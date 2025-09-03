Трамп заявляет, что планирует добиться ускоренного решения Верховного суда по апелляции о тарифах

Пост "Трамп заявляет, что планирует добиться ускоренного решения Верховного суда по апелляции о тарифах" появился на BitcoinEthereumNews.com. Дональд Трамп заявил во вторник в Белом доме, что он оказывает давление на Верховный суд для вынесения экстренного решения по делу, которое уже наполовину прошло через судебную систему, и которое может нанести удар по всей его тарифной программе. Общаясь с журналистами, Трамп сказал, что апелляция на решение, заблокировавшее его тарифные полномочия, должна быть разрешена быстро. "Мы собираемся обратиться в Верховный суд, думаю, завтра, потому что нам нужно раннее решение", - сказал он. Он добавил, что будет просить о "раннем допуске" и "ускоренном решении". Всё это связано с решением, вынесенным в пятницу Апелляционным судом США по федеральному округу. При разделении голосов 7-4 суд постановил, что Трамп не имел полномочий вводить большинство тарифов, которые он использовал, особенно те, что были наложены через Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях. Судьи заявили, что только Конгресс имеет право облагать налогом импорт, и что действия Трампа вышли за пределы президентских полномочий. Решение приостановлено до 14 октября, чтобы дать администрации шанс добиться его отмены Верховным судом. "Если вы уберете тарифы, мы можем оказаться страной третьего мира", - сказал Трамп. Он утверждал, что вся финансовая структура экономики США может рухнуть, если суд не примет быстрых мер. "На кону стоит финансовая ткань нашей страны", - сказал он. Трамп утверждает, что рынок реагирует на решение суда Выступая всего через несколько часов после падения рыночных индексов, Трамп возложил вину за это падение на решение суда. "Фондовый рынок упал из-за этого, потому что фондовому рынку нужны тарифы", - сказал он журналистам. "Они хотят тарифы". Он не предоставил никаких рыночных данных для подтверждения этого утверждения, но сказал, что решение напугало трейдеров и инвесторов, которые привыкли рассчитывать на тарифную защиту...