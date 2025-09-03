Anthropic утраивает оценку до 183 миллиардов долларов с привлечением 13 миллиардов долларов всего за пять месяцев

Anthropic находится на подъеме. ИИ-компания, поддерживаемая Amazon и управляемая бывшими руководителями OpenAI, подтвердила во вторник, что привлекла 13 миллиардов долларов финансирования, что оценивает ее в 183 миллиарда долларов. Это в три раза больше, чем она стоила в марте, что делает это одним из самых быстрых скачков оценки, которые Кремниевая долина видела до сих пор в 2025 году. Раунд финансирования возглавили Iconiq, Fidelity Management & Research и Lightspeed Venture Partners. Такие тяжеловесы, как Altimeter, General Catalyst и Coatue, также вложили деньги. Финансовый директор Anthropic, Кришна Рао, сказал, что привлечение средств показало, насколько тесно компания работает с инвесторами. "Это финансирование демонстрирует чрезвычайную уверенность инвесторов в наших финансовых показателях и силу их сотрудничества с нами для продолжения подпитки нашего беспрецедентного роста", - сказал Кришна. Запуск Claude разжигает пламя роста С момента анонса Claude в марте 2023 года, оценка Anthropic резко выросла. Компания сейчас заявляет, что у нее более 300 000 бизнес-клиентов и годовой доход в 5 миллиардов долларов по состоянию на август, по сравнению с всего 1 миллиардом долларов в начале года. Это 5-кратный скачок менее чем за двенадцать месяцев. Anthropic была создана людьми, которые раньше работали в OpenAI, включая ее генерального директора Дарио Амодеи. Это имеет значение, потому что соперничество между двумя компаниями быстро нарастает. OpenAI привлекает внимание с тех пор, как запустила ChatGPT в конце 2022 года. Она готовит продажу акций, которая оценит ее в 500 миллиардов долларов, как сообщает CNBC. В марте OpenAI закрепила привлечение 40 миллиардов долларов при оценке в 300 миллиардов долларов, что является крупнейшим показателем для частной технологической фирмы. Только в прошлом месяце она собрала еще 8,3 миллиарда долларов, связанных с тем же раундом. Между тем, она выпустила GPT-5, который OpenAI называет более быстрым и "гораздо более полезным", чем предыдущие модели. Но не все довольны. Некоторые...