3 лучших криптовалюты для покупки сейчас для 10x ROI — Bitcoin, Avalanche и предпродажа по 0.005 USD

Пост «3 лучшие криптовалюты для покупки сейчас с 10-кратным ROI — Биктоин, Avalanche и предпродажа за 0.005$» появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто-новости: Биктоин борется с давлением китов, Avalanche наращивает потенциал роста, а новая предпродажа за 0.005$ с двойным аудитом привлекает внимание как одна из лучших криптовалют для покупки сейчас с прицелом на прибыль в 2025 году. Крипторынок снова в огне, и трейдеры ищут токены, способные принести высокую доходность в предстоящем цикле. Биктоин остается фаворитом для большинства, хотя недавние колебания цен, вызванные китами, заставляют некоторых инвесторов искать альтернативные пути быстрого роста. Именно поэтому такие проекты, как Avalanche и новая предпродажа по цене всего 0.005$, попадают во все больше списков наблюдения. Аналитики считают, что эти проекты имеют сплошную фундаментальную основу и потенциал роста, что делает их одними из лучших криптовалют для покупки сегодня с шансом на 10-кратную доходность. Цена Биктоина (BTC) борется с давлением китов Биктоин упал почти на 3% до минимума 109 436$ в пятницу. Крупные ордеры китов, размещенные трейдерами, также были отмечены как попытки манипулировать книгой ордеров. Многие называли это спуфинг-трюками – маневрами, при которых киты меняют ликвидность, чтобы поймать в ловушку розничных трейдеров. Примечательно, что откат рынка способствовал неделе турбулентности BTC. Было объявлено о более чем 350 миллионах$ ликвидаций лонг позиций в течение 24 часов. Некоторые трейдеры считают, что Биктоин находится в стадии капитуляции, что обычно создает более выгодные возможности для покупки, если история повторится. Следующим важным драйвером являются данные по инфляции в США или показатели PCE. Биктоин может получить облегчение, если инфляция снизится. В противном случае киты могут продолжать давить на рынок до следующей рецессии. Avalanche (AVAX) готовится к следующему ралли Avalanche остается популярным как быстрый и масштабируемый блокчейн. Его подсети обеспечивают гибкость разработчикам для создания проектов без высоких затрат или задержек подтверждения. Эта комбинация сделала его...