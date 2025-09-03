2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
3 лучших криптовалюты для покупки сейчас для 10x ROI — Bitcoin, Avalanche и предпродажа по 0.005 USD

3 лучших криптовалюты для покупки сейчас для 10x ROI — Bitcoin, Avalanche и предпродажа по 0.005 USD

Пост «3 лучшие криптовалюты для покупки сейчас с 10-кратным ROI — Биктоин, Avalanche и предпродажа за 0.005$» появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто-новости: Биктоин борется с давлением китов, Avalanche наращивает потенциал роста, а новая предпродажа за 0.005$ с двойным аудитом привлекает внимание как одна из лучших криптовалют для покупки сейчас с прицелом на прибыль в 2025 году. Крипторынок снова в огне, и трейдеры ищут токены, способные принести высокую доходность в предстоящем цикле. Биктоин остается фаворитом для большинства, хотя недавние колебания цен, вызванные китами, заставляют некоторых инвесторов искать альтернативные пути быстрого роста. Именно поэтому такие проекты, как Avalanche и новая предпродажа по цене всего 0.005$, попадают во все больше списков наблюдения. Аналитики считают, что эти проекты имеют сплошную фундаментальную основу и потенциал роста, что делает их одними из лучших криптовалют для покупки сегодня с шансом на 10-кратную доходность. Цена Биктоина (BTC) борется с давлением китов Биктоин упал почти на 3% до минимума 109 436$ в пятницу. Крупные ордеры китов, размещенные трейдерами, также были отмечены как попытки манипулировать книгой ордеров. Многие называли это спуфинг-трюками – маневрами, при которых киты меняют ликвидность, чтобы поймать в ловушку розничных трейдеров. Примечательно, что откат рынка способствовал неделе турбулентности BTC. Было объявлено о более чем 350 миллионах$ ликвидаций лонг позиций в течение 24 часов. Некоторые трейдеры считают, что Биктоин находится в стадии капитуляции, что обычно создает более выгодные возможности для покупки, если история повторится. Следующим важным драйвером являются данные по инфляции в США или показатели PCE. Биктоин может получить облегчение, если инфляция снизится. В противном случае киты могут продолжать давить на рынок до следующей рецессии. Avalanche (AVAX) готовится к следующему ралли Avalanche остается популярным как быстрый и масштабируемый блокчейн. Его подсети обеспечивают гибкость разработчикам для создания проектов без высоких затрат или задержек подтверждения. Эта комбинация сделала его...
ChangeX
CHANGE$0.0015954+0.71%
Биткоин
BTC$117,655.42-2.48%
GET
GET$0.004153-0.43%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/03 07:19
Поделиться
Рынки застигнуты врасплох объявлением Белого дома

Рынки застигнуты врасплох объявлением Белого дома

Пост "Рынок застигнут врасплох объявлением Белого дома" появился на BitcoinEthereumNews.com. Покупатели на спаде снова вмешались, чтобы предотвратить более широкую распродажу, говорит Крис Бичемп, главный рыночный аналитик инвестиционной и торговой платформы IG. Акции отскочили от минимумов. Рынки часто видят всплеск волатильности после праздников в США, но сегодня, похоже, было что-то большее, поскольку европейские рынки резко упали в начале торгов, а доходность облигаций продолжала расти. Начало кассовой сессии США показало восстановление от минимумов, что является признаком того, что покупатели на спаде остаются бдительными в поисках любой возможности включиться в действие. Казавшееся загадочным объявление Белого дома оказалось всего лишь обновлением информации о Космическом командовании, после чего любые дикие опасения о здоровье президента США были тихо отброшены. Dax переживает крутые потери. Одним из индексов, который не отскочил сегодня днем, был Dax, который упал после продажи Fresenius своего канадского бизнеса, а затем получил еще один удар, когда инфляция в еврозоне выросла. Шнабель из ЕЦБ не помог ситуации, утверждая, что дальнейшие снижения ставок не нужны. Европейские акции наслаждались коротким моментом славы в этом году, но по мере того, как ФРС движется к снижению ставок, мы можем увидеть, как эта волна денежных потоков вернется на Уолл-стрит и привлекательность акций с высоким ростом по сравнению с их дешевыми, но неизменными европейскими кузенами. Источник: https://www.fxstreet.com/news/markets-caught-offside-by-white-house-announcement-202509021557
Threshold
T$0.01469-3.92%
Whiterock
WHITE$0.000249-16.80%
SUN
SUN$0.025048-2.56%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/03 07:01
Поделиться
новый хедж-фонд на революции Биткоина

новый хедж-фонд на революции Биткоина

Пост о новом хедж-фонде в революции Биткоина появился на BitcoinEthereumNews.com. Новый игрок в мире хедж-фондов Black Pill Capital официально объявил о своем дебюте на финансовом ландшафте, принося свежий воздух в сектор альтернативных инвестиций. Базирующийся в Шарлотте, Северная Каролина, фонд обслуживает исключительно аккредитованных инвесторов, предлагая инновационную инвестиционную стратегию, сосредоточенную на принятии Биктоина в качестве корпоративного казначейского актива. В контексте, где традиционные финансы часто движутся по хорошо определенным путям, Black Pill Capital позиционирует себя как пионер на все еще в значительной степени неизведанной территории. Видение за пределами традиционных финансов По словам Джеффа Гранта, генерального директора Black Pill Capital, большинство хедж-фондов работают в среде, где переменные известны, а риски могут управляться с подходом аналитика. Однако Грант подчеркивает, как истинная инновация возникает в контекстах, где неизвестных много и они часто незнакомы: "Это не домен Аналитика. Это домен Инноватора. Black Pill Capital - это место, где институциональный опыт встречается с предпринимательскими инновациями." Команда, сочетающая опыт и предпринимательский дух В отличие от традиционных фондов, возглавляемых исключительно ветеранами финансов, Black Pill Capital выделяется учредительной командой, которая сочетает институциональную дисциплину с предпринимательским пониманием. Эта комбинация позволяет фонду идентифицировать асимметричные возможности в компаниях, принимающих Биктоин в качестве казначейского актива, тренд, который революционизирует способ защиты и повышения стоимости бизнеса во всем мире. Основы стратегии Black Pill Capital Перспектива, движимая инновациями: фонд создан визионерами, которые работают за пределами традиционных рамок финансов, движимые как творческой смелостью, так и анализом. Фокус на казначействе в Биктоине: Black Pill Capital инвестирует в компании, которые используют рынки капитала для включения Биктоина в свои балансы, выходя далеко за рамки простого управления операционной ликвидностью. Убеждение раннего последователя: руководство фонда инвестирует вместе с клиентами, демонстрируя...
BLACKHOLE
BLACK$0.2321-4.87%
BRC20.COM
COM$0.010624-5.13%
WELL3
WELL$0.0001018-1.64%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/03 06:42
Поделиться
Показатель давления деривативов Биткоина достиг 30%: сигнал риска снижения

Показатель давления деривативов Биткоина достиг 30%: сигнал риска снижения

Пост Показатель давления деривативов Биткоина достиг 30%: Сигнал риска снижения появился на BitcoinEthereumNews.com. Показатель давления деривативов Биткоина достиг 30%: Сигнал риска снижения | Bitcoinist.com Регистрация для получения нашей рассылки! Для обновлений и эксклюзивных предложений введите свою электронную почту. Путь Себастьяна в мир криптовалют начался четыре года назад, движимый увлечением потенциалом технологии блокчейн революционизировать финансовые системы. Его первоначальное исследование было сосредоточено на понимании сложностей различных криптопроектов, особенно тех, которые ориентированы на создание инновационных финансовых решений. Благодаря бесчисленным часам исследований и обучения Себастьян развил глубокое понимание базовых технологий, рыночной динамики и потенциальных применений криптовалют. По мере роста его знаний Себастьян чувствовал необходимость делиться своими идеями с другими. Он начал активно участвовать в онлайн-дискуссиях на платформах, таких как X и LinkedIn, фокусируясь на контенте, связанном с финтехом и криптовалютами. Его целью было раскрыть ценные тенденции и идеи для более широкой аудитории, способствуя более глубокому пониманию быстро развивающегося криптоландшафта. Вклад Себастьяна быстро получил признание, и он стал надежным голосом в онлайн-сообществе криптовалют. Чтобы дальше расширить свои знания, Себастьян получил сертификат UC Berkeley Fintech: Frameworks, Applications, and Strategies. Эта строгая программа обеспечила его ценными навыками и знаниями в области финансовых технологий, преодолевая разрыв между традиционными финансами (TradFi) и децентрализованными финансами (DeFi). Сертификация углубила его понимание более широкого финансового ландшафта и его пересечения с технологией блокчейн. Страсть Себастьяна к финансам и письму очевидна в его работе. Ему нравится углубляться в финансовые исследования, анализировать рыночные тенденции и изучать последние разработки в криптопространстве. В свободное время Себастьяна часто можно найти погруженным в графики, изучающим формы 10-K или участвующим в стимулирующих размышления дискуссиях о будущем финансов. Путь Себастьяна как...
Sidekick
K$0.05348-12.16%
DeepBook
DEEP$0.119023-9.29%
DeFi
DEFI$0.001589-5.97%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/03 06:17
Поделиться
Фонд Ethereum продает 10K ETH для финансирования разработки и грантов

Фонд Ethereum продает 10K ETH для финансирования разработки и грантов

TLDR Фонд Ethereum продаст 10 000 ETH стоимостью около 43 миллионов $ для финансирования исследований и разработок. Продажа также поддержит гранты и пожертвования фонда, направленные на стимулирование роста экосистемы. Фонд Ethereum планирует осуществить продажу меньшими транзакциями в течение нескольких недель для поддержания стабильности. Фонд приостановил открытые заявки на гранты [...] Статья "Фонд Ethereum продает 10K ETH для финансирования разработки и грантов" впервые появилась на Blockonomi.
FUND
FUND$0.0197--%
Эфириум
ETH$4,091.07-5.55%
Поделиться
Blockonomi2025/09/03 06:15
Поделиться
SEC и CFTC сотрудничают в сфере надзора за криптовалютами для укрепления спотовых рынков США

SEC и CFTC сотрудничают в сфере надзора за криптовалютами для укрепления спотовых рынков США

Пост SEC и CFTC сотрудничают в области надзора за криптовалютами для развития спотовых рынков США появился на BitcoinEthereumNews.com. Регуляторы США объединяются для разблокировки рынков спотовых криптоактивов, открывая путь биржам для листинга цифровых продуктов с кредитным плечом, сохраняя при этом строгий надзор и соответствие требованиям. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) объединяют усилия для руководства рынками спотовых криптоактивов Сотрудники Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) объявили [...] Источник: https://news.bitcoin.com/sec-and-cftc-collaborate-on-crypto-oversight-to-guide-us-spot-markets/
BRC20.COM
COM$0.010624-5.13%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/03 06:11
Поделиться
Хоскинсон подтверждает видение превзойти блокчейн Ethereum с сетью Cardano

Хоскинсон подтверждает видение превзойти блокчейн Ethereum с сетью Cardano

Пост Хоскинсон подтверждает видение превзойти Ethereum с сетью Cardano появился на BitcoinEthereumNews.com. Основатель Cardano отвечает на критику сообщества, сохраняя фокус на развитии сети Хоскинсон излагает стратегию прямого соперничества с рыночной позицией Ethereum Команда IOG разрешает внутренние споры для ускорения темпов развития экосистемы Основатель Cardano Чарльз Хоскинсон ответил на растущее давление сообщества, подтвердив свою приверженность продвижению конкурентной позиции сети. Во время недавней сессии AMA Хоскинсон обратился к критикам, которые ставили под сомнение его подход к руководству и влияние на рыночные показатели ADA. Пионер блокчейна отверг предположения о том, что его участие препятствует прогрессу сети. Вместо этого он изложил свое видение того, как Cardano может бросить вызов устоявшимся игрокам в пространстве криптовалют. Хоскинсон особо упомянул о своем намерении улучшить рейтинг сети среди конкурентов через совершенствование ежедневных операций. Конкуренция с Ethereum усиливается Последние комментарии Хоскинсона возобновили его давнее соперничество с Ethereum, сетью, которую он соосновал до своего ухода в 2014 году. Создатель Cardano выразил недовольство текущей рыночной позицией своей сети по сравнению со вторым местом Ethereum по рыночной капитализации. Спор между Хоскинсоном и руководством Ethereum восходит к фундаментальным разногласиям по организационной структуре. В то время как Ethereum выбрал некоммерческий подход, Хоскинсон выступал за коммерческую модель до своего окончательного ухода из проекта. Текущие рыночные данные показывают, что Ethereum поддерживает оценку в 540 миллиардов долларов, в то время как Cardano имеет примерно 30 миллиардов долларов рыночной капитализации. Чтобы достичь уровня Ethereum, токену ADA потребуется рост примерно на 1 700% для достижения целевой цены в 15,2 доллара. Внутренние конфликты разрешены Хоскинсон признал прошлые трения между командами разработчиков в экосистеме Cardano. Эти споры ранее задерживали критически важные внедрения, включая функциональность смарт контрактов и другие основные функции. Недавние интеграции, такие как Midnight Network и кошелек Lace, устранили эти узкие места в разработке. Инициатива Glacier Drop включает решение для масштабирования Hydra вместе с возможностями смарт контрактов Cardano, согласовывая команду IOG с требованиями разработчиков. "Нам пришлось исправить много разбитых окон на этом пути", - заявил Хоскинсон, имея в виду...
Capverse
CAP$0.10823-2.60%
TokenFi
TOKEN$0.01171-3.93%
BRC20.COM
COM$0.010624-5.13%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/03 06:03
Поделиться
Вот Сколько Будет Стоить Мем-коин TRUMP При Рыночном капитале Dogecoin

Вот Сколько Будет Стоить Мем-коин TRUMP При Рыночном капитале Dogecoin

Официальная мем-монета Trump (TRUMP) ворвалась на криптосцену в январе 2025 года с ралли, которое подняло ее цену с менее 1 $ до пика в 73,43 $ за считанные дни. Это ралли поместило ее в число двадцати ведущих цифровых активов, но сегодня она торгуется значительно ниже этих высот. Тем не менее, Official Trump [...]
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.206-3.81%
Capverse
CAP$0.10823-2.60%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Поделиться
Bitcoinist2025/09/03 06:00
Поделиться
BitMine поднимает планку: 1 866 974 ETH в казне

BitMine поднимает планку: 1 866 974 ETH в казне

Пост BitMine поднимает планку: 1 866 974 ETH в казначействе появился на BitcoinEthereumNews.com. Данные на 31 августа 2023 года: BitMine Immersion Technologies значительно увеличила свои резервы Ethereum, достигнув 1 866 974 ETH после новых покупок, и подтвердила подушку ликвидности примерно в 635 миллионов $ для будущих операций. Компания теперь явно заявляет о цели достичь 5% оборотного предложения ETH, вехи, которая, если преследовать ее со стратегическим вниманием, может повлиять на динамику спроса и предложения сети. Позиция и детали операций были представлены в презентации для инвесторов 02.09.2023, собранной и проанализированной также Morningstar. В этом контексте обновленный снимок активов помогает обрисовать более определенную траекторию. Согласно данным, собранным нашей командой по анализу данных на цепочке и изучению публичных книг ордеров, отчетные транши соответствуют программным исполнениям, направленным на сдерживание скольжения. Консультируемые отраслевые аналитики отмечают, что стратегия показывает модели покупок с низким воздействием, типичные для институциональных планов накопления. В итоге: ключевые цифры Имеющийся ETH: 1 866 974 (данные на 31.08.2023; последняя проверка 02.09.2023) Недавние покупки: ~150 000 ETH за последние несколько недель Доступная ликвидность: ~635 миллионов $ Общая стоимость криптовалюты + наличные: ~8,98 миллиардов $ [данные для проверки] Заявленная цель: 5% предложения ETH Основной источник: презентация для инвесторов от 02.09.2023 (Morningstar) Операционное обновление и стоимость казначейства Согласно последней презентации для инвесторов, BitMine добавила примерно 150 000 ETH в недавний период, доведя общее количество до 1 866 974 ETH. По состоянию на ту же дату совокупная позиция между цифровыми активами и наличными составляет ~8,98 миллиардов $, с ~635 миллионами $, готовыми к использованию для захвата любых окон волатильности. Данные были опубликованы 2 сентября 2023 года, с учетной ссылкой на конец августа. Следует отметить, что баланс между казначейством в ETH и ликвидными активами, если управлять им постепенно, может снизить подверженность внезапным рыночным шокам. The...
Moonveil
MORE$0.02914-14.99%
READY
READY$0.045497-13.20%
BRC20.COM
COM$0.010624-5.13%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/03 05:54
Поделиться
Две гигантские компании-быки Ethereum (ETH) снова в действии! Объявляют о масштабных приобретениях!

Две гигантские компании-быки Ethereum (ETH) снова в действии! Объявляют о масштабных приобретениях!

Пост «Две гигантские компании-быки Ethereum (ETH) снова в действии! Объявляют о массовых приобретениях!» появился на BitcoinEthereumNews.com. После Биктоина корпоративное внимание смещается на Ethereum. Институциональные казначейские фирмы ETH продолжают распространяться, крупнейшими из которых являются Bitmine и SharpLink Gaming, которые приобретают огромные объемы Ethereum (ETH). Согласно последним данным, крупнейшая казначейская компания ETH, Bitmine, объявила о приобретении 153 075 ETH на прошлой неделе. SharpLink Gaming, вторая по величине казначейская компания ETH, также объявила о покупке 39 008 ETH. Bitmine сохраняет первое место! Согласно официальному заявлению, Bitmine, крупнейшее в мире казначейство ETH, сообщило, что на прошлой неделе приобрело дополнительно 153 075 ETH стоимостью 668 миллионов $, в результате чего общий объем Ethereum достиг 1,866 миллиона ETH. Согласно последним данным, компания владеет 1,866 миллионами ETH (8,15 миллиардов $), 192 Биктоин (BTC) и 635 миллионами $ наличными. Общая стоимость активов составила примерно 8,9 миллиардов $, а средняя стоимость Ethereum была объявлена как 4 458 $. «Bitmine объявила сегодня о 8,98 миллиардах $ в криптовалютных + денежных активах. По состоянию на 31 августа криптоактивы компании состояли из 1 866 974 ETH по цене 4 458 $ за ETH, 192 Биктоин (BTC) и 635 миллионов $ в необеспеченных наличных. BitMine занимает первое место среди казначейств Ethereum и второе место среди глобальных криптоказначейств после Strategy Inc. (MSTR), которая владеет 629 376 BTC стоимостью 71 миллиард $. BitMine остается крупнейшим в мире казначейством ETH». Председатель Bitmine Том Ли повторил свое мнение о том, что ETH станет самым важным инвестиционным активом в ближайшие 10-15 лет. SharpLink Gaming совершает массовую покупку Ethereum! SharpLink Gaming объявила в сообщении со своего аккаунта X, что приобрела 39 008 ETH стоимостью примерно 177 миллионов $ по средней цене примерно 4 531 $. С последним приобретением общие запасы компании достигли 837 230 ETH, стоимостью примерно 3,6 миллиарда $. По состоянию на 2 июня компания получила 2 318 ETH в качестве вознаграждений за стейкинг. НОВОСТЬ: SharpLink приобрела 39 008 ETH по средней цене ~4 531 $,...
Биткоин
BTC$117,655.42-2.48%
TOMCoin
TOM$0.000232-1.69%
BRC20.COM
COM$0.010624-5.13%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/03 05:53
Поделиться

Популярные новости

Еще

Акции Lyft, Inc. ($LYFT): Резервирует автономные роботакси Tensor, акции упали на 3,19%

Кит был ликвидирован на 247.62 WETH на платформе Aave, стоимостью примерно 1.05 миллиона $

Morgan Stanley с активами 8T долларов открывает доступ к Биткоину для всех состоятельных клиентов

Прогноз цены XRP в ожидании решений по ETF с 18 по 25 октября, предпродажа DeepSnitch AI собирает 337K $

Xyra Labs запускает Split Routing для предложения ценообразования уровня CEX для DeFi свопов