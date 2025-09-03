2025-10-11 суббота

Ripple и Thunes расширяют глобальное финансовое партнерство для обеспечения более быстрых трансграничных платежей

Ripple и Thunes расширяют глобальное финансовое партнерство для обеспечения более быстрых трансграничных платежей

Пост Ripple и Thunes расширяют глобальное финансовое партнерство для обеспечения более быстрых трансграничных платежей появился на BitcoinEthereumNews.com. Расширенное сотрудничество Ripple с Thunes открывает мощную новую эру глобального движения денег, обеспечивая более быстрые, безопасные, прозрачные трансграничные транзакции и беспрецедентный доступ к мировой финансовой связи. Сотрудничество Ripple-Thunes открывает безопасное, прозрачное трансграничное движение денег Ripple расширяет свою роль в глобальных финансах через обновленное сотрудничество с Thunes, сингапурским провайдером платежной инфраструктуры. [...] Источник: https://news.bitcoin.com/ripple-and-thunes-expand-global-finance-partnership-to-power-faster-cross-border-payments/
BitcoinEthereumNews2025/09/03 09:44
Комитет Палаты представителей опубликовал более 33 000 страниц документов

Комитет Палаты представителей опубликовал более 33 000 страниц документов

Пост «Комитет Палаты представителей опубликовал более 33 000 страниц документов» появился на BitcoinEthereumNews.com. Главное Десятки тысяч страниц документов, связанных с покойным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном, были опубликованы во вторник, согласно заявлению Комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей, что стало первой партией документов Эпштейна, опубликованных на фоне возобновившегося общественного и политического интереса к связям покойного финансиста с президентом Дональдом Трампом. Джеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл присутствуют на спонсорской серии концертов de Grisogono The 2005 Wall Street Concert Series в пользу Wall Street Rising. (Фото: Joe Schildhorn/Patrick McMullan через Getty Images) Patrick McMullan через Getty Images Ключевые факты 33 295 опубликованных документов были запрошены комитетом по повестке и предоставлены Министерством юстиции, хотя пока не ясно, сколько из этих файлов содержат новую информацию. Это развивающаяся история. Следите за обновлениями. Источник: https://www.forbes.com/sites/antoniopequenoiv/2025/09/02/house-committee-releases-first-set-of-subpoenaed-epstein-files/
BitcoinEthereumNews2025/09/03 09:44
С уходом Walgreens из сферы Базового медицинского обслуживания, VillageMD предстоит продать сотни объектов

С уходом Walgreens из сферы Базового медицинского обслуживания, VillageMD предстоит продать сотни объектов

Пост «После ухода Walgreens из сферы Базовый KYC, VillageMD выставляет на продажу сотни объектов» появился на BitcoinEthereumNews.com. Поскольку Walgreens больше не преследует стратегию первичной медицинской помощи под руководством своего нового владельца, VillageMD ищет новых покупателей для потенциально сотен врачебных практик и амбулаторных клиник по всей стране. Walgreens Boots Alliance Поскольку Walgreens больше не преследует стратегию первичной медицинской помощи под руководством своего нового владельца, VillageMD ищет новых покупателей для потенциально сотен врачебных практик и амбулаторных клиник по всей стране. VillageMD, которая была продана частной инвестиционной компании Sycamore Partners на прошлой неделе в рамках поглощения Walgreens за 10 миллиардов долларов, владеет сотнями врачебных практик, амбулаторных медицинских центров, пунктов неотложной помощи и клиник, прилегающих к магазинам Walgreens. VillageMD теперь работает как самостоятельная компания, которая, как надеются инвесторы Walgreens, будет продана по высокой цене, учитывая финансовые условия продажи компании Sycamore. «В дополнение к денежному вознаграждению в размере 11,45 долларов за акцию (Walgreens Boots Alliance), акционеры WBA получат одно непередаваемое право на получение до дополнительных 3,00 долларов наличными за акцию WBA из чистой выручки от будущей монетизации долговых и долевых интересов WBA в VillageMD, которые включают бизнесы Village Medical, Summit Health и CityMD», — заявили Sycamore и Walgreens на прошлой неделе в пресс-релизе, объявляющем о завершении продажи компании частной инвестиционной фирме. PR-фирма, представляющая Sycamore, не предоставила дополнительных комментариев помимо пресс-релиза. Во вторник VillageMD отказалась комментировать, работает ли компания уже с потенциальными покупателями, и не предоставила комментариев о том, что именно выставлено на продажу. Представитель VillageMD Молли Линч сообщила, что активы VillageMD включают «более 130 практик» под брендом Village Medical, включая около 90 клиник, прилегающих к аптекам Walgreens. Кроме того, CityMD имеет «более 185 клиник», Summit Health — «более 130 локаций», а Starling Physicians — «более 20 практик». Инвестиции Walgreens...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 09:34
BNB держится около 840 $ после краткого ралли выше 855 $ по мере возвращения продавцов

BNB держится около 840 $ после краткого ралли выше 855 $ по мере возвращения продавцов

Пост BNB держится около 840 USD после короткого ралли выше 855 USD, поскольку продавцы возвращаются появился на BitcoinEthereumNews.com. Цена BNB практически не изменилась около 850 USD после 24-часового периода, в течение которого она поднималась до 855 USD. Сильные продажи в начале периода толкнули токен к области 840 USD, где заявки поглотили предложение, чтобы установить уровень поддержки, согласно модели технического анализа CoinDesk Research. Оттуда импульс изменился, и выше среднего активность помогла поднять цены и стабилизировать их почти до текущего уровня. Быстрая защита поддержки выделяется после периода более широкой осторожности в отношении криптовалют. Хотя одна сессия не устанавливает тренд, отскок предполагает, что покупатели были готовы вступить на определенных уровнях. Если цена сможет построить базу около текущих отметок и пробить ближайшее сопротивление, внутридневная волатильность может сместиться от продаж к покупкам на снижении. Обзор технического анализа BNB протестировал зону спроса 840–845 USD и удержался. Затем цена продвинулась к кластеру предложений около 855–857 USD, где находится первое сопротивление, и сейчас консолидируется. Объем резко вырос во время поворота вверх, сигнал, который трейдеры часто интерпретируют как вовлечение более крупных игроков. Чистый прорыв и удержание выше 857 USD откроют путь выше. Неспособность преодолеть эту полосу сохраняет фокус на первой поддержке 850 USD и области 840 USD как критической линии на песке. Отказ от ответственности: Части этой статьи были созданы с помощью инструментов ИИ и проверены нашей редакционной командой для обеспечения точности и соответствия нашим стандартам. Для получения дополнительной информации см. полную политику CoinDesk в отношении ИИ. Источник: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/02/bnb-hovers-near-usd850-after-brief-rally-above-usd855-as-sellers-return
BitcoinEthereumNews2025/09/03 09:32
Coinbase запускает фьючерсы на новый индекс, связанный с Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla и BlackRock

Coinbase запускает фьючерсы на новый индекс, связанный с Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla и BlackRock

Пост Coinbase запускает фьючерсы на новый индекс, связанный с Apple, Microsoft, Nvidia, Tesla и BlackRock появился на BitcoinEthereumNews.com. Coinbase запускает новый фьючерсный контракт, который будет отслеживать цены как на акции технологических компаний США, так и на крипто ETF в одном продукте. Это новое предложение называется Mag7 + Crypto Equity Index Futures, и оно объединяет два рынка, которые всегда торговались отдельно — акции и криптовалюты — в один ежемесячный торгуемый контракт. Никогда ранее не существовало подобного производного инструмента, зарегистрированного в США. Он объединяет крупные технологические акции с криптовалютной экспозицией. Контракт будет рассчитываться в денежной форме, и каждая единица будет отслеживать 1 доллар × цену индекса. Если индекс достигнет 3000 долларов, то каждый фьючерсный контракт будет стоить 3000 долларов. Согласно пресс-релизу Coinbase, продукт разработан для эффективного использования капитала и предлагает диверсифицированный риск в обоих секторах. Coinbase объединяет технологические акции и крипто ETF в один индекс Coinbase подтвердила, что этот новый индекс состоит из 10 компонентов, включая 7 ведущих технологических акций США (более известных как "Великолепная семерка"), а также собственные акции Coinbase (COIN) и два крипто ETF. Компоненты: Apple (AAPL) Microsoft (MSFT) Alphabet (GOOGL) Amazon (AMZN) Nvidia (NVDA) Meta (META) Tesla (TSLA) Coinbase (COIN) iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) Каждый компонент будет иметь одинаковый вес, который составляет 10% от общего индекса. Ни одна акция или ETF не доминирует в миксе. Coinbase заявила, что это поможет инвесторам избежать чрезмерной подверженности какой-либо одной компании или активу. Однако веса могут подниматься выше или опускаться ниже 10% между квартальными ребалансировками. Каждые три месяца все веса будут сбрасываться обратно до 10% каждый. Официальным поставщиком индекса является MarketVector, который будет поддерживать и ребалансировать продукт. Coinbase заявила, что индекс разработан для инвесторов, которые хотят "тематическую экспозицию к технологиям и криптовалютам в комбинации", "диверсификацию в одном продукте" и "инструменты для управления мультиактивными рисками". Биржа назвала запуск "а...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 09:31
Трамп заявляет, что планирует добиться ускоренного решения Верховного суда по апелляции о тарифах

Трамп заявляет, что планирует добиться ускоренного решения Верховного суда по апелляции о тарифах

Пост "Трамп заявляет, что планирует добиться ускоренного решения Верховного суда по апелляции о тарифах" появился на BitcoinEthereumNews.com. Дональд Трамп заявил во вторник в Белом доме, что он оказывает давление на Верховный суд для вынесения экстренного решения по делу, которое уже наполовину прошло через судебную систему, и которое может нанести удар по всей его тарифной программе. Общаясь с журналистами, Трамп сказал, что апелляция на решение, заблокировавшее его тарифные полномочия, должна быть разрешена быстро. "Мы собираемся обратиться в Верховный суд, думаю, завтра, потому что нам нужно раннее решение", - сказал он. Он добавил, что будет просить о "раннем допуске" и "ускоренном решении". Всё это связано с решением, вынесенным в пятницу Апелляционным судом США по федеральному округу. При разделении голосов 7-4 суд постановил, что Трамп не имел полномочий вводить большинство тарифов, которые он использовал, особенно те, что были наложены через Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях. Судьи заявили, что только Конгресс имеет право облагать налогом импорт, и что действия Трампа вышли за пределы президентских полномочий. Решение приостановлено до 14 октября, чтобы дать администрации шанс добиться его отмены Верховным судом. "Если вы уберете тарифы, мы можем оказаться страной третьего мира", - сказал Трамп. Он утверждал, что вся финансовая структура экономики США может рухнуть, если суд не примет быстрых мер. "На кону стоит финансовая ткань нашей страны", - сказал он. Трамп утверждает, что рынок реагирует на решение суда Выступая всего через несколько часов после падения рыночных индексов, Трамп возложил вину за это падение на решение суда. "Фондовый рынок упал из-за этого, потому что фондовому рынку нужны тарифы", - сказал он журналистам. "Они хотят тарифы". Он не предоставил никаких рыночных данных для подтверждения этого утверждения, но сказал, что решение напугало трейдеров и инвесторов, которые привыкли рассчитывать на тарифную защиту...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 09:25
Amazon раскрыл стоимость фильма о Хи-Мене

Amazon раскрыл стоимость фильма о Хи-Мене

Пост "Раскрыта стоимость фильма о Хи-Мене от Amazon" появился на BitcoinEthereumNews.com. "Властелины вселенной" готовятся ко второму игровому фильму в 2026 году ПРЕДОСТАВЛЕНО NETFLIX © 2021 Amazon MGM Studios не жалеет средств на экранизацию классического мультфильма 1980-х годов и линейки игрушек Mattel "Властелины вселенной". В фильме британский актер Николас Галицин играет Адама Гленна, принца с планеты Этерния, который терпит крушение на Земле, что отделяет его от Меча Силы Грейскалла, превращающего его в мускулистого Хи-Мена. Самой крупной ролью Галицина на данный момент была роль в сверхъестественном фильме ужасов 2020 года "Колдовство: Наследие". К нему присоединился звездный состав "Властелинов вселенной", включая Морену Баккарин, Кристен Уиг, Идриса Эльбу и Джареда Лето, который играет заклятого врага Хи-Мена - Скелетора. Это перезапуск игрового фильма 1987 года с тем же названием, в котором снимался Дольф Лундгрен и который провалился в прокате, собрав всего 17,3 миллиона долларов. Интерес к правам возродился в 2007 году после оглушительного успеха первого фильма Майкла Бэя о Трансформерах, еще одной любимой линейке игрушек 80-х годов. Джаред Лето сыграет заклятого врага Хи-Мена - Скелетора ПРЕДОСТАВЛЕНО NETFLIX © 2021 После этого права на Хи-Мена прошли через множество студий, включая Sony, Warner Bros. и Netflix, которая добилась значительного успеха, создавая современные версии классических мультфильмов. По данным Variety, Netflix потратил почти 30 миллионов долларов на разработку игрового фильма о Хи-Мене, но отменил его в июле 2023 года, сославшись на бюджетные проблемы. Это заставило Mattel искать новую студию, и Amazon стал ее реальным белым рыцарем. Видя параллели с чрезвычайно успешными фильмами Marvel о Торе, Amazon приобрел права и вложил в них свои силы. Несмотря на то, что действие частично происходит в космосе, "Властелины вселенной" снимаются в Великобритании, что проливает свет на его затраты. Студии, снимающие в...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 08:37
Twice получает новый хит благодаря одному из самых больших фильмов 2025 года

Twice получает новый хит благодаря одному из самых больших фильмов 2025 года

Пост Twice получает новый хит благодаря одному из самых больших фильмов 2025 года появился на BitcoinEthereumNews.com. Twice во второй раз попадает в чарт стриминговых песен Великобритании, где "Стратегический субсчет" присоединяется к "Takedown", и оба трека поднимаются благодаря KPop Demon Hunters. СЕУЛ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ – 23 ЯНВАРЯ: Участницы женской группы TWICE посетили 8-ю церемонию награждения Gaon Chart K-Pop Awards 23 января 2019 года в Сеуле, Южная Корея. (Фото: Han Myung-Gu/WireImage) WireImage Twice продолжает находить место в нескольких чартах Соединенного Королевства, и присутствие группы обусловлено парой композиций для анимационного мюзикла Netflix KPop Demon Hunters. Оба трека, "Takedown" и "Стратегический субсчет", нашли отклик у слушателей по всему миру, особенно в европейской стране, где в этот период один трек улучшает позиции, а другой немного снижается. "Takedown" достигает новой вершины в чарте "Takedown" поднимается в двух чартах на этой неделе, включая самый важный. Песня улучшила позицию с №31 до №27 в Official Singles chart, обеспечив Twice новый карьерный максимум в Великобритании после пяти недель в рейтинге. Этот же поп-трек также поднимается до №74 в Official Streaming chart. Как и в Official Singles list, Twice достигает еще одной высокой позиции в этом списке. "Takedown" снижается в продажах В то же время, достигая новых пиков в нескольких рейтингах, "Takedown" также снижается в списках, основанных на продажах. Трек падает с №67 до №87 в Official Singles Sales chart и с №64 до №84 в рейтинге Official Singles Downloads. Несмотря на снижение покупок, общее потребление "Takedown" растет в Великобритании. "Стратегический субсчет" снижается "Стратегический субсчет" ослабевает в Official Singles chart, опускаясь с №35 до №39 на пятой неделе в рейтинге, основанном на потреблении. Трек недавно впервые прорвался в топ-40, в тот момент Twice заявила о паре...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 08:31
Одна транзакция Биткоина равна 21 дню энергопотребления домохозяйства в Великобритании

Одна транзакция Биткоина равна 21 дню энергопотребления домохозяйства в Великобритании

Пост «Один платеж Биктоином равен 21 дню энергопотребления домохозяйства в Великобритании» появился на BitcoinEthereumNews.com. Новый отчет оценил воздействие Биктоина и других криптоактивов на окружающую среду, бросая особенно суровый свет на BTC. В нем утверждается, что одна транзакция Биктоина использует столько же энергии, сколько средний дом в Великобритании потребляет за три недели. Возобновляемые источники энергии в глобальной скорости хэширования и компенсации выбросов углерода являются важными показателями, но их трудно полностью количественно оценить. В настоящее время кажется, что затраты на электроэнергию являются наиболее надежным способом измерения экологичности блокчейна. Спонсировано Спонсировано Шокирующее воздействие Биктоина на окружающую среду С ранних дней Биктоина воздействие крипто на окружающую среду было давней проблемой в отрасли, особенно потому, что это громоотвод для политического противодействия. Хотя Web3-фирмы всех мастей часто рекламируют свои экологические достижения, правильно количественно оценить это может быть сложно, поэтому исследователи провели тщательное исследование: Криптопроекты по воздействию на окружающую среду. Источник: DayTrading.com Спонсировано Спонсировано Его отчет был особенно критичен к Биктоину, используя его в качестве замены для протоколов блокчейна Proof of Work в целом. Эти проекты имеют экспоненциально более высокое воздействие на окружающую среду, чем другие криптоактивы; одна транзакция Биктоина может использовать больше электроэнергии, чем потребляет средний британский дом за три недели. Однако сырое потребление электроэнергии — не единственный релевантный показатель здесь. Хотя возобновляемая энергия может питать майнинг Биктоина, уголь также является значительным вкладчиком в глобальную скорость хэширования. Аналогично, некоторые фирмы рекламируют свои покупки углеродных компенсаций, однако многие ученые теперь считают этот показатель глубоко ошибочным. Множество соображений для расчета По этим причинам оценка истинной экологической стоимости Биктоина — очень сложное дело. Отчет определил, что только несколько криптоактивов могут конкурировать с платежными платформами TradFi, такими как кредитные карты: особенно выделяются Solana, Algorand и NANO. Спонсировано Спонсировано «Когда я тестировал эти сети сам, казалось, что что-то должно быть не так при сравнении цифр бок о бок. Разница между отправкой...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 08:01
Несколько знакомых имен среди сентябрьских бейсбольных колл-апов

Несколько знакомых имен среди сентябрьских бейсбольных колл-апов

Пост «Некоторые знакомые имена среди сентябрьских вызовов в бейсболе» появился на BitcoinEthereumNews.com. Вернувшись туда, где он начинал, универсальный инфилдер Исайя Кинер-Фалефа снова носит форму «Блю Джейс» после двухмесячной остановки в Питтсбурге. (Фото: Nick Cammett/Getty Images) Getty Images С расширением составов с 26 до 28 игроков 1 сентября, претенденты на бейсбольный титул усилили свои составы смесью новичков, ветеранов и игроков, активированных из списков травмированных. Ни один из этих ходов не был значительным, но некоторые могут повлиять на исход гонок – и даже на будущих чемпионов мира. В Восточном дивизионе Американской лиги, например, занимающие первое место «Торонто Блю Джейс» добавили универсальности и защиты, повторно приобретя инфилдера Исайю Кинер-Фалефу с отказов от «Питтсбург Пайрэтс». Кабс получают ветеранов «Чикаго Кабс», стремящиеся догнать «Милуоки Брюэрс» в Центральном дивизионе Национальной лиги, сделали еще лучше, заявив права на ветеранов Карлоса Сантану, игрока первой базы, и Аарона Сивале, питчера, который может начинать или выходить на замену. Также с отказов был заявлен шортстоп Ха-сон Ким, бывший инфилдер с «Золотой перчаткой», сразу же поставленный на позицию стартового шортстопа «Атланты» вместо слабо бьющего Ника Аллена. Этот ход дает «Брэйвс» четырех основных игроков, которые получали голоса MVP еще в 2023 году (Рональд Акунья-младший и инфилдеры Грег Олсон, Остин Райли и Ким). После 28-месячного перерыва Луис Гарсия вернулся в ротацию «Хьюстон Астрос» для финального рывка. (Фото: Rob Carr/Getty Images) Getty Images Возможно, самым значительным изменением в составе стало решение «Хьюстон Астрос», которые активировали правшу Луиса Гарсию после 28 месяцев в списке травмированных, где он восстанавливался после операции на локте Томми Джона и других травм. Он выиграл свой первый старт, сдерживая «Энджелс» до трех ранов за шесть иннингов в Дайкин Парке. Гарсия здоров Гарсия, который имел результат 15-8 в 2022 году, может стать тем надежным стартером, который нужен Хьюстону, чтобы сдерживать «Сиэтл Маринерс» в Западном дивизионе Американской лиги. Также...
BitcoinEthereumNews2025/09/03 07:59
