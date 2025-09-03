Формула 1 начинает вторую половину сезона 2025 года с большой драмы

ЗАНДВОРТ, НИДЕРЛАНДЫ – 31 АВГУСТА: Праздничное фото команды McLaren F1 после победы Оскара Пиастри во время Гран-при Нидерландов на трассе Зандворт 31 августа 2025 года в Зандворте, Нидерланды. (Фото Джейса Иллмана/Getty Images) Getty Images Летний перерыв в Формуле 1 всегда слишком долгий. В этом году, в частности, первая половина сезона (14 гонок) взяла трехнедельную паузу с Чемпионатом мира пилотов (WDC), который был настолько близким, как никогда в течение всего сезона, и самым близким с момента противостояния Хэмилтона и Ферстаппена в 2021 году. Мы с нетерпением ждали, как развернется внутрикомандная борьба между пилотами McLaren Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом на Гран-при Нидерландов, который знаменует первую из 10 гонок до финиша в Абу-Даби. Продолжится ли полоса везения Норриса из Сильверстоуна и Венгрии, которая позволила ему сократить разрыв в очках? Допустит ли Пиастри наконец ошибку и сделает ли хоть один неверный шаг после Австралии? Это были животрепещущие вопросы. Изначально я планировал написать обзор середины сезона перед Гран-при Нидерландов, но у меня было ощущение, что мы многое узнаем из этой гонки и получим лучшее представление о том, что нас ждет в оставшейся части сезона. Думаю, это было правильное решение, так как гонка оказалась одной из самых интересных в сезоне, несмотря на очень малое количество обгонов и отсутствие смены лидера. Моя призма для сезона 2025 – это набор прогнозов, которые я сделал в начале, и их обзор после первых пяти гонок. Так что давайте начнем с них. ЗАНДВОРТ, НИДЕРЛАНДЫ – 31 АВГУСТА: Шарль Леклер из Монако и Ferrari сидит на насыпи после своей аварии во время Гран-при Нидерландов на трассе Зандворт...