Апелляционный суд признал большинство тарифов Трампа незаконными — юрист, стоящий за иском о сборах, рассказывает, что будет дальше

Апелляционный суд признал большинство тарифов Трампа незаконными — юрист, стоящий за иском о сборах, рассказывает, что будет дальше

Пост «Апелляционный суд признал большинство тарифов Трампа незаконными — юрист, стоящий за иском о сборах, рассказывает, что будет дальше» появился на BitcoinEthereumNews.com. В программе «Forbes Newsroom» Илья Сомин, юридический ученый и адвокат, обсудил свой иск и иск Liberty Justice Center против администрации Трампа, который утверждает, что тарифы, введенные с использованием IEEPA, являются незаконными, а также недавнее постановление Апелляционного суда США по федеральному округу, которое отменило большинство сборов. Смотрите полное интервью выше. Источник: https://www.forbes.com/sites/forbestv/2025/09/02/appeals-court-rules-most-of-trumps-tariffs-are-illegal–lawyer-behind-lawsuit-on-levies-talks-whats-next/
BitcoinEthereumNews2025/09/03 08:43
Агентный ИИ-блокчейн привлекает 18 млн $ в раунде под руководством PayPal

Агентный ИИ-блокчейн привлекает 18 млн $ в раунде под руководством PayPal

Пост Агентный ИИ-блокчейн привлекает 18 млн $ в раунде под руководством PayPal появился на BitcoinEthereumNews.com. Децентрализованный поставщик ИИ-инфраструктуры Kite AI привлек 18 миллионов $ в своем раунде финансирования серии А под руководством PayPal Ventures, доведя общее совокупное финансирование до 33 миллионов $. Согласно объявлению, которым поделились с Cointelegraph во вторник, другими инвесторами компании являются 8VC, Samsung Next, SBI US Gateway Fund, Vertex Ventures, Hashed, HashKey Capital, Avalanche Foundation, LayerZero, Animoca Brands и другие. В феврале Kite запустил тестовую сеть своего ИИ-ориентированного блокчейна первого уровня на базе Avalanche (AVAX), стремясь повысить масштабируемость и обработку данных, обеспечивая при этом централизованную координацию для рабочих процессов искусственного интеллекта (ИИ). Kite стремится использовать распределенную инфраструктуру для питания агентной ИИ-инфраструктуры, представляя ИИ-агентов как новую категорию пользователей в экосистеме Web3. ИИ-агенты — это автономные программные программы, которые могут воспринимать окружающую среду, принимать решения и предпринимать действия для достижения целей без постоянного вмешательства человека. Kite запустил AIR, систему, которая позволяет ИИ-агентам аутентифицироваться и совершать транзакции независимо с программируемыми идентификаторами, нативными платежами стейблкоинами и принудительным соблюдением политик на выделенном блокчейне. AIR состоит из двух компонентов: Agent Passport, который предоставляет услуги идентификации с операционными ограничениями, и Agent App Store, который предлагает агентам индивидуальные услуги, источники данных и инструменты для коммерции, а также позволяет им оплачивать эти услуги. Представитель Kite объяснил, что Passport "создает многоуровневую систему идентификации, где каждый участник — пользователи, агенты и сессии — имеет отдельные криптографические идентификаторы, которые формируют цепочку доверия". Это якобы гарантирует, что все действия могут быть криптографически прослежены до точки происхождения. Связанное: Агентный ИИ-проект Eliza Labs подает в суд на xAI Илона Маска ИИ-агенты как пользовательский интерфейс Web3 Соучредитель и генеральный директор Kite Чи Чжан объяснил, что команда считает, что автономные агенты будут "доминирующим [пользовательским интерфейсом] для будущих цифровых экономик". Он сказал, что для функционирования таким агентам нужны структурированные и проверяемые данные, и предоставление этого было...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 08:06
Хешрейт сети Биткоин (BTC) вернулся к рекордным максимумам в августе: JPMorgan

Хешрейт сети Биткоин (BTC) вернулся к рекордным максимумам в августе: JPMorgan

Пост Скорость хэширования сети Биктоин (BTC) вернулась к рекордным показателям в августе: JPMorgan появился на BitcoinEthereumNews.com. Скорость хэширования сети Биктоин вернулась к рекордным показателям в прошлом месяце, увеличившись примерно на 50 эксахэшей в секунду (EH/s) до среднего значения 949 EH/s, сообщил во вторник в исследовательском отчете банк с Уолл-стрит JPMorgan (JPM). Скорость хэширования относится к общей вычислительной мощности, используемой для майнинга и обработки транзакций в блокчейне с доказательством работы, и является показателем конкуренции в отрасли и сложности майнинга. Общая рыночная капитализация 13 котирующихся в США майнеров Биктоин BTC 111 269,23 $, за которыми следит банк, также достигла рекордного уровня в августе, чему способствовало выполнение высокопроизводительных вычислений (HPC). TeraWulf (WULF) объявил о сделке по колокации с Fluidstack, а IREN (IREN) расширил свой парк GPU, отметил банк. При рекордной скорости хэширования доходность майнинга снизилась по сравнению с предыдущим месяцем из-за падения цены Биктоин. "Мы оцениваем, что майнеры Биктоин заработали в среднем 55 100 $ за EH/s в виде ежедневного дохода от вознаграждения за блок в августе, что на 4% меньше, чем в июле", - написали аналитики Реджинальд Смит и Чарльз Пирс. Валовая прибыль от ежедневного вознаграждения за блок также упала, снизившись на 7% до 31 900 $ за EH/s, написали аналитики. Совокупная рыночная капитализация 13 котирующихся в США майнеров Биктоин, за которыми следят аналитики JPMorgan, выросла на 23% по сравнению с предыдущим месяцем, или примерно на 7,4 миллиарда $. TeraWulf превзошел показатели с ростом на 83%, в то время как Greenidge Generation (GREE) показал результаты ниже группы с падением на 22%, добавляется в отчете. Читайте также: 7-дневная средняя скорость хэширования Биктоин впервые достигла 1 зеттахэша Источник: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/02/bitcoin-network-hashrate-returned-to-all-time-highs-in-august-jpmorgan
BitcoinEthereumNews2025/09/03 08:03
GBP/USD падает на 1%, поскольку доходность британских гособлигаций достигает максимумов 1998 года

GBP/USD падает на 1%, поскольку доходность британских гособлигаций достигает максимумов 1998 года

Пост GBP/USD падает на 1% из-за достижения доходности гособлигаций Великобритании максимумов 1998 года появился на BitcoinEthereumNews.com. Фунт падает на 1%, поскольку доходность гособлигаций Великобритании достигла максимумов 1998 года Фунт стерлингов (GBP) обрушился на 1% во вторник, поскольку 30-летние гособлигации Великобритании выросли до 5,697%, самого высокого уровня с мая 1998 года, из-за фискальных опасений, связанных с осенним бюджетом. Тем временем экономические данные США были неоднозначными после публикации отчетов Индекса менеджеров по закупкам (PMI) от S&P Global и ISM. GBP/USD торгуется на уровне 1,3399 после достижения максимума в 1,3549. Читать далее... Фунт стерлингов стремительно падает, поскольку растущая доходность гособлигаций Великобритании вызывает фискальные опасения Фунт стерлингов (GBP) показывает результаты хуже своих основных конкурентов в неделю с небольшим количеством экономических событий в Соединенном Королевстве (UK). Британская валюта обрушилась, поскольку растущая доходность долгосрочных гособлигаций Великобритании вызвала фискальные опасения. Доходность 30-летних гособлигаций Великобритании выросла почти до 5,68%, самого высокого уровня с 1998 года. Читать далее... GBP/USD падает к 1,3500 на фоне неопределенных перспектив политики ФРС GBP/USD отыгрывает недавний рост предыдущей сессии, торгуясь около 1,3520 в азиатские часы во вторник. Пара обесценивается, поскольку доллар США (USD) набирает силу, что обусловлено устойчивым инфляционным давлением в Соединенных Штатах (US), которое усилило неопределенность относительно потенциального снижения ставок Федеральной резервной системой (ФРС). Трейдеры, вероятно, будут наблюдать за Индексом менеджеров по закупкам в производственном секторе (PMI) ISM за август позднее в течение дня. Читать далее... Источник: https://www.fxstreet.com/news/pound-sterling-price-news-and-forecast-gbp-usd-sinks-1-as-uk-gilt-yields-hit-1998-highs-202509021716
BitcoinEthereumNews2025/09/03 07:47
Вот кто имеет право на новую политику Трампа

Вот кто имеет право на новую политику Трампа

Пост «Вот кто имеет право на новую политику Трампа» появился на BitcoinEthereumNews.com. Главное Инфлюенсеры, водители райдшеринга, исполнители, бариста и другие будут охвачены политикой «Без налога на чаевые», принятой в рамках недавнего законопроекта о расходах президента Дональда Трампа, как предполагают многочисленные отчеты, поскольку администрация Трампа готовится представить более подробную информацию об одной из ключевых экономических политик президента, которая может повлиять на миллионы налогоплательщиков. Президент Дональд Трамп прибывает для выступления о своей политике по отмене налога на чаевые в Лас-Вегасе, штат Невада, 25 января. AFP через Getty Images Ключевые факты Положение «Без налога на чаевые» было принято в рамках мегазаконопроекта, который Трамп подписал в июле, позволяя работникам сферы услуг вычитать до 25 000 $ из своих федеральных подоходных налогов, начиная с налоговой декларации 2025 года и продолжая до 2028 года. 25 000 $ можно получить сверх стандартного вычета, который составляет 15 750 $ для одиночных заявителей в 2025 году, что означает, что одиночные заявители, использующие стандартный вычет и декларирующие полные 25 000 $ дохода от чаевых, могут уменьшить свой доход для налоговых целей на чуть более 40 000 $. Эта сумма ниже для людей, которые зарабатывают более 150 000 $ в год: за каждые 1 000 $, которые работник зарабатывает сверх 150 000 $, сумма их вычета уменьшается на 100 $. В законодательстве говорится только, что закон применяется к работникам «в профессии, которая обычно и регулярно получала чаевые до или на 31 декабря 2024 года», но не указаны конкретные профессии, и ожидалось, что администрация Трампа выпустит дополнительные указания о том, кто будет иметь право на освобождение. Согласно проекту списка профессий, о котором впервые сообщил Axios и который был подтвержден несколькими другими источниками, список включает 68 профессий, начиная от типичных профессий сферы обслуживания, основанных на чаевых, таких как официанты, до более новых профессий, таких как инфлюенсеры, онлайн-стримеры и другие создатели цифрового контента. ...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 07:40
Поскольку Сон Хын Мин выводит LAFC на корейское радио, вот как телевидение может последовать за ним

Поскольку Сон Хын Мин выводит LAFC на корейское радио, вот как телевидение может последовать за ним

Пост «Поскольку Сон Хын Мин выводит LAFC на корейское радио, вот как телевидение может последовать за ним» появился на BitcoinEthereumNews.com. Сон Хын Мин, справа, празднует после забитого первого гола за LAFC в матче против ФК Даллас 23 августа. Getty Images Футбольный клуб Лос-Анджелеса потерпел поражение со счетом 2-1 от лидера Западной конференции Сан-Диего ФК в домашнем дебюте Сон Хын Мина в субботу вечером. Тем не менее, корейская звезда помогла черно-золотым войти в историю MLS с тем, что, по-видимому, является первым долгосрочным соглашением о местной радиотрансляции между командой MLS и местной корейскоязычной станцией за последние два десятилетия. Ранее на этой неделе клуб объявил о соглашении с KYPA 1230 AM о трансляции всех оставшихся матчей LAFC в сезоне 2025 года, начиная с субботнего противостояния с местным соперником из Южной Калифорнии. Считается, что это соглашение является первым в своем роде, по крайней мере, с тех пор, как другой известный корейский футболист, Хон Мён Бо, играл в другой части города за Лос-Анджелес Гэлакси в 2003 и 2004 годах. (Хон сейчас является тренером Сона в национальной сборной Южной Кореи.) И это еще один признак огромного местного маркетингового потенциала Сона в регионе, который считается крупнейшим южнокорейским сообществом в мире за пределами границ этой страны. KYPA является одной из четырех местных корейскоязычных радиостанций, обслуживающих население, оцениваемое в 320 000 человек с значительным корейским происхождением, и регион с историей корейских спортсменов, выступающих за местные спортивные команды. Последнее восходит к 1994 году, когда питчер Чан Хо Парк подписал контракт с бейсбольной командой Лос-Анджелес Доджерс и стал первым игроком MLB, родившимся в Корее. Это местное корейское спортивное наследие обеспечило вирусный момент в трансляции совсем недавно, в мае этого года, когда недавно подписанный корейский игрок Доджерс Ким Хе Сон забил свой первый хоумран в Высшей лиге. Местные телетрансляции Доджерс в настоящее время одновременно транслируются на корейском языке через функцию SAP на местном правообладателе SportsNet LA. Вещатель SPOTV владеет всеми правами на трансляцию MLB для зрителей, смотрящих из...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 07:31
Производство в США переживает шестой месяц рецессии подряд из-за влияния тарифов

Производство в США переживает шестой месяц рецессии подряд из-за влияния тарифов

Пост "Производство в США переживает шестой месяц подряд рецессии из-за влияния тарифов" появился на BitcoinEthereumNews.com. Производственная отрасль США, как сообщается, снова сократилась в августе, что происходит уже шестой раз подряд в этом году. Это происходит на фоне борьбы заводов с последствиями импортных тарифов Трампа, которые настолько сильно повлияли на текущую деловую среду, что некоторым производителям это напоминает Великую рецессию. Импортные тарифы Трампа могут приносить больше вреда, чем пользы Согласно опросу Института управления поставками (ISM), некоторые производители жаловались на то, что масштабные импортные пошлины усложняют производство товаров в Соединенных Штатах. Торговая политика Трампа подняла средний тарифный показатель страны до самого высокого уровня за столетие. Однако президент защищал эту политику, называя ее необходимой для возрождения давно приходящей в упадок промышленной базы США. База все еще находится в упадке, и правительственные данные показали, что расходы на строительство заводов фактически снизились в июле на 6,7% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, в прошлую пятницу апелляционный суд США постановил, что большинство тарифов Трампа были незаконными, что способствовало неопределенности, которую испытывают предприятия. "Я продолжаю рассматривать широкую экономику в целом и производственный сектор в частности как находящиеся в режиме ожидания до тех пор, пока не уменьшится неопределенность, связанная с тарифами", - сказал Стивен Стэнли, главный экономист США в Santander U.S. Capital Markets. Среди отраслей, наиболее пострадавших от последствий тарифов, - производители бумажной продукции, машиностроения, электрооборудования, бытовой техники и компонентов, а также компьютерной и электронной продукции. Некоторые производители транспортного оборудования даже сравнили текущие условия с рецессией 2007-09 годов. Они объясняют отсутствие активности "текущей тарифной политикой и неопределенностью, которую она создала". Это мнение было поддержано некоторыми производителями электрооборудования, бытовой техники и компонентов, которые жаловались, что производство "сделано в США" стало еще более сложным из-за тарифов на многие...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 07:04
Coinbase представляет фьючерсы на крипто-фондовый индекс Mag7 для более широкого рынка

Coinbase представляет фьючерсы на крипто-фондовый индекс Mag7 для более широкого рынка

TLDR Coinbase запускает фьючерсы на индекс Mag7 Crypto-Equity 22 сентября. Новый продукт объединит доступ как к традиционным акциям, так и к крипто ETF. Индекс Mag7 включает в себя ведущие акции, такие как Apple, Microsoft, Amazon и Tesla. Coinbase включит свои собственные акции и Bitcoin и Ethereum ETF от BlackRock. Продукт будет следовать равновзвешенной [...] Статья Coinbase представляет фьючерсы на индекс Mag7 Crypto-Equity для более широкого рынка впервые появилась на Blockonomi.
Blockonomi2025/09/03 07:01
XRP занимает центральное место в казначейской стратегии Vivopower с Doppler Finance

XRP занимает центральное место в казначейской стратегии Vivopower с Doppler Finance

Пост XRP занимает центральное место в стратегии Казначейства Vivopower с Doppler Finance появился на BitcoinEthereumNews.com. Vivopower запускает высокоэффективную инициативу казначейства XRP, разработанную для ускорения генерации доходности, стимулирования совокупного роста и позиционирования компании в авангарде цифровых финансов. Казначейство на базе XRP: Шаг Vivopower сигнализирует о новой фазе роста Vivopower International Plc, ориентированное на устойчивое развитие предприятие, котирующееся на Nasdaq, объявило 2 сентября 2025 года о партнерстве с Doppler [...] Источник: https://news.bitcoin.com/xrp-takes-center-stage-in-vivopower-treasury-strategy-with-doppler-finance/
BitcoinEthereumNews2025/09/03 06:56
Формула 1 начинает вторую половину сезона 2025 года с большой драмы

Формула 1 начинает вторую половину сезона 2025 года с большой драмы

Пост Formula 1 Начало Блокировки Второй Половины Сезона 2025 С Большой Драмой появился на BitcoinEthereumNews.com. ЗАНДВОРТ, НИДЕРЛАНДЫ – 31 АВГУСТА: Праздничное фото команды McLaren F1 после победы Оскара Пиастри во время Гран-при Нидерландов на трассе Зандворт 31 августа 2025 года в Зандворте, Нидерланды. (Фото Джейса Иллмана/Getty Images) Getty Images Летний перерыв в Формуле 1 всегда слишком долгий. В этом году, в частности, первая половина сезона (14 гонок) взяла трехнедельную паузу с Чемпионатом мира пилотов (WDC), который был настолько близким, как никогда в течение всего сезона, и самым близким с момента противостояния Хэмилтона и Ферстаппена в 2021 году. Мы с нетерпением ждали, как развернется внутрикомандная борьба между пилотами McLaren Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом на Гран-при Нидерландов, который знаменует первую из 10 гонок до финиша в Абу-Даби. Продолжится ли полоса везения Норриса из Сильверстоуна и Венгрии, которая позволила ему сократить разрыв в очках? Допустит ли Пиастри наконец ошибку и сделает ли хоть один неверный шаг после Австралии? Это были животрепещущие вопросы. Изначально я планировал написать обзор середины сезона перед Гран-при Нидерландов, но у меня было ощущение, что мы многое узнаем из этой гонки и получим лучшее представление о том, что нас ждет в оставшейся части сезона. Думаю, это было правильное решение, так как гонка оказалась одной из самых интересных в сезоне, несмотря на очень малое количество обгонов и отсутствие смены лидера. Моя призма для сезона 2025 – это набор прогнозов, которые я сделал в начале, и их обзор после первых пяти гонок. Так что давайте начнем с них. ЗАНДВОРТ, НИДЕРЛАНДЫ – 31 АВГУСТА: Шарль Леклер из Монако и Ferrari сидит на насыпи после своей аварии во время Гран-при Нидерландов на трассе Зандворт...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 06:52
