют. Корпоративные запасы ETH выросли на 384% с 916 268 до 4,4 миллиона токенов в период с июня по сентябрь 2025 года. Yunfeng Financial Group Limited, гонконгская инвестиционная компания, аффилированная с основателем Alibaba Джеком Ма, приобрела 10 000 ETH стоимостью 44 миллиона долларов в рамках стратегического расширения в сферу Web3 и цифровых активов. Компания объявила о приобретении Ethereum 2 сентября через добровольное раскрытие информации акционерам Гонконгской биржи. Yunfeng профинансировала покупку за счет своих внутренних денежных резервов, которые составили 12,3 миллиарда долларов по финансовым результатам 2024 года. Этот шаг поставил Yunfeng в ряд растущей когорты традиционных финансовых учреждений, принимающих стратегии криптовалютных казначейств. Компания присоединилась к корпоративному внедрению Ethereum, которое резко ускорилось летом 2025 года. Корпоративные запасы ETH выросли на 384% за три месяца Корпоративные казначейства Ethereum испытали взрывной рост с 916 268 ETH до 4,4 миллиона токенов в период с 1 июня по 2 сентября, согласно данным Стратегического резерва ETH. Увеличение на 384% представляло собой примерно 13,2 миллиарда долларов дополнительного корпоративного накопления ETH в течение трех месяцев. Приобретение ETH казначействами Ethereum с апреля. | Источник: Стратегический резерв ETH Покупка 10 000 ETH компанией Yunfeng способствовала волне институционального внедрения, которая трансформировала корпоративные казначейские стратегии. Инвестиции компании в размере 44 миллионов долларов отразили растущую уверенность в роли Ethereum как стратегического резервного актива помимо Bitcoin. Всплеск произошел, когда традиционные финансовые учреждения признали полезность Ethereum для приложений децентрализованных финансов и функциональности смарт-контрактов. Корпоративные казначеи рассматривали ETH как инфраструктуру для операций Web3, а не как чисто спекулятивные инвестиции. Компании из различных секторов участвовали в тренде казначейства ETH, создавая устойчивое давление спроса на оборотное предложение Ethereum. Институциональное накопление удалило значительное количество ETH из активного...
Поддерживаемая Джеком Ма компания Yunfeng Financial погружается в блокчейн Ethereum для трансформации корпоративного казначейства

Поддерживаемая Джеком Ма компания Yunfeng Financial погружается в блокчейн Ethereum для трансформации корпоративного казначейства

Пост «Поддерживаемая Джеком Ма компания Yunfeng Financial погружается в Ethereum для трансформации корпоративной казны» появился на BitcoinEthereumNews.com. Yunfeng Financial Group, гонконгская финансовая компания, связанная с Джеком Ма, приобрела 10 000 Ethereum (ETH) стоимостью около 44 миллионов долларов для начала формирования казны ETH, как показали документы, опубликованные 2 сентября. Это приобретение ознаменовало вход Yunfeng в растущую тенденцию публичных компаний, принимающих стратегии криптовалютных казначейств, подход, популяризированный Strategy с Bitcoin (BTC). Такие компании, как SharpLink Gaming и Bitmine, предприняли аналогичные шаги в последние месяцы, делая ставку на ETH как часть долгосрочного управления балансом. Yunfeng, предоставляющая услуги, включая страхование, брокерский счет и управление активами, заявила, что покупка Ethereum поможет снизить зависимость от традиционных валют, поддерживая при этом технологическое расширение в Web3, реальные активы, цифровые валюты и ИИ. Компания представила свою более широкую стратегию в июле как часть поворота к финансовой инфраструктуре следующего поколения. Фирма в основном принадлежит базирующейся в Шанхае Yunfeng Capital, частной инвестиционной группе, соучрежденной в 2010 году Ма, который также помог запустить Ant Group и Alibaba. Вход Yunfeng в криптовалютные казначейства указывает на то, как азиатские фирмы начинают внедрять цифровые активы в стратегии корпоративных финансов, выходящие за рамки спекулятивной торговли. Акции Yunfeng Financial выросли на 9,55% после объявления и закрылись на уровне 3,67 гонконгских долларов (47 центов США). Этот шаг придает импульс растущей роли ETH в корпоративных казначействах, поскольку все больше компаний стремятся диверсифицироваться от фиатных валют и интегрировать инфраструктуру на основе блокчейна в свой бизнес. Ethereum является второй по величине криптовалютой в мире по рыночной стоимости, а принятие казначейством листинговых компаний рассматривается как сигнал углубления институционального признания. По данным CryptoSlate, на момент публикации Ethereum торговался по цене 4 264 долларов, снизившись на 2,12% за последние 24 часа. Упомянуто в этой статье Источник: https://cryptoslate.com/jack-ma-backed-yunfeng-financial-dives-into-ethereum-for-corporate-treasury-transformation/
