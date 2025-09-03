2025-10-11 суббота

Крипто новости

Погрузитесь в самые свежие новости криптоиндустрии и обновления рынка
BullZilla доминирует как лучший крипто-пресейл для покупки в 2025 году среди 2 конкурирующих монет

BullZilla доминирует как лучший крипто-пресейл для покупки в 2025 году среди 2 конкурирующих монет

Пост BullZilla доминирует как лучшая криптовалютная предпродажа для покупки в 2025 году среди 2 конкурирующих монет появился на BitcoinEthereumNews.com. Крипто Новости Мем-коины взорвали криптосцену, превратившись из интернет-шуток в крупных игроков, которые приносят меняющее жизнь богатство ранним последователям. В сегодняшнем переполненном ландшафте спекулятивных инвестиций каждый инвестор ищет лучшую криптовалютную предпродажу для покупки, ту, которая могла бы превратить скромный капитал в меняющую жизнь прибыль. BullZilla ($BZIL) вышла на сцену с громкой предпродажей, запущенной 29 августа 2025 года. Благодаря своей инновационной токеномике, прогрессивному ценовому механизму и механизму Roar Burn, разработанному для создания дефицита, BullZilla позиционирует себя как нечто большее, чем просто хайп, она действительно может быть лучшей криптовалютной предпродажей для тех, кто стремится к экспоненциальной доходности. В то время как Мем-коины, такие как Andy и Ponke, продолжают привлекать внимание, BullZilla быстро становится доминирующим претендентом, который сочетает в себе азарт с долгосрочной стратегией, ориентированной на сообщество. Для инвесторов, срочно сканирующих рынок, предпродажа BullZilla вполне может представлять собой лучшую криптовалютную предпродажу для покупки прямо сейчас, создавая основу для потенциального роста в 1000 раз. BullZilla: Возможность роста в 1000 раз Bull Zilla продолжает создавать волны в экосистеме мем-коинов, продвигаясь через Этап 1, Фазу 2 своей предпродажи, названной "The Project Trinity Boom". В настоящее время по цене 0,00001242 $, предпродажа уже собрала более 100 000 $, привлекая более 300 держателей токенов, которые делают ставку на ее взрывной потенциал. Ранние участники уже увидели ROI в 116% от первоначального запуска Этапа 1B, подчеркивая прогрессивный ценовой механизм предпродажи и растущее рыночное волнение. За инвестицию в 1 000 $, покупатели могут получить 80,515 миллионов токенов $BZIL, позиционируя себя для получения выгоды от следующего всплеска. На этом импульс не останавливается. Прогнозируется, что BullZilla испытает повышение цены на 53,62% на Этапе 1C, подняв токен с 0,00001242 $ до 0,00001908 $. Аналитики оценивают, что если токен достигнет своей листинговой цены в 0,008 $, ROI для...
LETSTOP
STOP$0.06771-6.95%
Threshold
T$0.01468-3.98%
Waves
WAVES$0.9152-3.86%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/03 12:16
Поделиться
Crypto.com обновляет программу вознаграждений Level Up с доходностью в наличных и нулевыми комиссиями за торговлю

Crypto.com обновляет программу вознаграждений Level Up с доходностью в наличных и нулевыми комиссиями за торговлю

Пост Crypto.com обновляет программу вознаграждений Level Up с денежной доходностью и нулевыми торговыми комиссиями появился на BitcoinEthereumNews.com. Новости биржи Кроме того, Rewards+ теперь будет включен в Level Up для лучшего упрощения программ стимулирования Crypto.com. Это крупнейшая программа в мире, доступ к которой можно получить по подписке или через стейкинг CRO. Обширная программа вознаграждений пользователей платформы, Level Up, была сегодня переработана Crypto.com. Теперь она предлагает денежную доходность, кредитную и дебетовую карту, а также нулевые торговые комиссии на акции и криптовалюту. Это крупнейшая программа в мире, доступ к которой можно получить по подписке или через стейкинг CRO. Преимущества Level Up представлены в трех уровнях: Plus, Pro и Private. Планы подписки начинаются всего от 4.99 $/месяц. Преимущества включают: До 5% APY на наличные1 До 6% возврата в CRO на ВСЕ покупки с вашей кредитной картой Crypto.com Visa Signature®, в зависимости от уровня2 До 5% возврата в CRO на ВСЕ покупки с вашей предоплаченной картой Crypto.com3 1.25%-2.5% бонус за перевод акций4 До 9.5% стейкинга CRO5 Отсутствие комиссий за иностранные транзакции для предоплаченной карты Crypto.com3 Торговля акциями с нулевой комиссией3 Крис Маршалек, генеральный директор и соучредитель Crypto.com, заявил: "CRO является одним из самых эффективных токенов в мире и заслуживает не менее привлекательной программы вознаграждений для пользователей Crypto.com. Вдохновением для создания Level Up было помочь пользователям накапливать богатство через опыт использования Crypto.com. Мы ожидаем, что это обновление Level Up приведет к массовому увеличению числа держателей CRO по всему миру — до миллионов новых пользователей." Кроме того, Rewards+ теперь будет включен в Level Up для лучшего упрощения программ стимулирования Crypto.com. Это означает, что клиенты теперь могут получать преимущества Rewards+ без зависимости от объема торгов. Присоединение к Level Up теперь упрощает получение преимущества Earn Plus. Чтобы узнать больше и начать, выбрав свой уровень, посетите Crypto.com Level Up. *Обратите внимание, что доступность и условия зависят от юридических условий и ограничений юрисдикции. См...
GET
GET$0.004153-0.43%
Moonveil
MORE$0.02912-15.15%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/03 11:57
Поделиться
SharpLink расширяет казначейство Ethereum до 837 230 ETH

SharpLink расширяет казначейство Ethereum до 837 230 ETH

Пост SharpLink расширяет казначейство Ethereum до 837 230 ETH появился на BitcoinEthereumNews.com. SharpLink Gaming (SBET) раскрыла информацию о покупке ETH на сумму более 176 миллионов долларов в течение последней недели августа. Это приобретение увеличило общий запас компании до 837 230 ETH, стоимостью почти 3,6 миллиарда долларов по состоянию на 31 августа. В то время как стратегия ETH привлекает внимание, показатели акций компании мало радуют инвесторов, особенно когда сентябрь начался с ослабления аппетита к риску в отношении акций и других волатильных активов. Покупательский бум SharpLink на 176 миллионов долларов в Ether SharpLink, компания из Миннесоты, приобрела 39 008 ETH в период с 25 по 31 августа по средней цене 4 531 доллар. Покупки были частично профинансированы за счет 46,6 миллионов долларов, привлеченных через программу рыночного капитала (ATM). Sponsored Sponsored SharpLink сообщила, что коэффициент концентрации ETH — измеряющий цифровые активы по отношению к наличным деньгам — вырос до 3,94, почти удвоившись с начала июня. На этом уровне компания держит почти четыре доллара эфира на каждый доллар наличных средств, при условии полного использования оставшейся ликвидности в размере 71,6 миллионов долларов. НОВОСТЬ: SharpLink приобрела 39 008 ETH по средней цене ~4 531 доллар, доведя общий объем до 837 230 ETH, стоимостью ~3,6 миллиарда долларов. Ключевые моменты за неделю, закончившуюся 31 августа 2025 года: → Привлечено 46,6 миллионов долларов через ATM-программу → Добавлено 39 008 ETH по средней цене ~4 531 доллар → Стейкинг... pic.twitter.com/dy7x1Ux0NY — SharpLink (SBET) (@SharpLinkGaming) 2 сентября 2025 г. Совокупные вознаграждения за стейкинг достигли 2 318 ETH с момента запуска компанией стратегии казначейства в Ethereum 2 июня. Со-генеральный директор Джозеф Чалом сказал: "Мы продолжаем точно выполнять нашу казначейскую стратегию, увеличивая наши запасы ETH и постоянно получая вознаграждения за стейкинг. Мы остаемся оппортунистичными в наших инициативах по привлечению капитала и будем внимательно следить за рыночными условиями, чтобы максимизировать стоимость для акционеров". Еженедельная сводка по ETH и капиталу / Источник: SharpLink Трансформация SharpLink в казначейский инструмент Ethereum ускорилась в мае после раунда частных инвестиций на сумму 425 миллионов долларов под руководством Consensys, Galaxy Digital, ParaFi Capital, Ondo и...
Moonveil
MORE$0.02912-15.15%
BRC20.COM
COM$0.010626-5.09%
Ondo
ONDO$0.8395-4.29%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/03 11:27
Поделиться
GitHub улучшает уведомления для кампаний безопасности

GitHub улучшает уведомления для кампаний безопасности

Пост GitHub улучшает уведомления для кампаний по Безопасности появился на BitcoinEthereumNews.com. Joerg Hiller 02 сен, 2025 11:42 GitHub представляет улучшенные уведомления для кампаний по безопасности, позволяя разработчикам с правами на запись получать обновления без подписки на все действия. GitHub объявил о значительном улучшении своей системы уведомлений для кампаний по безопасности, направленном на оптимизацию коммуникации между разработчиками. Согласно блогу GitHub, разработчики с правами на запись в репозитории, участвующие в кампаниях по безопасности, теперь будут получать уведомления по электронной почте напрямую, без необходимости подписываться на все действия в репозитории. Оптимизированная система оповещений Ранее разработчикам нужно было подписываться либо на "Все действия", либо на "Оповещения безопасности", чтобы быть в курсе создания или срочных дат кампаний по безопасности. Это обновление устраняет дополнительный шаг, гарантируя, что разработчики, которые находятся в наилучшем положении для решения проблем безопасности, автоматически информируются о приоритетах своей команды безопасности. Это изменение направлено на улучшение сотрудничества и коммуникации внутри команд разработчиков. Повышение Безопасности с GitHub Copilot Кампании по безопасности GitHub разработаны, чтобы помочь командам расставить приоритеты и эффективно решать проблемы безопасности приложений. Ключевой функцией этой системы является GitHub Copilot Autofix, который автоматически предлагает исправления при инициировании кампаний. Этот инструмент является частью GitHub Code Security, доступного пользователям GitHub Enterprise Cloud, и предназначен для ускорения процесса устранения проблем. Вовлечение сообщества В дополнение к новой системе уведомлений, GitHub поощряет обратную связь от своего сообщества. Разработчики и пользователи приглашаются присоединиться к обсуждениям в сообществе GitHub, чтобы поделиться своим опытом и предложениями относительно кампаний по безопасности. Эти усовершенствования являются частью постоянных усилий GitHub по улучшению мер безопасности и поддержке разработчиков в эффективном управлении рисками безопасности. Для получения более подробной информации о кампаниях по безопасности пользователи могут обратиться к документации GitHub. Источник изображения: Shutterstock Источник: https://blockchain.news/news/github-enhances-notifications-security-campaigns
ChangeX
CHANGE$0.0015954+0.69%
Moonveil
MORE$0.02912-15.15%
DebtCoin
DEBT$0.0003371-15.72%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/03 11:17
Поделиться
Мнучин начинает собеседования для выбора председателя Федеральной резервной системы

Мнучин начинает собеседования для выбора председателя Федеральной резервной системы

Подробнее: https://coincu.com/news/mnuchin-interviews-fed-chair-candidates/
BRC20.COM
COM$0.010626-5.09%
Поделиться
Coinstats2025/09/03 11:15
Поделиться
Стратегия тратит 450 миллионов долларов на Биткоин, Benchmark подтверждает рейтинг "Покупать"

Стратегия тратит 450 миллионов долларов на Биткоин, Benchmark подтверждает рейтинг "Покупать"

Пост «Стратегическая продажа на 450 миллионов долларов в Биктоин, Benchmark подтверждает рейтинг 'Покупать'» появился на BitcoinEthereumNews.com. Вкратце Strategy приобрела Биктоин на сумму 450 миллионов долларов. Самоналоженное ограничение вызвало «цепную реакцию», заявили аналитики Benchmark. Компания может быть включена в следующую ребалансировку S&P 500. Strategy недавно приобрела 4 000 Биктоинов стоимостью 450 миллионов долларов, привлекая средства для своего последнего приобретения в основном путем выпуска обыкновенных акций, согласно пресс-релизу. Базирующаяся в Тайсонс-Корнер, штат Вирджиния, компания теперь владеет примерно 636 500 Биктоинами стоимостью 70,6 миллиардов долларов. Strategy продала обыкновенных акций на 425 миллионов долларов по сравнению с привилегированными акциями на 46,5 миллионов долларов. Strategy придумала множество способов финансирования своих покупок Биктоина, но компания традиционно опиралась на обычных акционеров как на способ увеличения своих запасов. В последние недели эта практика привлекла повышенное внимание, поскольку Strategy пересмотрела свою корпоративную стратегию. Компания, покупающая Биктоин, изменила самоналоженное ограничение, которое не позволяло ей размывать доли обычных акционеров, когда ее акции торговались с премией менее 2,5x к ее запасам Биктоина. Хотя этот шаг был предназначен для демонстрации дисциплины, согласно недавнему изменению, Strategy может выпускать обыкновенные акции «когда это считается выгодным в иных случаях». Акции Strategy в понедельник торговались около 346 долларов, согласно Yahoo Finance. Цена акций компании снизилась почти на 5,5% с 372 долларов за последний месяц. В ноябре цена акций Strategy подскочила до 543 долларов после президентских выборов в США. В понедельничной заметке аналитики инвестиционного банка Benchmark признали беспокойство розничных инвесторов. Однако они заявили, что опасения инвесторов о том, что стратегия компании неправильно управляется исполнительным председателем и соучредителем Майклом Сейлором, необоснованны. «На фоне распространения компаний с биткоин-стратегией, MSTR остается отраслевым стандартом и эталоном», — написали они, подтверждая рейтинг «Покупать» и целевую цену 705 долларов. Неформально известный как мультипликатор Strategy к чистым активам, показатель mNAV компании составил 1,5x в понедельник, согласно Saylor Tracker. В течение прошлого года Strategy...
SQUID MEME
GAME$40.523+7.81%
Movement
MOVE$0.1042-3.78%
BRC20.COM
COM$0.010626-5.09%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/03 11:12
Поделиться
Индия готовится применять глобальные правила отчетности по криптоактивам

Индия готовится применять глобальные правила отчетности по криптоактивам

Пост «Индия готовится ввести глобальные правила отчетности по крипто» появился на BitcoinEthereumNews.com. Индия готовится ввести всеобъемлющий надзор за офшорными криптоактивами, принимая глобальную структуру, которая обеспечивает автоматический обмен данными, более строгое соответствие и большую регуляторную прозрачность. Индия принимает глобальную структуру для выявления скрытых офшорных криптоактивов. Глобальный налоговый надзор за цифровыми активами ужесточается, и Индия готовится расширить контроль над офшорными криптовалютными активами. [...] Источник: https://news.bitcoin.com/india-prepares-to-enforce-global-crypto-reporting-rules/
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/03 11:02
Поделиться
Биткоин, XRP, Dogecoin растут по мере возвращения настроения «жадности»; Ethereum торгуется без изменений — аналитическая фирма дает свою оценку «глубокой» коррекции BTC

Биткоин, XRP, Dogecoin растут по мере возвращения настроения «жадности»; Ethereum торгуется без изменений — аналитическая фирма дает свою оценку «глубокой» коррекции BTC

Ведущие криптовалюты выросли во вторник, поскольку институциональные инвесторы вложили миллионы.читать далее
Биткоин
BTC$117,696.33-2.42%
Moonveil
MORE$0.02912-15.15%
Рипл
XRP$2.7244-2.82%
Поделиться
Coinstats2025/09/03 11:00
Поделиться
Распределение токенов Linea: раскрыты захватывающие награды для участников кампании Surge

Распределение токенов Linea: раскрыты захватывающие награды для участников кампании Surge

BitcoinWorld Распределение токенов Linea: Раскрыты захватывающие награды для участников кампании Surge Мир криптовалют гудит от захватывающих новостей от Linea, инновационной сети Layer 2, разработанной Consensys. Значительное объявление о распределении токенов Linea привлекло внимание как провайдеров ликвидности, так и энтузиастов DeFi. Этот шаг призван изменить стимулы в экосистеме Linea, обещая существенные награды для ранних сторонников. Понимание распределения токенов Linea и кампании Surge Linea, передовое решение Layer 2, разработано для повышения масштабируемости и эффективности Ethereum. Оно достигает этого, обрабатывая транзакции вне основной сети, предлагая более высокую скорость и низкие комиссии. Недавно Linea произвела фурор, объявив о существенной награде для своего преданного сообщества: 4% от общего предложения токенов LINEA будут распределены среди участников кампании Linea Surge. Кампания Linea Surge — это не просто разовое событие; это стратегическая, долгосрочная программа стимулирования. Ее основная цель — создать надежную и динамичную среду ликвидности в сети Linea. Поощряя пользователей предоставлять ликвидность, Linea стремится построить более сильную, устойчивую экосистему для децентрализованных приложений. На прошлой неделе был завершен важный шаг в этом процессе: квалифицированные адреса получили Soulbound-токены (SBT). Эти уникальные, непередаваемые токены служат доказательством участия и будущего права на получение. Думайте о них как о цифровых знаках отличия, которые в конечном итоге будут обменены на настоящие токены LINEA, закрепляя ценность распределения токенов Linea. Почему это распределение токенов Linea меняет правила игры? Решение выделить 4% от общего предложения токенов провайдерам ликвидности — это больше, чем просто жест; это стратегический столп для роста Linea. Это существенное распределение токенов Linea предлагает несколько ключевых преимуществ: Стимулирование роста: Напрямую вознаграждая ликвидность, Linea поощряет более глубокие пулы капитала, делая сеть более привлекательной для dApps и пользователей. Расширение возможностей сообщества: Оно передает токены непосредственно в руки активных участников, способствуя чувству собственности и вовлеченности в сообществе Linea. Долгосрочное видение: Расширенный характер кампании Surge сигнализирует о приверженности Linea устойчивому росту и постоянной поддержке своей экосистемы. Справедливое распределение: Использование SBT гарантирует, что награды достаются настоящим участникам, которые внесли вклад в здоровье сети, а не просто спекулятивным трейдерам. Этот подход подчеркивает приверженность Linea созданию децентрализованной платформы, управляемой сообществом. Он согласовывает интересы сети с интересами ее пользователей, создавая мощную синергию для будущего развития. Что означает распределение токенов Linea для участников? Для тех, кто активно участвовал в кампании Linea Surge, это объявление является значительным подтверждением их усилий. Получение SBT знаменует собой ощутимый шаг к получению их доли токенов LINEA. Хотя точная дата обмена токенов LINEA еще не объявлена, подтверждение распределения токенов Linea обеспечивает ясность и волнение. Участникам следует внимательно следить за официальными каналами Linea для получения обновлений относительно события генерации токенов и механизма обмена их SBT. Это возможность для ранних сторонников осознать ценность своего вклада и стать неотъемлемыми заинтересованными сторонами в будущем сети Linea. Хотя преимущества очевидны, участники всегда должны оставаться бдительными в отношении мошенничества. Доверяйте только информации из официальных источников Linea. Тщательный запуск проекта, начиная с SBT, демонстрирует продуманный подход к обеспечению безопасного и справедливого процесса распределения. Будущее влияние распределения токенов Linea на ландшафт Layer 2 Стратегическое распределение токенов Linea для участников Surge позиционирует Linea как грозного игрока в конкурентном пространстве Layer 2. Отдавая приоритет ликвидности и вовлечению сообщества, Linea устанавливает прецедент того, как сети могут эффективно развивать свои экосистемы. Эта инициатива может вдохновить другие развивающиеся решения Layer 2 принять аналогичные модели долгосрочного стимулирования. По мере того как спрос на масштабируемые и эффективные решения блокчейна продолжает расти, подход Linea может служить образцом для устойчивого развития экосистемы. Успех этого распределения будет ключевым показателем способности Linea привлекать и удерживать пользователей, укрепляя свое место наряду с другими видными сетями Layer 2. В заключение, объявление Linea о выделении 4% от предложения токенов LINEA участникам кампании Surge является поворотным моментом для сети Layer 2. Это стратегическое распределение токенов Linea не только вознаграждает ранних провайдеров ликвидности, но и закладывает прочную основу для устойчивого роста и децентрализации сети. Создавая динамичное сообщество и стимулируя активное участие, Linea готова оказать значительное влияние на будущее масштабируемости блокчейна и DeFi. Часто задаваемые вопросы о распределении токенов Linea Вот некоторые распространенные вопросы относительно недавнего объявления Linea: Что такое кампания Linea Surge? Кампания Linea Surge — это долгосрочная программа стимулирования от Linea, сети Layer 2, разработанная для привлечения и вознаграждения провайдеров ликвидности в ее экосистеме. Какая часть предложения токенов LINEA выделена участникам Surge? Linea объявила, что 4% от общего предложения токенов LINEA будут выделены квалифицированным участникам кампании Linea Surge. Что такое Soulbound-токены (SBT) в этом контексте? SBT — это уникальные, непередаваемые токены, выпущенные для квалифицированных участников Linea Surge. Они служат доказательством права на участие и будут обмениваться на настоящие токены LINEA в будущем. Когда будут распределены токены LINEA? Хотя SBT уже выпущены, точная дата обмена SBT на токены LINEA еще не объявлена. Участникам следует следить за официальными каналами Linea для получения обновлений. Как я могу убедиться, что получу свои выделенные токены LINEA? Убедитесь, что вы участвовали в кампании Linea Surge в соответствии с ее официальными правилами и получили свои SBT. Всегда следуйте официальным объявлениям от Linea о процессе обмена токенов и остерегайтесь неофициальных ссылок или мошенничества. Нашли это обновление о распределении токенов Linea полезным? Поделитесь этой статьей со своей сетью в социальных сетях, чтобы держать других энтузиастов криптовалют в курсе этих захватывающих событий в пространстве Layer 2! Чтобы узнать больше о последних тенденциях крипторынка, изучите нашу статью о ключевых событиях, формирующих динамику цен Ethereum Layer 2. Этот пост "Распределение токенов Linea: Раскрыты захватывающие награды для участников кампании Surge" впервые появился на BitcoinWorld и написан редакционной командой
Threshold
T$0.01468-3.98%
Waves
WAVES$0.9152-3.86%
Brainedge
LEARN$0.01516-2.19%
Поделиться
Coinstats2025/09/03 10:55
Поделиться
Yunfeng Financial приобретает 10 000 ETH для резервных активов

Yunfeng Financial приобретает 10 000 ETH для резервных активов

Пост Yunfeng Financial приобретает 10 000 ETH в качестве резервных активов появился на BitcoinEthereumNews.com. Ключевые моменты: Yunfeng Financial, связанная с Джеком Ма, добавляет 10 000 ETH в резервы. Приобретение ETH усиливает институциональную поддержку криптовалют. Уверенность гонконгского крипторынка растет благодаря этим инвестициям. Базирующаяся в Гонконге компания Yunfeng Financial, связанная с основателем Alibaba Джеком Ма, приобрела 10 000 Ethereum (ETH) на сумму 44 миллиона USD в качестве резервных активов. Это приобретение подчеркивает растущую уверенность институциональных инвесторов в цифровых валютах, потенциально влияя на цены ETH и формируя более широкие тенденции принятия рынка по всей Азии. Инвестиции Yunfeng Financial в Ethereum на сумму 44 миллиона Недавнее приобретение компании представляет собой значительное одобрение технологии блокчейн со стороны азиатских институтов. Это действие подчеркивает возросшую открытость институтов к криптовалютам, потенциально оказывая повышательное давление на цену ETH в условиях поддерживающей среды цифровых активов Гонконга. Хотя официальные заявления от ключевых фигур, таких как Джек Ма или руководители Yunfeng, недоступны, поданный документ подчеркивает внимание института к интеграции ETH в свои финансовые стратегии. Реакция более широкого рынка и сообщества остается осторожно оптимистичной, ожидая увеличения институционального участия в экосистеме Ethereum. "Совет директоров считает, что включение ETH в качестве стратегических резервных активов Компании соответствует плану Группы по расширению в передовые области, включая Web3, и обеспечивает ключевую инфраструктурную поддержку для деятельности по токенизации Активов реального мира (RWA)." – Совет директоров Yunfeng Financial, Официальное заявление Обновления рынка Ethereum: текущие цены и будущие перспективы Знаете ли вы? Приобретение Yunfeng Financial похоже на покупку криптовалюты Tesla в плане повышения институционального интереса, параллельно с распределением Bitcoin от MicroStrategy, положительно влияя на рыночные настроения. Текущие рыночные данные Ethereum отражают 4 340,88 USD за ETH, с рыночной капитализацией 523,97 миллиарда USD и 24-часовым объемом торгов 39,24 миллиарда USD. Недавние показатели демонстрируют рост на 0,22% за 24 часа, но снижение на 5,29% за семь дней. 90-дневные показатели Ethereum сохраняют существенный рост в 65,31%, согласно данным CoinMarketCap. Ethereum(ETH), дневной график, скриншот на CoinMarketCap в 02:41 UTC 3 сентября 2025 года...
RealLink
REAL$0.07818-3.73%
Capverse
CAP$0.10823-2.65%
BRC20.COM
COM$0.010626-5.09%
Поделиться
BitcoinEthereumNews2025/09/03 10:51
Поделиться

Популярные новости

Еще

Акции Lyft, Inc. ($LYFT): Резервирует автономные роботакси Tensor, акции упали на 3,19%

Кит был ликвидирован на 247.62 WETH на платформе Aave, стоимостью примерно 1.05 миллиона $

Morgan Stanley с активами 8T долларов открывает доступ к Биткоину для всех состоятельных клиентов

Прогноз цены XRP в ожидании решений по ETF с 18 по 25 октября, предпродажа DeepSnitch AI собирает 337K $

Xyra Labs запускает Split Routing для предложения ценообразования уровня CEX для DeFi свопов