Стратегия Сейлора увеличивает дивидендную ставку после массивной покупки BTC

Стратегия Сейлора увеличивает дивидендную ставку после массивной покупки BTC

Пост Стратегия Сейлора увеличивает ставку дивидендов после массивной покупки BTC появился на BitcoinEthereumNews.com. Strategy (ранее MicroStrategy), ведущая компания в области бизнес-аналитики, значительно повысила свою дивидендную ставку, продолжая расширять свою стратегию казначейства Биктоина. Этот шаг, раскрытый председателем компании Майклом Сейлором в недавнем посте в X, вызвал реакцию криптосообщества. Согласно посту, Сейлор объявил, что Strategy увеличила свою годовую дивидендную ставку с 9,0% до 10,0% 2 сентября. Это сигнализирует о впечатляющем росте операционных и финансовых показателей компании, подпитывая сильное доверие инвесторов. Strategy покупает еще 4048 BTC Согласно дополнительным данным, предоставленным источником, показывающим, что цена STRC выросла до 97,75 долларов, компания увеличила свой годовой дивиденд до 10% перед следующей датой выплаты, запланированной на 30 сентября 2025 года. Более того, рыночная капитализация акций достигла огромных 2,74 миллиарда долларов, поскольку компания остается приверженной расширению своих финансовых операций, одновременно повышая стоимость STRC через свои криптовалютные обязательства. Хотя причина увеличения дивидендной ставки STRC не была четко указана компанией, комментаторы связывают это развитие с массивными выигрышами Strategy в BTC. Всего несколькими часами ранее Сейлор написал в X, подтверждая еще одну крупную покупку BTC компанией Strategy. Фирма приобрела огромные 4 048 BTC стоимостью около 449,3 миллиона долларов. В то время как массивная покупка BTC была совершена по средней цене 110 981 долларов за BTC, компания увидела, что ее доходность BTC с начала года выросла до 25,7%. Вам также может понравиться После последней покупки BTC от Strategy, ее запасы Биктоина теперь достигли огромных 636 505 BTC, приобретенных по средней цене покупки 73 765 долларов за BTC. Поскольку Биктоин является основной движущей силой финансовых операций Strategy, ее недавнее решение предложить акционерам выгодные ставки по своим годовым доходам предполагает, что увеличение...
WLFI предлагает сжигание токенов после падения цены после запуска: что дальше?

WLFI предлагает сжигание токенов после падения цены после запуска: что дальше?

Пост WLFI предлагает сжигание токенов после падения цены после запуска: что дальше? появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые выводы: World Liberty Financial представила предложение программы выкупа для сокращения оборотного предложения $WLFI и повышения долгосрочной стоимости. Предложение появилось после резкого падения цены WLFI после его запуска на этой неделе. Некоторые трейдеры выразили обеспокоенность возможной инсайдерской активностью и манипуляцией ценами вокруг недавно запущенного токена WLFI. World Liberty Financial (WFLI) предложила план программы выкупа и сжигания, который поможет сократить предложение $WFLI и повысить долгосрочную стоимость токена. План будет включать использование комиссий, собранных из собственных резервов ликвидности проекта, для финансирования серии выкупов. После покупки программа продолжит их сжигание и сократит предложение. Предложение появилось после резкого падения цены WLFI после его запуска на этой неделе, когда продавцы в короткую позицию распродали токен. WLFI упал примерно на 36% с максимума в 0,331 $ до минимума в 0,210 $, прежде чем немного восстановился до 0,229 $. WFLI выпускает предложение по управлению сжиганием токенов World Liberty Financial предложила план использования всех комиссий, генерируемых из пулов ликвидности Ethereum, BNB Chain и Solana, для выкупа токенов WLFI. В случае одобрения план сократит количество токенов WLFI, доступных на рынке. Проект заявил, что это даст долгосрочным держателям большую долю владения и привяжет дефицит токена непосредственно к использованию платформы. Возможность инсайдерской активности и манипуляции ценой $WLFI Некоторые трейдеры выразили обеспокоенность возможной инсайдерской активностью и манипуляцией ценами вокруг недавно запущенного токена WLFI. На X пользователь, публикующий под именем StarPlatinumSOL, утверждал, что обнаружил модели инсайдерской торговли, ссылаясь на активность кошельков, которая предполагала, что определенные держатели могли продать токены до более широкого спада рынка. Источник: X Другие на платформе критиковали Эрика Трампа, который публично ассоциируется с World Liberty Financial. В ответ на...
Связанная с Джеком Ма компания Yunfeng запускает Казначейство Ethereum с покупкой на 44 миллиона долларов на фоне роста институциональных покупок ⋆ ZyCrypto

Связанная с Джеком Ма компания Yunfeng запускает Казначейство Ethereum с покупкой на 44 миллиона долларов на фоне роста институциональных покупок ⋆ ZyCrypto

Пост «Связанная с Джеком Ма компания Yunfeng запускает Казначейство Ethereum с покупкой на 44 миллиона долларов на фоне роста институциональных покупок ⋆ ZyCrypto» появился на BitcoinEthereumNews.com. Реклама &nbsp &nbsp Цена Ether (ETH) держится выше психологически важного уровня в 4 000 долларов, несмотря на в целом вялую динамику крипторынка. Устойчивость второй по величине криптовалюты, несомненно, привлекла внимание крупных держателей и публичных компаний, включая Yunfeng Financial Group Limited, гонконгскую компанию, связанную с основателем Alibaba Джеком Ма. Недавнее раскрытие информации свидетельствует о том, что Yunfeng Financial Group Limited сделала крупную ставку на ETH. Yunfeng Financial приобретает 10 000 ETH для Казначейства Ether В добровольном объявлении для текущих акционеров и потенциальных инвесторов во вторник, Yunfeng Financial Group Limited, соучредителем которой в 2010 году стал Джек Ма, раскрыла, что приобрела 10 000 ETH стоимостью около 44 миллионов долларов, используя внутренние денежные резервы. Приобретение ETH является частью стратегии Yunfeng по продвижению в сферы Web3, активов реального мира (RWAs), цифровой валюты и искусственного интеллекта (ИИ), о чем компания сообщила в июле. Yunfeng Financial заявила, что выбрала Ether в качестве резервного актива для поддержки своих технологических планов в области токенизации RWA, технологических инноваций и более широкой интеграции финансов с инфраструктурой Web3. Реклама &nbsp «Совет директоров считает, что включение ETH в качестве стратегических резервных активов компании соответствует планам Группы по расширению в передовые области, включая Web3, и обеспечивает ключевую инфраструктурную поддержку для деятельности по токенизации активов реального мира (RWA)», — заявила Yunfeng в то время. Ряд публично торгуемых компаний, включая базирующуюся в Миннеаполисе, Миннесота, маркетинговую компанию онлайн-гемблинга SharpLink Gaming, Bitmine Immersion Technologies Тома Ли и Ether Machine, в последние месяцы активно реализуют стратегии казначейства Ether, приобретая огромные объемы ETH, копируя стратегию, которую популяризировал Strategy (MSTR) Майкла Сейлора с Bitcoin. Согласно вторничному объявлению, ETH будет отражен как инвестиционный актив в балансе Yunfeng. «ETH учитываются как инвестиции в финансовой отчетности Группы». Компания также предположила, что...
Ключевая причина, почему Биткоин больше никогда не опустится ниже 52K $

Ключевая причина, почему Биткоин больше никогда не опустится ниже 52K $

Пост «Ключевая причина, почему Биткоин больше никогда не опустится ниже 52 000$» появился на BitcoinEthereumNews.com. Опускался ли Биткоин когда-либо ниже 200 WMA? Биткоин противостоит тренду риска 200-недельная скользящая средняя Биткоина (200 WMA) сейчас превысила отметку 52 000$. По сути, это означает, что Биткоин, вероятно, никогда не вернется ниже вышеупомянутого уровня. 200 WMA часто используется трейдерами для сглаживания многолетних ценовых данных и выявления очень широких трендов. Этот уровень часто рассматривается как алмазный уровень поддержки Биткоина, который почти никогда не нарушается. Опускался ли Биткоин когда-либо ниже 200 WMA? Несмотря на то, что 200 WMA обычно считается абсолютным дном, стоит отметить, что ведущая криптовалюта действительно опускалась ниже этого ключевого уровня в нескольких случаях. Например, цена флагманской монеты упала ниже ключевой поддержки в самые жестокие дни «криптозимы» 2018 года. Криптовалюта также опустилась ниже 200 WMA во время печально известного «Черного четверга» в 2020 году. Вам также может понравиться Однако случаи, когда Биткоин опускался ниже ключевой скользящей средней, всегда отмечали долгосрочное дно рынка. И наоборот, когда цена Биткоина чрезмерно растягивается выше 200 WMA, она обычно достигает вершины определенного рыночного цикла. Биткоин противостоит тренду риска Тем временем, Биткоин сейчас торгуется в зеленой зоне после недавнего преодоления уровня 111 000$ ранее сегодня. Криптовалюте удалось отклониться от акций США, включая технологически насыщенный индекс Nasdaq 100. Акции в настоящее время находятся в красной зоне на фоне растущих опасений по поводу тарифов и растущей доходности облигаций. Однако ведущая криптовалюта все еще отстает от золота, которое постоянно достигает новых рекордных максимумов. Криптовалюта все еще находится почти на 11% ниже рекордного максимума, который был достигнут 14 августа. Источник: https://u.today/key-reason-why-bitcoin-is-never-dropping-below-52k-again
Coinbase запускает новый фьючерсный индекс, объединяющий криптовалюты и акции технологических компаний

Coinbase запускает новый фьючерсный индекс, объединяющий криптовалюты и акции технологических компаний

Криптовалютная биржа Coinbase расширяет свои финансовые предложения, запуская новый фьючерсный индекс, который отслеживает широкий спектр цифровых активов, включая акции криптотехнологических компаний и известные криптовалюты, такие как Биктоин и Ethereum. Этот шаг сигнализирует о намерении Coinbase создать более комплексные инвестиционные инструменты, ориентированные как на розничных, так и на институциональных инвесторов, заинтересованных в [...]
Слухи о Эй Джей Ли и Броке Леснаре сигнализируют об агрессивной стратегии WWE в отношении ESPN

Слухи о Эй Джей Ли и Броке Леснаре сигнализируют об агрессивной стратегии WWE в отношении ESPN

Пост «Слухи о Эй Джей Ли и Броке Леснаре сигнализируют об агрессивной стратегии WWE на ESPN» появился на BitcoinEthereumNews.com. Эй Джей Ли и Брок Леснар Фото: Getty WrestlePalooza от WWE — это самонаводящаяся ракета, замаскированная под празднование профессионального рестлинга и громкий старт миллиардного партнерства с ESPN. На борту этой ракеты могут быть изображены Эй Джей Ли и Брок Леснар. 20 сентября в Индианаполисе мы увидим больше, чем просто очередное Premium Live Event — это сигнал о намерениях. Это первое событие WWE, которое будет транслироваться в прямом эфире на ESPN в Соединенных Штатах, и оно знаменует официальное начало пятилетнего партнерства компании с сетью стоимостью 1,6 миллиарда долларов. Это также целенаправленное усилие по уничтожению All Elite Wrestling. На международном уровне шоу будет доступно на Netflix, что дает WWE беспрецедентный глобальный охват за одну ночь. С деловой точки зрения, WWE делает все, чтобы этот дебют воспринимался как шоу уровня WrestleMania. Решение перенести старт на ESPN на сентябрь, а не ждать до 2026 года, как планировалось изначально, было преднамеренным. Оно позиционирует WrestlePalooza напрямую против pay-per-view AEW All Out в ту же ночь — стратегический ход, подчеркивающий желание WWE уничтожить любое восприятие реальной конкуренции. Не знаю, как вы, но с чисто деловой и конкурентной точки зрения — это заслуживает уважения. Forbes WWE наносит сокрушительный удар PLE, объявляя войну крупнейшему шоу AEW Автор: Брайан Мазик Слухи о возвращении Ли, которая не выступала в WWE более десяти лет, являются центральным элементом подхода «ва-банк» для затмения All Out. Сообщения предполагают, что ее возвращение не будет разовым, и WWE надеется вовлечь ее в продолжающиеся сюжетные линии. Это, вероятно, очень привлекательный компонент для ESPN, поскольку это означает, что всплеск зрительской аудитории, который создает присутствие Ли, будет иметь продолжение. С точки зрения бренда, Эй Джей приносит значительную узнаваемость имени и ностальгию. У Ли есть родословная и опыт, чтобы сделать...
Децентрализованная биржа BunniXYZ потеряла 8,4M $ в результате эксплуатации ликвидности

Децентрализованная биржа BunniXYZ потеряла 8,4M $ в результате эксплуатации ликвидности

Пост Децентрализованная биржа BunniXYZ теряет 8,4 миллиона долларов в результате эксплуатации ликвидности появился на BitcoinEthereumNews.com. Вкратце Децентрализованная биржа BunniXYZ, как сообщается, потеряла 8,4 миллиона долларов из-за эксплуатации безопасности, основанной на ликвидности. DEX приостановила всю активность смарт контрактов в своей сети и "активно расследует" атаку. Хакеры, как сообщается, манипулировали "кривой ликвидности" Bunni, также известной как LDF, для осуществления эксплуатации. Децентрализованная биржа (DEX) BunniXYZ, как сообщается, потеряла 8,4 миллиона долларов из-за эксплуатации безопасности, основанной на ликвидности. Согласно данным он-чейн компании по безопасности Hacken, 6 миллионов долларов средств DEX было украдено через блокчейн Unichain и 2,4 миллиона долларов через Ethereum. Все средства Unichain затем были переведены на Ethereum с использованием протокола Across. Подтверждая атаку в твите, BunniXYZ сообщила, что приостановила всю активность смарт контрактов в своей сети и "активно расследует" обстоятельства атаки. Она добавила, что скоро предоставит обновления. 🚨 Приложение Bunni подверглось эксплуатации безопасности. В качестве меры предосторожности мы приостановили все функции смарт контрактов во всех сетях. Наша команда активно расследует и скоро предоставит обновления. Спасибо за ваше терпение. — Bunni (@bunni_xyz) 2 сентября 2025 г. Основанная в феврале 2025 года, BunniXYZ базируется на автоматизированном маркет-мейкере Uniswap v4 и в основном использует блокчейны Ethereum и Unichain. В настоящее время она имеет кросс-чейн Общую заблокированную стоимость (TVL) чуть более 50 миллионов долларов согласно DeFiLlama, хотя в какой-то момент ранее в августе она превышала 80 миллионов долларов. Майкл Бентли, соучредитель кредитного протокола Euler, посоветовал пользователям вывести свои средства из Bunni в твите, добавив, что хотя DEX ребалансирует средства в Euler и из него, кредитный протокол "не затронут и не подвержен риску". Euler пережил собственную крупную эксплуатацию в 2023 году, когда хакеры украли почти 200 миллионов долларов, большая часть которых была позже восстановлена. Что произошло? По словам он-чейн аналитика Виктора Трана, соучредителя...
Bravemorning Limited увеличивает стейк TRX, укрепляет контроль Tron Inc.

Bravemorning Limited увеличивает стейк TRX, укрепляет контроль Tron Inc.

Подробнее: https://coincu.com/news/bravemorning-increases-trx-tron-stake/
Европейский регулятор обращает внимание на токенизированные акции, подчеркивает необходимость защитных мер

Европейский регулятор обращает внимание на токенизированные акции, подчеркивает необходимость защитных мер

Пост «Европейский регулятор обращает внимание на токенизированные акции, подчеркивая необходимость защитных мер» появился на BitcoinEthereumNews.com. Вкратце: рынок токенизированных активов сейчас оценивается примерно в 600 миллиардов $ в мировом масштабе. Европа лидирует в выпуске ценных бумаг с фиксированным доходом, на ее долю приходится более половины общего объема 2024 года. Но регуляторы пытаются найти баланс между инновациями и защитой инвесторов. Главный регулятор рынков Европейского Союза призывает к балансу между финансовыми инновациями и защитой инвесторов, поскольку токенизация — цифровое представление финансовых инструментов в распределенных реестрах — продолжает вызывать интерес на мировых рынках. Наташа Казенав, исполнительный директор Европейского управления по ценным бумагам и рынкам, заявила в понедельник, что изменения на финансовых рынках, обусловленные технологией распределенного реестра, многообещающи, но требуют защитных мер. «Токенизация... может привести к трансформационным изменениям наших рынков», — сказала она. «Для регуляторов и политиков приоритетом должно быть обеспечение того, чтобы такие инновации развивались в рамках, которые защищают интересы инвесторов и сохраняют финансовую стабильность». Европа уже составляет более половины мирового выпуска токенизированных ценных бумаг с фиксированным доходом, который в прошлом году утроился до 3 миллиардов € (3,5 миллиарда $), согласно отраслевым данным. Мировой рынок токенизированных активов оценивается примерно в 600 миллиардов $, и в ближайшие годы ожидается рост. В Германии министерство финансов запустило пилотный проект цифровых облигаций, в то время как французский Societe Generale и испанский Santander стали пионерами в области токенов безопасности для обеспеченных облигаций еще в 2019 году. Европейский инвестиционный банк выпустил цифровую облигацию на Люксембургской фондовой бирже в 2022 году. Другие юрисдикции также быстро развиваются. В США первый зарегистрированный SEC токенизированный фонд денежного рынка был запущен в 2021 году. Токенизированные фонды выросли на 80% в этом году, теперь они представляют примерно 7 миллиардов $ в активах под управлением. Технологические компании также входят в эту сферу. Google недавно представил реестр институционального уровня, предназначенный для поддержки токенизации и расчетов в реальном времени, подчеркивая, насколько массовой становится эта тенденция. Другие проекты были более спорными. Robinhood подвергся критике в июле за предложение «токенизированных акций»...
Anthropic утраивает оценку до 183 миллиардов долларов с привлечением 13 миллиардов долларов всего за пять месяцев

Anthropic утраивает оценку до 183 миллиардов долларов с привлечением 13 миллиардов долларов всего за пять месяцев

Пост Anthropic утроила свою оценку до 183 миллиардов долларов, привлекая 13 миллиардов долларов всего за пять месяцев появился на BitcoinEthereumNews.com. Anthropic находится на подъеме. ИИ-компания, поддерживаемая Amazon и управляемая бывшими руководителями OpenAI, подтвердила во вторник, что привлекла 13 миллиардов долларов финансирования, что оценивает ее в 183 миллиарда долларов. Это в три раза больше, чем она стоила в марте, что делает это одним из самых быстрых скачков оценки, которые Кремниевая долина видела до сих пор в 2025 году. Раунд финансирования возглавили Iconiq, Fidelity Management & Research и Lightspeed Venture Partners. Такие тяжеловесы, как Altimeter, General Catalyst и Coatue, также вложили деньги. Финансовый директор Anthropic, Кришна Рао, сказал, что привлечение средств показало, насколько тесно компания работает с инвесторами. "Это финансирование демонстрирует чрезвычайную уверенность инвесторов в наших финансовых показателях и силу их сотрудничества с нами для продолжения подпитки нашего беспрецедентного роста", - сказал Кришна. Запуск Claude разжигает пламя роста С момента анонса Claude в марте 2023 года, оценка Anthropic резко выросла. Компания сейчас заявляет, что у нее более 300 000 бизнес-клиентов и годовой доход в 5 миллиардов долларов по состоянию на август, по сравнению с всего 1 миллиардом долларов в начале года. Это 5-кратный скачок менее чем за двенадцать месяцев. Anthropic была создана людьми, которые раньше работали в OpenAI, включая ее генерального директора Дарио Амодеи. Это имеет значение, потому что соперничество между двумя компаниями быстро нарастает. OpenAI привлекает внимание с тех пор, как запустила ChatGPT в конце 2022 года. Она готовит продажу акций, которая оценит ее в 500 миллиардов долларов, как сообщает CNBC. В марте OpenAI закрепила привлечение 40 миллиардов долларов при оценке в 300 миллиардов долларов, что является крупнейшим показателем для частной технологической фирмы. Только в прошлом месяце она собрала еще 8,3 миллиарда долларов, связанных с тем же раундом. Между тем, она выпустила GPT-5, который OpenAI называет более быстрым и "гораздо более полезным", чем предыдущие модели. Но не все довольны. Некоторые...
