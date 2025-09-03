Вот кто имеет право на новую политику Трампа
Главное Инфлюенсеры, водители райдшеринга, исполнители, бариста и другие будут охвачены политикой «Без налога на чаевые», принятой в рамках недавнего законопроекта о расходах президента Дональда Трампа, как предполагают многочисленные отчеты, поскольку администрация Трампа готовится представить более подробную информацию об одной из ключевых экономических политик президента, которая может повлиять на миллионы налогоплательщиков. Президент Дональд Трамп прибывает для выступления о своей политике по отмене налога на чаевые в Лас-Вегасе, штат Невада, 25 января. AFP через Getty Images Ключевые факты Положение «Без налога на чаевые» было принято в рамках мегазаконопроекта, который Трамп подписал в июле, позволяя работникам сферы услуг вычитать до 25 000 $ из своих федеральных подоходных налогов, начиная с налоговой декларации 2025 года и продолжая до 2028 года. 25 000 $ можно получить сверх стандартного вычета, который составляет 15 750 $ для одиночных заявителей в 2025 году, что означает, что одиночные заявители, использующие стандартный вычет и декларирующие полные 25 000 $ дохода от чаевых, могут уменьшить свой доход для налоговых целей на чуть более 40 000 $. Эта сумма ниже для людей, которые зарабатывают более 150 000 $ в год: за каждые 1 000 $, которые работник зарабатывает сверх 150 000 $, сумма их вычета уменьшается на 100 $. В законодательстве говорится только, что закон применяется к работникам «в профессии, которая обычно и регулярно получала чаевые до или на 31 декабря 2024 года», но не указаны конкретные профессии, и ожидалось, что администрация Трампа выпустит дополнительные указания о том, кто будет иметь право на освобождение. Согласно проекту списка профессий, о котором впервые сообщил Axios и который был подтвержден несколькими другими источниками, список включает 68 профессий, начиная от типичных профессий сферы обслуживания, основанных на чаевых, таких как официанты, до более новых профессий, таких как инфлюенсеры, онлайн-стримеры и другие создатели цифрового контента.
